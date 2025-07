die 11 besten KI-Agenten für Meetings: Automatisieren Sie Notizen, Transkriptionen und Terminplanung

Meetings sind nicht das Problem. Es ist das, was danach passiert. Verpasste Aktionselemente, vergessene Ergebnisse und Stunden, die mit dem Verfassen von Follow-ups oder dem Durchsuchen von Aufzeichnungen verbracht werden.

Tatsächlich verlieren Teams über 60 % ihrer Zeit damit, sich an den Kontext zu erinnern und die nächsten Schritte zu bestimmen. Hier kommen KI-Meeting-Agenten ins Spiel. Diese Tools nehmen an Ihren Anrufen teil, machen Notizen, fassen wichtige Punkte zusammen und verfolgen Aktionselemente – damit Sie sich während des Meetings voll und ganz auf das Wesentliche konzentrieren können.

Ich habe die besten getestet. Hier sind die besten KI-Agenten für Meetings, die Unterhaltungen automatisch in Klarheit verwandeln.

Worauf sollten Sie bei KI-Agenten für Meetings achten?

Nicht alle KI-Meeting-Agenten sind gleich. Einige sind brillante Notizenschreiber, während andere Terminplanungs-Genies sind. Die besten? Sie erledigen alles, ohne dass Meetings sich wie ein robotergesteuertes Chaos anfühlen.

Hier erfahren Sie, worauf Sie bei der Auswahl von KI-Agenten für Meetings achten sollten:

Genaue Transkriptionen : Wenn die KI nicht zwischen „Aktionspunkt“ und „Unfall“ unterscheiden kann, ist das ein Problem

Intelligente Zusammenfassung : Niemand hat Zeit, Wort für Wort : Niemand hat Zeit, Wort für Wort Meeting-Protokolle durchzugehen – KI sollte wichtige Erkenntnisse, Entscheidungen und Aktionselemente hervorheben

Mühelose Integration : Ganz gleich, ob Sie Zoom, Google Meet, Slack oder Microsoft Teams verwenden, Ihr KI-Assistent sollte sich nahtlos integrieren lassen

Unterstützung bei der Terminplanung : Die besten Tools erstellen nicht nur : Die besten Tools erstellen nicht nur KI-gestützte Meeting-Notizen , sondern helfen Ihnen auch dabei, Meetings zu buchen, zu verschieben und zu organisieren

Sicherheit und Datenschutz: Vertrauliche Gespräche bleiben privat – achten Sie auf End-to-End-Verschlüsselung und strenge Datenschutzrichtlinien

Mit diesen Features spart Ihr KI-Agent nicht nur Zeit, sondern macht virtuelle Meetings endlich sinnvoll. Sehen wir uns nun die besten Tools an, mit denen Sie diese Aufgaben erledigen können!

📮ClickUp Insight: 37 % der Arbeitnehmer senden Follow-up-Notizen oder Meeting-Protokolle, um Aktionselemente nachzuverfolgen, aber 36 % verlassen sich immer noch auf andere, fragmentierte Methoden. Ohne ein einheitliches System zur Erfassung von Entscheidungen können wichtige Erkenntnisse in Chats, E-Mails oder Tabellen untergehen. Mit ClickUp können Sie Unterhaltungen sofort in umsetzbare Aufgaben in all Ihren Aufgaben, Chats und Dokumenten umwandeln, sodass nichts unter den Tisch fällt.

Die besten KI-Agenten für Meetings auf einen Blick

Tool Bestes Feature Primärer Anwendungsfall Preise ClickUp KI-gestütztes Meeting-Management, einheitliche Notizen und Aufgaben, anpassbare Dashboards Globale Teams und hybride Arbeitsplätze benötigen eine sofortige Generierung von Aufgaben Free Forever; Benutzerdefinierte Anpassung für Unternehmen verfügbar Otter AI Echtzeit-Transkription, intelligente Zusammenfassungen, asynchrone Zusammenarbeit Selbstständige und Teams, die schnelle Zusammenfassungen und die Nachverfolgung von Maßnahmen benötigen Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 16,99 $/Monat Fireflies AI Durchsuchbare Transkripte, CRM-Integrationen, Sprachbefehle Teams, die durchsuchbare Meetings, CRM-Protokollierung und Sprecheranalysen benötigen Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 18 $/Monat Avoma Umsatzprognosen, intelligente Zusammenfassungen, Einblicke in Geschäftsabschlüsse Vertriebsteams optimieren die Leistung und die Nachverfolgung von Umsatzrisiken 29 $/Monat für Meeting Assistant; 69 $/Monat für Revenue Intelligence tl;dv Automatische Aktualisierung von CRM-Tools, Live-Tagging, mehrsprachige Transkription Vertriebs- und globale Teams, die CRM-Synchronisierung und das Freigeben von Meeting-Highlights benötigen Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 29 $/Monat MeetGeek Automatisierte E-Mail-Zusammenfassungen, Erstellung von Aufgaben, CRM-Integrationen Teams, die direkt nach dem Meeting detaillierte Einblicke erhalten möchten Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 19 $/Monat Sembly AI Exportierbare Transkripte mit Zeitstempeln, intelligente Meeting-Notizen Teams, die strukturierte, mit Zeitstempeln versehene Transkripte für die Dokumentation benötigen Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 15 $/Monat Fathom AI Mehrsprachige Highlights und Zusammenfassungen in Echtzeit Remote-Teams und Teams ohne technische Kenntnisse, die nach Einfachheit suchen Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 19 $/Monat Supernormal transkription in über 60 Sprachen, automatische Synchronisierung mit CRMs Studierende und Lehrkräfte benötigen KI-gestützte Nachhilfe und Lernhilfe Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 18 $/Monat Jamworks KI-Lernkarten, Vorlesungsaufzeichnungen, Notizen in Echtzeit Teams in lauten Umgebungen benötigen klarere, sauberere Anrufe 18,99 $/Monat für Studenten Krisp AI Geräuschunterdrückung, Sprachklarheit, KI-gestützte Transkription Teams in lauten Umgebungen, die klarere und sauberere Anrufe benötigen Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 16 $/Monat

Die 11 besten KI-Agenten für Meetings

👀 Wussten Sie schon? 83 % der Wissensarbeiter verlassen sich bei der Kommunikation im Team in erster Linie auf E-Mails und Chats, wodurch wichtige Informationen über verschiedene Kanäle verstreut werden und eine effektive Zusammenarbeit eingeschränkt wird.

Der richtige KI-Meeting-Agent ändert das und verwandelt Meetings in aktive Zeit statt Zeitfresser. Hier sind meine 11 Favoriten, die mir helfen, einen vollgepackten Tag voller Meetings zu meistern!

1. ClickUp (Am besten geeignet für KI-Super-Apps für Meetings – Meeting-Management, Aktionselemente und Automatisierung von Workflows)

Den Anfang macht ClickUp – die App für alles rund um die Arbeit. Von der Verwaltung von Projekten und der Nachverfolgung von Zielen bis hin zur Organisation eines vollen Meeting-Kalenders – ClickUp hilft Ihnen, alles zu organisieren, zu verbinden und voranzubringen.

KI-Agenten für mühelose Nachverfolgung von Meetings und Aktionselementen

ClickUp AI Agents sind proaktive digitale Assistenten, die die nächsten Schritte nach jedem Meeting automatisieren.

Was KI-Agenten auszeichnet, ist ihre Fähigkeit, echte Maßnahmen zu ergreifen, also nicht nur zu analysieren oder zusammenzufassen, sondern auch auszuführen.

Erledigen Sie mehr mit den KI-Agenten von ClickUp

Damit können Sie:

Automatisierung der Ausführung: Erstellen und weisen Sie sofort Aktionselemente aus Meeting-Notizen oder Zusammenfassungen zu – ohne manuelle Eingaben

Freihändiges Nachverfolgen: KI-Agenten senden Erinnerungen, verfolgen Fortschritte und sorgen dafür, dass alle ihre Aufgaben erfüllen

Automatisieren Sie wiederkehrende Workflows: Für regelmäßige Meetings können KI-Agenten wiederkehrende Tagesordnungen erstellen, Vorbereitungsaufgaben zuweisen und sicherstellen, dass jedes Meeting mit allen Teilnehmern pünktlich beginnt

Beste Anwendungsfälle: Erstellen und weisen Sie sofort Aktionselemente zu

Versenden Sie automatische Erinnerungen und Nachfassaktionen

Verfolgen Sie die Erledigung von Aufgaben aus Meetings

Automatisieren Sie wiederkehrende Meeting-Vorbereitungen und Nachfassaktionen

Bei KI-Agenten dreht sich alles um Ausführung und Verantwortlichkeit – sie automatisieren routinemäßige Nachverfolgungen und die Erstellung von Aufgaben, während die Benutzer die Kontrolle behalten.

Überlassen Sie ClickUp AI Notetaker das Chaos bei Meetings

ClickUp AI Notetaker ist der stille MVP Ihres Meetings, der sich darauf konzentriert, alles Besprochene zu erfassen und zu organisieren.

Er nimmt an Ihren Zoom- oder Google Meet-Anrufen teil, zeichnet die Unterhaltung auf, transkribiert alles in Echtzeit und liefert automatisch ausgefeilte Zusammenfassungen.

Lassen Sie ClickUp AI Notetaker Ihre Notizen, Zusammenfassungen und Terminplanung automatisieren

Echtzeit-Transkription Ihrer Anrufe

KI-generierte Zusammenfassungen mit Entscheidungen, Schlussfolgerungen und nächsten Schritten

Umsetzbare Erkenntnisse , die mit einem einzigen Klick in ClickUp-Aufgaben umgewandelt werden können

Durchsuchbare Aufzeichnungen, um vergangene Meetings jederzeit wieder aufzurufen

Sie bleiben präsent und engagiert – KI Notetaker kümmert sich um die Dokumentation.

💡 Profi-Tipp: Aktivieren Sie die Kalender-Integrationen von ClickUp, um Ihre Meetings automatisch zu synchronisieren und den KI-Notiznehmer bei Beginn eines Anrufs als Auslöser zu aktivieren.

ClickUp Brain: Kontextbezogene Einblicke und Generierung von Inhalten

ClickUp Brain ist Ihr integrierter KI-Assistent, der Unterhaltungen und Inhalte in klare, umsetzbare Erkenntnisse in Ihrem Workspace umwandelt. Damit können Sie:

Erstellen Sie mit ClickUp Brain im Handumdrehen detaillierte Meeting-Agenden

Beste Anwendungsfälle: Erstellen Sie Meeting-Agenden basierend auf Zielen oder vergangenen Meetings

Notizen, Dokumente und Threads zusammenfassen

Entwürfe für Nachfassaktionen und Projekt-Updates erstellen

Bieten Sie sofortige, KI-gestützte Antworten im Workspace

ClickUp Brain ist eine kontextbezogene intelligente Lösung, mit der Sie Meetings besser vorbereiten, zusammenfassen und planen können.

Brain Max: Die ultimative KI-Super-App für Meetings

Für Teams, die bereit sind, ihre KI-Lösungen zu konsolidieren, ist Brain Max das Upgrade, das ClickUp in eine echte KI-Super-App verwandelt.

Anwendungsfall Brain Max

So bringt Brain Max Ihre Meetings weiter:

Talk-to-Speech für Meetings: Diktieren Sie Meeting-Notizen, Aktionselemente oder Follow-ups per Sprache – ideal, um Gedanken mitten in einer Diskussion oder in Momenten, in denen Sie die Hände frei haben, festzuhalten

KI-gestützte Automatisierung von Meetings: Verwandeln Sie Meeting-Zusammenfassungen automatisch in umsetzbare Aufgaben, weisen Sie diese zu und planen Sie Erinnerungen – ganz ohne manuelle Eingaben

Zentralisiertes KI-Wissen: Durchsuchen Sie alle Ihre Meeting-Notizen, Dokumente und Aufgaben mit KI-gestützten Abfragen, damit Sie nie den Überblick über Entscheidungen oder nächste Schritte verlieren

Erweiterte Integrationen: Nahtlose Verbindung mit Zoom, Google Meet und Ihrem Kalender, um KI-Notiztaker auszulösen, Agenden zu synchronisieren und die Terminplanung zu automatisieren

Beseitigung von KI-Wildwuchs: Ersetzen Sie eine Vielzahl separater KI-Tools, Notizprogramme und Abonnements für Produktivität durch eine einzige sichere, einheitliche Plattform

Beste Anwendungsfälle: Notizen und Aktionselemente per Sprachbefehl diktieren

Automatisieren Sie den gesamten Meeting-Workflow

Suchen Sie sofort nach Entscheidungen oder Aufgaben aus Meetings

Konsolidieren Sie alle KI-Tools für Meetings auf einer Plattform

Der echte Game-Changer? Brain Max bremst die KI-Ausbreitung. Sie erhalten alles an einem Ort, anstatt für mehrere unverbundene Apps zu bezahlen. Teams, die Brain Max verwenden, berichten von Kosteneinsparungen von bis zu 88 %, indem sie ihre Produktivitäts-Tools in ClickUp konsolidiert haben

Kurz gesagt: ClickUp Brain bietet intelligente, kontextbezogene KI für jedes Meeting. Brain Max verwandelt ClickUp in Ihr All-in-One-KI-Command-Center, das Meetings optimiert, Nachfassaktionen automatisiert und das Chaos (und die Kosten) einer unkontrollierten KI-Ausbreitung beseitigt.

💡 Profi-Tipp: Nutzen Sie die Talk-to-Speech-Funktion von Brain Max, um Aktionspunkte und Feedback in Echtzeit zu erfassen – und lassen Sie KI-Agenten diese dann in Aufgaben und Erinnerungen umwandeln, damit nichts übersehen wird.

Führen Sie mit ClickUp Meetings fokussierte, handlungsorientierte Meetings durch

Über die KI hinaus können Sie mit ClickUp Meetings Follow-ups planen, nachverfolgen und automatisieren, sodass keine Aktionselemente verloren gehen.

Erstellen Sie Tagesordnungen mit umfangreicher Textbearbeitung, um Schlüsselpunkte hervorzuheben und mit ClickUp Meetings den Überblick zu behalten

Damit können Sie Folgendes nutzen:

Zugewiesene Kommentare zum Delegieren von Aufgaben und zur Sicherstellung der Verantwortlichkeit

Checklisten , um alles zu verfolgen, was Sie besprechen möchten, und Elemente nach und nach abzuhaken

Wiederholende Aufgaben zum automatischen Erstellen von Tagesordnungen für wiederkehrende Meetings

Slash-Befehle für schnelle, effiziente Aktionen ohne unnötige Klicks

💡 Profi-Tipp: Integrieren Sie ClickUp mit Zoom, Google Kalender und anderen Tools, um Meetings zu planen, daran teilzunehmen und sie nachzuverfolgen – ganz ohne zwischen Apps zu wechseln.

Haben Sie Schwierigkeiten, Ihre Meeting-Notizen übersichtlich, nützlich und später lesbar zu halten? Diese ClickUp-Vorlagen bringen Ordnung in Ihre Dokumentation:

Die ClickUp-Vorlage für Meeting-Notizen hilft Ihnen dabei, Notizen mit Seiten und Unterseiten zu organisieren und mithilfe von KI Zusammenfassungen zu erstellen. Sie enthält Abschnitte wie „Erwartungen an das Meeting“, um Ihre Meetings effektiv zu strukturieren

Die Vorlage für ClickUp-Meeting-Protokolle ist Ihre erste Wahl, um alles in einem Meeting in einem strukturierten, leicht verständlichen Format zu dokumentieren. Sie enthält Abschnitte für wichtige Details wie Moderator, Teilnehmer, Tagesordnung, Diskussionspunkte, Ausschuss-Updates und Aktionspunkte, sodass Entscheidungen und Folgemaßnahmen einfach nachverfolgt werden können

Die besten Features von ClickUp

Speichern Sie Meeting-Notizen, Tagesordnungen und Aktionspunkte in ClickUp-Dokumenten mit integrierten Zusammenfassungen und Funktionen zur Erstellung von Aufgaben

Verwandeln Sie Diskussionen in Aufgaben mit zugewiesenen Kommentaren, um sicherzustellen, dass Folgemaßnahmen erfolgen

Verfolgen Sie Tagesordnungen und Diskussionspunkte in Echtzeit mit Checklisten

Zeichnen Sie asynchrone Meetings mit ClickUp Clips auf und verwenden Sie KI, um Videos zur späteren Verwendung zu transkribieren

Automatische Erstellung von Tagesordnungen für wiederkehrende interne Meetings

Integrieren Sie Zoom und Google Kalender für eine einfache Terminplanung und Teilnahme

Limits von ClickUp

Der große Bereich an zeitsparenden Features kann für neue Benutzer etwas gewöhnungsbedürftig sein

Die mobile App deckt die wichtigsten Features ab, verfügt jedoch nicht über den vollen Funktionsumfang der Desktop-Version

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2 : 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was echte Benutzer über ClickUp sagen

Eine Bewertung von TrustRadius lautet:

Wir nutzen es, um unsere täglichen Meetings im Rahmen unseres Scrum-Rituals zu unterstützen und zu beschleunigen. Es hilft mir, den Fortschritt meines Sprints und meiner Aufgaben zu verfolgen und einen übersichtlichen Backlog für alle meine Aufgaben zu führen.

Wir nutzen es, um unsere täglichen Meetings im Rahmen unseres Scrum-Rituals zu unterstützen und zu beschleunigen. Es hilft mir, den Fortschritt meines Sprints und meiner Aufgaben zu verfolgen und einen übersichtlichen Backlog für alle meine Aufgaben zu führen.

2. Otter AI (Am besten geeignet für die Erstellung komprimierter Meeting-Zusammenfassungen)

über Otter AI

Hektische Notizen und vergessene Aufgaben gehören nun der Vergangenheit an. Otter.ai, einer der besten KI-Meeting-Assistenten, transkribiert Meetings in Echtzeit, erstellt sofortige Zusammenfassungen und weist sogar Aufgaben zu, damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können, während er sich um die Schlüsselpunkte und Aktionspunkte kümmert.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Transkriptionstools geht Otter. ai mit OtterPilot noch einen Schritt weiter: Das Tool verbindet sich automatisch mit Zoom, Google Meet und Microsoft Teams und erstellt Notizen für Sie. Eine der größten Stärken ist die Fähigkeit, lange Meetings von einer Stunde in kurze, 30-sekündige Zusammenfassungen zu verdichten.

Die intelligenten Automatisierungs-Features von Otter sind nützlich für Einzelpersonen und große Teams. Das Tool identifiziert automatisch Schlüsselmomente, Sprecher und den Kontext und erstellt so umfangreiche Meeting-Notizen ohne manuelles Taggen. Sie können Abschnitte der Transkription im selben Workspace markieren, Folien anhängen und Follow-up-Erkenntnisse generieren.

Die Echtzeit-Kollaborations-Features von Otter AI machen es besonders effektiv für Team-Meetings. Teammitglieder können Kommentare hinterlassen, sich gegenseitig taggen und Follow-ups zuweisen, während das Meeting noch läuft – ohne warten zu müssen, bis das Meeting beendet ist. Die KI-Kanäle unterstützen asynchrone Updates und verwandeln Transkripte in gemeinsames Teamwissen, das sich im Laufe der Zeit weiterentwickelt.

KI-Fähigkeit: OtterPilot nutzt KI, um automatisch an Meetings teilzunehmen, Unterhaltungen in Echtzeit aufzuzeichnen und zu transkribieren, Zusammenfassungen und Aufgaben zu erstellen und einen Chat-Assistenten zur Beantwortung von Fragen und zum Verfassen von Inhalten bereitzustellen.

Die besten Features von Otter AI

Transkribieren, fassen Sie zusammen und erfassen Sie Aktionselemente automatisch mit einem KI-gestützten Meeting-Assistenten

Verwenden Sie Otter AI Chat, um Fragen zu stellen oder E-Mails, Status-Updates und andere Einblicke zu generieren

Arbeiten Sie über Live-Meetings hinaus mit KI-Kanälen, die Echtzeitdiskussionen mit asynchronen Updates verbinden

Integrieren Sie Slack, Salesforce, HubSpot und mehr, um Workflows zu automatisieren und Projekte auf Kurs zu halten

Markieren Sie Abschnitte der Transkription manuell oder mit KI, um sofortige Follow-ups zu erstellen

Fügen Sie Bilder, Präsentationsfolien oder Dokumente zu Meeting-Momenten hinzu, um zusätzlichen Kontext zu schaffen

Limits von Otter AI

Mögliche Schwierigkeiten mit nicht-amerikanischen oder nicht-britischen Akzenten bei automatisierten Transkriptionen

Der Free-Plan erlaubt nur drei Audio-/Video-Importe pro Konto

Im Vergleich zu anderen Tools eingeschränkte Formatierungsoptionen für exportierte Transkripte

Preise für Otter AI

Free

Pro : 16,99 $/Monat pro Benutzer

Business : 30 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Preise auf Anfrage

Bewertungen und Rezensionen zu Otter AI

G2 : 4,3/5 (über 290 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 90 Bewertungen)

Was echte Benutzer über Otter AI sagen

Eine G2-Bewertung lautet:

Was mir an Otter am besten gefällt, ist, dass ich mich voll und ganz auf meine Gesprächspartner konzentrieren kann, ohne ständig Notizen machen zu müssen. Die Unterhaltungen können freier fließen, ich kann mehr Fragen stellen und viel mehr Informationen erhalten, weil ich weiß, dass Otter Notizen macht und eine Audio-Transkription aufzeichnet.

Was mir an Otter am besten gefällt, ist, dass ich mich voll und ganz auf meine Gesprächspartner konzentrieren kann, ohne ständig Notizen machen zu müssen. Die Unterhaltungen können freier fließen, ich kann mehr Fragen stellen und viel mehr Informationen herausfinden, weil ich weiß, dass Otter Notizen macht und eine Audio-Transkription aufzeichnet.

3. Fireflies AI (Am besten geeignet für KI-gestützte Transkriptionen von Meetings und Notizen)

über Fireflies AI

Möchten Sie Ihre Meeting-Notizen, Transkriptionen und Zusammenfassungen automatisieren? Fireflies AI sorgt dafür, dass kein Detail verloren geht.

Wenn Sie den Fireflies AI Notetaker zu Ihren Anrufen einladen, können Sie Meetings über Zoom, Google Meet, Microsoft Teams und mehr transkribieren und zusammenfassen. Die KI-Suchfunktion findet sofort Schlüsselthemen, Aktionspunkte oder wichtige Details.

Fireflies zeichnet sich durch seine detaillierten Meeting-Analysen und seine durchsuchbare Wissensdatenbank aus. Jedes Meeting wird durch Keyword-Tags, Stimmungsanalysen und Aufschlüsselungen der Redezeiten der Sprecher zu einer durchsuchbaren Ressource. Sie können auch benutzerdefinierte Wiedergabelisten mit aufgezeichneten Anrufen nach Themen erstellen, z. B. nach Einwänden oder Feature-Anfragen.

Die Plattform ermöglicht auch die Integration mit CRM-Tools wie Salesforce und HubSpot, sodass Vertriebs-, Support- und Personalbeschaffungsteams Unterhaltungen und Aktionselemente automatisch protokollieren können. Mit der Sprachbefehl-Feature können Sie den Bot mit Phrasen wie „Notiz machen“ oder „Markieren“ steuern – ideal für die freihändige Nachverfolgung während konzentrierter Telefonate.

KI-Fähigkeit: Fireflies AI nutzt natürliche Sprachverarbeitung und maschinelles Lernen, um Meetings in Echtzeit zu transkribieren, Stimmungen zu erkennen, Aktionselemente zu extrahieren und sprachaktivierte Befehle für die freihändige Erfassung von Meeting-Notizen zu ermöglichen.

Die besten Features von Fireflies AI

Verfolgen Sie Gesprächsdauer, Stimmung und wichtige Metriken, um Teamkollegen effektiver zu coachen

Arbeiten Sie mit Kommentaren, Pins und Soundbites zusammen, um Inhalte ganz einfach für Ihr Team freizugeben

Protokollieren Sie Anrufnotizen, Aktivitäten und Aufzeichnungen in Ihrem CRM zur späteren Verwendung

Geben Sie Notizen in Slack, Notion, Asana und mehr frei , um eine nahtlose Workflow-Integration zu gewährleisten

Durchsuchen Sie Transkripte nach Stichworten, Sprechern oder Themen, um Informationen schnell zu finden

Erstellen Sie benutzerdefinierte Wiedergabelisten aus Meeting-Ausschnitten für Schulungen, Coachings oder Teamübergaben

Limits von Fireflies AI

Das Tool ist nicht für mobile Geräte verfügbar

Unterstützt nur eine Transkriptionssprache pro Meeting

Zeitstempel in Transkripten können bei langen Anrufen mit mehreren Sprechern gelegentlich verschoben sein

Preise für Fireflies AI

Free

Pro : 18 $/Monat pro Platz

Business : 29 $/Monat pro Platz

Enterprise: 39 $/Monat pro Platz

Bewertungen und Rezensionen zu Fireflies AI

G2 : 4,8/5 (über 610 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was Benutzer aus der Praxis über Fireflies AI sagen

Eine Bewertung von Capterra lautet:

Ich habe mich für Fireflies entschieden, weil es Protokolle für persönliche Meetings vor Ort sowie für Video-Meetings erstellen kann

Ich habe mich für Fireflies entschieden, weil es Protokolle für persönliche Meetings vor Ort sowie für Video-Meetings erstellen kann

Lesen Sie auch: Die besten KI-Transkriptionstools zum Ausprobieren

4. Avoma (Am besten geeignet für Umsatzprognosen mit KI-gestützten Warnmeldungen)

via Avoma

Avoma ist eine All-in-One-KI-Plattform, die alles automatisiert, von Notizen über Terminplanung und Coaching bis hin zu Umsatzprognosen. Die wahre Magie entfaltet sich mit den Features „Conversation Intelligence” und „Revenue Intelligence”. Diese Features analysieren Meetings, um wichtige Erkenntnisse zu gewinnen, Trends zu verfolgen und eine bessere Entscheidungsfindung zu unterstützen.

Avoma verbessert die Leistung von Vertriebsteams durch die Automatisierung der Anrufbewertung, personalisiertes Coaching und die Übermittlung von Warnmeldungen zu Geschäftsrisiken in Echtzeit. Dies führt zu besseren Gewinnquoten und einer besseren Quotenerreichung, wodurch Ihr Team effizienter und effektiver arbeitet.

Über den Vertrieb hinaus hilft Avoma Kundenerfolgs- und Produktteams dabei, Feedback zu analysieren, Support-Mitarbeiter zu coachen und Reibungspunkte bei der Einarbeitung zu identifizieren. Die Plattform unterstützt mehrsprachige Transkriptionen, kollaborative Notizen und KI-gestützte Meeting-Wiedergaben, sodass Teams wichtige Momente erneut aufrufen können, ohne ganze Anrufe erneut anhören zu müssen.

Der KI-Planer ordnet Teilnehmer automatisch verfügbaren Zeitfenstern zu, während Smart Summaries jedes Gespräch in Tagesordnungen, wichtige Punkte und Einwände aufschlüsseln, die direkt an CRMs, Slack oder per E-Mail versendet werden können.

KI-Fähigkeit: Avoma nutzt KI, um Meetings zu transkribieren, zusammenzufassen und zu analysieren, Umsatzentwicklungen zu prognostizieren, die Qualität von Unterhaltungen zu bewerten und Coaching-Erkenntnisse für Vertriebs- und Support-Teams zu generieren.

Die besten Features von Avoma

Sparen Sie mehr als vier Stunden pro Woche durch die Automatisierung von Notizen, Folge-E-Mails und CRM-Updates

Planen Sie Meetings und leiten Sie Leads mühelos weiter – mit einem KI-gestützten Terminplaner und Lead-Router

Erstellen Sie Meeting-Protokolle mit Unterhaltungsintelligenz, um die Erfolgsquote zu steigern und die Einarbeitung zu beschleunigen

Verbessern Sie Umsatzprognosen und den Erfolg Ihrer Geschäfte mit KI-gestützten Warnmeldungen, Gewinn-Verlust-Analysen und Nachverfolgung von Verkäufen

Synchronisieren Sie Notizen, Aktionselemente und Meeting-Zusammenfassungen direkt in Salesforce, HubSpot und andere CRMs

Teilen Sie Meetings in Kapitel auf – automatisch nach Themen oder Objekten gruppiert –, damit Vertriebsmitarbeiter sie schneller überprüfen können

Verwenden Sie Coaching-Dashboards, um die Leistung Ihrer Mitarbeiter zu bewerten und personalisiertes Feedback in großem Umfang zu geben

Einschränkungen von Avoma

Der große Bereich an Features kann für neue Benutzer abschreckend sein

Erweiterte Revenue Intelligence-Features erfordern höherpreisige Tarife

Zusammenfassungen müssen möglicherweise manuell überprüft werden, wenn sich Sprecher überschneiden oder die Audioqualität schlecht ist

Preise für Avoma

Kostenlose Testversion verfügbar

Startup: 29 $/Monat pro Benutzer

Organisation: 39 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: 39 $ pro Jahr

+Add-Ons:

Conversation Intelligence : 35 $/Monat pro Benutzer

Revenue Intelligence : 35 $/Monat pro Benutzer

Lead Router: 25 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen von Avoma-Kunden

G2 : 4,6/5 (über 1.330 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was Benutzer aus der Praxis über Avoma sagen

Eine G2-Bewertung lautet:

Die automatischen Transkriptionsfeatures sind sehr genau, sparen uns Zeit und stellen sicher, dass nichts in der Unterhaltung verloren geht. Die Möglichkeit, Sprecher zu unterscheiden, und die Zusammenfassung der Meeting-Notizen am Ende erleichtern es, Diskussionen zu verfolgen und später auf wichtige Punkte zurückzugreifen.

Die automatischen Transkriptionsfeatures sind sehr genau, sparen uns Zeit und stellen sicher, dass nichts in der Unterhaltung verloren geht. Die Möglichkeit, Sprecher zu unterscheiden, und die Zusammenfassung der Meeting-Notizen am Ende erleichtern es, Diskussionen zu verfolgen und später auf wichtige Punkte zurückzugreifen.

tl;dv (too long; didn't view) ist ein KI-Meeting-Assistent, der Meetings aufzeichnet, transkribiert, zusammenfasst und – was am wichtigsten ist – die Ergebnisse der Meetings in andere Workflow-Tools integriert. Er lässt sich mühelos mit Zoom, Microsoft Teams und Google Meet synchronisieren. Er zeichnet Anrufe automatisch auf und liefert prägnante, KI-generierte Zusammenfassungen und Highlights.

Außerdem wird Ihr CRM nach jedem Anruf aktualisiert – wichtige Details werden automatisch ausgefüllt und Aufgaben in CRMs wie Salesforce und HubSpot oder Tools wie Jira, Slack, Asana und ClickUp übertragen. Mit Meeting-Aufforderungen für bestimmte Themen oder Kundenanrufe können Sie sich mehr auf die Feinabstimmung Ihrer Vertriebsfähigkeiten konzentrieren.

tl;dv zeichnet sich dadurch aus, dass Sie Momente live mit Tags versehen und sofort freigebbare Clips mit KI-generierten Titeln und Zusammenfassungen erstellen können. Diese Clips können in Dokumente eingebettet, über Slack geteilt oder unter Client-Konten gespeichert werden, um die Übergabe an das Team zu beschleunigen.

Es umfasst eine Stichwortsuche, zeitgestempelte Markierungen und einen intelligenten Posteingang, der Meetings kennzeichnet, die Sie überprüfen müssen. Mit mehrsprachiger Transkription und Sprecherbeschreibungen eignet sich tl;dv gut für schnelllebige globale Teams.

*kI-Fähigkeit: tl;dv nutzt KI, um Meetings zu transkribieren, wichtige Punkte zusammenzufassen, Sprecherwechsel zu erkennen und automatisch Aufgabenaktualisierungen in CRM- und Projekt-Tools auszulösen.

tl;dv beste Features

Verwenden Sie anpassbare Vorlagen für Meeting-Notizen mit Support für über 30 Sprachen

Aktualisieren Sie Ihr CRM automatisch mit Meeting-Details und übertragen Sie Routineaufgaben an andere Tools

Erstellen Sie Clips, taggen Sie wichtige Momente und geben Sie sie frei, ohne die Chats Ihres Teams zu überladen

Verwenden Sie automatisch ausgeführte Eingabeaufforderungen, um wichtige Meetings oder Themen anzuzeigen und Berichte direkt in Ihrem Posteingang zu erhalten

Live-Tags mit Zeitstempeln während Meetings und sofortige Highlights mit KI-generierten Zusammenfassungen erstellen

Durchsuchen Sie alle Transkripte mithilfe von Filtern für Sprecher, Stichwörter oder Themen, um Inhalte schneller zu finden

tl;dv Einschränkungen

Der tl;dv-Bot kann im Free-Plan möglicherweise nicht an Meetings teilnehmen

Die mobile Version ist weniger intuitiv als die Desktop-Version, was die Aufzeichnung von Meetings unterwegs erschwert

Bei der Wiedergabe von Meetings kann es gelegentlich zu Störungen oder Verzögerungen kommen

Bei langen Meetings mit schlechter Audioqualität kann die Erstellung von Clips länger dauern

tl;dv-Preise

Free

Pro : 29 $/Monat pro Benutzer

Business : 65 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

tl;dv Kundenbewertungen und Rezensionen

G2 : 4,7/5 (über 330 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was Benutzer aus der Praxis über tl;dv sagen

Eine G2-Bewertung lautet:

TLDV hat die Art und Weise, wie ich Meetings verwalte, grundlegend verändert. Die automatischen Transkriptionen und Zusammenfassungen sparen mir eine Menge Zeit, insbesondere wenn ich bestimmte Punkte noch einmal nachlesen oder Notizen mit meinem Team teilen muss. Ich finde es auch toll, dass ich wichtige Momente mit Tags versehen und schnell durch lange Aufzeichnungen navigieren kann. Die Benutzeroberfläche ist übersichtlich und einfach zu bedienen und lässt sich gut in meine bestehenden Tools integrieren.

TLDV hat die Art und Weise, wie ich Meetings verwalte, grundlegend verändert. Die automatischen Transkriptionen und Zusammenfassungen sparen mir eine Menge Zeit, insbesondere wenn ich bestimmte Punkte noch einmal nachlesen oder Notizen mit meinem Team teilen muss. Ich finde es auch toll, dass ich wichtige Momente mit Tags versehen und schnell durch lange Aufzeichnungen navigieren kann. Die Benutzeroberfläche ist übersichtlich und einfach zu bedienen und lässt sich gut in meine bestehenden Tools integrieren.

über MeetGeek

MeetGeek ist ein weiterer herausragender KI-Meeting-Assistent, der eine Überlegung wert ist. Er bietet leistungsstarke Tools, die automatisch an Kalender-Meetings teilnehmen und Aufzeichnungen, Transkripte und Meeting-Notizen erstellen.

Das herausragende Feature von MeetGeek ist seine Fähigkeit, Themen zu erkennen und zu kategorisieren – Fakten, Entscheidungen und Bedenken zu taggen – und nach dem Meeting automatisch detaillierte Zusammenfassungen und Erkenntnisse per E-Mail an relevante Tools oder Stakeholder zu senden.

MeetGeek unterstützt auch automatisierte Meeting-Workflows – wie das Versenden personalisierter Follow-up-E-Mails, das Aktualisieren von CRM-Einträgen und das Erstellen von Aufgaben in Projekt-Tools. Außerdem ermöglicht es markenspezifische Zusammenfassungs-E-Mails mit anpassbaren Formaten und Links, die automatisch an Teilnehmer oder Team-Kanäle gesendet werden können.

Mit gemeinsamen Arbeitsbereichen und durchsuchbaren Archiven ist MeetGeek ein zentraler Meeting-Hub. Dank intelligenter Tags und Zeitleisten-Navigation können Teams schnell auf Entscheidungen oder Risiken zugreifen, während die Integration mit Tools wie Notion, Asana und HubSpot die Umsetzung von Erkenntnissen vereinfacht.

KI-Fähigkeit: MeetGeek nutzt KI, um Themen zu identifizieren, Entscheidungen zu taggen, Highlights zu extrahieren und automatisierte Zusammenfassungen, Follow-ups und Aufgaben an externe Tools zu senden, basierend auf dem Kontext des Meetings.

Die besten Features von MeetGeek

Durchsuchen Sie vergangene Meeting-Notizen nach Stichwörtern, um bestimmte Details schneller zu finden

Senden Sie nach jedem Meeting präzise, detaillierte E-Mail-Zusammenfassungen mit detaillierten Einblicken an jedes beliebige Tool

Passen Sie den Namen, die Nachrichten und die Zusammenfassungen Ihres KI-Assistenten für ein personalisiertes Branding an

Integrieren Sie CRM-Plattformen wie HubSpot, um Vertriebs- und Kundenteams während Anrufen wichtige Kundenerkenntnisse zu liefern

Versenden Sie automatisierte E-Mails mit Ihrem Branding, basierend auf den Rollen der Teilnehmer und den besprochenen Themen

Verwenden Sie freigegebene Workspaces und Zeitleistenmarkierungen, um funktionsübergreifende Überprüfungen zu optimieren

Limits von MeetGeek

Nimmt automatisch an jedem Meeting teil, auch wenn es nur für Notizen verwendet wird, was manche als störend empfinden

Das Freigeben von direkten Meeting-Aufzeichnungen könnte laut einigen Benutzern noch nahtloser funktionieren

Die Bearbeitung der nach dem Meeting erstellten Zusammenfassungen kann in Nischenanwendungsfällen manuellen Aufwand erfordern

Preise für MeetGeek

Free-Plan

Pro : 19 $/Monat pro Benutzer

Business : 39 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: 59 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu MeetGeek

G2 : 4,6/5 (über 430 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was echte Benutzer über MeetGeek sagen

Eine G2-Bewertung lautet:

Wenn ich mehrere Meetings gleichzeitig habe, kann ich MeetGeek so einstellen, dass es an den Meetings teilnimmt, alle relevanten Notizen macht, festhält, wer an dem Meeting teilgenommen hat, und eine detaillierte Aufschlüsselung der Meeting-Inhalte liefert.

Wenn ich mehrere Meetings gleichzeitig habe, kann ich MeetGeek so einstellen, dass es an den Meetings teilnimmt, alle relevanten Notizen macht, festhält, wer an dem Meeting teilgenommen hat, und eine detaillierte Aufschlüsselung der Meeting-Inhalte liefert.

Lesen Sie auch: Arten von KI-Agenten zur Steigerung der Geschäftseffizienz

über Sembly AI

Sie müssen nicht auf „Aufnahme“ drücken – Sembly AI zeichnet Ihre Meetings automatisch auf. Haben Sie einen zuvor aufgezeichneten Anruf? Laden Sie die Audio- oder Video-Datei hoch, um schnell Transkripte, Notizen und Einblicke zu erhalten.

Sembly zeichnet sich durch exportierbare Transkripte mit anpassbaren Zeitstempeln und Sprecherbeschreibungen aus – ideal für Compliance, Dokumentation oder detaillierte Analysen. Sie können auch Offline-Unterhaltungen über den Browser oder das Telefon aufzeichnen.

Der persönliche KI-Assistent von Sembly kann für Sie an Meetings teilnehmen und Diskussionen auf Stimmungen, Folgemaßnahmen und wichtige Entscheidungen hin analysieren. Smart Meeting Notes organisiert Transkripte in strukturierte Abschnitte wie Probleme, Risiken, Lösungen und Ergebnisse.

Die Plattform unterstützt über 40 Sprachen und lässt sich in Tools wie Microsoft Teams, Zoom und Google Kalender integrieren. Mit Team Workspaces können Teams Transkripte abteilungsübergreifend zentral speichern, mit Anmerkungen versehen, durchsuchen und mit Tags versehen.

KI-Fähigkeit: Sembly nutzt KI, um Unterhaltungen in Meetings zu transkribieren, zu taggen und zu strukturieren, und bietet intelligente Zusammenfassungen, Sprechererkennung, Stimmungsanalyse und durchsuchbare Transkripte mit Zeitstempeln.

Die besten Features von Sembly AI

Exportieren Sie Transkripte in TXT, SRT oder DOCX mit anpassbaren Zeitstempeln und Sprecherbeschreibungen und geben Sie sie dann über Slack oder Ihr CRM frei

Integrieren Sie Videokonferenzplattformen und Cloud-Speicherdienste für nahtlosen Zugriff

Durchsuchen Sie Meetings nach Stichworten, Schlüsselelementen oder Teilnehmern, um Informationen sofort zu finden

Verwenden Sie Smart Meeting Notes, um Unterhaltungen nach Problem, Lösung und Ergebnis zu organisieren

Arbeiten Sie in gemeinsamen Team-Workspaces mit erweiterten Filter-, Tag- und Analysefunktionen zusammen

Limits von Sembly AI

Die Navigation ist möglicherweise weniger intuitiv als bei einfacheren Tools

Das Feature „KI-Meeting-Chat“ hat bei niedrigeren Plänen niedrige Limits für Eingabeaufforderungen

Bei einigen Benutzern kommt es beim Exportieren großer Dateien oder langer Aufzeichnungen zu Verzögerungen

Preise für Sembly AI

Persönlich : Kostenlos

Professional : 15 $/Monat

Team : 29 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Sembly AI

G2 : 4,6/5 (über 40 Bewertungen)

Capterra: Keine Bewertungen verfügbar

Was echte Benutzer über Sembly AI sagen

Eine G2-Bewertung lautet:

Sembly funktioniert mit allen Plattformen und sogar, wenn Sie nicht online sind, und bietet eine konsistente Quelle für Notizen. Ich benutze es jeden Tag und da es webbasiert ist, lässt es sich leicht integrieren.

Sembly funktioniert mit allen Plattformen und sogar offline, sodass Sie immer eine konsistente Quelle für Notizen haben. Ich benutze es jeden Tag und da es webbasiert ist, lässt es sich leicht integrieren.

8. Fathom AI (Am besten geeignet, um nicht-technische Teams bei der Optimierung ihrer Meetings zu unterstützen)

über Fathom AI

Für Teams, die keine Einarbeitungszeit benötigen, ist Fathom AI eine einfache und effektive Lösung. Mit seiner übersichtlichen, intuitiven Benutzeroberfläche ist es einer der am einfachsten zu bedienenden Meeting-Assistenten. Sie können Ihre Diskussionen in eine Zusammenfassung des Meetings umwandeln und in wenigen Minuten einen Aktionsplan erstellen. Fathom generiert detaillierte Notizen, hebt Aktionspunkte hervor und hilft Ihnen beim Verfassen von E-Mails zur Nachverfolgung.

Das herausragende Feature von Fathom ist die Unterstützung von 28 Sprachen – für präzise Notizen unabhängig von der Sprache des Meetings.

Fathom AI ist beliebt bei kundenorientierten und Remote-Teams, die während Telefonaten konzentriert bleiben und genaue Dokumentationen erhalten möchten. Während Meetings können Benutzer wichtige Momente mit einem Klick markieren, und Fathom fügt diese Clips sofort zur Zusammenfassung hinzu.

Nach jedem Meeting liefert Fathom Zusammenfassungen per E-Mail oder Slack, einschließlich Entscheidungen, Fragen und nächsten Schritten. Übertragen Sie Meeting-Erkenntnisse automatisch in Tools wie HubSpot oder Salesforce – ganz ohne manuelle Arbeit.

KI-Fähigkeit: Fathom nutzt KI, um Meetings aufzuzeichnen, zu transkribieren, zu markieren und zusammenzufassen, und bietet dabei mehrsprachigen Support, die Erstellung von Clips in Echtzeit und automatisierte Follow-up-Inhalte per E-Mail oder CRM-Synchronisierung.

Die besten Features von Fathom AI

Erstellen und teilen Sie kurze Video-Clips, um wichtige Momente hervorzuheben

Erstellen Sie Echtzeit-Highlights und KI-gestützte Meeting-Zusammenfassungen

Verfolgen Sie Seitenaufrufe und die wichtigsten Verweisquellen in einem zentralen Dashboard von Fathom Analytics

Übertragen Sie Meeting-Erkenntnisse direkt in Tools wie HubSpot oder Salesforce, ohne einen Finger zu rühren

Erhalten Sie direkt nach jedem Anruf zusammenfassende E-Mails mit Aktionspunkten, Rednerlisten und Zeitleisten

Fathom KI-Limits

Kopierte Notizen können Video-Links enthalten, die manche Benutzer als unnötig empfinden

Die Installation ist unkompliziert, kann jedoch länger dauern als erwartet

Im Vergleich zu Mitbewerbern eingeschränkte Integration mit Nicht-CRM-Plattformen

Preise für Fathom AI

Free

Premium: 19 $/Monat pro Benutzer

Team Edition : 29 $/Monat pro Benutzer

Team Edition Pro: 39 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Fathom AI

G2 : 5/5 (über 4.400 Bewertungen)

Capterra: 5/5 (über 670 Bewertungen)

Was Benutzer aus der Praxis über Fathom AI sagen

Eine G2-Bewertung lautet:

Diese App ist unglaublich hilfreich, um organisiert und produktiv zu bleiben, insbesondere während Meetings. Ich finde es toll, dass sie automatisch wichtige Momente erfasst, Zusammenfassungen erstellt und es mir ermöglicht, mich auf die Unterhaltung zu konzentrieren, anstatt ständig Notizen zu machen. Die Benutzeroberfläche ist übersichtlich und intuitiv, und die Features sind genau das, was ich brauche. Ich kann sie jedem empfehlen, der smarter arbeiten und Zeit sparen möchte!

Diese App ist unglaublich hilfreich, um organisiert und produktiv zu bleiben, insbesondere während Meetings. Ich finde es toll, dass sie automatisch wichtige Momente erfasst, Zusammenfassungen erstellt und es mir ermöglicht, mich auf die Unterhaltung zu konzentrieren, anstatt ständig Notizen zu machen. Die Benutzeroberfläche ist übersichtlich und intuitiv, und die Features sind genau das, was ich brauche. Ich kann sie jedem empfehlen, der smarter arbeiten und Zeit sparen möchte!

Lesen Sie auch: Kostenlose Vorlagen für Aufgabenlisten in Excel und ClickUp

9. Supernormal (Am besten geeignet für globale Teams, die mehrsprachige Unterstützung für das Notieren von Meeting-Protokollen benötigen)

via Supernormal

Als Nächstes kommt Supernormal – ein Zoom-kompatibler KI-Agent, der Ihre Meetings vereinfacht. Dieser Zoom-KI-Agent heißt Supernormal. Er erstellt automatisch Notizen, generiert KI-Zusammenfassungen und synchronisiert Aktionselemente nahtlos mit Zoom, Google Meet und Microsoft Teams.

Norma, die KI-Assistentin, kategorisiert Schlüsselpunkte, erstellt Aufgaben und aktualisiert automatisch Ihr CRM oder Ihre Projekt-Tools.

Die Lösung wurde für globale Teams entwickelt, lässt sich in Salesforce, Slack, Notion, Trello, HubSpot und Asana integrieren und unterstützt über 60 Sprachen.

Supernormal eliminiert die Verwaltungsarbeit nach Meetings, indem es Zusammenfassungen in strukturierte Aktionselemente umwandelt und diese sofort zuweist. Es enthält Vorlagen, die auf die Rollen in Vertrieb, Produktentwicklung oder Personalwesen zugeschnitten sind, sodass jedes Meeting-Format auf den Workflow Ihres Teams abgestimmt ist.

Die automatische Synchronisierung mit Ihrem Kalender sorgt dafür, dass Sie nie wieder ein Meeting verpassen, und unterstützt markenspezifische Zusammenfassungen und das Formatieren von Transkripten für bestimmte Redner. Teams können in Echtzeit oder asynchron an Notizen zusammenarbeiten – ideal für hybride Umgebungen.

KI-Fähigkeit: Supernormal nutzt KI, um an Meetings teilzunehmen, in über 60 Sprachen zu transkribieren, strukturierte Zusammenfassungen automatisch zu erstellen, Aufgaben zuzuweisen und Updates mit minimalem Setup über CRM- und Projekt-Tools zu übertragen.

Die besten Features von Supernormal

Erfassen Sie Transkriptionen in Echtzeit und KI-generierte Zusammenfassungen von Meetings

Weisen Sie Aktionselemente zu und erstellen Sie automatisch Aufgaben in Asana, ClickUp und anderen Tools

Sicherheit durch Verschlüsselung auf Unternehmensniveau und SOC 2-Zertifizierung

Erhalten Sie jeden Sonntag eine E-Mail mit den wichtigsten Zusammenfassungen Ihrer Meetings

Verwenden Sie Vorlagen für Meetings nach Rollen, um relevante Zusammenfassungen schneller zu erstellen

Arbeiten Sie in Echtzeit gemeinsam an Notizen – auch wenn einige Teilnehmer das Live-Meeting verpassen

Limits von Supernormal

Einige Benutzer empfinden die Anpassungsoptionen zunächst als komplex

Es gibt ein Limit für Token – wenn dieses überschritten wird, kann es zu abgeschnittenen Antworten oder Fehlern kommen

Gelegentliche Verzögerungen bei der Synchronisierung von Updates über alle integrierten Tools hinweg

Supernormale Preise

Free

Pro: 18 $/Monat pro Benutzer

Business: 29 $/Monat pro Benutzer (7 Tage kostenlose Testversion)

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von Supernormal

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was Benutzer aus der Praxis über Supernormal sagen

Eine G2-Bewertung lautet:

Was mir an Supernormal am besten gefällt, ist die genaue Transkription, sogar auf Portugiesisch, und die automatische Organisation der Meeting-Notizen nach Themen. Das hat mir viel Zeit bei der Vorbereitung der Dokumentation und Zusammenfassungen nach Meetings gespart, um mich mit den technischen Teams abzustimmen. Ich schätze auch die nahtlose Integration mit Google Meet, wodurch Aufzeichnungen automatisch und ohne manuelle Eingaben starten können. Die Benutzeroberfläche ist übersichtlich und intuitiv, was bei der Verwaltung mehrerer Projekte sehr hilfreich ist.

Was mir an Supernormal am besten gefällt, ist die genaue Transkription, sogar auf Portugiesisch, und wie es Meeting-Notizen automatisch nach Themen organisiert. Das hat mir viel Zeit bei der Vorbereitung von Dokumentationen und Zusammenfassungen nach Meetings gespart, um mich mit den technischen Teams abzustimmen. Ich schätze auch die nahtlose Integration mit Google Meet, wodurch Aufzeichnungen automatisch und ohne manuelle Eingaben starten können. Die Benutzeroberfläche ist übersichtlich und intuitiv, was bei der Verwaltung mehrerer Projekte sehr hilfreich ist.

10. Jamworks (Am besten geeignet für persönlichen Unterricht mit Karteikarten)

via Jamworks

Schreiben Sie noch Notizen wie in den 90ern? Lernen Sie Jamworks kennen. Dies ist nicht nur eine weitere App zum Notieren – es ist Ihr persönlicher Lernassistent. Er zeichnet Vorträge auf, erstellt KI-gestützte Notizen und sogar interaktive Karteikarten, damit Sie Schlüsselkonzepte besser behalten können.

Sind Sie im Unterricht unkonzentriert? Brauchen Sie vor einer Prüfung eine kurze Auffrischung? Jamworks hat die Lösung für Sie.

Jamworks wurde für Studenten, Lehrkräfte und barrierefrei Lernende entwickelt, die mit weniger Aufwand mehr behalten möchten. Markieren Sie wichtige Momente während einer Vorlesung und erstellen Sie sofort Lernmaterialien aus diesen Abschnitten.

Der KI-Tutor kann komplexe Ideen in einfachen Worten erklären, Notizen in mehrere Sprachen übersetzen und Sie mit benutzerdefinierten Lernkarten abfragen. Er lässt sich in Lernplattformen wie Canvas und Moodle integrieren, um Ihre Inhalte synchron zu halten.

KI-Fähigkeit: Jamworks nutzt KI, um Vorträge zu transkribieren, Schlüsselthemen zu identifizieren, Karteikarten zu erstellen und über einen personalisierten KI-Assistenten rund um die Uhr Nachhilfe anzubieten.

Die besten Features von Jamworks

Zeichnen Sie Vorträge in Echtzeit auf und transkribieren Sie sie, damit Sie sich auf das Lernen konzentrieren können, anstatt hektisch Notizen zu machen

Erkennen Sie automatisch Schlüsselthemen und unterteilen Sie Lektionen in Kapitel, um die Navigation zu vereinfachen

Erstellen Sie hochwertige Vorlesungsnotizen, die so detailliert sind, dass Sie Ihre Professoren beeindrucken werden

Erstellen Sie KI-gestützte Karteikarten mit automatisch generierten Fragen und Antworten für müheloses Wiederholen

Bitten Sie einen KI-Tutor um personalisierte Erklärungen, die rund um die Uhr in jeder Sprache verfügbar sind

Markieren Sie wichtige Abschnitte von Vorträgen und wandeln Sie diese sofort in Lernhinweise oder Karteikarten um

Integrieren Sie beliebte LMS-Plattformen wie Canvas, Blackboard und Moodle für eine nahtlose Synchronisierung

Einschränkungen von Jamworks

Die Aufnahmefunktion kann umständlich sein und erfordert mehrere Klicks, um den Link zum Meeting zu finden und freizugeben

Die Materialien auf der Website sind möglicherweise nicht immer korrekt, vollständig oder aktuell

Derzeit nur für den individuellen Gebrauch unterstützt – keine integrierte Zusammenarbeit für Gruppenstudien oder freigegebene Notizen

Preise von Jamworks

14-tägige kostenlose Testversion

Preis: 18,99 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Jamworks

G2 : Keine Bewertungen verfügbar

Capterra: Keine Bewertungen verfügbar

Was Benutzer aus der Praxis über Jamworks sagen

Ein Reddit-Kommentar lautet:

Ich kann die App von jamworks wirklich empfehlen! Sie zeichnet meine Vorlesungen auf und erstellt mithilfe intelligenter KI Notizen für mich 🙂 Außerdem gibt es jetzt auch ein Quiz für die Notizen!

Ich kann die App von jamworks wirklich empfehlen! Sie zeichnet meine Vorlesungen auf und erstellt mithilfe intelligenter KI Notizen für mich 🙂 Außerdem gibt es jetzt auch ein Quiz für die Notizen!

11. Krisp AI (Am besten geeignet zur Verbesserung der Meeting-Erfahrung durch Geräuschunterdrückung)

über Krisp AI

Haben Sie während Meetings mit Hintergrundgeräuschen oder Informationsüberflutung zu kämpfen? Krisp, ein KI-gestützter Assistent, wurde entwickelt, um Meetings produktiver zu gestalten.

Es filtert Störgeräusche, transkribiert Unterhaltungen und erstellt Meeting-Notizen – ideal für Einzelpersonen und Teams. Krisp funktioniert nahtlos mit Zoom, Google Meet und Microsoft Teams – ganz ohne Plugins.

Krisp filtert nicht nur Störgeräusche heraus, sondern trennt auch Stimmen, erkennt Echos und ermöglicht Ihnen die Aktivierung eines eigenen Sprachklarheitsfilters. So bleibt Ihre Stimme auch in lauten Umgebungen klar und deutlich verständlich.

Der KI-Meeting-Assistent transkribiert Unterhaltungen, identifiziert Sprecher und stellt Zusammenfassungen zum Herunterladen bereit. Für hybride oder Remote-Teams in lauten Umgebungen verbessert Krisp die Audioqualität, ohne dass Hardware-Upgrades erforderlich sind.

KI-Fähigkeit: Krisp nutzt KI, um Hintergrundgeräusche zu entfernen, Echos zu unterdrücken, Akzente zur besseren Verständlichkeit zu konvertieren und Transkriptionen und intelligente Zusammenfassungen in Echtzeit zu erstellen.

Die besten Features von Krisp AI

Hintergrundgeräusche in Echtzeit mit KI-gestützter Geräuschunterdrückung ausblenden

Transkribieren Sie Meetings automatisch mit präzisen, KI-generierten Texten

Erstellen Sie KI-gestützte Notizen mit Schlüsselpunkten und Aktionselementen

Zeichnen Sie Meetings auf und greifen Sie später darauf zu, um sie zu überprüfen oder freizugeben

Verwenden Sie KI, um Akzente zu konvertieren und die Verständlichkeit zu verbessern

Aktivieren Sie Echounterdrückung, Sprachverbesserung und Nebensprechfilterung

Zusammenfassende Transkripte und Einblicke auf Rederebene herunterladen

Einschränkungen von Krisp AI

Der Free-Plan begrenzt die täglichen KI-Zusammenfassungen und die Dauer der Geräuschunterdrückung

Bei einigen Benutzern treten gelegentlich Probleme mit bestimmten App-Integrationen auf

Im Vergleich zu speziellen Tools für Notizen sind die Bearbeitungsoptionen für Transkripte in der App begrenzt

Preise für Krisp AI

Free

Pro : 16 $/Monat pro Benutzer

Business: 30 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Krisp AI

G2: 4,7/5 (über 560 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was echte Benutzer über Krisp sagen

Ein Reddit-Kommentar lautet:

Ich benutze es seit Jahren in Brasilien (wo ständig überall Hunde bellen) und es funktioniert hervorragend. Alle anderen Geräusche werden sogar noch besser herausgefiltert.

Ich benutze es seit Jahren in Brasilien (wo ständig überall Hunde bellen) und es funktioniert hervorragend. Alle anderen Geräusche werden sogar noch besser herausgefiltert.

💡Profi-Tipp: Bevor Sie eine Einladung zu einem Meeting versenden, fragen Sie sich: Könnte dies eine E-Mail sein? Wenn ja, sparen Sie allen Zeit und verwenden Sie ClickUp Brain, um Ihre Gedanken zu formulieren oder wichtige Punkte zusammenzufassen!

