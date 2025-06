Aufträge in einer Tabelle planen. Reinigungskräfte per Text benachrichtigen, um Schichten zu bestätigen. Verspätete Zahlungen einfordern. Wenn Sie ein Reinigungsunternehmen betreiben, haben Sie wahrscheinlich alle drei Aufgaben schon einmal erledigt – und das an einem einzigen Tag.

Manuelle Prozesse verlangsamen die Arbeit, verursachen Fehler und erschweren das Wachstum in der Reinigungsbranche. Mit einer Reinigungsmanagement-Software können Sie das ändern. Sie vereint Terminplanung, Rechnungsstellung, Auftragsverfolgung und Teamkoordination an einem Ort, sodass Sie Zeit sparen und sich auf die Betreuung Ihrer Clients konzentrieren können.

Nachfolgend haben wir die 10 besten Reinigungsunternehmen-Software aufgelistet, die professionellen Reinigungsdienstleistern und Eigentümern von Reinigungsdiensten dabei helfen, Abläufe zu vereinfachen, organisiert zu bleiben und den täglichen Aufwand zu reduzieren.

Die 10 besten Reinigungsunternehmen-Software im Jahr 2025 auf einen Blick

Bevor wir uns näher mit den einzelnen Tools in unserer Liste befassen, finden Sie hier eine Übersicht über die 10 besten Softwaretools für Reinigungsunternehmen und ihre besonderen Merkmale.

Tool Schlüssel-Features Am besten geeignet für Preise* ClickUp Umfassende Verwaltung für Reinigungsprojekte, Terminplanung, Kommunikation und Rechnungsstellung + Nachverfolgung von Aufgaben, Automatisierung und benutzerdefinierte Dashboards Am besten geeignet für umfassendes Reinigungsmanagement Teamgröße: Einzelunternehmer, kleine Reinigungsunternehmen und große Anbieter von Reinigungsdienstleistungen Für immer kostenlos; anpassbare Pläne für Unternehmen verfügbar ZenMaid Optimierte Planung mit Drag-and-Drop-Kalender, automatischen Erinnerungen, Checklisten für Reinigungskräfte und Online-Buchungen Am besten geeignet für optimierte Planung und Kommunikation mit Clients Teamgröße: Einzelunternehmer und kleine Unternehmen Kostenlose Testversion; kostenpflichtige Pläne ab 19 $/Monat HouseCall Pro Außendienstmanagement, Online-Buchung, automatisierte Rechnungsstellung, Kundenportal, wiederkehrende Aufträge Am besten für die Kommunikation im Außendienst geeignetTeamgröße: Anbieter von Reinigungsdienstleistungen, große gewerbliche Reinigungsunternehmen und Hauswirtschaftsdienste Kostenlose Testversion verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 59 $/Monat Jobber Verwaltung von Angeboten, Aufträgen und Rechnungen mit einem Client-Portal und CRM Am besten geeignet für die Verwaltung von Angeboten, Aufträgen und Rechnungen Teamgröße: Anbieter von Reinigungsdienstleistungen für mittelständische Unternehmen Ab 24 $/Monat mHelpDesk Benutzerdefinierte Arbeitsaufträge und Feldplanung mit einer mobilen App und automatisierter Nachrichtenübermittlung Am besten geeignet für benutzerdefinierte Arbeitsaufträge und die Planung vor OrtTeamgröße: Einzelunternehmer, mittelständische Unternehmen und größere gewerbliche Unternehmen Benutzerdefinierte Preise ServiceTitan Komplexe Planungs- und Dispositionsfunktionen für große Teams mit mobilem Zugriff und Berichterstellung Am besten geeignet für komplexe Terminplanung und umfangreiche DispositionTeamgröße: Mittelständische Unternehmen und größere gewerbliche Firmen Benutzerdefinierte Preise Hubstaff Zeiterfassung mit GPS, Produktivitätsberichte und Integration der Lohnabrechnung Am besten geeignet für Zeiterfassung und Produktivität der Mitarbeiter Teamgröße: mittlere und große Unternehmen Kostenlose Testversion verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 7 $/Benutzer/Monat Swept Kommunikation mit Reinigungsteams mit mehrsprachigem Support und Nachverfolgung von Lieferungen Am besten für die Kommunikation von Reinigungsteams geeignetTeamgröße: Mittlere bis große mehrsprachige Anbieter von Reinigungsdienstleistungen Kostenlose Testversion verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 30 $/Monat Connectteam Funktionen für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter und den täglichen Betrieb Am besten geeignet für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter und den täglichen Betrieb Teamgröße: Kleinere, lokale Anbieter von Reinigungsdienstleistungen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 29 $/Monat WorkWave Service Routenoptimierung und groß angelegte Disposition mit Nachverfolgung in Echtzeit Am besten geeignet für die Routenplanung und groß angelegte DispositionTeamgröße: Große gewerbliche Anbieter von Reinigungsdienstleistungen Benutzerdefinierte Preise

Was sollten Sie bei einer Software für Reinigungsunternehmen beachten?

Die richtige Software für gewerbliche Reinigungsdienste sorgt dafür, dass Ihr Team aufeinander abgestimmt ist, Ihre Aufträge pünktlich erledigt werden und Ihre Clients zufrieden sind. In vielen Beispielen aus dem Dienstleistungsbereich, von Reinigungsdiensten über Klimatechnik bis hin zur Landschaftsgestaltung, entscheidet die richtige Software über einen reibungslosen Ablauf oder tägliches Chaos.

Auf Folgendes sollten Sie bei der Auswahl einer Software für Reinigungsunternehmen achten:

Einfache Planung: Die Software sollte eine Auftragsplanung per Drag & Drop ermöglichen, um Reinigungskräfte zuzuweisen, Kalender zu verwalten und Doppelbuchungen zu vermeiden

Integriertes CRM: Ein CRM-System hilft Ihnen dabei, wichtige Client-Informationen wie Kontaktdaten, Leistungshistorie, Sonderwünsche und Reinigungspräferenzen an einem Ort zu speichern

Automatisierte Rechnungsstellung: Eine gute Reinigungssoftware sollte automatisch Rechnungen auf Basis fertiggestellter Aufträge erstellen, diese an Clients senden und sogar mit Zahlungsdienstleistern integrieren, um Online-Zahlungen zu ermöglichen

Zeiterfassung: Entscheiden Sie sich für eine Software mit Zeiterfassungs-Features, mit denen Reinigungskräfte digital ein- und ausstempeln können. Dies trägt zur Verantwortlichkeit bei und liefert genaue Aufzeichnungen der Arbeitszeiten für die Lohnabrechnung

Workflow-Automatisierung: Software mit Workflow-Automatisierung kann Aufgaben wie die Nachverfolgung von Clients, die Rechnungsstellung und die Bestätigung von Terminen automatisieren, sodass Sie mehr Zeit für Ihr Kerngeschäft haben

Bestandsverwaltung: Die Nachverfolgung von Reinigungsmitteln kann eine Herausforderung sein. Mit einer Software zur Bestandsnachverfolgung können Sie Lagerbestände überwachen, Nachbestellungen veranlassen und sicherstellen, dass Ihr Team für jeden Auftrag die richtigen Materialien zur Verfügung hat

🧠 Wussten Sie schon? Der Markt für Haushaltsreinigung wird im Jahr 2025 voraussichtlich einen Umsatz von über 41,15 Milliarden US-Dollar erzielen.

Die beste Software für Reinigungsunternehmen im Jahr 2025

1. ClickUp (Am besten für umfassendes Reinigungsunternehmen-Management geeignet)

Verwalten Sie alle Aspekte Ihres Reinigungsunternehmens mit ClickUp

ClickUp ist die App für alles rund um die Arbeit, die Reinigungsunternehmen bei der Auftragsplanung, der Koordination ihrer Teams, der Kommunikation mit Clients, der Rechnungsstellung, der Nachverfolgung von Aufgaben und dem Personalmanagement unterstützt.

Mit allen Tools an einem Ort ersetzt ClickUp Tabellenkalkulationen, Gruppenchats und verstreute Apps durch ein zentrales System, das sowohl einmalige Aufträge als auch wiederkehrende Reinigungsaufträge verarbeitet.

Ob Sie einem kleinen Team tägliche Schichten zuweisen oder Dutzende von Reinigungskräften an mehreren Standorten verwalten – mit ClickUp können Sie benutzerdefinierte Workflows erstellen, Routineaufgaben automatisieren und den Fortschritt von Aufträgen in Echtzeit verfolgen. Es ist ideal für Reinigungsunternehmen, die eine bessere Sichtbarkeit ihrer Abläufe wünschen, ohne zusätzlichen Verwaltungsaufwand.

🧹 Aufgaben- und Projektmanagement mit ClickUp Aufgaben

Mit ClickUp Aufgaben können Sie strukturierte Arbeitspläne mit allen Details erstellen, die Reinigungsunternehmen benötigen, um effizient zu bleiben. Sie können verschiedene Aufgabentypen für einmalige Reinigungen, wiederkehrende Verträge oder dringende Anfragen erstellen – jeweils mit Status, Mitarbeiter und Priorität.

Planen Sie Reinigungen, verfolgen Sie Verbrauchsmaterialien, verwalten Sie Mitarbeiter und stellen Sie Clients effizient Rechnungen mit ClickUp Aufgaben

Möchten Sie sofortige Updates zum Fortschritt Ihrer Aufgaben erhalten oder nach Kundenanforderungen suchen? ClickUp Brain, der leistungsstarke KI-Assistent von ClickUp, hat alles für Sie. Er liefert sofortige Antworten auf Ihre Suchanfragen.

Erhalten Sie KI-gestützte Antworten mit dem AI Knowledge Manager in ClickUp Brain

📃 Automatisieren Sie Administratoraufgaben mit ClickUp Automatisierungen

ClickUp Automations hilft Reinigungsunternehmen, manuelle Nachverfolgungen zu reduzieren und die Auftragsverwaltung zu optimieren. Mit dem KI-Automatisierungs-Builder und über 100 Vorlagen können Sie automatisch Aufträge zuweisen, den Status von Aufgaben aktualisieren und Benachrichtigungen senden, wenn ein Reinigungskraft einen Auftrag beginnt oder beendet – ganz ohne Mikromanagement.

Automatisieren Sie Terminplanung, Erinnerungen und Client-Updates für einen reibungslosen Reinigungsbetrieb

Sie können auch eine E-Mail-Automatisierung als Auslöser einrichten, um Clients über geplante Termine oder fertiggestellte Arbeiten zu benachrichtigen und Rechnungen zu erstellen, sobald ein Auftrag abgeschlossen ist, wodurch die Kundenzufriedenheit verbessert wird.

Features wie dynamische Mitarbeiterzuweisungen und Audit-Protokolle sorgen dafür, dass Ihr Team verantwortungsbewusst arbeitet und Ihre Abrechnungen korrekt sind, ohne dass Sie am Ende des Tages Details nachjagen müssen.

📈 Benutzerdefinierte Dashboards zur Nachverfolgung von Einnahmen und Teamleistung

ClickUp Dashboards geben Reinigungsunternehmen einen klaren Überblick über den Betriebsablauf – von der Produktivität des Teams bis zur Kundenzufriedenheit. Anstatt mehrere Tools zu jonglieren, können Sie offene Aufträge, fertiggestellte Aufgaben, Einnahmen und Kunden-Follow-ups über ein einziges Dashboard überwachen.

Verfolgen Sie den Fortschritt von Aufgaben und die Gesamtleistung Ihres Unternehmens mit ClickUp Dashboards

Sie ist ideal für Manager, die den Status von Aufträgen, die Servicequalität und die Gesamtleistung im Blick behalten möchten, ohne auf manuelle Aktualisierungen angewiesen zu sein.

🧹 ClickUp CRM-Vorlage

Kostenlose Vorlage Zentralisieren Sie Kundendaten, verfolgen Sie Interaktionen und verwalten Sie Beziehungen zu Reinigungsdienstleistungen mit der ClickUp CRM-Vorlage

Die ClickUp CRM-Vorlage ist ein solider Ausgangspunkt. Sie hilft Ihnen dabei, Kundendaten zu organisieren, Aufgaben zuzuweisen und jeden Auftrag oder jede Anfrage durch einen definierten Prozess zu leiten. So können Sie sie nutzen:

Listenansicht Verfolgen Sie Kundendaten und Präferenzen mithilfe der

Weisen Sie Reinigungskräften Aufgaben zu und überwachen Sie den Fortschritt mit der Ansicht "Meine Aufgaben"

Verwalten Sie eingehende Serviceanfragen oder Verkaufskontakte mithilfe der Ansicht "Verkaufsprozess"

Erstellen Sie mit der Willkommensansicht einen maßgeschneiderten Onboarding-Space für neue Clients

Sie können auch die ClickUp-Vorlage für das Facility-Management ausprobieren. Sie sorgt für eine präzise Koordination und Ressourcenorganisation, damit Ihre Reinigungsarbeiten reibungslos ablaufen. So funktioniert es: Umfassende Übersicht über alle Aktivitäten im Zusammenhang mit Ihrer Einrichtung für bessere Entscheidungen

Hilft Managern, Aufgaben im Zusammenhang mit Einrichtungen schnell zu identifizieren, nachzuverfolgen und zu dokumentieren

Eigentümer können die Leistung ihrer Servicemitarbeiter schnell beurteilen

Die besten Features von ClickUp

Verfolgen Sie den Wert Ihrer Clients, die Leistung Ihres Teams und Ihre Buchungen mit den Dashboards von ClickUp

Sammeln Sie Kundendienstanfragen und Client-Feedback mit ClickUp-Formularen

Priorisieren und weisen Sie Aufgaben den Reinigungskräften zu, um mit ClickUp Aufgaben für mehr Klarheit und Effizienz zu sorgen

Automatisieren Sie wiederkehrende Reinigungen, um mit ClickUp Automatisierung Zeit bei wiederkehrenden Aufgaben zu sparen

Verwalten Sie Client-Informationen, Präferenzen und den Serviceverlauf an einem Ort

Einschränkungen von ClickUp

Neue Benutzer müssen aufgrund der Vielzahl an Features möglicherweise eine gewisse Einarbeitungszeit in Kauf nehmen

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.400 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über ClickUp?

Eine G2-Bewertung sagt:

Die Möglichkeit, Workflows anzupassen, Prozesse zu automatisieren und nahtlos in andere Tools zu integrieren, macht es zu einem unverzichtbaren Bestandteil unseres täglichen Betriebs. Die verschiedenen Ansichten (Liste, Board und Kalender) ermöglichen eine effiziente Aufgabenverwaltung, und die integrierten Dokumentationsfeatures helfen dabei, alles an einem Ort zu behalten. Die Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit der Plattform sorgen dafür, dass unsere Projekte ohne Unterbrechungen auf Kurs bleiben.

Die Möglichkeit, Workflows anzupassen, Prozesse zu automatisieren und nahtlos in andere Tools zu integrieren, macht es zu einem unverzichtbaren Bestandteil unseres täglichen Betriebs. Die verschiedenen Ansichten (Liste, Board und Kalender) ermöglichen eine effiziente Aufgabenverwaltung, und die integrierten Dokumentationsfeatures helfen dabei, alles an einem Ort zu halten. Die Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit der Plattform sorgen dafür, dass unsere Projekte ohne Unterbrechungen auf Kurs bleiben.

📮 ClickUp Insight: Kontextwechsel beeinträchtigen still und leise die Produktivität Ihres Teams. Unsere Untersuchungen zeigen, dass 42 % der Unterbrechungen bei der Arbeit durch den Wechsel zwischen verschiedenen Plattformen, die Verwaltung von E-Mails und das Hin- und Herspringen zwischen Meetings verursacht werden . Was wäre, wenn Sie diese kostspieligen Unterbrechungen vermeiden könnten? ClickUp vereint Ihre Workflows (und Chats) auf einer einzigen, optimierten Plattform. Starten und verwalten Sie Ihre Aufgaben über Chats, Dokumente, Whiteboards und mehr – während KI-gestützte Features den Kontext verbunden, durchsuchbar und verwaltbar halten!

📖 Weitere Informationen: Kostenlose CRM-Vorlagen: Excel, Google Tabellen und ClickUp

2. ZenMaid (Am besten geeignet für optimierte Terminplanung und Kommunikation mit Clients)

via ZenMaid

ZenMaid ist eine Planungssoftware, die speziell für Reinigungsdienste und Einzelreinigungskräfte entwickelt wurde. Sie hilft Ihnen, Termine zu organisieren, die Verfügbarkeit Ihres Teams zu verfolgen und die tägliche Kommunikation in einem Dashboard zu automatisieren. ZenMaid macht manuelle Terminplanung überflüssig, da Sie wiederkehrende Termine festlegen, die Verfügbarkeit einsehen und Doppelbuchungen vermeiden können.

Automatische Erinnerungen, E-Mail-Updates und Tools für Reinigungskräfte tragen dazu bei, Terminausfälle zu reduzieren und die Servicequalität zu verbessern. Sie erleichtern die Einhaltung von Zeitplänen und verbessern das Client-Management, ohne dass jedes Detail mikromanagt werden muss.

Die besten Features von ZenMaid

Verwenden Sie den Drag-and-Drop-Kalender für eine schnelle Auftragsplanung und -verschiebung

Reduzieren Sie Nichterscheinen und Missverständnisse durch automatische Erinnerungen per SMS und E-Mail

Erstellen Sie digitale Checklisten für Reinigungskräfte, damit diese auftragsspezifische Anweisungen befolgen können

Lassen Sie Ihre Clients gewerbliche Reinigungsdienste direkt über integrierte Online-Buchungsformulare planen

Mit GPS-basierter Zeiterfassung erhalten Sie genaue Arbeitszeiten und eine bessere Sichtbarkeit der Gehaltsabrechnung

Limits von ZenMaid

Eingeschränkte Optionen für Berichterstellung und Anpassung von Daten und Vorlagen

Weniger Integrationen von Drittanbietern im Vergleich zu breiteren Serviceplattformen

Preise für ZenMaid

Kostenlose Testversion

Starter: 19 $/Monat

Pro: 39 $/Monat

Pro Max: 49 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu ZenMaid

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,6/5 (über 180 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über ZenMaid?

Eine Capterra-Bewertung sagt:

Die Benutzerfreundlichkeit, die Skalierbarkeit und die zusätzlichen Features sind beeindruckend. Von GPS-Nachverfolgung über App-Snapshots bis hin zu einem übersichtlichen Dashboard – diese App kann wirklich alles.

Die Benutzerfreundlichkeit, die Skalierbarkeit und die zusätzlichen Features sind beeindruckend. Von GPS-Nachverfolgung über Snapshot-Berichterstellung bis hin zu einem übersichtlichen Dashboard – diese App kann wirklich alles.

📖 Weitere Informationen: Kostenlose Vorlagen für Zeitpläne in Excel, Google Tabellen und ClickUp

3. Housecall Pro (Am besten für die Kommunikation im Außendienst geeignet)

über Housecall Pro

Housecall Pro hilft Reinigungsunternehmen dabei, alles zu verwalten, von der Terminplanung und Disposition bis hin zur Kommunikation mit Clients und Zahlungen. Es ist nützlich für Teams, die mehrere wiederkehrende Termine und Außendienstmitarbeiter verwalten.

Housecall Pro reduziert den Verwaltungsaufwand mit Tools, die die Online-Buchung vereinfachen, die Rechnungsstellung automatisieren und ein nahtloses Kundenerlebnis schaffen. Features wie ein Kundenportal und Echtzeit-Updates helfen Reinigungsteams dabei, einen hohen Kundenservice aufrechtzuerhalten, indem sie die Clients bei jedem Schritt auf dem Laufenden halten.

Die besten Features von Housecall Pro

Legen Sie wiederkehrende Reinigungstermine auf wöchentlicher, zweiwöchentlicher oder monatlicher Basis fest

Erstellen Sie benutzerdefinierte Preisformulare, um schnell genaue Angebote zu versenden

Rechnungen automatisch erstellen und sofort nach Auftragsabschluss versenden

Lassen Sie Clients Dienstleistungen direkt über Ihre Website oder soziale Plattformen buchen

Geben Sie Ihren Kunden Zugang zu einem Portal, über das sie Buchungen, Zahlungen und die Kommunikation verwalten können

Limits von Housecall Pro

Benutzer melden Verzögerungen bei Software-Updates in der App

Die mobile App hat im Vergleich zur Desktop-Version nur eingeschränkte Funktionen

Die Preisstruktur kann für kleinere Unternehmen verwirrend sein

Preise für Housecall Pro

Basic: 59 $/Monat

Essentials: 149 $/Monat

Maximal: 299 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Housecall Pro

G2: 4,3/5 (über 190 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2.800 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Housecall Pro?

Eine G2-Bewertung sagt:

Housecall Pro ist sehr benutzerfreundlich und einfach zu implementieren. Mir gefallen das Setup des Preisbuchs, die einfache Akzeptanz von Kredit-/Debitkarten und die Tags für Kunden und Aufträge. Auch die Nachverfolgung von Lead-Quellen ist einfach. Ich mag den Kundensupport.

Housecall Pro ist sehr benutzerfreundlich und einfach zu implementieren. Mir gefallen das Setup des Preisbuchs, die einfache Akzeptanz von Kredit-/Debitkarten und die Tags für Kunden und Aufträge. Auch die Nachverfolgung von Lead-Quellen ist einfach. Ich mag den Kundensupport.

📖 Weitere Informationen: Vorlagen für den Kundenservice zur Organisation des Supports

4. Jobber (Am besten geeignet für die Verwaltung von Angeboten, Aufträgen und Rechnungen)

via Jobber

Jobber bietet Reinigungsunternehmen eine organisierte Möglichkeit, die Arbeit für ihre Clients von Anfang bis Ende zu verwalten. Es ist ideal für Teams, die täglich mehrere Aufträge bearbeiten und eine schnellere, besser organisierte Möglichkeit suchen, Angebote zu versenden, Reinigungen zu planen und Zahlungen zu erhalten.

Mit Tools zur Automatisierung der Terminplanung, Rechnungserstellung und klaren Kommunikation hilft Jobber Ihnen, den Verwaltungsaufwand zu reduzieren und Ihren Reinigungsbetrieb reibungslos zu gestalten, insbesondere bei der Verwaltung von Stammkunden oder Last-Minute-Anfragen.

Die besten Features von Jobber

Lassen Sie Clients Dienstleistungen direkt über Ihre Website oder soziale Medien buchen

Geben Sie Ihren Clients Zugriff auf ein Self-Service-Portal, über das sie Aufträge einsehen, Angebote genehmigen und online bezahlen können

Wandeln Sie Auftragsdetails sofort in Rechnungen mit Ihrem Firmenlogo um und erhalten Sie dank Rechnungsvorlagen schneller Ihr Geld

Erstellen Sie benutzerdefinierte Auftragsformulare und Checklisten, um einheitliche Reinigungsstandards sicherzustellen

Verfolgen Sie die Historie Ihrer Clients, Notizen und Kommunikationsprotokolle mit integrierten CRM-Tools

Einschränkungen von Jobber

Es fehlen robuste Tools für die Bestandsverwaltung und den Vertrieb, die für ein Reinigungsunternehmen unverzichtbar sind

Einige Benutzer bemängeln die mangelnde Skalierbarkeit und Integrationsmöglichkeiten

Preise für Jobber

Kostenlose Testversion

Kernangebot: 24 $/Monat

Connect: 72 $/Monat

Wachstum: 120 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Jobber

G2: 4,5/5 (über 300 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 1000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Jobber?

Eine G2-Bewertung sagt:

Ich verwende Jobber, um meine geplanten Reinigungsdienste zu organisieren, Angebote zu versenden, Rechnungen zu verfolgen und Zahlungen/Anzahlungen von Kunden einzuziehen. Es ist sehr benutzerfreundlich und genau das, was ich für mein kleines Unternehmen brauche.

Ich verwende Jobber, um meine geplanten Reinigungsdienste zu organisieren, Angebote zu versenden, Rechnungen zu verfolgen und Zahlungen/Anzahlungen von Kunden einzuziehen. Es ist sehr benutzerfreundlich und genau das, was ich für mein kleines Unternehmen brauche.

📖 Weiterlesen: Strategien zur Kundenbindung für langfristigen Erfolg im Business

5. mHelpDesk (Am besten geeignet für benutzerdefinierte Arbeitsaufträge und die Planung von Außeneinsätzen)

über mHelpDesk

mHelpDesk ist für Unternehmen, die detaillierte Serviceanfragen bearbeiten und eine bessere Kontrolle über die Einsatzplanung vor Ort benötigen. Mit diesem Tool können Sie benutzerdefinierte Auftragstypen wie Grundreinigungen, Objekte mit mehreren Einheiten oder Umzugsdienstleistungen verwalten und detaillierte Arbeitsaufträge erstellen, Mitarbeiter disponieren und Aufträge in Echtzeit verfolgen.

Die mobile App hilft Reinigungskräften, über Aufgaben vor Ort auf dem Laufenden zu bleiben, während Büromitarbeiter den Fortschritt einsehen, Rechnungen versenden und Zahlungen bearbeiten können – alles von einem Ort aus.

die besten Features von mHelpDesk

Weisen Sie Reinigungsaufträge zu und planen Sie sie mit einem Kalender, der die Verfügbarkeit der Teams anzeigt

Richten Sie automatisierte Nachrichten für Clients und Mitarbeiter ein, um Nachfassaktionen zu reduzieren

Erstellen und versenden Sie Rechnungen direkt aus den Auftragsdaten

Verwenden Sie die mobile App, um den Fortschritt von Aufträgen zu aktualisieren und im Feld auf Auftragsdetails zuzugreifen

Akzeptieren Sie Zahlungen online oder persönlich mit integrierter Zahlungsabwicklung

limits von mHelpDesk

Die App unterstützt derzeit keinen Offline-Modus. Daher funktioniert sie nicht, wenn keine Verbindung zum Internet besteht

Die Preise sind nicht im Voraus aufgeführt – für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Vertrieb

preise für mHelpDesk

Benutzerdefinierte Preise

bewertungen und Rezensionen zu mHelpDesk

G2: 4,0/5 (über 140 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 800 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über mHelpDesk?

Eine Capterra-Bewertung sagt:

Sie können Ihr Geschäft automatisieren, um eine Kundendatenbank zu führen, Aufträge zu planen und zu verfolgen. Die Rechnungsstellung ist dank der E-Mail-Funktion, die Sie an Ihre Kunden senden, ein Kinderspiel.

Sie können Ihr Geschäft automatisieren, um eine Kundendatenbank zu führen, Aufträge zu planen und zu verfolgen. Die Rechnungsstellung ist dank der E-Mail-Funktion, die Sie an Ihre Kunden senden, ein Kinderspiel.

📖 Weiterlesen: Die beste Software für Arbeitsaufträge für Wartungsanfragen

6. ServiceTitan (Am besten geeignet für komplexe Terminplanung und Disposition mit hohem Auftragsvolumen)

via ServiceTitan

ServiceTitan hilft Ihnen bei der Verwaltung mehrerer Teams, Servicebereiche oder großer Mengen täglicher Aufträge. Es vereinfacht die Planung, überwacht die Speicherorte der Teams in Echtzeit und reduziert Verzögerungen durch Missverständnisse oder manuelle Koordination.

Wenn Ihr Team ständig mit Terminproblemen oder ineffizienter Disposition zu kämpfen hat, bietet Ihnen ServiceTitan vollständige Sichtbarkeit und Kontrolle, um diese Engpässe zu beseitigen. Das ist vorteilhaft für wachsende Unternehmen, die eine strengere Nachverfolgung von Aufträgen, eine schnellere Umplanung und eine konsistentere Servicebereitstellung auf allen Ebenen benötigen.

Die besten Features von ServiceTitan

Drag-and-Drop-Planung zum einfachen Anpassen von Terminen anhand der Verfügbarkeit Ihrer Mitarbeiter

Echtzeit-Dispositionsboard zur Nachverfolgung des Auftragsstatus und der Speicherorte der Techniker

Mobile App für Reinigungskräfte zur Aktualisierung des Auftragsfortschritts und zur Kommunikation vom Feld aus

Integrierte Tools zur Rechnungsstellung, um Zahlungsaufforderungen direkt nach Abschluss der Dienstleistung zu versenden

Benutzerdefinierte Dashboards und Berichte zur Überwachung von Auftragsvolumen, Umsatz und Teameffizienz

Einschränkungen von ServiceTitan

Für kleinere Reinigungsunternehmen kann sie mit vielen Features ausgestattet sein

Setup und Onboarding dauern länger als bei einfacheren Tools

Die Preise können für Teams mit begrenztem Budget hoch sein

Preise für ServiceTitan

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu ServiceTitan

G2: 4,5/5 (über 300 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 290 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über ServiceTitan?

Eine G2-Bewertung sagt:

Ich finde es toll, dass wir das gesamte Geschäft über eine einzige App abwickeln können. Disposition, Terminplanung, Anrufüberwachung, Nachverfolgung von Leads, Kostenvoranschläge, Marketing, Kundenkommunikation, Bestandsverwaltung, Rechnungsstellung, Projektmanagement, interne Aufgaben, Kommunikation mit Technikern und das Kundenportal – die Liste lässt sich endlos fortsetzen.

Ich finde es toll, dass wir das gesamte Geschäft über eine einzige App abwickeln können. Disposition, Terminplanung, Anrufüberwachung, Nachverfolgung von Leads, Kostenvoranschläge, Marketing, Kundenkommunikation, Bestandsverwaltung, Rechnungsstellung, Projektmanagement, interne Aufgaben, Kommunikation mit Technikern und das Kundenportal – die Liste lässt sich endlos fortsetzen.

📖 Weiterlesen: Die besten CRM-Systeme für HVAC-Service und -Wartung

7. Hubstaff (Am besten für Zeiterfassung und Mitarbeiterproduktivität)

via Hubstaff

Hubstaff hilft Reinigungsunternehmen dabei, die Zeit genau zu erfassen und die Teamleistung an allen Einsatzorten zu verbessern. GPS-Nachverfolgung, Geofencing und automatisierte Timesheets zeigen Ihnen genau, wo sich Ihre Reinigungskräfte befinden und wie viel Zeit sie für jede Aufgabe aufwenden.

Diese Einblicke vereinfachen die Lohnabrechnung und helfen dabei, Ineffizienzen wie Zeitverluste zwischen Aufträgen oder nicht ausgelastete Mitarbeiter zu identifizieren. Für Teams, die an mehreren Standorten arbeiten, hilft Hubstaff dabei, die Verantwortlichkeiten zu klären, die Produktivität zu verfolgen und die Erwartungen der Kunden zu erfüllen, ohne jedes Detail im Auge behalten zu müssen.

Die besten Features von Hubstaff

Automatisieren Sie das Ein- und Ausstempeln an den Arbeitsorten mit Geofencing

Erstellen Sie Berichte zur Produktivität, die die Zeit pro Aufgabe und die Leistung der Mitarbeiter anzeigen

Automatische Berechnung der Reinigungskräftevergütung auf Basis der nachverfolgten Stunden mit Integration in die Lohnabrechnung

Erstellen Sie Rechnungen direkt aus protokollierten Zeiten für eine einfache Abrechnung

Limits von Hubstaff

Keine integrierten Features für Auftragsplanung oder -verteilung

Die Nachverfolgung der Produktivität kann für einige Teammitglieder als Eingriff in ihre Privatsphäre empfunden werden

Eingeschränkte Offline-Funktionalität, wenn Teams in Gebieten mit schwachem Empfang arbeiten

Preise für Hubstaff

Kostenlose Testversion

Starter: 7 $/Platz/Monat

Wachstum: 9 $/Platz/Monat

Team: 12 $/Platz/Monat

Enterprise: 25 $/Platz/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Hubstaff

G2: 4,5/5 (über 1.300 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 1.500 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Hubstaff?

Eine G2-Bewertung sagt:

Wir verwenden Hubstaff nun schon seit einiger Zeit und es hat einen erheblichen Unterschied in der Art und Weise gemacht, wie wir Arbeitszeiten nachverfolgen und unser Remote-Team verwalten. Das Feature zur Zeiterfassung ist gut und die Benutzeroberfläche ist für alle Teams und Hierarchien leicht verständlich. Es hat uns dabei geholfen, das Team zu einer effizienten Entwicklung und besseren Nachverfolgung zu führen.

Wir verwenden Hubstaff nun schon seit einiger Zeit und es hat die Art und Weise, wie wir Arbeitszeiten erfassen und unser Remote-Team verwalten, erheblich verbessert. Die Zeiterfassungs-Feature ist gut und die Benutzeroberfläche ist für alle Teammitglieder und Hierarchien leicht verständlich. Es hat uns dabei geholfen, das Team zu einer effizienten Entwicklung und besseren Nachverfolgung zu führen.

📖 Weiterlesen: Software-Tools zur Nachverfolgung der Produktivität von Mitarbeitern

8. Swept (Am besten für die Kommunikation von Reinigungsteams geeignet)

via Swept

Swept wurde speziell für Reinigungsunternehmen entwickelt, die Teams an mehreren Standorten koordinieren müssen. Anstatt sich auf verstreute Gruppenchats oder Anrufe in letzter Minute zu verlassen, können Manager mit Swept Anweisungen senden, Updates erhalten und sicherstellen, dass die Reinigungskräfte genau wissen, was von ihnen erwartet wird.

Mehrsprachiger Support und standortspezifische Nachrichten helfen, Missverständnisse und Servicelücken zu vermeiden, insbesondere bei Teams, die in verschiedenen Sprachen oder Schichten arbeiten.

Die besten Features von Swept

Ermöglichen Sie direkte, standortbasierte Nachrichtenübermittlung zwischen Managern und Reinigungskräften

Sorgen Sie für Klarheit in allen Teams mit mehrsprachigem Support für über 100 Sprachen

Verwalten Sie die Nachverfolgung von Lieferungen in Echtzeit, damit Reinigungskräfte Engpässe sofort melden können

Erstellen Sie digitale Checklisten, die auf jeden Reinigungsort oder Auftragstyp zugeschnitten sind

Limits aufgehoben

Einige Features, wie z. B. Client-Inspektionen, sind nur in höheren Plänen verfügbar

Mobile App-basierte Workflows sind möglicherweise nicht für Teams mit eingeschränktem Zugang zu Technologie geeignet

Neue Benutzer benötigen möglicherweise etwas Zeit, um sich mit der Plattform vertraut zu machen

Swept-Preise

Startpreis: 30 $/Monat

Optimieren: 150 $/Monat

Preis: 225 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,3/5 (über 70 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Swept?

Eine Capterra-Bewertung sagt:

Super einfach für Mitarbeiter zum Ein- und Ausstempeln. Tolle Features, um Mitarbeitern, die bestimmten Standorten zugewiesen sind, Nachrichten zu senden. Die für Mitarbeiter verfügbaren Stundenzettel sind sehr hilfreich. Die an Standorte angehängten Sicherheitsinfos sind ein ideales Tool. Die Möglichkeit, die Sprache zu ändern, ist für die Nachrichtenübermittlung sehr praktisch.

Super einfach für Mitarbeiter zum Ein- und Ausstempeln. Tolle Features, um Mitarbeitern, die bestimmten Standorten zugewiesen sind, Nachrichten zu senden. Die für Mitarbeiter verfügbaren Stundenzettel sind sehr hilfreich. Die an Standorte angehängten Sicherheits-Infos sind ein ideales Tool. Die Möglichkeit, die Sprache zu ändern, ist für die Nachrichtenübermittlung sehr praktisch.

📖 Weiterlesen: So verbessern Sie die Kommunikation im Team (mit 10 Strategien)

9. Connecteam (Am besten geeignet für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter und den täglichen Betrieb)

über Connecteam

Connecteam hilft Reinigungsunternehmen dabei, neue Mitarbeiter schnell einzuarbeiten und den täglichen Betrieb ohne chaotische Tabellen oder Checklisten aus Papier zu organisieren. Sie können mobilfreundliche Schulungen einrichten, Aufgaben mit detaillierten Anweisungen zuweisen und den Fortschritt nachverfolgen.

Für Reinigungsunternehmen mit hoher Mitarbeiterfluktuation oder wechselnden Schichten bietet es Tools zur Schulung, Verwaltung und Kommunikation mit Teams im Feld, ohne den Bürobetrieb zu verlangsamen.

Die besten Features von Connecteam

Erstellen Sie mobile Onboarding-Workflows, um neue Reinigungskräfte effizient zu schulen

Bieten Sie interaktive Schulungen mit Videos, PDFs und In-App-Quizzen an

Verwenden Sie eine integrierte Zeiterfassung, um die Stunden für jede Schicht genau zu erfassen

Weisen Sie tägliche Reinigungsaufgaben mit Anweisungen, Fristen und Echtzeit-Updates zu

Kommunizieren Sie über den integrierten Chat und Ankündigungen sofort mit Ihrem Team

Einschränkungen von Connecteam

Bei schlechter Internetverbindung kann die Leistung der App etwas beeinträchtigt sein

Einige Benutzer erwähnen, dass die Anpassung von Vorlagen zusätzliche Zeit für das Setup erfordert

Die Berichterstellung ist funktional, aber nicht so detailliert wie bei einigen spezialisierten Tools

Preise für Connecteam

Free

Basic: 29 $/Monat

Erweitert: 49 $/Monat

Experte: 99 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Connecteam

G2: 4,6/5 (über 2.200 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 1.700 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Connecteam?

Eine G2-Bewertung sagt:

Connecteam ist ein wunderbares Tool für mein Unternehmen, um die Personalverwaltung zu organisieren. Das Beste an diesem Tool ist, dass die Benutzeroberfläche leicht verständlich ist und neue Benutzer sich schnell zurechtfinden. Es ist extrem einfach zu bedienen. Wir lieben den Bereich für die Terminplanung, weil wir unsere Mitarbeiter ganz einfach einplanen können und diese sofort über ihre Schichten informiert werden.

Connecteam ist ein wunderbares Tool für mein Unternehmen, um die Personalverwaltung zu organisieren. Das Beste an diesem Tool ist, dass die Benutzeroberfläche leicht verständlich ist und neue Benutzer sich schnell zurechtfinden. Es ist extrem einfach zu bedienen. Wir lieben den Bereich für die Terminplanung, weil wir unsere Mitarbeiter ganz einfach einplanen können und diese sofort über ihre Schichten informiert werden.

📖 Weiterlesen: Wie Sie Onboarding-Ziele festlegen, um Ihren Mitarbeitern zum Erfolg zu verhelfen

10. WorkWave Service (Am besten geeignet für Routenplanung und groß angelegte Disposition)

über WorkWave Service

WorkWave Service ist ideal für Unternehmen mit mehreren Teams im Außendienst und einem hohen Aufkommen an täglichen Terminen. Die Features für Routenplanung und Disposition helfen Ihnen, Kraftstoffkosten zu senken, Terminüberschneidungen zu vermeiden und Ihre Teams im Feld effizient zu koordinieren.

Manager können in Sekundenschnelle Routen zuweisen, Fortschritte in Echtzeit verfolgen und Zeitpläne anpassen, ohne den Tagesablauf zu stören. Für wachsende Reinigungsunternehmen mit engen Zeitfenstern oder großen Servicegebieten stellt dieses Tool sicher, dass die richtigen Reinigungskräfte pünktlich zum richtigen Auftrag kommen.

Die besten Features von WorkWave Service

Planen und optimieren Sie Reinigungsrouten in wenigen Minuten mit integrierter Logik für Zeitplanung, Zonen und Auftragstypen

Versenden Sie Updates in Echtzeit, damit Sie sofort Umleitungen oder Terminänderungen vornehmen können

Die Fahrer-App zeigt den Mitgliedern des Teams, wohin sie fahren müssen, was zu erledigen ist und wann sie Bericht erstatten müssen

Kunden automatisch über voraussichtliche Ankunftszeiten und Verspätungen informieren

Greifen Sie auf Berichte zu, um die Auftragseffizienz, die Routenleistung und die Servicekonsistenz zu überprüfen

WorkWave Service-Limits

Für das erste Setup benötigen Sie möglicherweise Unterstützung bei der Konfiguration von Zonen, Treibern und Serviceregeln

Umfasst keine Aufgabenverwaltung auf Auftragsebene für Reinigungskräfte (fokussiert auf Routenplanung)

Erfordert einen ständigen Internetzugang für eine reibungslose Nachverfolgung in Echtzeit

Preise für WorkWave Service

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu WorkWave Service

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 3,1/5 (über 60 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über WorkWave Service?

Eine Capterra-Bewertung sagt:

Nicht nur die Navigation (Routenoptimierung) ist so viel einfacher zu bedienen als bei anderen früheren Plattformen, wir wollten auch die Automatisierung der "Dienstleistung abgeschlossen" Funktion, die dann automatisch die Rechnung an den Kunden stellt. Das war eine Sache, die unsere alte Plattform nicht hatte.

Nicht nur die Navigation (Routenoptimierung) ist so viel einfacher zu erledigen als bei anderen früheren Plattformen, wir wollten auch die "Dienstleistung abgeschlossen" automatisieren, damit der Kunde automatisch eine Rechnung erhält. Das war eine Funktion, die unsere alte Plattform nicht hatte.

📖 Weiterlesen: So erstellen Sie ein effektives Format für Arbeitsaufträge

Verwalten Sie Clients, Teams und Reinigungen – alles in ClickUp

Reinigungsunternehmen haben keine Zeit, Aufgaben zu verfolgen, Nachrichten zu durchsuchen oder Fehler in der Terminplanung zu beheben. Die richtige Software für Reinigungsunternehmen sorgt dafür, dass Ihre Aufträge abgewickelt werden, Ihr Team synchronisiert ist und Ihre Clients wiederkommen.

Jedes Tool in unserer Liste erfüllt einen Teil dieser Aufgaben – ClickUp vereint jedoch alle Funktionen in einem Tool.

Sie erhalten alles aus einer Hand, von der Auftragsplanung und Rechnungsstellung bis hin zur Automatisierung, Client-Nachverfolgung und Teamzusammenarbeit. Ob Sie alleine arbeiten oder ein ganzes Team leiten, ClickUp passt sich Ihrer Arbeitsweise an.

Melden Sie sich bei ClickUp an und verwalten Sie Ihr gesamtes Reinigungsgeschäft an einem Ort.