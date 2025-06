die 10 besten Adobe Firefly-Alternativen für Kreativprofis im Jahr 2025

Erinnern Sie sich noch daran, als die Erstellung überzeugender digitaler Bilder tiefgreifende technische Kenntnisse, teure Software und stundenlange mühsame Arbeit erforderte? Während traditionelle CGI in Filmen wie Star Wars und Jurassic Park fantastische Welten zum Leben erweckte, schränkte ihre Komplexität den Zugang ein.

Heute hat die generative künstliche Intelligenz (KI) die Erstellung von Bildern demokratisiert und Erstellern überall leistungsstarke Tools an die Hand gegeben.

Adobe Firefly ist ein beliebtes Tool zur Erstellung von Bildern aus Text – aber es ist nicht Ihre einzige Option. Wenn Sie nach einer Alternative zu Adobe Firefly suchen, finden Sie in dieser Liste 10 leistungsstarke KI-Tools mit einzigartigen Features und kreativen Workflows für unterschiedliche Anforderungen. 🎨

🔍 Wussten Sie schon? Bereits in den 1970er Jahren begannen wir, Computer zum Erstellen von Bildern zu verwenden.

Auf einen Blick: Die besten Alternativen zu Adobe Firefly

Hier finden Sie eine kurze Übersicht über die 10 besten Alternativen zu Adobe Firefly:

Tool Am besten geeignet für Beste Features Preise ClickUp KI-gestützte Erstellung von Inhalten und Projektmanagement Teamgröße: Ideal für Einzelpersonen, mittelständische Teams und große Unternehmen, die ihren Workflow um schnelle Designlösungen erweitern möchten Benutzerdefinierte Ansichten für das Personalmanagement, KI-gestützte Leistungsanalysen, nahtlose Aufgabenverwaltung und Zusammenarbeit, Vorlagen für die Personalbeschaffung, Einarbeitung und Leistungsbeurteilung Free Forever; Benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen verfügbar MidJourney Hochwertige Bilderzeugung Teamgröße: Ideal für kleine Teams ohne eigene Grafikdesigner Erstellen Sie detaillierte, fotorealistische oder stilisierte Bilder aus Textvorgaben Ab 10 $/Monat DALL·E 3 Detaillierte Text-zu-Bild-Generierung Teamgröße: Ideal für Teams ohne eigene Grafikdesigner Erstellen Sie kreative Visualisierungen aus beschreibenden Texten, insbesondere für Marketing und Werbung Ab 20 $/Monat (über ChatGPT Plus) Stabile Diffusion Open-Source-KI-Bildgenerierung Teamgröße: Benutzerdefiniertes Modelltraining und erweiterte Erstellung von Bildern auf Basis von Eingabeaufforderungen Benutzerdefinierte generative KI-Kunst-Erstellung, Open Source, kann benutzerdefinierte Modelle trainieren Ab 7 $/Monat (kostenlose Testversion verfügbar) Runway Gen-2 Erstellung von Videos und Bildern Teamgröße: Erstellen Sie kurze Videoclips und Bilder anhand von Textvorgaben mit integrierter Bearbeitung Erstellung von Bildern und Videos, Text-zu-Bild, Bild-zu-Video und erweiterte Funktionen zur Bearbeitung von Videos Kostenlos; ab 15 $/Monat pro Benutzer Canva Einfaches, anfängerfreundliches Grafikdesign Teamgröße: Ideal für mittelständische Unternehmen und große Unternehmen; erfordert einige Designkenntnisse, um alle Funktionen nutzen zu können Erstellen von Designs mit Vorlagen und KI-generierten Grafiken für Nicht-Designer Free-Plan; ab 12,99 $/Monat pro Benutzer DreamStudio Anpassbare generative KI-Kunst Erstellung Teamgröße: Erstellen Sie hochauflösende Bilder mit Kontrolle über Prompt-Variablen und Stil Bildgenerierung mit anpassbaren Aspekten, Inpainting/Outpainting und hochauflösender KI-generierter Kunst Kostenlose Testversion (100 Guthaben); Ab 10 $/Monat für 1000 Guthaben Leonardo AI Komplexe KI-Modelle und DesignsTeamgröße: Erstellen Sie Spiel-Assets, Konzeptkunst und stilisierte Illustrationen mit schneller Steuerung Echtzeit-Bildgenerierung, Hochskalierung und verschiedene künstlerische Stile; Optionen zur Bildanpassung Ab 12 $/Monat Craiyon Schnelle und kostenlose KI-Bildgenerierung Teamgröße: Schnelle, kostenlose Generierung einfacher KI-Bilder zum Experimentieren oder für Ideen Schnelle Erstellung einfacher Bilder aus Textvorgaben, ideal für schnelles Brainstorming und Ideenfindung Ab 12 $/Monat Piktochart Optisch ansprechende Infografiken und Präsentationen Teamgröße: Entwerfen Sie Infografiken, Berichte und Präsentationen über eine Drag-and-Drop-Oberfläche Erstellen Sie Infografiken, Präsentationen und Berichte; integriert KI-gestützte Features für das Design Free-Plan; ab 29 $/Monat pro Benutzer

Was sollten Sie bei einer Alternative zu Adobe Firefly beachten?

Bei der Auswahl einer Alternative zu Adobe Firefly ist es wichtig, die Features zu priorisieren, die Ihren kreativen Anforderungen entsprechen.

Ganz gleich, ob Sie hochwertige KI-Bilder erstellen oder Ihren Grafikdesign-Workflow optimieren möchten, der KI-Kunstgenerator sollte die folgenden Kriterien erfüllen:

Realistische Bilderzeugung: Das Tool sollte aus Textvorgaben scharfe, detailreiche Bilder in einer Vielzahl von Stilen erzeugen

Anfängerfreundliche Bedienung: Dank der übersichtlichen, intuitiven Benutzeroberfläche finden Sie sich schnell zurecht – auch wenn Sie kein Designer oder Entwickler sind

Kreative Kontrolle: Nutzen Sie Optionen zur schnellen Optimierung, Stil Anpassung und Hochskalierung, um Ihre Ergebnisse genau nach Ihren Wünschen zu gestalten

Unterstützende Community: Aktive Foren, Tutorials und reaktionsschneller Support können einen großen Unterschied machen, wenn Sie auf kreative oder technische Hindernisse stoßen

Erschwingliche Pläne: Vergleichen Sie Nutzungsbeschränkungen, Preisstufen und die Eignung des Tools für Ihren Workflow – insbesondere, wenn Sie in großem Umfang erstellen

Workflow-Integration: Die besten Tools arbeiten mit den Programmen, die Sie bereits verwenden, wie Projektmanager oder Cloud-Laufwerke, sodass Sie nicht ständig zwischen Registerkarten wechseln müssen

💡 Profi-Tipp: Wenn Sie KI für Grafikdesign verwenden, beginnen Sie mit einer klaren Vision und detaillierten Vorgaben. Beschreiben Sie Farben, Stile und Stimmungen, die Sie einbeziehen möchten, damit Sie das Beste aus generativer KI herausholen können.

Die 10 besten Alternativen zu Adobe Firefly

Jetzt, da Sie wissen, worauf Sie achten müssen, lassen Sie uns die 10 besten Alternativen zu Adobe Firefly im Jahr 2025 erkunden. Jeder KI-Kunstgenerator wird anhand seiner Features, seines Preises und seiner Eignung für kreative Anforderungen bewertet.

1. ClickUp (Am besten geeignet für die Erstellung von Inhalten und das Projektmanagement mit KI)

Probieren Sie ClickUp Whiteboards Verwenden Sie KI, um Bilder in ClickUp Whiteboards zu erstellen und sie an Ihre Stilvorlieben anzupassen

ClickUp ist eine effektive Alternative zu Adobe Firefly, da es künstliche Intelligenz auf vielfältige Weise über generative KI für die Bild- und Videoproduktion hinaus nutzt.

Dieses umfassende Tool ist ein hub für Kreativprofis, die ihre Workflows mit KI-gestützten Funktionen verbessern möchten.

Im Gegensatz zu Firefly, das sich ausschließlich auf die Bilderzeugung konzentriert, unterstützt ClickUp den gesamten kreativen Prozess – vom Brainstorming über das Schreiben von Skripten bis hin zur Ausführung und Lieferung. Es führt leistungsstarke KI-Features mit intuitiver Aufgabenverwaltung zusammen, um die Produktivität zu steigern und die kreative Kontrolle zu behalten.

ClickUp Whiteboards: Jetzt mit KI-Bildgenerierung

ClickUp Whiteboards gehen über visuelles Brainstorming hinaus – mit der integrierten KI-Bildgenerierung können Sie Ideen sofort in Bilder umsetzen. Sie können eine Eingabeaufforderung direkt auf Ihrem Whiteboard eingeben und ClickUp generiert innerhalb von Sekunden ein Bild für Sie. Es sind keine zusätzlichen Tools oder Registerkarten erforderlich.

So hilft das Ihrem Team:Ganz gleich, ob Sie Benutzer-Flows planen, Konzepte entwerfen oder einfach nur Bilder in ein Team-Brainstorming einfügen möchten – mit Whiteboards bleibt alles an einem Ort. Sie können Verbindungen zeichnen, Aufgaben aus Haftnotizen zuweisen und jetzt auch KI-generierte Bilder einfügen, um Ihre Ideen zum Leben zu erwecken.

Benutzerdefinierte Bilderstellung mit ClickUp Brain

ClickUp unterstützt Sie auch im kreativen Prozess und macht das Brainstorming vom ersten Gedanken bis zur endgültigen Umsetzung reibungsloser und kollaborativer.

KI-gestützter Support für Texte und Inhalte mit ClickUp Brain

Wenn Sie jedoch nach etwas Detaillierterem suchen, kann ClickUp Ihnen ebenfalls weiterhelfen! Hier ist ein Beispiel-Workflow, wie Sie ClickUp AI verwenden können, um eine detaillierte Eingabeaufforderung zu erstellen und diese dann zur Erstellung eines benutzerdefinierten Bildes zu verwenden.

Schritt 1: Generieren Sie die KI-Bildvorlage.

ClickUp Brain für die Bilderzeugung als Alternative zu Adobe Firefly

Schritt 2: Als wir dann denselben Befehl in Brain ausprobiert haben, um es zu testen, wurde dieses Bild generiert. War das nicht ganz einfach?

ClickUp Brain für die Bilderzeugung als Alternative zu Adobe Firefly

ClickUp Brain ist nicht nur zum Schreiben und Zusammenfassen gedacht – es ist Ihr All-in-One-KI-Assistent für Brainstorming, die Erstellung von Bildern und die Automatisierung von Workflows. Ganz gleich, ob Sie Inhalte erstellen, Projekte verwalten oder Ideen visualisieren möchten, ClickUp Brain bietet Ihnen folgende Möglichkeiten:

Brainstorming für Kampagnenideen oder Projektkonzepte mit KI-gestützten Vorschlägen, um Ihre Kreativität anzuregen und Ihre Pläne zu strukturieren

Erstellen Sie detaillierte Kreativ-Briefings, Marketingtexte, Social-Media-Beiträge oder Video-Skriptentwürfe , um Ihre Ideen zum Leben zu erwecken

*erstellen Sie effektive KI-Bildvorlagen und beeindruckende KI-generierte Bilder für Präsentationen, Marketingmaterialien oder visuelles Storytelling. Generieren Sie beispielsweise ein benutzerdefiniertes Bild, um ein Produktkonzept zu visualisieren oder eine Kampagnenidee zu illustrieren

Fassen Sie lange Dokumente, Recherchen oder Feedback-Threads sofort zusammen , sparen Sie Zeit und sorgen Sie für Klarheit

Automatisieren Sie die Erstellung von Aufgaben basierend auf Ihren Plänen und setzen Sie Ideen nahtlos in umsetzbare Workflows um

📮ClickUp Insight: 11 % unserer Befragten nutzen KI hauptsächlich für Brainstorming und Ideenfindung. Aber was passiert anschließend mit diesen brillanten Ideen? Hier benötigen Sie ein KI-gestütztes Whiteboard wie ClickUp Whiteboards, mit dem Sie Ideen aus der Brainstorming-Sitzung sofort in Aufgaben umwandeln können. Und wenn Sie ein Konzept nicht ganz erklären können, bitten Sie einfach den KI-Bildgenerator , eine visuelle Darstellung auf der Grundlage Ihrer Eingabe zu erstellen. Es ist die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, mit der Sie schneller Ideen entwickeln, visualisieren und umsetzen können!

Strukturiertes Projekt- und Aufgabenmanagement mit ClickUp Aufgaben

Organisieren Sie komplexe kreative Projekte mit Präzision und weisen Sie sinnvolle Aufgaben zu. Unterteilen Sie Ergebnisse in Unteraufgaben, weisen Sie Eigentümer zu, legen Sie Abhängigkeiten fest, legen Sie Start- und Fälligkeitsdaten fest und verfolgen Sie den Fortschritt in anpassbaren Phasen (z. B. Briefing, Konzeption, Design, Überprüfung und Fertigstellung). Visualisieren Sie Workflows mithilfe von Listen-, Board-, Kalender- oder Zeitleistenansichten.

Zentrale Zusammenarbeit und Feedback

ClickUp beseitigt verstreutes Feedback in E-Mails und Chats.

Verwenden Sie Kommentare direkt in Aufgaben, Dokumenten oder Whiteboard-Elementen. Weisen Sie Kommentaren Aktionselemente zu

Nutzen Sie Prüfung , um bestimmte Anmerkungen direkt auf hochgeladenen Bildern oder PDFs zu hinterlassen

Sorgen Sie für einen reibungslosen Kommunikationsfluss mit dem integrierten ClickUp Chat

Die besten Features von ClickUp

Visualisieren und entwickeln Sie kreative Ideen auf ClickUp Whiteboards – fügen Sie KI-generierte Bilder ein, erstellen Sie Konzepte auf Karten und verbinden Sie alles mit Aufgaben

Verwenden Sie ClickUp Brain für vielfältige kreative Anforderungen, von der Generierung von Textvorschlägen für Social-Media-Beiträge über Marketingtexte bis hin zu E-Mail-Entwürfen und vielem mehr

Organisieren Sie kreative Projekte mit ClickUp Aufgaben , mit denen Sie detaillierte Zeitleisten, Checklisten und Workflows nachverfolgen können

Erstellen Sie in ClickUp Automatisierungen Workflows und automatisieren Sie Prozesse, die Ihrem kreativen Prozess entsprechen, von der Ideenfindung bis zum fertigen Ergebnis

Arbeiten Sie in Echtzeit mit Features wie Kommentaren, Erwähnungen und Benachrichtigungen mithilfe von ClickUp Chat zusammen

Greifen Sie auf verschiedene Vorlagen zu, die speziell für kreative Teams entwickelt wurden, darunter Grafikdesign, Videoproduktion und Inhaltsplanung

Speichern, teilen und bearbeiten Sie Designdateien in ClickUp Docs mit integrierter Dateiverwaltung, sodass jede Version Ihrer kreativen Arbeit leicht zugänglich ist

Einschränkungen von ClickUp

Neue Benutzer benötigen möglicherweise etwas Zeit, um sich an die umfangreichen Features von ClickUp zu gewöhnen

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Überzeugen Sie sich nicht nur von uns! Das sagen Benutzer über ClickUp:

ClickUp ist ein All-in-One-Tool für das Projektmanagement, das alle für die gesamte Produktentwicklung erforderlichen Features an einem Ort vereint. Die Integration mit anderen Plattformen erleichtert die Migration von anderen Plattformen, und die KI-Funktion kann die Aufgabenbeschreibung zusammenfassen und generieren, wodurch Entwickler die Aufgabe besser verstehen können.

ClickUp ist ein All-in-One-Tool für das Projektmanagement, das alle für die gesamte Produktentwicklung erforderlichen Features an einem Ort vereint. Die Integration mit anderen Plattformen erleichtert die Migration von anderen Plattformen, und die KI-Funktion kann die Aufgabenbeschreibung zusammenfassen und generieren, wodurch Entwickler die Aufgabe besser verstehen können.

💡 Profi-Tipp: Beschleunigen Sie Ihren kreativen Prozess, indem Sie Ideenboards verwenden, um neue Ideen zu sammeln, deren Umsetzung nachzuverfolgen und zu verstehen, wie sie in Ihren Gesamtprozess passen.

2. MidJourney (Am besten geeignet für die Erstellung hochwertiger Bilder)

via Midjourney

Midjourney ist ein renommierter KI-Kunstgenerator mit einer außergewöhnlichen Fähigkeit, atemberaubende und fantasievolle Bilder zu erstellen. Er zeichnet sich durch die Erstellung fotorealistischer Bilder, komplexer Details und verschiedener künstlerischer Stile aus.

Es funktioniert über einen Discord-Server, auf dem Benutzer MidJourney-Textbefehle eingeben, um die KI bei der Erstellung von Bildern anzuleiten.

Sie können benutzerdefinierte Modelle trainieren, kreative Variationen erkunden und mit der KI in einem dynamischen, kollaborativen Space interagieren, der Ihre Fantasie beflügelt.

Die besten Features von MidJourney

Erstellen Sie aus Textvorgaben atemberaubende, hyperrealistische Bilder, die sich perfekt für anspruchsvolle kreative Projekte eignen

Passen Sie den visuellen Stil der generierten Bilder an Ihre kreativen Bedürfnisse an, von hyperrealistisch bis abstrakt oder stilisiert

Teilen Sie Ihre Bilder und lassen Sie sich von einer lebendigen Community von Erstellern inspirieren, indem Sie Anregungen und Feedback austauschen

Einschränkungen von MidJourney

Im Gegensatz zu anderen generativen KI-Web-Apps unterstützt MidJourney keine integrierten Bearbeitungsfunktionen für die Nachbearbeitung

Die präzise Kontrolle über kleine Details kann eine Herausforderung sein, insbesondere bei komplexen Designs

Die Verwendung von Discord-Befehlen kann für einige Benutzer unintuitiv sein

Preise für MidJourney

Basis : 10 $/Monat

Standard : 30 $/Monat

Pro : 60 $/Monat

Mega: 120 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu MidJourney

G2: 4,4/5 (über 80 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🧠 Fun Fact: KI-generierte Kunst hat kürzlich einen renommierten Kunstwettbewerb gewonnen. Im Jahr 2022 gewann ein mit Midjourney erstelltes Kunstwerk den ersten Platz in der Kategorie "Digitale Kunst" des Kunstwettbewerbs der Colorado State Fair.

3. DALL-E 3 (Am besten für die detaillierte Umwandlung von Text in Bilder geeignet)

DALL-E 3, entwickelt von OpenAI (Ersteller von ChatGPT), ist einer der derzeit fortschrittlichsten KI-Bildgeneratoren. DALL-E 3 ist bekannt für seine verbesserte Kreativität und die Fähigkeit, Bilder aus Textbeschreibungen zu generieren, und hat sich zu einem unverzichtbaren Tool für Ersteller, Vermarkter und Künstler entwickelt.

Die Deep-Learning-Algorithmen der Plattform verstehen komplexe Details aus Eingabeaufforderungen und übersetzen sie in atemberaubende Bilder. Sie sind besonders stark in der Erstellung von Bildern mit spezifischen Textelementen, die präzise wiedergegeben werden. Die Plattform ist für dialogorientierte Eingabeaufforderungen in ChatGPT integriert und eignet sich daher ideal für den Einsatz in vielen Bereichen, von sozialen Medien bis hin zu Werbekampagnen.

Die 3 besten Features von DALL-E

Erstellen Sie detaillierte und lebensechte Bilder aus Textvorgaben, ideal für anspruchsvolle kreative Arbeiten

Verwandeln Sie jeden beschreibenden Text in ein aussagekräftiges Bild oder Video und profitieren Sie von einem schnellen und intuitiven kreativen Workflow

Kombinieren Sie verschiedene Motive und Konzepte zu einem einzigen zusammenhängenden Bild und lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf

Passen Sie den künstlerischen Stil der generierten Bilder an Ihre kreativen Vorlieben an, von Fotorealismus bis hin zu malereiähnlichen Texturen

Einschränkungen von DALL-E 3

Die generierten Bilder entsprechen möglicherweise nicht immer den erforderlichen Qualitätsstandards

Benutzer könnten die Anpassungsoptionen im Vergleich zu Photoshop oder Adobe Firefly etwas einschränkend finden

Für den Zugriff ist in der Regel ein Abonnement erforderlich (ChatGPT Plus/Team oder Microsoft-Dienste)

Preise für DALL-E 3

Wird als Add-On für ChatGPT angeboten, um generative KI-Bilder und Videos zu erhalten

Bewertungen und Rezensionen zu DALL-E 3

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

➡️ Weiterlesen: Dall-E-Alternativen zum Erstellen von KI-Bildern

4. Stable Diffusion (am besten für die Open-Source-KI-Bildgenerierung geeignet)

via Stable Diffusion

Stable Diffusion ist eine quelloffene generative KI, die entwickelt wurde, um aus Textvorgaben Bilder in Premiumqualität zu erstellen.

Die Plattform ist vollständig anpassbar und für jeden zugänglich, wodurch sie sich ideal für Entwickler und Kreativprofis eignet.

Es bietet eine detaillierte Kontrolle über die Generierungsparameter (Schritte, Führungsskala, Seeds) und ermöglicht das Training benutzerdefinierter Modelle (LoRAs) zu bestimmten Themen oder Stilen. Eine große Community stellt vortrainierte Modelle und Tools (wie Automatic1111 oder ComfyUI-Webschnittstellen) zur Verfügung.

Die besten Features von Stable Diffusion

Erhalten Sie eine kostengünstige Lösung für die Anpassung und Integration in andere kreative Prozesse mithilfe der Open-Source-Plattform

Passen Sie das KI-Modell an und trainieren Sie es, um einzigartige Ergebnisse zu erzielen, die perfekt zu bestimmten kreativen Stilen passen

Führen Sie das Modell auf Ihrer eigenen Hardware aus, reduzieren Sie die Abhängigkeit von Cloud-Diensten und geben Sie Benutzern die volle Kontrolle über ihre Arbeit

Erstellen Sie realistische Bilder mit beeindruckenden Details, die sich für eine Vielzahl professioneller kreativer Projekte eignen

Einschränkungen von Stable Diffusion

Die Einrichtung und Ausführung der Anwendung vor Ort kann eine Herausforderung sein und erfordert einiges an technischem Know-how

Die Ausgabequalität hängt stark vom jeweiligen Modell, den Eingabeaufforderungen und den verwendeten Einstellungen ab

Preise für Stable Diffusion

Stability AI Platform: 0,01 $ pro Bild (1 Guthaben) – zahlen Sie nach Bedarf

Dienste von Drittanbietern

Stable Diffusion API Basic: 27 $/Monat für ~13.000 Bilder Standard: 47 $/Monat für ~40.000 Bilder Premium: 147 $/Monat für hohe Volumen + Bearbeitung von Videos/Bildern

Basic: 27 $/Monat für ca. 13.000 Bilder

Standard: 47 $/Monat für ca. 40.000 Bilder

Premium: 147 $/Monat für hohe Volumen + Bearbeitung von Videos/Bildern

Wheelhouse Pro: 7 $/Monat Max: 14 $/Monat

Pro: 7 $/Monat

Maximal: 14 $/Monat

Amazon Bedrock 0,04–0,14 $ pro Bild , je nach Modelleinstellungen

0,04–0,14 $ pro Bild, abhängig von den Modelleinstellungen

Basic: 27 $/Monat für ca. 13.000 Bilder

Standard: 47 $/Monat für ca. 40.000 Bilder

Premium: 147 $/Monat für hohe Volumen + Bearbeitung von Videos/Bildern

Pro: 7 $/Monat

Maximaler Preis: 14 $/Monat

0,04–0,14 $ pro Bild, abhängig von den Einstellungen des Modells

Bewertungen und Rezensionen zu Stable Diffusion

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

➡️ Weiterlesen: Design-Projektmanagement: Ein umfassender Leitfaden für Design-Teams

5. Runway Gen-2 (am besten für die Erstellung von Videos und Bildern geeignet)

Runway ist eine Kreativsuite, die sich auf die KI-gestützte Erstellung und Bearbeitung von Videos konzentriert. Das Gen-2-Modell positioniert sich an der Spitze der Text-zu-Video- und Bild-zu-Video-Technologie. Es umfasst auch Tools zur Bilderstellung und -bearbeitung.

Erstellt kurze Videoclips aus Textvorlagen oder durch Animation bestehender Bilder. Bietet KI-Videobearbeitungs-Features wie Objektentfernung, Zeitlupe, Hintergrundersetzung ("Green Screen") und Stilübertragung. Umfasst auch die Umwandlung von Text in Bilder.

Die besten Features von Runway Gen-2

Erstellen und bearbeiten Sie Videos direkt aus Textvorlagen oder vorhandenem Filmmaterial und profitieren Sie von einer beispiellosen Flexibilität für Video-Ersteller

Geben Sie Projekte in Echtzeit für Mitglieder Ihres Teams frei, um die Zusammenarbeit an kreativen Projekten zu vereinfachen und sofort Feedback zu erhalten

Verwenden Sie KI-Features, um visuelle Effekte und Texte hinzuzufügen, die Videoqualität zu verbessern oder sogar völlig neue visuelle Elemente auf Basis Ihrer Eingaben zu generieren

Einschränkungen von Runway Gen-2

Als relativ neue Plattform weist Runway Gen-2 einige Einschränkungen hinsichtlich des Funktionsumfangs und der allgemeinen Stabilität auf

Runway funktioniert auf Basis eines Abonnements, das möglicherweise nicht für jedes Budget geeignet ist

Die Bildgenerierung ist in erster Linie auf Videos ausgerichtet und möglicherweise weniger fortgeschritten als spezielle Tools

Preise für Runway Gen-2

Basis: Kostenlos

Standard : 15 $/Monat pro Benutzer

Pro: 53 $/Monat pro Benutzer

Unlimited : 95 $/Monat pro Benutzer (kein Guthaben)

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Runway Gen-2

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

6. Canva (Am besten geeignet für einfaches, einsteigerfreundliches Grafikdesign)

via Canva

Canva ist eines der beliebtesten UX-Design-Tools, das sowohl von Profis als auch von Anfängern häufig verwendet wird. Die benutzerfreundliche Oberfläche und die umfangreiche Bibliothek mit Vorlagen machen es zu einem hervorragenden Tool, um schnell und ohne große Einarbeitungszeit hochwertige Designs zu erstellen.

Es bietet eine einfache Text-zu-Bild-Generierung innerhalb des Canva-Editors. Der KI-Bildgenerator lässt sich nahtlos in die bestehenden Features der Plattform integrieren, sodass Benutzer KI-generierte Bilder ganz einfach in ihre Designs einbinden können. Dies macht ihn zu einer beliebten Wahl für Marketer, Social-Media-Manager und kreative Teams, die bereits auf der Plattform arbeiten.

Die besten Features von Canva

Verwenden Sie die KI-Tools von Canva, um Designs automatisch anzupassen, Bilder in der Größe zu ändern oder visuelle Elemente zu generieren, wodurch das Design schneller und effizienter wird

Greifen Sie auf Tausende anpassbare Vorlagen für jede Art von Projekt zu, von Präsentationen bis hin zu Social-Media-Beiträgen

Teilen und bearbeiten Sie Designs in Echtzeit über die Web-App oder die mobile App, sodass Teams problemlos zusammenarbeiten können

Laden Sie Ihre Designs mit einem einzigen Klick in verschiedenen Formaten herunter und veröffentlichen und geben Sie sie problemlos frei

Einschränkungen von Canva

Erweiterte generative KI-Features sind erst nach einem Upgrade auf die kostenpflichtigen Pläne verfügbar

Die einfache Bedienung und die leicht verfügbaren Vorlagen können manchmal zu einem Mangel an Originalität führen

Die besten Ergebnisse erzielen Sie mit einem Abonnement für Canva Pro

Preise für Canva

Canva Free

Canva Pro: 15 $/Monat pro Person

Canva Teams: 10 $/Monat pro Person (mindestens drei Personen)

Canva Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Canva

G2: 4,7/5 (über 4.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 12.000 Bewertungen)

Canva macht Grafikdesign einfach und für jedermann zugänglich, mit einigen Features, die denen eines KI-Bildgenerators ähneln. Eine Benutzerin erwähnt dies in ihrer Rezension:

Die Magie geht weiter mit Canva... Das vergangene Jahr war geprägt von ständigen Verbesserungen und Weiterentwicklungen, die die Benutzerfreundlichkeit auf ein neues Niveau gehoben haben! Canva hat sich zu einem "Unternehmen" entwickelt, das Ihnen jedes Material und jede Lösung, die Sie sich vorstellen können und die Kreativität und ein professionelles Erscheinungsbild erfordern, in kürzester Zeit zur Verfügung stellt – und das sofort einsatzbereit!

Die Magie geht weiter mit Canva... Im vergangenen Jahr wurde es ständig verbessert, weiterentwickelt und die Benutzerfreundlichkeit auf ein neues Niveau gebracht! Es ist mittlerweile zu einem "Unternehmen" geworden, bei dem Ihnen jedes Material oder jeder Bedarf, den Sie sich vorstellen können und der Kreativität und ein professionelles Aussehen in kürzester Zeit erfordert, zur Verfügung gestellt wird und sofort einsatzbereit ist!

➡️ Weiterlesen: Die besten KI-Tools für Social Media für Marketer

7. DreamStudio (Am besten geeignet für die Erstellung anpassbarer generativer KI-Kunst)

via DreamStudio

DreamStudio, powered by Stable Diffusion, ist die offizielle Weboberfläche, die von Stability AI entwickelt wurde. Es handelt sich um ein Premium-Tool für Profis, die schnelle Ergebnisse mit generativen KI-Bildern in höchster Qualität benötigen.

Dieses generative KI-Tool bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche mit leistungsstarken KI-Modellen, die hochwertige, realistische Bilder erzeugen. Es bietet Steuerelemente für das Seitenverhältnis, Stilvoreinstellungen, Negativ-Prompts und die Bildanzahl. Außerdem umfasst es Features wie Bild-zu-Bild und grundlegende Bearbeitung/Ausbesserung.

Es ist ideal für Ersteller, die generative Füll- und Bearbeitungs-Features erkunden möchten, mit denen sie den Stil von Bildern basierend auf voreingestellten Modellen ändern können.

Die besten Features von DreamStudio

Erstellen Sie mit der KI-Technologie von Stable Diffusion aus einfachen Textvorgaben hochwertige, realistische Bilder

Bearbeiten und optimieren Sie Ihre Kreationen und nehmen Sie detaillierte Anpassungen und Verbesserungen an den erstellten Bildern vor

Erstellen Sie mehrere Bilder auf einmal und steigern Sie so die Effizienz bei größeren Projekten oder Design-Aufgaben

Passen Sie die generierten Kunstwerke an, indem Sie die Modelleinstellungen anpassen und verschiedene Eingabeaufforderungen verwenden, um unterschiedliche künstlerische Stile zu erstellen

Einschränkungen von DreamStudio

Die Kosten für Guthaben und Nutzungslimits können für neue Benutzer verwirrend sein

Die KI-basierte Bilderzeugung kann erhebliche Rechenleistung beanspruchen

Preise für DreamStudio

Kostenlose Testversion: 100 Guthaben zum Erstellen von Bildern ohne Vorabkosten

Pay-as-you-go: Die Preise basieren auf der Guthabenverwendung, wobei zusätzliches Guthaben ab 10 $/Monat für 1000 Guthabenpunkte erhältlich ist

Bewertungen und Rezensionen zu DreamStudio

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Sehen Sie sich an, was ein G2-Benutzer über DreamStudio aufgrund seiner präzisen Ergebnisse zu sagen hat:

Dreamstudio bietet eine einfache Möglichkeit, Textvorlagen einzugeben und die genauesten Bilder zu generieren. Die Ausgabe erfolgt schnell. Die Implementierung und Integration des Tools ist im Vergleich zu den wichtigsten Mitbewerbern sehr einfach.

Dreamstudio bietet eine einfache Möglichkeit, Textvorgaben einzugeben und die genauesten Bilder zu generieren. Die Ausgabe erfolgt schnell. Die Implementierung und Integration des Tools ist im Vergleich zu den wichtigsten Mitbewerbern sehr einfach.

💡 Profi-Tipp: Seien Sie den Grafikdesign-Trends einen Schritt voraus, indem Sie KI-Tools nutzen, um mit neuen Stilen und Ästhetiken zu experimentieren, bevor sie zum Mainstream werden. Verwenden Sie mehrere Farbpaletten, Typografien und visuelle Effekte mit KI, um sich von der Masse abzuheben.

8. Leonardo AI (Am besten geeignet für komplexe KI-Modelle und -Designs)

via Leonardo AI

Leonardo AI ist eine generative KI-Plattform, die hochwertige Assets insbesondere für Spiele, Konzeptkunst und künstlerische Anwendungen erstellt. Sie produziert mithilfe von KI-Bildvorlagen hochwertige und visuell beeindruckende Bilder. Sie bietet eine Reihe von erweiterten Features, darunter die Generierung von Bildern in Echtzeit, Upscaling und verschiedene künstlerische Stile, die es zu entdecken gilt.

Es bietet eine Bibliothek mit vorab trainierten Modellen, die für bestimmte Stile (Zeichen, Umgebungen, Elemente) optimiert sind. Zu den Features gehören die Bilderzeugung, AI Canvas für Inpainting/Outpainting und Modelltrainingsfunktionen. Außerdem bietet es Steuerelemente für schnelle Hilfestellungen und Bildabmessungen.

Die besten Features von Leonardo AI

Erstellen Sie vielfältige Kunststile, von hyperrealistischen Porträts bis hin zu digitalen Illustrationen, basierend auf spezifischen Textvorgaben

Geben Sie komplexe Textanweisungen für eine detaillierte und benutzerdefinierte Bilderzeugung ein, die sich perfekt für präzise kreative Anforderungen eignet

Erstellen Sie Grafiken in hoher Auflösung und verwenden Sie diese für professionelle Projekte wie digitale Portfolios, Marketingmaterialien und Drucke

Nehmen Sie Echtzeitanpassungen an den generierten Bildern vor und verfeinern Sie die Ergebnisse, um sie besser an Ihre kreative Vision anzupassen

Einschränkungen von Leonardo AI

Die kostenlose Version hat ein tägliches Limit für Token und langsamere Generierungsgeschwindigkeiten

Der Fokus liegt mehr auf der Kunst; Photorealismus ist bei anderen Tools möglicherweise stärker ausgeprägt

Kann aufgrund der Vielzahl an Modellen und Einstellungen für Anfänger komplex sein

Preise für Leonardo AI

Free

Apprentice: 12 $/Monat

Artisan: 30 $/Monat

Maestro: 60 $/Monat

Leonardo für Teams: 24 $/Platz

Bewertungen und Rezensionen zu Leonardo AI

G2: 4,5/5 (20 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Leonardo AI ist bekannt für seine schnelle, hochwertige Bilderzeugung und sein benutzerfreundliches Design. Ein Benutzer erwähnt

Leonardo. Ai generiert schnell hochwertige digitale Assets, Bilder und 3D-Modelle, die Ihren Workflow beschleunigen können. Die Anpassungsoptionen sind flexibel, sodass Sie die KI-generierten Ergebnisse genau an Ihre Vorstellungen anpassen können. Perfekt für Spieleentwickler, Künstler und Designer, die einzigartige Inhalte ohne Qualitätseinbußen erstellen möchten.

Leonardo. Ai generiert schnell hochwertige digitale Assets, Bilder und 3D-Modelle, die Ihren Workflow beschleunigen können. Die Anpassungsoptionen sind flexibel, sodass Sie die KI-generierten Ergebnisse genau an Ihre Vorstellungen anpassen können. Perfekt für Spieleentwickler, Künstler und Designer, die einzigartige Inhalte ohne Qualitätseinbußen erstellen möchten.

9. Craiyon (Am besten für die schnelle und kostenlose KI-Bildgenerierung geeignet)

via Craiyon

Craiyon (ehemals DALL-E Mini) wurde viral bekannt für seine Fähigkeit, aus Textvorgaben oft skurrile und amüsante Bilder zu generieren. Es ist nach wie vor ein kostenloses, webbasiertes Tool, das sich ideal für schnelle Experimente und zum Erkunden der KI-Bildgenerierung ohne Anmeldung oder Kosten eignet. Dieses Tool zeichnet sich durch seine einfache Bedienung aus und eignet sich daher perfekt für die schnelle Erstellung von KI-Bildern ohne komplexe Einstellungen.

Auch wenn die Bildqualität nicht immer so hoch ist wie bei den fortgeschritteneren Tools, bietet Craiyon einen wertvollen Einstieg in die Welt der KI-Kunst.

Die besten Features von Craiyon

Geben Sie einen Text ein und erhalten Sie innerhalb von Sekunden eine visuelle Interpretation Ihrer Beschreibung – perfekt für schnelles Brainstorming

Erstellen Sie eine Vielzahl von Bildtypen, von realistischen Porträts bis hin zu abstrakten Designs, und nutzen Sie so die Vielseitigkeit für unterschiedliche kreative Anforderungen

Nutzen Sie den schnellen Bildgenerierungsprozessor von Craiyon, mit dem Sie in kurzer Zeit mehrere Bilder erstellen können

Einschränkungen von Craiyon

Die Bilder können in ihrer Relevanz für die Eingabe variieren, sodass mehrere Versuche erforderlich sind, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen

Die Ausgabe der generierten Bilder ist nicht mit einigen anderen Alternativen zu Adobe Firefly vergleichbar

Die kostenlose Version enthält Wasserzeichen und Werbung

Preise für Craiyon

Supporter : 12 $/Monat

Professional : 24 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Craiyon

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

10. Piktochart (Am besten geeignet für die Erstellung visuell ansprechender Infografiken und Präsentationen)

via Pikochart

Piktochart ist eine benutzerfreundliche Designplattform, mit der Benutzer visuell ansprechende Präsentationen, Infografiken und Berichte erstellen können. Piktochart konzentriert sich zwar nicht auf die KI-Bildgenerierung, integriert jedoch KI-gestützte Features, die den Designprozess erheblich verbessern.

Mit dem generativen KI-Bild-Ersteller können Benutzer ohne fortgeschrittene Grafikdesign-Kenntnisse visuelle Elemente erstellen und anpassen. Damit ist es ideal für Vermarkter, Pädagogen und Geschäftsinhaber, die mit einfachen Eingabeaufforderungen professionelle KI-generierte Bilder entwickeln möchten. Der Schwerpunkt liegt auf der Erstellung von visuellen Elementen für die Datenrepräsentation und -kommunikation.

Die besten Features von Piktochart

Erstellen und passen Sie Designs mit dem benutzerfreundlichen Drag-and-Drop-Editor von Piktochart an, der sich auch für Benutzer ohne fortgeschrittene Designkenntnisse eignet

Wählen Sie aus einer umfangreichen Bibliothek mit Grafikdesign-Vorlagen für Infografiken, Präsentationen, Berichte und mehr, um jedem Projekt ein professionelles Aussehen zu verleihen

Arbeiten Sie nahtlos mit Mitgliedern Ihres Teams zusammen, indem Sie Designs freigeben und in Echtzeit bearbeiten

Fügen Sie Ihren Designs interaktive Elemente wie anklickbare Links, Animationen und eingebettete Inhalte hinzu, um eine ansprechende Benutzererfahrung zu schaffen

Einschränkungen von Piktochart

Bei der Arbeit mit größeren, komplexeren Designs kann es zu Verzögerungen oder Verlangsamungen der Plattform kommen

Der Schwerpunkt liegt auf Grafiken für das Informationsdesign, nicht auf der eigenständigen Erstellung künstlerischer Bilder

Preise für Piktochart

Free-Plan

Pro: 29 $/Monat pro Benutzer

Business: 49 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bildung : 39,99 $/Monat pro Benutzer

Campus: Benutzerdefinierte Preise

Gemeinnützig: 60 $/Mitglied, jährlich abgerechnet

Bewertungen und Rezensionen von Piktochart

G2: 4,4/5 (über 160 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 190 Bewertungen)

Piktochart vereinfacht das Design von Infografiken und Präsentationen mit KI-gestützten Features. Hier ist die Meinung eines Benutzers dazu:

Das Beste an diesem Tool ist, dass es viele vorgefertigte Vorlagen enthält, die uns viel Zeit bei der Erstellung von Grafiken sparen. Wir müssen nur die Vorlagen auswählen und können mit der Erstellung der Grafiken für unseren Zweck beginnen, indem wir einfach die Informationen in die Vorlage eintragen.

Das Beste an diesem Tool ist, dass es viele vorgefertigte Vorlagen enthält, die uns viel Zeit bei der Erstellung von Grafiken sparen. Wir müssen nur die Vorlagen auswählen und können mit der Erstellung der Grafiken für unseren Zweck beginnen, indem wir einfach die Informationen in die Vorlage eintragen.

Da sich generative KI-Tools ständig weiterentwickeln, übernehmen andere Tools einzigartige Stile und Algorithmen, um Ergebnisse in höchster Qualität zu liefern. Hier sind einige Tools, die einen Blick wert sind:

Deep Dream Generator : Verwendet neuronale Netzwerke, um Bilder in traumhafte, surreale Kunstwerke mit einzigartigen Mustern zu verwandeln

Artbreeder : Ein kollaboratives KI-Tool, mit dem Benutzer Porträts, Landschaften und abstrakte Kunst mit intuitiven Schiebereglern zusammenführen und weiterentwickeln können

RunDiffusion : Eine Cloud-basierte KI-Bildgenerierungsplattform, mit der Benutzer Stable Diffusion-Modelle mit leistungsstarker Hardware ausführen können

Fotor AI Art Generator: Ein einsteigerfreundliches Tool, das Textvorgaben in KI-generierte Kunstwerke mit anpassbaren Stilen umwandelt

Erstellen Sie hochwertige Bilder mit der besten Alternative zu Adobe Firefly

Da generative KI-Modelle sich ständig weiterentwickeln, befindet sich jeder KI-Bildgenerator noch in der Entwicklung. Diese Tools helfen Ihnen bei der grundlegenden Umwandlung von Text in Bilder und bieten sogar Features wie benutzerdefiniertes Modelltraining, wodurch sie eine großartige Ergänzung für Ihr technisches Arsenal darstellen.

Adobe Firefly bietet eine solide Grundlage. Es gibt jedoch bessere Alternativen, um atemberaubende Bilder zu erstellen, generierte Bilder zu bearbeiten und einzigartige Features zu einem wettbewerbsfähigen Preis anzubieten.

ClickUp bietet KI-gestützte Tools, Projektmanagement-Features und kollaborative Whiteboard-Funktionen für die Verwaltung kreativer Projekte von Anfang bis Ende.

Nutzen Sie ClickUp noch heute, um Ihren kreativen Prozess zu optimieren!