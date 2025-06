Die 10 besten KI-Wortzähler für besseres Schreiben

Waren Sie schon einmal so in das Schreiben vertieft, dass Sie das Limit für die Wortanzahl aus den Augen verloren haben?

Das kennen wir alle.

🧠 Wissenswertes: Der Durchschnittsmensch tippt 40 Wörter pro Minute, während ein professioneller Schreibkraft bis zu 80+ Wörter pro Minute schafft!

Ganz gleich, ob Sie als Student an einer Hausarbeit arbeiten oder als Marketingfachmann SEO-Optimierungen vornehmen – die Nachverfolgung der Wortzahl ist eine weitere Aufgabe, die Sie im Auge behalten müssen. Glücklicherweise verfügen die meisten Textverarbeitungsprogramme über einen integrierten Wortzähler, der diese Aufgabe übernimmt.

Allerdings können moderne KI-Wortzähler mehr als nur Ihre Wörter zählen. Sie können die Lesbarkeit verbessern, Grammatikprüfungen durchführen, Plagiate erkennen und Ihren Schreibstil optimieren.

Wenn Sie also nach dem gewissen Extra suchen, haben wir einige der besten KI-Wortzähler zusammengestellt, die Ihnen helfen, schneller zu schreiben!

Die besten KI-Wortzähler auf einen Blick

Tool Schlüssel-Features Am besten geeignet für Preise ClickUp Dokumente mit integriertem Wort-/Zeichenzähler, KI-Schreibassistent, Vorlagen, Zusammenarbeit, Aufgabenintegration Teams, Autoren, Ersteller von Inhalten Free-Plan verfügbar Kostenpflichtige Pläne ab 7 $ Grammarly Grammatik-/Rechtschreibprüfung, Stilvorschläge, Tonfallerkennung, Plagiatsprüfung Autoren, Studenten, Fachleute Free-Plan verfügbar Kostenpflichtige Pläne ab 30 $ Hemingway Editor Lesbarkeitsanalyse, Satzstruktur, Hervorhebung der Passivkonstruktion, Adverbien Blogger, Studenten, prägnantes Schreiben Bezahlte Pläne beginnen bei 8,33 $ ProWritingAid Grammatik, Stil, Lesbarkeit, detaillierte Berichte, Integrationen Verfasser, Editoren, Akademiker 10 $/Monat Google Docs Echtzeit-Zusammenarbeit, Wortzählung, Kommentare, Cloud-Speicher Teams, Studenten, Remote-Arbeit Kostenlos mit Google-Konto Microsoft Word Wort-/Zeichenzählung, Vorlagen, erweiterte Formatierung, Zusammenarbeit Fachleute, Unternehmen, Akademiker Bezahlte Pläne beginnen bei 9,99 $ Quillbot Paraphrasierung, Grammatikprüfung, Zusammenfassung, Zitiergenerator Studierende, Forscher, Ersteller von Inhalten Free-Plan verfügbar Kostenpflichtige Pläne ab 4,17 $ Originalität. ai Plagiatserkennung, KI-Inhaltserkennung, Wort-/Zeichenzählung Inhaltsagenturen, Verlage Bezahlte Pläne beginnen bei 14,95 $ Wordcounter. ai Wort-/Zeichenzählung, Keyword-Dichte, Lesbarkeit, Exportoptionen Autoren, SEO-Spezialisten Free ZeroGPT KI-Inhaltserkennung, Wort-/Zeichenzählung, Plagiatsprüfung Pädagogen, Verlage, Studenten Free-Plan verfügbar Kostenpflichtige Pläne ab 9,50 $

Worauf sollten Sie bei KI-Wortzählern achten?

Wir haben bereits erwähnt, dass KI-Wortzähler mehr können als nur Wörter zu zählen. Um Ihnen zu helfen, das KI-Tool für Wortzähler optimal zu nutzen, sollten Sie auf die folgenden Features achten:

Echtzeit-Wort- und Zeichenzählung : Wählen Sie ein Tool, das die Anzahl der Sätze, Wörter und Zeichen sofort während der Eingabe anzeigt. Durch dieses sofortige Feedback können Sie die Anforderungen an die Wortzahl erfüllen und alle Wortlimits einhalten, ohne manuell nachprüfen zu müssen

Lesbarkeit und Komplexitätsanalyse : Neben der Freigabe der Wortzahl sollten Sie ein KI-Wortzähler-Tool auswählen, das Lesbarkeitswerte (z. B. Flesch-Kincaid) liefert und Verbesserungen vorschlägt, indem es Satzstruktur, Komplexität, Passivkonstruktionen usw. analysiert, um das Leselevel zu optimieren

Vorschläge zu Grammatik und Stil : Wählen Sie ein KI-Wortzähler-Tool, das grammatikalische Fehler wie Rechtschreibfehler, fehlende Satzzeichen usw. identifiziert und korrigiert. Es sollte auch Stilvorschläge machen, um Ihre Schreibziele zu erreichen, und umständliche Formulierungen und Probleme mit der Klarheit hervorheben, damit Sie einen ausgefeilten und professionellen Text erhalten

KI-gestützte Zusammenfassung : Entscheiden Sie sich für hochwertige KI-Tools zur Wortzählung mit Zusammenfassungsfunktionen, um lange Texte auf die wichtigsten Punkte zu verdichten. Dieses Feature ist besonders nützlich für Studenten, Fachleute und Ersteller von Inhalten, die schnell Erkenntnisse aus langen Dokumenten gewinnen möchten

Keyword-Dichte und SEO-Einblicke : Content-Vermarkter und Autoren sollten nach einem Wortzähler-Tool suchen, das die Keyword-Dichte nachverfolgt, um die SEO-Anforderungen mit der Zuverlässigkeit und Attraktivität der Inhalte zu optimieren und in Einklang zu bringen

Erkennung von Plagiaten und KI-generierten Inhalten : Lehrkräfte, die Hochschulzulassungsaufsätze bewerten, sollten sich für ein Tool zur Wortzählung entscheiden, das KI-generierte Inhalte und Plagiate erkennt. Dies erhöht die Glaubwürdigkeit der Originalität des Textes

Berechnung der geschätzten Lesezeit: Bevorzugen Sie ein Wortzähler-Tool, das eine geschätzte Lese- oder Sprechzeit angibt, damit Sie ansprechende und zeitbewusste Inhalte erstellen können, die das Engagement maximieren

Die besten KI-Wortzähler

Hier ist unsere Liste der besten Wortzähler-Tools, die Ihnen mehr als nur die Anzahl der Wörter im gesamten Dokument liefern:

1. ClickUp (Am besten für integriertes Schreiben und Produktivität geeignet)

Jetzt ausprobieren Arbeiten Sie mit Ihrem Team zusammen, ohne Ihr Wortkontingent zu überschreiten – mit der leistungsstarken Kombination aus ClickUp Docs und ClickUp Brain

ClickUp ist die alles App für die Arbeit, die KI-gestütztes Schreiben, Wortzählung und Zusammenarbeit an Dokumenten in einem einzigen Workspace vereint! ClickUp wurde für Autoren, Marketer und Teams entwickelt und bietet eine nahtlose Kombination aus Wortzählung, intelligenten Vorschlägen und Tools für die Zusammenarbeit. Damit ist es die perfekte Lösung für Profis, die mehr als nur einen einfachen Zähler benötigen.

ClickUp Brain ist ein KI-Assistent, der alle Aufgaben im Bereich Schreiben und Bearbeitung übernimmt. Sie können ihn zum Erstellen schriftlicher Inhalte, zum Zusammenfassen, Übersetzen und vielem mehr verwenden. Dieses KI-Tool optimiert Ihren Schreibprozess, indem es neue Ideen für Inhalte generiert, Artikel entwirft und sogar lange Dokumente in Sekundenschnelle zusammenfasst.

Stellen Sie sich vor, Sie bereiten einen Blogbeitrag für die neueste Produkteinführung Ihres Unternehmens vor. Sie geben einfach Ihre Schlüsselpunkte ein, und ClickUp Brain entwirft einen überzeugenden Artikel, schlägt eingängige Überschriften vor und optimiert Ihren Text, um ihn klarer und wirkungsvoller zu gestalten. Außerdem können Sie wiederverwendbare Vorlagen für zukünftige Beiträge erstellen, Ihre Inhalte für ein globales Publikum übersetzen und alle Ihre Recherchen an einem Ort organisieren.

Erstellen Sie mit der KI-gestützten Schreibhilfe von ClickUp Brain markengerechte Blogs, Berichte, E-Mails und vieles mehr

Mit ClickUp Brain als Schreibassistent sparen Sie Zeit, steigern Ihre Kreativität und stellen sicher, dass Ihre Botschaft immer genau ins Schwarze trifft.

Im Gegensatz zu einfachen Wortzählern bietet ClickUp durch die Einrichtung eines zentralen Team-Hubs eine ganze Reihe von Funktionen. Damit können Sie Dokumente freigeben, Projekte nachverfolgen, Workflows optimieren und vieles mehr – alles an einem Ort.

Mit ClickUp Docs können Sie Dokumente gemeinsam erstellen und bearbeiten. Während Ihr Team an dem Dokument arbeitet, zeigt der integrierte Wortzähler die Anzahl der Wörter im Dokument in Echtzeit an, sodass Sie die Anforderungen an die Wortzahl erfüllen können.

Darüber hinaus speichert ClickUp Docs dank der automatischen Speicherfunktion alles in der Cloud und verwaltet den Versionsverlauf, um eine einzige Quelle für alle Informationen zu schaffen.

Ganz gleich, ob Sie Inhalte erstellen, an Geschäftsdokumenten zusammenarbeiten oder Ihre Schreibfähigkeiten verbessern möchten – ClickUp sorgt dafür, dass jedes Wort zu einem aussagekräftigen, hochwertigen Text beiträgt.

Die besten Features von ClickUp

Verwenden Sie ClickUp AI, um ganze Dokumente oder ausgewählte Texte zusammenzufassen, sodass Sie ganz einfach Zusammenfassungen oder schnelle Übersichten erstellen können

Arbeiten Sie in Echtzeit mit Teamkollegen zusammen – fügen Sie Kommentare hinzu, weisen Sie Aktionselemente zu und verfolgen Sie Änderungen direkt in Ihrem Dokument

Verknüpfen Sie Ihre Texte über ClickUp Aufgaben direkt mit Aufgaben, sodass Sie Entwürfe zuweisen, Fristen festlegen und den Fortschritt Ihrer Projektarbeit verfolgen können

Greifen Sie auf frühere Versionen Ihrer Dokumente zu, vergleichen Sie Änderungen und stellen Sie bei Bedarf frühere Entwürfe wieder her

Eliminieren Sie Ablenkungen mit dem Fokusmodus, der Seitenleisten ausblendet und andere Inhalte abdunkelt, damit Sie sich ganz auf das Schreiben konzentrieren können

Fügen Sie in ClickUp benutzerdefinierte Felder wie Wortzahlziele, Lesestufe oder Status des Inhalts zu Ihren Schreibaufgaben hinzu, um die Nachverfolgung und Berichterstellung zu verbessern

Richten Sie in ClickUp Automatisierungen ein, um Schreibaufgaben durch Ihren Workflow zu verschieben, Editoren zu benachrichtigen oder den Status zu aktualisieren, wenn Entwürfe zur Überprüfung bereit sind

Verwenden oder erstellen Sie Vorlagen für Blogbeiträge, Berichte oder Kurzberichte, um Konsistenz zu gewährleisten und Zeit bei wiederkehrenden Schreibprojekten zu sparen

Erstellen Sie mit ClickUp AI schnell Team-Updates oder Standup-Notizen aus Ihren letzten Schreibaktivitäten

Mit der vernetzten Suche können Sie alle Ihre Dokumente, Aufgaben und Kommentare sofort durchsuchen, um bestimmte Inhalte, Schlüsselwörter oder Verweise zu finden

Einschränkungen von ClickUp

Der umfangreiche Funktionsumfang kann für neue Benutzer zunächst überwältigend sein

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2 : 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.400 Bewertungen)

Das sagt Dayana Mileva, Account Director bei Pontica Solutions, über ClickUp:

Die innovativen Köpfe in unserem Unternehmen sind stets bestrebt, sich zu verbessern, und suchen ständig nach Möglichkeiten, wie wir eine weitere Minute oder Stunde oder manchmal sogar einen ganzen Tag einsparen können. ClickUp hat viele Probleme für uns gelöst, die wir rückblickend mit unbrauchbaren Tools wie Excel-Tabellen und Word-Dokumenten zu lösen versucht haben.

Die innovativen Köpfe in unserem Unternehmen sind stets bestrebt, sich zu verbessern, und suchen ständig nach Möglichkeiten, wie wir eine weitere Minute, eine weitere Stunde oder manchmal sogar einen ganzen Tag sparen können. ClickUp hat viele Probleme für uns gelöst, die wir rückblickend mit unbrauchbaren Tools wie Excel-Tabellen und Word-Dokumenten zu lösen versucht haben.

2. Grammarly (Am besten geeignet für KI-gestützte Grammatik- und Stilvorschläge)

via Grammarly

Grammarly ist vor allem für seine fortschrittlichen Grammatik- und Rechtschreibprüfungsfunktionen bekannt, dient aber auch als präziser KI-gestützter Wortzähler. Dieser KI-gestützte Grammatikprüfer hilft Autoren, Studenten und Fachleuten bei der Nachverfolgung ihrer Wortzahl und liefert gleichzeitig Einblicke in Lesbarkeit, Tonfall und Klarheit.

Die Echtzeit-Updates von Grammarly machen es zu einem hervorragenden Begleiter für alle, die an Aufsätzen, Berichten oder Inhalten arbeiten, die bestimmte Längenanforderungen erfüllen müssen. Über das Zählen von Wörtern hinaus bietet Grammarly Einblicke in Satzstruktur, Prägnanz und Wortwiederholungen. Die intuitive Benutzeroberfläche sorgt dafür, dass Sie nicht nur Ihr Wortlimit einhalten, sondern auch Ihren Text verfeinern.

Die besten Features von Grammarly

Verfolgen Sie die Wortzahl mühelos mit Echtzeit-Updates für alle Dokumenttypen

Erhalten Sie kontextbezogene Einblicke in Satzlänge, Klarheit und Engagement

Passen Sie Ihre Texte an bestimmte Längenvorgaben an, ohne dabei an Kohärenz zu verlieren

Integrieren Sie die App plattformübergreifend mit Browser-Erweiterungen und Desktop-Apps für eine nahtlose Nachverfolgung

Einschränkungen von Grammarly

Grammarly ist nicht immer 100 % genau und markiert manchmal korrekte Sätze als Fehler

Für detaillierte Analysen, die über die einfache Nachverfolgung der Wortzahl hinausgehen, ist die Premium-Version erforderlich

Preise für Grammarly

Free

Pro : 30 $/Monat pro Mitglied

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Grammarly

G2 : 4,7/5 (über 10.500 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 7.100 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Grammarly?

Ein G2-Rezensent sagt:

Ich benutze Grammarly schon seit einiger Zeit und bin mit den Ergebnissen mehr als zufrieden. Im Gegensatz zu vielen herkömmlichen Rechtschreib- und Grammatikprüfprogrammen geht diese Plattform weit über die Grundlagen hinaus. Sie hilft Ihnen, Ihr Schreiben zu verbessern, indem sie sich an die Art des Textes anpasst, an dem Sie gerade arbeiten – egal, ob es sich um eine formelle E-Mail, einen Bericht, eine wissenschaftliche Arbeit oder sogar kreative Inhalte handelt – und, was noch wichtiger ist, sie berücksichtigt Ihre Zielgruppe.

Ich benutze Grammarly schon seit einiger Zeit und bin mit den Ergebnissen mehr als zufrieden. Im Gegensatz zu vielen herkömmlichen Rechtschreib- und Grammatikprüfprogrammen geht diese Plattform weit über die Grundlagen hinaus. Sie hilft Ihnen, Ihr Schreiben zu verbessern, indem sie sich an die Art des Textes anpasst, an dem Sie gerade arbeiten – egal, ob es sich um eine formelle E-Mail, einen Bericht, eine wissenschaftliche Arbeit oder sogar kreative Inhalte handelt – und, was noch wichtiger ist, sie berücksichtigt Ihre Zielgruppe.

3. Hemingway Editor (Am besten geeignet zur Verbesserung der Lesbarkeit und Prägnanz)

über Hemingway Editor

Hemingway Editor ist ein einzigartiges KI-Schreibtool, das sich auf die Lesbarkeit konzentriert und gleichzeitig eine genaue Wortzählung liefert. Dieses Online-Tool analysiert in Echtzeit die Komplexität von Sätzen und die Wortwahl und ist damit ideal für Autoren, die prägnante und aussagekräftige Texte verfassen möchten.

Hemingway zählt nicht nur Wörter, sondern markiert auch überflüssige Adverbien, komplexe Phrasen und Passivkonstruktionen und ist damit ein hervorragendes Tool für alle, die ihre Inhalte prägnant und wirkungsvoll gestalten möchten. Die übersichtliche Benutzeroberfläche vereinfacht die Nachverfolgung von Wörtern ohne unnötige Ablenkungen.

Die besten Features von Hemingway Editor

Identifizieren Sie wortreiche Sätze und reduzieren Sie unnötige Komplexität

Sorgen Sie für Prägnanz mit Echtzeit-Feedback zur Satzlänge

Exportieren Sie Texte nahtlos zur Verwendung in anderen Schreibplattformen

Sie können darauf zugreifen, auch wenn Sie keine aktive Internetverbindung haben

Einschränkungen des Hemingway Editors

Im Vergleich zu anderen Textverarbeitungsprogrammen eingeschränkte Formatierungsoptionen

Keine Integration mit Cloud-Speichern, Benutzer müssen Inhalte manuell speichern und übertragen

Preise für Hemingway Editor

Free

Hemingway Editor Plus (Einzelplatzlizenz 5K): 18,33 $/Monat

Hemingway Editor Plus (Einzelplatzlizenz für 10.000 Wörter) : 12,50 $/Monat

Hemingway Editor Plus (Team 5K): 12,50 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Hemingway Editor

G2 : 4,4/5 (über 40 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über den Hemingway Editor?

Eine G2-Rezension sagt:

Mir gefällt, dass die Zählung während des Schreibens erfolgt. Das ist eine gute Messgröße und eine konsistente Methode für das Schreiben für ein großes Publikum. Das macht meine Texte sehr zugänglich.

Mir gefällt, dass es während des Schreibens zählt. Das ist eine gute Messgröße und eine konsistente Methode, um für ein großes Publikum zu schreiben. Das macht meine Texte sehr zugänglich.

📮 ClickUp Insight: 62 % unserer Befragten verlassen sich auf dialogorientierte KI-Tools wie ChatGPT und Claude. Die vertraute Chatbot-Oberfläche und die vielseitigen Fähigkeiten – zum Generieren von Inhalten, Analysieren von Daten und mehr – könnten der Grund dafür sein, dass sie in verschiedenen Rollen und Branchen so beliebt sind. Wenn ein Benutzer jedoch jedes Mal zu einer anderen Registerkarte wechseln muss, um der KI eine Frage zu stellen, summieren sich die damit verbundenen Umschaltkosten und Kosten für den Kontextwechsel mit der Zeit. Nicht mit ClickUp Brain. Es befindet sich direkt in Ihrem Workspace, weiß, woran Sie arbeiten, versteht Nur-Text-Eingaben und gibt Ihnen hochrelevante Antworten auf Ihre Aufgaben! Erleben Sie mit ClickUp eine doppelte Steigerung Ihrer Produktivität!

4. ProWritingAid (Am besten für detaillierte Schreibanalysen und Feedback geeignet)

via ProWritingAid

ProWritingAid bietet einen umfassenden KI-gestützten Schreibassistenten mit integriertem Wortzähler, mit dem Benutzer die Länge von Dokumenten effizient überwachen können. Er ist ideal für Autoren, Editoren und Ersteller von Inhalten, verfolgt die Wortzahl und liefert detaillierte Schreibvorschläge, einschließlich Stilverbesserungen und Grammatikprüfungen.

Das Besondere an ProWritingAid ist, dass es kontextbezogenes Feedback bietet und alles von der Satzlänge bis hin zu übermäßig verwendeten Wörtern analysiert.

Die besten Features von ProWritingAid

Führen Sie mit über 20 Berichten eine gründliche Grammatik- und Stilanalyse durch

Optimieren Sie das Tempo mit Einblicken in den Wortfluss und die Ausgewogenheit der Absätze, insbesondere beim kreativen Schreiben

Passen Sie Wortlimits für verschiedene Inhaltstypen an, darunter Romane und Geschäftsberichte

Nutzen Sie einen integrierten Thesaurus und Wortvorschläge, um Ihren Wortschatz zu erweitern

Einschränkungen von ProWritingAid

Langsame Verarbeitungsgeschwindigkeit bei großen Dokumenten.

Teuer für alle Features, was einige Benutzer dazu veranlasst, nach Alternativen zu ProWritingAid zu suchen

Preise für ProWritingAid

Free

Premium : 30 $/Monat

Premium Pro: 36 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu ProWritingAid

G2 : 4,5/5 (über 40 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (490+ Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ProWritingAid?

Eine G2-Rezension sagt:

ProWritingAid ist unglaublich reich an Features. Sie können die Art der Sprache (geschäftlich, umgangssprachlich, akademisch usw.) auswählen, und die Vorschläge sind in der Regel äußerst treffend. Die Software ist besonders gut darin, Füllwörter zu identifizieren und Texte zu optimieren – und natürlich auch Tippfehler zu finden!

ProWritingAid ist unglaublich reich an Features. Sie können die Art der Sprache (geschäftlich, umgangssprachlich, akademisch usw.) auswählen, und die Vorschläge sind in der Regel äußerst treffend. Die Software eignet sich besonders gut zum Identifizieren von Füllwörtern und zum Optimieren von Texten – und natürlich zum Korrigieren von Tippfehlern!

🧠 Fun Fact: Mit fast 345 Millionen Abonnenten und geschätzten 321 Millionen aktiven Nutzern werden auf Microsoft 365, zu dem auch Microsoft Word gehört, eine ganze Menge Dokumente, Tabellen und Präsentationen erstellt!

5. Google Docs (Am besten geeignet für die Zusammenarbeit in Echtzeit und Cloud-Speicher)

über Google Docs

Google Docs ist eine beliebte Cloud-basierte Schreibplattform, die einen leicht zugänglichen Wortzähler in ihre KI-gestützte Dokumentensuite integriert. Autoren, Studenten und Fachleute können die Anzahl der Wörter während des Verfassens von Inhalten sofort überprüfen, was es zu einem hervorragenden Tool für Projekte mit strengen Längenvorgaben macht.

Mit Google Docs können mehrere Benutzer in Echtzeit an demselben Dokument arbeiten, um die Projektdokumentation zu zentralisieren. Darüber hinaus sorgt die Integration mit Google Drive dafür, dass alle Dateien sicher gespeichert und von überall zugänglich sind.

Die besten Features von Google Docs

Effiziente Zusammenarbeit bei der Nachverfolgung von Änderungen und Wortlimits

Speichern Sie Dokumente automatisch in der Cloud, um Datenverluste zu vermeiden

Verwenden Sie die Sprachsteuerung, um Texte zu diktieren und gleichzeitig die Wortanzahl zu überwachen

Zugriff auf grundlegende Grammatik- und Rechtschreibprüfung

Einschränkungen von Google Docs

Limitierte KI-gestützte Grammatikprüfungen und Stilvorschläge

Der Offline-Zugriff erfordert ein manuelles Setup und die Verknüpfung mit nur einem Konto

Preise für Google Docs

Kostenlos mit einem Google-Konto

Bewertungen und Rezensionen zu Google Docs

G2 : 4,6/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 28.360 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Google Docs?

Ein Capterra-Rezensent sagte Folgendes über Google Docs:

Ich finde es toll, wie einfach es ist, mit Kollegen zusammenzuarbeiten, entweder durch gleichzeitige Bearbeitung oder durch Hinzufügen von Kommentaren und Änderungsvorschlägen, ohne den Flow des Dokuments zu unterbrechen. Die Freigabeoptionen sind ebenfalls großartig, da Sie die Freigabe basierend auf der Google Workspace-Domain, einer bestimmten E-Mail-Adresse oder nur für Personen mit bestimmten Links limitieren können.

Ich finde es toll, wie einfach es ist, mit Kollegen zusammenzuarbeiten, entweder durch gleichzeitige Bearbeitung oder durch Hinzufügen von Kommentaren und Änderungsvorschlägen, ohne den Flow des Dokuments zu unterbrechen. Die Freigabeoptionen sind ebenfalls großartig, da Sie die Freigabe basierend auf der Google Workspace-Domain, einer bestimmten E-Mail-Adresse oder nur für Personen mit bestimmten Links limitieren können.

💡 Profi-Tipp: Überlassen Sie KI die mühsame Arbeit der Dokumentation, damit Sie sich wieder auf das Wesentliche konzentrieren können. Wie? KI automatisiert das Formatieren, findet Fehler und verbessert die Lesbarkeit, sodass Sie sich von wichtigen Aufgaben befreien können. Außerdem personalisiert sie Inhalte, senkt Kosten und fördert die Zusammenarbeit im Team in Echtzeit.

6. Microsoft Word (am besten für traditionelles Schreiben mit KI-Verbesserungen)

über Microsoft Word

Microsoft Word wurde erstmals 1983 veröffentlicht und ist nach wie vor eine der beliebtesten Textverarbeitungsprogramme. Es bietet einen zuverlässigen Wortzähler, der in Echtzeit aktualisiert wird.

Ob beim Verfassen von Berichten, Forschungsarbeiten oder kreativen Inhalten – mit der integrierten Wortzählfunktion von Word können Benutzer mühelos die erforderlichen Limits einhalten. Die Einblicke von MS Word in die Lesbarkeit, Zeichenanzahl und geschätzte Lesezeit machen es zu einer hervorragenden Option für Profis.

Obwohl Microsoft Word mit einfachen Funktionen zur Bearbeitung von Texten begann, verfügt es mittlerweile über KI-gestützte Features wie Grammatik- und Stilvorschläge, Textvorhersage und Sprach-zu-Text-Funktionen. Die KI-gestützten Bearbeitungs-Tools sorgen dafür, dass die Wortzahl nicht nur eine Nummer ist, sondern Teil eines optimierten Schreibprozesses.

Die besten Features von Microsoft Word

Überwachen Sie die Wortzahl während des Schreibens live in der unteren Symbolleiste

Legen Sie Wortlimits für Aufgaben, Blogbeiträge und Berichte fest

Verwenden Sie KI-gestützte Bearbeitung, um die Struktur zu verfeinern, ohne Limits zu überschreiten

Greifen Sie auf integrierte Übersetzungstools für mehrsprachiges Schreiben und die Lokalisierung von Inhalten zu

Limits von Microsoft Word

Im Vergleich zu speziellen Schreibassistenten fehlen erweiterte KI-gestützte Funktionen zum Umschreiben

Abonnement-basierte Features limitieren den vollständigen Zugriff ohne einen kostenpflichtigen Plan

Preise für Microsoft Word

Microsoft 365 Personal : 9,99 $/Monat

Microsoft 365 Family : 12,99 $/Monat pro Benutzer

Microsoft 365 Apps für Business: 9,99 $/Monat pro Benutzer

Microsoft 365 Business Standard: 15 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen für Microsoft Word

G2 : 4,7/5 (über 1.870 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2.470 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Microsoft Word?

Ein G2-Rezensent äußerte sich wie folgt zu Microsoft Word:

Microsoft Word ist ein wirklich großartiges Tool zum Schreiben und Bearbeiten von Dokumenten. Ich finde es toll, dass es verschiedene Vorlagen für alle Arten von Dokumenten gibt, die man schreiben muss – Briefe, Lebensläufe, Flyer und vieles mehr. Nützliche Features wie zahlreiche Schriftarten und -größen, Farbformate, Rechtschreibprüfung, Grammatikprüfung und andere helfen mir dabei, meine Dokumente weitaus besser als gewöhnlich zu gestalten. Es ist auch wirklich toll, dass viele dieser großartigen Features kostenlos sind und man möglicherweise nie für Upgrades bezahlen muss. Die Navigation ist sehr einfach. Selbst Anfänger werden keine Schwierigkeiten bei der Verwendung haben.

Microsoft Word ist ein wirklich großartiges Tool zum Schreiben und Bearbeiten von Dokumenten. Ich finde es toll, dass es verschiedene Vorlagen für alle Arten von Dokumenten gibt, die man schreiben muss – Briefe, Lebensläufe, Flyer und vieles mehr. Nützliche Features wie zahlreiche Schriftarten und -größen, Farbformate, Rechtschreibprüfung, Grammatikprüfung und andere helfen mir dabei, meine Dokumente weitaus besser als gewöhnlich zu gestalten. Es ist auch wirklich toll, dass viele dieser großartigen Features kostenlos sind und man möglicherweise nie für Upgrades bezahlen muss. Die Navigation ist sehr einfach. Selbst Anfänger werden keine Schwierigkeiten bei der Verwendung haben.

7. QuillBot (Am besten geeignet für KI-gestützte Paraphrasierung und Zusammenfassung)

via QuillBot

QuillBot ist ein KI-gestützter Schreibassistent, der durch Paraphrasierung, Zusammenfassung und Grammatikkorrektur das Schreiben verbessert. Er dient auch als effizienter KI-Wortzähler.

Die einzigartige Fähigkeit, die Wortzahl zu reduzieren und dabei den Sinn beizubehalten, macht sie besonders nützlich für Studenten, Social-Media-Manager, Marketingfachleute und Autoren, die Texte effizient kürzen oder erweitern und dabei die Länge im Auge behalten müssen.

Die besten Features von QuillBot

Fasst lange Inhalte in prägnanten Schlüsseln zusammen

Führen Sie Grammatikprüfungen durch und markieren Sie Fehler, um Inhalte zu optimieren

Reduzieren oder erweitern Sie Texte mühelos, um die erforderlichen Wortlimits einzuhalten

Integration mit Google Docs für eine nahtlose Bearbeitung von Inhalten

Einschränkungen von QuillBot

Die Paraphrasierung ist in der kostenlosen Version auf mehrere Wörter oder Zeichen limitiert

Schwierigkeiten bei der Beibehaltung des Kontexts in langen Paraphrasen

Preise für QuillBot

Free

Premium : 4,17 $/Monat

Team: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu QuillBot

G2 : 4,3/5 (über 30 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 150 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über QuillBot?

Eine G2-Rezension sagt:

Um schnell einige Social-Media-Beiträge zu verfassen, verwende ich QuillBot, um den Schreibstil zu verbessern. Es bietet nicht nur Paraphrasierungsfunktionen, sondern auch viele andere Features wie eine Grammatikprüfung und eine Plagiatsprüfung. Ich finde dieses Tool sehr lohnenswert. Ich kann denselben Text schnell in zwei bis drei verschiedene Versionen paraphrasieren und auf verschiedenen Plattformen veröffentlichen.

Um schnell einige Social-Media-Beiträge zu verfassen, verwende ich QuillBot, um den Schreibstil zu verbessern. Es bietet nicht nur Paraphrasierungsfunktionen, sondern auch viele andere Features wie eine Grammatikprüfung und eine Plagiatsprüfung. Ich finde dieses Tool sehr lohnenswert. Ich kann denselben Text schnell in zwei bis drei verschiedene Versionen paraphrasieren und auf verschiedenen Plattformen veröffentlichen.

8. Originality.ai (Am besten geeignet für KI-Inhaltserkennung und Plagiatsprüfungen)

Originality. ai ist in erster Linie ein KI-Erkennungs- und Plagiatsprüfer. Es verfügt über einen integrierten Wortzähler, mit dem Benutzer die Länge von Dokumenten nachverfolgen können. Außerdem führt es Faktenprüfungen durch, um sicherzustellen, dass Ihre Inhalte einzigartig und korrekt sind.

Dieses Tool ist besonders nützlich für SEO-orientierte Inhalte. Es bietet Einblicke in die Textstruktur und Lesbarkeit sowie die Nachverfolgung der Wortanzahl. Es stellt sicher, dass Artikel die Längenanforderungen erfüllen und gleichzeitig ihre Originalität behalten.

Die besten Features von Originality.ai

Fügen Sie einfach Inhalte ein, um KI-generierte Inhalte zu erkennen, einschließlich der Ausgaben von ChatGPT- und GPT-4-Modellen

Überprüfen Sie die Wortzahl sofort, während Sie Plagiatsprüfungen für mehrere Quellen durchführen

Generiert einen Originalitätsgrad für Inhalte, der die Authentifizierung bestimmt

Ermöglichen Sie Ihren Teams die Zusammenarbeit, was besonders für Verlage und Agenturen nützlich ist

Einschränkungen von Originality.ai

Manchmal werden Fehlalarme generiert, da kein KI-Detektor zu 100 % korrekt ist

Es fehlt eine Grammatik- oder Lesbarkeitsprüfung, sodass Sie es mit anderen Tools integrieren müssen

Originality. ai-Preise

Zahlung nach Nutzung : 30 $ (einmalige Zahlung)

Pro : 14,95 $/Monat

Enterprise: 179 $/Monat

Originality. ai Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,3/5 (über 20 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Originality.ai?

Eine G2-Rezension sagt:

Wir nutzen diese Plattform regelmäßig, um Inhalte auf KI-generierte und plagiierte Inhalte zu überprüfen. Das Tool ist einfach zu bedienen und die farbcodierten Markierungen machen es leicht zu erkennen, welche Teile des Inhalts möglicherweise KI-generiert sind. Es scannt Dokumente schnell und die Berichte sind detailliert, sodass wir die Originalität effizient überprüfen können.

Wir nutzen diese Plattform regelmäßig, um Inhalte auf KI-generierte und plagiierte Inhalte zu überprüfen. Das Tool ist einfach zu bedienen und dank der farbcodierten Markierungen lässt sich leicht erkennen, welche Teile des Inhalts möglicherweise KI-generiert sind. Es scannt Dokumente schnell und die Berichte sind detailliert, sodass wir die Originalität effizient überprüfen können.

🧠 Fun Fact: Eine aktuelle Studie hat ergeben, dass 88 % der Menschen KI nutzen, um Aufgabenblockaden zu überwinden.

9. Wordcounter. ai (Am besten geeignet für einfache Wortzählung und einfache Textanalyse)

Wenn Sie auf der Suche nach einem schnörkellosen Zähltool sind, dann ist Wordcounter.ai genau das Richtige für Sie. Es bietet eine große Vielfalt, fungiert als Satz- und Absatzzähler und zählt Wörter.

Das Tool zeigt die Gesamtlese- und Sprechzeit des Inhalts in der Eingabebox an. Sie können auch eine Liste mit Schlüsselwörtern freigeben, woraufhin die Schlüsselwortdichte angezeigt wird, die Sie als CSV- oder TXT-Datei exportieren können.

Die besten Features von Wordcounter.ai

Verwenden Sie ihn als Wortzähler, Satzzähler und Absatzzähler – alles auf einmal

Analysieren Sie die Keyword-Dichte und unterstützen Sie so die Suchmaschinenoptimierung

Markieren Sie häufig verwendete Wörter, um Ihren Wortschatz zu erweitern

Erhalten Sie Ergebnisse ohne Anmeldung und ohne Arbeit in Browsern für schnellen Zugriff

Einschränkungen von Wordcounter.ai

Bietet keine Grammatik- oder Rechtschreibprüfung, erfordert die Integration mit anderen Tools

Es fehlen erweiterte KI-Funktionen zur Verbesserung des Schreibstils, wie z. B. Satzverbesserungen und Vorschläge zur Lesbarkeit

Preise für Wordcounter.ai

Free

Bewertungen und Rezensionen zu Wordcounter.ai

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

10. ZeroGPT (Am besten geeignet für die Erkennung von KI-generiertem Text)

via ZeroGPT

Ähnlich wie Originality. ai hilft ZeroGPT dabei, KI- und menschliche Inhalte zu unterscheiden. Mit einem integrierten Zeichen- und Wortzähler ist dieses Tool sehr hilfreich für Pädagogen, Verlage und Unternehmen.

Das Tool verwendet fortschrittliche KI-Erkennungsalgorithmen, um Texte zu scannen und auf Muster zu analysieren, die auf ihre Herkunft hinweisen. Die detaillierten ZeroGPT-Berichte weisen den gescannten Inhalten Authentizität zu.

Die besten Features von ZeroGPT

Nahtlose Nachverfolgung der Wortanzahl bei gleichzeitiger Erkennung von KI-Text

Sorgen Sie für menschenähnliches Schreiben, ohne Limits zu überschreiten

Verwenden Sie KI-gestützte Aufschlüsselungen, um Satzstrukturen zu verfeinern

Optimieren Sie akademische Texte mit strukturierter Nachverfolgung von Wörtern

Einschränkungen von ZeroGPT

Nicht vollständig zuverlässig, da oft falsche positive oder negative Ergebnisse generiert werden

Keine Integration mit wichtigen Inhaltsplattformen

Preise für ZeroGPT

Free

Pro : 9,50 $/Monat

Plus : 19 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu ZeroGPT

G2 : 4/5 (über 40 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über ZeroGPT?

Eine G2-Rezension sagt:

Was mir an ZeroGPT am besten gefällt, ist die Benutzeroberfläche und die einfache Bedienung. Neben der KI-Erkennungsfunktion bietet es viele weitere Features wie eine Grammatikprüfung, eine Textzusammenfassung, Paraphrasierung, einen KI-Übersetzer usw. Außerdem ist es in WhatsApp und Telegram verfügbar, was die Nutzung auf allen Geräten noch einfacher macht. Es erstellt auch spontan einen PDF-Bericht mit den Ergebnissen der KI-Erkennung, was für Transparenz und Glaubwürdigkeit sorgt.

Was mir an ZeroGPT am besten gefällt, ist die Benutzeroberfläche und die einfache Bedienung. Neben der KI-Erkennungsfunktion bietet es viele weitere Features wie eine Grammatikprüfung, eine Textzusammenfassung, Paraphrasierung, einen KI-Übersetzer usw. Außerdem ist es in WhatsApp und Telegram verfügbar, was die Nutzung auf allen Geräten noch einfacher macht. Es erstellt auch spontan einen PDF-Bericht mit den Ergebnissen der KI-Erkennung, was für Transparenz und Glaubwürdigkeit sorgt.

💡 Profi-Tipp: Teilen Sie lange Sätze in kürzere Sätze auf. Diese werden weniger wahrscheinlich als KI-generierte Inhalte markiert.

Mit ClickUp zählt jedes Wort

Die Wahl des richtigen kostenlosen Wortzählers hängt auch von Ihren spezifischen Anforderungen ab. Ob Sie neben Wortzählern auch eine KI-gestützte Grammatikprüfung, die Erkennung der Originalität von Inhalten oder eine nahtlose Zusammenarbeit an Dokumenten wünschen, aus den oben genannten Optionen können Sie die für Sie passende auswählen.

Der Hemingway Editor verbessert beispielsweise die Lesbarkeit, während ZeroGPT und Originality.ai die Authentizität von Inhalten überprüfen und Grammarly die Grammatik kontrolliert – die Liste lässt sich beliebig fortsetzen.

Wenn Sie jedoch nach einem Allround-Tool suchen, das das Beste aus Wortzählung, KI-gestützter Schreibhilfe und Teamzusammenarbeit vereint, ist ClickUp genau das Richtige für Sie. Durch die Integration von ClickUp Docs und ClickUp Brain können Sie Ihre Schreibziele nahtlos und effizient erreichen. Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an und steigen Sie ein in die KI-gesteuerte Erstellung von Inhalten!