Die 10 besten Alternativen zu Amie für integrierte Kalender- und Aufgabenverwaltung

Amie ist in erster Linie eine Kalender-App mit einem übersichtlichen Design und einer einfachen Bedienung, mit der Benutzer Aufgaben, Meetings und Zeitleisten verwalten können.

Sie schlägt die besten Zeitfenster für Aufgaben vor, blockiert Zeit für Prioritäten und erinnert Sie an Meetings und verbleibende Aufgaben, damit nichts durch das Raster fällt.

Die Features von Amie sind jedoch recht einfach. Für Benutzer, die erweiterte Tools für das Projektmanagement benötigen, ist es nicht ausreichend. Amie ist auch nicht für Android verfügbar, was die Zugänglichkeit erheblich einschränkt. Daher ist es üblich, dass Benutzer nach funktionsreichen Alternativen zu Amie suchen.

In diesem Beitrag haben wir die zehn besten Amie-Alternativen vorgestellt, einschließlich ihrer besten Features, Vor- und Nachteile sowie Preise. Lesen Sie weiter, bis Sie das für Sie passende Produkt gefunden haben!

Warum sollten Sie sich für Alternativen zu Amie entscheiden?

Amie ist zwar eine minimalistische und unkomplizierte App, für den geschäftlichen Einsatz jedoch möglicherweise zu einfach. Hier sind einige Nachteile, die Benutzer nach Alternativen zu Amie suchen lassen:

Eingeschränkte Features: Amie eignet sich zwar gut für die gelegentliche Planung, verfügt jedoch nicht über die Features, um komplexe Workflows und Aufgaben zu verwalten. Wenn Sie erweiterte Planungsfunktionen benötigen, könnte Amie ebenfalls zu kurz greifen ❌

Nicht verfügbar für Android: Amie verfügt derzeit nur über eine mobile App für iOS und eine Desktop-App für macOS, sodass sie für Android-Benutzer nicht verfügbar ist, was ein erheblicher Nachteil ist ❌

Schlechter Kundensupport: Einige Benutzer sagen, dass der Kundenservice von Amie nicht besonders gut ist. Dem Team fehlt es an Fachwissen und es dauert lange, bis Probleme gelöst werden ❌

Häufige Störungen: Die macOS-App von Amie, einschließlich der Desktop-Version, ist langsam, was für Benutzer frustrierend sein kann ❌

Probleme bei der Synchronisierung: To-Do-Listen und E-Mails werden manchmal nicht korrekt synchronisiert, was zu verpassten Updates führt ❌

Amie-Alternativen auf einen Blick

Bevor wir ins Detail gehen, hier ein kurzer Überblick über die Alternativen zu Amie, ihre Anwendungsfälle, Geschäftsstrukturen und Preise für jede Plattform.

Alternativen zu Amie Anwendungsfall Am besten geeignet für Preise* ClickUp Umfassende Plattform für Produktivität mit integriertem Kalender Teams in KMUs und Unternehmen, Freiberufler und Remote-Arbeitnehmer Free Forever-Plan; Anpassungen für Unternehmen verfügbar Taskade KI-Aufgabenverwaltung und -Planung Große Unternehmen Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 20 $ pro Monat Akiflow Planung und Zeitmanagement Einzelpersonen, Freiberufler und Teams in KMUs 34 $ pro Monat Vimcal Terminverwaltung über Zeitzonen hinweg Globale Unternehmen und Fachleute, die in verschiedenen Zeitzonen arbeiten Free-Plan; kostenpflichtige Pläne ab 15 $ pro Monat Motion KI-Aufgabenplanung und -verwaltung Remote-Mitarbeiter und große Unternehmen Kostenlose Testversion; kostenpflichtige Pläne ab 19 $ pro Platz/Monat Sunsama Persönliche und berufliche Arbeit in Einklang bringen Freiberufler und Remote-Mitarbeiter Kostenlose 14-tägige Testversion; kostenpflichtige Pläne ab 20 $ pro Monat Todoist Persönliche Aufgabenverwaltung Freiberufler und Remote-Mitarbeiter Kostenlos; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 2,50 $ pro Benutzer und Monat Reclaim.ai Nachverfolgung von Gewohnheiten und Terminplanung Freiberufler und Remote-Mitarbeiter Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 8 $ pro Benutzer und Monat Morgen Kalender Tägliche Aufgabenverwaltung KMUs und Remote-Teams 30 $ pro Monat Notion Projekt- und Wissensmanagement Große Unternehmen Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 12 $/Benutzer pro Monat

Die besten Alternativen zu Amie

Wie wir Software bei ClickUp bewerten Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, recherchierten und herstellerneutralen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert der Produkte basieren. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber , wie wir Software bei ClickUp bewerten.

1. ClickUp (Beste All-in-One-Plattform für Produktivität mit integriertem Kalender)

Planen Sie Aufgaben, visualisieren Sie Ihre Arbeit und erstellen Sie automatisch Tagespläne mit dem ClickUp Kalender

Die Arbeit von heute ist chaotisch. Unsere Projekte, unser Wissen und unsere Kommunikation sind über unzählige Tools verstreut. Das Ergebnis? Geringere Produktivität. Wenn Ihre typische Arbeitssituation so aussieht, benötigen Sie eine All-in-One-Plattform, um Workflows zu optimieren und Ergebnisse zu erzielen.

ClickUp, die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, kombiniert Projekt-, Wissens- und Terminmanagement in einer zentralen Plattform – unterstützt durch KI, damit Sie schneller und intelligenter arbeiten können.

Möchten Sie Zeitleisten verwalten, Ereignisse koordinieren und Projekte an einem Ort planen? Sehen Sie sich an, wie Sie mit ClickUp Ihre Effizienz steigern können.

ClickUp Kalender

Mit dem ClickUp Kalender wissen Sie, was zu erledigen ist, wann Sie es erledigen müssen und welche Aufgaben Priorität haben. Er erstellt automatisch Ihren Tagesplan auf der Grundlage von Ereignissen, Aufgaben und Zielen.

Synchronisieren Sie Kalender, erhalten Sie Erinnerungen an Meetings und vergleichen Sie Termine mit ClickUp Calendar

Außerdem plant der ClickUp-Kalender Aufgaben neu und blockiert automatisch die Fokuszeit, damit alles nach Plan läuft.

Erfahren Sie, wie Sie Ihre Arbeit mit dem ClickUp-Kalender automatisieren können 👇

ClickUp Aufgaben

Mit ClickUp Tasks wird die Nachverfolgung und Verwaltung von Aufgaben zum Kinderspiel. Sie können die Zuweisung von Aufgaben automatisieren, den Status ändern und den Fortschritt verfolgen. Mit ClickUp Tasks können Sie außerdem Aufgaben priorisieren, Fälligkeitsdaten festlegen, Unteraufgaben erstellen und sogar Teammitglieder mit „Kommentare zuweisen“ erwähnen, damit sie nichts verpassen.

Erstellen, priorisieren und verwalten Sie Aufgaben mit ClickUp Task Management

ClickUp Brain

Sie fragen sich, ob Sie alles manuell erledigen müssen? Keine Sorge. Der integrierte KI-Agent von ClickUp hilft Ihnen, in kürzerer Zeit mehr zu erledigen. ClickUp Brain, der leistungsstarke KI-Assistent von ClickUp, kann Aufgaben in Sekundenschnelle zusammenfassen, Briefings erstellen, wichtige Projektdetails finden, Ihre Arbeit automatisch anhand von Dringlichkeit, Terminen und Workload planen und sogar Aufgaben aus Notizen, Chats und Dokumenten erstellen.

Automatisieren Sie die Erstellung, Zuweisung und Planung von Aufgaben und vieles mehr mit ClickUp Brain

ClickUp Vorlage für Kalenderplaner

Das Tüpfelchen auf dem i? ClickUp verfügt über eine umfangreiche Vorlagenbibliothek, mit der Sie wertvolle Zeit sparen können. Die ClickUp Kalender-Planungsvorlage beispielsweise fasst Aufgaben und Termine an einem Ort zusammen, sodass Sie immer auf dem Laufenden bleiben.

Kostenlose Vorlage Mit der ClickUp-Vorlage für Kalenderplaner bleiben Sie organisiert und verwalten Projekte effizient

Diese Vorlage hilft Ihnen dabei:

Behalten Sie den Überblick über bevorstehende Ereignisse und Termine

Sichtbarkeit in Workflows und Aufgabenfortschritt

Projekte in überschaubare Teile organisieren

Ressourcen effizienter zuweisen und verwalten

In ähnlicher Weise verfügt ClickUp auch über mehrere monatliche Kalender-Vorlagen, mit denen Sie Ihre täglichen Aufgaben effizient organisieren können, sodass nichts durch das Raster fällt.

Die besten Features von ClickUp

Echtzeit-Zusammenarbeit: Organisieren Sie Notizen, erstellen Sie Wissensdatenbanken und arbeiten Sie gemeinsam an Projektaufgaben mit Organisieren Sie Notizen, erstellen Sie Wissensdatenbanken und arbeiten Sie gemeinsam an Projektaufgaben mit ClickUp Docs

Zeiterfassung: Fügen Sie Zeitschätzungen zu Aufgaben und Unteraufgaben hinzu und verfolgen Sie mit der Zeiterfassung von ClickUp , wie viel Zeit Sie für jede Aktivität aufwenden

Anpassbare Dashboards: Verfolgen Sie mit Verfolgen Sie mit ClickUp Dashboards die Produktivität einzelner Mitarbeiter und Teams, Workloads, abrechnungsfähige Stunden und vieles mehr

Nahtlose Integrationen: Verbinden Sie sich mit über 1000 Tools, um ohne Plattformwechsel mit Verbinden Sie sich mit über 1000 Tools, um ohne Plattformwechsel mit ClickUp Integrations zu arbeiten

Einschränkungen von ClickUp

Die Plattform kann aufgrund der Anzahl der Features zunächst überwältigend sein

Einige Features haben eine gewisse Lernkurve

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über ClickUp?

Ein G2-Benutzer sagt:

Ich verwende ClickUp überall. Es ist das Herzstück meines täglichen Workflows, meiner Projektplanung und meiner Wissensdatenbank. Ich liebe es, dass alles an einem Ort ist. Ich habe im Laufe der Jahre viele Tools verwendet, um meine Arbeit im Blick zu behalten, und ClickUp löst alle meine Probleme. Ich mag die Flexibilität, die ClickUp bietet – ich habe so viele Listen erstellt, von Aufgabenverwaltung über Renovierungen, Projektmanagement, Softwareprojekte, Immobilieninvestitionen, Meeting-Protokolle bis hin zur Nachverfolgung von Infos, dass ich es für jedes Unternehmen für unverzichtbar halte – vom Ein-Mann-Betrieb bis hin zu größeren Unternehmen.

Ich benutze ClickUp überall. Es ist das Herzstück meines täglichen Workflows, meiner Projektplanung und meiner Wissensdatenbank. Ich liebe es, dass alles an einem Ort ist. Ich habe im Laufe der Jahre viele Tools verwendet, um meine Arbeit im Blick zu behalten, und ClickUp löst alle meine Probleme. Ich mag die Flexibilität, die ClickUp bietet – ich habe so viele Listen erstellt, von Aufgabenverwaltung über Renovierungen, Projektmanagement, Softwareprojekte, Immobilieninvestitionen, Meeting-Protokolle bis hin zur Nachverfolgung von Infos, dass ich es für jedes Unternehmen für unverzichtbar halte – vom Ein-Mann-Betrieb bis hin zu größeren Unternehmen.

2. Taskade (Am besten für die Automatisierung von Workflows geeignet)

via Taskade

Taskade ist eine KI-gestützte Plattform zur Steigerung der Produktivität, mit der Sie benutzerdefinierte KI-Agenten erstellen können, um Routinetätigkeiten wie die Erstellung von Inhalten, Recherchen und die Verwaltung von Aufgaben zu optimieren.

Sie können die Erstellung und Priorisierung von Aufgaben automatisieren, Informationen mit KI finden und Aktionselemente generieren. Außerdem können Sie KI-Workflows erstellen, um sich wiederholende Aufgaben wie Genehmigungen, das Ändern des Status von Aufgaben usw. zu automatisieren, und gemeinsam nutzbare Formulare erstellen, um Daten zu sammeln und zu analysieren.

Das Beste daran ist, dass Taskade trotz seiner robusten Features einfach einzurichten ist und auch Benutzer ohne technische Vorkenntnisse ohne intensive Schulung damit arbeiten können.

Die besten Features von Taskade

Erstellen Sie benutzerdefinierte Automatisierungs-Workflows mit KI und automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben

Richten Sie automatisiertes Web-Scraping ein, um Inhalte, Daten und Links in Echtzeit aus beliebigen Websites zu extrahieren

Erstellen Sie Gliederungen, wandeln Sie Notizen in umsetzbare Aufgaben um, priorisieren Sie Aufgaben automatisch und erstellen Sie Mindmaps mit KI

Einschränkungen von Taskade

Keine integrierte Zeiterfassung

Es bietet nur begrenzte Anpassungsmöglichkeiten und Integrationen

Preise für Taskade

Free

Pro: 20 $ pro Monat

Team: 100 $ pro Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Taskade

G2: 4,5/5 (über 50 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 60 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Taskade?

Ein Benutzer von Capterra sagt:

Die allgemeine Erfahrung ist großartig. Einfach zu starten. Ich habe innerhalb von einer Stunde angefangen und die meisten Benutzeroberflächen sind ziemlich intuitiv. Die Bearbeitung von Texten könnte jedoch verbessert werden. Das Verhalten beim Auswählen und Kopieren ist nicht standardmäßig, das Verschieben großer Text-/Aufgabebereiche ist nicht möglich, und KI-generierte Aktionen wie Zusammenfassungen oder Recherchen haben keine Referenzquellen. Wenn Taskade das hochgeladene Dokument zusammenfasst, wird kein Link zur Quelle angegeben. Ich gehe davon aus, dass es mit der Zeit, wenn ich so viele Dokumente angesammelt habe, sehr schwierig sein wird, die Originalquelle zu finden.

Die allgemeine Erfahrung ist großartig. Einfach zu starten. Ich habe innerhalb von einer Stunde angefangen und die meisten Benutzeroberflächen sind ziemlich intuitiv. Die Bearbeitung von Texten könnte jedoch verbessert werden. Das Verhalten beim Auswählen und Kopieren ist nicht standardmäßig, das Verschieben großer Text-/Aufgabenbereiche ist nicht möglich, und KI-generierte Aktionen wie Zusammenfassungen oder Recherchen haben keine Referenzquellen. Wenn Taskade das hochgeladene Dokument zusammenfasst, wird kein Link zur Quelle angegeben. Ich gehe davon aus, dass es mit der Zeit, wenn ich so viele Dokumente angesammelt habe, sehr schwierig sein wird, die Originalquelle zu finden.

📮 ClickUp Insight: Die Ergebnisse unserer Umfrage zur Effektivität von Meetings zeigen, dass Wissensarbeiter in einem Unternehmen mit 100 Mitarbeitern fast 308 Stunden pro Woche in Meetings verbringen könnten! Aber was wäre, wenn Sie diese Meeting-Zeit verkürzen könnten? Der einheitliche Workspace von ClickUp reduziert unnötige Meetings drastisch! 💫 Echte Ergebnisse: Clients wie Trinetix haben Meetings um 50 % reduziert, indem sie die Projektdokumentation zentralisiert, Workflows automatisiert und die teamübergreifende Sichtbarkeit mithilfe unserer All-in-One-App für die Arbeit verbessert haben. Stellen Sie sich vor, Sie könnten jede Woche Hunderte von produktiven Stunden zurückgewinnen!

3. Akiflow (Am besten für Planung und Aufgabenorganisation geeignet)

via Akiflow

Die Produktivitätsplattform von Akiflow bietet Funktionen für Zeitmanagement und Aufgabenorganisation. Sie können E-Mails und Nachrichten in Aufgaben umwandeln, diese mithilfe von Projektordnern und Tags organisieren und die Ansicht anpassen, um Ihre Workflows weiter zu unterteilen.

Die Plattform hilft Ihnen außerdem dabei, Aufgaben im Kalender per Drag & Drop zu organisieren und Aufgaben je nach Priorität neu zu planen.

Besonders hervorzuheben ist die „Rituals”-Funktion von Akiflow, mit der Sie strukturierte, wiederkehrende Workflows erstellen können. Sie fördert die tägliche und wöchentliche Planung und bietet optionale Planungs- und Abschaltrituale, mit denen Sie Ihren Tag effektiv beginnen und beenden können.

Die besten Features von Akiflow

Verwandeln Sie E-Mails, Nachrichten oder Texte von jeder Website in Aufgaben, planen Sie Ihren Zeitplan und arbeiten Sie effizient

Automatische Zuweisung von Aufgaben mit KI auf Basis personalisierter Schulungen

Verwenden Sie Tastaturverknüpfungen und anpassbare Befehle, um Workflows zu beschleunigen

Einschränkungen von Akiflow

Grundlegende Features für die Aufgabenverwaltung

Einige Funktionen haben eine steile Lernkurve

Preise für Akiflow

Pro Monthly: 34 $ pro Monat

Pro Jahr: 19 $ pro Monat, jährlich abgerechnet

Bewertungen und Rezensionen zu Akiflow

G2: 5/5 (über 30 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 90 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Akiflow?

Ein G2-Benutzer sagt:

Ich liebe die Möglichkeit, Aufgaben mit bestimmten Zeitvorgaben zu erstellen und sie in Kalender-Slots zu ziehen. Das hat mir wirklich geholfen, einen realistischeren Überblick darüber zu bekommen, was ich an einem bestimmten Tag oder in einer bestimmten Woche erreichen kann. Die Funktion zur täglichen Planung ist hilfreich, um jeden Tag bewusst mit bestimmten Zielen und Zeitblöcken für die Erledigung bestimmter Elemente zu planen. Das hat mir geholfen, meine Gesamteffizienz zu verbessern!

Ich liebe die Möglichkeit, Aufgaben mit bestimmten Zeitvorgaben zu erstellen und sie in Kalenderfelder zu ziehen. Das hat mir wirklich geholfen, einen realistischeren Überblick darüber zu bekommen, was ich an einem bestimmten Tag oder in einer bestimmten Woche erreichen kann. Die Funktion für die tägliche Planung ist hilfreich, um jeden Tag bewusst mit bestimmten Zielen und Zeitblöcken für die Erledigung bestimmter Elemente zu planen. Das hat mir geholfen, meine allgemeine Effizienz zu verbessern!

4. Vimcal (Am besten für die Verwaltung von Meetings über Zeitzonen hinweg)

via Vimcal

Vimcal vereinfacht komplexe Zeitzonenberechnungen und eignet sich daher besonders für Benutzer, die mit einem globalen Team arbeiten. Es handelt sich um eine Plattform zur Organisation und Verwaltung von Kalendern, mit der Meetings effizienter geplant werden können. Die KI des Tools hilft dabei, die besten Zeiten für Meetings zu finden und Ereignisse auf der Grundlage Ihrer Eingaben zu erstellen.

Vimcal hilft auch dabei, Kalender zu entrümpeln, indem es unnötige Meetings verwaltet. Es übernimmt die Terminplanung über Zeitzonen hinweg und bietet individuelle Zeitzonen, Umfragen für größere Gruppen und automatisches Löschen von Terminen in seiner erweiterten Version (Vimcal EA).

Das Beste daran? Das Tool verfügt über ein leistungsstarkes Command-Center, in dem Sie Ereignisse erstellen und die Verfügbarkeit über Tastaturkürzel oder Tastenkürzel festlegen können.

Die besten Features von Vimcal

Komplexe Terminplanung über Zeitzonen hinweg mit Zeitzonenverwaltung

Erstellen Sie Umfragen, um die besten Zeiten für Meetings oder Ereignisse zu finden, und unterstützen Sie so die Entscheidungsfindung in Gruppen

Verwenden Sie den Fokus- oder Nicht-stören-Modus mit einem Pomodoro-Timer, um während der Arbeitszeit konzentriert zu bleiben

Einschränkungen von Vimcal

Keine Aufgabenverwaltungsfunktionen

Einige Benutzer berichteten von Problemen mit der Benutzeroberfläche der iOS-App, wie z. B. verzögerte Auswahl von Ereignissen, Schwierigkeiten beim Zugriff auf Ereignisdetails und gelegentliche Störungen

Preise für Vimcal

Kostenlos: Nur für iOS

iOS und Desktop: 15 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

EA Scheduling: 75 $/Monat

EA Agency & Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Vimcal

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🧠 Wussten Sie schon? 71 % der Berufstätigen verlieren wöchentlich Zeit durch unnötige oder abgesagte Meetings.

5. Motion (Am besten für die Planung und Verwaltung von KI-Aufgaben geeignet)

via Motion

Motion hilft Ihnen bei der Planung Ihrer Arbeitstage unter Berücksichtigung persönlicher und beruflicher Aufgaben. Es hilft Ihnen beim Timeboxing und ordnet Ihren Zeitplan automatisch neu, wenn Sie unvollständige Arbeiten auf Ihrer To-Do-Liste haben. Die Plattform bietet Kanban-Boards für das Projektmanagement, detaillierte Produktivitätsanalysen und anpassbare Vorlagen für Zeitpläne, damit Sie Zeit sparen.

Das Beste daran ist die KI von Motion. Sie priorisiert automatisch Aufgaben, verwaltet Status, korrigiert Dokumente, macht Notizen, erstellt Workflows und findet alles, was Sie suchen – Aufgaben, Projektdetails, Notizen und Kommunikationen. Wenn Sie etwas Zeit haben, füllt sie auch Ihren Zeitplan mit anstehenden Aufgaben mit Priorität.

Die besten Features von Motion

Kombinieren Sie Outlook, iCloud und Google Kalender in einer Ansicht und blockieren Sie Aufgaben automatisch mit KI-Kalender

Geben Sie Aufgaben ein, erstellen Sie wiederholende Aufgaben, machen Sie sich Notizen und wählen Sie benutzerdefinierte Zeiten für Aufgaben mit dem Aufgabenmanager

Legen Sie tägliche Limits für Meetings und bevorzugte Meeting-Zeiten fest und lassen Sie den Meeting-Assistenten von Motion Ihre Termine verwalten

Bewegungsbeschränkungen

Die KI-Funktion hat eine steile Lernkurve

Sie können Motion-Aufgaben nicht für externe Stakeholder freigeben. Das funktioniert nur für das interne Team

Bewegungsbasierte Preisgestaltung

Kostenlose Testversion

Pro AI: 19 $ pro Platz/Monat

Business AI: 29 $ pro Platz/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,1/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (80 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Motion?

Ein Benutzer von Capterra sagt:

Mir gefiel, dass es sich in meine Kalender integrieren ließ, insbesondere da ich mehrere Kalender für verschiedene arbeitsbezogene Clients habe. Allerdings war es schwer zu erlernen und nicht benutzerfreundlich. Projekte wurden nie geplant, da es nicht intuitiv war. Teurer Kalender.

Mir gefiel, dass es sich in meine Kalender integrieren ließ, zumal ich mehrere Kalender für verschiedene berufliche Clients habe. Allerdings war es schwer zu erlernen und nicht benutzerfreundlich. Projekte wurden nie geplant, weil es nicht intuitiv war. Teurer Kalender.

6. Sunsama (Am besten für die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben)

via Sunsama

Sunsama basiert auf dem Konzept der Work-Life-Balance. Die geführten Funktionen für die tägliche Planung, Zielsetzung und Zeitplanung helfen Remote-Mitarbeitern dabei, effektive Arbeitspläne für die Arbeit von zu Hause aus zu erstellen.

Das Produktivitäts-Tool mit seinem minimalistischen Design und Fokusmodus hilft Ihnen, Aufgabenlisten zu erweitern, damit Sie sich auf die einzelne Aufgabe konzentrieren können, an der Sie gerade arbeiten. Es warnt Sie, wenn Sie sich mit Aufgaben überlasten, und lässt Sie vernünftig abschalten. Darüber hinaus können Sie auf Analysen zugreifen, um zu verstehen, wie Sie Ihre Arbeitszeit verbringen.

Die besten Features von Sunsama

Planen Sie Ihren Tag mit Hilfe einer Schritt-für-Schritt-Anleitung

Aufgaben automatisch im Kalender planen

Importieren Sie Aufgaben aus E-Mails, Aufgaben aus Projektmanagement-Tools und Meetings aus Kalendern dank nahtloser Integrationen

Einschränkungen von Sunsama

Einige Benutzer sagen, dass die Zusammenarbeit in Echtzeit reibungsloser sein könnte

Es gibt keine spezielle Feature für langfristige Notizen. Sie können jedoch Notizen zu Aufgaben hinzufügen

Preise von Sunsama

14-tägige kostenlose Testversion

Monatliches Abonnement: 20 $ pro Monat

Jährliches Abonnement: 16 $ pro Monat, jährlich abgerechnet

Bewertungen und Rezensionen zu Sunsama

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,7/5 (25 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Sunsama?

Ein Benutzer von Capterra sagt:

Als Solopreneur ist es oft eine Herausforderung, die Anzahl der Aufgaben zu bewältigen, die ich an einem Tag zu erledigen habe. Sunsama erinnert mich daran, Pausen zu machen, gibt mir eine realistische Ansicht darüber, wie viel Zeit eine Aufgabe in Anspruch nehmen wird, und liefert mir eine wöchentliche Zusammenfassung darüber, wie ich meine Zeit verbringe. Ich kann meine privaten und geschäftlichen Kalender, Wellness-Aktivitäten und Familienzeit an einem Ort zusammenfassen. Das hilft mir, meine Ziele und Vorsätze im Blick zu behalten. Die Eingabe von Aufgaben und Unteraufgaben könnte jedoch nahtloser funktionieren.

Als Solopreneur ist es oft eine Herausforderung, die vielen Aufgaben zu bewältigen, die ich jeden Tag zu erledigen habe. Sunsama erinnert mich daran, Pausen zu machen, gibt mir eine realistische Ansicht darüber, wie viel Zeit eine Aufgabe in Anspruch nehmen wird, und liefert mir eine wöchentliche Zusammenfassung darüber, wie ich meine Zeit verbringe. Ich kann meine privaten und geschäftlichen Kalender, Wellness-Aktivitäten und Familienzeit an einem Ort zusammenfassen. Das hilft mir, meine Ziele und Absichten im Blick zu behalten. Die Eingabe von Aufgaben und Unteraufgaben könnte jedoch nahtloser erfolgen.

🧠 Wussten Sie schon? 66 % der US-amerikanischen Berufstätigen haben keine Work-Life-Balance, und 77 % der Berufstätigen haben schon einmal einen Burnout erlebt.

7. Todoist (Am besten für die Verwaltung persönlicher Aufgaben geeignet)

via Todoist

Todoist ist eine Plattform zur Aufgabenverwaltung mit einer intuitiven Benutzeroberfläche, mit der Benutzer ihre täglichen Aufgaben effizient verwalten können. Im Gegensatz zu Amie, das sich auf die Verwaltung von Kalendern für Führungskräfte konzentriert, können Sie mit Todoist Aufgaben mithilfe benutzerdefinierter Filter und verschiedener Ansichten organisieren, sortieren und priorisieren.

Todoist verfügt außerdem über ein einzigartiges Gamification-Feature namens Karma, mit dem Sie Produktivitätstrends verfolgen und Punkte für abgeschlossene Aufgaben und erreichte Ziele sammeln können. Sie können Ihren täglichen Fortschritt auch in farbcodierten Grafiken anzeigen und die wöchentliche Produktivität mit Wochen-Grafiken vergleichen.

Die besten Features von Todoist

Erfassen und organisieren Sie Aufgaben, kategorisieren, beschreiben und planen Sie sie automatisch

Planen Sie Projekte, fügen Sie Aufgabenbeschreibungen und Unteraufgaben hinzu und verfolgen Sie den Fortschritt mit flexiblen Projektansichten

Verwenden Sie ein freigegebenes Kalender-Layout, um mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten und Ihre Projekte auf Kurs zu halten

Limits von Todoist

Das Hinzufügen von Unteraufgaben umfasst mehrere Schritte, was manchmal frustrierend sein kann

Fehlende Flexibilität bei der Organisation der Reihenfolge von Aufgaben

Die Funktion zur Erstellung von Texten versteht bestimmte Befehle manchmal nicht

Preise für Todoist

Einsteiger: 0 $

Pro: 2,50 $ pro Benutzer/Monat

Business: 8 $ pro Benutzer/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Todoist

G2: 4,4/5 (über 800 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 2.500 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Todoist?

Ein Benutzer von Capterra sagt:

Mir gefällt, dass ich eine E-Mail an meine To-Do-Liste senden kann. Ich liebe es, eine Liste mit zu erledigenden Aufgaben zu haben, da ich so besser organisiert bin, und manchmal möchte ich meine E-Mails verschieben. Also leite ich sie einfach mit einem Datum an meine To-Do-Liste weiter und erhalte zu einem späteren Zeitpunkt eine Benachrichtigung. Außerdem liebe ich es, meine Elemente abzuhaken, wenn ich sie erledigt habe, als wäre es mit Stift und Papier. Allerdings finde ich die Zusammenarbeit mit Teams kompliziert.

Mir gefällt, dass ich eine E-Mail an meine To-Do-Liste senden kann. Ich liebe es, eine Liste mit zu erledigenden Aufgaben zu haben, da ich so besser organisiert bin, und manchmal möchte ich meine E-Mails verschieben. Also leite ich sie einfach mit einem Datum an meine To-Do-Liste weiter und erhalte zu einem späteren Zeitpunkt eine Benachrichtigung. Außerdem liebe ich es, meine Elemente abzuhaken, wenn ich sie erledigt habe, als wäre es mit Stift und Papier. Allerdings finde ich die Zusammenarbeit mit Teams kompliziert.

✨Fun Fact: Mit Todoist können Sie wiederkehrende Aufgaben basierend auf dem Abschluss der vorherigen Aufgabe festlegen. Durch die Verwendung der Syntax „every!“ stellen Sie sicher, dass die Aufgabentermine basierend auf dem Abschluss der letzten Aufgabe und nicht auf einem zufälligen festen Datum berechnet werden.

8. Reclaim. ai (Am besten geeignet für die Gewohnheitsbildung und KI-gestützte Terminplanung)

Reclaim. ai von Dropbox ist eine Plattform zur Steigerung der Produktivität, die mit fortschrittlichen Funktionen zur Zeiterfassung, automatischer Pausengestaltung, Kalender-Synchronisierung und intelligenter Gewohnheitsverfolgung dabei hilft, Planungsfehler zu vermeiden.

Mit Reclaim können Sie Aufgaben automatisch nach Priorität und Fristen planen. Sie können die Dauer bestimmter Aufgaben festlegen, Arbeitszeit und Freizeit vergleichen, zwischen intensiver und oberflächlicher Arbeit unterscheiden und sogar die produktivsten Tage auswerten.

Das einzigartigste Feature des Tools ist sein KI-Habit-Tracker, der Aufgaben automatisch neu plant, wenn die Arbeit die Gewohnheiten überlagert, und so das persönliche Wachstum unterstützt. Außerdem verfolgt er persönliche Aktivitätszeiten, erstellt wöchentliche Berichte und plant/verschiebt Meetings automatisch nach Ihren Präferenzen.

Die besten Features von Reclaim.ai

Verfolgen Sie die Zeiten Ihres Teams in Meetings und verbessern Sie die Produktivität mit People Analytics

Optimieren Sie Workflows mit Terminplanungslinks und binden Sie diese Links für ein schnelles und personalisiertes Buchungssystem ein

Automatische Planung von Pausen nach Meetings oder Arbeitssitzungen mit KI

Reclaim. ai Einschränkungen

Die Benutzeroberfläche der mobilen App kann manchmal etwas schwierig zu bedienen sein

Sie können die Planung abhängiger Aufgaben nicht automatisieren

Manchmal plant das Tool zu viele Aufgaben ein, sodass der Kalender überfüllt ist

Preise für Reclaim.ai

Lite: Kostenlos

Starter: 8 $ pro Platz/Monat

Business : 12 $ pro Platz/Monat

Enterprise: 18 $ pro Platz/Monat, jährlich abgerechnet

Bewertungen und Rezensionen zu Reclaim.ai

G2: 4,8/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Reclaim.ai?

Ein G2-Benutzer sagt:

Es handelt sich um eine einfache und leistungsstarke Lösung für die Verwaltung von Aufgaben, Priorisierung und Terminplanung. Insbesondere eignet es sich hervorragend für meinen Anwendungsfall, in dem ich Aktionselemente in Google Docs notiere, die bidirektional zwischen Google Docs ⇆ Google Tasks ⇆ Reclaim synchronisiert werden. Ich habe viele andere Tools ausprobiert, insbesondere Smartsheet, ClickUp, Motion und Google Tabellen, und ich denke, Reclaim.ai ist endlich das Tool, das ich verwenden werde. Allerdings sind die Projektmanagement-Features von Reclaim limitiert.

Es handelt sich um eine einfache und leistungsstarke Lösung für die Aufgabenverwaltung, Priorisierung und Terminplanung. Insbesondere eignet es sich hervorragend für meinen Anwendungsfall, in dem ich Aktionselemente in Google Docs notiere, die bidirektional zwischen Google Docs ⇆ Google Tasks ⇆ Reclaim synchronisiert werden. Ich habe viele andere Tools ausprobiert, insbesondere Smartsheet, ClickUp, Motion und Google Tabellen, und ich denke, Reclaim. ai ist endlich das Tool, das ich verwenden werde. Allerdings sind die Projektmanagement-Features von Reclaim eingeschränkt.

9. Morgen Calendar (Am besten für tägliche Aufgaben und Zeitmanagement geeignet)

via Morgen

Morgen ist ein Tagesplaner mit erweiterten Zeitblockierungsfunktionen und grundlegender Aufgabenverwaltung. Der KI-Planer organisiert Ihren Tag, indem er Aufgaben priorisiert und Ihnen anhand Ihrer Kapazitäten und täglichen Ziele Vorschläge macht, wann Sie diese bearbeiten sollten. Sie können diese Pläne zusammen mit manuellen Zeitblockierungen nutzen, um Ihre Aktivitäten zu planen und neu zu terminieren.

Die integrierte Kalenderverwaltung der Plattform ermöglicht einen dedizierten Aufgabenkalender, die Synchronisierung von Aufgaben über alle Kalender hinweg und die Integration mit Projektmanagement-Tools.

Im Gegensatz zu Amie bietet Morgen Statistiken zu persönlichen Planungsmustern und zur für Aufgaben aufgewendeten Zeit. Darüber hinaus können Sie „Frames” für verschiedene Aufgabentypen erstellen und die dafür aufgewendete Zeit überwachen.

Die besten Features von Morgen Kalender

Erhalten Sie Empfehlungen, wann Sie welche Aufgaben bearbeiten sollten, basierend auf Ihren Zielen und Ihren Power-Stunden mit KI Planner

Lösen Sie Terminkonflikte, fügen Sie Co-Hosts zu Terminlinks hinzu und zeigen Sie in Echtzeit aktualisierte Zeitfenster mit zeitübergreifender Terminplanung an

Erstellen Sie Aufgaben, fügen Sie Fristen hinzu und kategorisieren Sie Aufgabenlisten mit dem Aufgabenmanager

Einschränkungen von Morgen Kalender

Einigen Benutzern zufolge gibt es bei der mobilen App Morgen Probleme mit der Synchronisierung, was frustrierend sein kann

Die Aufgabenverwaltung kann sich manuell anfühlen, da es kaum Automatisierungen gibt

Preise für Morgen Kalender

Einzelpersonen monatlich: 30 $ pro Monat

Einzelpersonen jährlich: 15 $/Monat, jährlich abgerechnet

Believer: 6,50 $/Monat, Abrechnung alle fünf Jahre

Team Monthly: 25 $ pro Platz/Monat

Team Yearly: 10 $ pro Platz/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Morgen Kalender

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Morgen Kalender?

Ein G2-Benutzer sagt:

Ich kann sehen, was ich erledigt habe, und meine Aufgaben im Blick behalten. Ich kann im Handumdrehen einen Terminplanungslink erstellen und muss keine E-Mails hin und her schicken, um den richtigen Termin für ein Meeting zu finden. Außerdem kann ich Aufgaben mit Priorität erstellen und alle meine Kalender in einem zusammenführen. Es ist sehr praktisch, verschiedene Zeitzonen für Meetings mit Menschen auf der ganzen Welt zu überprüfen. Allerdings können Sie Terminplanungslinks nicht an Meetings mit mehr als einer Person senden.

Ich kann sehen, was ich erledigt habe, und meine Aufgaben im Blick behalten. Ich kann im Handumdrehen einen Terminplanungslink erstellen und muss keine E-Mails hin und her schicken, um den richtigen Termin für ein Meeting zu finden. Außerdem kann ich Aufgaben mit Priorität erstellen und alle meine Kalender in einem zusammenführen. Es ist sehr praktisch, verschiedene Zeitzonen für Meetings mit Menschen weltweit zu überprüfen. Allerdings können Sie Terminplanungslinks nicht an Meetings mit mehr als einer Person senden.

10. Notion (Am besten für das Wissensmanagement in Unternehmen geeignet)

via Notion

Notion ist eine App zur Steigerung der Produktivität mit integriertem Kalender und Projektmanagement-Tools, mit denen Sie Aufgaben organisieren, Meetings planen, Notizen machen, Informationen zentralisieren und zusammenarbeiten können.

Während Amie eher auf Kalender ausgerichtet ist, erfüllt Notion vielfältige Anforderungen von Unternehmen. Dank seiner Flexibilität können Sie benutzerdefinierte Workflows erstellen, Tools integrieren, Projekte nachverfolgen und interaktive Kanban-Boards und Tabellen für die Datenverwaltung verwenden.

Der Kalender von Notion ist jedoch als separate App verfügbar, und die KI-Features sind limitiert.

Die besten Features von Notion

Nutzen Sie flexible Datenbanken, um Informationen und Aufgaben zu organisieren

Planen Sie Ereignisse, richten Sie Erinnerungen ein und organisieren Sie Termine und Meetings mit Notion Kalender

Erstellen Sie personalisierte Dashboards, um Ihre Arbeit zu visualisieren und den Fortschritt zu verfolgen

Greifen Sie auf verschiedene Vorlagen für To-Do-Listen zu, die für die tägliche Aufgabenverwaltung, die Nachverfolgung von Meilensteinen in Projekten und vieles mehr entwickelt wurden

Limits von Notion

Hat eine steile Lernkurve

Eingeschränkte Offline-Funktionen erschweren die Bearbeitung von Notizen oder den Zugriff auf wichtige Informationen ohne Internetverbindung

Preise für Notion

Free

Plus: 12 $ pro Platz/Monat

Business: 24 $ pro Platz/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Notion

G2: 4,7/5 (über 6.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2.500 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Notion?

Ein G2-Benutzer sagt

Datenbanken eignen sich hervorragend für die Organisation von Produktionsplänen und sozialen Kalendern. Die Kalenderintegration, die App-Integration mit all meinen Google-Diensten und die KI-Features haben mir viel Zeit bei langwierigen Aufgaben gespart. KI benötigt zwar noch immer menschliche Eingaben und Überprüfungen, aber für mich ist es ein großartiges Tool, um in kürzeren Arbeitssitzungen hyperproduktiv zu sein. Allerdings ist die Bearbeitung von Notizen in Android manchmal inkonsistent. Die Tools zum Ändern eines Blocks verschwinden manchmal, und ich muss die App schließen und erneut öffnen, damit sie funktioniert.

Datenbanken eignen sich hervorragend für die Organisation von Produktionsplänen und sozialen Kalendern. Die Kalenderintegration, die App-Integration mit all meinen Google-Diensten und die KI-Features haben mir viel Zeit bei langwierigen Aufgaben gespart. KI benötigt zwar noch immer menschliche Eingaben und Überprüfungen, aber für mich ist sie ein großartiges Tool, um in kürzeren Arbeitssitzungen hyperproduktiv zu sein. Allerdings ist die Bearbeitung von Notizen in Android manchmal inkonsistent. Die Tools zum Ändern eines Blocks verschwinden manchmal, und ich muss die App schließen und erneut öffnen, damit sie funktioniert.

Automatisieren Sie die Aufgabenplanung wie ein Profi mit ClickUp

Die KI-basierte Terminplanung und die Aufgabenvorschläge von Amie sind zwar großartig, aber die grundlegenden Funktionen für die Aufgabenverwaltung und die Kalenderintegration lassen manchmal zu wünschen übrig. Sie lassen Sie nach mehr verlangen, um maximale Produktivität und effizientes Arbeitsmanagement zu gewährleisten.

Alle Tools, die wir vorgestellt haben, helfen Ihnen dabei, alle Ihre Aufgaben im Blick zu behalten und Meetings einfach zu planen. Allerdings kann nur eine Plattform das Aufgaben- und Projektmanagement auf die nächste Stufe heben.

ClickUp, die App für alles für die Arbeit, vereint KI-gestütztes Aufgabenmanagement, Projektmanagement, Kommunikation, einen integrierten Kalender und Terminplanung unter einem Dach.

Sie erleichtern die Bewältigung komplexer Projektanforderungen und optimieren Workflows, sodass Sie Ihre Aufgaben schnell erledigen können.

Möchten Sie mehr über ClickUp erfahren? Melden Sie sich kostenlos an und entdecken Sie die Vorteile!