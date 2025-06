13 Beispiele für Kundenreferenzen, die Vertrauen schaffen

Wenn Menschen über den Kauf eines Produkts oder einer Dienstleistung nachdenken, verlassen sie sich nicht nur auf Werbung, Features oder Verkaufsargumente. Sie suchen nach Bestätigung – nach Beweisen dafür, dass andere gute Erfahrungen gemacht haben.

In solchen Fällen haben Kundenreferenzen mehr Gewicht als alles, was ein Unternehmen über sich selbst sagt. Sie wirken authentisch, nachvollziehbar und vertrauenswürdig, wie eine Empfehlung durch Gleichgesinnte und nicht wie Marketing-Hype.

Laut Bright Local lesen 77 % der Kunden immer oder regelmäßig Online-Bewertungen und Erfahrungsberichte, wenn sie nach lokalen Unternehmen suchen. Oft nutzen sie diese Informationen, um eine positive (oder negative) Kaufentscheidung zu treffen!

Wenn Sie mehr über das Was, Wie und Warum von Kundenreferenzen erfahren möchten, lesen Sie weiter.

Wir geben Ihnen auch Beispiele für Kundenreferenzen als Inspiration. Sprechen Sie mit Ihren treuesten Kunden, um herauszufinden, wie authentische Referenzen Ihnen helfen können, den Umsatz zu steigern und Unsicherheiten bei Ihren Online-Käufern abzubauen.

Was ist ein Kundenreferenzbericht?

Ein Kundenreferenz ist eine aussagekräftige Empfehlung eines zufriedenen Kunden, die den Wert eines Produkts oder einer Dienstleistung bestätigt. Referenzen können viele Formen annehmen, darunter schriftliche Bewertungen, Video-Clips, Fallstudien, Beiträge in sozialen Medien und vieles mehr.

🔮 Wussten Sie schon? Die Kaufwahrscheinlichkeit eines Produkts mit fünf Bewertungen ist um 270 % höher als die eines Produkts ohne Bewertungen!

Unabhängig vom Format können Sie Kundenreferenzen einholen, um Ihre Marke und Ihre Produkte potenziellen Kunden bestmöglich zu präsentieren.

Während einige Erfahrungsberichte bezahlte Empfehlungen sind, insbesondere im Influencer-Marketing, werden die meisten freiwillig von Kunden auf Bewertungsseiten freigegeben oder durch direkte Kontaktaufnahme durch Unternehmen gesammelt.

In Kombination mit überzeugenden Texten, intelligenten Strategien zur Kundenbindung und gezielten Marketingmaßnahmen spielen Kundenreferenzen eine wichtige Rolle dabei, Kaufzögern zu überwinden, Online-Verkäufe zu steigern und treue Kunden zu begeisterten Markenbotschaftern zu machen.

Was macht eine gute Kundenreferenz aus?

Das unterscheidet eine vergessenswerte Kundenreferenz von einer unvergesslichen:

Eindeutige Identifizierung des Kunden: Enthält den Namen, den Titel und das Unternehmen des Kunden, manchmal sogar ein Foto. Diese Spezifität macht die Referenz glaubwürdiger und nachvollziehbarer

Spezifisches Problem oder Schmerzpunkt: Beschreibt das genaue Problem, mit dem der Kunde konfrontiert war, bevor er die Lösung gefunden hat

Konkrete, messbare Ergebnisse: Anstelle von vagen Lobeshymnen nennen aussagekräftige Erfahrungsberichte konkrete Ergebnisse wie "Steigerung der Konversionsrate um 30 %" oder "10 Stunden Zeitersparnis pro Woche"

Authentische Stimme und Tonfall: Klingt wie echte Menschen. Natürliche Formulierungen, kleine Unvollkommenheiten und emotionale Ausdrucksweisen machen sie glaubwürdiger

Schlüsselunterscheidungsmerkmale: Hebt hervor, wie Ihr Produkt in Bezug auf Preisgestaltung, Support, Anwendungsfälle und außergewöhnlichen Service besser ist als die Konkurrenz

Transformationsgeschichte: Sie skizziert einen klaren "Vorher-Nachher"-Verlauf und hilft potenziellen Kunden, sich ihren eigenen potenziellen Erfolg vorzustellen

13 aussagekräftige Beispiele für Kundenreferenzen (mit Vorlagen)

Wenn Sie nach Inspiration suchen, um echte Kundenerfolgsgeschichten zu präsentieren (und dabei vielleicht sogar etwas Zeit sparen möchten), sehen Sie sich diese 13 aussagekräftigen Beispiele für Kundenstimmen an – sowie gebrauchsfertige Vorlagen, mit denen Sie Ihre eigenen noch einfacher erstellen können:

1. Kurzes Zitat als Referenz

Es handelt sich um klassische "kurze und prägnante" direkte Zitate von Kunden, die ihre positiven Erfahrungen mit Ihrem Unternehmen beschreiben. Diese sind einfach, aber äußerst effektiv und eignen sich hervorragend, wenn Sie schnelle Beweise für Ihre eigene Website, soziale Medien oder Marketingmaterialien benötigen.

ClickUp nutzt kurze Zitate, um sofort Glaubwürdigkeit aufzubauen und zu zeigen, wie es die Effizienz von Teams durch Echtzeit-Zusammenarbeit, KI, Automatisierung und skalierbares Projektmanagement steigert.

ClickUP bringt alle unsere Teams an einem Ort zusammen

📌 Kurzer Tipp: Kombinieren Sie Zitate mit Kundenbildern oder Firmenlogos, damit sie authentischer wirken.

Hier finden Sie eine Vorlage, die Sie verwenden können:' "[Produkt/Dienstleistung] hat mir dabei geholfen, [konkretes Ergebnis] viel schneller als erwartet zu erreichen. Ich könnte nicht zufriedener sein!" – [Kundenname], [Titel/Firmenname]

💡 Profi-Tipp: Präsentieren Sie Pressestimmen an prominenter Stelle auf Ihren Referenzseiten, um die Glaubwürdigkeit durch Dritte zu erhöhen. Erwähnungen in vertrauenswürdigen Medien können überzeugender sein als Kundenstimmen allein.

2. Ergebnisorientierte Referenzen

Diese Art von Referenz konzentriert sich speziell auf messbare Ergebnisse. Sie liefert den unbestreitbaren Beweis, dass Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung echte Wirkung zeigt.

Diese eignen sich perfekt für die Ansprache ergebnisorientierter Kunden, denen ROI (Return on Investment) oder Zeitersparnis wichtig sind. Hier ist ein Beispiel von ClickUp, das die hochspezifischen Probleme von CEMEX löst.

📌 Kurzer Tipp: Geben Sie konkrete Zahlen und Zeiträume an, um die Wirkung klar und eindrucksvoll zu machen.

⌛ Zeit sparende Vorlage: Verwenden Sie die ClickUp-Vorlage für Kundenzufriedenheitsumfragen, um sofort Kunden zu finden, die für Erfahrungsberichte in Frage kommen. Kunden, die Ihren Service hoch bewerten und bestätigen, dass ihre Probleme gelöst wurden ("Wurde das Problem gelöst? – JA"), sind ideale Kandidaten für schnelle Erfahrungsberichte.

3. Video-Kundenreferenz

Videos bringen Authentizität auf ein neues Niveau. Wenn Sie einen echten Kunden über Ihr Produkt sprechen sehen und hören, entsteht eine starke emotionale Verbindung und schnell Vertrauen.

In dem Video geben ClickUp-Kunden aus verschiedenen Branchen ihre Erfahrungen mit ClickUp weiter und betonen dessen Einfluss auf die Zusammenarbeit im Team und die allgemeine Produktivität.

📌 Kurzer Tipp: Halten Sie Videos 1–2 Minuten lang und konzentrieren Sie sich darauf, welches Problem der Kunde hatte und wie Ihre Marke ihm geholfen hat

4. Vorher-Nachher-Referenz

Zeigen Sie das Leben vor und nach Ihrem Produkt. Machen Sie es nachvollziehbar, indem Sie einen klaren Schmerzpunkt Ihrer Zielgruppe hervorheben und eine relevante Lösung anbieten, wie es OC Fitness Coach getan hat.

📌 Kurzer Tipp: Konzentrieren Sie sich neben Zahlen auch auf emotionale und praktische Veränderungen. Zeigen Sie, wie sich das Leben, das Geschäft oder die Gefühle des Kunden nach der Nutzung Ihres Produkts/Ihrer Dienstleistung verändert haben.

5. Kundenreferenz im Stil einer Fallstudie

Eine Fallstudie gibt tiefe Einblicke in die Lösung eines Kundenproblems, mit Statistiken, Ergebnissen und ein wenig Storytelling, um sie interessant zu gestalten. Diese Fallstudie von ClickUp kombiniert quantifizierbare Ergebnisse und praktische Vorteile in einer überzeugenden Erzählung, um reale Anwendungen zu präsentieren.

📌 Kurzer Tipp: Strukturieren Sie Ihre Fallstudie klar: Herausforderung → Lösung → Ergebnisse → Kundenstimme.

Verwenden Sie diese Vorlage im Stil einer Fallstudie als Referenz: Hintergrund: "Als [Rolle/Branche] benötigte ich Hilfe bei [spezifische Herausforderung]"

Journey: "Ich habe [Produkt/Dienstleistung] entdeckt und der Onboarding-Prozess war [einfach/schnell/reibungslos]. Das Unternehmen hat mich aufgrund [des entscheidenden Unterscheidungsmerkmals] überzeugt."

Auswirkung: "Seitdem habe ich [detaillierte Ergebnisse] gesehen und fühle mich in Bezug auf [Aufgabe/Ergebnisbereich] sicherer."

Empfehlung: "Ich würde [Produkt/Dienstleistung] jedem empfehlen, der nach [Vorteil/Ergebnis] sucht."

6. Soziale Beweise

Manchmal posten Kunden ganz spontan Beiträge über Ihre Marke auf Plattformen wie Twitter, LinkedIn oder Instagram. Diese Beiträge fungieren als spontane Empfehlungen, die zu einer konkreten Bestätigung der Stärken Ihrer Marke durch Dritte werden.

📌 Schneller Tipp: Teilen Sie Referenzen aus sozialen Medien mit der entsprechenden Berechtigung erneut und taggen Sie den Kunden, um Authentizität und Reichweite zu gewährleisten.

7. Branchenspezifische Erfahrungsberichte

Diese Erfahrungsberichte sind darauf zugeschnitten, die Wirkung in einer bestimmten Branche zu verdeutlichen. Wenn Sie Nischenherausforderungen hervorheben, die Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung gelöst hat, positionieren Sie Ihr Produkt als spezialisierte Lösung.

Erfahren Sie, wie die Kundenbewertungen von AppLovin dazu beitragen, das Unternehmen als führende KI-gestützte Werbe- und Marketinglösung für den Bereich mobiler Apps und Spiele zu etablieren.

📌 Kurzer Tipp: Verwenden Sie branchenspezifische Begriffe und Herausforderungen, die potenzielle Kunden erkennen und nachvollziehen können.

8. Influencer- oder Experten-Testimonials

Ein großer Name in Ihrer Branche lobt Sie? Das ist ein bedeutender Vertrauensbeweis!

Wenn Sie einen neuen Markt erschließen oder Ihre Marke neu positionieren möchten, können Sie Influencer, Prominente oder Fachexperten bitten, Ihrer Marke mit ihrer Autorität zu unterstützen.

Wenn Sie eine größere Reichweite erzielen oder Kundenerwartungen effektiv erfüllen möchten, nehmen Sie Audio-Kundenreferenzen mit Branchenführern auf und verwandeln Sie diese in Podcasts!

Und der LinkedIn-Beitrag von Serena Williams für Shopify ist das perfekte Beispiel für eine Influencer-Kundenreferenz.

📌 Kurzer Tipp: Stellen Sie sicher, dass die Erfahrungsberichte von Influencern mit den Werten Ihrer Marke übereinstimmen, um nicht unecht zu wirken.

9. Vergleichsreferenzen

Ein Kunde erklärt, warum er sich für SIE und nicht für Ihre Mitbewerber entschieden hat. Mit diesen können Sie potenzielle Kunden ansprechen, die sich in der Evaluierungsphase befinden und ähnliche Lösungen vergleichen.

In dieser G2-Rezension erklärt ein technischer Projektmanager, wie sich ClickUp als All-in-One-App für die Arbeit auszeichnet.

📌 Kurzer Tipp: Ermutigen Sie zufriedene Kunden, Bewertungen zu hinterlassen, und reagieren Sie sowohl auf negatives als auch auf positives Feedback, um zu zeigen, dass Ihnen Ihre Kunden wichtig sind

10. Erfahrungsberichte von Kollegen

Dabei handelt es sich um Bewertungen und Rezensionen, die auf Plattformen von Drittanbietern wie Reddit oder Trustpilot gesammelt wurden. Da ein einziges gutes Testimonial organische Diskussionen über Ihre Marke auslösen kann, können diese unglaublich wertvoll sein.

Sehen Sie sich an, wie dieser Reddit-Thread ClickUp bekannt macht.

📌 Schneller Tipp: Erstellen Sie offizielle Konten, um ganz natürlich an Unterhaltungen teilzunehmen (z. B. "Hallo, wir sind [Marke], danke für das Feedback – wir hören zu!").

11. "Würden Sie uns weiterempfehlen?"

Eine direkte Empfehlung? Sehr überzeugend, wenn Menschen noch unentschlossen sind.

Wenn ein Kunde sagt, dass er Sie weiterempfehlen würde, zeigt dies, dass er wirklich mit dem Wert, den Sie bieten, zufrieden ist – nicht nur als einmaliger Käufer, sondern als treuer Fürsprecher Ihrer Marke.

📌 Kurzer Tipp: Stellen Sie diese aussagekräftigen Erfahrungsberichte und Kundenempfehlungen in den Kontext bestimmter Aspekte, die dem Kunden gefallen haben, z. B. Benutzerfreundlichkeit oder personalisierter Service

12. Langform-Kundenreferenz

Möchten Sie die Tiefe des Problems, die Lösung und die emotionale Wirkung auf eine eher narrative Weise vermitteln? Bitten Sie Kunden, ihre einzigartige Perspektive in einem Blogbeitrag als Erfahrungsbericht freizugeben, und bieten Sie ihnen einen Rahmen, der ihnen dies erleichtert.

Hier finden Sie eine Beispielvorlage für eine E-Mail, die Sie verwenden können: Betreff: Wir würden uns über Ihre Erfahrungen mit [Name Ihres Unternehmens] freuen! Hallo [Kundenname], ich hoffe, es geht Ihnen gut! Ich wende mich an Sie, weil wir Ihr Feedback sehr schätzen und gerne mehr über Ihre Erfahrungen mit [Ihr Produkt/Ihre Dienstleistung] erfahren würden. Wenn Sie ein paar Minuten Zeit haben, würden wir uns sehr freuen, wenn Sie uns ein ausführliches Testimonial freigeben würden. Sie können gerne Fragen zu folgenden Themen stellen: Was hat Sie dazu bewogen, sich für [Ihr Produkt/Ihre Dienstleistung] zu entscheiden?

Wie hat es Ihnen geholfen, Ihre anfänglichen Herausforderungen zu meistern?

Welche Vorteile haben Sie am meisten überzeugt?

Wie war Ihre Erfahrung mit uns insgesamt? Wenn es Ihnen besser passt, rufen wir Sie gerne kurz an, um Ihre Ideen zu sammeln, oder Sie antworten einfach auf diese E-Mail. Vielen Dank für Ihren anhaltenden Support. Wir freuen uns darauf, bald von Ihnen zu hören! Mit freundlichen Grüßen, [Ihr Name][Ihre Position][Ihre Kontaktdaten]

📌 Schneller Tipp: Bieten Sie einen kleinen Anreiz, z. B. einen Rabatt, ein Werbegeschenk oder eine Spende an eine von ihnen unterstützte Wohltätigkeitsorganisation, als Zeichen Ihrer Wertschätzung

💡 Profi-Tipp: Kombinieren Sie Erfahrungsberichte von Mitarbeitern und Interview-Erfahrungsberichte, um eine abgerundete Geschichte zu erstellen. Die Perspektiven Ihrer Mitarbeiter stärken die Glaubwürdigkeit Ihrer Marke intern, während Kundenfeedback das Vertrauen stärkt und Kaufentscheidungen beeinflusst.

13. Emotionale Kundenreferenz

Nicht alle Erfolge lassen sich in Zahlen ausdrücken. Manchmal geht es um Gefühle wie Erleichterung, Freude, Dankbarkeit oder Vertrauen.

Sehen Sie, wie diese Kundenreferenz für WeightWatchers eine Sprache verwendet, die Emotionen weckt, um potenzielle Kunden auf emotionaler Ebene anzusprechen.

📌 Kurzer Tipp: Lassen Sie die Emotionen Ihrer Kunden in ihre Worte einfließen und verwandeln Sie menschenorientierte Botschaften in überzeugende Erfahrungsberichte

So sammeln Sie Testimonials, die konvertieren

Die Definition guter Erfahrungsberichte ist nur ein Teil der Gleichung. Der Aufbau eines zuverlässigen Systems zu ihrer Erfassung ist das, was den Erfolg Ihrer Kunden in Marketingressourcen verwandelt.

Sehen wir uns gemeinsam an, wie Sie dies einrichten können:

Identifizieren Sie Momente mit hoher Zufriedenheit: Verfolgen Sie Meilensteine Ihrer Kunden (z. B. Abschluss der Einarbeitung, große Erfolge, Verlängerungsdaten) und lösen Sie Anfragen für Erfahrungsberichte aus, wenn Kunden am zufriedensten und am ehesten bereit sind, etwas zu teilen

Verwenden Sie vorformulierte Interviewfragen: Anstatt Kunden zu bitten, Ihnen "etwas zu schicken", geben Sie ihnen 3–5 konkrete Fragen, die zu aussagekräftigeren Geschichten führen, ohne ihnen die Arbeit des Schreibens aufzubürden

Bieten Sie optional Telefoninterviews an: Manchmal sprechen Kunden lieber, als zu schreiben. Mit einem kurzen 10-minütigen Telefonat erhalten Sie aussagekräftige, detaillierte Erfahrungsberichte, die Sie später zu ansprechenden Zitaten bearbeiten können

Erfassen Sie Mikro-Testimonials während der Customer Journey: Anstatt auf ein "endgültiges" Testimonial zu warten, sammeln Sie kurze Ausschnitte aus E-Mails, Chats, Bewertungsseiten oder Feedback nach Webinaren, sobald diese verfügbar sind

Gestalten Sie den Prozess reibungslos: Füllen Sie grundlegende Kundeninformationen nach Möglichkeit in Kundenfeedback-Tools vorab aus, halten Sie Formulare kurz (unter 5 Minuten) und ermöglichen Sie das einfache Hochladen von Videos oder Screenshots

Wann Sie KEINE Kundenreferenzen einholen sollten ❌ Unmittelbar nach dem Kauf: Direkt nach einem Verkauf haben Kunden noch keine Ergebnisse gesehen. Wenn Sie zu früh nachfragen, riskieren Sie vage oder nichtssagende Rückmeldungen anstelle von aussagekräftigen Beweisen

Während der Einarbeitung oder Implementierung: Kunden lernen Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung noch kennen. Ihre Erfahrungen sind noch nicht vollständig ausgeprägt, und ihr Feedback spiegelt möglicherweise eher Verwirrung als Erfolg wider

Wenn ein Kunde Probleme hat: Wenn ein Kunde nicht weiterkommt, frustriert ist oder mit ungelösten Support-Tickets zu kämpfen hat, wirkt eine Bitte um eine Referenz taktlos und schadet dem Vertrauen

Ohne einen klaren Auslöser für den Erfolg: Wenn es keinen klaren Projektgewinn, kein Ergebnis oder keinen Meilenstein gibt, hilft Ihnen das Warten, später ein viel aussagekräftigeres, ergebnisorientiertes Testimonial zu erhalten

Wo Sie Erfahrungsberichte für maximale Wirkung einsetzen können

Um Erfahrungsberichte in echtes Wachstum umzuwandeln, müssen Sie sie dort platzieren, wo sie den größten Einfluss auf die Entscheidungen Ihrer Zielgruppe haben. Dazu gehören unter anderem:

Landing Pages: Platzieren Sie Ihre aussagekräftigsten Kundenstimmen in der Nähe von Schaltflächen mit Handlungsaufforderungen auf Ihren Landing Pages. Sie schaffen Vertrauen genau dann, wenn Besucher über den nächsten Schritt entscheiden

Produktseiten: Verwenden Sie Erfahrungsberichte, die direkt auf bestimmte Features oder Vorteile eingehen. Positionieren Sie sie in der Nähe der entsprechenden Produktdetails, damit die Leser die Lobeshymnen mit dem verbinden können, was ihnen am wichtigsten ist

Preisseiten: Erwähnen Sie in Ihren Testimonials den Wert für das Geld, Kosteneinsparungen oder die Kapitalrendite. Dies hilft, Einwände gegen den Preis zu reduzieren und den Wert Ihres Angebots zu unterstreichen

E-Mail-Kampagnen: Fügen Sie kurze, aussagekräftige Erfahrungsberichte in Ihre Nurture-E-Mails, Produktankündigungen oder Follow-ups nach Demos ein. Konsistente Nachweise sorgen für die Glaubwürdigkeit Ihrer Marke während der gesamten Buyer's Journey

Verkaufspräsentationen und Angebote: Statten Sie Ihr Vertriebsteam mit Erfahrungsberichten aus, die zur Branche, Größe oder den Herausforderungen des potenziellen Kunden passen. Durch die Personalisierung sozialer Beweise werden Verkaufsgespräche wesentlich überzeugender

Webinare und Live-Demos: Erwähnen Sie in Ihren Webinaren oder Demo-Präsentationen einige Kundenzitate. Das Einstreuen von echten Erfolgsgeschichten schafft Vertrauen, ohne aufdringlich zu wirken

Dankeseiten und Seiten nach dem Kauf: Zeigen Sie Kundenreferenzen nach einer Anmeldung, einem Kauf oder einem Herunterladen an. Dies bestätigt den Käufern, dass sie eine kluge Entscheidung getroffen haben, und verringert Zweifel nach dem Kauf

💡 Profi-Tipp: Die besten Erfahrungsberichte entstehen, lange bevor Sie darum bitten. Verwenden Sie die Vorlage "ClickUp Client Success Collaboration ", um Ihr Team vom ersten Meeting mit dem Client bis zur endgültigen Bestätigung bei der Synchronisierung zu halten. Wenn jeder die Geschichte des Clients kennt, ist es viel einfacher, echtes, aussagekräftiges Feedback zu erhalten. Ein wenig Organisation im Voraus kann viel bewirken.

Verwenden Sie ClickUp, um Testimonial-Anfragen und Assets zu verwalten

Das Sammeln von Erfahrungsberichten und die Nachverfolgung von KPIs zur Kundenerfahrung tragen dazu bei, Vertrauen aufzubauen, Konversionen zu steigern und die Kundenbindung zu stärken. Die Verwaltung des gesamten Erfahrungsberichtsprozesses ist jedoch alles andere als einfach.

Sie wenden sich an Kunden, verlieren aber den Überblick über die Nachfassaktionen. Angebote werden genehmigt, landen aber nie in Kampagnen. Einige Ihrer besten Kundengeschichten liegen vergessen in zufälligen Ordnern, weil Marketing-, Vertriebs- und Serviceteams nicht aufeinander abgestimmt sind.

Ohne ein zentralisiertes System müssen Sie ständig darum kämpfen, Testimonials zu sammeln, zu organisieren und tatsächlich zu verwenden, wenn sie am wichtigsten sind. ClickUp, die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, bietet Ihnen eine leistungsstarke, einheitliche Möglichkeit, Testimonials in jeder Phase der Customer Journey zu verwalten, von der ersten Anfrage bis zum laufenden Beziehungsmanagement.

Sehen wir uns einmal an, wie ClickUp als Kundenerfolgssoftware den gesamten Prozess optimiert 👇

1. Sammeln Sie Erfahrungsberichte mit ClickUp-Formularen

Mit ClickUp-Formularen können Sie in wenigen Minuten ganz einfach Formulare für Kundenreferenzen erstellen. Anstatt verstreute E-Mail-Anfragen zu versenden, eine spezielle Software zur Automatisierung von Formularen zu verwenden oder Antworten manuell nachzuverfolgen, können Sie einen einzigen Formular-Link an Kunden senden und alles automatisch in ClickUp erfassen.

Sie können Felder für die Berechtigung zur Veröffentlichung, den Branchentyp, Details zum Anwendungsfall oder sogar optionale Foto-Uploads hinzufügen, um sicherzustellen, dass Ihr Team vom ersten Tag an vollständige, kampagnenreife Erfahrungsberichte sammelt.

Sobald die Antworten eintreffen, können Sie mit ClickUp Brain einen Schritt weiter gehen. Damit können Sie Kundenfeedback aus Formularübermittlungen in Echtzeit analysieren, Muster erkennen, vielversprechende Kundengeschichten ausfindig machen und Follow-ups intelligenter priorisieren.

Öffnen Sie einfach den Space, Ordner oder die Liste, in dem/der Ihre Formularübermittlungen gespeichert sind, klicken Sie oben rechts in der Speicherortkopfzeile auf KI fragen und stellen Sie Fragen wie "Welche Erfahrungsberichte erwähnen [Produktfeature]?" oder "Zeige mir Übermittlungen von Kunden aus dem Gesundheitswesen. "*

Analysieren Sie Kundenfeedback, indem Sie Fragen in natürlicher Sprache stellen, und erhalten Sie mit ClickUp Brain sofortige Einblicke

Innerhalb von Sekunden extrahiert Brain Erkenntnisse aus Ihren Übermittlungen, sodass Sie diese sofort in nutzbare Marketingressourcen umwandeln können.

📮ClickUp Insight: Die Hälfte unserer Befragten hat Schwierigkeiten mit der Einführung von KI; 23 % wissen einfach nicht, wo sie anfangen sollen, während 27 % mehr Schulungen benötigen, um fortgeschrittene Funktionen nutzen zu können. ClickUp löst dieses Problem mit einer vertrauten Chat-Oberfläche, die sich wie eine Textnachricht anfühlt. Teams können direkt mit einfachen Fragen und Anfragen loslegen und dann ganz natürlich weitere leistungsstarke Features für Automatisierung und Workflows entdecken, ohne sich durch eine abschreckende Lernkurve kämpfen zu müssen, die so viele Menschen abschreckt.

ClickUp macht das Sammeln von Erfahrungsberichten noch einfacher, indem es gebrauchsfertige Vorlagen für Feedback-Formulare bereitstellt.

Sie können beispielsweise die Formularvorlage "ClickUp Feedback" verwenden, um eine Plattform für Ihre Kunden zu erstellen, auf der sie ihre Meinung äußern und wertvolle Erkenntnisse für Produktverbesserungen sammeln können.

Kostenlose Vorlage Organisieren und verfolgen Sie Kundenfeedback auf strukturierte Weise mit der Feedback-Formularvorlage von ClickUp

So hilft Ihnen das weiter👇

Sammeln Sie allgemeine Bewertungen Ihrer Dienstleistungen mithilfe vordefinierter Felder für Sternbewertungen, damit Ihr Team sofort zufriedene Kunden identifizieren kann, die für Erfahrungsberichte in Frage kommen

Sammeln Sie automatisch Gründe für Bewertungen und Verbesserungsvorschläge, um bei der Auswahl der besten Zitate und Kundengeschichten einen reichhaltigeren Kontext zu erhalten

Mit integrierten benutzerdefinierten Feldern von ClickUp wie "Kundenstufe" können Sie den Aufwand für das Sammeln von Erfahrungsberichten anhand Ihrer strategisch wichtigsten oder wertvollsten Kundengruppen priorisieren

Sie wissen genau, auf welchen Servicemitarbeiter oder Anbieter sich das Feedback bezieht, sodass Sie Kundenerfolgsgeschichten bei der Erstellung von Kampagnen ganz einfach mit bestimmten Teams oder Initiativen verknüpfen können

2. Verfolgen und organisieren Sie Erfahrungsberichte mit ClickUp Dashboards

Die Dashboards von ClickUp gehen noch einen Schritt weiter und bieten Ihnen Echtzeit-Sichtbarkeit darüber, wo jede Referenz steht.

Visualisieren Sie die Projektleistung und verfolgen Sie den Fortschritt Ihres Teams in Echtzeit mit den Dashboards von ClickUp

Das können Sie mit Dashboards erreichen:

überwachen Sie den Status der Übermittlung und Genehmigung*: Erstellen Sie Status-Widgets, um in Echtzeit zu sehen, wie viele Anfragen für Erfahrungsberichte gesendet wurden, wie viele noch ausstehen und wie viele vollständig genehmigt wurden

Visualisieren Sie Erfahrungsberichte nach Persona oder Branche: Richten Sie Kreisdiagramme oder Balkendiagramme ein, die Erfahrungsberichte nach Kundentyp, Produktanwendungsfall oder Branche kategorisieren, damit Marketing-Teams Kampagnen präzise anpassen können

Passen Sie Ihren Workspace an, indem Sie mit ClickUp Cards Karten aus verschiedenen Kategorien hinzufügen

Verfolgen Sie die Verwendung von Erfahrungsberichten in Kampagnen : Fügen Sie Diagramme oder Aufgabenlisten hinzu, die zeigen, welche Erfahrungsberichte mit aktiven Marketing-, Vertriebs- oder Kundenerfolgskampagnen verknüpft sind, und erkennen Sie Lücken, in denen neue Zitate benötigt werden

identifizieren Sie leistungsstarke Erfahrungsberichte*: Verfolgen Sie Kundenservice-Ziele und Metriken zur Kundenbindung wie Klicks, Freigaben oder Konversionen, die mit bestimmten Erfahrungsberichten verknüpft sind, damit Sie die wirkungsvollsten Geschichten priorisieren können

3. Verwalten Sie Beziehungen zu Kundenreferenzen mit der ClickUp CRM-Lösung

Das Testimonial-Management endet nicht mit dem Sammeln einiger Zitate. Der Aufbau langfristiger Beziehungen zu zufriedenen Kunden führt oft zu reichhaltigeren, fortlaufenden Geschichten, wie Fallstudien, Empfehlungen, Produktbewertungen oder Kundeninterviews.

Die ClickUp CRM Team-Lösung hilft Vertriebs- und Kundenerfolgsteams, diese Beziehungen strategischer zu verwalten.

Verwalten Sie Kundenbeziehungen und Pipeline-Phasen effektiv mit der ClickUp CRM Team-Lösung

Sie können die Verfasser von Erfahrungsberichten in einer Kundendatenbank nachverfolgen, Erinnerungen für die Nachverfolgung festlegen, um aktualisierte Zitate oder Empfehlungen anzufordern, und Pflege-Sequenzen erstellen – und das alles bei nahtloser Übergabe zwischen den Teams.

4. Erfassen Sie Erfolge im Support und stärken Sie die Loyalität mit der Kundenservice-Lösung von ClickUp

Ein hervorragendes Kundenkommunikationsmanagement sorgt für die stärksten und emotionalsten Erfahrungsberichte – aber nur, wenn Ihr Team bereit ist, diese im richtigen Moment zu erfassen.

Die ClickUp-Lösung für den Kundenservice ermöglicht es Support-Teams, Möglichkeiten für Erfahrungsberichte aktiv zu identifizieren, zu kennzeichnen und zu pflegen – und zwar wenn die Kundenzufriedenheit am höchsten ist und nicht erst Wochen später, wenn die Begeisterung nachlässt.

Organisieren und optimieren Sie Ihren Kundenservice mit der ClickUp-Lösung für Kundenservice-Teams

Auf einen Blick:

Leiten Sie Testimonial-Leads einfach weiter und markieren Sie sie : Support-Mitarbeiter können gelöste Tickets, die außergewöhnliche Ergebnisse zeigen, schnell mit einem Tag versehen, ohne ihren Workflow verlassen zu müssen. Sie können diese mit Tags versehenen Tickets an Marketing- oder Kundensupport-Teams weiterleiten, damit diese Testimonials einholen können

Passen Sie Service-Workflows an, um wichtige Kundeninformationen zu erfassen : Verwenden Sie Benutzerdefinierte Felder, um zusätzliche Daten wie Bewertungen der Kundenzufriedenheit, Notizen zu Lösungen und emotionale Höhepunkte aus der Interaktion zu protokollieren

*priorisieren Sie Kunden, die eine Referenz verdienen: Mit den Prioritätseinstellungen von ClickUp können Teams ihren Aufwand für die Nachverfolgung auf besonders wichtige Kunden konzentrieren – diejenigen, die große Erfolge erzielt haben oder eine starke Markentreue zeigen –, sodass Sie sich zuerst auf die besten Kandidaten konzentrieren können

📚Lesen Sie auch: So lösen Sie häufige Herausforderungen im Kundenservice

Verwandeln Sie Erfahrungsberichte mit ClickUp in Wachstumsfaktoren

Kundenreferenzen zu sammeln ist eine Sache. Sie in konsistente, umsatzsteigernde Assets zu verwandeln, ist eine andere. Ohne das richtige System gehen selbst die besten Kundenzitate in E-Mail-Threads verloren oder werden über verschiedene Teams verstreut.

Mit ClickUp können Sie weit mehr als nur Feedback sammeln. Mit Formularen, Dashboards, CRM-Tools und Kundenservice-Workflows an einem Ort kann Ihr Team Erfahrungsberichte ohne Rätselraten erfassen, verwalten und aktivieren. Ganz gleich, ob Sie die richtigen Geschichten in der richtigen Phase präsentieren oder Vertriebs-, Support- und Marketingteams auf den Kundenerfolg ausrichten möchten – ClickUp bietet Ihnen alles, was Sie benötigen, um Social Proofs zu skalieren.

Testen Sie ClickUp kostenlos und optimieren Sie Ihren gesamten Workflow für Kundenreferenzen.