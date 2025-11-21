Die 11 besten Speak AI-Alternativen für die Sprach-zu-Text-Konvertierung im Jahr 2025

Sind Sie es leid, mit Speak AI an Grenzen zu stoßen? Ihre Transkription bricht mitten in der Unterhaltung ab, oder Sie müssen ständig zwischen Apps umschalten, nur um ein einfaches Element zuzuweisen.

Was als Zeitersparnis beginnt, führt letztendlich zu mehr Arbeit aufgrund von fehlendem Kontext, unübersichtlichen Workflows und Features, die einfach nicht weit genug gehen. Wenn Sie auf der Suche nach einer Lösung sind, die sich in Ihren täglichen Arbeitsablauf einfügt, sind Sie hier genau richtig.

Wir haben 11 Alternativen zu Speak AI zusammengestellt, die über die einfache Transkription hinausgehen und gleichzeitig Genauigkeit, Kosten und Integration im Blick behalten.

Legen wir los! 💪

Warum Sie sich für eine Speak /AI-Alternative entscheiden sollten

Speak AI deckt zwar die Grundlagen ab, versäumt es jedoch, Ihre Meetings in umsetzbare Workflows zu verwandeln.

Hier erfahren Sie, warum Sie eine Alternative zu Speak KI in Betracht ziehen sollten. 💁

Limitierte Transkriptionsfunktionen: Es fehlt die automatische Erstellung von Aufgaben oder Aktionspunkten aus Unterhaltungen.

Keine tiefgreifenden Integrationen: Das Tool lässt sich nicht direkt mit Projektmanagement- oder Team-Kollaborations-Apps in Verbindung bringen.

Limitierte Suchfunktionen: Transkripte können nicht über mehrere Meetings oder Anrufe hinweg durchsucht werden.

Keine automatische Transkription von Sprachaufzeichnungen: Sprachnachrichten werden nicht transkribiert oder mit relevanten Aufgaben/Kommentaren verknüpft.

Fragmentiertes Setup: Das KI-Sprachtool erfordert mehrere separate tools für Notizen, Aufgaben und Kommunikation.

Keine intelligenten Zusammenfassungen: Keine in Echtzeit von KI generierten Meeting-Highlights oder Extraktion von Schlüsseln

Speak KI-Alternativen auf einen Blick

Hier finden Sie eine Tabelle, in der alle Alternativen zu Speak KI verglichen werden. 📊

tool Am besten geeignet für Beste Features Preise ClickUp Transkriptionen und Projektmanagement-WorkflowsTeamgröße: Teams jeder Größe, einschließlich Einzelpersonen, kleine Teams und Unternehmensabläufe Automatische Meeting-Zusammenfassungen mit AI Notetaker, ClickUp Brain für kontextbezogene Einblicke, integrierte Docs für Bearbeitung, nahtlose Aufgabe-Integration mit ClickUp Aufgabe Free-Plan verfügbar; Benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen möglich Descript Video- und Podcast-Inhalte mit integrierter TranskriptionTeamgröße: Content-Ersteller und Podcaster Overdub für Sprachklonen, Bildschirmaufzeichnung, Mehrspur-Bearbeitung, Entfernung von Füllwörtern, Veröffentlichungstools für Podcasts und Videos Free-Plan verfügbar; ab 24 $/Monat (Hobbyist) Otter. KI Live-Transkriptionen von Meetings, automatisierte Zusammenfassungen und mit dem Kalender verknüpfte Notizen Teamgröße: Kleine bis mittelständische Unternehmen Echtzeit-Transkription, KI-Notizen , Abfrage von Transkripten mit Otter AI Chat und Integrationen mit Zoom, Teams und Google Meet. Free-Plan verfügbar; ab 17 $/Monat pro Benutzer (Pro) Rev Von Menschen überprüfte Transkripte in juristischen, akademischen und beruflichen Dokumenten Teamgröße: Unternehmen und Anwaltskanzleien Menschliche und KI-basierte Transkription, automatische Zeitstempel und Sprecherkennzeichnungen, Transkripte zur Bearbeitung für den Einsatz bei Unternehmen Keine kostenlose Version verfügbar; ab 15 $/Monat (Basic) Duolingo Neue Sprachen durch sprachgesteuerte, spielerische Lektionen Teamgröße: Einzelne Sprachlernende Neue Sprachen mit dialogorientierten KI-gestützten tools wie Roleplay, Fehlerüberprüfung durch Practice Hub und leicht verständliche Konzepte. Ab 67,89 $/Jahr (Business-Plan) Sonix Schnelle, mehrsprachige Transkription mit Übersetzung und Sprecherbeschreibung Teamgröße: Mittelständische Unternehmen Audio-Transkription und Übersetzung in über 40 Sprachen, Textanalyse mit KI-Tools, Untertitel und detaillierte Transkriptgenerierung mit hoher Genauigkeit Benutzerdefinierte Preisgestaltung Google Cloud Speech-to-Text Integrierte skalierbare TranskriptionTeamgröße: Unternehmen und Entwickler Echtzeit-Spracherkennung in mehreren Sprachen und Benutzerinteraktionen, Sprecher-Diarisierung, Zeitstempel auf Wortebene für Genauigkeit, API-Integration Ab 0,024 $/Minute Flüstern Open-Source-fähige, anpassbare KI-Modelle für die Transkription für Forschungszwecke Teamgröße: Forscher und Entwickler Open-Source-Modell für mehrsprachige ASR, Offline-Dateiverarbeitung zum Datenschutz, effektive Verarbeitung unterschiedlicher Akzente und Hintergrundgeräusche Free-Plan verfügbar Verbit ADA-konforme Transkription und Untertitelung in Bildungs-, Rechts- und Unternehmens-Einstellungen Teamgröße: Unternehmen und Bildungseinrichtungen KI-Transkription mit menschlicher Bearbeitung, domänenspezifischer Genauigkeit und Echtzeit-Untertiteln für den Bildungs- und Rechtsbereich. Free-Plan verfügbar; ab 29 $/Monat (Self-Service) Amazon Polly Text in lebensechte Sprache für Sprach-Apps, IVR-Systeme und Lerntools Teamgröße: Entwickler und Unternehmen Text-zu-Sprache-Konvertierung mit naturgetreuer Ausgabe, benutzerdefinierte Anpassung von Ton und Tonhöhe mit SSML, Audio-Streaming in Echtzeit Free-Plan verfügbar; ab 4 $/Monat (Standardstimmen) Assembly KI App-Entwicklung mit Themenerkennung und Stimmungsanalyse Teamgröße: Entwickler und Unternehmen Sprach-Transkription mit Sprechererkennung, Stimmungsanalyse, Schwärzung sensibler Daten Free-Plan verfügbar; benutzerdefinierte Preisgestaltung

Die besten Speak KI-Alternativen

Hier sind die besten KI-Sprachlern-Apps, die im Vergleich zu Speak AI mehr Kontrolle und eine bessere Zusammenarbeit bieten. 🎯

ClickUp (am besten geeignet für Transkriptionen und Projektmanagement-Workflows)

Jetzt ausprobieren Transkribieren Sie Sprachmemos, Videoclips, Meeting-Notizen und mehr mit der KI von ClickUp AI.

Die heutige Arbeit ist kaputt.

Unsere Projekte, unser Wissen und unsere Kommunikation sind über unzusammenhängende tools verstreut, die uns ausbremsen.

ClickUp löst dieses Problem als weltweit erster konvergenter KI-Arbeitsbereich, der KI-Notizen, schnelle Transkription, kontextbezogene Automatisierung und dynamische Dokumentation in einem einzigen Arbeitsbereich vereint.

Finden Sie schneller Erkenntnisse mit ClickUp Brain

Alle Ihre Notizen, Diskussionen und Threads sind über KI im ClickUp-Workspace durchsuchbar.

Mit ClickUp Brain können Sie Meeting-Daten in den Rest Ihres Arbeitsbereichs einbinden.

Fragen Sie nach einer Zusammenfassung der Client-Interviews des letzten Monats oder nach den ausstehenden Aufgaben in Ihrer Content-Pipeline. Das Tool extrahiert wertvolle Erkenntnisse aus tatsächlichen Dokumenten, Aufgaben und Notizen, ohne dass Sie zwischen Plattformen hin- und herspringen oder Ordner durchsuchen müssen.

Für Teams, die große Mengen an Sprachdaten verwalten, hilft ClickUp Brain bei der Priorisierung, Organisation und Nachverfolgung.

Es scannt Ihren Arbeitsbereich und hebt Bereiche hervor, die Aufmerksamkeit erfordern, wie überfällige Arbeit oder fehlende Abhängigkeiten. Sie müssen nur fragen, und seine natürlichen Sprachverarbeitungsfunktionen werden Sie verstehen.

Außerdem werden alle Sprachaufnahmen oder Video-Clips, die Sie im ClickUp-Workspace aufzeichnen, sofort transkribiert und durch ClickUp Brain durchsuchbar gemacht!

Verpassen Sie nie wieder ein Element mit ClickUp AI Notetaker.

Den Anfang macht ClickUp AI Notetaker, das sich automatisch in Ihre Zoom-, Google Meet- oder Teams-Anrufe einklinkt, um die Diskussion in Echtzeit aufzuzeichnen und zu transkribieren. Das ist jedoch noch nicht alles: Es identifiziert auch wichtige Aktionspunkte, wandelt sie in ClickUp-Aufgabe um und weist sie den richtigen Personen mit Fälligkeitsdatum und relevantem Kontext zu.

Angenommen, Sie befinden sich in einer Telefonkonferenz zur Produktplanung. Anstatt hektisch zu tippen oder später zur Klarstellung nachzufragen, können Sie KI für Meeting-Notizen verwenden. Diese erfasst die Unterhaltung, hebt die nächsten Schritte hervor (z. B. „Landingpage-Text bis Dienstag aktualisieren“) und verknüpft diese direkt mit Ihrer Aufgabenliste.

Haben Sie einen Kundenanruf verpasst? Der AI Notetaker bietet Ihnen durchsuchbare Transkripte, Zusammenfassungen im TL; DR-Stil und sofortige Anruf-Highlights, die alle zur späteren Verwendung in privaten ClickUp Docs gespeichert werden. Sie müssen nicht einmal Zeit damit verbringen, Meeting-Notizen manuell zu aktualisieren oder Sprachaufzeichnungen in Aufgabe-Listen umzuwandeln.

Erfassen Sie jedes Wort mit dem KI-Notizbuch von ClickUp Verwandeln Sie die wichtigsten Punkte jedes Anrufs in eine nachverfolgbare Aufgabe mit dem ClickUp AI Notetaker.

Arbeit an Ihrer Dokumentation ClickUp Docs gemeinsam

All dies ist mit ClickUp Dokumenten verbunden, wo Sie Transkripte in Arbeit-Dokumente umwandeln können.

Erstellen Sie mit Ihrem Team Inhaltsübersichten, Produktspezifikationen oder Meeting-Notizen, bearbeiten Sie diese gemeinsam in Echtzeit und wandeln Sie wichtige Punkte direkt aus dem Dokument in Aufgaben um. Alles bleibt miteinander verknüpft: Transkripte, Zeitleisten und To-dos, sodass Projekte auf dem basieren, was gesagt und vereinbart wurde.

Verwandeln Sie unordentliche Notizen mit ClickUp Docs in lebendige Dokumente*

Die besten Features von ClickUp

Aktionspunkte sofort in Aufgaben umwandeln: Erstellen, weisen Sie zu und führen Sie die Nachverfolgung von Aufgaben automatisch aus Meeting-Notizen mit ClickUp Aufgaben

Zugriff auf durchsuchbare Transkripte: Verwenden Sie ClickUp Connected Search , um Zitate, Kontexte oder Schlüssel aus früheren Meetings oder Notizen zu finden.

Sprachaufnahmen aufzeichnen und transkribieren: Verwandeln Sie Sprachkommentare oder Bildschirmaufnahmen mit ClickUp Clips in transkribierte, durchsuchbare Inhalte.

Automatisches Posten in Teamkanälen: Übertragen Sie wichtige Punkte aus Meetings und Aufgaben in Übertragen Sie wichtige Punkte aus Meetings und Aufgaben in den ClickUp-Chat , der mit Docs und anderen relevanten Projekten verknüpft ist.

Limit von ClickUp

Steile Lernkurve aufgrund der umfangreichen benutzerdefinierten Optionen

Preise für ClickUp

ClickUp-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Diese G2-Bewertung sagt wirklich alles:

ClickUp Brain spart wirklich Zeit. Die integrierte KI kann nun lange Threads zusammenfassen, Dokumente entwerfen und sogar Sprachaufnahmen direkt in einer Aufgabe transkribieren, wodurch mein Team weniger zwischen verschiedenen Kontexten wechseln und weniger Add-On tools verwenden muss. […] Alles in einem Arbeitsbereich. Wir führen agile Sprints durch, veröffentlichen Dokumente und verwalten OKRs, ohne zwischen Apps hin- und herwechseln zu müssen. Native Integrationen (Slack, Drive, GitHub) lassen sich schnell einrichten. Granulare Berechtigungen + robuste Automatisierungen. Es ist einfach, Auftragnehmern nur Lesezugriff zu gewähren oder mehrstufige Workflows als Auslöser zu verwenden, wenn sich ein Status ändert. *

📮 ClickUp Insight: Laut unserer Umfrage zur Effektivität von Meetings nehmen fast 40 % der Befragten an 4 bis 8+ Meetings pro Woche teil, wobei jedes Meeting bis zu einer Stunde dauert. Dies entspricht einer erstaunlichen Gesamtzeit, die in Ihrem Unternehmen für Meetings aufgewendet wird. Was wäre, wenn Sie diese Zeit zurückgewinnen könnten? Der integrierte KI-Notizblock von ClickUp kann Ihnen helfen, Ihre Produktivität durch sofortige Besprechungszusammenfassungen um bis zu 30 % zu steigern, während ClickUp Brain Sie bei der automatisierten Aufgabenerstellung und der Optimierung von Workflows unterstützt und so stundenlange Besprechungen in umsetzbare Erkenntnisse verwandelt.

2. Descript (Am besten geeignet für Video- und Podcast-Inhalte mit integrierter Transkription)

via Descript

Descript ist ein professioneller Audio- und Video-Editor, der den Produktionsprozess für Ersteller, Teams und Pädagogen vereinfacht. Die KI-gestützte Transkription wandelt Ihre Aufnahmen in bearbeitbaren Text um, sodass Sie Inhalte genauso einfach wie bei der Bearbeitung eines Dokuments kürzen, trimmen und polieren können.

Von der Regenerierung von Sprachclips mithilfe von KI bis hin zur Entfernung von Hintergrundgeräuschen und der Generierung visueller Inhalte – der KI-Sprachrekorder legt den Schwerpunkt auf die End-to-End-Erstellung von Inhalt. Damit ist er die ideale Wahl für Fachleute, die medienorientierte Content-Strategien entwickeln und nicht nur Unterhaltung analysieren.

Die besten Features von Descript

Korrigieren Sie Audiofehler, erstellen Sie Intros oder synchronisieren Sie Inhalt mit den Tools von Descript für KI-Stimmklonen und synthetische Sprachgenerierung.

Verwenden Sie „Edit for Clarity” und „Remove Retakes” , um Sprache mit einem Klick zu bereinigen und Ihre Erzählung zu straffen.

Lassen Sie den integrierten Speaker Detective Stimmen in Sekundenschnelle identifizieren und mit Beschreibung versehen, wodurch Sie Zeit für die manuelle Beschreibung sparen.

Nutzen Sie KI, um die besten Momente für Social-Media-Clips zu identifizieren und zu extrahieren und so das Engagement zu steigern.

Einschränkungen von Descript

Die Bearbeitung von Video-Inhalten mit mehreren Sprechern oder langen Videos verursacht Verzögerungen.

KI kann Phrasen falsch interpretieren, sodass eine manuelle Überprüfung erforderlich ist.

Preise für Descript

Free

Hobbyist: 24 $/Monat pro Benutzer

Ersteller: 35 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: 65 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Descript

G2: 4,6/5 (über 700 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 170 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Descript?

Sehen Sie sich eine G2-Bewertung für diese Speak AI-Alternative an:

Die Tatsache, dass ich Text bearbeiten/ausschneiden/einfügen und auch das zugrunde liegende Video/Audio bearbeiten kann, ist ein entscheidender Vorteil. Für meine Arbeit (Produktion von Videovorträgen für Online-Kurse) ist dies unerlässlich, und ich habe keine andere App wie diese gefunden... Die Transkription hat sich verschlechtert. Früher war sie besser und genauer. Außerdem ist die Synchronisierung des Skripts mit dem Audio sehr knifflig. Die Möglichkeit, eine Transkription mit dem Audio zu synchronisieren, ist sehr wichtig und einer der Gründe, warum ich Descript verwende, aber es ist manchmal sehr frustrierend, weil die App sehr oft nicht genau erkennen kann, wo der Text hingehört, INSBESONDERE wenn es mehrere Takes gibt (was immer der Fall ist, da wir live im Studio aufnehmen). *

🧠 Wissenswertes: Anfang der 1990er Jahre brachte Dragon Systems „Dragon Dictate“ auf den Markt, gefolgt von „Dragon NaturallySpeaking“, das kontinuierliche Sprache mit einer Geschwindigkeit von 100 Wörtern pro Minute erkennen konnte – eine Entwicklung, die uns den KI-Transkriptionstools, die wir heute verwenden, näher brachte.

3. Otter. ai (Am besten geeignet für Live-Transkriptionen von Meetings und Automatisierung von Zusammenfassungen)

Otter.ai ist ein vollwertiger KI-Meeting-Agent für Fachleute, die in aufeinanderfolgenden Meetings versinken.

Was Otter auszeichnet, ist seine proaktive KI, die sich aktiv einbringt. Sein Meeting Agent kann automatisch an Zoom-, Teams- und Google Meet-Sitzungen teilnehmen.

Dieses KI-Tool erstellt Live-Transkriptionen mit einer Genauigkeit von über 95 % und überträgt Notizen sofort an tools wie Google Docs, Salesforce, Notion und Asana. Darüber hinaus unterstützt der KI-Transkriptions-Summarizer mehrsprachige Transkriptionen, darunter Englisch, Französisch und Spanisch, und richtet sich damit an eine vielfältige Nutzerbasis.

Otter. ai – die besten Features

Nutzen Sie maßgeschneiderte Assistenten wie Media Agent für die Erstellung von Inhalten, Sales Agent für CRM-Follow-ups oder Education Agent für die Automatisierung von Vorlesungsnotizen.

Stellen Sie AI Chat Fragen zu vergangenen Meetings und erhalten Sie kontextbezogene Antworten, Zusammenfassungen oder sogar E-Mail-Entwürfe.

Verwenden Sie Studio Sound , um die Klarheit der Audioaufnahmen und die Transkriptionsgenauigkeit zu verbessern.

Legen Sie Einstellungen für Zusammenfassungen, Agentenverhalten und Integrationen fest, um das tool an Ihren Workflow anzupassen.

Einschränkungen von Otter.ai

Die Genauigkeit der Transkription variiert bei nicht standardmäßigen Akzenten und unklarer Audioqualität.

Selbst bei Premium-Angeboten können einige Namen, Begriffe oder Sätze falsch interpretiert werden, sodass Benutzer sich für Alternativen zu Otter.ai entscheiden.

Preise für Otter.ai

Free

Pro: 16,99 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: 30 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Otter. ai Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,3/5 (über 290 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 90 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Otter.ai?

Hier ist eine G2-Bewertung zu dieser Speak KI-Alternative:

Was mir an Otter bevorzugt gefällt, ist, dass ich mich voll und ganz auf meine Gesprächspartner konzentrieren kann, ohne ständig Notizen machen zu müssen. Die Unterhaltungen können freier fließen, ich kann mehr Fragen stellen und viel mehr Informationen herausfinden, weil ich weiß, dass Otter Notizen macht und eine Audio-Transkription aufzeichnet... Derzeit könnte meiner Meinung nach der Abschnitt innerhalb der Notizen über die Aktionspunkte verbessert werden. Manchmal werden diese übersehen, sodass ich den entsprechenden Teil der Unterhaltung noch einmal durchgehen muss, um den vollständigen Aktionspunkt zu erhalten. *

📣 Der Vorteil von ClickUp: Brain MAX ist Ihr KI-gestützter Desktop-Begleiter, der die sprachgesteuerte Produktivität in den Mittelpunkt Ihres Workflow stellt. Mit fortschrittlichen Sprach-zu-Text-Features können Sie Ihre Ideen, Aufgaben, Erinnerungen oder Nachrichten einfach aussprechen, und Brain MAX transkribiert und organisiert sie sofort. Ganz gleich, ob Sie kurze Notizen machen, E-Mails verfassen oder Ihre To-do-Liste aktualisieren – mit Brain MAX bleiben Sie mühelos organisiert und produktiv, ganz ohne Hände. Diese nahtlose, sprachgesteuerte Erfahrung hilft Ihnen, schneller voranzukommen, manuellen Aufwand zu reduzieren und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.

4. Rev (Am besten geeignet für von Menschen überprüfte Transkripte in rechtlichen, akademischen und beruflichen Dokumenten)

via Rev

Rev ist eine bewährte Sprach-zu-Text-Software, die sich an Branchen richtet, in denen Genauigkeit unverzichtbar ist, wie beispielsweise Recht, Gesundheitswesen und Medien. Sie liefert Transkripte, die vor Gericht zulässig und HIPAA-konform sind.

Im Gegensatz zu Speak AI, das oft mit der Verständlichkeit bei mehreren Sprechern oder der Präzision auf juristischer Ebene zu kämpfen hat, gibt Rev Forschern, Rechtsteams, Journalisten und Beratern die Möglichkeit, den Grad der Genauigkeit selbst zu wählen. Mit einer robusten mobilen App, Sicherheit auf Industriestandard und dem Vergleich mehrerer Dateien unterstützt diese Alternative eine tiefgehende Analyse von Unterhaltungen.

Die besten Features von Rev

Wählen Sie zwischen KI-Transkripten mit einer Genauigkeit von über 96 % oder manuellen Transkriptionen für gerichtliche Genauigkeit.

Wandeln Sie lange Zeugenaussagen, Discovery Calls oder Interviews in wichtige Erkenntnisse mit verknüpften Zeitstempeln um.

Verwenden Sie Multi-File Insights , um Unstimmigkeiten in mehreren Aufzeichnungen für die Überprüfung von Aussagen zu erkennen.

Nutzen Sie den KI-Assistenten, um Schlüssel-Beweise, Zitate oder Momente aus stundenlangen Zeugenaussagen herauszufiltern.

Rev-Limit-Beschränkungen

Einige Benutzer berichten, dass Dateien vorübergehend verschwinden und erneut hochgeladen werden müssen.

Fehlende Stapelverarbeitung oder Automatisierung für groß angelegte Workflows

Rev-Preise

Basic: 14,99 $/Monat pro Benutzer

Pro: 34,99 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 420 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Rev?

Eine G2-Bewertung formuliert es so:

Ich nutze die App gerne, um Audioaufnahmen zu machen, während ich Gebäude für meine Artikel auf Tour besichtige... Ich verwende gerne die erschwinglichen KI-Transkriptionen, die immer besser werden, hoffe aber, dass sie sich weiter verbessern. Interessanterweise ist die Live-Transkription, die auf dem Bildschirm angezeigt wird, oft besser als die KI-Transkription, die ich später in Reihenfolge bestellen kann, und ich würde gerne diese Version verwenden, aber anscheinend speichert Rev sie nicht.

🧠 Wissenswertes: Die KI-Transkription hat seit 1952, als ein System namens „Audrey” nur gesprochene Ziffern erkennen konnte, einen langen Weg zurückgelegt. In den 60er Jahren konnte IBMs Shoebox bereits 16 Wörter verstehen, was damals eine große Leistung war.

5. Duolingo (Am besten geeignet für neue Sprachen durch sprachgesteuerte, spielerische Lektionen)

via Duolingo

Duolingo ist zwar vor allem für das Unterrichten von Sprachen bekannt, kann aber auch für Inhalt-Ersteller nützlich sein, die an mehrsprachigen Projekten arbeiten. Wenn Sie Inhalte für ein globales Publikum erstellen oder mit verschiedenen Sprachen jonglieren, können Ihnen die Spracherkennung, Grammatikerklärungen, Aussprache-Feedback und die riesige Sprachdatenbank dabei helfen, Ihre Ausdrucksweise zu verfeinern.

Es handelt sich nicht um ein abgeschlossenes Transkriptions-Tool, aber es eignet sich hervorragend, um die Verständlichkeit zu verbessern, Ihre Skripte zu lokalisieren und sicherzustellen, dass Ihre Formulierungen natürlich klingen. Betrachten Sie es als Ergänzung zu Ihrem Haupt-Transkriptions-Setup, insbesondere wenn Genauigkeit und sprachliche Nuancen für Ihre Arbeit wichtig sind.

Die besten Features von Duolingo

Stellen Sie sich über Videoanrufe mit KI-Zeichen wie „Lily“ in Verbindung und simulieren Sie so echte Unterhaltung.

Nutzen Sie tägliche Streaks, Erinnerungen und Ranglisten, um motiviert zu bleiben und langfristige Sprachverbesserungen zu fördern.

Fördern Sie die Nutzung von Duolingo for Business, um die Kommunikation Ihrer Mitarbeiter durch strukturierte Sprachprogramme mit Administrator-Analysen zu verbessern.

Verwenden Sie KI-gestützte Spracherkennung, um die Aussprache zu korrigieren und die Sprachflüssigkeit sofort zu verbessern.

Duolingo-Limitations

Einige Benutzer empfinden die Benutzeroberfläche als zu scharf oder anstrengend für die Augen.

Der spielerische Ansatz könnte das Engagement gegenüber einem intensiven oder immersiven Sprachenlernen priorisieren.

Preise für Duolingo

Free

Business-Plan: 67,89 $ pro Benutzer und Jahr

Duolingo-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,5/5 (über 130 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 900 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Duolingo?

Werfen Sie einen Blick auf diese Capterra-Bewertung:

Meine Erfahrungen waren sehr gut. Trotz der vielen Werbeanzeigen in der App war ich der Meinung, dass es sich lohnt, in meine Ausbildung in anderen Sprachen zu investieren, und habe daher die Super-Version der App abonniert... Meiner Meinung nach könnte die App mehr Sprachen zum Lernen anbieten, auch wenn man nur Portugiesisch spricht. Da dies noch nicht möglich ist, müssen Brasilianer zuerst Englisch lernen und dann die meisten anderen Sprachen in der App.

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie Aufgaben-Vorlagen in ClickUp, um Folgeaktionen aus Ihren AI Notetaker-Zusammenfassungen automatisch zuzuweisen. Auf diese Weise wird jede wichtige Erkenntnis zu einer Aufgabe, ohne dass Sie einen Finger rühren müssen.

6. Sonix (Am besten geeignet für mehrsprachige Transkriptionen und Sprecherkennzeichnung)

via Sonix

Sonix ist ein KI-Transkriptionstool, das Audio- und Video-Inhalte in hochpräzisen Text in über 53 Sprachen umwandelt. Sie können auch wichtige Momente markieren, Kommentare hinterlassen und in verschiedene Formate (einschließlich SRT, DOCX und PDF) exportieren.

Im Gegensatz zu tools, die lediglich eine einfache Transkription erstellen, erstellt Sonix auch einen Mediaplayer mit einer Transkription zum Freigeben oder Einbetten, wodurch Sie Ihre Inhalte leichter überprüfen oder präsentieren können. Von einem intuitiven Browser-Editor bis hin zur nahtlosen Untertitelgenerierung bietet es einen umfassenden Workflow für die einfache Transkription, Übersetzung, Analyse und Weitergabe von Notizen.

Die besten Features von Sonix

Erstellen Sie Zusammenfassungen, erkennen Sie Themen und Stimmungen und geben Sie den Kapiteln automatisch eine Beschreibung mit den fortschrittlichen KI-Analyse-Features.

Verwalten Sie den Zugriff mehrerer Benutzer mit vollständiger Kontrolle über Upload-, Bearbeitung- und Kommentarfunktionen.

Freigeben Sie Clips oder vollständige Transkripte mit dem nativen Media Player, der auch SEO-optimiertes Publizieren unterstützt.

Integrieren Sie die Tools in Zoom, Dropbox, Adobe Premiere und andere Anwendungen, um sie nahtlos in Ihren bestehenden Workflow einzubinden.

Sonix-Limit

Das Tool unterstützt keine Live-Sprach-zu-Text-Konvertierung.

Es fehlen bestimmte erweiterte Features für die Nachbearbeitung von Transkriptionen, wie z. B. Stimmungsanalyse und thematische Kategorisierung.

Preise von Sonix

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Sonix-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 20 Bewertungen)

Capterra: 4,9/5 (über 130 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Sonix?

Laut einer Capterra-Bewertung zu dieser Speak KI-Alternative:

Dies ist einer der wenigen Dienste, der mehrere Sprachen und Übersetzungen verarbeiten kann. Mir gefielen die benutzerfreundliche Oberfläche und die Möglichkeit, Daten in Software wie Adobe und Atlas. ti zu exportieren. Das Beste daran ist die einfache Bearbeitung von Transkriptionen... Was mir nicht so gut gefallen hat, ist, dass die grundlegende qualitative Analyse nur gegen Aufpreis verfügbar ist. Ich würde mir wünschen, dass sie im Preis inbegriffen wäre, aber ich verstehe, dass meine Lizenz eine Basisversion war. *

🧠 Wissenswertes: Lange bevor es Tastaturen und Cloud-Speicher gab, waren die Schriftgelehrten der Antike die ultimativen Archivare! In Ägypten waren sie VIPs, denen die Pharaonen vertrauten, um Geschichte, Steuern und Rituale mit Hilfe komplizierter Hieroglyphen zu dokumentieren. Im alten Israel waren Schriftgelehrte Rechtsexperten und Religionsgelehrte, die zur Erhaltung der hebräischen Bibel beitrugen.

7. Google Cloud Speech-to-Text (am besten geeignet für integrierte, skalierbare Transkription)

Google Cloud Speech-to-Text ist eine Spracherkennungs-API, die auf Chirp zurückgreift, ihrem Basismodell, das mit Millionen von Audio-Stunden und Milliarden von mehrsprachigen Sätzen trainiert wurde. Das bedeutet eine bessere Leistung bei Akzenten, fachspezifischer Terminologie und Hintergrundgeräuschen.

Das Tool arbeitet in drei flexiblen Modi: synchron, asynchron und Streaming. Damit eignet es sich hervorragend für Echtzeitanwendungen, Stapelverarbeitung und alles dazwischen. Forscher, die mit sensiblen Daten arbeiten, oder Unternehmen mit strengen Compliance-Anforderungen werden die V2-API nützlich finden, die eine Protokollierung auf Unternehmensniveau und regionale Transkriptionskontrolle bietet.

Die besten Features von Google Cloud Speech-to-Text

Trainieren Sie das Modell, um domänenspezifisches Vokabular oder markenspezifische Terminologie zu priorisieren und so die Ausgabe zu verbessern.

Wählen Sie aus aufgabeoptimierten Modellen für Telefonie, Video oder Befehle oder erstellen Sie Ihr eigenes Modell mit Speech-to-Text UI.

Transkribieren Sie Audioinhalte für ein globales Publikum, die Muttersprachler auf wichtigen und weniger verbreiteten Dialekten unterstützen.

Einschränkungen von Google Cloud Speech-to-Text

Die Anpassung und Konfiguration von Modellen an spezifische Anforderungen kann eine Herausforderung sein.

Die Genauigkeit nimmt bei Hintergrundgeräuschen oder unklaren Aufnahmen erheblich ab.

Preise für Google Cloud Speech-to-Text

Speech-to-Text V1 API: 0,024 $/Minute

Speech-to-Text V2 API: 0,016 $/Minute

Bewertungen und Rezensionen zu Google Cloud Speech-to-Text

G2: 4,6/5 (über 250 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Google Cloud Speech-to-Text?

Direkt aus einer G2-Bewertung:

Das Hinzufügen meines ersten Teammitglieds zu meinem Geschäft war ein Kinderspiel... Die detaillierten Administrator-Einstellungen können etwas schwierig zu navigieren sein. Wenn Sie jedoch ein sehr kleines Team leiten, müssen Sie sich wahrscheinlich ohnehin nicht mit all diesen Dingen befassen. Und wenn Sie in einem größeren Unternehmen tätig sind, verfügen Sie wahrscheinlich über die Ressourcen, um einen Mitarbeiter oder eine ganze Abteilung mit den administrativen Benutzer-Einstellungen zu beauftragen.

8. Whisper (Am besten geeignet für Open-Source- und anpassbare Transkriptionsmodelle)

via Whisper

Whisper, entwickelt von OpenAI, wurde mit 680.000 Stunden mehrsprachigem Multitask-Audio trainiert, um unter realen Bedingungen zuverlässig seine Arbeit zu leisten, nicht nur bei Aufnahmen in Studioqualität.

Das Tool basiert auf einem leistungsstarken Encoder-Decoder-Transformer-Modell , das Sprachen identifiziert, Zeitstempel hinzufügt, mehrsprachige Audiodateien unterstützt und sogar Sprache ins Englische übersetzt – alles in einem nahtlosen Prozess. Und da es vollständig Open Source ist, können Entwickler, Forscher und Produktteams es frei anpassen und darauf aufbauen, ohne sich um Lizenzen kümmern zu müssen.

Die besten Features von Whisper

Generieren Sie automatisch Zeitstempel für Phrasen, um die Bearbeitung von Medien und die Synchronisierung von Inhalt zu vereinfachen.

Greifen Sie auf die Modellarchitektur und den Inferenzcode von Whisper zu und passen Sie diese an, um maßgeschneiderte Sprach-Apps oder akademische Forschungs-tools zu entwickeln.

Setzen Sie Whisper offline auf lokalen Rechnern oder privaten Servern ein, um den Datenschutz zu verbessern.

Limit von Whisper

Es kann zu ungenauen Wörtern oder Phrasen (Halluzinationen) kommen, insbesondere bei lauten oder komplexen Audioaufnahmen.

Das Tool verarbeitet Audio in 30-Sekunden-Abschnitten, was bei längeren Eingaben zu unvollständigen oder fragmentierten Transkriptionen führt.

Preise für Whisper

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Whisper-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Whisper?

Hier ist, was ein Benutzer zu sagen hatte:

Whisper beeindruckt durch seine nahtlose Benutzeroberfläche, die eine mühelose Kommunikation gewährleistet. Die Implementierung ist unkompliziert, obwohl eine kurze Einweisung zu Beginn die Einarbeitung erleichtern würde... Whisper ist zwar insgesamt effektiv, könnte aber von einer verbesserten Einweisung für neue Benutzer profitieren. Darüber hinaus wurden gelegentliche Verzögerungen bei den Antwortzeiten des Kundensupports festgestellt.

👋🏾 Erfahren Sie, wie Sie KI für Meeting-Notizen nutzen können. Sehen Sie sich dieses Tutorial an:

9. Verbit (am besten geeignet für ADA-konforme Transkriptionen und Untertitel)

via Verbit

Verbit verwendet einen einzigartigen hybriden Ansatz: Zunächst erstellt die KI schnell Transkripte, die anschließend von einem Netzwerk professioneller menschlicher Editoren überarbeitet werden. Dank dieses mehrschichtigen Modells erfüllt Verbit selbst bei komplexen, technischen oder verrauschten Aufnahmen hohe Genauigkeitsstandards.

Was Verbit auszeichnet, ist sein Fokus auf die Bedürfnisse von Unternehmen. Es ist speziell auf Branchen wie Bildung, Recht und Medien zugeschnitten, die strenge rechtliche, akademische und Barrierefreiheitsstandards erfordern. Die Plattform bietet außerdem Live-Untertitelung, Keyword-Extraktion, automatische Notiz-Zusammenfassungen und anpassbare Formate.

Die besten Features von Verbit

Liefern Sie barrierefreie, ADA-konforme Untertitel sowohl für Live-Ereignisse als auch für aufgezeichnete Inhalte.

Exportieren Sie Transkripte in Formaten wie PDF, Word, CSV, JSON und SRT mit Features wie SMPTE-Zeitcodes und Sprecheridentifizierung.

Betten Sie Transkripte mit Smart Player ein, mit durchsuchbaren Transkripten, Wiedergabe-Clips und Untertiteln auf dem Bildschirm.

Nutzen Sie die speziellen tools wie Captivate™ und Gen. V™, um gesprochene Inhalte in verwertbare Informationen umzuwandeln.

Limit-Einschränkungen von Verbit

Das Format der Transkripte ist nicht auf Lesbarkeit optimiert und weist keine natürliche Segmentierung auf.

Es ist schwierig, Fehler bei der Terminplanung rückgängig zu machen, wie z. B. Fehler zu korrigieren, was die Kontaktaufnahme mit einem Mitarbeiter erfordert.

Preise von Verbit

Kostenlos (bis zu 30 Minuten)

Self-Service: 29 $/Monat pro Benutzer

Full-Service: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Verbit

G2: 4,4/5 (über 70 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Verbit?

Hier ist eine G2-Bewertung zu dieser Speak KI-Alternative:

Einige Dinge, die mir an Verbit gefallen, sind die benutzerfreundliche Oberfläche, die genaue ASR und der kundenorientierte Ansatz. Ich benutze es jeden Tag; es ist in unser System integriert... Verbit bietet keinen Peer-to-Peer-Dienst an; Sie müssen einen Vertrag unterzeichnen, um es nutzen zu können.

🔍 Wussten Sie schon? In den 1970er Jahren entwickelte die Carnegie Mellon University mit Unterstützung des US-Verteidigungsministeriums ein Spracherkennungssystem namens „Harpy“, das ganze Sätze mit einem Wortschatz von 1.000 Wörtern verstehen konnte – ein großer Fortschritt für die KI-Transkriptionstechnologie.

über Amazon Polly

Wenn Sie sich fragen, wie Sie einem Video eine Sprachausgabe hinzufügen können, dann ist dieses tool genau das Richtige für Sie. Amazon Polly ist die fortschrittliche Text-to-Speech-Engine (TTS) von Amazon Web Services, die für die Erstellung interaktiver Sprachausgaben entwickelt wurde. Sie wandelt Nur-Text, Dokumente und sogar mehrsprachige Skripte in realistische Sprache um und liefert dank neuronaler Netzwerke natürlich klingende Stimmen.

Der Vorteil von Polly liegt in seiner Fähigkeit, komplexe Kontexte zu interpretieren und Homographen, mehrsprachige Passagen, Einheiten und Datumsangaben mit nahezu menschlicher Genauigkeit zu verarbeiten. Mit Unterstützung für 47 Stimmen in 24 Sprachen bietet das tool eine hervorragende sprachliche Abdeckung. Es ist besonders wertvoll für Teams, die E-Learning-Module, Barrierefreiheits-Tools oder globale Sprach-Apps entwickeln.

Die besten Features von Amazon Polly

Fügen Sie Speech Synthesis Markup Language-Tags ein, um Betonung, Tonhöhe, Sprechgeschwindigkeit und Aussprache fein abzustimmen.

Exportieren Sie Audiodateien als MP3-, Ogg- oder PCM-Dateien, die sich für alles eignen, von Podcasts bis hin zu IVR-Systemen.

Integrieren Sie Polly in andere AWS-Dienste wie Lambda oder S3 für erweiterte Automatisierung und Workflow.

Limit von Amazon Polly

Benutzer berichten von eingeschränkten Möglichkeiten, die Stimmlage und Aussprache umfassend zu benutzerdefinieren oder einzigartige Sprachprofile zu erstellen.

Trotz Verbesserungen finden einige Benutzer, dass den Stimmen von Polly immer noch emotionale Tiefe oder natürliche Betonung fehlt.

Preise für Amazon Polly

Free

Standardstimmen: 4 $/Monat pro 1 Million Zeichen

Neural Voices: 16 $/Monat pro 1 Million Zeichen

Generative Stimmen: 30 $/Monat pro 1 Million Zeichen

Long-Form Voices: 100 $/Monat pro 1 Million Zeichen

Bewertungen und Rezensionen zu Amazon Polly

G2: 4,4/5 (über 60 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Amazon Polly?

Hier ein Auszug aus einer G2-Bewertung:

Mir gefällt besonders, wie Amazon Polly Computer wie Menschen sprechen lässt. Es klingt so natürlich, und man kann verschiedene Stimmen auswählen. Es eignet sich hervorragend für Voiceovers für Videos oder um App sprechen zu lassen. Super einfach zu bedienen!…Mir gefällt nicht, dass Amazon Polly Nutzungsgebühren hat, was bedeutet, dass man für die Nummer der Zeichen bezahlen muss, die es vorliest. Das kann teuer werden, wenn man es viel nutzt.

11. Assembly KI (Am besten geeignet für die App-Entwicklung mit Themenerkennung und Stimmungsanalyse)

via Assembly KI

AssemblyAI wurde speziell für Entwickler und technische Teams entwickelt, die eine zuverlässige Spracherkennung benötigen, die sich nahtlos in benutzerdefinierte Workflows integrieren lässt. Anstatt nur Audio in Text umzuwandeln, hilft es Teams dabei, tiefer in das Gesagte und die Sprecher einzutauchen.

Das Tool unterstützt über 99 Sprachen, trennt Sprecher, erkennt branchenspezifische Begriffe und erkennt automatisch die Sprache – alles über eine API. Es ist praktisch für Produktteams, Forscher und Ingenieure, die mehr Kontrolle über die Verarbeitung von Sprachdaten wünschen.

Die besten Features von Assembly AI

Erfassen und transkribieren Sie Live-Unterhaltungen mit einer Latenz von weniger als 500 ms und einer fortschrittlichen Erkennung des Spruchendes.

Nutzen Sie das Universal-Modell , das auf über 12,5 Millionen Stunden mehrsprachiger Daten trainiert wurde und eine Genauigkeit von über 93,3 % sowie die branchenweit niedrigste Fehlerrate bietet.

Konvertieren Sie Nummern, Datumsangaben und Groß-/Kleinschreibung automatisch in sauberen, lesbaren Text, ohne Nachbearbeitung.

Ordnen Sie jedes gesprochene Wort dem richtigen Sprecher zu, um klarere Transkripte und tiefgreifendere Unterhaltung-Analysen zu erhalten.

Einschränkungen von Assembly /AI

Selbst mit einer Spielumgebung kann die API-Schnittstelle für Nicht-Entwickler einschüchternd sein.

Im Gegensatz zur kostenlosen Schnittstellenversion können die API-Ergebnisse unter Umständen nicht korrekt formatiert sein.

Preise für Assembly KI

Free

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Assembly KI

G2: 4,6/5 (über 50 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Assembly KI?

Hier ist, was ein Benutzer über diese Speak AI-Alternative zu sagen hatte:

Ich verwende AssemblyAI, um Transkripte meiner Podcast-Episoden zu erhalten, und die Genauigkeit ist ziemlich gut. Dank der Zeitstempel, die jedem Wort zugeordnet sind, können wir leicht eine Verbindung zum Podcast-Audio herstellen und direkt zu der Stelle springen, die wir brauchen. Der Kundensupport ist großartig... Manchmal ist es etwas knifflig, wenn der Podcaster die Schreibweise des von ihm verwendeten Aktionscodes sagt. Beispiel: Wenn der Aktionscode beispielsweise SUMMER lautet. bekomme ich möglicherweise S-U-M-M-E-R, was nicht einfach Arbeit ist. Aber das ist ein Sonderfall. *

🔍 Wussten Sie schon? KI hilft dabei, Geschichte zum Leben zu erwecken! Aaron Newcomer, ein Sammler historischer Briefe, nutzte seine Leidenschaft, um ein KI-Startup zu gründen, das Handschriften aus dem 19. Jahrhundert transkribiert. Dank maschinellem Lernen können wir nun jahrhundertealte Dokumente lesen, die einst fast unmöglich zu entschlüsseln waren.

Hören Sie sich Ihren Workflow an und entscheiden Sie sich für ClickUp

Jede dieser Speak AI-Alternativen bietet wertvolle Vorteile, sei es Transkription, Zusammenarbeit in Echtzeit oder erweiterte Sprachanalyse. Wenn Sie jedoch mehr als nur Sprach-zu-Text-Funktionen suchen, ist ClickUp die ideale All-in-One-Lösung, die Ihre Unterhaltungen direkt mit Ihrer Arbeit verbindet.

Mit ClickUp AI Notetaker können Sie Meetings automatisch aufzeichnen und transkribieren, während ClickUp Brain kontextbezogene KI unterstützt in Ihrem gesamten Workspace. Und vergessen wir nicht ClickUp Docs, wo Sie gemeinsam an Inhalten arbeiten, Aktionspunkte extrahieren und alles miteinander in Verbindung halten können, um fundierte Entscheidungen zu treffen.

Worauf warten Sie noch? Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an! ✅