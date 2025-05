die 13 besten NetSuite-Konkurrenten für Business Management im Jahr 2025

Wussten Sie, dass Ineffizienz Unternehmen jedes Jahr bis zu 30 % ihres Umsatzes kostet?

Die Lösung? Ein robustes, skalierbares Enterprise-Resource-Planning (ERP), das alle Bereiche Ihres Unternehmens miteinander verbindet, Abläufe optimiert und das Wachstum fördert.

Seit Jahren ist NetSuite eine dominierende Kraft im ERP-Bereich. Aber wird es dem Hype wirklich gerecht? Oder wartet eine flexiblere, kostengünstigere Alternative auf Sie?

Lesen Sie weiter, während wir die Top-Konkurrenten von NetSuite mit umfassenden Features für intelligentes und schnelles Wachstum erkunden. 🚀

🔎 Wussten Sie schon? Oracle gehört NetSuite – und einer seiner größten Konkurrenten! Oracle erwarb NetSuite 2016 für 9,3 Milliarden US-Dollar und integrierte es vollständig in sein Ökosystem. Doch es gehört auch Oracle Fusion Cloud ERP, ein Konkurrent von NetSuite!

Was ist NetSuite?

via NetSuit

NetSuite ist eine cloudbasierte ERP-Softwarelösung, die Ihre Kerngeschäftsprozesse zentralisiert. Sie integriert die Buchhaltung von Projekten, das Lieferkettenmanagement, die Auftragsabwicklung und die Berichterstellung und bietet eine einheitliche Plattform zur Steigerung der Effizienz und Skalierbarkeit.

Finanzmanagement: Automatisierung von Buchhaltung, Budgetierung und Nachverfolgung von Einnahmen

Bestandsverwaltung: Überwachen Sie den Lagerbestand, vereinfachen Sie die Auftragsabwicklung und reduzieren Sie Fehler

Customer Relationship Management (CRM) : Verwalten Sie Vertriebs-, Marketing- und Kundeninteraktionen

Lagerverwaltung: Optimieren Sie Logistik, Beschaffung und Beziehungen zu Lieferanten

*business Intelligence und Berichterstellung: Gewinnen Sie Echtzeit-Einblicke mit anpassbaren Dashboards

NetSuite Limits

📈 Der globale ERP-Markt boomt und wird sich von 55,38 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 110,15 Milliarden US-Dollar im Jahr 2034 verdoppeln, bei einer jährlichen Wachstumsrate von 7,1 %! Angesichts der steigenden Nachfrage benötigen Unternehmen skalierbare, kostengünstige ERP-Softwarelösungen – aber nicht jedes Tool kann da mithalten.

Das gilt auch für NetSuite ERP. Die starre Struktur, die hohen Kosten und das komplexe Setup veranlassen viele Unternehmen dazu, nach flexibleren Alternativen zu suchen.

Hier liegt der Nachteil:

Komplexe Preisgestaltung : Rechnen Sie mit hohen Vorab- und wiederkehrenden Kosten. Das jährliche Abonnement von NetSuite beinhaltet Plattformgebühren, Gebühren pro Benutzer und zusätzliche Kosten für Add-On-Module und Integrationen – was es zu einer teuren Verpflichtung macht

Limitierter Kundensupport: Zahlen Sie mehr für einen Service mit Priorität. NetSuite bietet grundlegenden Support mit telefonischer Hilfe bei kritischen Problemen und einer durchsuchbaren Wissensdatenbank, sodass Unternehmen für schnellere Reaktionszeiten und einen umfassenden 24/7-Support ein Upgrade durchführen müssen

Langwierige Implementierung: Warten Sie länger, bis Sie live gehen. Die Bereitstellung von NetSuite erfordert umfangreiche Konfigurationen, Datenmigrationen und Mitarbeiterschulungen, was häufig die vollständige Einführung verzögert und Geschäftsprozesse stört

Einschränkungen bei der Anpassung: Änderungen mit begrenzter Flexibilität. NetSuite ermöglicht zwar Anpassungen, für fortgeschrittene Änderungen sind jedoch häufig Entwickler oder externe Berater erforderlich, was es erschwert, das System an Ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen

Komplexe Benutzeroberfläche: Starre Workflows. Die überladene Benutzeroberfläche von NetSuite erfordert wochenlange Schulungen, was die Akzeptanz und Produktivität verlangsamt. Darüber hinaus stellen Probleme bei der Synchronisierung von Daten Hindernisse für Unternehmen dar, die einen nahtlosen Betrieb benötigen

Die besten NetSuite-Alternativen auf einen Blick

Bevor wir uns die Details ansehen, hier ein kurzer Vergleich der wichtigsten Netsuite-Konkurrenten, idealer Anwendungsfälle und herausragender Features.

Lösung 🏆 Ideal für ✅ Beste Features ClickUp Geschäfte, die eine All-in-One-Plattform benötigen Aufgaben- und Projektmanagement, CRM, KI-Tools, anpassbare Workflows, Tools für die Zusammenarbeit Odoo Kleine und mittlere Unternehmen Modulare Open-Source-Apps, skalierbares und flexibles ERP Microsoft Dynamics 365 Große und Unternehmen KI-gestützte Erkenntnisse, nahtlose Integration in Microsoft, leistungsstarke Finanz- und Vertriebs-Tools Sage Intacct Teams, Buchhalter, CFOs Fortgeschrittenes Cash-Management, Echtzeit-Dashboards, Buchhaltungslösung für mehrere Unternehmen QuickBooks Enterprise Wachstumsunternehmen, ideal für Einzelhandel, E-Commerce und Fertigung Skalierbare Buchhaltung, Bestandsverwaltung, Gehaltsabrechnung Acumatica Mittelständische Unternehmen, insbesondere aus den Bereichen Fertigung und Bauwesen Cloud-basiertes ERP, unbegrenzte Benutzer, kundenorientiert Xero Kleine Unternehmen, Start-ups und Einzelunternehmer Vereinfachte Buchhaltung, Nachverfolgung von Finanzen in Echtzeit, benutzerfreundliche Oberfläche SAP S/4HANA Cloud Große Kundenunternehmen, globale Geschäfte KI-gesteuertes ERP und vorausschauende Geschäftsanalysen Epicor Kinetic Unternehmen für Herstellung und Verteilung Branchenspezifische ERP, tiefgreifendes Lieferkettenmanagement und Automatisierung von Lagerprozessen Infor M3 Lebensmittel, Getränke, Mode und Chemikalien Fortgeschrittene Automatisierung von Lager und Bestand, ERP in der Cloud IFS Cloud ERP Branchen mit hohem Kapitalbedarf wie Bauwesen und Luft- und Raumfahrt Projektbasiertes ERP, Anlagenverwaltung Certinia Service-basierte Geschäfte Starke PSA (Professional Services Automation), am besten für professionelle Dienstleistungsunternehmen geeignet Workday Unternehmen mit Schwerpunkt auf Personalwesen und Finanzen Human Capital Management (HCM), Gehaltsabrechnung, erweiterte Personalplanung und Analysen

Die wichtigsten NetSuite-Konkurrenten, die Sie sich ansehen sollten

🧠 Wissenswertes: Das erste ERP-System wurde in den 1960er Jahren von einem Fertigungsunternehmen entwickelt, das versuchte, die Bestandsverwaltung zu automatisieren. Was als einfaches tool begann, ist heute eine milliardenschwere Industrie, die Unternehmen auf der ganzen Welt antreibt! 🌍

Ob Sie eine bessere Finanzmanagementlösung, eine größere Skalierbarkeit oder flexible Integrationen benötigen – das richtige tool macht den Unterschied!

Hier sind die Top-Wettbewerber von Netsuite, die auf diesem Feld für Furore sorgen:

1. ClickUp (am besten für anpassbare Unternehmensführung geeignet)

Planen, Nachverfolgung und Optimierung Ihres Enterprise Performance Managements mit ClickUp

Die Verwaltung Ihres Geschäfts ist nicht für alle gleich, und ClickUp stellt sicher, dass Sie sich nie damit zufrieden geben müssen. Als App für alles bei der Arbeit bringt sie Teams, Prozesse und Daten in einem vernetzten System zusammen und hilft Ihnen, Workflows zu optimieren, Abläufe zu automatisieren und mühelos zu skalieren.

Das Projektmanagement von ClickUp sorgt dafür, dass Sie mit Echtzeit-Einblicken in Workloads, Kapazitäten und Zeitleisten für Projekte auf Kurs bleiben. Benutzerdefinierte Dashboards und Berichte zeigen das Ertragsmanagement, die Planung der Unternehmensressourcen und die KPIs an und halten die Führung agil.

Das ist noch nicht alles! ClickUp verbindet CRM und Projektmanagement, um Ihnen die Nachverfolgung von Leads, die Automatisierung des Vertriebs und die Verwaltung von Kunden zu ermöglichen, ohne Ihren Workspace zu verlassen. Alles, von der Einbindung von Clients über die Nachverfolgung von Geschäften bis hin zur Verwaltung von Bestellungen, ist in ClickUp CRM zentralisiert.

Lassen Sie ClickUp Brain die Schwerstarbeit erledigen! Dieser KI-gestützte Assistent automatisiert sich wiederholende Aufgaben, erstellt sofortige Berichte, fasst Meetings zusammen und identifiziert Inkonsistenzen im Workflow. So kann sich Ihr Team auf die wirklich wichtigen Aufgaben konzentrieren, statt auf die Arbeit von Administratoren.

Automatisierung von Vertriebsnachfassaktionen, Nachverfolgung von Meilensteinen in Projekten oder Optimierung interner Genehmigungen – ohne das Hin und Her mit ClickUp

ClickUp Automatisierungen machen manuelle Arbeit überflüssig – Aufgaben zuweisen, Status aktualisieren, Benachrichtigungen auslösen und Genehmigungen automatisch verwalten. Kein Hin und Her mehr, nur reibungslose Workflows, die funktionsübergreifende Teams in Bewegung halten.

💡 Profitipp: Eine erfolgreiche Geschäftsstrategie ist mehr als nur ein Plan – es geht um die Umsetzung und Teamarbeit. Nutzen Sie eine SWOT-Analyse, um Prozesse zu optimieren, und erwecken Sie Ihre Strategie dann mit den Collaboration-Tools von ClickUp zum Leben. Verwenden Sie ClickUp Docs, um Initiativen zu dokumentieren, Details zu zentralisieren und interne Wikis mit Echtzeit-Bearbeitung und umfangreichen Formaten zu erstellen. Müssen Sie schnelle Entscheidungen treffen? Mit ClickUp Chat bleiben Unterhaltungen mit Aufgaben verknüpft, sodass nichts in verstreuten E-Mails oder Nachrichten verloren geht!

ClickUp bietet die besten Features

Entwerfen Sie Workflows, die zu Ihrem Geschäft passen – ob es sich um Betriebsabläufe, Personalwesen, Finanzen oder Vertrieb handelt

Richten Sie jedes Team mithilfe von ClickUp Goals auf unternehmensweite Ziele aus

Workloads ausgleichen und Verantwortlichkeit erhöhen mit fortschrittlichen Ressourcenmanagement-Tools

Setzen Sie Diskussionen in die Tat um, indem Sie Chats, Kommentare, E-Mails und Dokumente sofort in Aufgaben umwandeln

Visualisieren und planen Sie intelligenter mit ClickUp Whiteboards für Brainstorming und Workflow-Mapping

Optimieren Sie Genehmigungen mit ClickUp Formularen für strukturierte Datenerfassung und Automatisierung von Workflows

Synchronisierung von Finanzdaten mit QuickBooks, Xero und anderen Buchhaltungsintegrationen – ganz ohne Tabellenkalkulationen

Skalieren ohne Chaos – ClickUp for Operations verfolgt die Leistung, um das Wachstum effizient und kostengünstig zu halten

💡 Profi-Tipp: Verwirrung zwischen ERP und CRM – warum sich für eines entscheiden, wenn man beides haben kann? ClickUp vereint das Beste aus beiden Welten und bietet Ihnen nahtloses Projektmanagement, Nachverfolgung von Verkäufen, Automatisierung von Workflows und vollständige benutzerdefinierte Anpassungen – alles auf einer Plattform.

ClickUp-Limits

Die zahlreichen Features können für neue Benutzer überwältigend sein

Einige fortgeschrittene Features der KI erfordern eine Lernkurve

ClickUp-Preise

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4000 Bewertungen)

Ich habe ClickUp genutzt, um verschiedene geschäftliche Herausforderungen zu bewältigen, die vom strategischen Management und dem Management des Portfolios über die Ressourcen- und Lieferantenüberwachung bis hin zu ERP-Lösungen reichen. Durch die Einrichtung und Automatisierung von Geschäftsprozessen konnte ich eine spürbare Steigerung der betrieblichen Effizienz feststellen. Die Funktionen der Plattform zur Berichterstellung, einschließlich umfassender Dashboards und Ressourcenperspektiven, haben wesentlich zu einem umfassenderen und aufschlussreicheren Verständnis unserer gesamten Geschäftslandschaft beigetragen.

Ich habe ClickUp genutzt, um verschiedene geschäftliche Herausforderungen zu bewältigen, die vom strategischen Management und dem Management des Portfolios über die Ressourcen- und Lieferantenüberwachung bis hin zu ERP-Lösungen reichen. Durch die Einrichtung und Automatisierung von Geschäftsprozessen konnte ich eine spürbare Steigerung der betrieblichen Effizienz feststellen. Die Funktionen der Plattform zur Berichterstellung, einschließlich umfassender Dashboards und Ressourcenperspektiven, haben wesentlich zu einem umfassenderen und aufschlussreicheren Verständnis unserer gesamten Geschäftslandschaft beigetragen.

2. Odoo (am besten für Open-Source-ERP und CRM-Flexibilität)

via Odoo

Odoo ist eine All-in-One-ERP-Software, die mit Ihnen wächst. Beginnen Sie mit den Grundlagen – Inventar, Personalwesen, Marketing oder Buchhaltung – und erweitern Sie sie, wenn Sie skalieren. Dank des modularen Aufbaus können Sie das perfekte Geschäftssystem aufbauen, das sich an Ihre individuellen Bedürfnisse anpasst.

Was ist toll? Die Open-Source-Flexibilität gibt Ihnen die Kontrolle. Die kostenlose Version ermöglicht eine vollständige benutzerdefinierte Anpassung, während die Version Enterprise Hosting, Wartung und fachkundigen Support bietet – ideal für Geschäfte, die eine vollständig verwaltete ERP-Lösung benötigen.

Odoo best features

Führen Sie Ihr Geschäft von überall aus mit Web-, Desktop- und Mobilgeräten

Behalten Sie den Überblick über die Logistik mit Echtzeit-Nachverfolgung über Lager und Speicherorte hinweg

Integrieren Sie Barcode-Scanner und POS-Systeme für eine nahtlose Bestandsverwaltung

Automatisierung der Verwaltung von Reihenfolgen mit KI-gestützter Optimierung der Lieferkette

Odoo-Limits

Erweiterte benutzerdefinierte Anpassungen erfordern technisches Fachwissen, was das Setup für Nicht-Entwickler komplex macht

Verlassen Sie sich bei Änderungen auf externe Entwickler, was zu höheren Kosten und einer längeren Implementierungszeit führt

Odoo-Preise

Free forever

Standard: 24,90 $/Monat pro Benutzer

Benutzerdefiniert: 37,40 $/Monat pro Benutzer

Odoo-Bewertungen und -Rezensionen

G2 : 4, 3/5 (290+ Bewertungen)

Capterra: 4. 2/5 (1200+ Bewertungen)

Was mir an Odoo ERP am besten gefällt, ist die All-in-One-Lösung, die einen breiten Bereich an geschäftlichen Anforderungen abdeckt, von der Buchhaltung bis hin zu Bestandsverwaltungssystemen, mit einfacher benutzerdefinierter Anpassung und benutzerfreundlicher Oberfläche. Sie hilft dabei, Abläufe zu optimieren und die Gesamteffizienz zu verbessern.

Was mir an Odoo ERP am besten gefällt, ist die All-in-One-Lösung, die eine Vielzahl von Bereichen für das Geschäft abdeckt, von der Buchhaltung bis hin zu Systemen für die Bestandsverwaltung, mit einfacher benutzerdefinierter Anpassung und benutzerfreundlicher Oberfläche. Sie hilft dabei, Abläufe zu optimieren und die Gesamteffizienz zu verbessern.

3. Microsoft Dynamics 365 Business Central (am besten für ERP- und CRM-Integration auf Unternehmensebene geeignet)

via Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics ist eine umfassende Suite, die entwickelt wurde, um Abläufe zu vereinfachen, das Kundenerlebnis zu verbessern und intelligentere Entscheidungen zu treffen. Der größte Vorteil? Die tiefe Integration mit MS 365, Power BI und Teams – perfekt für Unternehmen im Microsoft-Ökosystem.

Die Flaggschiff-Lösung Business Central vereint Finanzen, Betrieb, Vertrieb und Kundenservice in einem einzigen Cloud-basierten System und ermöglicht so eine nahtlose Skalierung. KI-Erkenntnisse, Automatisierung und Echtzeit-Analysen helfen Ihnen, intelligenter zu arbeiten, ohne die Kosten zu erhöhen.

die besten Features von Microsoft Dynamics 365*

Vereinheitlichen Sie ERP- und CRM-Daten für Echtzeit-Einblicke in die Bereiche Finanzen, Vertrieb und Betrieb

Automatisierung des Finanzmanagements mit Prognosen, Berichterstellung und Nachverfolgung von Ausgaben

Verbessern Sie die Beziehungen zu Ihren Kunden mit KI-gestützten Erkenntnissen aus dem Vertrieb und prädiktiven Geschäftsanalysen

Optimieren Sie den Außendienst mit intelligenter Planung, Nachverfolgung und Fernunterstützung

Limits von Microsoft Dynamics 365

Hohe Implementierungskosten – am besten geeignet für Unternehmen mit großen IT-Budgets

Steile Lernkurve aufgrund der umfangreichen Features und benutzerdefinierten Optionen

Microsoft Dynamics 365-Preise

Dynamics 365 Business Central Essentials : 70 $/Monat pro Benutzer

Dynamics 365 Business Central Premium: 100 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Microsoft Dynamics 365

G2: 4. 0/5 (800+ Bewertungen)

Capterra: 4. 0/5 (180+ Bewertungen)

Dieses tool ist wie eine leistungsstarke Sekretärin, die einem die Arbeit erleichtert; es verfügt über eine unglaubliche Vielfalt an Anwendungen, die unsere Produktivität gesteigert haben. Es lässt sich auch in fast alle Microsoft-Programme integrieren, sodass wir durch die Verknüpfung mit Excel eine hervorragende Kontrolle über Finanzen und Verkäufe haben.

Dieses tool ist wie eine leistungsstarke Sekretärin, die Ihnen die Arbeit erleichtert. Es verfügt über eine unglaubliche Vielfalt an Anwendungen, die unsere Produktivität gesteigert haben. Es lässt sich auch in fast alle Microsoft-Programme integrieren, sodass wir durch die Verknüpfung mit Excel eine hervorragende Kontrolle über Finanzen und Verkäufe haben.

4. Sage Intacct (am besten für KI-gestütztes Finanzmanagement und Automatisierung geeignet)

via Sage Intacct

Sage Intacct wurde für finanzorientierte Geschäfte entwickelt, die bereit sind, auf Tabellen zu verzichten, die Buchhaltung zu automatisieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen. Die Automatisierung durch KI optimiert die Budgetierung, den Cashflow und den Finanzabschluss, während der Support für mehrere Unternehmen die Konsolidierung zwischen Tochtergesellschaften vereinfacht.

Mit Dashboards in Echtzeit und einer Automatisierung, die die Einhaltung von Vorschriften erleichtert, erhalten Sie eine 360°-Ansicht der Rentabilität, Ausgaben und Umsatztrends. Von der Kreditorenbuchhaltung bis hin zur Prognose und Salesforce-Integration – mit Sage Intacct haben Sie Ihre Nummern immer im Blick und unter Kontrolle.

Sage Intacct bietet die besten Features

Automatisierung zentraler Finanzprozesse – von AP/AR bis hin zu Bankabstimmungen und Umsatzrealisierung

Verwalten Sie mehrere Einheiten mit Leichtigkeit und konsolidieren Sie Finanzdaten über Tochtergesellschaften und globale Geschäftstätigkeiten hinweg

Optimieren Sie die Einhaltung von Steuervorschriften durch automatisierte Berichterstellung und prüfungsreife Finanzberichte

Integration mit Salesforce, Gehaltsabrechnung und Kostenmanagement-tools

Sage Intacct Limits

Im Vergleich zu anderen Alternativen weniger umfassend als ERP-Software

Teuer für kleine Unternehmen, da die Preise eher für mittelgroße und große Unternehmen geeignet sind

Sage Intacct-Preise

Benutzerdefinierte Preise

Sage Intacct Bewertungen und Rezensionen

G2: 4, 3/5 (3.600+ Bewertungen)

Capterra: 4, 3/5 (über 500 Bewertungen)

*was sagen Benutzer aus der Praxis über Sage Intacct?

Wir haben NetSuite den Rücken gekehrt, weil das Unternehmen die Komplexität des E-Commerce bei der Auftragsabwicklung nicht richtig bewältigen konnte. Intacct löst Probleme wie die Abwicklung von Bestellungen aus mehreren Lagern und den Kauf auf Bestellung oder Dropshipping innerhalb derselben Bestellung.

Wir sind von NetSuite zu Intacct gewechselt, weil NetSuite die Komplexität des E-Commerce bei der Auftragsabwicklung nicht richtig bewältigen konnte. Intacct löst Probleme wie die Abwicklung von Bestellungen aus mehreren Lagern und den Kauf auf Bestellung oder Dropshipping innerhalb derselben Bestellung.

5. QuickBooks Enterprise (am besten für Buchhaltung und Bestandsverwaltung geeignet)

via QuickBooks Enterprise

Während QuickBooks weithin als Buchhaltungssoftware bekannt ist, geht QuickBooks Enterprise über die grundlegende Buchhaltung hinaus. Es bietet eine umfassende ERP-Lösung für Unternehmen, die eine detaillierte Nachverfolgung des Bestands und ein Finanzmanagement benötigen.

Tiefe finanzielle Einblicke und anpassbare Berichterstellung machen QuickBooks zur idealen Wahl für Großhändler, Hersteller und Einzelhändler. Echtzeit-Bestandsverfolgung, mehrstufige Bestandskategorisierung und automatisierte Nachbestellung helfen, Ungleichheiten zu reduzieren und Fehlbestände zu vermeiden.

Die besten Features von QuickBooks Enterprise

Erstellen Sie über 200 benutzerdefinierte Berichte zur Nachverfolgung von Finanzen, Verkäufen und Prognosen

Automatisierung von Kommissionierung, Verpackung und Versand mit mobiler Lagerverwaltung

Organisieren Sie Ihr Inventar intelligenter mit mehrstufiger Kategorisierung und Nachverfolgung von Verfallsdaten

Weisen Sie Produkten Ablaufdaten zu und verwalten Sie verderbliche Waren effizienter

Limits von QuickBooks Enterprise

Probleme bei der Navigation – keine klare Möglichkeit, nach dem Öffnen einer Transaktion zur ursprünglichen Seite zurückzukehren

Fehler, die gemeldet werden, wie z. B. Einträge in Journalen, können verschwinden, wenn die erste Zeile kein Konto enthält

QuickBooks Enterprise-Preise

Gold: 2.210 $ pro Jahr (jährliches Abonnement)

Platinum: 2.717 $ pro Jahr (jährliches Abonnement)

Diamant: 5.264 $ pro Jahr (monatliches Abonnement)

Bewertungen und Rezensionen zu QuickBooks Enterprise

G2: 4, 2/5 (940+ Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 20.000 Bewertungen)

Das Unternehmen, für das ich arbeite, ist auf mehrere Speicherorte verteilt, und QuickBooks ermöglicht es uns, in Echtzeit zusammenzuarbeiten, auch wenn wir nicht physisch anwesend sind. Wir verwenden es auch für unsere Frachtpapiere, Berichte, überfälligen und lagernden Dokumente, die unsere Produktionsstätte verwendet.

Das Unternehmen, für das ich arbeite, ist auf mehrere Speicherorte verteilt, und QuickBooks ermöglicht es uns, in Echtzeit zusammenzuarbeiten, auch wenn wir nicht physisch anwesend sind. Wir verwenden es auch für unsere Frachtpapiere, Berichte, überfälligen und lagernden Dokumente, die unsere Produktionsstätte verwendet.

6. Acumatica (am besten für skalierbare ERP-Lösungen und Beschaffungsmanagement geeignet)

über Acumatica

Acumatica ist ein modernes, flexibles ERP-System, das einen Bereich professioneller Dienstleistungen, Automatisierung und Projektplanungstools bietet. Im Gegensatz zu herkömmlichen Systemen werden keine Gebühren pro Benutzer erhoben, sodass es sich hervorragend für Unternehmen eignet, die eine Skalierung ohne Erhöhung der Lizenzkosten planen.

Die branchenspezifischen Module von Acumatica für Fertigung, Verteilung, Bauwesen und Einzelhandel sind herausragend. Sie ermöglichen es Unternehmen, Workflows benutzerdefiniert anzupassen, Finanzdaten in Echtzeit nachzuverfolgen und Betriebsabläufe zu optimieren.

Acumatica bietet die besten Features

Mühelose Synchronisierung mit Amazon, BigCommerce und Shopify für reibungslose Einzelhandelsabläufe

Verwalten Sie Ihre Finanzen an einem Ort mit automatisierter Nachverfolgung von Bargeld und Bankabstimmungen

Vereinfachen Sie die Workflows Ihrer Projekte, indem Sie Angebote mit dem CRM verknüpfen und die Versionen nachverfolgen

Verbessern Sie die Beschaffung durch die Bündelung von Anfragen und die Automatisierung von Genehmigungen

Acumatica Limits

Fehler bei der Datenübertragung aufgrund unabhängig entwickelter Module

Eine steile Lernkurve und komplexe Terminologie können zusätzliche Schulungen für neue Benutzer erforderlich machen

Acumatica-Preise

Benutzerdefinierte Preise

Acumatica-Bewertungen und -Rezensionen

G2: 4, 5/5 (über 1.500 Bewertungen)

Capterra: 4, 3/5 (über 150 Bewertungen)

📮 ClickUp Insight: Teams mit geringer Leistung jonglieren mit viermal höherer Wahrscheinlichkeit mit 15+ tools, während Teams mit hoher Leistung mit neun oder weniger erfolgreich sind. Dennoch verlassen sich viele NetSuite-Alternativen immer noch auf verstreute tools für Projektmanagement, CRM, Automatisierung und Zusammenarbeit, was zu Ineffizienz statt zu Lösungen führt. ClickUp beseitigt das Chaos, indem es Aufgaben, Projekte, Dokumente, Wikis, Chat und Automatisierung in einem nahtlosen Workspace zusammenführt. Kein Hin- und Herspringen zwischen getrennten Tools mehr – machen Sie Ihre Arbeit sichtbar, arbeiten Sie mühelos zusammen und lassen Sie die KI die Routinearbeit erledigen. 🚀

7. Xero (am besten für die Automatisierung von Buchhaltung und Finanzen in kleinen Unternehmen geeignet)

via Xero

Möchten Sie die Rechnungsstellung, den Bankabgleich und die Nachverfolgung von Ausgaben vereinfachen? Xero automatisiert diese Aufgaben und bietet über sein intuitives Dashboard eine Ansicht des Cashflows, der finanziellen Gesundheit und der anstehenden Zahlungen in Echtzeit.

Sie verwalten wiederkehrende Abrechnungen von Abonnements oder internationale Transaktionen? Xero unterstützt mehrere Währungen und bietet automatische Erinnerungen an Zahlungen, damit diese nicht in Verzug geraten.

Darüber hinaus ermöglicht es mit über 1.000 Integrationen von Drittanbietern die Verbindung mit E-Commerce-Plattformen, Zahlungs-Gateways und Gehaltsabrechnungsdiensten und ist somit eine vielseitige Wahl für wachsende Unternehmen.

Xero bietet die besten Features

Verfolgen Sie Projekte und Finanzen an einem Ort mit Nachverfolgung von Aufträgen, Budgetierung und Rechnungsstellung

Synchronisierung mit über 21.000 Banken weltweit für Echtzeit-Abgleich und -Abstimmung von Transaktionen

Akzeptieren Sie Zahlungen sofort per Lastschrift, Guthaben oder Abbuchung direkt von Rechnungen

Überwachen Sie den Cashflow in Echtzeit mit Live-Einblicken und automatisierten Berichterstellungen

Xero-Limits

In erster Linie als Buchhaltungssoftware mit minimalem CRM oder umfassenderen Betriebsmanagement-tools konzipiert

Möglicherweise Probleme mit hohen Transaktionen, komplexen Workflows und fortgeschrittener Berichterstellung für größere Unternehmen

Xero-Preise

Frühbucher: 20 $/Monat pro Benutzer

Wachstum: 47 $/Monat pro Benutzer

Etabliert: 80 $/Monat pro Benutzer

Xero-Bewertungen und -Rezensionen

G2: 4, 3/5 (über 700 Bewertungen)

Capterra: 4. 4/5 (3.000+ Bewertungen)

Xero ist eine zuverlässige Buchhaltungslösung, mit der wir alle unsere Anforderungen an das Finanzmanagement an einem Ort abwickeln können. Sie hilft bei der Verwaltung von Ausgaben und der Nachverfolgung von Cashflows in das und aus dem Geschäft.

Xero ist eine zuverlässige Buchhaltungslösung, mit der wir alle unsere Anforderungen an das Finanzmanagement an einem Ort abwickeln können. Sie hilft bei der Verwaltung von Ausgaben und der Nachverfolgung von Cashflows in das und aus dem Geschäft.

8. SAP S/4HANA Cloud (am besten geeignet für eine KI-gesteuerte Lösung für das Management von Unternehmen)

SAP S/4HANA Cloud ist ein KI-gestütztes ERP für große Unternehmen, das die Bereiche Finanzen, Logistik und branchenspezifische Abläufe vereinfacht. Die Automatisierung in Echtzeit verbessert die Planung, das Lieferantenmanagement und die Planung der Kapazitäten für komplexe Geschäftsumgebungen.

NetSuite wurde 2015 als Flaggschiff-Lösung von SAP eingeführt und nutzt In-Memory-Computing, um riesige Datenmengen in Echtzeit zu verarbeiten – ideal für Finanzprognosen, Risikomanagement und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.

SAP S/4HANA Cloud mit den besten Features

Optimieren Sie Ihre globalen Finanzen mit IFRS-Compliance und fortschrittlichem Treasury-Management

Definieren Sie Geschäftsmodelle im Handumdrehen neu – mit der Automatisierung von Workflows in Echtzeit

Schützen Sie Ihre Geschäftsdaten mit integriertem Backup, Disaster Recovery und Systemwartung

Nahtlose Verbindung mit SAP und Apps von Drittanbietern für eine vollständige Integration

SAP S/4HANA Cloud: Limits

Eine komplexe Implementierung erfordert erhebliche IT-Ressourcen und Fachwissen

Starre Architektur – Middleware für die Integration von Drittanbietern erforderlich

SAP S/4HANA Cloud-Preise

Benutzerdefinierte Preise

SAP S/4HANA Cloud Bewertungen und Rezensionen

G2: 4, 5/5 (750+ Bewertungen)

Capterra: 4. 4/5 (300+ Bewertungen)

SAP S/4HANA-Anwendungen erhöhen die Geschwindigkeit und den Datenzugriff. Die Anwendung ist sehr benutzerfreundlich und der Kundensupport ist unglaublich.

SAP S/4HANA-Anwendungen erhöhen die Geschwindigkeit und den Datenzugriff. Die Anwendung ist sehr benutzerfreundlich und der Kundensupport ist unglaublich.

9. Epicor Kinetic (am besten für fertigungsorientierte kognitive ERP)

via Epicor Kinetic

Epicor Kinetic ist ein speziell entwickeltes ERP-System für Geschwindigkeit, Präzision und Skalierbarkeit, das Hersteller von Einzelstücken, Prozess- und Auftragsfertiger unterstützt.

Verwalten Sie einen einzelnen Standort oder ein globales Netzwerk? Es vereinheitlicht die Fertigung über mehrere Speicherorte hinweg und steigert die Effizienz. Darüber hinaus bietet das Manufacturing Execution System (MES) eine Nachverfolgung der Fertigung in Echtzeit, wodurch Ausfallzeiten reduziert, Abfall verringert und die Produktivität maximiert wird.

Die besten Features von Epicor Kinetic

Optimieren Sie benutzerdefinierte Reihenfolgen mit einem Produktkonfigurator, um Anfragen von Clients zu sammeln und zu verwalten

Verwenden Sie KI, um Engpässe zu erkennen, Verzögerungen vorherzusagen und die Produktionsplanung im Flow zu halten

Verbessern Sie die Sichtbarkeit des Ressourcenmanagements mit IoT-gestützter Nachverfolgung und Bestandsinformationen

Führen Sie Aktionen mithilfe von Text-, Bild- und Spracheingaben aus – wandeln Sie Angebote in Reihenfolgen um

Epische kinetische Limits

Setup und benutzerdefinierte Anpassungen können zusätzliche IT-Ressourcen erfordern.

Inkonsistenter Kundensupport – Benutzer berichten von Verzögerungen bei der Lösung komplexer Probleme

Epicor Kinetic-Preisgestaltung

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Epicor Kinetic

G2: 3, 8/5 (470+ Bewertungen)

Capterra: 3. 8/5 (170+ Bewertungen)

Epicor Kinetic ist eine sehr vielseitige ERP-Software, die es dem Benutzer ermöglicht, Felder zu erstellen, die Datenbank abzufragen und Informationen auf anpassbaren Dashboards anzuzeigen.

Epicor Kinetic ist eine sehr vielseitige ERP-Software, die es dem Benutzer ermöglicht, Felder zu erstellen, die Datenbank abzufragen und Informationen auf anpassbaren Dashboards anzuzeigen.

10. Infor M3 (am besten für die Verwaltung komplexer Workflows in Unternehmen geeignet)

via Infor M3

Infor M3 ist ein Cloud-ERP-System, das für Fertigungs-, Verteilungs- und Ausrüstungsverleihunternehmen entwickelt wurde, die an mehreren Standorten, in mehreren Ländern und mit mehreren Währungen tätig sind. Es bietet Echtzeit-Sichtbarkeit in Bezug auf Produktion, Lagerbestand und Finanzen und gewährleistet so einen nahtlosen Betrieb.

Mit hochgradig konfigurierbaren Workflows und flexiblem Zugriff auf die Cloud ermöglicht Infor M3 Unternehmen eine mühelose Skalierung, schnelle Anpassung und Optimierung von Prozessen für maximale Effizienz.

Infor M3 mit den besten Features

Automatisierung von Datenanalysen, Zusammenfassungen und Berichterstellung mit integrierter generativer KI

Decken Sie Ineffizienzen auf und identifizieren Sie Engpässe mit Process Mining.

Nachverfolgung und Berichterstellung des Aufwands für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung direkt im täglichen Betrieb

Verbessern Sie die Effizienz von Prognosen, Plänen und Lagern mit branchenspezifischen tools für das Lieferkettenmanagement

Infor M3 Limits

Komplexe benutzerdefinierte Einstellungen erfordern IT-Fachwissen für das Setup

Höhere Implementierungskosten im Vergleich zu anderen ERP-Lösungen

Infor M3-Preisgestaltung

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Infor M3

G2: 3, 8/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Beeindruckend in seiner Fähigkeit, Berechtigungen für Benutzer effizient einzurichten, und bietet benutzerdefinierte Optionen zur Anpassung an verschiedene Vorgänge. Besonders wertvoll für die Verwaltung von Prozessen zur Anschaffung und Abschreibung von Anlagevermögen.

Beeindruckend in seiner Fähigkeit, Berechtigungen für Benutzer effizient einzurichten, und bietet benutzerdefinierte Optionen zur Anpassung an verschiedene Vorgänge. Besonders wertvoll für die Verwaltung von Prozessen zur Anschaffung und Abschreibung von Anlagevermögen.

11. IFS Cloud ERP (am besten für KI-gesteuertes Asset-Management in Unternehmen geeignet)

via IFS Cloud

IFS Cloud geht über das traditionelle ERP hinaus und kombiniert Enterprise Asset Management (EAM), Service Management und Automatisierung in einem zentralisierten System. Der intelligente KI-Assistent IFS. ai Copilot vereinfacht Workflows und steigert die Produktivität der Mitarbeiter.

Die auf Skalierbarkeit und Effizienz ausgelegte IFS Cloud hilft Unternehmen, Komplexität zu reduzieren und Abläufe zu verbessern. Sie ermöglicht es Ihnen auch, Nachhaltigkeit in Ihre Kernprozesse zu integrieren, von der Nachverfolgung von Emissionen bis hin zur Verbesserung der Auftragserfüllung und der Bereitstellung von Dienstleistungen.

IFS Cloud ERP best features

Optimieren Sie die Anlagenleistung mit Echtzeit-Nachverfolgung und vorausschauender Wartung

Verbessern Sie das Servicemanagement, indem Sie die Reaktionszeiten und die Personaleinsatzplanung optimieren

Integrieren Sie Nachhaltigkeit in Ihre Workflows und stellen Sie die Einhaltung der CSRD und die Nachverfolgung von Emissionen sicher

Verbessern Sie die Erfüllung von Reihenfolgen und die Lieferraten durch intelligente Automatisierung der Lieferkette

IFS Cloud ERP Limits

Branchenspezifische Konfigurationen sind komplex und erfordern Fachwissen

Fortgeschrittene Features für KI und Automatisierung sind mit höheren Kosten verbunden

IFS Cloud ERP-Preise

Benutzerdefinierte Preise

IFS Cloud ERP Bewertungen und Rezensionen

G2: 4. 0/5 (250+ Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Es handelt sich um eine vollständige ERP-Komplettlösung für jedes Geschäft in jeder Branche. Sie funktioniert hervorragend in der Cloud und bietet eine beeindruckende Verfügbarkeit. Sie enthält eine Reihe hervorragender interner Kontrollen, um die Datenintegrität in allen Funktionen sicherzustellen.

Es handelt sich um eine vollständige ERP-Komplettlösung für jedes Geschäft in jeder Branche. Sie funktioniert hervorragend in der Cloud und bietet eine beeindruckende Verfügbarkeit. Sie enthält eine Reihe hervorragender interner Kontrollen, um die Datenintegrität in allen Funktionen sicherzustellen.

12. Certinia (am besten für Dienstleistungsunternehmen und Finanzmanagementfunktionen geeignet)

via Certinia

Certinia (ehemals FinancialForce) ist ein serviceorientiertes ERP, das nativ auf Salesforce basiert. Es vereint Finanzmanagement, Automatisierung professioneller Dienstleistungen (PSA) und KI-gestützte Analysen in einer einzigen nahtlosen Plattform.

Verfolgen Sie die Einnahmen, Ausgaben und Rentabilität Ihrer Projekte in Echtzeit, mit automatisierter Synchronisierung von Transaktionen für stets genaue Finanzdaten. Erhalten Sie sofortige Einblicke in Kosten, Cashflow und Prognosen, damit jedes Projekt profitabel und auf Kurs bleibt.

Certinia bietet die besten Features

Nachverfolgung, Optimierung und Schutz von Margen mit Echtzeit-Einblicken, Anpassung von Strategien nach Bedarf

Weisen Sie die richtigen Talente den richtigen Projekten zu und verbessern Sie so die Effizienz und die Kundenergebnisse

Verbessern Sie die Moral und Mitarbeiterbindung, indem Sie eine Arbeitsumgebung schaffen, die Wachstum fördert und

Steigern Sie das Engagement und die Kommunikation durch eine einzige Plattform für alle Kundeninteraktionen

Certinia Limits

Erweiterte Finanz- und PSA-Features erfordern möglicherweise Salesforce-Kenntnisse für eine vollständige benutzerdefinierte Anpassung

Am besten geeignet für Geschäfte, die bereits das Salesforce-Ökosystem nutzen

Certinia-Preise

Benutzerdefinierte Preise

Certinia-Bewertungen und -Rezensionen

G2: 4, 1/5 (über 1.100 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Einfach zu bedienen – besonders wenn man Salesforce kennt. Das tool ist benutzerdefiniert und das Kundensupport-Team hilft uns zu zeigen, wo wir Upgrades und neue Features am besten nutzen können. Es gibt eine gute Sichtbarkeit für die gesamte Organisation, um den Workflow, den Fortschritt und die Finanzen von Projekten zu zeigen, die nicht nur auf das Service-Management beschränkt sind. '

Einfach zu bedienen – besonders wenn man Salesforce kennt. Das Tool ist benutzerdefiniert und das Support-Team zeigt uns, wie wir Upgrades und neue Features am besten nutzen können. Es gibt einen guten Überblick über die gesamte Organisation, um den Workflow, den Fortschritt und die Finanzen des Projekts zu zeigen, und das nicht nur im Bereich des Servicemanagements.

13. Workday (am besten für eine nahtlose Integration von Personalwesen und Finanzen geeignet)

via Workday

Workday bietet Unternehmen Echtzeit-Sichtbarkeit in Bezug auf die Leistung der Belegschaft und die finanzielle Gesundheit. Die KI-gesteuerte Automatisierung, die vorausschauenden Erkenntnisse und die Nachverfolgung der Compliance vereinfachen die Gehaltsabrechnung, das Spesenmanagement und die Personalplanung – alles in einem System.

Ob Sie Mitarbeiter einstellen, Budgets verwalten oder die Produktivität Ihrer Belegschaft optimieren möchten, Workday passt sich mit skalierbaren, intuitiven Lösungen an, die für mittlere bis große Unternehmen entwickelt wurden.

Die besten Features von Workday

Optimieren Sie die Personalbesetzung, die Nachfolgeplanung und die Arbeitskosten mit Dashboards in Echtzeit

Verwenden Sie datengesteuerte Strategien, um Erkenntnisse zu gewinnen, die Finanzkonsolidierung zu verbessern und die Abschlusszeit zu verkürzen

Bleiben Sie mit der integrierten Nachverfolgung der Compliance immer auf dem neuesten Stand in Bezug auf Steuervorschriften, Arbeitsgesetze und Branchenstandards

Steigern Sie die Effizienz, reduzieren Sie Risiken und stärken Sie Beziehungen im gesamten Source-to-Pay-Prozess

Limits von Workday

Komplexe Features und umfangreiche benutzerdefinierte Anpassungen erfordern Zeit und Schulung

Am besten geeignet für mittlere bis große Unternehmen mit einem Budget für das Setup und den laufenden Support

Workday-Preise

Benutzerdefinierte Preise

Workday-Bewertungen und -Rezensionen

G2: 4, 5/5 (über 1.300 Bewertungen)

Capterra: 4, 5/5 (über 1.500 Bewertungen)

Upgrade von NetSuite – Führen Sie Ihr Business intelligenter mit ClickUp

Beim Vergleich von NetSuite mit den besten Alternativen wird eines deutlich: NetSuite ERP ist zwar leistungsstark, aber nicht die einzige Option. Wenn Sie mehr Flexibilität, Erschwinglichkeit, eine einfachere Implementierung oder eine umfassendere benutzerdefinierte Anpassung wünschen, ist eine bessere Lösung in Reichweite.

ClickUp geht über traditionelle ERP-Systeme hinaus und bietet eine vollständig anpassbare All-in-One-Plattform für Projektmanagement, CRM, Automatisierung, Business Intelligence und Zusammenarbeit – alles an einem Ort. Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an und bringen Sie Ihr Geschäft auf die nächste Stufe!