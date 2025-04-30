Notion vs. Google Tabellen: Welches Tool organisiert die Arbeit im Jahr 2025 besser?

Vielleicht ist es Ihnen noch nicht aufgefallen, aber es wird immer schwieriger, den Überblick zu behalten. Vor allem, weil der durchschnittliche Büroangestellte mittlerweile täglich mit 11 Apps jongliert. 😱

Aus diesem Grund sind Tools wie Notion und Google Tabellen unverzichtbar geworden. Notion hat mittlerweile über 100 Millionen Benutzer, während Google Tabellen mit mehr als 3 Milliarden aktiven Benutzern, die alles von Budgets bis hin zu Projektplänen verwalten, nach wie vor ein Klassiker ist.

Aber welches Tool hilft Ihnen dabei, besser organisiert zu bleiben? Schauen wir uns das einmal genauer an.

Spoiler-Alarm: Bleiben Sie bis zum Ende dabei, um eine weitere Option zu entdecken, die noch besser ist als beide! 😉

Was ist Notion?

Notion ist eine All-in-One-Plattform für Produktivität, die Notizen, Aufgabenverwaltung, Datenbanken und mehr in einem einzigen, anpassbaren Workspace zusammenführt.

Es passt sich an individuelle und Team-Workflows an und ermöglicht Ihnen die Erstellung einer personalisierten Umgebung, die auf spezifische organisatorische Anforderungen zugeschnitten ist.

via Notion

Features von Notion

Notion bietet eine Reihe robuster Features zur Steigerung der Produktivität und Zusammenarbeit. Hier ein kurzer Überblick über die wichtigsten Vorteile:

🌟 Feature Nr. 1: Datenbanken und Ansichten

via Notion

Die Datenbanken von Notion sind dynamisch. Mit einem einzigen Klick können Sie zwischen Tabellen-, Board-, Listen- und Kalenderansichten wechseln. Ein Marketingteam könnte beispielsweise eine Board-Ansicht verwenden, um den Fortschritt einer Kampagne zu verfolgen, und zur Kalenderansicht wechseln, um anstehende Termine anzuzeigen. Entwickler können sogar Code-Schnipsel direkt in ihre Datenbanken einbetten, um technische Dokumentationen oder Projekte zu verfolgen.

🌟 Feature Nr. 2: Anpassbare Workspaces

via Notion

Mit Notion-Blöcken können Sie Ihren Workspace genau nach Ihren Bedürfnissen gestalten. Ob Aufgaben-Tracker, Inhaltskalender oder persönliches Tagebuch – alles lässt sich mühelos erstellen. Stellen Sie sich das wie ein LEGO-Set für Produktivität vor – flexibel, anpassbar und genau auf Ihren Workflow zugeschnitten.

Mit gebrauchsfertigen Vorlagen und vollständig anpassbaren Layouts passt sich Notion an alles an, von einfachen Notizen bis hin zum komplexen Projektmanagement.

🌟 Feature Nr. 3: Zusammenarbeit und Freigeben

via Notion

Mit Echtzeit-Bearbeitung, Kommentaren und Erwähnungen sorgt der Notion-Workspace für nahtlose Teamarbeit. Features wie freigegebene Seiten, synchronisierte Blöcke, Kommentare und Erwähnungen verbessern die Kommunikation und sorgen dafür, dass alle auf dem gleichen Stand bleiben.

Es reduziert Missverständnisse und steigert die Effizienz. So kann beispielsweise ein Remote-Designteam Feedback zu Mockups direkt auf einer freigegebenen Notion-Seite geben.

💡Profi-Tipp: Verwenden Sie Vorlagen, um Zeit zu sparen! Die Vorlagengalerie von Notion enthält vorgefertigte Lösungen für alles, von Meeting-Agenden bis hin zu Habit Trackern.

via Notion

Notion unterstützt die Integration mit verschiedenen externen Anwendungen, sodass Sie Ihre bestehenden Tools verbinden und Workflows innerhalb einer einheitlichen Plattform optimieren können.

Preise für Notion

Free Forever

Plus: 10 $ pro Platz/Monat

Business: 15 $ pro Platz/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Notion AI: Zu jedem kostenpflichtigen Plan für 8 $ pro Mitglied/Monat hinzufügen, jährlich abgerechnet

✨ Fun Fact: Der Gründer von Notion, Ivan Zhao, hat die App ursprünglich für den persönlichen Gebrauch entwickelt, bevor sie zu einem globalen Phänomen wurde.

📮ClickUp Insight: Fast 35 % der Wissensarbeiter bezeichnen den Montag als den unproduktivsten Tag der Woche. Angestautes E-Mail-Postfach, Nachrichten und neue Prioritäten, die während der Monday Standups auftauchen, können dazu beitragen. Aber was wäre, wenn Sie all diese Monday-Updates, Aufgaben, Meetings und E-Mails auf einer einzigen Plattform zusammenführen und in einem Zug erledigen könnten? Probieren Sie ClickUp, die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat!

Was ist Google Tabellen?

Google Tabellen ist eine webbasierte Tabellenkalkulationsanwendung, mit der Sie Tabellen direkt in Ihrem Browser erstellen, bearbeiten und gemeinsam bearbeiten können – ganz ohne spezielle Software.

via Google Tabellen

Als integraler Bestandteil der Google Workspace-Suite ermöglicht Sheets die Zusammenarbeit in Echtzeit, sodass mehrere Benutzer gleichzeitig an demselben Dokument arbeiten können. Dank dieses cloudbasierten Ansatzes können Sie von jedem Gerät mit einer Internetverbindung auf Ihre Daten zugreifen, was es zu einem vielseitigen Tool für den privaten und beruflichen Gebrauch macht.

Features von Google Tabellen

Google Tabellen bietet umfassende Features zur Vereinfachung der Datenverwaltung und Steigerung der Produktivität.

🌟 Feature Nr. 1: Zusammenarbeit in Echtzeit

via Google Tabellen

Mehrere Benutzer können gleichzeitig an derselben Tabelle arbeiten, mit sofortigen Aktualisierungen und einem detaillierten Änderungsverlauf, um Änderungen nachzuverfolgen. Dies ist entscheidend für Teams, die an gemeinsamen Daten arbeiten, wie z. B. der Koordination von Ereignisbudgets oder der Nachverfolgung von Meilensteinen in Projekten. Stellen Sie sich ein Team vor, das gemeinsam eine Projekt-Zeitleiste aktualisiert und dabei die Änderungen der anderen live sieht.

💡Profi-Tipp: Wenn Sie Google Tabellen für die Nachverfolgung von Projekten verwenden, probieren Sie die Funktion IMPORTRANGE aus, um Daten aus mehreren Tabellen in ein Master-Dashboard zu ziehen.

🌟 Feature Nr. 2: Erweiterte Formeln und Funktionen

via Google Tabellen

Von einfachen Summen bis hin zu komplexen Pivottabellen – Google Tabellen verfügt über mehr als 400 integrierte Funktionen für alle Aufgaben im Zusammenhang mit Daten. Ein Kleinunternehmer könnte beispielsweise "SUMIF" verwenden, um den Umsatz nach Kategorien zu verfolgen, während ein Datenanalyst "VLOOKUP" zum Zusammenführen von Datensätzen nutzen könnte.

🌟 Feature Nr. 3: Integration mit Google-Diensten

Nahtlose Integration mit anderen Google Workspace-Anwendungen wie Docs, Slides und Formularen für einen einheitlichen und vernetzten Workflow. Möchten Sie ein Diagramm in eine Präsentation einbetten oder Daten aus einem Google-Formular abrufen? Das ist mit nur wenigen Klicks erledigt.

🌟 Feature Nr. 4: KI-gestützte Unterstützung

via Google Tabellen

Dank der Integration von Googles KI Gemini kann Sheets automatisch Diagramme erstellen und Einblicke liefern, wodurch die Visualisierung und Interpretation von Daten vereinfacht wird.

Preise für Google Tabellen

Google Tabellen ist über verschiedene Google Workspace-Pläne verfügbar:

Free Forever

Business Starter: 7 $ pro Benutzer/Monat

Business Standard: 12 $ pro Benutzer/Monat

Business Plus: 18 $ pro Benutzer/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

✨Fun Fact: Google Tabellen wurde 2006 als Teil von Google Docs & Spreadsheets eingeführt. Mittlerweile hat es über 900 Millionen aktive Benutzer pro Monat!

Notion vs. Google Tabellen: Features im Vergleich

Sowohl Notion als auch Google Tabellen sind leistungsstarke Tools, dienen jedoch sehr unterschiedlichen Zwecken. Notion ist ein All-in-One-Workspace, der sich hervorragend zum Organisieren von Notizen, grundlegenden Aufgaben und Projekten eignet, während Google Tabellen eine überzeugende Tabellenkalkulation für die Datenanalyse und Zusammenarbeit ist.

Hier ist eine praktische Tabelle, die die wichtigsten Features von Notion und Google Tabellen zusammenfasst:

Feature Notion Google Tabellen Bonus: ClickUp ✨ Zweck All-in-One-Workspace für Notizen, Datenbanken und Projektmanagement Cloud-basiertes Tabellenkalkulations-Tool für die Datenorganisation und -analyse All-in-One-Plattform für Produktivität zur Festlegung von Zielen, Aufgabenverwaltung und mehr. Benutzerdefinierte Anpassung Hochgradig anpassbar mit Vorlagen, Datenbanken und Drag-and-Drop-Layouts Bearbeitung in Echtzeit, Kommentare, Erwähnungen und gemeinsame Workspaces Anpassbare Aufgabenansichten, Felder, Automatisierungen und Dashboards Zusammenarbeit Bearbeitung in Echtzeit, Kommentare, Erwähnungen und gemeinsame Workspaces. Echtzeit-Zusammenarbeit mit Kommentaren, Vorschlägen und Versionshistorie Aufgabenhierarchien, benutzerdefinierte Felder, Zeiterfassung und Zielverfolgung Datenverwaltung Rich-Text-Formatierung, relationale Datenbanken und verknüpfte Seiten Erweiterte Formeln, Pivottabellen und Verarbeitung großer Datensätze Aufgabenhierarchien, benutzerdefinierte Felder, Zeiterfassung und Zielverfolgung Integrationen Eingeschränkte native Integrationen, unterstützt jedoch APIs und Tools von Drittanbietern Nahtlose Integration mit Google Workspace (Docs, Drive, Meet usw.) Breiter Bereich an Integrationen, darunter Slack, Zoom, GitHub, Google Tools Beste Anwendungsfälle Wissensmanagement, Wikis und Projektplanung Datenanalyse, finanzielle Nachverfolgung und Berichterstellung Aufgabenverwaltung, Zusammenarbeit im Team, Sprint-Planung und Nachverfolgung der Leistung

🧠 Wussten Sie schon? Mit dem "Web Clipper" von Notion können Sie jede Webseite direkt in Ihrem Workspace speichern.

Welches ist also die bessere Wahl für die Organisation Ihrer Arbeit? Lassen Sie uns tiefer eintauchen, indem wir die wichtigsten Features aufschreiben und sie im Detail vergleichen.

🌟 Feature Nr. 1: Benutzerdefinierte Anpassung und Flexibilität

Benutzerdefinierte Anpassungen zeigen den wahren Wert eines Tools – lässt es sich an Ihren individuellen Workflow anpassen oder müssen Sie sich an die Vorgaben des Tools anpassen?

Notion

Notion ist wie eine leere Leinwand, auf der Sie alles erstellen können, von Aufgabenlisten bis hin zu komplexen Projekt-Dashboards. Es bietet Drag-and-Drop-Funktionen, relationale Datenbanken und anpassbare Vorlagen. Viele Startups verwenden Notion als Textverarbeitungsprogramm, um ihre Unternehmens-Wikis zu erstellen, und ersetzen damit herkömmliche Dokumentations-Tools.

Google Tabellen

Google Tabellen hingegen sind strukturiert und formelgesteuert. Sie können zwar benutzerdefinierte Tabellenkalkulationen erstellen, diese sind jedoch nicht so flexibel wie Notion. Für diejenigen, die auf Nummern, Berechnungen und Datenaktualisierungen in Echtzeit angewiesen sind, ist Sheets jedoch die bessere Wahl.

🏆 Gewinner: Notion für Flexibilität, Google Tabellen für strukturierte Datenverwaltung.

🌟 Feature Nr. 2: Zusammenarbeit und Bearbeitung in Echtzeit

Nahtlose Zusammenarbeit ist in der heutigen Remote- und Hybrid-Arbeitswelt unverzichtbar. Ein gutes Tool sollte die Zusammenarbeit mehrerer Benutzer in Echtzeit ermöglichen, ohne dass etwas verloren geht.

Notion

Die kollaborativen Features von Notion, wie Kommentare, Erwähnungen und gemeinsame Workspaces, eignen sich perfekt für Teams, die Ideen brainstormen oder Projekte verwalten. Ein Remote-Team könnte Notion beispielsweise verwenden, um eine gemeinsame Wissensdatenbank zu erstellen.

Google Tabellen

Google Tabellen hingegen ist ein leistungsstarkes Tool für die Zusammenarbeit bei datengesteuerten Aufgaben. Mehrere Benutzer können Tabellen gleichzeitig bearbeiten, und die Integration mit Google Meet und Chat sorgt für nahtlose Teamarbeit. Änderungen werden sofort angezeigt, und der Änderungsverlauf erleichtert die Nachverfolgung von Aktualisierungen. Ein Finanzteam könnte beispielsweise Google Tabellen verwenden, um gemeinsam ein Budget zu erstellen.

🏆 Gewinner: Google Tabellen – speziell für die Zusammenarbeit in großen Teams entwickelt.

🌟 Feature Nr. 3: Datenverwaltung

Effektives Datenmanagement ist das Rückgrat jedes organisierten Workflows. Dazu gehört, wie einfach Informationen gespeichert, bearbeitet und abgerufen werden können, sowie die Fähigkeit, sich an unterschiedliche Datenstrukturen anzupassen.

Notion

Die Datenbankfunktionen von Notion sind beeindruckend, aber eher für die Organisation kleinerer Datenmengen geeignet. Es eignet sich perfekt für die Verwaltung von Aufgaben, Notizen und Projekten, ist jedoch für umfangreiche Berechnungen nicht ausreichend.

Google Tabellen

Google Tabellen hilft Ihnen bei der Verwaltung großer Datensätze und komplexer Berechnungen. Mit über 400 integrierten Funktionen und Unterstützung für die Erstellung von Pivottabellen, Diagrammen und Makros ist es ein Traum für Datenanalysten.

🏆 Gewinner: Google Tabellen – für die effiziente Verwaltung großer Datenmengen.

Notion vs. Google Tabellen auf Reddit

Um echte, ungefilterte Meinungen zu Notion und Google Tabellen zu erhalten, haben wir uns an Reddit gewandt. Hier sind die Kommentare der Benutzer!

Ein Reddit-Benutzer ist von der Datenbank-Feature von Notion beeindruckt.

Das einzigartigste Feature von Notion ist die Datenbank. Notion hilft Ihnen also, wenn Sie eine Liste von Elementen mit verschiedenen Eigenschaften sehen möchten, und ist besonders nützlich, wenn Sie diese Informationen auf unterschiedliche Weise anordnen und neu anordnen möchten.

Das einzigartigste Feature von Notion ist die Datenbank. Notion hilft Ihnen also, wenn Sie eine Liste von Elementen mit verschiedenen Eigenschaften sehen möchten, und ist besonders hilfreich, wenn Sie diese Informationen auf unterschiedliche Weise anordnen und neu anordnen möchten.

Ebenso schätzen viele Reddit-Benutzer Google Tabellen wegen ihrer Möglichkeiten zur Zusammenarbeit und Datenverarbeitung:

Ich bin Teil eines zweiköpfigen Teams, das Daten und Berichte für eine große regionale Bank erstellt und speichert. Wir arbeiten an verschiedenen Speicherorten. Die Tatsache, dass wir gemeinsam in einem Sheet arbeiten können, ohne dass etwas kaputt geht oder Dateien gespeichert und versendet werden müssen, ist ein Geschenk des Himmels. Ich kann sogar einige der komplizierteren Formeln, die ich im Laufe der Jahre entwickelt habe, weitergeben, da wir live in derselben Datei arbeiten können.

Ich bin Teil eines zweiköpfigen Teams, das Daten und Berichte für eine große regionale Bank erstellt und speichert. Wir arbeiten an verschiedenen Speicherorten. Die Tatsache, dass wir gemeinsam in einem Sheet arbeiten können, ohne dass etwas kaputt geht oder Dateien gespeichert und versendet werden müssen, ist ein Geschenk des Himmels. Ich kann sogar einige der komplizierteren Formeln, die ich im Laufe der Jahre entwickelt habe, weitergeben, da wir live in derselben Datei arbeiten können.

Notion und Google Tabellen haben zwar ihre Stärken, aber was wäre, wenn Sie das Beste aus beiden Welten kombinieren könnten? Entdecken Sie ClickUp – die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, die Ihren gesamten Workflow für maximale Effizienz neu denken lässt.

Lernen Sie ClickUp kennen – die beste Alternative zu Notion und Google Tabellen

Wenn Notion sich hervorragend für Strukturen eignet und Google Tabellen bei der Datenverarbeitung glänzt, warum sollten Sie sich dann mit nur einem Tool begnügen oder sogar noch Microsoft Word hinzufügen? ClickUp vereint das Beste aus allen Welten und bietet leistungsstarke Organisationsfunktionen, Zusammenarbeit in Echtzeit und erweiterte Features für die Automatisierung – alles an einem Ort. Kein Wechseln zwischen verschiedenen Tools und keine Einschränkungen mehr.

Über 800.000 Teams vertrauen ClickUp, um ihre Workflows zu optimieren. Lassen Sie uns gemeinsam herausfinden, warum es das ultimative Upgrade für Ihre Produktivität ist.

🌟 ClickUp's One Up #1: Intelligentere Datenverwaltung mit Tabellen und benutzerdefinierten Feldern

Im Gegensatz zu den starren Tabellen von Google Tabellen und den Datenbankansichten von Notion bietet Ihnen die Tabellenansicht von ClickUp das Beste aus beiden Welten. Sie können Ihre Arbeit wie in einer Tabelle strukturieren und gleichzeitig umfangreiche Details hinzufügen, Aufgaben zuweisen und den Fortschritt in Echtzeit verfolgen.

Organisieren und visualisieren Sie Ihre Arbeit mühelos mit der Tabellenansicht von ClickUp

Mit der Tabellenansicht und den benutzerdefinierten Feldern von ClickUp können Sie:

erstellen Sie blitzschnelle Tabellenkalkulationen* und leistungsstarke Datenbanken. Bearbeiten Sie Daten in großen Mengen, blenden Sie Spalten aus oder heften Sie sie an, und organisieren Sie sie mühelos per Drag & Drop

Fügen Sie Aufgabenfortschritte, Dateianhänge , Sternebewertungen und mehr als 15 weitere Feldtypen hinzu, um Ihren Workflow anzupassen. Verknüpfen Sie Aufgaben, Dokumente und Abhängigkeiten, um Beziehungen zwischen Daten herzustellen, z. B. Kunden mit Bestellungen oder Benutzer mit Fehlerberichten

Tabellenansichten mit Clients über öffentliche Links freigeben oder Daten mit einem einzigen Klick in Tabellenkalkulationen exportieren

Passen Sie Ihren Workflow mit den benutzerdefinierten Feldern von ClickUp an – verfolgen, organisieren und verwalten Sie Ihre Arbeit ganz nach Ihren Wünschen

Mit unbegrenzten Anpassungsmöglichkeiten und Zusammenarbeit in Echtzeit sind die benutzerdefinierten Felder und die Tabellenansicht von ClickUp eine überzeugende Option, um Ihre Arbeit ganz nach Ihren Vorstellungen zu verwalten!

💡Profi-Tipp: Kombinieren Sie die Tabellenansicht mit benutzerdefinierten Feldern, um eine auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Datenbank ohne Code zu erstellen.

🌟 ClickUp's One Up #2: KI-gestützte Dokumente für nahtlose Zusammenarbeit

Notion und Google Tabellen haben jeweils ihre Stärken, aber ClickUp Docs hebt Zusammenarbeit und Organisation auf ein ganz neues Niveau. Stellen Sie sich einen Workspace vor, in dem Ihre Dokumente nicht nur Informationen speichern, sondern für Sie arbeiten.

Nahtlose Zusammenarbeit mit ClickUp Docs – Erstellen, bearbeiten und verbinden Sie Ihre Arbeit an einem Ort

Mit ClickUp Docs können Sie wie nie zuvor erstellen, zusammenarbeiten und Verbindungen herstellen.

Erstellen Sie Dokumente für alles: Von Roadmaps bis hin zu Wikis – erstellen Sie beeindruckende Dokumente mit verschachtelten Seiten, Von Roadmaps bis hin zu Wikis – erstellen Sie beeindruckende Dokumente mit verschachtelten Seiten, Tabellen und Vorlagen . Fügen Sie Lesezeichen ein, fügen Sie Widgets hinzu und formatieren Sie Dokumente ganz nach Ihren Bedürfnissen, anders als bei Google Docs

Zusammenarbeit in Echtzeit: Bearbeiten Sie Dokumente gemeinsam mit Ihrem Team, taggen Sie Kollegen für Feedback und verwandeln Sie Ideen in nachverfolgbare Aufgaben

Dokumente mit Workflows verbinden: Verknüpfen Sie Dokumente mit Aufgaben, aktualisieren Sie den Status von Projekten und weisen Sie Aktionselemente zu, ohne den Editor zu verlassen

Während Sie mit ClickUp Docs Roadmaps, Wissensdatenbanken und Wikis erstellen, steht Ihnen ClickUp Brain zur Seite, um Ihren Workflow zu optimieren. Es verwandelt statische Dokumentationen in dynamische, intelligente Ressourcen, indem es Erkenntnisse aufzeigt, Aktualisierungen automatisiert und Ihnen hilft, schneller zu schreiben.

Damit können Sie:

KI-gestütztes Schreiben : Entwerfen, verfeinern und strukturieren Sie Inhalte mühelos mit einem KI-Assistenten, der sich Ihrem Stil anpasst

Erhalten Sie sofort Antworten: Fragen Sie nach Aufgaben, Dokumenten oder Personen – ClickUp Brain zieht den Kontext aus Ihrem gesamten Workspace heran, um präzise und sofortige Antworten zu liefern

Automatisieren Sie Aktualisierungen: Verabschieden Sie sich von manuellen Fortschrittsberichten. ClickUp Brain generiert automatisch Zusammenfassungen, Stand-ups und Statusaktualisierungen

ClickUp Brain: Der KI-gestützte Assistent, der Aufgaben, Dokumente und Erkenntnisse für ein intelligenteres Arbeitsmanagement verbindet

🌟 ClickUp's One Up #3: Automatisierungen, die Stunden sparen

ClickUp organisiert nicht nur die Arbeit, sondern automatisiert Workflows von Anfang bis Ende. Während Notion und Google Tabellen manuelle Aktualisierungen erfordern, übernimmt ClickUp Automatisierung wiederkehrende Aufgaben wie die Zuweisung von Aufgaben, Statusaktualisierungen und Erinnerungen an Termine.

Sparen Sie Zeit, indem Sie Routineaufgaben automatisieren und Workflows mühelos mit ClickUp-Automatisierungen optimieren

Mit den Automatisierungen von ClickUp können Sie:

Aufgaben automatisch zuweisen, Status ändern, Listen verschieben , Kommentare posten und vieles mehr

Automatisieren Sie die Eigentümerschaft von Aufgaben durch die dynamische Zuweisung von Beobachtern, Erstellern von Aufgaben oder bestimmten Team-Mitgliedern

Automatische Antworten auf Kundenfeedback , Senden von Projekt-Updates an Partner und nahtlose Kommunikation

Automatisieren Sie Aufgabenübersichten, Projektaktualisierungen und Stand-up-Meetings

Weitere ClickUp-Features zur Verbesserung Ihres Workflows

Nahtlose Integrationen

Verbinden Sie sich mit über 1.000 Tools, um Ihren Workflow zu vereinfachen und Ihre Produktivität mit ClickUp-Integrationen zu steigern

ClickUp lässt sich kostenlos mit über 1.000 Tools integrieren und ist damit der ultimative hub für Ihre Arbeit. Von Google Drive und Slack bis hin zu GitHub und Salesforce – Sie können alles mühelos synchronisieren.

Effizientes Aufgabenmanagement

Mit ClickUp Aufgabenmanagement kommt Produktivität erst richtig zur Geltung. Sie können Aufgaben zuweisen, den Fortschritt verfolgen und abhängige Aufgaben verknüpfen.

Mit ClickUp Aufgaben können Sie außerdem:

Automatisieren, priorisieren und arbeiten Sie gemeinsam an Aufgaben, indem Sie diese in Unteraufgaben und Checklisten aufteilen

Passen Sie Aufgaben mit Feldern, Kategorien und Prioritäten an Ihren individuellen Workflow an

Verfolgen Sie Trends, analysieren Sie Daten und treffen Sie intelligentere Entscheidungen mit ClickUp AI, das Aufgaben mit Ihrem gesamten Workflow verbindet

Passen Sie Aufgaben an, automatisieren Sie sie und verbinden Sie sie mit dem Rest Ihrer Arbeit, um mit ClickUp Tasks nahtlose Produktivität zu erzielen

Mit ClickUp bleiben Ihre Aufgaben, Tools und Teams perfekt synchronisiert – so können Sie smarter statt härter arbeiten.

ClickUp: Die perfekte Lösung für die Debatte "Notion vs. Google Tabellen"

Notion bietet unübertroffene Anpassungsmöglichkeiten und Flexibilität, während Google Tabellen nach wie vor ein Kraftpaket für die Datenverwaltung ist. Aber warum sollten Sie sich zwischen den beiden entscheiden, wenn ClickUp das Beste aus beiden Welten und noch viel mehr bietet?

ClickUp ist das richtige Tool für Produktivität und Aufgabenmanagement, das unübertroffene Flexibilität, KI-gestützte Automatisierung, nahtlose Zusammenarbeit und leistungsstarke Integrationen bietet. Für optimierte Workflows, müheloses Aufgabenmanagement und nahtlose App-Verbindungen ist ClickUp die All-in-One-Lösung.

Sind Sie bereit, die Einschränkungen von Notion und Google Tabellen hinter sich zu lassen? Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an und erleben Sie eine effizientere Art zu arbeiten!