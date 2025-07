10 Timeboxing-Apps, um jede Stunde zielgerichtet zu planen

„Ich kann mich nicht länger als 10 Minuten auf etwas konzentrieren!“

Zwischen endlosen Benachrichtigungen, aufeinanderfolgenden Meetings und ständigen Kontextwechseln scheint es für viele von uns unmöglich, konzentriert zu bleiben. Eine Studie zeigt, dass die meisten Menschen weniger als vier Stunden pro Tag arbeiten – ja, von einem ganzen 8-Stunden-Arbeitstag.

Aber was wäre, wenn Sie Ihren Tag so präzise planen könnten, dass Ablenkungen keine Rolle mehr spielen?

Dabei helfen Ihnen Timeboxing-Apps. Stellen Sie sich diese als Ihre persönlichen Türsteher vor, die Ihren Kalender bewachen, damit Sie sich konzentrieren können.

Ganz gleich, ob Sie freiberufliche Termine jonglieren, ein Remote-Team leiten oder einfach nur versuchen, Ihre endlose To-do-Liste abzuarbeiten – diese Tools helfen Ihnen dabei, Zeitblöcke für bestimmte Aufgaben zu planen, bessere Routinen zu entwickeln und endlich die Aufgaben zu erledigen, die wirklich wichtig sind.

Lassen Sie uns über 10 der besten Apps zum Blockieren von Zeit sprechen – darunter auch solche mit Projektmanagement –, mit denen Sie Ihren Tag zielgerichtet in Blöcke einteilen können.

Die besten Timeboxing-Apps auf einen Blick

Hier sind einige der besten Tools, die es gibt – jedes mit seinen eigenen Vorteilen, je nachdem, wie Sie Ihre Zeit planen, verfolgen oder in Blöcke einteilen möchten:

Name des Tools Am besten geeignet für Schlüssel-Anwendungen Preise* ClickUp All-in-One-Tool für Zeitmanagement; Teamgröße: Freiberufler, Solopreneure, kleine Teams, Startups, KMUs, Unternehmen Aufgabenverwaltung, Projektplanung, Zeiterfassung, Terminplanung, wiederholende Aufgaben und Integrationen mit Tools wie Google Kalender und Slack Free-Plan, Anpassungen für Unternehmen Sunsama Tägliche Planung mit Kalenderintegration; Teamgröße: Freiberufler, kleine Teams, Start-ups Organisieren Sie Aufgaben aus Gmail, Slack und GitHub in Kalender-Slots, KI-gestützte Zeitschätzungen und tägliche Planungsrituale Ab 20 $ pro Benutzer/Monat Todoist Tägliche Planung mit Kalenderintegration; Teamgröße: Freiberufler, kleine Teams und Start-ups Priorisierung von Aufgaben, wiederholende Aufgaben, benutzerdefinierte Filter und Integrationen mit Google Kalender, Gmail und Slack Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 5 $ pro Benutzer/Monat Bewegung KI-gestützte Automatisierung von Zeitplänen; Teamgröße: KMUs, Unternehmen KI-gesteuerte Priorisierung von Aufgaben, Konfliktlösung, Zeitleisten-Ansichten und Ressourcenplanung Bezahlte Pläne ab 49 $ pro Benutzer/Monat Akiflow Zentrale Aufgaben- und Kalenderverwaltung; Teamgröße: Freiberufler und Solopreneure, Aufgaben aus E-Mails und Nachrichten erfassen, per Drag & Drop planen und tägliche/wöchentliche Planungsrituale Kostenlose Testversion, 34 $ pro Benutzer/Monat Zurückgewinnen Intelligentes Blockieren von Zeit; Teamgröße: Kleine Teams, KMUs Automatische Planung von Aufgaben, Fokus-Zeitblöcke, einheitliche Kalender-Ansicht und Anpassungen in Echtzeit Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 10 $ pro Benutzer/Monat TickTick Persönliche Produktivität mit integriertem Timer; Teamgröße: Freiberufler, Solopreneure, Einzelpersonen Aufgabenverwaltung, Nachverfolgung von Gewohnheiten, wiederkehrende Erinnerungen und mehrere Kalender-Ansichten 35,99 $ pro Benutzer/Jahr TimeCamp Zeiterfassung mit Abrechnungsfunktionen; Teamgröße: Freiberufler, Berater Automatische Zeiterfassung, Kategorisierung der Produktivität, Berichterstellung und Integration mit Tools wie Trello und Asana Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 3,99 $ pro Benutzer/Monat Toggl Track Einfache Zeiterfassung für alle Projekte; Teamgröße: Kleine Teams, KMUs Zeiterfassung in Echtzeit und offline, Kalenderintegration und Nachverfolgung von Hintergrundaktivitäten Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 10 $ pro Benutzer/Monat Im Uhrzeigersinn Optimierung des Teamkalenders und Fokuszeit; Teamgröße: KMUs und Unternehmen KI-gestützte Meeting-Planung, Erstellung von Fokuszeiten, Analysen zur Meeting-Auslastung und Terminierungslinks für die externe Koordination Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 6,75 $ pro Benutzer/Monat

📖 Lesen Sie auch: So erfassen Sie die für Aufgaben und Projekte aufgewendete Zeit effizient

Worauf sollten Sie bei Timeboxing-Apps achten?

Die richtige Timeboxing-App kann Ihren täglichen Workflow erheblich verbessern. Basierend auf dem Feedback von Benutzern und den Anforderungen der Praxis finden Sie hier die wichtigsten Features, auf die Sie bei der Auswahl Ihres bevorzugten Tools zum Blockieren von Zeit achten sollten:

Nahtlose Integration: Synchronisierung mit Ihrer Kalender-App und Aufgabenmanagement-Tools wie Synchronisierung mit Ihrer Kalender-App und Aufgabenmanagement-Tools wie ClickUp , Trello oder Asana, um Zeit zu blockieren, ohne zwischen Plattformen hin- und herwechseln zu müssen

Intelligente Planung: Priorisieren Sie Apps, die unvollendete Aufgaben anhand Ihrer Priorisieren Sie Apps, die unvollendete Aufgaben anhand Ihrer Metriken zur Produktivität , Ihrer Fristen und der Wichtigkeit bestimmter Aufgaben automatisch neu planen

Integrierte Tools zur Fokussierung: Nutzen Sie Features wie Pomodoro-Timer, Website-Blockierung und weißes Rauschen, um während Ihrer Fokus-Sitzungen konzentriert zu bleiben

Geräteübergreifende Flexibilität: Wählen Sie Tools, die auf iOS, Android und Web-Apps funktionieren, damit Sie jederzeit Aufgaben hinzufügen oder Ihren Wochenkalender anpassen können

Kalender mit Aufgabenintegration: Wählen Sie Apps, die Aufgabenverwaltungs-Features mit Kalender-Blöcken zusammenführen, sodass Sie Aufgaben per Drag & Drop verschieben, mit Farben versehen und jedem Block Details hinzufügen können

Zeiterfassung: Priorisieren Sie Apps mit integrierter Priorisieren Sie Apps mit integrierter Zeiterfassung und Berichterstellung , um Ihre Gewohnheiten besser zu verstehen und die Nachverfolgung Ihrer Fortschritte sowie Ihre Planung zu optimieren

🧠 Fun Fact: Zufriedene Mitarbeiter = produktive Teams! Eine Studie legt nahe, dass glücklichere Mitarbeiter 13 % produktiver sind. Das ist ein weiterer Grund, Zeitblöcke für produktive Arbeit und Pausen in Ihrem Unternehmen zu blockieren!

Die besten Timeboxing-Apps

Wenn Sie bereit sind, mehr zu erledigen und weniger Stress zu haben, profitiert Ihre Arbeitsroutine von einer zuverlässigen Timeboxing-App.

Von automatisierten Timesheets bis hin zu intelligenter Terminplanung – dies sind die besten Timeboxing-Apps, mit denen Sie Ihren Kalender zurückerobern und sich besser konzentrieren können.

1. ClickUp (Am besten für All-in-One-Timeboxing mit Aufgabenverwaltung)

Möchten Sie jede Stunde sinnvoll nutzen? ClickUp, die App für alles rund um die Arbeit, wurde entwickelt, um Ihre Aufgabenverwaltung, Projektplanung und Timeboxing-Anforderungen zu erfüllen, ohne zwischen verschiedenen Plattformen wechseln zu müssen.

Planen Sie Projekte in festen Zeiträumen, legen Sie Kalenderereignisse fest und halten Sie Termine mit integrierten Tools für Zeiterfassung, Terminplanung und Fortschrittskontrolle ein. Noch besser: Überlassen Sie ClickUp die gesamte „Arbeit rund um die Arbeit“, damit Sie sich auf die Aufgaben konzentrieren können, die Sie Ihren Zielen näher bringen.

Ganz gleich, ob Sie ein Team oder Ihren eigenen vollen Terminkalender verwalten, ClickUp sorgt dafür, dass die Arbeit Schritt für Schritt vorangeht und sichtbar bleibt. Wie?

💜 ClickUp Kalender

Verwenden Sie den ClickUp-Kalender, um die Zeit für jede Aufgabe in einem umfassenden Kalender zu erfassen

Sagen Sie Hallo zu ClickUp Kalender! Es ist nicht nur ein Tool, um Termine im Blick zu behalten – es wurde entwickelt, um Ihren Tag zielgerichtet zu timeboxen.

Planen Sie ganz einfach Zeitblöcke, verschieben Sie Aufgaben per Drag & Drop und richten Sie Ihre Kalenderereignisse an den Zielen Ihres Teams oder Ihren persönlichen Prioritäten aus. Die Synchronisierung mit Tools wie Google Kalender und Microsoft Outlook Kalender erfolgt direkt aus Ihrer Aufgabenliste, sodass Ihre Planung dynamisch und umsetzbar bleibt.

Sobald Sie Ihre Kalender-App mit ClickUp verknüpft haben, wird das Timeboxing Ihres Tages zum Kinderspiel. Sie können Ihren Zeitplan ganz einfach direkt dort anzeigen und planen, wo sich Ihre Aufgaben befinden. Außerdem können Sie den Kalender so einstellen, dass er Ihren Zeitplan automatisch für ein neues Hobby oder eine Präsentationsübung blockiert.

Wussten Sie, dass Sie vier Stunden pro Woche damit verbringen, zwischen Apps umzuschalten? Mit ClickUp können Sie Kontextwechsel vermeiden. Nehmen Sie direkt aus der App an Google Meet-, Zoom- oder Microsoft Teams-Meetings teil, um Zeit zu sparen. Und mit dem KI-Notizbuch können Sie Notizen zu Meetings festhalten, während Sie sich auf die Unterhaltung konzentrieren.

💜 ClickUp Zeiterfassung

Die Projekt-Zeiterfassung von ClickUp ist ebenfalls ein Kraftpaket für alle, die ihre Arbeit ernst nehmen und ihren Tag mit Timeboxing organisieren möchten. Damit können Sie genau überwachen, wie lange Aufgaben dauern, Workloads verwalten, Termine einhalten und strukturierte Zeitblöcke für Ihre wichtigsten Aufgaben erstellen.

Verfolgen Sie Ihre Zeit von überall aus mit ClickUp, um Ihre Timeboxing-Anforderungen im Griff zu behalten

Egal, ob Sie alleine oder im Team arbeiten, die Zeitmanagement-Features von ClickUp machen Ihre Zeiterfassung zum Kinderspiel. Sie können Timer direkt aus Aufgaben heraus starten und stoppen und so Ihre Arbeit in Echtzeit nachverfolgen, ohne zwischen Apps wechseln zu müssen.

Sie haben vergessen, den Timer zu starten? Kein Problem – protokollieren Sie die Zeit für bereits geleistete Arbeit einfach manuell, damit alles korrekt ist. Und wenn Sie tiefer in die Details einsteigen möchten, erstellt ClickUp detaillierte Zeitberichte, die Ihnen einen klaren Überblick darüber geben, wo Ihre Zeit bleibt. Sie können sogar die geschätzte mit der tatsächlichen Zeit vergleichen, um Ihre zukünftige Planung zu verbessern und Termine konsequenter einzuhalten.

Außerdem ist das Einrichten wiederkehrender Aufgaben in ClickUp ein Kinderspiel. Sie können beispielsweise eine Aufgabe „E-Mails checken” für jeden Morgen um 9 Uhr einrichten, sodass sie jeden Tag automatisch wieder erscheint und Ihnen hilft, eine besser planbare Routine aufzubauen.

💜 ClickUp-Vorlage für Zeitboxen

Kostenlose Vorlage Mit der ClickUp-Vorlage „Time Box“ können Sie Meilensteine für Projekte aufschlüsseln, umsetzbare Fristen festlegen und Ressourcen effizient zuweisen

Sind Sie bereit, Ihre Timeboxing-Reise zu beginnen? Beginnen Sie mit der ClickUp-Vorlage für Zeitboxen. Sie wurde entwickelt, um häufige Zeitmanagementprobleme zu lösen, indem sie Ihnen hilft, Ihren Tag in fokussierte, zielgerichtete Arbeitssitzungen zu blocken.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Passen Sie Ihren Tagesplan mit vorgefertigten Features zum Blockieren von Zeit für konzentriertes Arbeiten, Aufgaben als Administrator und Pausen an

Verfolgen Sie die für unbegrenzte Aufgaben aufgewendete Zeit

Ziehen Sie Aufgaben per Drag & Drop in Zeitfenster, um Ihren Tag visuell auf einer Karte zu planen

Verwenden Sie wiederkehrende Aufgaben und Automatisierungen, um ohne manuelle Aktualisierungen eine tägliche Struktur aufrechtzuerhalten

Teilen Sie große Ziele in überschaubare Teilaufgaben mit festen Zeitvorgaben auf

Verfolgen Sie Fortschritte in Echtzeit und reflektieren Sie, was funktioniert (und was nicht)

Die besten Features von ClickUp

Echtzeit-Zeiterfassung, die in Aufgaben integriert ist, für genaue Abrechnungen und Einblicke im Vergleich zu anderen Tools zur Produktivität

Anpassbare ClickUp-Dashboards , die einen Überblick über Workload, Zeitleisten und Teamleistung bieten

Aufgabenabhängigkeiten und über 15 flexible Ansichten wie Gantt-Diagramme, Kanban-Ansicht und Workload-Ansicht, um den Fortschritt des Projekts zu visualisieren und Engpässe zu vermeiden

Zeitschätzungen, Erinnerungen und Automatisierungen zur Optimierung des Aufgabenmanagements und zur Einhaltung von Terminen

Nahtlose Integration mit Tools wie Google Kalender, Slack und Toggl für reibungslosere Workflows

Einschränkungen von ClickUp

Mit seinen umfangreichen Features und Anpassungsoptionen kann die Einrichtung von Timeboxing-Workflows für neue Benutzer zunächst überwältigend wirken

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über ClickUp?

Ein G2-Rezensent sagt:

ClickUp ist trotz all seiner Features sehr einfach zu bedienen. Ich finde es toll, dass alles an einem Ort ist – vom Aufgabenmanagement über Dokumente bis hin zur Kalenderansicht. Der Kalender hilft mir besonders dabei, Termine im Blick zu behalten und effizient vorauszuplanen. Es ist ein großartiges Tool für die Produktivität sowohl im privaten als auch im beruflichen Bereich.

ClickUp ist trotz all seiner Features sehr einfach zu bedienen. Ich finde es toll, dass alles an einem Ort ist – von der Aufgabenverwaltung über Dokumente bis hin zur Kalenderansicht. Der Kalender hilft mir besonders dabei, Termine im Blick zu behalten und effizient vorauszuplanen. Es ist ein großartiges Tool für die Produktivität sowohl im privaten als auch im beruflichen Bereich.

2. Sunsama (am besten für die tägliche Planung mit Kalenderintegration)

via Sunsama

Haben Sie jemals das Gefühl, dass Ihr Tag aus verstreuten Aufgaben in verschiedenen Apps besteht? Sunsama hilft Ihnen, das Chaos zu beseitigen, indem es Aufgaben aus Tools wie Gmail, Slack und GitHub in feste Zeitfenster in Ihrem Kalender organisiert.

Mit einem einfachen 10-15-minütigen Planungsritual jeden Morgen können Sie überprüfen, was noch zu erledigen ist, und realistische Ziele für den Tag festlegen. Anstelle von überwältigenden Features konzentriert sich die App darauf, Ihnen zu helfen, mit Absicht und Ziel vor Augen zu planen.

Die besten Features von Sunsama

Planen Sie Ihren Tag mit KI-gestützten Zeitschätzungen, die sich an Ihre Arbeitsmuster anpassen

Sortieren Sie Aufgaben automatisch in Kanäle wie „Client-Arbeit“ oder „Team-Meetings“

Verbinden Sie sich mit Tools wie Projektplattformen und Kalendern für eine nahtlose tägliche Planung

Verschieben Sie E-Mails, die Ihre Aufmerksamkeit erfordern, in Ihre Aufgabenliste und blockieren Sie Zeit, um sie zu bearbeiten

Einschränkungen von Sunsama

Das tägliche Planungsritual kann für Benutzer, die eine automatisierte Terminplanung bevorzugen, anspruchsvoll sein

Kein geeignetes komplexes Projektmanagement-Tool

Preise von Sunsama

Kostenlose Testversion

Monatliches Abonnement: 20 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen von Sunsama

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,7/5 (über 25 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Sunsama?

In einer Bewertung auf Capterra heißt es:

Als Solopreneur ist es oft eine Herausforderung, die Anzahl der Aufgaben zu bewältigen, die ich an einem Tag zu erledigen habe. Sunsama erinnert mich daran, Pausen zu machen, gibt mir eine realistische Ansicht darüber, wie viel Zeit eine Aufgabe in Anspruch nehmen wird, und liefert mir eine wöchentliche Zusammenfassung darüber, wie ich meine Zeit verbringe. Ich kann meine privaten und geschäftlichen Kalender, Wellness-Aktivitäten und Familienzeit an einem Ort zusammenfassen. Das hilft mir, meine Ziele und Absichten im Blick zu behalten.

Als Solopreneur ist es oft eine Herausforderung, die vielen Aufgaben zu bewältigen, die ich jeden Tag zu erledigen habe. Sunsama erinnert mich daran, Pausen zu machen, gibt mir eine realistische Vorstellung davon, wie viel Zeit eine Aufgabe in Anspruch nehmen wird, und liefert mir eine wöchentliche Zusammenfassung darüber, wie ich meine Zeit verbringe. Ich kann meine privaten und geschäftlichen Kalender, Wellness-Aktivitäten und Familienzeit an einem Ort zusammenfassen. Das hilft mir, meine Ziele und Absichten im Blick zu behalten.

3. Todoist (am besten für einfache und intuitive Aufgabenverwaltung)

via Todoist

Todoist bringt Ordnung in die Aufgabenverwaltung für Einzelpersonen und Teams und zeigt Benutzern, wie sie mit innovativen Organisations-Features Zeit sparen können.

Die übersichtliche, intuitive Benutzeroberfläche der App macht das Erfassen und Organisieren von Aufgaben ganz einfach, egal ob Sie Ihren Arbeitstag planen oder komplexe Teamprojekte verwalten.

Die besten Features von Todoist

Verwenden Sie das vierstufige Farbcodierungssystem, um Aufgaben nach ihrer Wichtigkeit zu ordnen

Priorisieren Sie Aufgaben mit wiederkehrenden Mustern wie „jeden dritten Dienstag“ oder „jeden Wochentag“ für sich wiederholende Arbeiten

Richten Sie benutzerdefinierte Filter ein, um Aufgaben nach Fälligkeitsdatum, Beschreibung oder Priorität in der Ansicht anzuzeigen

Verbinden Sie sich mit Tools wie Google Kalender, Gmail, Slack und Zapier, um Ihren Workflow zu synchronisieren

Limits von Todoist

Die kostenlose Version beschränkt den Zugriff auf Features wie Erinnerungen und Beschreibungen

Preise für Todoist

Anfänger : Kostenlos

Pro : 2,50 $/Monat pro Benutzer

Business: 8 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Todoist

G2: 4,4/5 (über 800 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 2.500 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Todoist?

In einer Bewertung auf Capterra heißt es:

Todoist ist neben Spark Mail und Google Kalender der Eckpfeiler meiner Zeitmanagementstrategie. Die Integration mit diesen und anderen Apps ist perfekt, und die mobile App ist unverzichtbar, damit ich nichts verpasse.

Todoist ist neben Spark Mail und Google Kalender der Eckpfeiler meiner Zeitmanagementstrategie. Die Integration mit diesen und anderen Apps ist perfekt, und die mobile App ist unverzichtbar, damit ich nichts verpasse.

📮 ClickUp Insight: 50 % der Menschen strukturieren ihre Zeit, indem sie bestimmte Tage für administrative Aufgaben und andere für konzentriertes Arbeiten reservieren, aber nur 22 % geben an, dass sie Aufgaben automatisieren oder delegieren. Manuelles Zeitmanagement hilft, aber es beseitigt nicht die sich wiederholenden Aufgaben, die immer noch wertvolle Arbeitszeit kosten. ✔️ Der Kalender, die Zeitblockierung und die KI-Agenten von ClickUp arbeiten zusammen, um Ihre Zeit zu schützen. Planen Sie wiederkehrende Arbeiten automatisch, verschieben Sie Aufgaben nach Priorität und lösen Sie Erinnerungen aus – damit Ihre Woche wie von selbst läuft. 💫 Echte Ergebnisse: Lulu Press spart mit ClickUp-Automatisierungen 1 Stunde pro Tag und Mitarbeiter, was zu einer Steigerung der Arbeitseffizienz um 12 % führt.

4. Motion (am besten für KI-gestützte Automatisierung von Zeitplänen)

via Motion

Motion bringt frischen Wind in die Timeboxing-Technik, indem es künstliche Intelligenz für Ihren Tagesplan nutzt, um maximale Wirkung zu erzielen. Dieses intelligente Planungstool analysiert Ihre Aufgaben, Meetings und Prioritäten und erstellt einen personalisierten Tagesplan, der sich an Ihren Arbeitsplan und Ihren Arbeitsstil anpasst.

Wenn Sie beispielsweise ein Meeting mit einem Client und eine knappe Projektfrist unter einen Hut bringen müssen, priorisiert Motion diese Aufgaben und passt Ihren Zeitplan so an, dass beide termingerecht erledigt werden können. Die App zeichnet sich durch ihre KI-gesteuerte Priorisierung von Aufgaben aus, die Abhängigkeiten, Fristen und Dauer von Projekten berücksichtigt.

Die besten Features von Motion

Verwalten Sie mühelos sowohl private als auch geschäftliche Meetings und berücksichtigen Sie dabei die Verfügbarkeit Ihres Teams

Überlassen Sie die Terminplanung der KI, indem Sie Konflikte erkennen und Meetings auf optimale Zeiten verschieben

Nutzen Sie integrierte Tools für Aufgabenverwaltung, Zeitleisten-Ansichten und Ressourcenplanung

Greifen Sie auf gebrauchsfertige Projektvorlagen zu, um schnell neue Initiativen einzurichten

Bewegungseinschränkungen

Erfordert die Umstellung auf einen neuen Workflow-Stil, da die KI die Planung übernimmt

Die tiefe Integration in bestehende Tools kann einige Zeit in Anspruch nehmen

Bewegungsbasierte Preisgestaltung

Pro AI : 29 $/Monat pro Platz

Business KI : 49 $/Monat pro Platz

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Motion

G2: 4,1/5 (über 110 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 80 Bewertungen)

💡 Profi-Tipp: Möchten Sie sich das Leben erleichtern? Nutzen Sie die Integrationen von ClickUp mit über 1.000 Tools. Ob Zeiterfassung mit Everhour oder Synchronisierung Ihres Google Kalenders – Sie können alles an einem Ort speichern und produktiv bleiben, ohne zwischen Apps wechseln zu müssen.

5. Akiflow (am besten für die zentrale Aufgaben- und Kalenderverwaltung)

via Akiflow

Möchten Sie nicht mehr zwischen Apps hin- und herspringen, um Ihren Tagesablauf zu organisieren? Akiflow bringt alle Ihre Aufgaben und Kalenderereignisse in einem übersichtlichen Workspace zusammen. So können Sie Ihren Tag einfacher planen, ohne ständig zwischen Apps wechseln zu müssen.

Dieses Planungstool glänzt durch die Zusammenführung von Aufgaben aus beliebten Plattformen wie Google Kalender, Outlook, Gmail und Slack. Wenn Sie eine Aufgabe in Akiflow aktualisieren, wird sie automatisch mit der Quell-App synchronisiert, sodass alle Ihre Tools auf dem neuesten Stand sind.

Die besten Features von Akiflow

Erfassen Sie Aufgaben aus E-Mails, Nachrichten oder Websites mit dem universellen Posteingang von Akiflow

Ziehen Sie Aufgaben per Drag & Drop in Ihren Kalender, um Ihre Zeit effektiv zu blockieren und schnell Anpassungen vorzunehmen

Nutzen Sie tägliche und wöchentliche Rituale, um zu planen, zu reflektieren und auf Kurs zu bleiben

Geben Sie Ihre Verfügbarkeit frei, um Meetings ohne langes Hin und Her zu planen

Einschränkungen von Akiflow

Fehlen Ihnen einige beliebte Tools für das Projektmanagement im Vergleich zu speziellen Apps für das Aufgabenmanagement?

Erfordert manuelle Aufgabenplanung und Vorlagen für Zeitblöcke , was zeitaufwändig sein und zu einer Überlastung mit Aufgaben führen kann, wenn dies nicht sorgfältig verwaltet wird

Preise für Akiflow

Kostenlose Testversion

Pro Monthly: 34 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Akiflow

G2: 5/5 (über 30 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 90 Bewertungen)

📖 Lesen Sie auch: Die beste Software zur Mitarbeiterüberwachung

6. Reclaim (am besten für intelligentes Zeitblockieren und Work-Life-Balance)

via Reclaim

Stellen Sie sich ein Tool vor, das Ihre Aufgaben automatisch um Ihre Meetings herum organisiert, ohne dass Sie einen Finger rühren müssen. Reclaim AI von Dropbox macht genau das, indem es sich mit Ihrem Kalender synchronisiert und Termine in Echtzeit anhand Ihrer Workload und Prioritäten anpasst.

Es berücksichtigt Termine und verfügbare Zeit, um die richtigen Momente für Aufgaben zuzuweisen. Anstatt Zeit mit der manuellen Anpassung Ihres Tages zu verbringen, können Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren, während das Tool dafür sorgt, dass Ihr Kalender optimiert und konfliktfrei bleibt.

Die besten Features zurückgewinnen

Planen Sie Aufgaben und Meetings basierend auf Ihren Arbeitsmustern

Automatisches Blockieren von Fokuszeiten für konzentriertes Arbeiten mit einem Pomodoro-ähnlichen Rhythmus

Alle Kalender (Google Kalender, Outlook) in einer Ansicht vereinen

Passen Sie sich an Veränderungen an, indem Sie Aufgaben bei Konflikten automatisch verschieben

Limits überwinden

Die Einrichtung mehrerer Kalenderintegrationen erfordert zunächst etwas Aufwand

Keine mobile App für die Planung unterwegs

Die automatische Planung entspricht möglicherweise nicht immer den persönlichen Vorlieben

Preise zurückfordern

Lite : Kostenlos

Starter : 10 $/Monat pro Platz

Business: 15 $/Monat pro Platz

Bewertungen und Rezensionen zurückgewinnen

G2: 4,8/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Reclaim?

Ein G2-Rezensent sagt:

Als Student ist meine Fähigkeit, Zeit für Projekte einzuplanen, begrenzt. Jetzt muss ich die Aufgabe nur noch zu meiner To-Do-Liste hinzufügen und sie wird automatisch eingeplant. Ich kann auch leicht erkennen, ob ich zu weit hinterher bin und zusätzliche Stunden arbeiten muss, um meine Aufgaben nachzuholen.

Als Student ist meine Fähigkeit, Zeit für Projekte einzuplanen, begrenzt. Jetzt muss ich die Aufgabe nur noch zu meiner To-Do-Liste hinzufügen und sie wird automatisch eingeplant. Ich kann auch leicht erkennen, ob ich zu weit hinterher bin und zusätzliche Stunden arbeiten muss, um meine Aufgaben zu erledigen.

📖 Lesen Sie auch: KI für Zeitmanagement: Anwendungsfälle und Tools für eine intelligente Zeitplanung

7. TickTick (am besten für die persönliche Produktivität mit integriertem Pomodoro-Timer)

via TickTick

TickTick kombiniert intelligente Aufgabenverwaltung, Kalenderplanung und Nachverfolgung von Gewohnheiten, damit Sie Ihren Tag zielgerichtet planen können. Mit mehreren Kalenderansichten – monatlich, wöchentlich, Agenda, mehrtägig und mehrwöchig – können Sie Ihren gesamten Zeitplan ganz einfach visualisieren.

Es ist mehr als nur eine To-Do-Listen-App. Sie bietet Pomodoro-Timer und intelligente Erinnerungen, damit Sie konzentriert und konsequent bleiben. Ganz gleich, ob Sie Aufgaben erstellen oder neue Gewohnheiten entwickeln möchten, mit TickTick behalten Sie Ihre Ziele im Blick.

Die besten Features von TickTick

Legen Sie wiederkehrende Erinnerungen mit benutzerdefinierten Intervallen, E-Mail-Benachrichtigungen und standortbasierten Warnmeldungen auf iOS fest

Organisieren Sie Aufgaben mit intelligenten Filtern und Tags für schnellen Zugriff

Zeigen Sie Aufgaben in den Formaten Liste, Kanban oder Zeitleiste an und verwenden Sie Markdown für detaillierte Notizen

Verfolgen Sie Gewohnheiten neben regelmäßigen Aufgaben, um konsistente Routinen aufzubauen

Limits von TickTick

Eingeschränkte Features für die Zusammenarbeit bei der Verwaltung von Aufgaben im Team

Keine Features zur Zeiterfassung für detaillierte Produktivitätsanalysen

Eingeschränkte Anpassungsoptionen für bestimmte Aufgabenansichten und Layouts

Preise für TickTick

Jahresplan: 35,99 $/Jahr

Bewertungen und Rezensionen zu TickTick

G2: 4,6/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 120 Bewertungen)

👀 Wussten Sie schon? Die Eisenhower-Matrix, bekannt geworden durch Präsident Dwight D. Eisenhower, ist eine Zeitmanagement-Technik, mit der Sie Aufgaben nach Dringlichkeit und Wichtigkeit kategorisieren können. Dabei geht es darum, sich auf die Aufgaben zu konzentrieren, die wichtig, aber nicht unbedingt dringend sind, damit Sie keine Zeit mit Dingen verschwenden, die keine Priorität haben.

8. TimeCamp (am besten für Zeiterfassung mit Abrechnungsfunktionen)

via TimeCamp

Benötigen Sie ein Timesheet, das die Zeit ohne großen Aufwand nachverfolgt? TimeCamp arbeitet unauffällig im Hintergrund, sodass Sie keine Schätzungen vornehmen oder Tabellen verwalten müssen. Es protokolliert automatisch Ihre Stunden und wandelt diese Daten in wertvolle Erkenntnisse um.

Ob Nachverfolgung der Produktivität, Verwaltung von Projekten oder Erstellung von Rechnungen – TimeCamp hilft Ihnen, Ihre Arbeitsgewohnheiten zu verstehen und Verbesserungsmöglichkeiten zu finden. Außerdem lässt es sich in alle Ihre bevorzugten Tools integrieren und fügt sich so nahtlos in Ihren Workflow ein.

Die besten Features von TimeCamp

Erfassen Sie die Zeit automatisch oder manuell mit Leerlauferkennung, App-Überwachung und Kategorisierung der Produktivität

Erstellen Sie Berichte, um Fortschritte, Leistung und Budget zu bewerten

Integrieren Sie Tools wie Trello, Asana und ClickUp für optimierte Workflows

Verwenden Sie mobile Apps mit GPS-Nachverfolgung und Geofencing für Remote-Teams

Limits von TimeCamp

Die Benutzerrollen sind in den niedrigeren Plänen limitiert; die erweiterte Rollenverwaltung ist nur im Premium-Plan verfügbar

Die mobile App, insbesondere unter iOS, kann langsam sein und Probleme bei der Synchronisierung verursachen, was gelegentlich zu Datenabweichungen führt

Preise für TimeCamp

Free-Plan

Starter : 2,99 $/Monat pro Benutzer

Premium : 4,99 $/Monat pro Benutzer

Ultimate : 7,99 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: 11,99 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu TimeCamp

G2: 4,7/5 (über 340 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 590 Bewertungen)

9. Toggl Track (am besten für einfache Zeiterfassung in Projekten)

via Toggl Track

Sie benötigen eine übersichtliche und zuverlässige Möglichkeit, um Ihre Arbeitszeit zu erfassen? Toggl Track bietet eine schnörkellose, intuitive Benutzeroberfläche, mit der Sie alle Ihre Aufgaben im Blick behalten, ohne Ihren Flow zu unterbrechen.

Sie lassen sich ganz einfach in Ihren Alltag integrieren, egal ob Sie eine Desktop-App, eine Browser-Erweiterung oder ein mobiles Gerät bevorzugen.

Mit Features wie Kalender-App-Integration, Nachverfolgung im Hintergrund und Timern mit einem Klick werden die wahren Vorteile von Timeboxing-Apps zum Leben erweckt und verstreute Stunden in strukturierte, fokussierte Arbeitsblöcke verwandelt.

Toggl Die besten Features

Visualisieren Sie Zeiteinträge in Google Kalender oder Outlook

Zeiterfassung in Echtzeit oder offline mit späterer Synchronisierung; Umschalten zwischen Timer- und manuellem Modus

Nutzen Sie Mobilgeräte für die Nachverfolgung unterwegs oder den Desktop für einen fokussierten Workflow

Aktivieren Sie die Nachverfolgung im Hintergrund über Apps und Websites hinweg, um Aktivitäten automatisch zu erfassen

Toggl Track-Limits

Im Vergleich zu speziellen Tools eingeschränkte Features für das Projektmanagement

Die Optionen für die Berichterstellung für die Arbeit mit Clients sind limitiert

Toggl Preise verfolgen

Free-Plan

Starter: 10 $/Monat pro Benutzer

Premium: 20 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Toggl Bewertungen und Rezensionen nachverfolgen

G2: 4,6/5 (über 1.550 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2.500 Bewertungen)

🧠 Wissenswertes: Timeboxing hat seinen Ursprung in der Softwareentwicklung, wo Teams feste Zeiträume (oder „Boxen”) für die Arbeit an bestimmten Aufgaben zuweisen. Ursprünglich im Zusammenhang mit agilen Methoden eingeführt, half es Teams, fokussiert und auf Kurs zu bleiben. Heute ist es eine beliebte Produktivitätstechnik, die von CEOs bis hin zu Studenten genutzt wird, um Ablenkungen zu minimieren und sicherzustellen, dass Aufgaben innerhalb eines festgelegten Zeitrahmens effizient erledigt werden.

10. Clockwise (am besten für die Optimierung von Teamkalendern und Fokuszeiten)

via Clockwise

sind Sie von endlosen Meetings überwältigt und haben Mühe, Zeit für konzentriertes Arbeiten zu finden? Clockwise hat die Lösung für Sie.

Dieser KI-gesteuerte Terminplanungsassistent optimiert Ihren Tag, indem er automatisch Meetings plant, Fokuszeiten schützt und mühelos mit Google Kalender, Slack und Asana synchronisiert. Er wurde entwickelt, um Ihnen dabei zu helfen, die Kontrolle über Ihren Kalender zurückzugewinnen und Ihre Produktivität zu steigern.

Die besten Features von Clockwise

Automatische Verschiebung von Meetings, um ununterbrochene Fokus-Blöcke zu schaffen

Integriert sich in Google Kalender, Slack und andere Tools für eine optimierte Terminplanung

Bietet Analysen zur Messung der Meeting-Auslastung und der Fokuszeit in Ihrem gesamten Unternehmen

Bietet Terminplanungslinks zur Koordination von Meetings mit externen Teilnehmern und mehreren Teammitgliedern

Einschränkungen durch die Uhr

Das flexible Feature „Meetings“ ist auf interne Meetings beschränkt

Unterstützt keine automatische Umplanung von Meetings mit externen Teilnehmern

Preise im Uhrzeigersinn

Free

Teams: 6,75 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Business: 11,50 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen im Uhrzeigersinn

G2: 4,7/5 (über 65 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 50 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Clockwise?

Eine Bewertung auf G2 lautet:

Sie integriert die Fokuszeit, die ich brauche, die ich aber selbst zu umständlich finde, um sie konsequent einzuhalten. Mir gefällt, dass der KI-Planer auf Änderungen in meinem Kalender reagiert, noch bevor ich es tue. Ich habe festgestellt, dass sich dies positiv auf meine Produktivität ausgewirkt hat und meine Kollegen sensibler geworden sind, wenn es darum geht, bereits zugewiesene Zeiten in meinem Kalender zu buchen. Für einen einzelnen Benutzer finde ich den Preis ebenfalls angemessen, und die Integration in wichtige Tools, die ich bereits für meine Arbeit nutze, z. B. Outlook und Asana, war ebenfalls einfach.

Sie integriert die Fokuszeit, die ich brauche, die ich aber selbst zu umständlich finde, um sie konsequent einzuhalten. Mir gefällt, dass der KI-Planer auf Änderungen in meinem Kalender reagiert, noch bevor ich es tue. Ich habe festgestellt, dass sich dies positiv auf meine Produktivität ausgewirkt hat und meine Kollegen sensibler geworden sind, wenn es darum geht, bereits zugewiesene Zeiten in meinem Kalender zu buchen. Für einen einzelnen Benutzer finde ich den Preis ebenfalls angemessen, und die Integration in wichtige Tools, die ich bereits für meine Arbeit nutze, z. B. Outlook und Asana, war ebenfalls einfach.

Mit ClickUp jede Minute sinnvoll nutzen

Zeit ist die einzige Ressource, die wir nicht vermehren können. Deshalb ist die Wahl der richtigen Timeboxing-App so entscheidend für Ihre Produktivität.

Jede App auf unserer Liste bringt etwas Besonderes mit sich – einige zeichnen sich durch die Verwaltung persönlicher Aufgaben aus und helfen Ihnen dabei, konzentrierte Arbeitszeiträume zu schaffen, während andere in Team-Einstellungen glänzen.

Wenn Sie jedoch eine Komplettlösung suchen, die Timeboxing mit robusten Projektmanagement-Features kombiniert, ist ClickUp die richtige Wahl. Die anpassbare App zur Zeiterfassung, automatisierte Workflows und Tools für die Zusammenarbeit im Team helfen Ihnen, mehr als nur Ihre Zeit zu verwalten – Sie können sie optimal nutzen.

Sie können zeitlich begrenzte Aufgaben festlegen, Fortschritte in Echtzeit verfolgen und Ihren Zeitplan spontan anpassen. Dank Features wie benutzerdefinierten Dashboards und detaillierter Berichterstellung wissen Sie außerdem immer genau, wie Ihr Team seine Zeit verbringt.

Sind Sie bereit, Ihre Zeit selbst in die Hand zu nehmen und Ihre Produktivität zu steigern?

Melden Sie sich noch heute für ClickUp an.