die 10 besten Flottenmanagement-Softwares zur Optimierung des Betriebs im Jahr 2025

Kostet Sie Ihre Flotte zu viel Zeit und Geld?

Die Nachverfolgung von Fahrzeugen, Wartung und Fahrern ist alles andere als einfach. Ohne das richtige System könnten Sie Reparaturen verpassen, die Kraftstoffeffizienz verlieren oder mit verspäteten Lieferungen zu kämpfen haben. Papierprotokolle und Tabellen machen die Dinge nur noch schwieriger.

Stellen Sie sich vor, wie viel einfacher alles wäre, wenn Sie benachrichtigt würden, bevor ein LKW Öl benötigt, automatisch die schnellsten Routen kennen würden oder nachweisen könnten, dass Ihre Fahrer die Sicherheitsregeln einhalten. Zu erledigen ist dies mit einer Flottenmanagement-Software. Sie hilft Ihnen zu sehen, wo sich jedes Fahrzeug befindet, wann es gewartet werden muss und wie die Fahrer abschneiden – alles an einem Ort.

In diesem Leitfaden stellen wir die besten Flottenmanagement-Softwares vor, damit Sie die beste Lösung für Ihr Geschäft finden.

Worauf Sie bei einer Fuhrparkverwaltungssoftware achten sollten

Eine gute Flottenmanagement-Software hilft Ihnen, nahtlos mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten, Zeit zu sparen, Kosten zu senken und die Sicherheit Ihrer Fahrer zu gewährleisten. Aber wie wählen Sie bei so vielen Optionen die beste aus? Konzentrieren Sie sich auf diese Schlüssel-Features:

Proaktive Wartungsplanung und -nachverfolgung: Suchen Sie nach einer Software, die Wartungsarbeiten automatisch auf der Grundlage der tatsächlichen Kilometerleistung, der Motorstunden oder der Zeitintervalle plant. Eine abschließende digitale Aufzeichnung aller Wartungsarbeiten, einschließlich Belegen und Reparaturnotizen, hilft Ihnen, wiederkehrende Probleme zu erkennen und die Lebensdauer der Fahrzeuge zu verlängern

anpassbare Berichterstellung und Einblicke in das Geschäft:* Die richtige Software hilft bei der Ansicht von Schlüsselmetriken wie Tankbelegen, Fahrzeugnutzung und Wartungskosten auf einen Blick. Suchen Sie nach Systemen, mit denen Sie benutzerdefinierte Berichte erstellen und Daten für eine tiefere Finanzanalyse exportieren können

gPS-Nachverfolgung in Echtzeit mit intelligenten Benachrichtigungen:* Die besten Systeme liefern präzise, sekundengenaue Daten zum Speicherort aller Fahrzeuge mit anpassbaren Geofencing-Funktionen.

Umfassende Überwachung der Fahrersicherheit: Moderne Lösungen nutzen KI und Video-Technologie für Kollisionswarnungen, Warnungen vor starkem Bremsen und Fahrerbewertungen, um die Sicherheit in Ihrer gesamten Flotte zu verbessern

Automatisierte Compliance-tools: Eine gute Fuhrparkmanagement-Software automatisiert Warnmeldungen für ablaufende Lizenzen oder Zulassungen und hilft, Papierkram zu vermeiden

🧠 Fun Fact: Die Dekarbonisierung wird zu einer der obersten Prioritäten, wobei über die Hälfte der US-Flottenbetreiber bis 2027 vollständig kohlenstofffreie Flotten anstreben und 90 % sich für einen zukünftigen Übergang commiten.

Die 10 besten Flottenmanagement-Softwares

Die richtige Flottenmanagement-Software erleichtert die Nachverfolgung von Fahrzeugen, die Optimierung von Routen, die Überwachung des Fahrverhaltens und vieles mehr.

Hier sind die 10 besten Flottenmanagement-Softwares, um die Effizienz zu steigern und die Kosten in Ihrem Transportbetrieb zu verwalten.

1. ClickUp (am besten geeignet für den Aufbau eines zentralen Flottenmanagement-Hubs)

Testen Sie ClickUp – es ist kostenlos Verwenden Sie ClickUp für die Nachverfolgung des Fahrzeuglebenszyklus und die Wartungsplanung

Die Verwaltung eines Fuhrparks erfordert das Jonglieren mit Terminen, die Nachverfolgung der Fahrzeugwartung und den Überblick über hundert bewegliche Teile. ClickUp, die Alles-App für die Arbeit, bringt alles unter einen Hut und macht das Flottenmanagement reibungsloser und organisierter.

Verwalten Sie den Flottenbetrieb mit ClickUp Aufgaben

Mit ClickUp Aufgaben können Sie Aufgaben erstellen, zuweisen und überwachen, wie z. B. Fahrzeugwartung, Kraftstoffmanagement und Nachverfolgung der Fahrerleistung. Erstellen Sie benutzerdefinierte Felder für jede Aufgabe, die den Fahrern zugewiesen ist, um Schlüsselinformationen wie "Nummernschild", "zugewiesenes Fahrzeug" und "monatliche Fahrstunden" einfach zu erfassen

Verpassen Sie keine Updates zu Aufgaben im Flottenmanagement mit ClickUp Aufgabenverwaltung

Betriebsleiter können auch benutzerdefinierte Status für verschiedene Aufgaben verwenden, um eine bessere Überwachung zu ermöglichen. Wenn Sie zum Beispiel die Fahrzeugwartung nachverfolgen, verwenden Sie Status wie "Geplant" für geplante, aber noch nicht begonnene Wartungsarbeiten und "Verzögert", wenn einige Teile nicht verfügbar sind.

Überwachen Sie die Dauer von Projekten

Das Feature "Zeiterfassung" von ClickUp hilft den Mitgliedern Ihres Teams, die Stunden zu protokollieren, die sie mit Fahrzeugwartung, Routenoptimierung und Verwaltungsarbeit verbringen. Sie können es zur Nachverfolgung der Arbeitsstunden der Fahrer verwenden. Die Fahrer können den Timer zu Beginn und am Ende ihrer Schicht starten/stoppen (über ein Mobilgerät oder einen Desktop). Es ist auch einfach zu überwachen, wie lange jedes Fahrzeug in Betrieb ist, um die Wartung auf der Grundlage der Nutzung zu planen.

Nachverfolgung der Arbeitszeiten der Fahrer und der Fahrzeugnutzung mit dem Feature "Zeiterfassung" von ClickUp

Diese Daten helfen dabei, Ineffizienzen zu erkennen, Ressourcen zu optimieren und unnötige Kosten zu senken. Wenn Sie genau wissen, wofür die Zeit aufgewendet wird, ist es viel einfacher, die Produktivität zu steigern.

Analysieren Sie Flottendaten und erhalten Sie Verbesserungsstrategien mit ClickUp Brain

Sie können sogar ClickUp Brain, den leistungsstarken KI-Assistenten von ClickUp, verwenden, um Fahrzeug- und Fahrerdaten zu analysieren und Strategien zur Optimierung des gesamten Flottenmanagements zu erhalten. So wird eine kontinuierliche Verbesserung der Fahrzeugwartung, der Fahrerdienstpläne und der Compliance sichergestellt – alles an einem Ort.

Analysieren Sie Flottenmanagementdaten mit ClickUp Brain, um Ausfallzeiten zu reduzieren

ClickUps Vorlage für das Flottenmanagement: Alles, was Sie brauchen, an einem Ort

die Vorlage für das Flottenmanagement von ClickUp* bietet einen strukturierten Rahmen für das Flottenmanagement. Sie können sie verwenden, um Fahrzeugdaten zu organisieren, Wartungsarbeiten nachzuverfolgen und Sichtbarkeit in die Fahrzeugnutzung zu bringen.

Kostenlose Vorlage erhalten Vereinfachen Sie das Flottenmanagement, indem Sie Daten mit der ClickUp-Vorlage für das Flottenmanagement zentralisieren

Verwenden Sie sie, um:

Erstellen Sie Erinnerungen für regelmäßige Wartungen, damit die Fahrzeuge in Top-Form bleiben

Arbeiten einfach an Fahrer und Mechaniker delegieren

Behalten Sie Kraftstoffkosten, Reparaturen und andere Ausgaben im Auge

Nachverfolgung von Kilometerstand, Effizienz und Gesamtzustand Ihrer Flotte

Mit einer Vorlage für das Flottenmanagement, die alles enthält, wird die Verwaltung Ihrer Flotte zum Kinderspiel.

ClickUp Features

Analysieren Sie mit ClickUp Brain Wartungspläne, Kraftstoffkosten und die Leistung der Fahrer sofort und sagen Sie potenzielle Probleme mit Fahrzeugen voraus, bevor diese zu kostspieligen Reparaturen werden

Bewahren Sie alle flottenbezogenen Dokumente – Fahrzeugzulassung, Versicherung und Wartungsprotokolle – mit ClickUp Docs an einem Ort auf. Aktualisieren, organisieren und geben Sie wichtige Informationen einfach für Ihr Team frei

Müssen Sie Fahrer oder Mechaniker spontan auf den neuesten Stand bringen? Mit ClickUp Chat bleibt Ihr Team in Echtzeit in Verbindung

Erstellen Sie Routenpläne, Karten mit Lieferplänen und Brainstorming-Logistik mit interaktiven ClickUp Whiteboards

Überwachen Sie die Leistung, Kosten und den Fortschritt von Aufgaben mithilfe anpassbarer Dashboards von ClickUp

Hier erfahren Sie, wie Sie ein auf Ihren Fuhrpark zugeschnittenes Dashboard in ClickUp erstellen können 👇🏽

Limits von ClickUp

Der umfangreiche Bereich an Features, die ClickUp bietet, kann für einige Benutzer überwältigend sein

ClickUp-Preise

Free Forever

Unlimited: 7 $/Monat pro Benutzer

Business: 12 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Kontakt für Preisauskünfte

ClickUp Brain: Für 7 $ pro Mitglied und Monat zu jedem kostenpflichtigen Plan hinzufügbar

Bewertungen und Rezensionen von ClickUp

G2: 4, 7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4, 6/5 (4.000+ Bewertungen)

*was sagen Benutzer aus der Praxis über ClickUp?

ClickUp bietet eine Vielzahl von Funktionen an einem Ort, wie z. B. Projektmanagement, Brainstorming-Optionen, Aufgabenverwaltung, Projektplanung, Dokumentationsverwaltung usw. Es hat das Leben definitiv vergleichsweise einfacher gemacht, da es einfach zu bedienen ist, die Benutzeroberfläche gut gestaltet ist und die Zusammenarbeit innerhalb des Teams und mit anderen Teams einfacher ist. Wir konnten die Arbeit besser verwalten, die Arbeit leicht nachverfolgen und Berichte erstellen, und auf der Grundlage täglicher Huddles war die Zukunftsplanung einfach.

📮 ClickUp Insight: Teams mit geringer Leistung jonglieren mit viermal höherer Wahrscheinlichkeit mit mehr als 15 tools, während Teams mit hoher Leistung ihre Effizienz durch ein Limit von 9 oder weniger Plattformen aufrechterhalten. Aber wie wäre es mit einer einzigen Plattform? Als die Alles-in-einem-App für die Arbeit vereint ClickUp Ihre Aufgaben, Projekte, Dokumente, Wikis, Chats und Anrufe auf einer einzigen Plattform, abgeschlossen mit KI-gestützten Workflows. Sind Sie bereit, intelligenter zu arbeiten? ClickUp funktioniert für jedes Team, macht die Arbeit sichtbar und ermöglicht es Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, während die KI den Rest erledigt.

📖 Lesen Sie mehr: Wie man automatisierte Timesheets verwendet (Best Practices & Vorteile)

2. Fleetio (am besten für vorbeugende Wartung geeignet)

über Fleetio

Fleetio ist eine moderne Flottenmanagement-Software, die Fahrzeuge und Ausrüstung effizient nachverfolgt, wartet und optimiert. Mit der vorbeugenden Wartungsplanung können Sie Wartungsschwellenwerte basierend auf verschiedenen Faktoren wie der zurückgelegten Strecke oder den Motorstunden festlegen.

Fleetio sendet Ihnen Erinnerungen auf Ihr Mobilgerät, um die Wartung zu automatisieren, das Risiko unerwarteter Ausfälle zu verringern und die Gesamtlebensdauer der Flotte zu verlängern. Sie können auch die Servicekosten jedes Fahrzeugs nachverfolgen und die regelmäßige Wartung entsprechend planen.

Das Beste daran? Mit Integrationen für GPS-Fahrzeugverfolgung, Karten für den Kraftstoffverbrauch und Telematik macht Fleetio die manuelle Eingabe von Daten überflüssig und speichert alle wichtigen Informationen an einem Ort.

Fleetio Features

Überwachen Sie Kraftstoffverbrauchstrends, erkennen Sie Ineffizienzen und behalten Sie die Bedingungen und Speicherorte der Reifen im Registerkarten

Dashboards und Berichte bieten einen Überblick über die Leistung, die Kosten und den Speicherort der Flotte

Führen Sie mit der Inspektionssoftware Fahrzeug- und Fahrerkontrollen durch, fügen Sie Fotos und Kommentare hinzu

Limits von Fleetio

Es fehlt die Möglichkeit, den Kraftstoffbestand sofort zu aktualisieren, wenn ein Tankbeleg von einem System vor Ort hinzugefügt wird, was zu Unstimmigkeiten bei der Nachverfolgung führen kann

Die Integration von Kilometerständen in Tankkarten, insbesondere in WEX-Karten, stellt eine Herausforderung für die genaue Nachverfolgung und Berichterstellung dar

Bietet keine integrierte Möglichkeit zur Nachverfolgung der Fahrzeugabschreibung, was für die Finanzplanung und -prüfung von entscheidender Bedeutung ist, insbesondere für gemeinnützige Organisationen

Fleetio-Preise

Unverzichtbar: 5 $ pro Fahrzeug und Monat

Professional: 7 $ pro Fahrzeug und Monat, jährliche Abrechnung

Premium: 10 $ pro Fahrzeug und Monat, jährliche Abrechnung

Fleetio-Bewertungen und -Rezensionen

G2: 4, 6/5 (120+ Bewertungen)

Capterra: 4, 8/5 (190+ Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Fleetio?

Das Beste an Fleetio ist bei weitem die einfache Bedienung. Jeder kann in einem kurzen Zeitraum lernen, wie man dieses System bedient und es zu nutzen beginnt. Darüber hinaus verfügt es über eine ganze Reihe von Features, die für jeden Fuhrparkmanager wirklich wertvoll sind.

💡 Profi-Tipp: Integrieren Sie Sicherheitsstandards in den täglichen Betrieb Ihrer Flotte. Aktualisieren Sie Ihre Flottenmanagement-Software regelmäßig mit den Vorschriften von OSHA, DOT, FMCSA und NHTSA, um die Nachverfolgung der Einhaltung zu automatisieren. Richten Sie Warnmeldungen für Fahrzeuginspektionen, Limits für die Lenkzeiten (HOS) und Gefahrgutprotokolle ein.

3. Samsara (am besten geeignet für KI-gesteuerte Echtzeit-Sicherheit und -Compliance)

über Samsara

Samsara ist eine Cloud-basierte Software mit IoT-Sensoren, die Echtzeit-Sichtbarkeit für Ihre Fahrzeuge, Ausrüstung und Baustellen bietet. Die Plattform kombiniert GPS-Nachverfolgung, Kameras mit KI und intelligente Diagnosefunktionen, um die Sicherheit, Effizienz und Compliance Ihrer Flotte zu verbessern.

Fuhrparkmanager nutzen Samsara zur Überwachung von Routen, Kraftstoffverbrauch und Wartungsbedarf des Fuhrparks, um Kosten und Ausfallzeiten zu reduzieren. Das auf Videos basierende Sicherheitssystem erkennt riskantes Fahrverhalten wie zu schnelles Fahren oder Ablenkung und bietet sofortige Warnmeldungen und Coaching. Neben LKWs und Anhängern ermöglicht Samsara auch die Nachverfolgung von Vermögenswerten, temperaturempfindlicher Fracht und abgelegenen Einsatzorten.

Samsara Features

Erkennen Sie unsicheres Fahrverhalten (Ablenkung, Müdigkeit) mit KI-Dashcams und geben Sie den Fahrern Feedback

Verfolgen Sie den Speicherort, die Nutzung und den Zustand der Maschinen, um unerwartete Ausfälle zu vermeiden

Überwachen Sie die Frachtbewegungen in Echtzeit mit Temperaturkontrollen und Maßnahmen zur Diebstahlprävention

Optimieren Sie die Überwachung von Einsatzorten mit ferngesteuerten Kameras und Sensoren, die Managern Live-Updates liefern

Samsara-Limits

Samsara erfordert einen Dreijahresvertrag, was für Unternehmen, die Flexibilität wünschen, möglicherweise nicht geeignet ist

Nicht jede Hardware arbeitet reibungslos mit jeder Fahrzeugmarke zusammen, was zu kniffligen Setups und gelegentlichen Problemen mit der Zuverlässigkeit führt

Samsara-Preise

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Samsara-Bewertungen und -Rezensionen

G2: 4, 6/5 (über 1.150 Bewertungen)

Capterra: 4. 4/5 (710+ Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Samsara?

Wir haben festgestellt, dass alle Samsara-Produkte äußerst benutzerfreundlich sind, nicht nur für die Fahrer, sondern auch für die Manager. Die Anpassung an eine neue Sicherheitsplattform kann manchmal überwältigend sein, aber unsere Partnerschaft und die routinemäßigen Check-ins haben uns geholfen, dies ohne Probleme umzusetzen.

📖 Lesen Sie mehr: Beste Software zur Bestandsoptimierung

4. Geotab (am besten für gemischte Flotten-Telematik und umweltfreundliche Flottenumstellungen geeignet)

über Geotab

Wenn Sie nach einer erstklassigen Flottenmanagement-Plattform suchen, die Unternehmen bei der Nachverfolgung, Optimierung und Sicherung ihrer Fahrzeuge und Vermögenswerte unterstützt, ist Geotab die Antwort. Die Plattform basiert auf fortschrittlicher KI und Telematik und bietet GPS-Nachverfolgung in Echtzeit, um Einblicke in das Fahrverhalten zu erhalten.

Die Plattform arbeitet mit fast jedem Fahrzeug zusammen – ob mit dem GO-Gerät von Geotab, mit OEM-Systemen oder mit Hardware von Drittanbietern – und gewährleistet eine nahtlose Telematik-Datenerfassung. Sie unterstützt auch die Einhaltung der ELD-Vorschriften (Electronic Logging Device), die Berichterstellung für die Kraftstoffsteuer der IFTA und die DVIR (Driver Vehicle Inspection Reports) und erleichtert so die Einhaltung von Vorschriften.

Geotab Features

Verwenden Sie ein einziges System, um Flotten und Vermögenswerte mit intelligenten, datengestützten Erkenntnissen zu verwalten

Verbessern Sie die Sicherheit der Fahrer und reduzieren Sie Risiken mit Dashcams und Echtzeit-Warnmeldungen

Überwachen Sie Ausrüstung und Fracht mit integrierten Hardware- und Softwarelösungen

Verfolgen Sie den Kraftstoffverbrauch, den Wartungsbedarf und das Fahrverhalten, um Kosten zu senken

Geotab-Limits

Die Software liefert nicht direkt den Gesamtkilometerstand für einen bestimmten Bereich, sondern die Benutzer müssen ihn manuell aus den Tachometerständen berechnen, was die Komplexität unnötig erhöht

Das Laden von Daten für längere Bereiche ist langsam und das System kann nicht mehrere Fahrzeuge gleichzeitig durchsuchen

Geotab-Preise

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Geotab

G2: 4, 4/5 (50+ Bewertungen)

Capterra: 4. 4/5 (80+ Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Geotab?

Geotab ist benutzerfreundlich und einfach zu implementieren. Das Support-Team ist hervorragend und bietet den hilfreichsten Support, den ich bisher erlebt habe. Ich benutze Geotab jeden Tag und die Nachverfolgung unserer Fahrzeuge ist damit ein Kinderspiel.

5. Fleet Complete (am besten für die Nachverfolgung von Fahrzeugen und schwerem Gerät geeignet)

über Fleet Complete

Fleet Complete unterstützt Unternehmen bei der Optimierung ihrer Betriebsabläufe durch Echtzeit-Nachverfolgung von Fahrzeugen, KI-gestützte Erkenntnisse und die Intelligenz vernetzter Fahrzeuge. Es wurde für Flotten jeder Größe entwickelt – von lokalen Lieferwagen bis hin zur Logistik von Unternehmen – und liefert verwertbare Daten zur Verbesserung der Effizienz, Erhöhung der Sicherheit und Gewährleistung der Einhaltung von Vorschriften.

Die Plattform integriert GPS-Nachverfolgung, KI-Dashcams und fortschrittliche Telematik, um Managern vollständige Sichtbarkeit in Bezug auf Speicherorte von Fahrzeugen, Fahrverhalten und Bedingungen von Vermögenswerten zu bieten. Sie unterstützt auch gemischte Flotten, einschließlich Elektrofahrzeuge, mit speziellen tools für Lademanagement und Energieoptimierung.

Für Branchen wie Transportwesen, Bauwesen und Behördenflotten bietet Fleet Complete maßgeschneiderte Lösungen – von FMCSA-konformen ELDs bis hin zur Überwachung von schwerem Gerät.

Features von Fleet Complete

Erkennen Sie Geschwindigkeitsüberschreitungen, scharfes Bremsen und abgelenktes Fahren mit sofortigen Warnmeldungen und Videos als Beweismittel

Automatisierung von Arbeitszeitprotokollen und Inspektionsberichten zur Vermeidung von Verstößen und Bußgeldern

Überwachen Sie den Zustand der Batterie, die Lademuster und den Energieverbrauch von Elektro- und Hybridfahrzeugen

Nachverfolgung von Anhängern, Maschinen und Gütern mit hohem Wert mit manipulationssicherem GPS und Umgebungssensoren

Erstellen Sie maßgeschneiderte Dashboards zur Nachverfolgung von Schlüssel-Metriken wie Kraftstoffausgaben, Wartungspläne und Fahrleistung

Flotte Limits abschließen

Einige Benutzer haben berichtet, dass der Kundensupport je nach Speicherort variiert

Aktualisierungen der Nachverfolgung weisen eine merkliche Verzögerung auf, anstatt Echtzeitdaten bereitzustellen

Das Hochladen mehrerer GPS-Speicherorte in einem Rutsch erfordert ein präzises Format, was den Vorgang mühsam macht

Das System berechnet den Kilometerstand nicht automatisch, was den Workload erhöht

Fleet Complete-Preisgestaltung

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Fleet Complete Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

💡 Profi-Tipp: Beziehen Sie Fahrer und Fuhrparkmanager in die Auswahl der Software ein und bieten Sie umfassende Schulungen an. Ihre Erfahrungen aus erster Hand stellen sicher, dass das System den praktischen Anforderungen entspricht und effektiv genutzt wird.

6. Fleetmatics von Verizon Connect (am besten für die Optimierung mobiler Arbeitskräfte geeignet)

über Fleetmatics by Verizon Connect

Fleetmatics, jetzt Teil von Verizon Connect, bietet fortschrittliche Lösungen für das Flotten- und mobile Personalmanagement für Geschäfte jeder Größe, von kleinen Lieferdiensten bis hin zu großen Flotten mit Hunderten von Fahrzeugen.

Mit der Echtzeit-GPS-Nachverfolgung erhalten Unternehmen vollständige Sichtbarkeit in Bezug auf Speicherorte, Routen und Fahrverhalten – so können Kraftstoffkosten gesenkt, unbefugte Fahrzeugnutzung verhindert und Reaktionszeiten verbessert werden. Die Plattform unterstützt auch Elektrofahrzeugflotten mit Live-Batterieüberwachung, Updates zum Status des Ladevorgangs und Erkenntnissen zur Maximierung des Aufwands für Nachhaltigkeit.

Fleetmatics von Verizon Connect

Greifen Sie auf Karten in Echtzeit, Daten zur Fahrleistung und automatisierte Berichterstellung zu, um fundierte Entscheidungen zu treffen

Verfolgen Sie den Ladezustand und den Status der Batterien und optimieren Sie Ihre Elektrofahrzeugflotte für mehr Nachhaltigkeit

Erhalten Sie sofortige Benachrichtigungen bei aggressivem Fahrstil, Geschwindigkeitsüberschreitungen oder Leerlauf, um sicherere Gewohnheiten zu trainieren

Überwachen Sie den Zustand der Fahrzeuge, planen Sie Reparaturen und vermeiden Sie Pannen mit Hilfe von Diagnoseberichten

Automatisierung von Arbeitszeitprotokollen und Berichten an das Verkehrsministerium zur Einhaltung der Vorschriften mit weniger Fehlern

Limits von Fleetmatics by Verizon Connect

Das Hinzufügen eines neuen GPS-Fahrzeugs kann aufgrund langsamer Vertriebsreaktionen Monate dauern

Die Kündigung des Dienstes kann sich als schwierig erweisen, insbesondere angesichts der 3.000 $ Kündigungsgebühr, die einige Benutzer zahlen mussten

Die Installation kann umständlich sein und erfordert vom Unternehmen zugelassene Installateure mit langen Wartezeiten für Teile

Fleetmatics by Verizon Connect-Preise

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Fleetmatics von Verizon Connect

G2: 3, 8/5 (über 900 Bewertungen)

Capterra: 3. 2/5 (900+ Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Fleetmatics von Verizon Connect?

Verizon Fleet Tracking ist eine große Bereicherung für unser Geschäft. Wir mögen Geofencing sowie Geschwindigkeits- und Zeiterfassung sehr und nutzen all diese Features in unserem täglichen Betrieb.

🧠 Wussten Sie schon? Fortschritte in der RFID-Technologie (Radio Frequency Identification) revolutionieren die Nachverfolgung von Flotten und Geofencing, wobei der Wert des Marktes bis 2030 voraussichtlich von 4,5 Milliarden US-Dollar auf beeindruckende 13,9 Milliarden US-Dollar steigen wird.

7. Teletrac Navman (am besten für Kraftstoffeffizienz und Einblicke in die Multi-Energie-Flotte)

über Teletrac Navman

Teletrac Navman ist eine Flotten- und Anlagenverwaltungslösung, die Echtzeit-GPS-Nachverfolgung, Fahrleistungsanalysen und fortschrittliche Telematik kombiniert, um Flottenmanagern vollständige Sichtbarkeit und Kontrolle zu bieten.

Mit Features wie der Live-Nachverfolgung von Fahrzeugen können Geschäfte Routen überwachen, Leerlaufzeiten reduzieren und schnell auf Verzögerungen reagieren. Das System priorisiert auch die Sicherheit durch KI-gestützte Video-Telematik, wodurch Unfälle verhindert und das Fahrverhalten verbessert werden. Wartungswarnungen stellen sicher, dass die Fahrzeuge in Top-Bedingungen bleiben, und vermeiden unerwartete Pannen.

Features von Teletrac Navman

Erkennen Sie riskantes Fahrverhalten und liefern Sie Beweise bei Incidents mit hochauflösenden Kameras

Erhalten Sie frühzeitig Warnungen bei Problemen mit dem Motor, Reifenverschleiß und anderen Problemen, um kostspielige Reparaturen zu vermeiden

Analysieren Sie den Kraftstoffverbrauch und erkunden Sie alternative Energieoptionen für eine umweltfreundlichere Flotte

Vereinfachen Sie elektronische Protokolle, Inspektionen und die Berichterstellung für die IFTA mit integrierten tools

Limits von Teletrac Navman

Die Verbindung über Satellit ist in ländlichen Gebieten nicht immer verfügbar, was zu Lücken bei der Nachverfolgung führt

Die GPS-Nachverfolgung ist in Gebieten mit schwachen Signalen möglicherweise nicht zuverlässig, was zu gelegentlichen Verzögerungen bei der Aktualisierung des Speicherorts führen kann

Teletrac Navman-Preise

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Teletrac Navman

G2: 3, 7/5 (20+ Bewertungen)

Capterra: 2, 8/5 (40+ Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Teletrac Navman?

Es ist toll, dass ich die Anhänger in Echtzeit nachverfolgen kann, um zu sehen, wo sie sich gerade befinden. Mir gefällt, dass es viele Optionen für Informationen zu den Anhängern gibt. Es ist auch schön, dass ich die Dinge im System so anordnen kann, wie es für mich am nützlichsten ist, sodass die Informationen, die ich benötige, an erster Stelle stehen, wenn ich Teletrac öffne.

🧠 Zu erledigen? Flottenmanagement-Software ist von entscheidender Bedeutung, um Betriebsrisiken und -kosten zu reduzieren, da allein Fahrzeugunfälle US-Arbeitgeber jährlich über 60 Milliarden US-Dollar kosten . Ein robustes System trägt dazu bei, die Sicherheit der Fahrer zu verbessern, Routen zu optimieren und kostspielige Incidents zu verhindern.

8. FleetGO (am besten für die Einhaltung europäischer Vorschriften und temperaturempfindliche Fracht geeignet)

Die Cloud-basierte Plattform von FleetGO bietet fortschrittliche Flottenmanagementlösungen, die Unternehmen vollständige Sichtbarkeit und Kontrolle über ihre Fahrzeuge, Anhänger und Vermögenswerte bieten. Mit GPS-Nachverfolgung, automatisierter Fahrtenschreiberanalyse (Aufzeichnung von Lenkzeit, Geschwindigkeit, Entfernung und Fahreraktivität) und Temperaturüberwachung per Fernzugriff stellt FleetGO sicher, dass Unternehmen die Vorschriften einhalten und gleichzeitig unnötige Kosten senken.

Das System ist auf Flexibilität ausgelegt, egal ob Sie ein einzelnes Auto nachverfolgen oder eine große Flotte von LKWs und Anhängern verwalten. Es bietet außerdem eine Reifendrucküberwachung zur Vermeidung von Pannen, eine detaillierte Anhängerverfolgung zur Vermeidung von Verlusten und eine intuitive App zur Fahrzeuginspektion, die die Einhaltung der DVSA-Vorschriften vereinfacht.

Features von FleetGO

Nachverfolgung temperaturempfindlicher Waren über mehrere Zonen hinweg und Führung gesetzeskonformer Aufzeichnungen

Verhindern Sie Pannen und sparen Sie Kraftstoff mit Echtzeit-Reifendruckwarnungen

Halten Sie die Gesetze zur Lenkzeit ein, indem Sie Fahrtenschreiber automatisch überprüfen und klare Berichte erstellen

Führen Sie Fahrer durch obligatorische Kontrollen mit Fotonachweis und digitalen Signaturen für vollständige Konformität

Limits von FleetGO

Das Unternehmen gibt die Betriebszeiten seines Support-Teams nicht an, was zu Unsicherheit darüber führt, wann Unterstützung verfügbar ist

FleetGO-Preise

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

FleetGo-Bewertungen und -Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

📖 Lesen Sie mehr: Die beste Software für Arbeitsaufträge bei Wartungsanfragen

9. Wheels, Inc. (am besten für Full-Service-Flottenleasing und Unterstützung bei der Umstellung auf Elektrofahrzeuge geeignet)

Wheels, Inc. bietet einen abgeschlossenen Bereich an Fuhrparkdienstleistungen an – von Fahrzeugleasing und -wartung bis hin zu Kraftstoffmanagement, Telematik und Aufladen von Elektrofahrzeugen – damit Geschäfte intelligenter und effizienter ablaufen können. Ihre Lösungen decken jeden Schritt des Fuhrparkmanagements ab, einschließlich Unterstützung bei Unfällen, Fahrsicherheitstrainings, Umgang mit Maut und Verstößen sowie Einhaltung der Vorschriften für Kraftverkehrsunternehmen.

Für Unternehmen, die auf Elektrofahrzeuge umsteigen, bietet die Plattform fachkundige Beratung zur Auswahl von Elektrofahrzeugen, zur Ladeinfrastruktur und zur Fahrerschulung. Die fortschrittliche Flottentechnologie liefert Echtzeit-Einblicke, mobile tools für Fahrer und Analysen zur Leistungsoptimierung.

Wheels, Inc. bietet folgende Features

Fassen Sie Leasing, Wartung, Kraftstoff und Telematik an einem Ort zusammen, um ein nahtloses Flottenmanagement zu gewährleisten

Lassen Sie sich von Experten zu Elektrofahrzeugen, Ladeinfrastruktur und Fahrertraining beraten

Führen Sie Sicherheitsprogramme ein, um verantwortungsbewusstes Fahren zu fördern und Risiken zu minimieren

Wählen Sie zwischen vollständigem Outsourcing oder benutzerdefinierten Dienstleistungen, um sie an Ihre geschäftlichen Anforderungen anzupassen

Wheels, Inc. Limits

Die Einstellung des Systems ist mit erheblichen Kosten verbunden

Wheels, Inc. Preisgestaltung

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen von Wheels, Inc

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

📖 Lesen Sie mehr: Wie man IT-Lebenszyklus-Management implementiert

10. Lytx (am besten geeignet für KI-gestütztes Fahrertraining und Kollisionsverhütung)

über Lytx

Lytx ist eine führende Software zur Flottenverfolgung, die KI, maschinelles Sehen und GPS-Nachverfolgung in Echtzeit kombiniert, um die Sicherheit, Effizienz und Compliance zu verbessern. Sie hilft Flottenmanagern, das Fahrverhalten zu überwachen, Unfälle zu reduzieren und den Betrieb durch umsetzbare Erkenntnisse zu optimieren.

Das herausragende Feature von Lytx ist die KI-gestützte Risikoerkennung, die über 60 unsichere Fahrweisen identifiziert, von abgelenktem Fahren bis hin zu scharfem Bremsen, und sofortige Warnmeldungen im Fahrerhaus zur sofortigen Korrektur ausgibt. Das Video-Telematiksystem erfasst hochauflösendes Filmmaterial (einschließlich Nachtsicht und 360-Grad-Ansichten) und ermöglicht so evidenzbasiertes Coaching und eine schnellere Lösung von Incidents.

Lytx Features

Erkennen Sie riskantes Fahrverhalten (wie zu schnelles Fahren oder Ablenkung) und erhalten Sie Echtzeit-Warnmeldungen, um Kollisionen zu vermeiden

Vereinfachen Sie die Anforderungen von ELD, DVIR und DOT mit automatisierten Fahrtenbüchern, Inspektionen und Berichterstellung

Verfolgen Sie den Kraftstoffverbrauch, um Verschwendung zu minimieren und die Effizienz zu maximieren

Nutzen Sie den speziellen Kundenservice, um Probleme schnell zu lösen und eine höhere Betriebszeit der Flotte zu gewährleisten

Lytx-Limits

Bietet über die Sicherheitsüberwachung hinaus Funktionen mit Limits

Benutzer haben Probleme mit Lytx-Kameras, einem nicht reagierenden Kundendienst und anhaltenden Systemstörungen gemeldet

Lytx-Preise

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Lytx

G2: 4, 4/5 (170+ Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Lytx?

Die Kameras haben gute Arbeit geleistet, und die Pünktlichkeit, mit der wir über Unstimmigkeiten oder potenzielle Probleme informiert werden, ist wunderbar. LYTX hat die Videoüberprüfung im Griff. Der Kundensupport hat bei unseren Problemen schnell mit Lösungen reagiert.

📖 Lesen Sie mehr: Beste Tools für das Betriebsmanagement

Verwenden Sie ClickUp, um das Flottenmanagement für maximale Effizienz zu transformieren

Das Jonglieren mit Fuhrparkplänen, Pannen und Fahreraktualisierungen ist anstrengend. Tabellenkalkulationen, unübersichtliche Apps und verstreute Informationen verschlingen Ihre Zeit. Herkömmliche Software und Tools zur Nachverfolgung des Fuhrparks machen es noch schwieriger, da Sie ständig zwischen Apps wechseln, Fehler beheben und Aktualisierungen nachjagen müssen.

ClickUp ändert das. Es vereint alle Aufgaben, Zeitpläne und die gesamte Kommunikation Ihrer Flotte in einem einzigen, benutzerfreundlichen Dashboard. Weisen Sie Aufgaben zu, verfolgen Sie Fahrzeuge und protokollieren Sie Wartungsarbeiten ohne Probleme. ClickUp arbeitet so, wie Sie es tun, sodass Sie Zeit und Kopfschmerzen sparen.

Sind Sie bereit, die Kontrolle zurückzugewinnen? Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an – Ihre Flotte (und Ihr Team) werden es Ihnen danken!