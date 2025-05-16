Toggl Track vs. Timely: Welches Tool zur Zeiterfassung ist das richtige für Sie?

Ihr Arbeitstag ist ein Wirrwarr von Aufgaben, und irgendwie verfliegt die Zeit wie im Flug. Die Sache ist die: Die meisten Menschen erfassen ihre Zeit nicht wirklich.

Nur 18 % verfügen über ein ordentliches Zeitmanagementsystem, während sich der Rest von uns fragt: "Wo ist nur mein Tag geblieben?"

Genau dafür gibt es Zeiterfassungstools wie Toggl Track und Timely. Mit dem einen können Sie jede Minute manuell erfassen, während das andere eine KI-gestützte automatische Zeiterfassung nutzt, um Ihnen die Arbeit abzunehmen. Aber welches ist tatsächlich besser für Ihren Workflow?

In diesem Leitfaden stellen wir Toggl und Timely gegenüber und gehen auf die wichtigsten Features, Preise sowie Vor- und Nachteile beider Zeiterfassungs-Software ein, damit Sie entscheiden können, welche am besten zu Ihnen passt. Ach ja, und Achtung – wir haben noch eine Bonusempfehlung (Hinweis: Es ist ClickUp) für Sie!

Toggl Track vs. Timely auf einen Blick

Feature/Plan Toggl Track Timely Bonus: ClickUp Zeiterfassung Manuelle und Timer-basierte Nachverfolgung Automatische Zeiterfassung mit KI Manuelle und timerbasierte Nachverfolgung, automatische Zeitblöcke und Integrationen mit Apps zur Zeiterfassung Integrationen über 100 Integrationen (einschließlich Asana und Slack) Verbindet sich mit Kommunikations-Tools, Kalendern, Projekt-Tools und Apps für die Lohnabrechnung über 1.000 Integrationen (einschließlich Slack, Google Drive, Zoom, GitHub und mehr) Benutzerverwaltung Kostenlos für bis zu 5 Benutzer, skalierbare Pläne Flexible Teamverwaltung mit Berechtigungen Flexible Benutzerrollen, Berechtigungen und Gastzugang Mobiler Zugriff Mobile App und Erweiterung für Browser Mobile und Desktop-Apps mit automatischer Nachverfolgung Mobile App, Desktop-App und Browser-Erweiterung Erweiterte Features Zeiterfassung und automatisierte Planung sind eng mit Aufgabenverwaltung, Dokumenten, Zielen, Dashboards, Zeitschätzungen und Berichterstellung integriert KI-gestützte Zeiterfassung, Timesheets und Prognosen Zeiterfassung und automatisierte Planung sind tief in die Aufgabenverwaltung, Dokumente, Ziele, Dashboards, Zeitschätzungen und Berichterstellung integriert Testversion verfügbar Free-Plan verfügbar, 30-tägige Testversion für Premium 14-tägige kostenlose Testversion, kein Free-Plan Free-Plan verfügbar Kostenpflichtige Pläne ab 7 $

Was ist Toggl Track?

über Toggl Track

Toggl Track ist eine einfache und leistungsstarke Software zur Zeiterfassung, mit der Sie den Überblick darüber behalten, wie viel Zeit Sie für Aufgaben und Projekte aufwenden. Ganz gleich, ob Sie als Freiberufler Ihre abrechnungsfähigen Stunden erfassen oder als Manager die Metriken zur Produktivität Ihres Teams im Auge behalten möchten – Toggl Track ist genau das Richtige für Sie. Die Software sorgt für Übersichtlichkeit und Klarheit, selbst wenn Sie nur herausfinden möchten, wofür Sie Ihre Zeit eigentlich verwenden.

Die Einrichtung ist einfach, Sie sparen sich endlose Tabellenkalkulationen und erhalten eine übersichtliche Ansicht Ihrer erfassten Zeiteinträge ohne großen Aufwand.

🧠 Fun Fact: Toggl wurde ursprünglich 2006 von einer kleinen Softwarefirma in Estland entwickelt, um die eigenen Arbeitszeiten zu erfassen. Das Tool erwies sich als sehr praktisch, sodass man beschloss, es öffentlich zugänglich zu machen. Heute ist es eines der beliebtesten Tools für die Zeiterfassung.

Features von Toggl Track

Im Vergleich zu anderen Tools kann Toggl Track mehr als nur Timer starten und stoppen. Es hilft Ihnen mit intelligenten Features, die manuelle Arbeit reduzieren, Ihre Zeit zu erfassen, zu analysieren und optimal zu nutzen.

Das zeichnet es aus:

Feature Nr. 1: Automatisierte Zeiterfassung

über Toggl Track

Sind Sie es leid, Ihre Zeit manuell zu protokollieren? Toggl Track kann die von Ihnen verwendeten Apps und Websites automatisch erfassen, sodass Sie nicht ständig Timer starten und stoppen müssen. Ihre Aktivitäten bleiben auf Ihrem Gerät vollständig privat und werden nur protokolliert, wenn Sie sie in einen Zeiteintrag umwandeln möchten.

So vermeiden Sie ganz einfach vergessene Stunden und erhalten einen klaren, genauen Überblick darüber, wo Ihre Zeit bleibt.

Kostenlose Vorlage Organisieren Sie Ihre Zeit entsprechend Ihren Zielen mit der Vorlage "Zeitmanagement-Planung" von ClickUp

Feature Nr. 2: Zeiterfassung für Projekte mit Stichwörtern

über Toggl Track

Die manuelle Zeiterfassung kann mühsam sein. Mit Toggl Track können Sie Schlüsselwörter für Ihre Projekte festlegen, sodass Sie jedes Mal, wenn Sie eine App oder Website mit diesem Schlüsselwort im Titel öffnen, aufgefordert werden, Ihre Zeit zu erfassen. So behalten Sie ganz einfach den Überblick über Ihre Arbeitszeiten, ohne jedes Mal daran denken zu müssen, einen Timer zu starten.

Feature Nr. 3: Intelligente Timesheet-Berichte

über Toggl Track

Die manuelle Nachverfolgung von Zeiten ist kontraproduktiv, und Toggl Track umgeht dieses Problem. Das Tool erstellt automatisch detaillierte Timesheet-Berichte, mit denen Sie sehen können, wo Ihre Zeit verbringst und Trends in der Produktivität erkennen können. Sie können die Daten auch exportieren, wenn Sie sie mit Ihrem Team oder Ihren Clients teilen möchten.

Feature Nr. 4: Rechnungsstellung leicht gemacht

über Toggl Track

Haben Sie Ihre abrechnungsfähigen Stunden erfasst? Mit nur wenigen Klicks verwandeln Sie diese in präzise Rechnungen – die integrierte Rechnungsstellungsfunktion von Toggl Track synchronisiert sich mit Ihren Zeiteinträgen und macht die Abrechnung mit Ihren Clients schneller und stressfreier.

Preise für Toggl Track

Kostenlos : Bis zu 5 Benutzer

Starter : 10 $/Monat pro Benutzer

Premium : 20 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Was ist Timely?

via Timely

Timely geht über die einfache Zeiterfassung hinaus – es erfasst automatisch Ihre Arbeitszeiten, verfolgt abrechnungsfähige Sätze und bietet Projekt-Dashboards, damit alles organisiert bleibt. Dank der automatischen Zeiterfassung müssen Sie keine Stunden protokollieren oder Timer manuell starten.

Stattdessen zeichnet Timely Ihre Arbeit im Hintergrund auf, sodass Sie den Überblick über Ihre Projekte behalten und eine klare Ansicht Ihrer Zeitnutzung erhalten.

Es ist besonders praktisch für kleine Teams, da es sicherstellt, dass alle synchronisiert sind, ohne sich Gedanken darüber machen zu müssen, wie sie Zeit sparen und den Überblick über abrechnungsfähige Stunden oder den Fortschritt des Projekts behalten können.

Features von Timely

Timely ist nicht nur ein Timer, sondern ein intelligentes Zeitmanagement-Tool, mit dem Sie Ihre Arbeit mühelos protokollieren, organisieren und analysieren können. Das zeichnet es aus:

Feature Nr. 1: Automatische Zeiterfassung und Speicher-Tracker

via Timely

Mit dem Memory Tracker von Timely können Sie auf Timer verzichten und Ihre Arbeitsaktivitäten automatisch erfassen lassen. Er zeichnet alles auf, was Sie tun – von Apps bis hin zu Dokumenten – und sorgt so für ein genaues Zeitprotokoll.

So können Sie Ihren Clients ganz einfach Rechnungen stellen, ohne sich Gedanken über vergessene Stunden oder versäumte Aufgaben machen zu müssen.

Feature Nr. 2: Intelligenteres Projekt- und Aufgabenmanagement

via Timely

Mit dem Projekt-Dashboard von Timely behalten Sie alles an einem Ort im Blick. Sie können Ihre Zeit planen, Aufgaben verwalten und effizienter mit Ihrem Team zusammenarbeiten. Verwenden Sie Tags, um Ihre Arbeit zu kategorisieren, Fortschritte leichter nachzuverfolgen und verschiedene Projekte mühelos im Blick zu behalten.

Feature Nr. 3: KI-gestützte Timesheets und abrechnungsfähige Sätze

via Timely

Timely macht Zeiterfassung zum Kinderspiel, indem es Timesheets automatisch auf Basis Ihrer nachverfolgten Arbeit erstellt. Das reduziert den Verwaltungsaufwand für Administratoren und sorgt für genaue Aufzeichnungen. Sie können auch benutzerdefinierte abrechnungsfähige Sätze für verschiedene Teammitglieder oder Projekte festlegen, um Ihre Einnahmen genauer nachzuverfolgen und Unterabrechnungen zu vermeiden.

Feature Nr. 4: Einblicke in die Produktivität und Leistung Ihres Teams

via Timely

Mit der Kapazitätsverfolgung von Timely sehen Sie, wie viel Workload Ihr Team bewältigen kann, sodass Sie Aufgaben leichter ausgleichen und Burnout vermeiden können. Mit Tools zur individuellen Produktivitätssteigerung können Sie die Leistung einzelner Mitarbeiter unterstützen, während Sie mit der Funktion "Geplante Zeit" die Arbeit im Voraus planen, Projekte auf Kurs halten und Workloads überschaubar halten können.

Preise für Timely

Starter : 11 $/Monat pro Benutzer

Premium : 20 $/Monat pro Benutzer

Unlimited: 28 $/Monat pro Benutzer

Toggl Track vs. Timely: Features im Vergleich

Sowohl Toggl Track als auch Timely sind hervorragende Zeiterfassungsprogramme, verfolgen jedoch unterschiedliche Ansätze. Hier finden Sie einen detaillierten Vergleich der beiden Programme:

Feature Nr. 1: Automatisierte vs. manuelle Zeiterfassung

Toggl Track bietet mehrere Möglichkeiten zur Zeiterfassung – sogar für Zeitblöcke – und ist damit eine flexible Wahl für unterschiedliche Arbeitsstile. Sie können den Timer-Modus verwenden, um Timer in der Web-, Mobil- oder Desktop-App zu starten und zu stoppen, oder sich auf die Zeitleisten-Funktion verlassen, die automatisch jede Website oder App aufzeichnet, die Sie länger als 10 Sekunden verwenden.

Die Kalenderintegration ermöglicht Ihnen den Import von Outlook- oder Google Kalender-Ereignissen für eine schnelle Zeiterfassung. Sie können Zeiteinträge manuell hinzufügen oder bearbeiten oder die Browser-Erweiterung verwenden, um die Zeit direkt in webbasierten Tools zu erfassen.

Timely hingegen verfolgt einen vollständig automatisierten Ansatz durch seine Memory-App, die Ihre Web- und App-Aktivitäten im Hintergrund aufzeichnet. Anstatt Timer zu starten und zu stoppen, ziehen Sie einfach "Erinnerungen" per Drag & Drop in ein KI-generiertes automatisiertes Timesheet, um Ihre Arbeit zu protokollieren.

Dieser Ansatz reduziert zwar den Bedarf an manuellen Einträgen, aber Timely bietet keinen Timer im Stoppuhr-Stil oder direkte kalenderbasierte Lösungen zur Zeiterfassung wie Toggl Track. Sie können jedoch bei Bedarf weiterhin manuell Zeit über "Geplante Zeit", "Protokollierte Zeit" oder "Zeitstempel" hinzufügen.

🏆 Gewinner: Timely. Toggl Track bietet eine ausgewogene Mischung aus Timern und manuellen Einträgen, wenn Sie manuelle Kontrolle bevorzugen. Für eine automatische Zeiterfassung sind jedoch die Timesheets und die KI-gestützte Zeiterfassung von Timely der klare Gewinner.

Feature Nr. 2: Team- und Projektmanagement

Toggl Track konzentriert sich stark auf Einblicke in die Rentabilität, während Timely auf Arbeitsmuster und teamweite Sichtbarkeit ausgelegt ist.

Mit dem Feature "Projekte" von Toggl Track können Sie Zeitdaten nach Teammitgliedern, Clients oder abrechnungsfähigem Status filtern und abrechnungsfähige Stunden über einen Trendlinien-Graphen im Zeitverlauf nachverfolgen – ideal für alle, die einen klaren Überblick über ihre Einnahmequellen haben möchten.

Das Projekt-Dashboard von Timely hingegen konzentriert sich auf geplante vs. protokollierte Stunden und eignet sich daher perfekt für Teams, die Workloads statt Finanzen verwalten.

Für das Teammanagement bietet das People Dashboard von Timely eine Übersicht über erfasste Stunden, Aufgabenverteilungen und fehlende Zeiteinträge. Im Gegensatz dazu bietet der Organization Hub von Toggl Track detaillierte Einblicke in die Workload der Mitarbeiter, abrechnungsfähige Sätze und Berechtigungen für den Workspace.

🏆Gewinner: Toggl Track. Beide Tools bieten Aufgabenverwaltung als Add-On, aber Toggl Track überzeugt bei der gewinnorientierten Projektnachverfolgung mit seinem einfachen CSV-Import und den übersichtlichen Umsatzinformationen. Timely eignet sich gut für Arbeitsmuster und Fortschritte in Echtzeit, aber für die Maximierung der Rentabilität ist Toggl Track die intelligentere Wahl.

Feature Nr. 3: Analysen, Berichterstellung und Einblicke

Sowohl Timely als auch Toggl Track bieten detaillierte Berichte zu Projekten, abrechnungsfähigen Stunden und Teamleistung, sodass Manager alle Daten zur Nachverfolgung des Fortschritts erhalten. Beide Tools umfassen die Nachverfolgung von Ausgaben, Zeiterfassungen, vollständige Workspace-Berichte und einfache Exportoptionen für PDF, CSV und Excel.

Wo Toggl Track anderen Apps in Sachen Rentabilitätsanalysen voraus ist. Der spezielle Insights Hub schlüsselt Projektumsätze, Arbeitskosten und Rentabilitätstrends mit Echtzeitvergleichen auf. Möchten Sie sehen, wer den Umsatz steigert und wo die Zeit hingeht? Toggl hat die Antwort.

Die Live- und Snapshot-Berichte von Timely sind praktisch für Echtzeit-Updates für Clients, aber die Anpassungsoptionen sind nicht so leistungsstark wie die von Toggl. Der Analytics-Hub von Toggl bietet benutzerdefinierte Widgets und interaktive Diagramme, mit denen Administratoren Dashboards erstellen können, die auf den Workflow ihres Teams zugeschnitten sind.

🏆 Gewinner: Toggl Track. Wenn Sie automatisierte Berichte wünschen, die nicht nur die Zeit erfassen, sondern auch zur Gewinnmaximierung beitragen, sind die detaillierten Analysen und anpassbaren Dashboards zur Berichterstellung von Toggl ein echter Game-Changer.

Feature Nr. 4: Abrechnung und Rechnungsstellung

Sowohl Timely als auch Toggl Track unterstützen Budgetierung, Lohnabrechnung und den Export von Timesheets, verfolgen jedoch unterschiedliche Ansätze bei der Abrechnung.

Toggl Track bietet eine detaillierte Kontrolle über abrechnungsfähige Tarife, sodass Administratoren Tarife nach Projekt, Teammitglied oder Zeiteintrag festlegen können – ideal für die Nachverfolgung der Projektrentabilität und die Verwaltung von Budgets.

Es lässt sich auch mit QuickBooks, Xero, FreshBooks und Zoho Books integrieren, um die Synchronisierung von Rechnungen zu vereinfachen. Die Rechnungserstellung erfordert jedoch manuelle Eingaben und kann nur als PDF exportiert werden.

Timely hingegen vereinfacht die Rechnungsstellung durch die Erstellung von Rechnungen mit einem Klick, die automatisch die Summen berechnet; manuelle Anpassungen oder Formeln sind nicht erforderlich. Alle Apps werden in Echtzeit mit QuickBooks synchronisiert, sodass Zahlungen und Rechnungen ohne zusätzlichen Aufwand immer auf dem neuesten Stand sind.

🏆 Gewinner: Timely. Toggl bietet zwar Anpassungsmöglichkeiten, aber die automatische Rechnungsstellung und die Synchronisierung mit QuickBooks von Timely ermöglichen eine schnellere und problemlose Abrechnung.

Toggl Track vs. Timely auf Reddit

Wir haben uns bei Reddit umgeschaut, um zu erfahren, was echte Benutzer über Timely und Toggl zu sagen haben. Wie zu erwarten war, haben beide Apps zur Zeiterfassung ihre treuen Fans und Kritiker.

Zum Beispiel lobte der Reddit-Benutzer Mudbiker auf r/prodcutivity die Benutzerfreundlichkeit von Toggl Track:

In der Zeit, die Sie benötigen würden, um 13 verschiedene Apps zu testen, könnten Sie Toggl bereits erlernen. Ich habe es einem Kollegen empfohlen, der nicht besonders technikaffin ist, und er war in weniger als 15 Minuten startklar. Es ist kinderleicht.

Auf der anderen Seite waren die Benutzer von Timely ebenso begeistert von der mühelosen Bedienung. Redditor daseighty auf r/androidapps schreibt:

Ich liebe einfach die Einfachheit von Timely. Alles andere, was ich bisher ausprobiert habe, kann da nicht mithalten.

Während einige auf das intuitive Setup von Toggl Track schwören, schätzen andere den eleganten, unkomplizierten Ansatz von Timely. Aber egal, welches Tool Sie bevorzugen, eines ist sicher: Zeiterfassung sollte kein Aufwand sein.

Und wenn Ihnen keines der Tools zusagt, keine Sorge, es gibt immer eine andere Option!

Lernen Sie ClickUp kennen – die beste Alternative zu Toggl Track und Timely

Toggl Track und Timely sind solide Tools mit präziser Zeiterfassung, aber was, wenn Sie mehr als nur unbegrenzte Nachverfolgung benötigen? Hier kommt ClickUp – die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat – ins Spiel.

ClickUp ist nicht nur eine Zeiterfassung, sondern eine App für alles, was mit Arbeit zu tun hat. Ob Sie abrechnungsfähige Stunden nachverfolgen, Aufgaben planen oder die Produktivität Ihres Teams verwalten – mit ClickUp haben Sie alles an einem Ort.

So übertrifft ClickUp sowohl Timely als auch Toggl Track:

ClickUp's One-Up #1: Automatisierte Zeitblöcke und Terminplanung über den ClickUp Kalender

Der ClickUp Kalender bietet eine dynamische Möglichkeit, Aufgaben, Termine und Termine an einem Ort zu verwalten. Mit einer Reihe von anpassbaren Optionen können Sie Ihren Zeitplan organisieren und an Ihren Workflow anpassen.

Der ClickUp-Kalender bietet:

KI-Zeitblockierung: Plant Ihre wichtigsten Aufgaben automatisch in verfügbare Kalenderplätze ein und hilft Ihnen so, Ihre Konzentrationszeit zu schützen

Einheitlicher Kalender: Sehen Sie alle Ihre Meetings und Aufgaben auf einen Blick, sodass Sie Ihre Arbeit und Zeitblöcke an einem Ort planen können

Planung per Drag & Drop: Verschieben Sie Aufgaben ganz einfach in Ihren Kalender, um Zeit für konzentriertes Arbeiten oder Termine zu reservieren

Zeitschätzungen für Aufgaben: Weisen Sie Aufgaben Zeitschätzungen zu, damit ClickUp realistische Zeitblöcke für Ihre Arbeit vorschlagen kann

Überfällige Aufgaben und Aufgaben mit Priorität: Erkennen Sie schnell überfällige oder vorrangige Aufgaben und blockieren Sie Zeit, um sie abzuschließen

Benutzerdefinierte Erinnerungen: Lassen Sie sich vor Ihren geplanten Arbeitsblöcken oder Meetings benachrichtigen, damit Sie keine Fokus-Sitzung verpassen

Persönliche und freigegebene Ansichten: Verwenden Sie Ihren eigenen Kalender für persönliche Zeitblöcke oder freigegebene Projektkalender für die teamweite Planung

ClickUp's One-Up #2: Integrierte Zeiterfassung für Ihre Aufgaben und Projekte

Die Zeiterfassung für Projekte von ClickUp ist mehr als nur eine kostenlose App zur Zeiterfassung. Im Gegensatz zu Toggl Track und Timely verbindet sie Zeiterfassung mit Funktionen für Aufgaben- und Projektmanagement, detaillierter Berichterstellung und Teamzusammenarbeit – alles an einem Ort.

Mit der Projekt-Zeiterfassung von ClickUp können Sie Ihre Zeit überall auf dem Desktop, mobil oder im Web mit der kostenlosen Chrome-Erweiterung erfassen

Mit ClickUp erhalten Sie:

Globale Zeiterfassung : Starten und stoppen Sie Timer von jedem Gerät aus und wechseln Sie mit dem globalen Timer zwischen Aufgaben. Fügen Sie Zeiten manuell hinzu oder erstellen Sie Einträge nach Datumsbereich

Integrationen : Synchronisieren Sie Zeiten aus Ihren bevorzugten Apps zur Nachverfolgung wie Toggl, Harvest und Everhour direkt in ClickUp

Anpassbare Timesheets : Zeiterfassung nach Tag, Woche oder Monat mit detaillierten Aufschlüsselungen der Aufgaben und Einträge

Kumulative Zeiterfassung : Sehen Sie, wie viel Zeit jedes Team-Mitglied für verschiedene Aufgaben aufwendet, und fügen Sie mit Integrationen außerhalb von ClickUp erfasste Zeiten hinzu

Erweiterte Berichterstellung : Erstellen Sie benutzerdefinierte Berichte, filtern Sie Zeiteinträge und vergleichen Sie Schätzungen mit den tatsächlichen Stunden, um Projekte im Zeitplan zu halten

Zeitschätzungen für Projekte: Verschaffen Sie sich einen Überblick über den Fortschritt Ihres Teams und sehen Sie, ob die Aufgaben innerhalb des geschätzten Zeitrahmens bleiben

Da die automatisierte Nachverfolgungslösung von ClickUp in das Projektmanagement-System integriert ist, protokollieren Sie nicht nur Stunden, sondern erhalten auch grundlegende Einblicke in Ihre Produktivität. Wenn Sie eine intelligentere Methode zur Zeitverwaltung benötigen, ist ClickUp genau das Richtige für Sie.

Erhalten Sie eine schnelle Übersicht über Ihre Aktivitäten und verfolgen Sie die aufgewendete Zeit über ClickUp Brain

ClickUp hat noch einen Trumpf im Ärmel: ClickUp-Zeitmanagement

Die Zeiterfassung sollte sich nicht wie eine Aufgabe anfühlen. Mit ClickUp Time Management können Sie Timer von überall aus starten und stoppen – vom Desktop, vom Mobilgerät oder sogar über Ihren Browser.

Sie können zwischen Aufgaben wechseln, Zeit manuell protokollieren und genau sehen, wo jede Minute hingeht. Außerdem sorgen integrierte Zeitschätzungen für klare Erwartungen, sodass die Mitglieder Ihres Teams immer wissen, wie viel Zeit sie für jede Aufgabe aufwenden sollten.

Planen Sie smarter und bleiben Sie mit Drag-and-Drop-Planung in ClickUp im Zeitplan

Müssen Sie im Voraus planen? Mit ClickUp haben Sie die vollständige Kontrolle über Ihren Zeitplan mit Ansichten wie Kalender, Gantt, Zeitleiste und Workload. Keine Zeitmanagementprobleme mehr!

Verschieben Sie Aufgaben per Drag & Drop, planen Sie Abhängigkeiten neu und passen Sie Fälligkeitsdaten an, um Projekte im Zeitplan zu halten. Mit Features für das Projektmanagement wie Timesheets, Zeiterfassung für abrechnungsfähige Zeiten und Meilensteinplanung war es noch nie so einfach, Termine einzuhalten.

ClickUp's One-Up #4: ClickUp-Zeitschätzungen

ClickUp hilft Ihnen dabei, Zeitschätzungen für Aufgaben und Unteraufgaben auf die Mitglieder Ihres Teams aufzuteilen. Weisen Sie den richtigen Personen die richtige Zeit zu, verfolgen Sie den Fortschritt und vergleichen Sie die tatsächlichen mit den geschätzten Stunden, um zukünftige Prognosen zu verbessern.

Planen Sie smarter mit zusammengefassten Zeitschätzungen – sehen Sie die Gesamtzeit für Projekte auf einen Blick

Sie benötigen einen Überblick? Diese Mitarbeiterüberwachungssoftware fasst Zeitschätzungen automatisch zusammen, sodass Sie immer wissen, wie lange ein Projekt dauern wird. Kein hektisches Herumhetzen in letzter Minute mehr.

Verwenden Sie die Workload-Ansicht, um Kapazitäten auszugleichen, die Kalender-Ansicht, um Schätzungen zu planen, und die Team-Ansicht, um den Fortschritt von Aufgaben zu verfolgen. Exportieren Sie außerdem Daten, um benutzerdefinierte Berichte zu erstellen und Termine einzuhalten.

Für Teams, die effizienter arbeiten möchten, hilft die ClickUp Time Box Vorlage dabei, klare Zeitlimits für Aufgaben festzulegen, den Fokus zu schärfen und Ablenkungen zu reduzieren.

Kostenlose Vorlage Optimieren Sie Ihren Workflow und schließen Sie Aufgaben effizienter ab – mit der Time Box-Vorlage von ClickUp

Wir verwenden ClickUp, um mit allen Teams zusammenzuarbeiten, um neue Änderungen zu implementieren, Probleme der Benutzer zu melden und diese durch Einbeziehung des richtigen Teams zu beheben. Da dieses Tool auch über eine Zeiterfassung verfügt, ist es einfach, den Verbleib in der Zeitleiste zu verfolgen.

Wir verwenden ClickUp, um mit allen Teams zusammenzuarbeiten, um neue Änderungen zu implementieren, Probleme von Benutzern zu melden und diese durch Einbeziehung des richtigen Teams zu beheben. Da dieses Tool auch über eine Zeiterfassung verfügt, ist es einfach, den Verbleib in der Zeitleiste zu verfolgen.

Zeiterfassung? Überlassen Sie ClickUp die Arbeit

Toggl Track und Timely eignen sich hervorragend für die Zeiterfassung, aber was wäre, wenn Sie die Zeit auch tatsächlich kontrollieren könnten? Studien zeigen, dass es etwa 23 Minuten dauert, bis man sich nach einer Unterbrechung wieder konzentrieren kann. Daher reicht die reine Zeiterfassung nicht aus.

Hier kommt ClickUp ins Spiel. Es ist ein komplettes Zeitmanagementsystem, mit dem Sie Ihre Arbeit an einem Ort planen, verfolgen und optimieren können. Wenn es um Apps für Produktivität geht, ist es unübertroffen.

Sie können Zeitschätzungen festlegen, die Workload Ihres Teams überwachen und die Kalender-, Gantt- oder Zeitleisten-Ansichten nutzen, um Ihre Arbeit nach Ihren Wünschen zu planen. Dank integrierter Timesheets und Berichte haben Sie außerdem immer einen klaren Überblick darüber, wofür Ihr Team seine Zeit verwendet.

Warum nur Zeit erfassen, wenn Sie sie auch meistern können? Wechseln Sie zu ClickUp und machen Sie jede Stunde zu einer wertvollen Stunde.