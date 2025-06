So bauen Sie eine starke Remote-Unternehmenskultur auf, die Bestand hat

Remote-Arbeit ist nicht mehr wegzudenken. Aber wie baut man eine Remote-Unternehmenskultur auf, die lebendig, vernetzt und nachhaltig ist? Hier beginnt die eigentliche Herausforderung – und der Zauber.

🌎 Faktencheck: Fast 67 % der Beschäftigten in der Technologiebranche geben an, dass sie remote arbeiten. Es ist mit Abstand die Branche mit dem höchsten Anteil an Remote-Mitarbeitern.

Ganz gleich, ob Sie ein Remote-First-Unternehmen leiten, von einem hybriden Modell expandieren oder ein vollständig verteiltes Remote-Team stärken möchten – der Aufbau einer starken Remote-Arbeitskultur ist der Schlüssel zum langfristigen Erfolg.

Und wie jeder erfahrene Führungskraft bestätigen wird, entsteht eine gesunde Unternehmenskultur nicht einfach so über Video-Calls. Sie muss gepflegt, gefördert und bewusst gestaltet werden.

Wenn Sie möchten, dass Ihre Remote-Mitarbeiter in Verbindung bleiben, motiviert sind und ihre Ziele erreichen (unabhängig von der Zeitzone), sind Sie hier genau richtig!

Lassen Sie uns einen Blick darauf werfen, was eine Remote-Unternehmenskultur ausmacht und zum Erfolg führt. 🚀

Warum Remote-Kultur für verteilte Teams entscheidend ist

🎉 Fun Fact: Remote-Mitarbeiter sind 22 % zufriedener, wenn ihre Arbeit durch klare Kommunikation und Anerkennung unterstützt wird.

An einem Remote-Arbeitsplatz können Sie sich nicht auf die Energie und die Stimmung im Büro verlassen, um eine Arbeitskultur zu fördern. Die gemeinsamen Mittagessen im Team, das kurze Chatten an der Kaffeemaschine, spontane Brainstorming-Sitzungen? ☕💬 In einer Remote-Umgebung? Nicht immer möglich.

Ohne eine gute Arbeitsplatzkultur können Remote-Teams jedoch schnell wie eine Gruppe von Freiberuflern wirken, die nichts miteinander zu tun haben, anstatt wie ein echtes Team aus Mitgliedern. Das führt zu geringem Engagement, unklaren Erwartungen und vielen Momenten, in denen man sich fragt: "Wer ist das eigentlich im Zoom-Meeting?" 😅

Hier erfahren Sie, warum Investitionen in die Remote-Arbeitskultur wichtiger denn je sind:

Schafft Vertrauen und Zugehörigkeit

Wenn Remote-Mitarbeiter sich mit der Mission eines größeren Unternehmens verbunden fühlen – und untereinander –, zeigen sie mehr Energie, Kreativität und Loyalität. In einem Remote-Setup ersetzt die Unternehmenskultur ungezwungene Momente im Büro und sorgt dafür, dass sich die Mitglieder des Teams mit ihrem Ziel verbunden fühlen.

Verbessert die Kommunikation und Zusammenarbeit

Eine starke Kultur bildet die Grundlage dafür, dass Teams Ideen freigeben, Probleme angehen und Projekte vorantreiben können.

Ohne sie kommt es zu Missverständnissen, und die Zusammenarbeit über verschiedene Zeitzonen hinweg wird ohne geeignete asynchrone Arbeitspraktiken chaotisch. Außerdem sind dafür bestimmte Fähigkeiten wie klares Schreiben, Empathie und aufmerksames Zuhören erforderlich.

Steigern Sie das Engagement und die Mitarbeiterbindung

🧐 Wussten Sie schon? 57 % der Arbeitnehmer gaben an, dass sie sich "auf jeden Fall" einen neuen Job suchen würden, wenn ihnen die Flexibilität der Remote-Arbeit genommen würde.

In der heutigen wettbewerbsorientierten Tech-Branche, in der Tech-Unternehmen ständig auf der Suche nach Top-Talenten aus einem globalen Talentpool sind, entscheidet oft die Remote-Arbeitskultur darüber, ob Mitarbeiter bleiben oder gehen.

Das steigert die Leistung

Wenn sich Teammitglieder gesehen, unterstützt und mit den Werten Ihres Unternehmens verbunden fühlen, arbeiten sie nicht nur individuell besser, sondern motivieren sich auch gegenseitig.

Die Flexibilität von Remote-First kommt auch digitalen Nomaden, berufstätigen Eltern und allen zugute, die eine Work-Life-Balance suchen, ohne dabei ihre Ambitionen aufzugeben oder Gehaltseinbußen hinzunehmen.

Eine Remote-Unternehmenskultur verwandelt talentierte Einzelpersonen in eine unaufhaltsame Kraft, die mehr Einfluss hat als Bürovorteile jemals könnten.

Das Fazit? Die Effektivität einer florierenden Kultur hängt von gezielten Aufwendungen ab. Sie ist nicht nur "nice to have", sondern ein Muss für den modernen Arbeitsplatz von heute. 🌱

📮ClickUp Insight: Ein typischer Wissensarbeiter muss durchschnittlich mit 6 Personen in Verbindung stehen, um seine Arbeit zu erledigen. Das bedeutet, dass er täglich 6 wichtige Kontakte erreichen muss, um wichtige Informationen zu sammeln, Prioritäten abzustimmen und Projekte voranzubringen. Das ist eine echte Herausforderung – ständige Nachfassaktionen, Verwirrung aufgrund unterschiedlicher Versionen und mangelnde Sichtbarkeit beeinträchtigen die Produktivität des Teams. Eine zentralisierte Plattform wie ClickUp mit Connected Search und AI Knowledge Manager löst dieses Problem, indem sie den Kontext sofort verfügbar macht.

Herausforderungen beim Aufbau einer Remote-Kultur

🧐 Wussten Sie schon? Trotz größerer Flexibilität sank das globale Mitarbeiterengagement von 23 % im Jahr 2023 auf 21 % im Jahr 2024 – der zweite Rückgang seit 2009.

In der heutigen Realität der Remote-Arbeit sind Top-Talente nicht mehr nur im Silicon Valley zu finden. Wie weit Sie im globalen Talentpool reichen, hängt von der Stärke Ihrer Teamkultur ab. Der Aufbau einer starken Remote-Kultur klingt zwar inspirierend, aber seien wir ehrlich: Er bringt auch eine Reihe von Hürden mit sich. Und wenn Sie nicht darauf vorbereitet sind, können selbst die besten gut gemeinten Kulturinitiativen der besten Remote-First-Unternehmen scheitern. 😬

Hier sind die wichtigsten Punkte, auf die Sie achten sollten:

Begrenzte organische Verbindung

Ohne spontane Chats oder zwanglose Mittagessen verpassen Remote-Mitarbeiter natürliche Momente des Zusammenkommens. Der Aufbau echter Beziehungen bei der Remote-Arbeit erfordert bewussten Aufwand und unterhaltsame, kreative Teambuilding-Aktivitäten.

Kommunikationslücken

Ohne direkte Hinweise können Tonfall und Bedeutung verloren gehen. Asynchrone Arbeitsgewohnheiten sind nicht nur hilfreich, sondern überlebenswichtig für Remote-Teams.

Isolation und Burnout

Remote-Arbeit kann die Grenzen zwischen Arbeitszeit und Freizeit verschwimmen lassen, bis man das Gefühl hat, ständig im Dienst zu sein. Ohne starke Rituale für die Remote-Arbeitskultur, die das Zugehörigkeitsgefühl fördern und die Work-Life-Balance unterstützen, können Remote-Mitarbeiter in Isolation geraten – oder schlimmer noch, in einen stillen Burnout.

Uneinheitliche Verstärkung

Wenn die Werte Ihres Unternehmens nicht täglich klar gelebt werden, schaffen Remote-Mitarbeiter ihre eigenen (oft widersprüchlichen) Regeln, und Teammanager und Führungskräfte haben Schwierigkeiten, Einheit zu schaffen. Ohne starke kulturelle Rituale können neue Mitarbeiter die Kultur unterschiedlich interpretieren, was jeden Teil des Einstellungsprozesses schwächt.

Mangelnde Sichtbarkeit und Anerkennung

Ohne gezielte Systeme zur Stärkung von Werten und zur Belohnung von Mitarbeitern kann großer Aufwand leicht übersehen werden, was im Laufe der Zeit zu einer erhöhten Fluktuation führt.

Die gute Nachricht? Jede dieser Herausforderungen ist mit dem richtigen Ansatz lösbar – und den richtigen Tools, die Sie dabei unterstützen 💪

🎉 Fun Fact: Das weltweit größte vollständig remote arbeitende Unternehmen, GitLab, hat über 2.000 Teammitglieder in mehr als 60 Ländern – ein Beweis dafür, dass Remote-Kulturen größer skalieren können als viele Hauptsitze.

Aufbau einer großartigen Remote-Kultur, die wirklich funktioniert (mit ClickUp!)

Seien wir ehrlich: Der Aufbau einer starken Remote-Unternehmenskultur ist mehr als nur die Planung einiger virtueller Happy Hours und das Hoffen auf das Beste. Es geht darum, bewusst zu gestalten, wie Ihr Remote-Team miteinander in Verbindung steht, zusammenarbeitet, wächst und sich unterstützt fühlt, auch wenn alle in verschiedenen Zeitzonen arbeiten. Das bedeutet, alte Bürogewohnheiten zu überdenken und neue, digitale Gewohnheiten für eine Arbeitskultur zu entwickeln, die wirklich Bestand hat und sich von einem traditionellen Unternehmen mit einem gemeinsamen Standort unterscheidet.

🧐 Wussten Sie schon?: 77 % der Arbeitnehmer geben an, dass sie bei der Remote-Arbeit produktiver sind als im Büro.

Wie geht das konkret? Und wie kann eine Plattform wie ClickUp Ihre Geheimwaffe für die effektive Verwaltung von Remote-Arbeit sein? Lassen Sie uns einen Blick darauf werfen.

1. Machen Sie die Werte Ihres Unternehmens zu mehr als nur Wandkunst

Unternehmenswerte sollten mehr sein als eine Folie in Ihrer Einführungspräsentation. In einer Remote-Unternehmenskultur dienen sie als Wegweiser und ersetzen die persönlichen Momente, die in einem Unternehmen mit einem gemeinsamen Standort das Verhalten organisch definieren. Wenn Werte vage oder unsichtbar sind, wird Ihre Remote-Kultur standardmäßig inkonsistent sein.

🧐 Wussten Sie schon? Nur 12 % der Führungskräfte mit hybriden oder Remote-Mitarbeitern planten Anfang 2025 eine weitere Rückkehr ins Büro. Remote-First stabilisiert sich, wodurch klar definierte Werte noch wichtiger werden.

💡 Wie ClickUp Ihre Werte zu einem festen Bestandteil Ihrer Arbeit macht:

Erstellen Sie mit ClickUp-Dokumenten einen lebendigen Culture Hub

Erstellen Sie mit ClickUp Docs einen lebendigen Culture Hub. Verwandeln Sie Werte in eigene Seiten mit Beispielen aus realen Projekten, Teamerfolgen oder Lob. Der Versionsverlauf stellt sicher, dass sich die Werte Ihres Unternehmens mit Ihrem Remote-Arbeitsplatz weiterentwickeln.

Automatisieren Sie vierteljährliche Erinnerungen mit ClickUp-Automatisierungen, damit Teamleiter Beispiele aktualisieren oder Werte mit aktuellen Aufgaben verknüpfen können. Auf diese Weise verstauben Ihre Werte nicht digital, sondern bleiben sichtbar, relevant und lebendig in Ihrem Workflow.

✅ Ergebnis: Werte sind kein vergessenes PDF, sondern ein System, das Ihr Remote-Team gemeinsam aufbaut.

2. Optimieren Sie Ihren Kommunikations-Flow: Asynchrone und synchrone Kommunikation in Balance

Die Kommunikation in Remote-Teams sollte sich nicht um ständige Team-Meetings oder endlose Videoanrufe drehen – insbesondere, wenn Sie über leistungsstarke Tools für die Remote-Zusammenarbeit verfügen, die asynchrone Kommunikation und Sichtbarkeit in Echtzeit unterstützen.

Aber hier ist der Haken: Ohne Struktur bricht die asynchrone Kommunikation zusammen. Wenn nicht klar ist, wohin Updates gehen, wie schnell reagiert werden muss oder was ein Meeting verdient, wird aus asynchroner Kommunikation Stille. Der Kontext geht verloren, Zeitleisten verschieben sich und Teams in verschiedenen Zeitzonen fühlen sich unverbunden und nicht synchronisiert.

🧐 Wussten Sie schon? Schlechte asynchrone Gewohnheiten sind die Nummer eins unter den Ursachen für Missverständnisse bei der Remote-Arbeit und schlagen sogar unklare Ziele und technische Probleme.

💡 So sorgt ClickUp für strukturierte, umsetzbare und klare Unterhaltungen im Homeoffice:

Halten Sie Unterhaltungen mit ClickUp Chat und Catch Me Up auf Kurs

Verwenden Sie ClickUp Chat für asynchrone, kontextbezogene Unterhaltungen. Thread-Antworten und Tags sorgen für eine übersichtliche Kommunikation, was ideal für Teams in verschiedenen Zeitzonen ist.

ClickUp Chat für die Remote-Arbeitskultur

Sie kehren nach einem Urlaub oder einem langen Thread zu einem Kanal zurück? Sie könnten Dutzende von Nachrichten durchblättern ... oder das Catch Me Up-Feature von ClickUp Chat nutzen.

Sie erhalten eine schnelle Zusammenfassung der Ereignisse während Ihrer Abwesenheit, darunter:

Ihre Aktionselemente

Wichtige Updates

Alle Informationen, die Sie möglicherweise übersehen haben

Keine Marathon-Lesesitzungen mehr – nur noch die Infos, die Sie brauchen, und das schnell.

Die "Catch me up"-Feature von ClickUp Chat hilft Ihnen dabei, die Remote-Arbeitskultur zu verbessern

In ClickUp kann jede Unterhaltung in eine Aktion umgewandelt werden. Haben Sie eine wichtige Notiz im Chat oder einen Vorschlag in einem Aufgabenkommentar entdeckt? Verwandeln Sie diese mit nur einem Klick in eine neue Aufgabe – ohne Kopieren und Einfügen, ohne dass Ideen verloren gehen. So lassen sich Kontextwechsel nahtlos reduzieren, egal ob remote, hybrid oder am Schreibtisch.

Erstellen Sie Aufgaben aus dem ClickUp-Chat für eine einfache Zusammenarbeit

Teilen Sie asynchrone Klarheit visuell mit ClickUp Clips

ClickUp-Clips, die Ihnen bei der asynchronen Kommunikation helfen

Anstatt immer wieder Rückfragen zu stellen oder Anweisungen zu übersehen, nehmen Sie ClickUp-Clips auf, um Folgendes zu erklären:

Design-Walkthroughs

Feedback zu Ergebnissen

Aktualisierungen von Projektplänen

Betten Sie Clips in Chat-Threads oder direkt in Aufgaben ein, um Ihrem Team eine visuelle Referenz zu geben, die Verwirrung reduziert.

Beispiel in der Praxis: Während der Planung am Freitag liest ein Projektleiter die Highlights des Chat-Threads über Catch Me Up, wandelt zwei Diskussionspunkte in Aufgaben um, passt die Zeitleiste für den Start in der nächsten Woche im Kalender an und gibt einen Clip mit Erläuterungen zum neuen Plan frei – alles in etwa 10 Minuten.

✅ Die Kommunikation in ClickUp bleibt nicht nur im Chat, sondern fließt ganz natürlich in Aktionen, Sichtbarkeit und Fortschritt.

3. Bauen Sie bewusst echte Verbindungen auf

Remote-Arbeit lebt nicht nur von geplanten Meetings. Sie braucht menschliche Berührungspunkte – Spaces für Spaß, Teambuilding-Aktivitäten und eine gemeinsame Identität. Der Schlüssel liegt in der bewussten Gestaltung: Schaffen Sie Rhythmen, die den Zusammenhalt fördern und gleichzeitig unterschiedliche Arbeitszeiten, Persönlichkeiten und Zeitzonen berücksichtigen.

💡 Profi-Tipp: Erstellen Sie eine "Anerkennungsstaffel" – jede Woche muss die Person, die zuletzt im Chat gewürdigt wurde, jemand anderen würdigen. So wird Lob zu einer unterhaltsamen, kontinuierlichen Kettenreaktion.

💡 Wie ClickUp echte Verbindungen zum Teil des Alltags macht:

Schaffen Sie mit ClickUp Chat asynchrone Räume für den Austausch

Bauen Sie mit ClickUp eine asynchrone Verbindung auf Chat-Kanäle für Memes und Bilder von Haustieren

Richten Sie informelle Kanäle wie #pets-of-clickup, #weekend-highlights oder #random-memes ein. Ermöglichen Sie Ihren Teammitgliedern, Inhalte asynchron zu teilen – ohne Druck und ohne Terminstress. Schon bald werden aus Benutzernamen echte Menschen – und echte Verbindungen.

Entwickeln Sie mit ClickUp AI neue Teamrituale

ClickUp AI-Vorschläge für Quizspiele

Brauchen Sie neue Ideen für die Teambildung? ClickUp AI hilft Ihnen dabei . Erhalten Sie Vorschläge, die auf den Stil Ihres Teams zugeschnitten sind, und setzen Sie diese dann in umsetzbare Aufgaben um.

✨ Ideen, die Sie ausprobieren können:

Asynchrone Schnitzeljagden

Foto-Challenges

Introvertiertenfreundliche virtuelle Treffpunkte

Wöchentliche Erfolge werden gefeiert

📌 Nächster Schritt: Wandeln Sie Ideen in Aufgaben um, weisen Sie Eigentümer zu und verfolgen Sie die Beteiligung – ganz ohne zusätzlichen Stress, dafür mit jeder Menge Spaß.

Beispiel in Aktion: Das Team startet einen lockeren Foto-Thread im Bingo-Stil, nachdem die KI eine asynchrone "Zeig dein Wochenende"-Challenge vorgeschlagen hat. Haustiere, Snacks, Strandausflüge und Hobbys überschwemmen den Chat und schaffen so persönliche Verbindungen über Zeitzonen hinweg.

✅ Starke Teams entstehen nicht zufällig – sie entstehen, indem man Raum für echte Momente schafft, innerhalb der Workflows, die wichtig sind.

🧐 Wussten Sie schon? Hybrid-Mitarbeiter weisen im Vergleich zu vollständig remote arbeitenden (36 %) und vollständig vor Ort arbeitenden (35 %) Mitarbeitern die geringste Burnout-Rate (28 %) auf. Bedeutung: Regelmäßige virtuelle Teambuilding-Maßnahmen können Burnout selbst bei vollständig remote arbeitenden Teams reduzieren!

4. Richten Sie den Scheinwerfer auf Erfolge (große und kleine!)

Anerkennung fördert die Motivation – insbesondere in Remote-Teams. Das Feiern von Erfolgen, egal ob groß oder klein, hält die Dynamik aufrecht, stärkt die Verbindung und festigt die Kultur. Aber dazu braucht es mehr als ein 🎉 Emoji. Damit Anerkennung wirklich ankommt, benötigen Sie Systeme, die sie sichtbar machen, konsistent gestalten und von oben nach unten unterstützen.

🧠 Denken Sie daran: Sie schaffen einen Ort, an dem sich Menschen sicher fühlen, gesehen, gehört und geschätzt werden – was viele als Grundlage einer starken People Experience-Strategie bezeichnen. 🏆

💡 Wie ClickUp Anerkennung sichtbar und umsetzbar macht:

Verfolgen Sie Erfolge mit ClickUp-Zielen

ClickUp Ziele, um zu verfolgen, wie Ihre Remote-Teams vorankommen und ob ihre Ziele für die Zusammenarbeit erreicht werden

In einer Remote-Unternehmenskultur können sich Menschen leicht unsichtbar fühlen – insbesondere, wenn ihre Beiträge nicht in Echtzeit gesehen oder anerkannt werden.

Mit ClickUp-Zielen können Sie Erfolge für Einzelpersonen, Teams oder Abteilungen festlegen, verfolgen und feiern. Erstellen Sie kulturorientierte Ziele wie "10 Erfolge pro Sprint feiern" oder "Jeden neuen Mitarbeiter innerhalb der ersten Woche begrüßen". Verknüpfen Sie diese Ziele direkt mit Aufgaben oder Chat-Threads, in denen die Anerkennung stattgefunden hat.

Während der Fortschritt beim Ziel aktualisiert wird, sieht Ihr Team genau, wie es vorankommt – nicht nur in Bezug auf die Lieferung, sondern auch in Bezug auf Werte und Zusammenarbeit.

💡 Profi-Tipp: Versehen Sie Aufgaben oder Kommentare mit Tags, die die Werte Ihres Unternehmens widerspiegeln (z. B. #kundenorientiert oder #teamorientiert), um automatisch zu den Zielen Ihrer Unternehmenskultur beizutragen.

✅ Ergebnis: Anerkennung wird messbar, sinnvoll und etwas, zu dem jeder beiträgt – nicht etwas, das vom Gedächtnis oder der Stimmung abhängt.

🧐 Wussten Sie schon? Nur 30 % der hybriden Manager wurden offiziell in der Führung verteilter Teams geschult. Bedeutung: Gezielte Feedback-Systeme (wie Pulse-Umfragen) sind noch wichtiger, um Führungslücken zu schließen.

Automatisieren Sie die Anerkennung, damit die Fernkultur nicht durch Versäumnisse beeinträchtigt wird

Sie können auch ClickUp-Automatisierungen einrichten, um Anerkennung mühelos und konsistent zu gestalten. Lösen Sie im Chat eine Glückwunschnachricht aus, sobald ein wichtiger Meilenstein fertiggestellt oder ein Ziel erreicht ist. Aktualisieren Sie automatisch ein Dokument "Team-Erfolge", wenn jemand ein komplexes teamübergreifendes Projekt abschließt oder ein lobendes Feedback von einem Kunden erhält.

Fördern Sie ungezwungene Wertschätzung mit einem #Kudos-Chat-Kanal

Erstellen Sie Kanäle, in denen sich Ihre Mitarbeiter gegenseitig feiern können

Gehen Sie noch einen Schritt weiter und erstellen Sie im ClickUp-Chat Kanäle zum Feiern – wie #Kudos, #SmallWins oder #GratitudeWall –, in denen Anerkennung zu einem täglichen Bestandteil Ihrer Remote-Arbeitskultur wird und nicht nur ein vierteljährliches Ritual ist.

Schicken Sie nach erfolgreichen Übergaben schnell ein Dankeschön

Feiern Sie überdurchschnittlichen Aufwand

Heben Sie kleine Erfolge hervor, die wichtig sind

Denn wenn Ihr Team sieht, dass seine Leistung nicht nur erbracht, sondern auch wertgeschätzt wird, ist es eher bereit, auch morgen wieder sein Bestes zu geben.

Beispiel in der Praxis: Jedes im Chat gepostete Lob mit dem Tag #customer-obsession löst eine Aktualisierung im Dashboard "Anerkennung" aus und zählt zum vierteljährlichen Ziel "Kernwerte 50 Mal hervorheben" – so werden Lobeshymnen zu echten Kulturdaten.

✅ Anerkennung ist nicht zufällig – sie ist strategisch, sichtbar und mit ClickUp Teil Ihres Arbeitsalltags.

5. Bauen Sie Vertrauen auf: Psychologische Sicherheit ist der Schlüssel

Vertrauen ist nicht nur ein gutes Gefühl – es ist die Grundlage für echte Zusammenarbeit. Remote-Mitarbeiter müssen sich sicher fühlen, Fragen zu stellen, Fehler zuzugeben und Feedback zu geben, ohne Angst haben zu müssen.

💡 Wie ClickUp Feedback, Maßnahmen und Vertrauen zu einem Teil Ihrer Kultur macht:

Sammeln Sie ehrliches Feedback mit anonymen ClickUp-Formularen

ClickUp-Formular, um Feedback von Remote-Mitarbeitern einzuholen

Vertrauen entsteht, wenn Menschen sich sicher fühlen, ihre Meinung zu sagen. Verwenden Sie ClickUp-Formulare , um Folgendes zu erfassen:

Anonyme Pulse-Umfragen ("Wie gut fühlen Sie sich diesen Monat unterstützt?")

Vierteljährliches Feedback zu Teamprozessen

Vorschläge zur Verbesserung der Unternehmenskultur

Input zu Projektübergaben, Kommunikationsrhythmen und Unterstützung durch Führungskräfte

Formulare sind vollständig anpassbar – passen Sie Fragen, Sichtbarkeit und Struktur an den gewünschten Ton an. Sie können sogar Folgeaufgaben basierend auf der Übermittlung von Formularen automatisieren, sodass Maßnahmen automatisch ausgeführt werden.

Das Beste daran? Sie können Formulare in Dokumente und Aufgabenbeschreibungen einbinden oder sie asynchron über den Chat freigeben – ohne lästige "obligatorische Umfrage"-E-Mails.

💡 Profi-Tipp: Befragen Sie Ihre Mitarbeiter nicht nur zur Zufriedenheit, sondern auch zum Zugehörigkeitsgefühl. Fragen Sie: "Wann waren Sie das letzte Mal besonders stolz darauf, hier zu arbeiten?" und bauen Sie auf diesen Momenten auf.

Handeln Sie vertrauensvoll mit strukturierten Vorlagen für 1:1-Check-in-Meetings

Vertrauen aufbauen beginnt mit Zuhören – und Handeln. Nutzen Sie Einzelgespräche, um Hindernisse, Feedback und Wachstumsziele aufzudecken.

Stellen Sie Fragen wie:

"Was blockiert Ihre beste Arbeit?"

"Haben Sie genug Zeit, sich zu konzentrieren?"

"Was könnten wir verbessern?"

Planen Sie wiederkehrende 1:1-Aufgaben, halten Sie sie privat und verfolgen Sie Trends – ohne den menschlichen Touch zu verlieren.

Respektieren Sie den Datenschutz und sorgen Sie gleichzeitig für Sichtbarkeit mit Workload- und Aktivitätsansichten

Verwalten Sie Ihre Remote-Mitarbeiter mit der ClickUp Workload-Ansicht

Verwenden Sie die Aktivitätsansicht, um das Engagement für Projekte auf sanfte Weise und ohne Einmischung zu überwachen. Verwenden Sie die Workload-Ansicht, um zu erkennen, wann Teammitglieder kurz vor einem Burnout stehen, bevor es zu einer Eskalation kommt. Sichtbarkeit, die hilft, ohne zu Überwachung zu werden.

Beispiel in der Praxis: Nachdem in einem anonymen Formular Bedenken hinsichtlich der Arbeitsüberlastung geäußert wurden, überprüft ein Teamleiter die Workload-Ansicht, bestätigt das Signal, generiert mithilfe von KI einige Folgefragen und passt die Prioritäten während Einzelgesprächen an – so wird der Kreislauf sichtbar und respektvoll geschlossen.

✅ Vertrauen entsteht, wenn Feedback nicht nur gesammelt, sondern auch umgesetzt, daraus gelernt und in Ihrer täglichen Führungsarbeit sichtbar wird.

💡 Profi-Tipp: Bevor Sie Feedback einholen, erinnern Sie Ihr Team daran, dass ehrliches Freigeben nicht nur sicher ist, sondern auch ein Schlüssel zur Form der Kultur ist. Feedback als kulturellen Beitrag darzustellen, kann die Beteiligung steigern!

6. Sehen Sie, was gerade passiert: Sichtbarkeit und Nachverfolgung sind wichtig

In einer Remote-Arbeitskultur können Sie sich nicht auf passives Bewusstsein verlassen. Die Sichtbarkeit von Arbeitsabläufen, Zielen und dem Wohlbefinden aller schafft Einheitlichkeit und beugt Burnout vor, bevor er entsteht.

💡 So bietet Ihnen ClickUp umsetzbare, mitarbeiterorientierte Sichtbarkeit:

Erstellen Sie ganzheitliche ClickUp-Dashboards, die Produktivität und Kultur verbinden

Sie müssen nicht ständig nachschauen, um auf dem Laufenden zu bleiben. Sie brauchen die richtige Perspektive. ClickUp-Ansichten geben Teams und Managern die Flexibilität, das Wesentliche zu sehen, ohne ständig nach Updates suchen zu müssen.

ClickUp-Ansichten für unterschiedliche Anforderungen

Verwenden Sie die Board-Ansicht , um zu sehen, wie Projekte von "Zu erledigen" zu "Erledigt" wechseln

Listenansicht zur Verwaltung von Onboarding oder täglichen Arbeiten

Kalender-Ansicht für Produkteinführungen, Inhaltspläne oder Rituale

Workload-Ansicht zum Überprüfen der Kapazitäten und zur Vermeidung von Burnout

Wählen Sie die richtige Ansicht je nach Ihren Verwaltungsanforderungen

Beispiel in der Praxis: Bevor ein Projektmanager Aufgaben für ein neues Kundenprojekt zuweist, überprüft er die Workload-Ansicht, um Überlastungen zu vermeiden, die Kalender-Ansicht, um Termine zuzuordnen, und verwendet ein benutzerdefiniertes Dashboard-Widget, um Meilensteine zu verfolgen und sicherzustellen, dass die Arbeit nicht nur erledigt wird, sondern nachhaltig erledigt wird.

✅ Bei ClickUp geht es bei Sichtbarkeit nicht nur um Fristen, sondern um die Gestaltung intelligenterer und gesünderer Wege der Zusammenarbeit.

7. Glätten Sie die Falten: Nahtlose Workflows rocken

Unübersichtliche Workflows verursachen mentalen Overhead und schaden Ihrer Remote-Kultur. Saubere, integrierte Workflows = zufriedenere Remote-Mitarbeiter.

💡 So macht ClickUp Workflows mühelos und skalierbar:

Eliminieren Sie repetitive Routineaufgaben mit leistungsstarken Automatisierungen

Erstellen Sie Automatisierungen auf ClickUp, um Zeit zu sparen

Die Automatisierungen von ClickUp sparen nicht nur Zeit, sondern bereinigen Ihren gesamten Workflow. Automatisieren Sie Routineaufgaben wie:

Verschieben einer Aufgabe in "Überprüfen", wenn ein verknüpfter GitHub-Pull-Request geschlossen wird

Eine Aufgabe neu zuweisen, wenn ein Fälligkeitsdatum ohne Fertigstellung verstrichen ist

Prioritäten aktualisieren, wenn Blocker im Chat getaggt werden

Automatische Erinnerung eines Projekt-Eigentümers, wenn Abhängigkeiten nicht abgeschlossen sind

Automatisierungen können sogar mehrere Aktionen aus einem einzigen Ereignis auslösen, z. B. das Senden einer Slack-Nachricht, das Aktualisieren eines benutzerdefinierten Feldes und das Verschieben einer Aufgabe in die nächste Phase – alles auf einmal.

Das Ergebnis? Weniger Aufgabenwechsel, mehr Fokus und keine kritischen Schritte, die unter den Tisch fallen.

Verbinden Sie Ihre Tools nahtlos mit ClickUp-Integrationen

Nutzen Sie ClickUp zusammen mit Ihren anderen Tools dank nahtloser Integrationen

Ihr Team lebt nicht in einer einzigen App, und Ihre Workflows sollten das auch nicht. Die nativen Integrationen von ClickUp mit Slack, Zoom, GitHub, Google Drive und mehr bieten Ihnen folgende Vorteile:

Verwandeln Sie Slack-Nachrichten direkt in Aufgaben

Fügen Sie automatisch Links zu Zoom-Meetings zu Aufgaben hinzu

Synchronisierung von Projektdokumenten zwischen ClickUp und Drive

Ansicht des Status von GitHub-PRs in zugehörigen Aufgaben

Weniger Registerkarten. Weniger Umschalten. Mehr Flow.

Durch die Kombination von Automatisierungen + Integrationen verwalten Sie nicht nur Ihre Arbeit, sondern gestalten ein müheloses Ökosystem.

Beispiel aus der Praxis: Nachdem ein Projektleiter festgestellt hat, dass Aufgaben seit über einer Woche im Status "Überprüfung" feststecken, fordert er die KI auf, gemeinsame Muster zu identifizieren, aktualisiert die Automatisierungen so, dass nach 48 Stunden eine Eskalation erfolgt, und synchronisiert automatisch die Status in GitHub – wodurch die Überprüfungszeiten um 40 % reduziert werden.

✅ In ClickUp sind nahtlose Workflows kein Zufall – sie werden bewusst mit den richtigen Tools aufgebaut und intelligent miteinander verbunden.

8. Starten Sie stark: Optimieren Sie Ihr Remote-Onboarding

Der erste Eindruck prägt die Kultur. Ein guter Onboarding-Prozess für Remote-Mitarbeiter hilft nicht nur neuen Mitarbeitern, sich einzuleben, sondern legt auch den Grundstein für die Mitarbeiterbindung.

💡 Wie ClickUp das Onboarding konsistent, menschlich und skalierbar macht:

Starten Sie mit den Vorlagen von ClickUp einen strukturierten, wiederholbaren Onboarding-Prozess

Verwenden Sie die ClickUp-Vorlage für Remote-Arbeitspläne oder passen Sie Ihre Onboarding-Vorlage an:

Füllen Sie wichtige Aufgaben wie die Einrichtung von Tools, das Absolvieren von Schulungsmodulen und die Planung von Einführungsmeetings vorab aus

Verlinken Sie direkt zu wichtigen Dokumenten wie dem Culture Hub, den Richtlinien für die Arbeit von zu Hause aus und den asynchronen Normen

Fügen Sie benutzerdefinierte Felder hinzu, um den Fortschritt der Einarbeitung und das Wohlbefinden zu verfolgen

Jeder neue Mitarbeiter beginnt auf einer einheitlichen Grundlage, und Manager müssen nicht immer das Rad neu erfinden.

Personalisieren Sie die Begrüßung mit asynchronen ClickUp-Clips

Nehmen Sie mit ClickUp Clips Willkommensvideos auf, in denen Sie das Team vorstellen, das Layout des Workspace erklären oder die ersten 30 Tage erläutern. Betten Sie Clips in Aufgaben oder Dokumente ein, um neuen Mitarbeitern schon vor ihrem ersten Anruf einen freundlichen, persönlichen Start zu ermöglichen.

Es ist eine menschliche Verbindung – ohne Stress wegen unterschiedlicher Zeitzonen. Denken Sie daran: Ihr Einstellungsprozess endet nicht mit dem Angebotsschreiben – er prägt langfristig Ihre Kultur.

Beispiel in der Praxis: Ein neuer Marketingmitarbeiter beginnt seinen ersten Arbeitstag, indem er eine Willkommensaufgabe öffnet, die mit seiner persönlichen Zeitleiste verknüpft ist. Er sieht sich einen Willkommens-Clip an, liest das Dokument zur Unternehmenskultur, hakt die Meilensteine der ersten Woche ab und gibt am 14. Tag über ein Formular Feedback – so erhalten sowohl er als auch die Personalabteilung einen klaren Überblick über den Stand der Einarbeitung.

✅ In ClickUp ist Remote-Onboarding keine Papierarbeit, sondern die Grundlage für Zugehörigkeit, Erfolg und langfristiges Engagement.

Echte Beispiele für Remote-Kultur in der Praxis

Die besten Remote-Kulturen entstehen nicht zufällig – sie sind das Ergebnis bewusster Systeme, täglicher Gewohnheiten und starker Unterstützung durch die Führungsebene.

💬 Wohlfühl-Boost: Die Kultur, die Sie heute gestalten, könnte der Grund sein, warum sich jemand darauf freut, sich morgen einzuloggen. Das ist etwas, worüber man sich freuen kann.

Werfen wir einen Blick darauf, wie echte Remote-First-Unternehmen mit einer Wachstumsmentalität über Bildschirme und Kontinente hinweg eine florierende Kultur aufbauen:

GitLab: Alles dokumentieren, tiefes Vertrauen schaffen

Als eines der größten Remote-Unternehmen der Welt betrachtet GitLab Dokumentation nicht nur als interne Ressource, sondern als einen Grundpfeiler der Unternehmenskultur. Jede Entscheidung, jeder Prozess und jeder Wert ist in ihrem öffentlichen Handbuch festgehalten – so wird Transparenz zur täglichen Praxis und nicht nur zu einem Schlagwort.

Anstatt sich auf das Gedächtnis oder Unterhaltungen im Flur zu verlassen, ermöglicht GitLab jedem Teammitglied, Antworten zu finden, Verbesserungen vorzuschlagen und zur sich entwickelnden Kultur beizutragen.

✨ Lektion für Sie: Remote-Teams sind erfolgreich, wenn Dokumentation nicht als zusätzliche Arbeit angesehen wird, sondern als Grundlage für eine starke Remote-Arbeitskultur und Autonomie.

Remote.com : Feiern Sie die Verbindung, nicht nur die Fertigstellung

Bei Remote.com feiert die Unternehmensleitung bewusst interkulturelle Erfolge der Teams und nicht nur die Einführung neuer Produkte oder das Erreichen der vierteljährlichen KPIs. Anerkennung ist fester Bestandteil des Arbeitsrhythmus und wird nicht erst im Nachhinein hinzugefügt.

Kleine Erfolge werden durch asynchrone Shoutouts sichtbar gemacht, und Mitarbeiter werden dazu ermutigt, Kollegen für die Umsetzung der Unternehmenswerte zu nominieren, anstatt nur Ziele zu erreichen.

✨ Lektion für Sie: In einem Remote-Setup ist die Sichtbarkeit des Aufwands genauso wichtig wie die Sichtbarkeit der Ergebnisse. Anerkennung stärkt die emotionale Verbindung zum Team und zur Mission.

Buffer: Psychologische Sicherheit in großem Maßstab priorisieren

Buffer arbeitet mit vollständiger Gehaltstransparenz, offenen Werten und Check-ins zur psychischen Gesundheit. Führungskräfte normalisieren Verletzlichkeit, indem sie aktiv Feedback-Sitzungen veranstalten – auch wenn diese unangenehm sind.

Indem Buffer psychologische Sicherheit als fortlaufendes System betrachtet, schafft das Unternehmen einen Space, in dem ehrliche Unterhaltungen über Work-Life-Balance, Burnout und Wachstum die Norm sind.

✨ Lektion für Sie: Remote-Mitarbeiter brauchen kulturelle Systeme, die Ehrlichkeit, Feedback und emotionale Unterstützung normalisieren, nicht nur formelle Bewertungen.

Zapier: Automatisieren Sie das Langweilige, feiern Sie das Menschliche

Zapier automatisiert nicht nur Workflows für mehr Effizienz, sondern auch die Unternehmenskultur. Wenn neue Mitarbeiter ihre Einarbeitung abgeschlossen haben, löst Zapier automatisch eine Willkommensfeier aus. Wenn Projekte Meilensteine erreichen, werden öffentliche Feierlichkeiten über die Team-Kanäle ausgelöst, sodass die Dynamik hoch bleibt, ohne dass manuelle Erinnerungen erforderlich sind.

✨ Lektion für Sie: In der heutigen Welt, in der Remote-Arbeit an erster Stelle steht, sorgt die Automatisierung von Feiern dafür, dass Team-Erfolge nicht in vollen Kalendern untergehen – und dass sich jeder gesehen fühlt.

Kultur entsteht nicht durch Nähe – sie entsteht durch Gestaltung

Der Aufbau einer fantastischen Remote-Unternehmenskultur ist ein fortlaufender Prozess – nichts, was zufällig geschieht. Remote-Mitarbeiter sind nicht auf die Nähe zum Büro angewiesen, um sich verbunden zu fühlen, sondern auf bewusst aufgebaute Systeme. ClickUp ist nicht nur ein Tool für das Projektmanagement, sondern ein Betriebssystem, mit dem eine florierende Kultur gestaltet, gepflegt und skaliert wird.

ClickUp hilft Ihnen dabei, die Werte Ihres Unternehmens zu stärken, skalierbare Rituale für zukünftige Mitarbeiter zu entwickeln und mithilfe von Vorlagen für Kommunikationspläne dauerhafte Kommunikationsgewohnheiten zu etablieren. Außerdem reduziert es die Fluktuation und sorgt dafür, dass neue Teammitglieder Ihr Ziel nicht aus den Augen verlieren. Es verwandelt gute Absichten in nachhaltige Praktiken, die die Mitarbeiterbindung fördern, das Engagement von Remote-Mitarbeitern stärken und eine langlebige Arbeitsplatzkultur schaffen.

Vor allem aber bietet ClickUp die Struktur, die Ihr Remote-Unternehmen benötigt, um seine Werte im Zuge seines kontinuierlichen Wachstums zu stärken. So schaffen Sie eine widerstandsfähige, vernetzte und leistungsstarke Organisation, die bereit ist, die Zukunft der Remote-Arbeit anzuführen.

