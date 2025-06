So messen Sie das Engagement für Inhalte: Schlüsselmetriken und Best Practices

Inhalte zu erstellen ist eine Sache – zu wissen, ob sie tatsächlich bei Ihrer Zielgruppe ankommen, ist eine andere.

Sie erhalten vielleicht Ansichten, Likes oder sogar Shares, aber was sagen Ihnen diese Zahlen wirklich? Wenn Sie wissen möchten, ob Ihre Inhalte wirklich funktionieren, müssen Sie sich mit dem Engagement befassen.

In diesem Blog zeigen wir Ihnen, wie Sie das Engagement für Inhalte auf sinnvolle Weise messen können. Wir behandeln die wichtigsten Metriken, die Sie beachten sollten, und geben Ihnen einige praktische Tipps, wie Sie diese Daten optimal nutzen können.

Ganz gleich, ob Sie einen Blog betreiben, soziale Medien verwalten oder Videos erstellen – so können Sie feststellen, welche Teile Ihres Content-Marketings bei Ihrer Zielgruppe Anklang finden und welche nicht.

Haben Sie schon einmal viel Kreativität in einen Blogbeitrag gesteckt, nur um dann ... nichts zu hören? Oder ein Marketing-Video veröffentlicht, das zu echten Verkäufen geführt hat? Das ist Content-Engagement in Aktion.

Die Interaktion mit Inhalten misst, wie Ihre Zielgruppe mit Ihren Inhalten interagiert – Klicks, Kommentare, Freigaben, Lesezeit und mehr. Das unterscheidet einen Beitrag, der Unterhaltungen anregt, von einem Beitrag, der in der Versenkung verschwindet.

Eine höhere Interaktion mit Ihrer Zielgruppe bedeutet, dass diese Ihnen eher folgt, Ihnen vertraut und schließlich bei Ihnen kauft.

Engagement ist nicht nur eine Metrik, die ein gutes Gefühl vermittelt – es wirkt sich direkt auf Ihren Return on Investment (ROI) aus.

So geht's:

Steigern Sie die Konversionsrate und den Website-Traffic: Wenn Sie Zuschauer mit überzeugenden Inhalten ansprechen, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sie auf Ihre CTA klicken. Engagement wandelt Inhalte in Abonnements, Anmeldungen und Verkäufe um

Eine bessere Interaktion sorgt dafür, dass Ihre Inhalte mehr für Ihr Geschäft leisten. Genau deshalb müssen Sie die Interaktion mit Inhalten effektiv messen.

Sobald Sie die Grundlagen beherrschen, ist es wichtig zu verstehen, wo und wonach Sie suchen müssen. Hier sind einige Indikatoren, die Ihnen helfen, Ihr Engagement-Niveau zu reflektieren.

Möchten Sie wissen, ob Ihre Inhalte ihre primäre Aufgabe erfüllen? Die Klickrate ist der Ausgangspunkt.

Die Klickrate (CTR) ist das Verhältnis zwischen der Anzahl der Klicks und der Gesamtzahl der Impressionen einer Seite. Der resultierende Prozentsatz gibt an, wie viele Personen nach dem Anzeigen Ihrer Inhalte gehandelt haben.

❓Wie verstehen Sie das? Eine hohe Klickrate bedeutet, dass Ihr Beitrag, insbesondere CTAs, bei Ihrer Zielgruppe gut ankommt und sie zu einer Handlung motiviert.

Chris Cunningham, Gründungsmitglied des Marketingteams bei ClickUp, sagt zum Thema Content-Engagement:

Der Algorithmus belohnt Musterunterbrechungen, nicht das Befolgen von Mustern. Wenn Sie wie alle anderen aussehen, werden Sie auch wie alle anderen abschneiden – also schlecht.

Die meisten Unternehmen gehen in sozialen Medien auf Nummer sicher. Aber genau dann hören Plattformen auf zu funktionieren.

C = Trends (aber nicht NUR Trends)

A = Was funktioniert (verdoppeln)

Sie müssen sich vom unmittelbaren ROI lösen. Am Anfang der Customer Journey geht es um Bekanntheit, nicht um Conversions. Ich verwende benutzerdefinierte Landing Pages, um Anmeldungen später nachzuverfolgen.

Das übersehen die meisten Unternehmen in den sozialen Medien:

Als ich bei ClickUp mit TikTok angefangen habe, habe ich ein Jahr lang daran gearbeitet und nur etwa 4.000 Follower gewonnen. Ich war bereit aufzugeben.

Aber unser COO war clever. Er gab mir ein Quartal Zeit – nicht eine Woche, nicht einen Tag, sondern ein ganzes Quartal –, um eine Lösung zu finden.

Zu mir gesagt: „Ich möchte im ersten Monat keinen Druck, zeigen Sie mir einfach bis zum Ende des Quartals Fortschritte. “

Monat 1: Kein großer Erfolg. Monat 2: Zwei Videos erreichen 10 Millionen Ansichten. Monat 3: Das Board verlangt MEHR. Jetzt erzielen wir durchschnittlich über 150 Millionen Impressionen pro Monat (auf dem Weg zu 200 Millionen).

Sie fragen sich, ob Ihre Inhalte Aufmerksamkeit erregen oder nur überflogen werden? Die durchschnittliche Verweildauer auf einer Seite hilft Ihnen bei der Antwort.

Sie misst die Qualität und Relevanz von Inhalten und ob Sie die richtige Zielgruppe erreichen. Die durchschnittliche Verweildauer auf einer Seite wird berechnet, indem die Gesamtzeit, die auf einer Seite verbracht wurde, durch die Nummer der einzelnen Besucher geteilt wird.

❓Wie verstehen Sie das? Mehr Zeit bedeutet, dass Benutzer engagiert sind. Wenn sie schnell abspringen, sprechen Ihre Inhalte möglicherweise nicht an oder liefern nicht das, was sie erwartet haben.

Da sich Inhalte ständig weiterentwickeln, hält ein Live-Framework für die Zielsetzung Marketing-Teams auf Kurs. ClickUp macht dies mit einem integrierten Tool für die Verwaltung von Content-KPIs und übergreifenden OKRs ganz einfach.

Erstellen Sie einzigartige Metriken zur Interaktion, verknüpfen Sie Ziele mit einzelnen Projekten und Aufgaben und sehen Sie den Fortschritt in Echtzeit mit ClickUp Goals

Mit ClickUp Goals können Sie Metriken zur Interaktion mit Inhalten präzise festlegen, nachverfolgen und erreichen. Jedes Ziel oder OKR kann in detaillierte Aufgabenlisten unterteilt werden, wobei Aufgaben und Projekte mit messbaren Ergebnissen verknüpft werden.

Jedes Ziel wird in Echtzeit basierend auf den Fortschritten des Teams aktualisiert, wodurch Transparenz gewährleistet ist. Außerdem können Sie Eigentümer und Verantwortliche zuweisen, um die Rechenschaftspflicht zu fördern. So bleiben die Erstellung und Bereitstellung von Inhalten auch in den geschäftigsten Workflows auf Kurs.