Die 10 besten Alternativen zu Feathery für Formulare ohne Code und Automatisierung von Workflows

Wir haben Feathery getestet, um Formulare zu erstellen und Daten zu sammeln, und es leistet gute Arbeit bei benutzerdefinierten Einstellungen und Logik. Es ist ein guter Form Builder, wenn Sie bereit sind, Zeit zu investieren, um seine tools zu beherrschen.

Aber hier ist der Haken: Das Setup kann mühsam sein.

Obwohl Feathery leistungsstarke Features bietet, ist es manchmal mit viel Arbeit verbunden, das Beste aus dem Tool herauszuholen. Und wenn Sie eine unkomplizierte, benutzerfreundliche Lösung suchen, ist es vielleicht nicht die beste Option.

Wenn Sie von der Lernkurve von Feathery frustriert sind oder einen optimierten Formularersteller wünschen, sind Sie bei uns genau richtig! Wir haben eine Liste der 10 besten Alternativen zu Feathery zusammengestellt, mit denen sich Formulare und Workflows schneller, einfacher und effizienter erstellen lassen.

Was ist Feathery?

Feathery ist eine Plattform zur Erstellung von Formularen ohne Code, die für die Erstellung komplexer, dynamischer Formulare mit fortschrittlichen Workflows entwickelt wurde. Sie ermöglicht es Benutzern, Formulare mit mehreren Schritten und bedingter Logik zu erstellen, die sich in Echtzeit an Benutzereingaben anpassen.

Obwohl Feathery leistungsstark ist, wenn es darum geht, maßgeschneiderte Benutzererfahrungen zu erstellen und in verschiedene Tools zu integrieren, kann seine Benutzeroberfläche für diejenigen, die ein einfacheres Setup suchen, eine Herausforderung darstellen. Es eignet sich für Benutzer, die eine umfassende Anpassung und Kontrolle über ihre Datenerfassungsprozesse benötigen.

Warum sollten Sie sich für Feathery-Alternativen entscheiden?

Integrationsherausforderungen ❌

Die Verbindung von Feathery mit Ihren vorhandenen Marketing-Tools wie HubSpot, Mailchimp und Salesforce kann ein komplexer und zeitaufwändiger Prozess sein. Benutzer berichten von Limits bei Plug-and-Play-Integrationen, verwirrenden Schritten beim Setup und einem Mangel an gebrauchsfertigen Vorlagen, um die Dinge zu beschleunigen. Wenn Sie eine reibungslose Erfahrung benötigen, könnte der Integrationsprozess von Feathery Sie ausbremsen.

Lernkurve ❌

Ja, Feathery ist leistungsstark und bietet viele benutzerdefinierte Optionen. Aber diese Flexibilität kann auch überwältigend sein, insbesondere wenn Sie nicht bereits mit fortgeschrittenen tools zur Erstellung von Formularen vertraut sind.

Es kann sein, dass Sie Stunden damit verbringen müssen, sich einzuarbeiten. Das Support-Team ist zwar hilfsbereit, aber für Eigentümer kleiner Unternehmen und technisch nicht versierte Benutzer ist Feathery möglicherweise komplexer als nötig.

Limitierte Features ❌

Das hier ist interessant. Obwohl Feathery viele coole Features bietet, sind einige Benutzer der Meinung, dass es noch nicht ganz ausgereift ist. Einige Benutzer haben berichtet, dass es an fortschrittlichen Tools zur Berichterstellung, besserer Automatisierung von Workflows und anpassbaren Vorlagen mangelt.

Sie eignen sich hervorragend für die Erstellung einfacher Formulare, keine Frage. Wenn Sie jedoch etwas Dynamischeres (z. B. Formulare für Software-Teams) und Interaktiveres anstreben, stoßen Sie möglicherweise an Ihre Grenzen. Es gibt Raum für Verbesserungen, insbesondere wenn Sie eine All-in-One-Lösung wünschen.

Feathery-Alternativen auf einen Blick

Feathery Alternative Am besten geeignet für Schlüssel-Features Preisgestaltung ClickUp Automatisierung von Workflows und Integration von Aufgaben Drag-and-Drop-Builder, umfangreiche Vorlagen, Integration mit Google Tabellen und PayPal, bedingte Logik und auf Mobilgeräte reagierende Formulare Free Jotform Erstellung von Formularen ohne Code Eine einfache und intuitive Benutzeroberfläche für Formulare, Quizze und Umfragen, nahtlose Integration in Excel, Freigabe über Links oder QR-Codes, Nachverfolgung von Antworten in Echtzeit und mobilfreundliche Formulare Ab 39 $/Monat Microsoft Formulare Benutzer von Microsoft 365, die Umfragen und Quizze benötigen Drag-and-Drop-Builder, Anpassung von Designs, Integration von Zahlungs-Gateways, Automatisierung von Workflows über Zapier, benutzerdefinierte Berichterstellung und Datenexport Ab 7 $ 14 $/Monat Wufoo Benutzer, die Berichte über Formulare suchen Geschäfte, die das Zoho-Ökosystem nutzen Ab 16,25 $/Monat Zoho Formulare Formulare für Unterhaltungen, Integration mit Salesforce und Zapier, verschiedene Formulartypen, anpassbare Designs und Analysen zur Nachverfolgung der Leistung. Drag-and-Drop-Builder, bedingte Benachrichtigungen, Datenanalyse, Integration mit Zoho-Apps, Freigeben über Links oder QR-Codes Ab 10 $ pro Benutzer und Monat Typeform Erstellen ansprechender, interaktiver Formulare Eine einfache Benutzeroberfläche zum Erstellen von Umfragen, Quiz und Feedback-Formularen, Zusammenarbeit in Echtzeit, Analysen über Google Tabellen und kostenlose Vorlagen Ab 29 $/Monat Google Formulare Personen, die Google Workspace verwenden Eine Drag-and-Drop-Oberfläche zum Veröffentlichen von Formularen auf Websites, die elektronische Signaturen unterstützt, ein Feature zum Speichern und Fortsetzen bietet und die Einhaltung des Datenschutzes gewährleistet Ab 7 $ 20 $/Benutzer/Monat Formstack Benutzer in Unternehmen, die Formulare und Dokumentenverwaltung benötigen Automatisierte Workflows, Salesforce-Integration, elektronische Signaturen, KI-gestützte Dokumentenerstellung, sauberes Datenmanagement Ab 99 $/Monat FormAssembly Unternehmen, die sich auf Sicherheit und Compliance konzentrieren Eine Drag-and-Drop-Oberfläche zum Veröffentlichen von Formularen auf Websites, unterstützt elektronische Signaturen, bietet ein Feature zum Speichern und Fortsetzen und gewährleistet die Einhaltung des Datenschutzes Ab 83 $/Monat Formular App Schnelle und einfache Erstellung von Formularen Drag-and-Drop-Builder, Echtzeit-Antwort-Erfassung, Optimierung für Mobilgeräte, Integration mit Google Tabellen und Slack, anpassbare Designs Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 5 $/Monat

Die besten Feathery-Alternativen

Wir haben die Vorarbeit für Sie erledigt und die besten kostenlosen Alternativen zu Feathery auf dem Markt ausgewählt. Sehen Sie sich diese unten an:

1. ClickUp (am besten für die Automatisierung von Workflows und die Integration von Aufgaben geeignet)

ClickUp ist die Alles-in-einer-App für die Arbeit, die Projektmanagement, Wissensmanagement und Chatten kombiniert – alles mit KI. Sie enthält ClickUp Forms, einen leistungsstarken Online-Formular-Builder, der mehr kann als nur Daten zu sammeln.

Erstellen Sie interaktive Formulare und gewinnen Sie detaillierte Einblicke mit ClickUp Forms

Mit ClickUp Forms können Sie interaktive Formulare erstellen, um Erkenntnisse zu gewinnen. Anschließend können Sie die Antworten auf die Formulare in Elemente für Maßnahmen umwandeln.

Zum Beispiel: Ein internes Formular für Anfragen kann Genehmigungen und Eskalationen auslösen

Ein Formular für Kundenanfragen kann automatisch eine Aufgabe für Ihr Team erstellen

Ein Formular für Feedback kann basierend auf einer Stimmungsanalyse Folgemaßnahmen zuweisen

Bei Feathery ist manueller Aufwand erforderlich, um Erkenntnisse aus den Formulardaten zu gewinnen. ClickUp Forms automatisiert diesen Prozess durch die Integration mit ClickUp Brain, fasst die Kundenstimmung zusammen, identifiziert häufig gestellte Fragen und schlägt Maßnahmen vor.

Diese intelligente Analyse ermöglicht es Ihnen, auf der Grundlage klarer Erkenntnisse schneller bessere Entscheidungen zu treffen.

Fragen Sie ClickUp Brain nach Zusammenfassungen, Vorschlägen oder Fragen

Aber das ist noch nicht alles.

ClickUp Formulare lassen sich nahtlos in Ihre Workflows integrieren. Sie können Prozesse automatisieren, bei denen Formularantworten sofort die Erstellung von Aufgaben, Statusaktualisierungen und Zuweisungen auslösen. Mit ClickUp Automatisierungen können Sie Regeln für die Erstellung von Aufgaben festlegen, diese der richtigen Person zuweisen und ihre Dringlichkeit kennzeichnen, um sicherzustellen, dass nichts übersehen wird.

Mit einer einfachen Wenn/Dann-Logik können Sie mit ClickUp Automations Automatisierungen für Ihre Formulare einrichten

Sie haben auch die Möglichkeit, Ihre Daten in verschiedenen Formaten anzuzeigen. Die vielfältigen Ansichten von ClickUp bieten eine besser organisierte Möglichkeit, Ihre Daten zu betrachten und fundierte Entscheidungen mit Kanban-Boards, Kreisdiagrammen und anderen Visualisierungen zu treffen.

Branding-Optionen sind eine weitere Stärke von ClickUp Forms. Sie können Ihre Formulare mit Themen, Hintergründen, Farben und Logos benutzerdefiniert gestalten, um sie perfekt an die Identität Ihrer Marke anzupassen. In der Zwischenzeit können Sie Metriken einfach nachverfolgen und bedingte Logik verwenden, um Fragen basierend auf den Antworten der Benutzer dynamisch anzupassen und so die allgemeine Benutzererfahrung zu verbessern.

Freundlicher Tipp: Es ist auch super einfach, Ihre ClickUp-Formulare freizugeben. Zu erledigen ist lediglich, den direkten Link zum Formular zu kopieren und ihn mit wem auch immer Sie möchten zu teilen (das ist wirklich alles!). Zusätzlich können Sie über den Abschnitt "Code einbetten" ein HTML-Formular zu Ihrer Seite hinzufügen.

Sind Sie bereit, mit ClickUp Formularen zu beginnen? Sehen Sie sich die ClickUp Feedback-Formularvorlage für ein schnelles und effektives Setup an. Mit dieser Vorlage können Sie Kundenfeedback sammeln, Anfragen optimieren und Übermittlungen in umsetzbare Aufgaben umwandeln – alles an einem Ort.

Kostenlose Vorlage erhalten Sammeln Sie Kundenfeedback ganz einfach mit der Vorlage für Formulare von ClickUp Feedback

Die besten Features von ClickUp

Erkenntnisse aus Formularen in Aufgaben umwandeln: Erfasste Daten in Erfasste Daten in ClickUp Aufgaben in umsetzbare Aufgaben umwandeln, um die Produktivität zu steigern und Folgemaßnahmen zu ergreifen

Kommunizieren Sie mit ClickUp Chat: Diskutieren Sie Erkenntnisse, geben Sie Updates frei und arbeiten Sie in Echtzeit zusammen – mit Diskutieren Sie Erkenntnisse, geben Sie Updates frei und arbeiten Sie in Echtzeit zusammen – mit ClickUp Chat

ziele setzen und nachverfolgen:* Überwachen Sie den Fortschritt mit ClickUp Goals , indem Sie die Übermittlung von Formularen in messbare Ziele umwandeln und deren Abschluss nachverfolgen

Zeiterfassung verwenden: Behalten Sie mit Behalten Sie mit ClickUp Time Tracking die Registerkarte im Auge, wie viel Zeit für die Arbeit an Aufgaben aufgewendet wird, die aus den Erkenntnissen von Formularen generiert wurden

Limitierung von ClickUp

Neue Benutzer müssen sich möglicherweise auf eine steilere Lernkurve einstellen

ClickUp-Preise

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4, 6/5 (4.000+ Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Ein G2-Testbericht sagt:

Was ich an ClickUp am meisten liebe, ist, dass es mehrere Tools an einem Ort ersetzt. Kein Wechsel mehr zwischen mehreren Apps. Es bietet im Vergleich zu anderer Software eine unübertroffene Anzahl an Features. Dank Funktionen wie mehreren Ansichten, mit denen ich Projekte genau nach meinen Bedürfnissen einrichten kann, Dashboards, die mir einen klaren Überblick über Berichte und Statistiken geben, und Automatisierungen, die mir bei der Bearbeitung sich wiederholender Aufgaben Stunden sparen, ist es außerdem in hohem Maße anpassbar, um sich jedem Workflow anzupassen.

Was ich an ClickUp am meisten liebe, ist, dass es mehrere Tools an einem Ort ersetzt. Kein Wechsel mehr zwischen mehreren Apps. Es bietet im Vergleich zu anderer Software eine unübertroffene Anzahl an Features. Dank Funktionen wie mehreren Ansichten, mit denen ich Projekte genau nach meinen Bedürfnissen einrichten kann, Dashboards, die mir einen klaren Überblick über Berichte und Statistiken geben, und Automatisierungen, die mir bei der Bearbeitung sich wiederholender Aufgaben Stunden sparen, ist es außerdem in hohem Maße anpassbar, um sich jedem Workflow anzupassen.

📮ClickUp Insight: Etwa 43 % der Arbeitnehmer senden täglich 0 bis 10 Nachrichten. Dies deutet zwar auf fokussiertere oder bewusstere Unterhaltungen hin, könnte aber auch auf einen Mangel an nahtloser Zusammenarbeit hindeuten, da wichtige Diskussionen an anderer Stelle (z. B. per E-Mail) stattfinden. Um unnötiges Springen zwischen Plattformen und Kontextwechsel zu vermeiden, benötigen Sie eine App für alles, die die Arbeit erleichtert, wie ClickUp, die Projekte, Wissen und Chats an einem Ort vereint – alles angetrieben von KI, die Ihnen hilft, effizienter zu arbeiten.

2. Jotform (am besten für die Erstellung von Formularen ohne Code geeignet)

via Jotform

jotform ist ein Online-Formularersteller, der das Erstellen, Freigeben und Verwalten von Formularen vereinfacht. Die benutzerfreundliche Oberfläche bietet einen Drag-and-Drop-Builder, der die Erstellung von Formularen auch für Benutzer ohne Programmierkenntnisse ermöglicht.

Jotform ist bei Geschäften beliebt, die Daten über Umfragen, Feedback-Formulare, Registrierungen und mehr sammeln möchten. Es unterstützt verschiedene Integrationen mit anderen tools, um die Effizienz des Workflows zu verbessern.

Die besten Features von Jotform

Verwenden Sie ein intuitives Drag-and-Drop-Tool zur benutzerdefinierten Anpassung von Formularen

Testen Sie umfangreiche Vorlagen für Formulare, die auf verschiedene Branchen und Zwecke zugeschnitten sind

Nahtlose Integration in Apps wie Google Tabellen, PayPal und Mailchimp

Verwenden Sie erweiterte bedingte Logik für ein personalisiertes Formular

Jotform-Limits

Limitierte benutzerdefinierte Optionen im Vergleich zu fortgeschritteneren tools für die Erstellung von Formularen

Die Preise können für kleine Geschäfte hoch sein

Die Schaltfläche "Rückgängig" ist nicht leicht zugänglich

Jotform-Preise

Starter: Kostenlos

Bronze: 39 $ pro Monat

Silber: 49 $ pro Monat

Gold: 129 $ pro Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Jotform

G2: 4, 7/5 (3400+ Bewertungen)

Capterra: 4, 7/5 (2400+ Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Jotform?

Laut einer G2-Bewertung

Jotform macht die Erstellung von Formularen mit seiner Drag-and-Drop-Oberfläche unglaublich einfach und ermöglicht es mir, mithilfe verschiedener Vorlagen für Kontaktformulare, Umfragen und mehr schnell professionelle, ausgefeilte Formulare zu erstellen. Das reaktionsschnelle Design könnte jedoch besser sein, da Formulare auf Mobilgeräten manchmal nicht gut angezeigt werden, was für mobile Benutzer ein Problem darstellt.

Jotform macht die Erstellung von Formularen mit seiner Drag-and-Drop-Oberfläche unglaublich einfach und ermöglicht es mir, mithilfe verschiedener Vorlagen für Kontaktformulare, Umfragen und mehr schnell professionelle, ausgefeilte Formulare zu erstellen. Das reaktionsschnelle Design könnte jedoch besser sein, da Formulare auf Mobilgeräten manchmal nicht gut angezeigt werden, was für mobile Benutzer ein Problem darstellt.

3. Microsoft Formulare (am besten für Benutzer von Microsoft 365 geeignet, die einfache Umfragen und Quizze benötigen)

via Microsoft Formulare

Microsoft Formulare ist ein einfaches tool zum Erstellen von Online-Umfragen, Abstimmungen und Quiz. Es ist nahtlos in Microsoft 365 integriert und ermöglicht es Benutzern, Antworten in Echtzeit zu sammeln, Daten mit integrierten Diagrammen zu analysieren und Ergebnisse für tiefere Einblicke in Excel zu exportieren.

Mit einem intuitiven Design, KI-gestützten Vorschlägen und benutzerdefinierten Optionen ist Microsoft Formulare ideal für Geschäfte, Pädagogen und Teams, die die Feedback-Erfassung und Entscheidungsfindung optimieren möchten.

Die besten Features von Microsoft Formularen

Aktivieren Sie anonyme Antworten in einigen Einstellungen

Formulare lassen sich einfach über Links, QR-Codes oder E-Mails freigeben

Erfassen Sie Antworten in Echtzeit mit automatischer Datenvisualisierung

Stellen Sie die Barrierefreiheit mit mobilfreundlichen Formularen sicher

Limits von Microsoft Formularen

Weniger Design- und Branding-Optionen als die Konkurrenz

Es fehlen Features wie bedingte Logik und erweiterte Analysen

Unterstützt nur bis zu 7 Maßeinheiten statt einer vollständigen Skala von 1 bis 10

Preise für Formulare von Microsoft

Business Basic: 7,14 $ pro Benutzer und Monat

Business Standard: 14,88 $ pro Benutzer und Monat

Business Premium: 26,20 $ pro Benutzer und Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Formularen von Microsoft

G2: 4, 4/5 (über 300 Bewertungen)

Capterra: 4, 5/5 (200+ Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Microsoft Formulare?

Laut einer G2-Bewertung

Microsoft Formulare sind unglaublich benutzerfreundlich und ermöglichen die einfache Erfassung von Daten mehrerer Personen gleichzeitig mit Nachverfolgung und Analyse von Antworten in Echtzeit. Der Kundensupport ist schnell und zuverlässig, und die Implementierung ist für den regelmäßigen Gebrauch unkompliziert. Es fehlen jedoch fortgeschrittene Features und es werden keine anonymen Antworten im Enterprise-Modus unterstützt, was ein Nachteil sein kann.

Microsoft Formulare sind unglaublich benutzerfreundlich und ermöglichen die einfache Erfassung von Daten mehrerer Personen gleichzeitig mit Nachverfolgung und Analyse von Antworten in Echtzeit. Der Kundensupport ist schnell und zuverlässig, und die Implementierung ist für den regelmäßigen Gebrauch unkompliziert. Es fehlen jedoch fortgeschrittene Features und es unterstützt keine anonymen Antworten im Enterprise-Modus, was ein Nachteil sein kann.

4. Wufoo (am besten für die Erstellung von Formularen mit Branding geeignet)

via Wufoo

Wufoo ist ein praktischer Online-Formularersteller, der mit seiner einfachen Drag-and-Drop-Oberfläche und vorgefertigten Designs für Ordnung sorgt. Mit Wufoo ist das Erstellen eleganter und markengerechter Formulare ein Kinderspiel.

Außerdem sind sie vollgepackt mit Features, die Unternehmen dabei helfen, Daten zu sammeln, Zahlungen zu erhalten und ihre Workflows durch Integrationen zu optimieren. Und wenn es darum geht, all diese Daten zu verstehen, sind Sie mit den integrierten Analysetools von Wufoo bestens gerüstet.

Die besten Features von Wufoo

Erstellen und implementieren Sie benutzerdefinierte Formulare schnell mit einem intuitiven Drag-and-Drop-Builder

Integrieren Sie Formulare einfach in Tools wie Zapier, Mailchimp und Salesforce, um Ihre Workflows zu optimieren

Ermöglichen Sie die sichere Erfassung von Zahlungen durch die Integration mit wichtigen Gateways wie PayPal und Stripe

Zugriff auf Echtzeit-Analysen mit benutzerdefinierten Tools zur Berichterstellung und exportierbaren Daten für tiefere Einblicke

Wufoo-Limits

Veraltetes Design, das Wufoo für Benutzer unfreundlich macht

Es fehlt ein CAPTCHA oder ein starker Spam-Schutz, wodurch die Formulare anfällig werden

Limitierte CSS-Anpassungsoptionen für fortgeschrittene Design-Optimierungen

Wufoo-Preise

Starter: 16,25 $ pro Monat

Professional: 29,08 $ pro Monat

Fortgeschritten: 74,08 $ pro Monat

Ultimate: 183,25 $ pro Monat

Bewertungen und Rezensionen von Wufoo

G2: 4, 2/5 (200+ Bewertungen)

Capterra: 4, 4/5 (über 200 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Wufoo?

Ein G2-Testbericht sagt:

Wufoo ist ein unkompliziertes und benutzerfreundliches tool, für das selbst für komplexe Formulare keine fortgeschrittenen Kenntnisse in der Programmierung erforderlich sind. Die Dienste sind ansprechend und die Preise angemessen. Das Design wirkt jedoch veraltet und ist für Benutzer, die eine moderne Oberfläche bevorzugen, nicht sehr benutzerfreundlich. Außerdem sind die benutzerdefinierten CSS-Optionen etwas limitiert.

Wufoo ist ein unkompliziertes und benutzerfreundliches tool, das selbst für komplexe Formulare keine fortgeschrittenen Kenntnisse in der Programmierung erfordert. Die Dienste sind ansprechend und die Preise angemessen. Das Design wirkt jedoch veraltet und ist für Benutzer, die eine moderne Oberfläche bevorzugen, nicht sehr benutzerfreundlich. Außerdem sind die CSS-Anpassungsoptionen etwas limitiert.

5. Zoho Formulare (am besten für Geschäfte, die das Zoho-Ökosystem zur Datenerfassung nutzen)

über Zoho Formulare

Zoho Forms bietet einen umfassenden Ansatz für die Erstellung benutzerdefinierter Online-Formulare. Es ist für verschiedene Anwendungsfälle wie Feedback-Erfassung, Umfragen und Lead-Generierung konzipiert.

Die flexible Benutzeroberfläche ermöglicht es Unternehmen, Formulare in die Reihenfolge einzubetten, Workflows zu automatisieren und Benachrichtigungen in Echtzeit zu erhalten. Mit mobilem Zugriff und Integrationsoptionen gewährleistet Zoho Forms eine effektive Datenerfassung und -verwaltung.

Die besten Features von Zoho Formulare

Entwerfen Sie Formulare ganz einfach mit einem auf Mobilgeräte reagierenden Drag-and-Drop-Builder

Automatisierung von Genehmigungen und Zuweisungen von Aufgaben zur Optimierung interner Workflows

Greifen Sie offline auf Einträge in Formularen zu, die von Apps für iOS und Android unterstützt werden

Erstellen Sie visuelle Berichte und verfolgen Sie die Leistung mit integrierten Analyse-tools

Reibungslose Integration in Zoho-Apps, Google Workspace und Drittanbieter-Tools wie Mailchimp

Limitierung von Zoho Formularen

Einige Benutzer berichten von gelegentlichen Störungen oder Verzögerungen bei der Synchronisierung der mobilen App

Für eine erweiterte benutzerdefinierte Anpassung sind möglicherweise einige technische Kenntnisse erforderlich, insbesondere für bedingte Logik

Limitierte Designflexibilität im Vergleich zu Mitbewerbern mit moderneren oder dynamischeren Gestaltungsoptionen

Preise für Formulare von Zoho

Free

Grundlegend : 10 $ pro Benutzer und Monat

Standard : 25 $ pro Benutzer und Monat

Professional : 50 $ pro Benutzer und Monat

Premium: 90 $ pro Benutzer und Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Zoho Formulare

G2: 4, 5/5 (über 130 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 160 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Zoho Formulare?

Ein G2-Testbericht sagt:

Zoho Forms ist benutzerfreundlich und lässt sich gut integrieren, was es zu einer zuverlässigen Wahl für einfache Formulare macht. Es eignet sich hervorragend für die effiziente Bearbeitung von E-Mails und ist seit Jahren unsere bevorzugte Lösung. Die Preisgestaltung könnte jedoch besser sein, und es fehlen bestimmte Features. Außerdem kann es passieren, dass man, wenn man nicht aufpasst, ein zusätzliches Abonnement abschließt, und der Helpdesk kann langsam reagieren.

Zoho Forms ist benutzerfreundlich und lässt sich gut integrieren, was es zu einer zuverlässigen Wahl für einfache Formulare macht. Es eignet sich hervorragend für die effiziente Bearbeitung von E-Mails und ist seit Jahren unsere bevorzugte Lösung. Die Preisgestaltung könnte jedoch besser sein, und es fehlen bestimmte Features. Außerdem kann es passieren, dass man, wenn man nicht aufpasst, ein zusätzliches Abonnement abschließt, und der Helpdesk kann langsam reagieren.

6. Typeform (am besten geeignet für die Erstellung ansprechender, interaktiver Formulare)

via Typeform

Typeform wurde für die Erstellung von Formularen für Unterhaltungen und interaktive Formulare, Umfragen und Quizze entwickelt. Im Gegensatz zu Feathery, das sich auf die dynamische Datenerfassung konzentriert, liegt die Stärke von Typeform in der Bereitstellung ansprechender und visuell ansprechender Formulare, die die Beteiligung der Benutzer fördern und Anmeldeformulare verbessern.

Das einzigartige Format, bei dem jeweils nur eine Frage gestellt wird, und die umfangreichen Integrationsmöglichkeiten machen es zu einer robusten Alternative für Geschäfte, die die Benutzererfahrung und Interaktivität verbessern möchten.

Die besten Features von Typeform

Erstellen Sie visuell ansprechende Formulare und Umfragen, die sich wie eine Unterhaltung anfühlen und die Abschlussquoten erhöhen

Passen Sie Formulare mit Ihrem Marken-Kit, Ihren Schriftarten und Farben an, um ein professionelles Erscheinungsbild zu erzielen

Verwenden Sie Logic Jump und versteckte Felder, um die Reise der Benutzer zu personalisieren und intelligentere Fragen zu stellen

Nahtlose Integration in tools wie Google Tabellen, HubSpot, Slack und Facebook Pixel

Nachverfolgung von Konversionen und Zielgruppenverhalten mit integrierten Analyse- und Marketing-Integrationen

Limitierungen von Typeform

Höherwertige Features können hinter teuren Plänen für die Preisgestaltung verborgen sein, insbesondere für kleinere Teams

Limitierte Offline-Funktionen – Formulare benötigen eine Verbindung zum Internet, um zu funktionieren

Benutzerdefinierte Layouts und Designanpassungen, die über den Standard hinausgehen, sind etwas eingeschränkt

Typeform-Preise

Basic: 29 $ pro Monat

Plus: 59 $ pro Monat

Business: 99 $ pro Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Typeform

G2: 4, 5/5 (über 800 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 900 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Typeform?

Ein G2-Testbericht sagt:

Mit Typeform lassen sich komplexe Formulare ganz einfach erstellen, wobei die Privatsphäre der Benutzer gewahrt bleibt. Dadurch hat sich die Anzahl der Spam-Übermittlungen auf meiner Website drastisch verringert und die allgemeinen Anfragen haben sich verbessert. Die Seite mit den Ergebnissen eignet sich hervorragend, um schnell Kundenstatistiken zu erstellen. Allerdings gefällt mir nicht, dass einige Features nur gegen Aufpreis verfügbar sind.

Mit Typeform lassen sich komplexe Formulare ganz einfach erstellen, wobei die Privatsphäre der Benutzer gewahrt bleibt. Dadurch hat sich die Anzahl der Spam-Übermittlungen auf meiner Website drastisch reduziert und die allgemeinen Anfragen haben sich verbessert. Die Seite mit den Ergebnissen eignet sich hervorragend, um schnell Kundenstatistiken zu erstellen. Mir gefällt jedoch nicht, dass einige Features nur gegen Aufpreis verfügbar sind.

7. Google Formulare (am besten für Personen geeignet, die Google Workspace verwenden)

über Google Formulare

Google Formulare ist ein kostenloses, benutzerfreundliches tool, das sich perfekt für die Erstellung von Umfragen, Quiz und Feedback-Formularen eignet. Es ist beliebt für seine Einfachheit und die reibungslose Integration in Google Workspace, wodurch die Datenerfassung super einfach wird.

Es bietet zwar nicht viele erweiterte benutzerdefinierte Optionen, aber alle grundlegenden Funktionen, die Sie benötigen, wie z. B. die Erstellung einer Umfrage, um schnell Antworten zu sammeln und zu analysieren.

Die besten Features von Google Formularen

Erstellen Sie unbegrenzt viele Formulare kostenlos mit einer einfachen und benutzerfreundlichen Oberfläche

Passen Sie Formulare mit Themen, Bildern, Farben und Schriftarten an, um einen markengerechten Look zu erzielen

Erfassen und analysieren Sie Antworten in Echtzeit mit nahtloser Integration in Google Tabellen

Formulare können sofort per Link oder E-Mail freigegeben werden, und die Zusammenarbeit mit Teamkollegen erfolgt in Echtzeit

Verwenden Sie vorgefertigte Vorlagen, um Umfragen, Quizze und Formulare für Feedback schnell zu erstellen

Limitierung von Google Formularen

Es fehlen Vorlagen, Bereiche und benutzerdefinierte Hintergründe (GIFs/Videos)

Formulare können sich optisch einfach anfühlen und im Vergleich zu Premium-Tools weniger Gestaltungsmöglichkeiten bieten

Keine integrierte Erfassung von Signaturen oder benutzerdefinierte Authentifizierung von Benutzern über die Google-Anmeldung hinaus

Preise für Formulare von Google

Free

Business Starter: 7,20 $ pro Benutzer und Monat

Business Standard: 14,40 $ pro Benutzer und Monat

Business Plus: 21,60 $ pro Benutzer und Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Google Formularen

Capterra: 4,7/5 (über 11.000 Bewertungen)

G2: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Google Formulare?

Ein Capterra-Testbericht sagt:

Google Formulare ist ein großartiges tool zum Sammeln von Daten von Arbeitskollegen oder Mitgliedern der Gemeinschaft. Es fehlen jedoch Vorlagen für Fragebögen und Umfragen, und es gibt keine Verzweigungen oder logischen Sprünge. Darüber hinaus unterstützt es keine benutzerdefinierten Hintergründe mit GIFs oder kurzen Videos, was die Anpassungsmöglichkeiten begrenzt.

Google Formulare ist ein großartiges tool zum Sammeln von Daten von Arbeitskollegen oder Mitgliedern der Gemeinschaft. Es fehlen jedoch Vorlagen für Fragebögen und Umfragen, und es gibt keine Bereiche oder logische Sprünge. Darüber hinaus unterstützt es keine benutzerdefinierten Hintergründe mit GIFs oder kurzen Videos, was die Anpassungsmöglichkeiten begrenzt.

8. Formstack (am besten für Benutzer in Unternehmen, die Formulare erstellen und Dokumente verwalten möchten)

via Formstack

Formstack ist eine Plattform ohne Code für Unternehmen, die für mehr als nur die grundlegende Erstellung von Formularen entwickelt wurde. Sie ist Ihre Anlaufstelle für die Erstellung leistungsstarker Formulare, die Verwaltung von Dokumenten und sogar die Erfassung elektronischer Unterschriften.

Im Gegensatz zu Feathery bietet Formstack eine umfassendere Lösung zur Optimierung von Workflows. Es lässt sich problemlos in verschiedene Tools für das Geschäft integrieren und hilft Ihnen, die Datenerfassung zu optimieren, Prozesse zu automatisieren und Ihre wertvollen Daten an einem Ort zu speichern.

Die besten Features von Formstack

Erstellen Sie fortgeschrittene Formulare mit einem intuitiven Drag-and-Drop-Builder – ohne Programmierkenntnisse

Automatisierung von Genehmigungen, Benachrichtigungen und Workflows zur Verbesserung der Effizienz des Teams

Analysieren Sie die Daten zur Übermittlung mit detaillierten Berichterstellungs- und Optimierungstools

Sorgen Sie für die Sicherheit Ihrer Dokumente durch Verschlüsselung, HIPAA-Konformität und bedingte Logik

Integrieren Sie mit über 100 tools, darunter Salesforce, PayPal, Microsoft und Zapier

Limitierung von Formstack

Kann für kleinere Geschäfte oder Teams mit begrenztem Budget teuer werden

Einige Benutzer berichten von einer Lernkurve bei der Einstellung komplexer Workflows oder Integrationen

Die Reaktionsfähigkeit und Leistung von Mobilgeräten kann gelegentlich schwanken

Formstack-Preise

*formulare: 99 $ pro Monat

Suite: 299 $ pro Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von Formstack

G2: 4, 3/5 (450+ Bewertungen)

Capterra: 4,0/5 (über 110 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Formstack?

Ein Capterra-Testbericht sagt:

formstack bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche mit unkomplizierten Features für die Erstellung von Formularen. Die Drag-and-Drop-Elemente sind zwar einfach, aber die Verbindung mit Zahlungssoftware oder das Einziehen von Zahlungen ist nicht so intuitiv

formstack bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche mit unkomplizierten Features für die Erstellung von Formularen. Die Drag-and-Drop-Elemente sind zwar einfach, aber die Verbindung mit einer Zahlungssoftware oder das Einziehen von Zahlungen ist nicht so intuitiv

9. FormAssembly (am besten für Unternehmen geeignet, die sich auf sichere Datenerfassung und Compliance konzentrieren)

via FormAssembly

FormAssembly ist eine Plattform zur Datenerfassung, die für Organisationen entwickelt wurde, die Wert auf Sicherheit, Compliance und Flexibilität legen. Sie zeichnet sich dadurch aus, dass sie sowohl eine einfache Erstellung von Formularen per Drag-and-Drop als auch erweiterte Optionen für benutzerdefinierte Anpassungen durch Code ermöglicht.

Die starke Integration von FormAssembly in Salesforce und die Compliance-Features machen es zu einer wertvollen Wahl für Unternehmen, die sensible Daten und komplexe Workflows verwalten.

Die besten Features von FormAssembly

Erstellen Sie komplexe, sichere Formulare mit einem leistungsstarken Drag-and-Drop-Builder, der die benutzerdefinierte Anpassung von HTML unterstützt

Stellen Sie eine direkte Verbindung zu Salesforce und anderen wichtigen Plattformen für eine nahtlose Synchronisierung von Daten her

Automatisierung von Workflows mit bedingter Logik, Genehmigungen in mehreren Phasen und robuster Logik für Formulare

Stellen Sie die Einhaltung strenger Standards für die Sicherheit wie HIPAA, DSGVO und SOC 2 sicher

Sammeln Sie Zahlungen sicher über integrierte Gateways wie Stripe und Authorize.net ein

Limitierung von FormAssembly

Höhere Preisstufen sind möglicherweise nicht ideal für kleine Geschäfte oder einzelne Benutzer

Gelegentliche Verzögerungen bei der Beantwortung von Anfragen an den Kundensupport, insbesondere bei technischen Problemen

FormAssembly-Preise

Basic: 83 $ pro Monat (jährliche Abrechnung)

Essentials: Benutzerdefinierte Preise

Team: Benutzerdefinierte Preise

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

Gov Cloud: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu FormAssembly

G2: 4, 5/5 (380+ Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über FormAssembly?

Ein Capterra-Testbericht sagt:

FormAssembly ist benutzerfreundlich, mit einer unkomplizierten Salesforce-Integration und KI-generierten Features, die die Erstellung von Formularen vereinfachen. Die Navigation durch die Felder ist einfach, Formulare können ohne Formatierungsverlust geklont werden und der Kundensupport ist reaktionsschnell. Es fehlen jedoch benutzerdefinierte Optionen für CSS und PDF-Anhänge in E-Mails mit Benachrichtigungen sind nicht möglich.

FormAssembly ist benutzerfreundlich, mit einer unkomplizierten Salesforce-Integration und KI-generierten Features, die die Erstellung von Formularen vereinfachen. Es ist einfach, durch Felder zu navigieren, Formulare zu klonen, ohne die Formatierung zu verlieren, und der Kundensupport ist reaktionsschnell. Es fehlen jedoch Anpassungsoptionen für CSS und es erlaubt keine Anhänge im PDF-Format in E-Mails mit Benachrichtigungen.

10. Formular-App (am besten für die schnelle und einfache Erstellung von Formularen geeignet)

Die App "Formular" ist ein einfacher, benutzerfreundlicher Online-Formularersteller, mit dem sich benutzerdefinierte Formulare, Umfragen und Quizze im Handumdrehen erstellen und freigeben lassen. Das auf Mobilgeräte abgestimmte Design und die Drag-and-Drop-Oberfläche eignen sich perfekt für alles, von der Erfassung von Kundenfeedback bis hin zur Bearbeitung von Anmeldungen für Ereignisse.

Dank der Integrationsoptionen und einfachen Features zum Freigeben ist es ein praktisches Tool für die tägliche Datenerfassung.

Die besten Features der App für Formulare

Erstellen Sie vielseitige Formulare, Umfragen und Quizze mit einer schnellen, benutzerfreundlichen Oberfläche

Organisieren Sie Ihre Arbeit effizient mithilfe von Ordnern und Dashboards für verschiedene Arten von Formularen

Integrieren Sie andere tools wie Google Tabellen und Zapier, um Workflows zu optimieren

Greifen Sie auch mit dem Free-Plan auf alle Features zu, einschließlich mobilfreundlicher Vorlagen

Passen Sie das Design des Formulars mithilfe integrierter visueller tools an Ihre Marke an

Limitierungen der App für Formulare

Einige Benutzer berichten von gelegentlichen Fehlern oder Leistungseinbrüchen in der mobilen App

Fortgeschrittene Features (wie bedingte Logik) sind möglicherweise schwieriger zu finden oder einzurichten

Limitierte Dokumentation und Tutorials für Erstbenutzer, die eine Schritt-für-Schritt-Anleitung benötigen

Preise für die App "Formulare"

Free: Kostenlos

Basic: 5 $ pro Monat

Pro: 10 $ pro Monat

Premium: 25 $ pro Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Formularen in der App

G2: 4, 5/5 (480+ Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 240 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über die App "Formulare"?

Eine Capterra-Bewertung sagt:

Die App "Formulare" macht die Datenerfassung unglaublich einfach und bietet effiziente Features zur tabellarischen Darstellung für die Analyse. Sie erlaubt jedoch keine Bearbeitung bereits eingereichter Fragebögen, ohne die erfassten Daten zu stören.

Die App "Formular. App" macht die Datenerfassung unglaublich einfach und bietet effiziente Features zur tabellarischen Darstellung für die Analyse. Sie erlaubt jedoch keine Bearbeitung bereits eingereichter Fragebögen, ohne die erfassten Daten zu stören.

Verwenden Sie ClickUp, um interaktive Formulare zu erstellen und zu gestalten

ClickUp Forms bringt die Erstellung von Formularen auf die nächste Stufe, indem es intelligente Workflows, anpassbare Ansichten und KI-gestützte Erkenntnisse kombiniert.

Ob Sie Feedback-Formulare, Formulare für die Aufnahme von Projekten, Formulare für Zahlungen, Anmeldeformulare oder Kundenumfragen erstellen – ClickUp ist die ideale Lösung, um Antworten in umsetzbare Aufgaben und wertvolle Erkenntnisse umzuwandeln.

Und das Beste daran? Sie lassen sich nahtlos in Ihre bestehenden Workflows integrieren, automatisieren die Zuweisung von Aufgaben und organisieren Daten auf eine für Sie sinnvolle Weise. Darüber hinaus können Sie mit den vielfältigen Ansichten von ClickUp Daten wie nie zuvor visualisieren – sei es durch Kanban-Boards, Kreisdiagramme oder benutzerdefinierte Dashboards.

Sind Sie bereit, Ihre Formulare einfacher und effektiver zu gestalten? Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an!