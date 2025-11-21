Die 13 besten ElevenLabs-Alternativen für realistische Text-to-Speech-Funktionen

Haben Sie schon einmal versucht, Voiceovers zu erstellen, die menschlich klingen, aber am Ende doch nur monoton und roboterhaft waren?

ElevenLabs hat mit seiner lebensechten Text-to-Speech-Technologie (TTS) zwar neue Leiste gesetzt, ist aber nicht die einzige Option. Die richtige Stimme kann über den Erfolg oder Misserfolg Ihrer Botschaft entscheiden, egal ob Sie Podcasts, Schulungsvideos oder dynamische Anzeigen produzieren.

In diesem Blogbeitrag stellen wir Ihnen die besten ElevenLabs-Alternativen für realistische, ausdrucksstarke und natürlich klingende Sprache vor. 🔊

Warum sollten Sie sich für eine ElevenLabs-Alternative entscheiden?

ElevenLabs ist ein starker Akteur im TTS Space, aber nicht für jeden Creator oder jedes Geschäft die richtige Wahl. Hier sind einige Gründe, warum es sinnvoll sein kann, sich nach einer Alternative zu ElevenLabs umzusehen:

Begrenzte Zeichen-Erzeugung: Limitiert auf 5.000 Zeichen pro Anfrage bei kostenpflichtigen Tarifen und 2.500 Zeichen beim Free-Plan.

Strenges monatliches Guthabensystem: Die Nutzung unterliegt monatlichen Guthabenlimits, und bei Überschreitung der Limits müssen zusätzliche Guthaben gekauft werden.

Beschränkungen hinsichtlich der Größe des Projekts: Projekte sind auf 200 Kapitel limitiert, wobei jedes Kapitel 400 Absätze und jeder Absatz bis zu 5.000 Zeichen umfassen darf.

Teure erweiterte Features: Projekte mit mehreren Sprechern, hochwertige Audioqualität (192 kbps) und professionelles Klonen von Stimmen sind nur in den höheren Plänen verfügbar.

Limitierte Sprachunterstützung: Wichtige Features wie ElevenReader Publishing unterstützen nur Englisch.

Hohe Experimentierkosten: Bei jedem Versuch, einschließlich Bearbeitungen, Wiederholungen und Testgenerierungen, werden Guthaben verbraucht.

Keine Rechte zur Schulung von KI-Modellen: Die Ergebnisse können nicht für Schulungen, Feinabstimmungen oder die Entwicklung anderer KI-Tools wiederverwendet werden.

Die besten ElevenLabs-Alternativen auf einen Blick

Hier finden Sie eine Tabelle, in der alle Alternativen zu ElevanLabs verglichen werden. 📊

tool Beste Features Am besten geeignet für Preise ClickUp Erstellen Sie Skripte in ClickUp Docs, transkribieren Sie Meetings mit ClickUp AI Notetaker, fassen Sie Meeting-Notizen mit ClickUp Brain zusammen und verknüpfen Sie sie , verwalten Sie Transkripte innerhalb von Aufgaben und Workflows dank nahtloser Integration mit Tools von Drittanbietern. Teams jeder Größe, darunter Einzelpersonen, kleine Teams und Unternehmensabteilungen Free-Plan verfügbar; Benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen verfügbar Murf. ai Greifen Sie auf eine API zur Sprachgenerierung in Echtzeit und einen Stimmverzerrer mit benutzerdefinierter Abstimmung zu, erstellen Sie mehrsprachige Erlebnisse und stellen Sie Audio in großem Umfang bereit. Kleine Unternehmen und Inhalt-Ersteller Kostenlose Testversion verfügbar; ab 29 $/Monat pro Benutzer (Starter) PlayHT Greifen Sie auf eine API zur Sprachgenerierung in Echtzeit zu, klonen Sie Stimmen mit benutzerdefinierter Abstimmung und schaffen Sie mehrsprachige Erlebnisse. Entwickler und mittelständische Unternehmen Benutzerdefinierte Preisgestaltung Amazon Polly Erzeugen Sie lebensechte Sprache mit neuronalen Stimmen, streamen Sie Audio sofort, verwalten Sie Lexika für die Aussprache und integrieren Sie AWS-Apps. Mittelstands- und Unternehmen-Teams, die AWS-Services integrieren Stufe verfügbar; benutzerdefinierte Preisgestaltung Google TTS Wählen Sie zwischen WaveNet- oder Standardstimmen, passen Sie Ton und Tonhöhe benutzerdefiniert an, konvertieren Sie Text in über 40 Sprachen und streamen Sie Sprache in Echtzeit. Apps, Bots und globale Geschäfte auf der Google Cloud-Infrastruktur Kostenlose Stufe verfügbar; benutzerdefinierte Preisgestaltung Microsoft Azure Entwickeln Sie Apps mit Echtzeit-Sprachausgabe, entwerfen Sie benutzerdefinierte neuronale Stimmen, konvertieren Sie Text mit SSML-Steuerelementen und verwalten Sie die Nutzung im Azure-Ökosystem. Unternehmen und fortgeschrittene Entwicklerteams Stufe verfügbar; Anpassung für Unternehmen verfügbar Speechify Konvertieren Sie PDFs und Dokumente in Audio, passen Sie die Lesegeschwindigkeit an, scannen Sie Bilder mit OCR und hören Sie unterwegs auf verschiedenen Geräten zu. Einzelpersonen und kleine Teams Testversion verfügbar; benutzerdefinierte Preisgestaltung Descript Nehmen Sie Unterhaltungen mit Bildschirmaufzeichnung auf, transkribieren Sie sie sofort, führen Sie Bearbeitung über die Text-Schnittstelle durch und erstellen Sie Voiceovers mit Overdub. Ersteller und kleine Geschäfte Free-Plan verfügbar; ab 24 $/Monat (Hobbyist) Resemble KI Klonen Sie Stimmen mit Emotionsschichten, wandeln Sie Audio in Echtzeit in Sprache um, wechseln Sie spontan zwischen Sprachen und integrieren Sie Sprache in App. Entwickler und mittelgroße Inhalt-Teams Kostenlose Testversion; ab 19 $/Monat WellSaid Labs Wählen Sie Stimmen in Studioqualität aus, erstellen Sie konsistente Erzählungen, arbeiten Sie in freigegebenen Teams zusammen und exportieren Sie Inhalte für Schulungs- und Marketingzwecke. Schulung, Weiterbildung und Marketing in mittelständischen Teams und großen Teams Free-Plan verfügbar; ab 99 $/Monat (Creative) Lovo KI Erstellen Sie Werbetexte oder Erzählungen, wählen Sie Stimmen aus, die auf Emotionen abgestimmt sind, passen Sie Tempo und Pausen an und liefern Sie sendefertiges Audio. Kleine Geschäfte und Inhalt-Ersteller Free-Plan verfügbar; ab 10 $/Monat (Basic) Listnr Konvertieren Sie Blogs mit einem Klick in Audio, veröffentlichen Sie direkt auf Podcast-Plattformen, betten Sie Audio in Websites ein und verwalten Sie Audio-Versionen. Kleine Teams und Solo-Ersteller Benutzerdefinierte Preisgestaltung Synthesia Schreiben Sie Skripte im Editor, wählen Sie aus über 230 KI-Avataren, generieren Sie automatisch Voiceovers und lokalisieren Sie Videos mit umfassender Sprachunterstützung (über 140 Sprachen). Mittelständische Unternehmen und Unternehmen Free-Plan verfügbar; ab 29 $/Monat (Starter)

Die besten ElevenLabs-Alternativen

Diese 13 Alternativen zu ElevenLabs bieten spezielle Features wie Sprachklontechnologie für Skripterstellung, Transkription und Verwaltung von Audio-Workflows.

Legen wir los! 💪

ClickUp (am besten geeignet für integrierte Transkriptions-Features und umsetzbare Notizen)

Die KI in ClickUp kann Ihre Sprachnotizen in Chats und Aufgaben sofort erfassen und transkribieren, sodass sie durchsuchbar sind.

Als weltweit erster konvergierter KI-Arbeitsbereich vereint ClickUp Projektmanagement, Dokumente und Teamkommunikation auf einer einzigen Plattform, beschleunigt durch KI-Automatisierung und -Suche der nächsten Generation.

KI-gestützte Workflow-Workflows für die Umwandlung von Sprache in Text sind plattformübergreifend verfügbar und helfen Ihnen, so schnell zu arbeiten, wie Sie denken können.

ClickUp Brain: Ambient KI, das Ihre Unterhaltungen mit Arbeitsabläufen in Verbindung bringt

Das Herzstück der Plattform ist ClickUp Brain, ein KI-Assistent, der direkt in jede Ebene Ihres Arbeitsbereichs integriert ist, von ClickUp Dokumenten über Aufgaben bis hin zu Meetings.

Dieses kontextbezogene KI-Tool verändert die Art und Weise, wie Sie Unterhaltungen in Ihrem Arbeitsbereich erfassen, transkribieren und bearbeiten. Mit Features wie der KI-gestützten Sprachtranskription können Sie Meetings oder Sprachaufnahmen direkt in ClickUp aufzeichnen, und Brain erstellt automatisch genaue Transkripte – kein Suchen nach Notizen oder fehlenden wichtigen Details mehr.

Aber das ist noch nicht alles: ClickUp Brain scannt diese Transkripte und Chats intelligent, um Aktionspunkte zu identifizieren, und wandelt sie sofort in Aufgaben oder Erinnerungen mit reichhaltigem Kontext um, ohne dass Sie Ihren Workflow verlassen müssen. Ganz gleich, ob Sie die Desktop-App „Talk to Text“ für freihändiges Diktieren verwenden oder den AI Notetaker nutzen, um Meetings zusammenzufassen und nächste Schritte zu extrahieren – ClickUp Brain sorgt dafür, dass jede Unterhaltung durchsuchbar, umsetzbar und nahtlos mit Ihren Projekten verbunden ist. Das bedeutet, dass Sie Brain bitten können, Aktionspunkte aus dem Anruf der letzten Woche zu finden, eine Sprachnotiz zu transkribieren oder zusammenzufassen oder sogar Aufgaben aus chatten-Threads zu erstellen – wodurch Ihr gesamter Arbeitsbereich intelligenter, besser organisiert und wirklich kollaborativ wird.

Erstellen Sie mit ClickUp Brain Team-Berichte, verfolgen Sie den Fortschritt und gewinnen Sie sofort Einblicke.

Machen Sie Ihre Meetings mit ClickUp AI Notetaker produktiver.

Der ClickUp AI Notetaker nimmt automatisch an Ihren Zoom-, Google Meet- oder Microsoft Teams-Meetings teil, transkribiert die Unterhaltung in Echtzeit und identifiziert wichtige Aktionspunkte.

Nach dem Meeting erstellt das KI-Tool für Notizen eine umfassende Zusammenfassung und fügt diese als Anhang direkt den entsprechenden ClickUp-Aufgaben oder -Projekten in Ihrem Arbeitsbereich hinzu. So wird sichergestellt, dass wichtige Entscheidungen und Verantwortlichkeiten klar dokumentiert und leicht zugänglich sind.

Nehmen wir zum Beispiel an, Sie gewinnen einen neuen Client für ein Voiceover-Projekt oder eine Content-Partnerschaft. Sie können KI für Meeting-Notizen verwenden: Sie nimmt an Ihrem Anruf teil, erfasst die Anforderungen, Fristen und kreativen Präferenzen des Clients und erstellt dann automatisch Aufgaben, die Ihrem Drehbuchautor, Editor oder Entwickler zugewiesen werden.

ClickUp Dokumente

Möchten Sie kreative Briefings, Skripte oder technische Spezifikationen erstellen? Dann nutzen Sie ClickUp Dokumente.

Entwerfen Sie Blogbeiträge, Skripte oder Entwickler-Dokumente mit Echtzeit-Bearbeitung in ClickUp Docs

Mit den integrierten KI-Features können Sie lange Feedback-Threads sofort zusammenfassen, Aktionspunkte extrahieren und nächste Schritte vorschlagen – ideal für die Verwaltung von Skriptgenehmigungen, Entwicklungsnotizen oder internen Überprüfungen teamübergreifend.

Während Sie beispielsweise eine neue Unternehmensrichtlinie entwerfen, können Team-Mitglieder zusammenarbeiten und Notizen freigeben. Bitten Sie ClickUp Brain einfach um eine Zusammenfassung für schnelle Überprüfungen in natürlicher Sprache, und Sie erhalten diese innerhalb von Sekunden. Das Beste daran? Alle Ihre Notizen, Transkripte, Aufgaben-Liste-Vorlagen und To-dos werden automatisch mit Aufgaben, Meilensteinen und Zeitleisten verbunden.

Die besten Features von ClickUp

Feedback aufzeichnen und freigeben: Erstellen Sie Bildschirmaufnahmen mit Voiceovers, um Bearbeitungen zu überprüfen, Designänderungen zu erklären oder Ihrem Team neue Features mithilfe von ClickUp Clips zu demonstrieren.

Organisieren Sie Ihre Workflows: Erstellen Sie mit ClickUp benutzerdefinierte Task Statuses auf Ihren Prozess zugeschnittene Pipelines, z. B. für die Überprüfung von Skripten, die Lieferung von Audiodateien oder die Nachverfolgung.

Visualisieren Sie Ihre Ideen: Verwenden Sie Verwenden Sie ClickUp Whiteboards , um Skripte zu planen, Videoinhalte zu skizzieren oder Entwicklungssprints in einem kostenlosen visuellen Raum zu entwerfen, der für Brainstorming konzipiert ist.

Alles zusammenführen: Verbinden Sie tools wie Figma, Google Drive oder GitHub, damit Ihre Assets, Notizen und Code mit Verbinden Sie tools wie Figma, Google Drive oder GitHub, damit Ihre Assets, Notizen und Code mit ClickUp Integrations immer griffbereit sind.

Limit von ClickUp

Steile Lernkurve aufgrund der umfangreichen Features und benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten

Preise für ClickUp

ClickUp-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Diese G2-Bewertung sagt wirklich alles:

ClickUp Brain spart wirklich Zeit. Die integrierte KI kann nun lange Threads zusammenfassen, Dokumente entwerfen und sogar Sprachaufnahmen direkt in einer Aufgabe transkribieren, wodurch mein Team weniger zwischen verschiedenen Kontexten wechseln und weniger Add-On tools verwenden muss. […] Wir führen agile Sprints durch, veröffentlichen Dokumente und verwalten OKRs, ohne zwischen Apps hin- und herwechseln zu müssen. Native Integrationen (Slack, Drive, GitHub) lassen sich schnell einrichten. *

⭐️ Bonus: Brain MAX ist Ihr KI-gestützter Desktop-Begleiter für sprachgesteuerte Workflows. Mit seinen fortschrittlichen Sprach-zu-Text-Features können Sie Ihre Ideen, Aufgaben oder Anweisungen aussprechen und diese werden sofort transkribiert, organisiert und umgesetzt. Ganz gleich, ob Sie Meeting-Notizen erfassen, Projektpläne aktualisieren oder kurze Nachrichten versenden – mit Brain MAX können Sie Ihre Arbeit mühelos und freihändig verwalten. Diese nahtlose, sprachgesteuerte Erfahrung optimiert Ihre täglichen Abläufe, reduziert den manuellen Aufwand und sorgt dafür, dass Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können, wodurch Sie schneller und natürlicher als je zuvor produktiv werden.

2. Murf. ai (Am besten geeignet für die Produktion von KI-Voiceovers in Studioqualität)

Murf. ai ist ein KI-Tool zur Sprachgenerierung, das sich hervorragend für Inhalte eignet, die emotionale Tiefe erfordern, wie Hörbücher, E-Learning oder Werbekampagnen. Das KI-Transkriptionstool gibt Ihnen die volle Kontrolle über Stimmstil, Tonhöhe, Geschwindigkeit und Aussprache – alles über eine intuitive Studio-Oberfläche oder einen API-Zugang.

Gemeinsame Arbeitsbereiche, Aussprachebibliotheken und Sprachvoreinstellungen sorgen dafür, dass Ihre Ergebnisse über Projekte, Teams und Sprachen hinweg konsistent bleiben. Dank der ethischen Beschaffung von Stimmen und der umfangreichen Bibliothek müssen Sie sich nicht mehr zwischen denselben fünf generischen Optionen entscheiden, sondern erhalten Stimmen, die menschlich klingen und zum Kontext Ihres globalen Publikums passen.

Die besten Features von Murf.ai

Direkte Sprachausgabe mit Say It My Way , um Ihren Tonfall, Ihr Sprechtempo und Ihren Rhythmus nachzuahmen und die KI-Stimme Zeile für Zeile zu steuern.

Generieren Sie mit Variability Sprachvarianten und erstellen Sie sofort mehrere Ton- und Sprechgeschwindigkeitsoptionen für dieselbe Zeile, ohne manuelle Wiederholungen.

Heben Sie wichtige Wörter mit Wortbetonung hervor, um bestimmte Wörter für eine dramatische Erzählung oder klare Anweisungen hervorzuheben.

Bearbeiten Sie Audio über Skripte mit dem Voice Editing Feature, einschließlich der Transkription und Umschreibung aufgezeichneter Voiceovers direkt als Text, bevor Sie sie sofort neu rendern.

Einschränkungen von Murf.ai

Günstigere Pläne erzeugen keine natürlich klingenden Stimmen.

Benutzerdefinierte Anpassungen der Aussprache sind nicht immer effektiv oder benutzerfreundlich.

Preise für Murf.ai

Free

Ersteller: 29 $/Monat pro Benutzer

Wachstum: 99 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: 299 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Murf. ai Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 1.300 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Murf.ai?

Ein kurzer Ausschnitt von einem echten Benutzer:

Murf Studio ist einfach zu bedienen. Wir sind eine Zahnarztpraxis und nutzen es derzeit, um unsere langweilige Warteschleifenmusik in einen Marketing-Spot mit Musik zu verwandeln, um unsere Patienten über unsere Dienstleistungen zu informieren... Manchmal klang die Stimme ein wenig unnatürlich... Aber ich bin mir nicht sicher, ob sich das Upgrade lohnt. Ich würde gerne ein wenig damit Text, um zu sehen, ob die verbesserten Features die Investition für mich wert sind. *

📮 ClickUp Insight: Die Ergebnisse unserer Umfrage zur Effektivität von Meetings zeigen, dass 42 % der Teams aufgezeichnete Clips (21 %) oder Projektmanagement-Tools (21 %) für asynchrone Arbeit verwenden. Diese Tools erfordern jedoch oft zusätzliche Ressourcen, darunter separate Abonnements, Anmeldungen und Einarbeitungszeiten. Als Allround-App für die Arbeit erleichtert ClickUp die asynchrone Kommunikation. Greifen Sie auf Videoclips, Sprachnachrichten, Projekt-Workflows, kollaborative Dokumente und einen integrierten KI-Notizblock zu – alles in einem einzigen Arbeitsbereich. Warum mehrere Abonnements und verstreute Informationen verwalten, wenn eine einzige Lösung Ihren gesamten Workflow optimieren kann? 💫 Echte Ergebnisse: Teams, die die Besprechungsmanagement-Features von ClickUp nutzen, berichten von einer Reduzierung unnötiger Unterhaltungen und Meetings um satte 50 %!

3. PlayHT (Am besten geeignet für die Erstellung mehrsprachiger Inhalt)

via PlayHT

Stecken Sie aufgrund begrenzter Stimmflexibilität oder Produktionsengpässen in einer Sackgasse? PlayHT hilft Ihnen weiter. PlayHT wandelt nicht nur Text in Sprache um, sondern passt das Sprach-Erlebnis auch an Ihre Wünsche an. Anstelle von roboterhaften Sprachausgaben oder starren Voreinstellungen erhalten Sie Stimmen wie „Mikael“, „Deedee“ und „Atlas“, die jeweils mit einer überzeugend menschlichen Persönlichkeit für bestimmte Tonlagen und Anwendungsfälle ausgestattet sind.

Möchten Sie die Wiedergabe für ein E-Learning-Modul mit vielen Akronymen optimieren? Oder vielleicht ein Video-Begleitkommentare hinzufügen? Das ist möglich. Das Dialog-Modell bietet Flüssigkeit und Nuancen in der Unterhaltung und eignet sich hervorragend für Podcasts und KI-Assistenten. Das 3. 0 Mini-Modell sorgt hingegen für Leichtigkeit und Reaktionsschnelligkeit bei Echtzeitanwendungen wie Live-Spielen oder interaktiven Agenten.

Die besten Features von PlayHT

Passen Sie Emotionen, Tempo, Tonhöhe, Tonfall und Betonung an und fügen Sie mit Speech Styles und Inflections sogar absichtliche Pausen ein.

Nutzen Sie die Vorschau auf Absatzebene, um die Wiedergabe anzupassen, bevor Sie die endgültige Audiodatei erstellen.

Legen Sie fest, wie Markennamen, Fachbegriffe oder Akronyme ausgesprochen werden sollen, und verwenden Sie diese mühelos wieder.

Wechseln Sie mit dem Multi-Voice-Editor zwischen Sprechern, um dialogreiche Skripte mit mehreren unterschiedlichen KI-Stimmen in derselben Datei zu erstellen.

Limitations von PlayHT

Begrenzte Vielfalt und Authentizität bei bestimmten Akzenten, Beispiel beschweren sich Benutzer, dass australische Stimmen amerikanisch oder britisch klingen.

Umständliche und inkonsistente Benutzeroberfläche, insbesondere beim Wechsel zwischen den Editors

Preise für PlayHT

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

PlayHT-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,5/5 (über 80 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🧠 Wissenswertes: Die Entwicklung von KI-generierten Sprachaufnahmen begann 1877 mit mechanischen Geräten wie Thomas Edisons Phonographen, die zwar Töne aufnehmen und wiedergeben konnten, aber nicht in der Lage waren, echte menschliche Sprache zu synthetisieren.

4. Amazon Polly (am besten geeignet für hochwertige Sprachsynthese)

über Amazon Polly

Amazon Polly ist ein cloudbasierter TTS-Dienst, der von Amazon Web Services (AWS) angeboten wird. Er ist zwar nicht für theatralische Lesungen oder besonders ausdrucksstarke Zeichen konzipiert, eignet sich jedoch gut für Anwendungen, bei denen Skalierbarkeit, Mehrsprachen-Unterstützung und Geschwindigkeit unverzichtbar sind.

Entwickler können die Speech Synthesis Markup Language (SSML) verwenden, um die Sprachausgabe fein abzustimmen und Aspekte wie Aussprache, Lautstärke, Tonhöhe und Sprechgeschwindigkeit anzupassen, um den gewünschten Effekt zu erzielen. Für diejenigen, die sprachgesteuerte Apps oder Medienerlebnisse entwickeln, bieten die neuronalen Sprachmodelle von Polly mit geringer Latenz genau das richtige Maß an Realismus, um die Zuhörer zu fesseln.

Die besten Features von Amazon Polly

Verwandeln Sie PDFs, Artikel und Webseiten mit neuronaler TTS in Sprachströme.

Verwenden Sie Anführungszeichen und benutzerdefinierte Aussprachelexika , um Namen, Fachjargon oder Akronyme genau richtig wiederzugeben.

Verwenden Sie das Amazon Polly API , um Apps, Websites oder kundenorientierte Systeme auf Abruf mit Sprachfunktionen auszustatten.

Produzieren Sie Tausende von Audio-Versionen mit wechselndem Inhalt, ohne neue Sprecher engagieren oder Neuaufnahmen machen zu müssen.

Limitations von Amazon Polly

Erfordert technisches Verständnis, um SSML effektiv für erweiterte Sprachklonfunktionen und benutzerdefinierte Sprach Anpassungen zu nutzen.

Benutzer meldeten Probleme bei der genauen Erfassung natürlicher Sprachlaute oder der Erkennung bestimmter regionaler Stimmen.

Preise für Amazon Polly

Free

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu tools

G2: 4,4/5 (über 60 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Amazon Polly?

Ein Benutzer hat diese G2-Bewertung freigegeben:

Mir gefällt es sehr, wie Amazon Polly Computer wie Menschen sprechen lässt. Es klingt so natürlich, und man kann verschiedene Stimmen auswählen. Es eignet sich hervorragend für Voiceovers für Videos oder um Ihre Apps sprechen zu lassen. Super einfach zu bedienen! Mir gefällt nicht, dass Amazon Polly Nutzungsgebühren hat, was bedeutet, dass man für die Anzahl der Zeichen bezahlen muss, die es vorliest. Das kann teuer werden, wenn man es viel nutzt.

📖 Lesen Sie auch: Otter /AI-Alternativen

5. Google TTS (am besten geeignet für die Erstellung mehrsprachiger Audioinhalte)

über Google TTS

Google Cloud Text-to-Speech ist ein Cloud-basierter Dienst, der geschriebenen Text mithilfe der fortschrittlichen maschinellen Lerntechnologien von Google in natürlich klingende menschliche Sprache umwandelt.

Mit über 380 Stimmen und mehr als 50 Sprachvarianten bietet das Tool robuste Unterstützung, von der globalen Skalierung von Inhalt bis hin zu hyperlokalisiertem Audio-Branding. Darüber hinaus sorgt das Streaming mit geringer Latenz von Chirp 3 und der durch Forschung gestützte Realismus von WaveNet für ein ausgefeiltes Ergebnis.

Die besten Features von Google TTS

Wählen Sie WaveNet -Stimmen, um hochauflösende Sprache mit realistischer Intonation und Rhythmik zu erzeugen, basierend auf den fortschrittlichen Modellen von DeepMind.

Verwenden Sie Neural2 -Stimmen, um mit neuronalen Netzwerken der nächsten Generation eine natürlichere und ausdrucksstärkere Sprache zu erzeugen.

Setzen Sie Chirp 3 (HD)-Stimmen ein, um spontane, unterhaltende Audiodateien mit menschenähnlichen Sprachfehlern und nuancierter Intonation zu erstellen.

Verwenden Sie die SSML-Unterstützung, um Datumsangaben, Nummern und Pausen zu formatieren und Schlüssel-Ausdrücke hervorzuheben.

Limit von Google TTS

Jede API-Anfrage ist auf maximal 5.000 Byte Texteingabe Limit, wobei längere Texte in mehrere Anfragen aufgeteilt werden.

Es ist nicht für Echtzeit-Streaming-Szenarien optimiert.

Preise für Google TTS

Free

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Google TTS

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

👋🏾 Erfahren Sie, wie Sie KI für mehr Produktivität nutzen können. Sehen Sie sich dieses Tutorial an!

6. Microsoft Azure (am besten geeignet für die Ausführung sprachbasierter Anwendungen)

über Microsoft Azure

Microsoft Azure AI Speech bietet eine Full-Stack-Sprachplattform, mit der Sie transkribieren, synthetisieren, analysieren und sogar benutzerdefinierte neuronale Stimmen erstellen können. Das Beste daran? Alles befindet sich in der vertrauenswürdigen Cloud von Microsoft, sodass Sie Tools der Enterprise-Klasse erhalten, ohne Kompromisse bei Skalierbarkeit oder Kontrolle eingehen zu müssen.

Mit Speech Studio können Sie Ihre eigene Markenstimme von Grund auf neu erstellen oder das Audioerlebnis mithilfe integrierter High-Fidelity-Modelle verbessern. HD-Stimmen verbessern dies noch weiter, indem sie den Tonfall in Echtzeit an die Stimmung des eingegebenen Textes anpassen und so eine ausdrucksstärkere und kontextbezogene Ausgabe gewährleisten.

Die besten Features von Microsoft Azure

Fügen Sie lebensechte Sprachsynthese hinzu, indem Sie vorgefertigte neuronale Stimmen mit hoher Wiedergabetreue (48 kHz) für realistischere Ergebnisse nutzen.

Nutzen Sie die Batch-Synthese-API, um asynchron lange Audioformate wie Hörbücher oder Schulungsmaterialien zu erstellen.

Generieren Sie Viseme-Daten, um Avatare oder digitale Menschen mit präziser Synchronisierung in amerikanischem Englisch zu animieren.

Limitations von Microsoft Azure

Die Implementierung der TTS-API erfordert Kenntnisse im Umgang mit Cloud-Diensten und APIs.

Die Erstellung einer benutzerdefinierten neuronalen Stimme erfordert erhebliche Investitionen, einschließlich der Genehmigung durch Microsoft und eines erheblichen Zeitaufwands für die Schulung.

Preise für Microsoft Azure

Free

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Microsoft Azure

G2: 4,4/5 (über 2000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 1.900 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Microsoft Azure?

Hier ist, was eine Capterra-Rezension dazu zu sagen hat:

Was mir an Microsoft Azure am besten gefällt, ist, dass es Datenbanken wie SQL bietet und auch die DevOps-Features sind großartig und helfen sehr beim Erstellen von Websites und Apps... Was mir am wenigsten gefällt, ist, dass die Dienste manchmal langsam sind und es manchmal zu Ausfällen kommt, die zu Ausfallzeiten führen.

🔍 Wussten Sie schon? In den 1950er Jahren entwickelte Bell Labs Audrey, ein System, das die Ziffern null bis neun erkennen konnte. Jahrzehnte später entwickelte sich die Sprachtechnologie mit dem Hidden Markov Model weiter und bildete die Grundlage für tools der 90er Jahre wie Dragon Dictate, das schließlich mehr als nur Nummern verstehen konnte.

7. Speechify (Am besten geeignet, um unterwegs beliebige Texte in Audio umzuwandeln)

via Speechify

Speechify ist eine KI-gestützte TTS-Plattform, die schriftliche Inhalte in natürlich klingende Audiodateien umwandelt. Sie ist als mobile App, Desktop-App und Browser-Erweiterung verfügbar und richtet sich an eine vielfältige Benutzerbasis, darunter Studenten, Fachleute und Menschen mit Leseschwierigkeiten wie Legasthenie.

Vom Scannen physischer Inhalte mit Ihrem Smartphone und deren sofortiger Umwandlung in Audio bis hin zum Synchronisieren mehrsprachiger Inhalte für eine globale Reichweite – die Plattform bietet zahlreiche Funktionen, um Produktionsengpässe zu beseitigen.

Die besten Features von Speechify

Nutzen Sie die optische Zeichen-Erkennung (OCR), um physische Dokumente oder Bilder zu scannen und vorlesen zu lassen.

Verwenden Sie sie als Chrome-Erweiterung, um Seiten, E-Mails und Dokumente direkt in Ihrem Browser vorzulesen.

Nutzen Sie das Feature „Voice Cloning“, um Ihre eigene Stimme mit nur 20 Sekunden Audio aufzunehmen.

Lesen Sie mit der KI-gestützten Wiedergabe bis zu 4,5-mal schneller, um Skripte, Dokumente oder langen Inhalt unterwegs in der Vorschau anzusehen.

Limitations von Speechify

Bei Echtzeit-Streaming-Anwendungen kann es zu Latenzproblemen kommen.

Das System hat Schwierigkeiten, nuancierte Emotionen oder kontextuelle Feinheiten zu vermitteln.

Preise für Speechify

Free

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Speechify

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Speechify?

Laut einem G2-Rezensenten:

Ich habe Speechify zum ersten Mal für eines meiner Projekte verwendet und war sofort begeistert. Das Beste daran ist, dass die API sehr einfach zu bedienen ist und die Ausgabe sehr klar und deutlich war. Das hat mir viel Zeit gespart und mir die richtigen Ergebnisse geliefert... In der kostenlosen Version gibt es jedoch Limit hinsichtlich der Nummer von Text, die auf einmal übersetzt werden kann. Wenn sie eine Premium-Version zum Testen anbieten würden, wäre das sehr hilfreich, um das Tool zu validieren.

🧠 Wissenswertes: Speechify wurde von Cliff Weitzman gegründet, der es ursprünglich entwickelt hatte, um sich selbst bei seiner Legasthenie zu helfen. Heute hat es sich zum Ziel gesetzt, das Lesen für alle schneller und zugänglicher zu machen.

📖 Lesen Sie auch: Die beste Software für die Umwandlung von Sprache in Text

8. Descript (Am besten geeignet für die Erstellung und Bearbeitung von Podcasts und Tutorials)

via Descript

Wenn die Erstellung von professionellen Voiceovers, Videos oder Podcasts Ihren Zeitplan oder, schlimmer noch, Ihr Budget in Anspruch nimmt, bietet Descript eine intelligente Lösung.

Es handelt sich um eine KI-gestützte Audio- und Video-Bearbeitung, die Sie bei der Bearbeitung unterstützt und es Ihnen ermöglicht, Mediendateien anhand von textbasierten Transkripten zu bearbeiten. Das Tool wurde für Content-Ersteller, Podcaster, Pädagogen und Vermarkter entwickelt und ermöglicht es Ihnen, mit nur wenigen Klicks häufige verbale Ticks aus Ihren Aufnahmen zu entfernen und so Ihren Inhalt zu verbessern.

Die besten Features von Descript

Verwenden Sie Overdub , um realistische Stimmklone für Fehlerkorrekturen, Erzählungen oder vollständig synthetische Voiceovers zu generieren.

Schneiden, kopieren, einfügen, Sprache aus Text ein oder generieren Sie sie neu mit dem Skript-Editor und nutzen Sie KI, um direkten Augenkontakt zu simulieren, selbst beim Lesen von Skripten.

Verwenden Sie Regenerate, um Stolperstellen oder fehlende Zeilen durch nahtlos KI-generierte Stimmen zu ersetzen.

Einschränkungen von Descript

Die Bearbeitung von Video-Podcasts mit mehreren Sprechern oder langen Aufnahmen führt zu Verzögerungen, nicht synchronisiertem Audio oder App-Abstürzen.

Während die grundlegende Bearbeitung einfach ist, mangelt es komplexeren tools und Funktionen an Übersichtlichkeit oder Onboarding-Unterstützung.

Preise für Descript

Free

Hobbyisten: 24 $/Monat pro Benutzer

Ersteller: 35 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: 35 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Descript

G2: 4,6/5 (über 700 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 170 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Descript?

Hier ist, was ein G2-Rezensent zu sagen hatte:

Ich mag die Text-to-Speech-KI-Stimme. Sie ist super einfach zu bedienen und es ist fantastisch, dass man Skripte spontan ändern kann, anstatt einen Sprecher engagieren zu müssen. Es ist auch toll, dass man Bildschirmdemos innerhalb der Umgebung aufnehmen kann... Einige der Bearbeitung-Features gefallen mir jedoch nicht so gut. Das Einfrieren von Bildern und das Vergrößern und Verkleinern ist im Vergleich zu herkömmlichen Video-Editors wie Premiere Pro etwas mühsam.

9. Resemble KI (am besten geeignet für die Erstellung von Apps für synthetische Echtzeitstimmen)

via Resemble AI

Resemble AI bietet eine Reihe von tools für Text-to-Speech (TTS), Speech-to-Speech (STS) und Echtzeit-Stimmkonvertierung, die für viele Anwendungen wie Content-Erstellungsprozesse, virtuelle Assistenten und interaktive Medien geeignet sind.

Benötigen Sie Stimmen, die sich mit Ihren Charakteren, Inhalten oder Ihrer Marke weiterentwickeln? Mit diesem tool können Sie in Sekundenschnelle anhand eines Textes individuelle Stimmcharakteristika generieren. Über das Python-Paket oder die API können Sie lebensechte Sprach-Features weiter skalieren und integrieren, um Echtzeit-Agenten und interaktive Spracherlebnisse zu erstellen.

Die besten KI-Features von Resemble AI

Verwenden Sie Voice Design , um aus einfachem Text einzigartige Stimmen zu erstellen, ohne dass Sie Audio-Beispiele oder technisches Fachwissen benötigen.

Verwenden Sie Original Detection , um die Markenintegrität durch Echtzeit-Erkennung von Audio-, Bild- und Video-Manipulationen zu schützen.

Lokalisieren Sie Sprache in über 142 Sprachen und regionalen Dialekten mit präziser Intonation und kulturellen Nuancen.

Ähnlichkeit mit den Einschränkungen von KI

Benutzer müssen die Aussprache manuell mit Schiebereglern anpassen, was zeitaufwändig sein kann.

Die generierten Stimmen können roboterhaft oder unheimlich klingen, insbesondere wenn versucht wird, echte Akzente nachzuahmen.

Preise von Resemble KI

Bezahlen Sie nach Bedarf

Ersteller: 19 $/Monat pro Benutzer

Professional: 99 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: 699 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Ähnliche KI-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

10. WellSaid Labs (am besten geeignet für die Produktion hochwertiger Audio-Kommentare für Schulungszwecke)

via WellSaid Labs

WellSaid Labs vereinfacht KI-Synchronisationsprozesse für Teams, denen Geschwindigkeit, Konsistenz und Kontrolle wichtig sind. Das Besondere daran? Es ist auf Zusammenarbeit und Skalierbarkeit ausgelegt. Sie können Projekte zuweisen, gemeinsame phonetische Bibliotheken freigeben und mehrere Sprachoptionen für Kampagnen oder Produktabläufe testen.

Das geschlossene KI-Modell der Plattform stellt sicher, dass Ihre Daten, Ihr Marken-IP und Ihre kreative Arbeit niemals Ihr Ökosystem verlassen. Darüber hinaus können Sie Tonhöhe, Tempo und Lautstärke intuitiv mit verbalen Hinweisen anpassen, was eine präzise Steuerung der Sprachausgabe ohne komplexe Markup-Sprachen ermöglicht.

Die besten Features von WellSaid Labs

Arbeiten Sie teamübergreifend in Echtzeit mit einem gemeinsamen Arbeitsbereich, der für umfangreiche Sprachprojekte freigegeben ist.

Suchen Sie Stimmen präzise mithilfe von Filtern wie Dialekt, Persönlichkeit oder Produktionsstil, um die perfekte Übereinstimmung zu finden.

Nehmen Sie mit dem KI-Director sofortige Änderungen an Audiodateien vor, ohne den gesamten Workflow neu starten zu müssen.

Integrieren Sie die Sprach-Erstellung über eine API mit geringer Latenz, die MP3-Streams in Millisekunden rendert, in Ihre Infrastruktur.

Limit von WellSaid Labs

Features wie das Cue-System (derzeit in der Beta-Phase) erfordern möglicherweise etwas Zeit, bis sie von nicht-technischen Benutzern beherrscht werden.

Der Schwerpunkt liegt in erster Linie auf englischen Stimmen, was die Verwendbarkeit für globale Inhalt-Ersteller limitiert.

Preise von WellSaid Labs

Free

Kreativ: 55 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: 160 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu WellSaid Labs

G2: 4,7/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über WellSaid Labs?

So lautet eine Bewertung auf G2:

Die Vielfalt der Personas/Stimmen war sehr hilfreich, ebenso wie die Möglichkeit, sie nach Sätzen oder Absätzen zu unterteilen. Das Team, mit dem ich zusammenarbeitete, hatte sehr genaue Vorstellungen davon, wie der Name ihrer Organisation ausgesprochen werden sollte, und ich konnte sicherstellen, dass er richtig ausgesprochen wurde... Während die Sprecher die Wörter meistens korrekt aussprachen, gab es einige Probleme mit der Aussprache, sodass ich immer wieder versuchen musste, die Aussprache zu buchstabieren.

11. Lovo KI (Am besten geeignet für die Erstellung von werbefertigen Voiceovers und Markenaudio)

via Lovo KI

Lovo AI ist ein fortschrittlicher KI-Sprachgenerator, der geschriebenen Text in natürlich klingende Sprache umwandelt. Sein Flaggschiff-Tool Genny führt KI-generierte Stimmen mit einem integrierten Video-Editor zusammen, sodass Sie hochwertigen Voiceover-Inhalt und synchronisierte Videos an einem Ort produzieren können.

Betrachten Sie Genny als ein Studio. Von Drehbuchschreiben über Untertitel bis hin zu KI-generierten Bildern – es ist vollgepackt mit tools, die Ihren kreativen Prozess reibungsloser gestalten. Ganz gleich, ob Sie ein Erklärvideo animieren, E-Learning-Inhalt erstellen oder Sprachoptionen für einen Spielprototyp testen – das Tool bietet eine integrierte Plattform mit über 500 KI-Stimmen in mehreren Sprachen (über 100).

Die besten Features von Lovo KI

Verleihen Sie Voiceovers emotionale Nuancen wie Begeisterung oder Trauer, um das Storytelling und die Zuschauerbindung zu verbessern.

Nutzen Sie das integrierte Genny für die Bearbeitung von Audio- und Video-Inhalten.

Entwerfen Sie Voiceover-Skripte in Sekundenschnelle mit Genny's KI Writer, der entwickelt wurde, um den kreativen Prozess anzukurbeln.

Limit von Lovo KI

Obwohl es menschenähnliche Stimmen erzeugt, bemerken einige Benutzer eine leichte Roboterhaftigkeit, insbesondere geschulte Ohren.

Benutzer können Pausen, Unterbrechungen und Intonationen innerhalb desselben Skripts nicht vollständig anpassen, was die Präzision einschränkt.

Preise für Lovo KI

Basis: 10 $/Monat pro Benutzer

Pro: 48 $/Monat pro Benutzer

Pro +: 149 $/Monat pro Benutzer

Lovo KI-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,4/5 (über 170 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 50 Bewertungen)

💡 Profi-Tipp: Achten Sie darauf, Ihren Voiceover-Stil zu brandmarken. Dokumentieren Sie diesen in einem Voice Style Guide, um ihn über Projekte hinweg wiederzuverwenden. Achten Sie auf Konsistenz in folgenden Bereichen: Stimmenpersönlichkeit (wählen Sie ein reguläres Sprachschauspieler-Modell)

Tonfall (freundlich, professionell, sarkastisch)

Tempo (langsam für Tutorials, schnell für TikToks)

12. Listnr (Am besten geeignet für die Erstellung von TTS-Audio und das Hosten von Podcasts)

via Listnr

Listnr tritt dort als Schritt ein, wo herkömmliche Voiceovers an ihre Grenzen stoßen, insbesondere wenn Zeit, Konsistenz und Sprachvielfalt zu Hindernissen werden. Es bietet eine schnelle und skalierbare Möglichkeit, natürlich klingende Voiceovers in über 142 Sprachen zu erstellen.

Mit über 1000 ultrarealistischen Stimmen hilft es Ihnen, Inhalt über Formate wie Reels, YouTube-Videos, Podcasts, Spiele und Hörbücher hinweg zu skalieren, ohne dabei Kompromisse bei Ton oder Klarheit einzugehen. Ein wesentlicher Unterschied zu ElevenLabs? Mit Listnr können Sie Podcasts hosten und veröffentlichen, Audio-Player direkt in Ihre Website einbetten und sogar ganze Blogs in gesprochene Episoden umwandeln.

Die besten Features von Listnr

Hosten Sie komplette Podcasts und wandeln Sie schriftliche Inhalte mit integrierten Podcasting-tools in Podcast-Episoden um.

Nutzen Sie die anpassbare Audio-Player-Einbettungs-Feature, um Ihrer Website, Ihrem LMS oder Ihren Marketingmaterialien Voiceovers hinzuzufügen.

Verwenden Sie Emotion Fine-Tuning, um Tonfall und Ausdruck anzupassen und so Geschichten oder Voiceovers noch fesselnder zu gestalten.

Limitations von Listnr

Keine integrierte Problem-Berichterstellung über API für falsch ausgesprochene oder ungewöhnliche Wörter

Uneinheitliche Qualität bei einigen Akzenten, insbesondere bei bestimmten Sprachen

Preise für Listnr

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Listnr

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Listnr?

Eine G2-Bewertung fasst es so zusammen:

Was mir an Listnr gefällt, ist der Gründer. Er entwickelt sich ständig weiter, verbessert die Features und bittet um direktes Feedback, um das Produkt zu verbessern. Es ist einfach in der Einstellung und im Einsatz und spart viel Zeit bei der Erstellung von Audio-Inhalten aus bestehenden Beiträgen…Manchmal ist es ein bisschen langsam und es gibt kleine Verzögerungen, aber auch das wird besser, sodass sich mit der Weiterentwicklung der Technologie hoffentlich auch die Geschwindigkeit verbessert. Die mangelnde Verteilung ist ebenso wie die Podcast-Planung ein Punkt, der priorisiert werden muss. *

13. Synthesia (am besten geeignet für die Erstellung von KI-Avatar-Videos mit Voiceover)

via Synthesia

Synthesia verwandelt geschriebenen Text in professionelle Videos mit lebensechten Avataren und natürlich klingenden Voiceovers. Ursprünglich 2017 als forschungsorientierte Alternative zur traditionellen Videoproduktion entwickelt, wird es von über 50.000 Teams zur Erstellung von internen Schulungen, Sales Enablement, Produktvideos und lokalisierten Videoinhalten verwendet.

Durch die Kombination fortschrittlicher Text-to-Speech-Technologie (TTS) mit anpassbaren digitalen Moderatoren ermöglicht das tool Benutzern die Erstellung ansprechender Inhalte mit Kameras, Mikrofonen oder Schauspielern. Damit ist es die ideale Lösung für Unternehmen, Pädagogen, Vermarkter und Content-Ersteller, die effizient hochwertige Videos produzieren möchten.

Die besten Features von Synthesia

Erstellen Sie Videos, in denen über 230 realistische Avatare als Feature auftreten, die Ihre Botschaft auf menschliche Weise vermitteln können.

Betten Sie Videos in Ihr LMS, CMS, CRM oder Ihre Authoring-Tools ein, ohne sie exportieren zu müssen.

Verbessern Sie Videos mit Millionen von lizenzfreien Bildern, Videos, Symbolen, GIFs und Soundtracks, die auf der Plattform verfügbar sind.

Limitations von Synthesia

Die Optionen zur benutzerdefinierten Anpassung des Zeichens, Sprachausgabe und Aussprache sind limit.

Avatar wirken oft roboterhaft und es fehlen ihnen natürliche Gesten wie Drehen, Verwenden von Requisiten oder Tippen.

Preise für Synthesia

Free

Starter: 29 $/Monat pro Benutzer

Ersteller: 89 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Synthesia

G2: 4,7/5 (über 2000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 270 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Synthesia?

Hier ist ein Auszug aus einer Bewertung auf Capterra:

Mit Synthesia kann ich hochwertige, professionelle Videos in einem Bruchteil der Zeit erstellen, die ich früher dafür benötigt habe, obwohl ich ein erfahrener Benutzer anderer Video-Erstellung-tools wie Adobe Premiere Pro bin... Manchmal finde ich es schwierig, das richtige Tempo für die Sprachausgabe einzustellen, d. h. wenn der Avatar spricht, muss ich ziemlich viele Pausen usw. in das Skript einfügen, selbst wenn ich bewusst eine Stimme wähle, die langsam und deutlich spricht. Manchmal habe ich auch Probleme mit der Bearbeitung des Textes. Beispielsweise kann ich den Text, den ich bearbeiten möchte, oft nicht sofort auswählen und muss zwei-, drei- oder viermal klicken/es versuchen, bevor ich beispielsweise die Größe der Schriftart oder die Schriftart selbst ändern kann. Ich weiß nicht, warum das so ist. *

🧠 Wissenswertes: 1936 stellten die Bell Labs mit Voder den ersten elektronischen Sprachsynthesizer vor. Er „sprach“ nicht von selbst, sondern benötigte einen geschulten Bediener, der mithilfe von Schlüsseln und Pedalen sprachähnliche Töne erzeugte.

Von Voiceovers bis zum Workflow mit ClickUp

Die Wahl des richtigen Text-to-Speech-Tools hängt von der Abhängigkeit ab, wie gut es in Ihren gesamten Workflow passt.

Die von uns vorgestellten Alternativen zu ElevenLabs bieten zwar eine perfekte Sprachqualität und benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten, beschränken sich jedoch meist auf die Sprachgenerierung.

ClickUp, die Alles-App für die Arbeit, geht noch einen Schritt weiter. Der ClickUp AI Notetaker wandelt Meetings in strukturierte Transkripte um, die Sie sofort in TTS-fähiges Material umwandeln können. Mit ClickUp Brain und ClickUp Brain MAX können Sie sprachfähige Inhalte generieren und sogar Aktualisierungen automatisieren. Und mit ClickUp Docs können Sie gemeinsam mit Ihrem Team Skripte erstellen, organisieren und fertigstellen.

Warum also warten? Melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an! ✅