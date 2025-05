Die 10 besten Softwarelösungen für KMU zur Wachstumssteigerung im Jahr 2025

Ein kleines Geschäft zu führen bedeutet, viele Hüte zu tragen – Rechnungen verwalten, Projekte überwachen, mit Kunden sprechen und das eigene Team im Auge behalten. Das ist eine Menge!

Die gute Nachricht ist, dass Software für das Projektmanagement kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) die Arbeit erleichtert.

Instanz kann eine Plattform für das Projektmanagement mit Automatisierung Workflows effizienter machen; maschinelles Lernen kann Unternehmen dabei helfen, Trends vorherzusagen, und Cloud Computing optimiert die Zusammenarbeit. Die Möglichkeiten erweitern sich ständig.

Aus diesem Grund haben wir diese Liste der besten KMU-Software zusammengestellt, um Ihnen dabei zu helfen, das Wachstum Ihres Unternehmens zu fördern und neue Kunden zu gewinnen.

Die 10 besten Softwarelösungen für KMU auf einen Blick

Hier ist eine kurze Tabelle zum Vergleich der KMU-Software:

Worauf sollten Sie bei KMU-Software achten?

Die Auswahl der richtigen Software für das Projektmanagement in kleinen Unternehmen kann überwältigend sein. Es gibt zu viele Optionen, zu viele Features und viel zu viele Preise. Worauf kommt es also an?

Der Schlüssel liegt darin, tools zu finden, die Ihren aktuellen Anforderungen entsprechen und Ihnen gleichzeitig die Flexibilität bieten, zu wachsen. Folgendes sollten Sie im Auge behalten:

Kernfunktionen des Unternehmens: Fünf verschiedene tools für Rechnungsstellung, Incident Management und Kundensupport? Das ist ein Chaos. Die beste KMU-Software vereint Kundenbeziehungsmanagement (CRM), Bestandsverwaltung, Aufgabenverwaltung und andere Kernfunktionen des Unternehmens in einem übersichtlichen Paket

Automatisierung: Entscheiden Sie sich für tools, die Ihnen bei der Automatisierung von Aufgaben wie der Nachverfolgung von Clients, der Lohn- und Gehaltsabrechnung und der Bestätigung von Bestellungen helfen, um Ihre Arbeit zu erleichtern

Berichterstellung und Analyse: Suchen Sie nach Software mit fortschrittlichen Features für Berichterstellung und Analyse, die detaillierte Echtzeit-Einblicke in die Verkaufsleistung, die Verfügbarkeit von Mitarbeitern, den Fortschritt von Projekten sowie den Website-Traffic und die Website-Analyse bieten

Teamzusammenarbeit : Wenn Sie in einem Team arbeiten, suchen Sie nach Software für kleine und mittlere Unternehmen mit Optionen für die Zuweisung von Aufgaben, Zeiterfassung und Dateifreigabe

einfache Preisgestaltung und Skalierbarkeit:* Zusätzliche Features sind nicht viel wert, wenn der Preis Ihr Budget sprengt. Achten Sie auf flexible Preispläne, die zu der Größe und dem Budget Ihres Unternehmens passen. Bonuspunkte gibt es, wenn es eine kostenlose Testversion gibt, damit Sie die Software testen können, bevor Sie sich committen

Einfache Integration in Ihre bestehende Software: Niemand möchte alles über Nacht umstellen. Ihre neue Software sollte sich problemlos in Ihre bestehende IT-Infrastruktur integrieren lassen – sei es Ihre Buchhaltungssoftware, Ihr CRM oder Ihre E-Mail-Marketing-Plattform

*benutzerfreundlichkeit: Die besten SMB-tools sind intuitiv, sodass Sie und Ihr Team ohne stundenlange Schulung loslegen können

🧠 Wussten Sie schon? Laut der SMB Tech Survey verwenden 79 % der Eigentümer kleiner Unternehmen mindestens zwei digitale tools, um ihre Geschäfte zu verwalten, wobei 13 % mit fünf oder mehr jonglieren!

Die 10 besten KMU-Softwares

Werfen wir einen Blick auf die Top-Software für kleine und mittlere Unternehmen, ihre besten Features, Preise und sogar Limits.

1. ClickUp (Beste All-in-One-Software für die Arbeit in KMU)

Verwalten Sie alle Ihre Projekte, Dokumente und Diskussionen an einem Ort mit der Projektmanagement-Lösung von ClickUp

Sie sind ein kleines Unternehmen mit einem leidenschaftlichen Team, das allesamt darauf brennt, Dinge zu erledigen. Aber hier ist der Haken: Jeder hat seine eigene Arbeitsweise. Die Finanzen werden in Tabellen verwaltet, das Marketingteam verwendet eine andere Plattform, um Leads zu verwalten, und der Betrieb? Der läuft auf einer ganz anderen Plattform. Ehe man sich versieht, verbringt man mehr Zeit damit, zwischen den Tools zu wechseln, als die Arbeit tatsächlich zu erledigen. Hier erleichtern umfassende Tools für das Projektmanagement wie ClickUp die Arbeit. ClickUp ist die Alles-App für die Arbeit, die Projektmanagement, Wissensmanagement und Chatten kombiniert – alles angetrieben von KI, die kleinen und mittleren Unternehmen hilft, schneller und intelligenter zu arbeiten.

Mit der ClickUp-Lösung für das Projektmanagement können Sie Ihre Projekte an einem Ort planen, ausführen und überwachen. Beginnen Sie mit einer Liste des Projektumfangs und der Anforderungen in ClickUp-Dokumenten. Sie können Tabellen hinzufügen, Formatierungselemente einfügen und in Echtzeit mit Ihren Mitgliedern des Teams bearbeiten.

Verwalten Sie den Umfang und die Anforderungen von Projekten in ClickUp Docs

Kleine und mittlere Unternehmen haben oft Rollen mit offenem Ende, und es kann schwierig sein, nachzuverfolgen, was jeder Einzelne tut. Nicht jedoch mit ClickUp Aufgaben. Es hilft Ihnen, jedem Mitglied Ihres Teams klare Aufgaben zuzuweisen, um die Verantwortlichkeit zu verbessern.

Weisen Sie Aufgaben Prioritäten zu und verfolgen Sie den Fortschritt ganz einfach mit ClickUp Aufgaben

Möchten Sie, dass Ihre Mitglieder im Team zusammenarbeiten? Legen Sie Abhängigkeiten für Aufgaben fest, damit die Arbeit schneller erledigt wird. Sie können sogar Prioritäten für Aufgaben und benutzerdefinierte Aufgabenstatus festlegen, um die Überwachung zu vereinfachen. Wenn Sie unterwegs sind und ein schnelles Update zu Ihren ausstehenden Aufgaben und den aktuellen Projekten Ihres Teams benötigen, ist ClickUp Brain, der leistungsstarke KI-Assistent von ClickUp, genau das Richtige für Sie!

Erhalten Sie sofortige Zusammenfassungen und Einblicke in Aufgaben mit ClickUp Brain

ClickUp Brain kann sofortige Updates zu Projekten und Aufgaben bereitstellen und sogar Chat-Zusammenfassungen. Es fungiert als Wissensmanagement-Tool und ruft Antworten aus Ihren Dokumenten, Aufgaben, Wikis und Chats ab. Das ist noch nicht alles! ClickUp Brain funktioniert auch als Schreibassistent. Es kann personalisierte E-Mail-Kampagnen, Social-Media-Beiträge oder Website-Texte für Clients erstellen. Wenn Sie nach einem Tool suchen, um die Arbeitseffizienz zu verbessern, ist ClickUp Automatisierungen alles, was Sie brauchen. Es hilft Ihnen, triggerbasierte Workflows einzurichten, um die Arbeit schneller zu erledigen.

Automatisieren Sie Workflows und steigern Sie die Effizienz mit ClickUp Automatisierungen

Das Beste an ClickUp? Sie müssen kein Geld für mehrere tools ausgeben, um Ihre Mitglieder im Team auf derselben Seite zu halten. Alles ist auf einer umfassenden Plattform verfügbar.

Um die Geschäftsführung noch reibungsloser zu gestalten, bietet ClickUp vorgefertigte Vorlagen an. In der Vorlage für das Projektmanagement von ClickUp sind beispielsweise alle Aufgaben eines Projekts an einem Ort zusammengefasst. Sie hilft auch bei der Ansicht von Projektbeschreibungen, dem Status der Priorität von Aufgaben und Metriken für den Erfolg von Projekten.

Kostenlose Vorlage erhalten Komplexe Projekte einfach verwalten mit der Vorlage für das Projektmanagement von ClickUp

Wenn man ein Geschäft führt, gibt es immer viel zu erledigen, und ein klarer Plan kann den Unterschied ausmachen. Die Vorlage für den Business-Fahrplan von ClickUp vereinfacht die strategische Planung, indem sie Ziele in klare, umsetzbare Schritte umwandelt. Sie hilft Ihnen, Teams aufeinander abzustimmen, Aufgaben zu priorisieren und Fortschritte zu visualisieren – alles an einem Ort.

Kostenlose Vorlage erhalten Visualisieren Sie Ihre Geschäftsstrategie und priorisieren Sie Aufgaben mit der ClickUp Business Roadmap-Vorlage

Sie können sogar die Vorlage für das ClickUp-Geschäftsinventarregister zur Nachverfolgung aller Elemente des Inventars an einem Ort und die Vorlage für den monatlichen ClickUp-Bericht zum Status des Geschäfts zur Visualisierung der monatlichen Leistung des Geschäfts ausprobieren.

Die besten Features von ClickUp

Limits von ClickUp

Neue Benutzer benötigen Zeit, um sich zurechtzufinden und alle Features vollständig zu nutzen

ClickUp-Preise

[Tabelle mit Preisen]

Bewertungen und Rezensionen von ClickUp

G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4, 6/5 (4.000+ Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über ClickUp?

Da wir ein kleineres Team sind und Tausende von Reihenfolgen aus der ganzen Welt haben, müssen wir äußerst effizient sein. ClickUp Gantt-Diagramme ermöglichen uns die Nachverfolgung unserer gesamten Produktion und Logistik an einem Ort, wodurch unser Produktionsteam zwei Drittel effizienter wird.

2. Intuit QuickBooks Online (am besten für Rechnungsstellung und Buchhaltung geeignet)

via QuickBooks

QuickBooks Online ist die Lösung für kleine Unternehmen, die ihre Finanzen ohne Kopfschmerzen im Griff behalten möchten. Es deckt alles ab, von der Nachverfolgung von Rechnungen und Ausgaben bis hin zur Abwicklung von Zahlungen und dem Bankabgleich. Tatsächlich können Sie es mit Hunderten von Apps benutzerdefiniert anpassen.

QuickBooks importiert Ihre Transaktionen von Bank- und Kreditkarten automatisch und gleicht sie dann mit Ihren Unterlagen ab, um alles korrekt zu halten. Sie können sogar Bankregeln einrichten, um den Abgleich und die Kategorisierung mühelos zu gestalten. Und wenn Sie einmal nicht weiterwissen, hilft Ihnen der integrierte KI-Chatbot bei finanziellen Fragen und Fragen zu Ihrem Konto weiter.

Die besten Features von Intuit QuickBooks Online

Automatisierung wiederkehrender Rechnungen, Zahlungen und Erinnerungen bei gleichzeitiger Sicherung Ihrer Daten in der Cloud

Senden Sie Rechnungen direkt von Ihrem Telefon oder Gmail aus, fügen Sie Schaltflächen für Zahlungen hinzu und wandeln Sie Kostenvoranschläge mit einem Klick in Rechnungen um

Verwalten Sie Bestände, Lieferanten und Bestellungen mit integrierten Features zur Nachverfolgung und Bündelung

Greifen Sie bei Bedarf auf detaillierte Finanzberichte zu oder lassen Sie diese automatisch ausführen, um in Echtzeit Einblicke in Ihr Geschäft zu erhalten

Limits von Intuit QuickBooks Online

Es treten regelmäßig Fehler auf, die den Workflow stören können

Es fehlt eine starke Benutzerverwaltung und Erkennungsgenauigkeit im Feature "Snap Receipt" (Schnappschuss-Beleg)

Intuit QuickBooks Online-Preise

Einfacher Einstieg: 35 $/Monat

Essentials: 65 $/Monat

Plus: 99 $/Monat

Fortgeschritten: 235 $/Monat

Intuit QuickBooks Online Bewertungen und Rezensionen

G2: 4. 4/5 (270+ Bewertungen)

Capterra: 4, 3/5 (über 7.000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Intuit QuickBooks Online?

Am meisten bevorzugte ich die einfache Anmeldung und Navigation in Intuit QuickBooks. Ich konnte in etwa 10 Minuten einen neuen Mitarbeiter hinzufügen und ihm auch Links zur Anmeldung für das Zeiterfassungssystem schicken. Was mir am wenigsten gefiel, war der Preis. Die Nutzung kostete das Unternehmen definitiv mehr als unser neuer Gehaltsabrechnungsservice. Auch der Kundensupport war nicht der beste.

🧠 Wussten Sie schon? Mit QuickBooks Online können Sie Ihre Bücher mit dem Feature "Steuerberater einladen" sicher für Ihren Steuerberater freigeben.

3. HubSpot CRM (am besten für das Management der Vertriebspipeline geeignet)

via HubSpot

HubSpot CRM vereint alles, was Sie brauchen, an einem Ort – Marketing, Vertrieb und Service, alle in Verbindung. Sie können Leads ganz einfach über Formulare, Chatbots oder Mobilgeräte erfassen und jede Interaktion nachverfolgen, sodass Sie keinen Schritt in der Customer Journey verpassen. Tauschen Sie sich mit Leads per E-Mail, Telefon, Live-Chat oder über soziale Medien aus und automatisieren Sie die Nachverfolgung mit benutzerdefinierten Workflows.

Die native KI hilft bei der Vorhersage von Verkäufen, der Erkennung von Wachstumschancen und der Anreicherung Ihrer Daten. Sie können problemlos benutzerdefinierte Berichte erstellen, Aufgaben verwalten und Workflows auslösen. Mit über 1.800 Integrationen können Sie es an die Bedürfnisse Ihres Teams anpassen, sodass das CRM für Sie arbeitet und nicht umgekehrt.

Die besten Features von HubSpot CRM

Nachverfolgung personalisierter Interaktionen und des Kontaktverlaufs zur Optimierung von Nachfassaktionen und der Pflege von Beziehungen

Erstellen Sie mithilfe benutzerdefinierter oder vorkonfigurierter Optionen automatisierte Workflows für interne Aufgaben, Genehmigungen und Benachrichtigungen

Greifen Sie auf freigegebene Dashboards zu, um in Echtzeit Einblicke zu erhalten und Vertriebs- und Marketingteams aufeinander abzustimmen

Verwenden Sie den intelligenten Breeze Copilot, um Workflows zu erstellen und vorzuschlagen

Limits von HubSpot CRM

Limitierte Möglichkeiten zur Berichterstellung, insbesondere für Daten, die nicht über HubSpot erfasst wurden

Benutzerdefinierte Anpassungen können bei komplexen Verkaufsprozessen eine Herausforderung darstellen und die Flexibilität einschränken

HubSpot CRM-Preise

Free

Marketing Hub Starter : 15 $/Monat pro Platz

Starter Customer Platform: 15 $/Monat pro Platz

Marketing Hub Professional: 800 $/Monat

Marketing Hub Enterprise: 3600 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu HubSpot CRM:

G2: 4. 4/5 (12.000+ Bewertungen)

Capterra: 4, 5/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über HubSpot?

Das Beste an HubSpot Sales Hub sind die Features, mit denen man sich mit Clients verbinden oder sogar das Team intern daran erinnern kann. Es ist erstaunlich, welche Berichterstellung möglich ist, wenn die richtigen Informationen eingegeben werden. Einfach zu bedienen, zu implementieren und zu integrieren, wenn Ihr Team bereit ist, zu lernen. Es gibt eine Lernkurve, für die Ihr Team offen sein muss. Die Online-Ressourcen eignen sich hervorragend zum Lernen. Wenn Ihr Team angemeldet ist und es verwendet, ist es einfach, es häufig zu verwenden.

✨ Fun Fact: Bevor HubSpot überhaupt ein Produkt hatte, starteten die Gründer, Dharmesh Shah und Brian Halligan, einen Blog, um die Idee des Inbound-Marketings zu fördern. Sie bauten sich eine Leserschaft auf und positionierten ihre Software als die Lösung schlechthin – bevor es sie überhaupt gab!

📖 Lesen Sie mehr: Verwenden Sie Vorlagen zur Nachverfolgung von Problemen, um das Feedback von Kunden im Register zu behalten oder Fehler schnell zu identifizieren und zu beheben

4. Trello (am besten für die Visualisierung von Projekten geeignet)

via Trello

Trello hilft Ihnen, Marketingkampagnen, die Erstellung von Inhalten, die Nachverfolgung von Verkäufen und HR-Aufgaben mühelos zu visualisieren. Sie können Karten für Aufgaben erstellen, sie in Listen sortieren und Details wie Fälligkeitsdaten, Beschreibungen und Prioritäten hinzufügen. Müssen Sie Notizen, Dateien oder Checklisten hinzufügen? Kein Problem – alles ist direkt auf der Karte zu finden.

Trello ermöglicht es Ihnen, Teamkollegen mit Tags zu versehen, Kommentare zu hinterlassen und Benachrichtigungen in Echtzeit zu erhalten, um die Verantwortlichkeit zu fördern. Obwohl es nicht für die Budgetierung oder Rechnungsstellung ausgelegt ist, können Sie diese Dokumente bei Bedarf als Anhang hinzufügen. Mit Power-Ups für die Zeiterfassung, Gantt-Diagramme und Analysen können Sie Trello an Ihre Arbeitsweise anpassen.

Die besten Features von Trello

Benutzerdefinierte Workflows mit Beschreibungen, Hintergründen, Vorlagen und Aufklebern in verschiedenen Farben, um den Anforderungen und Vorlieben des Teams gerecht zu werden

Verwalten und messen Sie Ihren Marketingaufwand mit verschiedenen Ansichten, einschließlich Kanban-Boards, Zeitleisten, Kalendern und Tabellen

Automatisierung sich wiederholender Workflows mit Butler und Erstellung von Auslösern, regelbasierten Aktionen und benutzerdefinierten Schaltflächen

Steigern Sie die Effizienz durch Zusammenarbeit in der Cloud und Integrationen wie Slack, Google Drive, Jira, Asana, Dropbox und Hunderte anderer Apps

Limits von Trello

Verlässt sich stark auf die Integration von Drittanbietern, was zu potenziellen Kosten und Kompatibilitätsproblemen führt

Limitierte benutzerdefinierte Optionen machen sie weniger anpassungsfähig für einzigartige Workflows

Trello-Preise

Free

Standard: 5 $/Monat

Premium: 10 $/Monat

*enterprise: 17,50 $/Monat für 50 Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Trello:

G2: 4. 4/5 (13.000+ Bewertungen)

Capterra: 4, 5/5 (über 23.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Trello?

Trello ist ein wunderbares Tool, um die Organisation und den Fortschritt aufrechtzuerhalten, und ich finde es sehr effektiv. Die nahtlose Integration mit anderen Tools wie Google Drive und Slack vereinfacht die Verwaltung verschiedener Aufgaben an einem zentralen Speicherort. Die kostenlose Version ist zwar großartig, aber einige nützliche Features sind nur in der Premium-Version verfügbar. Es wäre schön, wenn es im Free-Plan ein paar mehr Optionen gäbe.

📮ClickUp Insight: Teams mit geringer Leistung jonglieren mit viermal höherer Wahrscheinlichkeit mit mehr als 15 Tools, während leistungsstarke Teams ihre Effizienz durch ein Limit ihres Toolkits auf 9 oder weniger Plattformen aufrechterhalten. Aber wie wäre es mit einer einzigen Plattform? Als die Alles-in-einem-App für die Arbeit vereint ClickUp Ihre Aufgaben, Projekte, Dokumente, Wikis, Chats und Anrufe auf einer einzigen Plattform, abgeschlossen mit KI-gestützten Workflows. Sind Sie bereit, intelligenter zu arbeiten? ClickUp funktioniert für jedes Team, macht die Arbeit sichtbar und ermöglicht es Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, während die KI den Rest erledigt.

5. Gusto (am besten für die Lohn- und Gehaltsabrechnung und das Personalprozessmanagement geeignet)

via Gusto

Mit Gusto ist es einfach, Vollzeit-, Teilzeit- und Vertragsarbeiter zu bezahlen – ohne die üblichen Komplikationen. Sie können neue Mitarbeiter mit nur wenigen Klicks hinzufügen, und da Gusto eine monatliche Pauschalgebühr erhebt, können Sie die Gehaltsabrechnung so oft durchführen, wie Sie möchten, ohne dass zusätzliche Kosten anfallen.

Es wird auch mit Gusto Wallet geliefert, das Mitarbeitern mit integrierten Budgetierungs-tools bei der Verwaltung ihres Geldes hilft. Gusto bietet 11 Arten von Berichten, die alles von der Gehaltsabrechnung bis hin zu HR-Einblicken abdecken. Abgesehen von festen Berichten wie Steuerdokumenten können Sie Berichte für jeden beliebigen Zeitraum benutzerdefiniert anpassen und sogar so einstellen, dass sie automatisch ausgeführt werden – täglich, wöchentlich oder wann immer Sie sie benötigen.

Die besten Features von Gusto

Teilen Sie Ihr Gehalt automatisch mit dem Gehaltssplitter auf, um das Einkommen auf mehrere Konten aufzuteilen

Einfache Zeiterfassung mit integrierten Features für das Ein- und Ausstempeln und die Schichtübersicht

Automatisierung der Lohn- und Gehaltsabrechnung und des Steuermanagements für problemlose Berechnungen, Einbehaltungen und Zahlungen an die Steuerbehörden

Integrierbar in über 46 Apps für Business, Buchhaltung, Personalwesen und Kommunikation, darunter QuickBooks, Xero, Shopify, Google Workspace, Slack und Microsoft 365

Limits von Gusto

Limitierte benutzerdefinierte Optionen können die Plattform weniger flexibel machen

Es fehlen Erinnerungen an Pausen und Überstunden zur Einhaltung des Arbeitsrechts

Gusto-Preisgestaltung

Einfach: 49 $/Monat (plus 6 $/Monat pro Person)

Plus: 80 $/Monat (plus 9 $/Monat pro Person)

Premium: 180 $/Monat (plus 22 $/Monat pro Person)

Bewertungen und Rezensionen von Gusto:

G2: 4,5/5 (über 2.000 Bewertungen)

Capterra: 4, 6/5 (4.000+ Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Gusto?

Die Navigation durch Gusto ist unkompliziert. Ich kann die Aufgaben, die ich abschließen muss, einfach und schnell finden. Alle erforderlichen Informationen, wie Gehaltsabrechnungen, Steuern, Beiträge und Leistungen, sind leicht zugänglich. Der Kundenservice ist ausgezeichnet und sie sind sehr reaktionsschnell. Die Navigation durch Gusto ist unkompliziert. Ein Nachteil ist, dass einige Features etwas gewöhnungsbedürftig sein können, insbesondere für neue Benutzer, und bestimmte Optionen können sich innerhalb der Plattform etwas versteckt anfühlen.

✨ Fun Fact: Mit Gusto Wallet können Sie Limits für Ausgaben für Grundbedürfnisse wie Miete und Lebensmittel festlegen und Ihren Fortschritt jeden Monat nachverfolgen.

6. NetSuite (am besten für die Ressourcenplanung in Unternehmen geeignet)

via NetSuite

NetSuite verbindet alles – Finanzen, Inventar, CRM, HR und mehr – in einem einheitlichen System. Die Sichtbarkeit in Echtzeit und eine einzige Quelle der Wahrheit helfen Ihnen, intelligentere und schnellere Entscheidungen zu treffen, ohne Rätselraten. Und wenn Ihr Geschäft besondere Anforderungen hat? Sie können Ihr aktuelles Setup mit flexiblen Features erweitern, die mit Ihnen wachsen. Mit über 30 Modulen und unzähligen Add-Ons können Sie ein System erstellen, das genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.

Das cloudbasierte Design von NetSuite sorgt dafür, dass alles von überall aus zugänglich ist. Es ermöglicht Ihnen die Nachverfolgung von Beständen, die Automatisierung von Workflows und die Gewinnung genauer Erkenntnisse, ohne dass Sie mit mehreren Plattformen jonglieren müssen.

Die besten Features von NetSuite

Benutzerdefinierte Workflows, Formulare und Integrationen, die auf die individuellen Anforderungen Ihres Geschäfts zugeschnitten sind

Gewinnen Sie Echtzeit-Einblicke durch anpassbare Dashboards und prädiktive Analysen

Nutzen Sie integrierte tools für die Lead-Pflege, die Automatisierung des Marketings und die Optimierung der Lieferkette

Verwalten und aktualisieren Sie die Preisgestaltung zentral, um den Gewinn zu maximieren und Sonderangebote zu erstellen, die den Umsatz steigern

NetSuite-Limits

Es fehlen flexible Optionen für die Berichterstellung, was es schwierig macht, klare Zusammenfassungen und lesbare Ausgaben zu erstellen

NetSuite-Preise

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu NetSuite

G2: 4/5 (3.000+ Bewertungen)

Capterra: 4, 2/5 (über 1.000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über NetSuite?

Ich denke, NetSuite ist ein großartiges Tool für Unternehmen, das für eine Vielzahl von verschiedenen Dingen eingesetzt werden kann. Von der Bestandsverwaltung bis hin zu den Forderungen ermöglicht uns diese Website eine relativ einfache Verwaltung und Nachverfolgung einer Vielzahl von statistischen Informationen über unser Unternehmen, unseren Bestand und unsere Konten.

7. MailChimp (am besten für E-Mail-Marketing geeignet)

via MailChimp

Wenn Sie E-Mails an Clients, Kunden oder Abonnenten senden, hilft Ihnen MailChimp dabei, dies effizienter zu erledigen. Sie können Newsletter mit Ihrem Branding entwerfen, Kampagnen automatisieren und die Leistung mit detaillierten Analysen nachverfolgen.

Es bietet zwei intuitive Editoren mit grundlegenden Blöcken für Inhalte und modernen Vorlagen für kleine Unternehmen per Drag-and-Drop, mit denen sich professionelle E-Mails mühelos gestalten lassen. MailChimp lässt sich auch in über 500 Apps integrieren, darunter WordPress, Facebook und Google, um benutzerdefinierte Anpassungen zu vereinfachen und die Zielgruppe zu erweitern.

Die besten Features von MailChimp

Führen Sie eingehende Kampagnen mit integrierten Formularen, Landing Pages und automatisierten Drip-Sequenzen durch

Nutzen Sie die Terminbuchung mit einem integrierten Planungstool, das Online-Zahlungen unterstützt

Verkaufen Sie Produkte und verwalten Sie Ihr Marketing mit den nativen eCommerce-tools

Automatisierung der Erstellung von Inhalten mit MailChimp, einem GPT-basierten Ersteller von E-Mails

MailChimp-Limits

Nicht für Affiliate-Marketing geeignet, da strenge Richtlinien zur Kündigung des Kontos führen können

Die Erstellung von Listen wird eingeschränkt, was die Kontaktverwaltung erschwert

MailChimp-Preise

Free

Essentials: 13 $/Monat

Standard: 20 $/Monat

Premium: 350 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu MailChimp

G2: 4. 4/5 (5.000+ Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 17.000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über MailChimp?

Mailchimp ist ziemlich solide für E-Mail-Marketing, besonders wenn Sie gerade erst anfangen. Der Drag-and-Drop-Editor macht das Entwerfen von E-Mails einfach, und die Tools zur Automatisierung sparen eine Menge Zeit bei Dingen wie Begrüßungs-E-Mails und Erinnerungen. Der Preisanstieg ist etwas happig. Wenn Ihre Liste an E-Mail-Adressen wächst, wird es schnell teuer, und der Kundensupport des Free-Plans ist im Grunde nicht vorhanden.

🧠 Wussten Sie schon? Mailchimp hat mehr als 14 Millionen aktive Benutzer, mit fast 14.000 Neuanmeldungen pro Tag!

8. Zendesk (am besten für das Kundenservice-Management geeignet)

via Zendesk

Zendesk ist eine bekannte Software für das Problemmanagement. Sie erleichtert den Kundensupport, indem sie alle Ihre Unterhaltungen – per E-Mail, Chat, Telefon und in den sozialen Medien – an einem Ort zusammenführt. Benötigen Sie sofortige Antworten? KI-Chatbots sind die Lösung. Möchten Sie Echtzeit-Nachrichten? Der Live-Chat ist direkt integriert. Außerdem hilft eine Wissensdatenbank den Kunden, sich selbst zu helfen.

Zendesk lässt sich auch problemlos in Slack, Teams und über 1.200 Apps integrieren, sodass alles in Verbindung bleibt. Mit den integrierten Analysefunktionen können Sie die Reaktionszeiten nachverfolgen und die Kundenzufriedenheit analysieren. Außerdem können Sie das Branding, die Themen und die Widgets benutzerdefiniert an Ihr Geschäft anpassen.

Die besten Features von Zendesk

Nachverfolgung des Besucherverhaltens und Analysen zur Gewinnung von Erkenntnissen und Verbesserung der Kundenbindung

Erfassen Sie Ihre Kundendaten, von Einkäufen bis hin zu Präferenzen, mit Zendesk Sunshine

Benutzerdefinierte Widgets zum Chatten, die dem Branding, dem Website-Design und den Anforderungen an die Funktionen entsprechen

Überwachen Sie die Schlüsselmetriken, um Reaktionszeiten und Kundenzufriedenheit zu optimieren

Zendesk-Limits

Neue Agenten könnten die Plattform aufgrund der vielen tools und Optionen als überwältigend empfinden

Die Bearbeitung großer Ticketmengen kann für kleine Teams ohne klare Prozesse schwierig sein

Zendesk-Preise

Support-Team: 25 $/Monat pro Benutzer

Suite Team: 69 $/Monat pro Benutzer

Suite Professional: 149 $/Monat pro Benutzer

Suite Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Zendesk

G2: 4, 3/5 (über 6.000 Bewertungen)

Capterra: 4, 6/5 (4.000+ Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Zendesk?

Die Bedienung ist wirklich einfach; sie konsolidiert die gesamte Kommunikation mit den Kunden an einem Ort, sei es per E-Mail, Live-Chat oder Telefon. Die Möglichkeit, Aufgaben im Workflow wie die Zuweisung von Tickets, das Versenden von Antworten und die Nachverfolgung von Interaktionen zu automatisieren, ist bemerkenswert. Die Einrichtung hat anfangs viel Zeit in Anspruch genommen, aber das System ist leistungsstark und muss noch etwas angepasst werden, bevor es eingeschaltet und in vollem Umfang genutzt werden kann.

✨ Fun Fact: Zendesk bietet ein Startup-Programm an, über das Startups in der frühen Phase sechs Monate lang kostenlos Guthaben von Zendesk erhalten können!

9. Wave (am besten für die Rechnungsstellung und die Annahme von Zahlungen geeignet)

via Wave

Wave macht die Buchhaltung einfach – ohne den hohen Preis. Mit dieser kostenlosen, in der Cloud verfügbaren Software können Sie Einnahmen und Ausgaben nachverfolgen, Transaktionen abgleichen und professionelle Rechnungen versenden. Sie ermöglicht auch eine umfassende benutzerdefinierte Gestaltung von Rechnungen und richtet automatische Erinnerungen für Zahlungen ein, sodass Sie nicht ständig Zahlungen nachgehen müssen.

Sie können Belege mit dem mobilen Belegscannen für die automatische Rechnungserfassung und den Stapelimport organisieren. Für die Gehaltsabrechnung erstellt Wave Steuerberichte, um den Aufwand zu minimieren. Es ist eine einfache, budgetfreundliche Möglichkeit, den Überblick über Ihre Finanzen zu behalten.

Wave – die besten Features

Weisen Sie Benutzern Rollen wie Administrator, Editor, Lohnbuchhalter, Betrachter und H&R Block Advisor zu

Exportieren Sie Finanzberichte in den Formaten CSV und PDF und Transaktionen in Excel und CSV

Ansicht von Echtzeit-Updates zu Transaktionen auf Dashboards

Verwalten Sie mehrere Unternehmen mit einem einzigen Abonnement

Limits von Wave

Für mobile Belege und die automatische Rechnungserfassung ist ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich

Automatisierung von Gehaltsabrechnung und Steuern nur in unterstützten Staaten verfügbar

Wellenpreisgestaltung

Starter: Free

Pro: 16 $/Monat

Wellenbewertungen und -rezensionen

G2: 4, 3/5 (200+ Bewertungen)

Capterra: 4. 4/5 (1.000+ Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Wave?

Das Rechnungssystem ist sehr benutzerfreundlich und kundenorientiert. Außerdem wird für die Verarbeitung von Zahlungen per Kreditkarte für kleine Unternehmen ein angemessener Betrag berechnet. Die Integration der Bank zur Nachverfolgung von Zahlungen kann etwas verwirrend sein.

10. Zoho Inventory (am besten für die Bestandsverwaltung geeignet)

via Zoho Inventory

Zoho Inventory erleichtert die Bestandsverwaltung durch die Verbindung mit Amazon, eBay und anderen. Sie können jedes Element mit Seriennummern nachverfolgen, Produkte mühelos bündeln und automatische Nachbestellpunkte festlegen, um Lagerbestände zu vermeiden.

Es arbeitet auch mit USPS, FedEx, PayPal und Stripe zusammen, um Versand und Zahlungen zu optimieren. Sie wollen mehr? Zoho Books und Zoho CRM helfen bei der Buchhaltung und Kundendatenverwaltung. Mit leistungsstarken Berichten, die Ihnen bei Ihren Entscheidungen helfen, war es noch nie so einfach, den Überblick über den Lagerbestand zu behalten.

Die besten Features von Zoho Inventory

Erstellen und Nachverfolgen von Bestellungen mit Einblicken in ausstehende und fertiggestellte Bestellungen

Prognostizieren Sie den Lagerbedarf mithilfe von Bedarfsprognosen auf der Grundlage von Verkaufstrends

Fassen Sie mehrere Komponenten zu einer Einheit zusammen, um die Handhabung zu erleichtern

Automatisierung des Versands durch Integration von Versanddienstleistern, Druck von Beschreibungen und Nachverfolgung

Zoho Inventory Limits

Bietet nur eine begrenzte Kompatibilität mit externen Systemen außerhalb der Zoho-Suite

Zoho Inventory-Preise

Free

*standard: 29 $/Monat, jährliche Abrechnung

Professional: 79 $/Monat, jährliche Abrechnung

Premium: 129 $/Monat, jährliche Abrechnung

Enterprise: 249 $/Monat, jährliche Abrechnung

Bewertungen und Rezensionen zu Zoho Inventory

G2: 4, 3/5 (90+ Bewertungen)

Capterra: 4, 5/5 (400+ Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Zoho Inventory?

Obwohl das Zoho-Inventar alle erforderlichen Aspekte des traditionellen Geschäftsmodells abdeckt, benötigte ich einige benutzerdefinierte Berichte für mein Geschäft. Das Zoho-Team stand mir bei jedem Schritt zur Seite und stellte mir alle benutzerdefinierten Berichte zur Verfügung, die ich angefordert hatte, noch bevor ich auf den kostenpflichtigen Plan umstieg. Ich kann Zoho jedem nur empfehlen. Sie könnten die Software verbessern, um sich auch auf die B2B-Seite zu konzentrieren.

