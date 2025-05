die 15+ besten GPTs für Marketing zur Automatisierung Ihrer Marketingstrategie

Nur Marketingfachleute wissen, welche Nummern sie in ihren Hüten haben: Erstellung von Inhalten, Social-Media-Strategie, Lead-Generierung und alles andere, was das Geschäft braucht – und das oft mit schrumpfenden Budgets.

Und was das Budget angeht, so spüren Marketingteams den Druck. Laut LinkedIn sind die Stellenausschreibungen im Marketing um 42 % zurückgegangen, sodass die Teams mit weniger mehr zu erledigen haben.

So bleiben Sie auf dem Laufenden: Sie verwenden Marketing-GPTs. Diese KI-gestützten Assistenten können sich wiederholende Aufgaben automatisieren, die Erstellung von Inhalten verbessern und bei der Erstellung leistungsstarker Marketingkampagnen helfen.

Allerdings sind nicht alle benutzerdefinierten GPTs gleich. Um Ihnen bei der Suche nach dem richtigen Tool zu helfen, haben wir die besten GPTs für das Marketing aufgeschlüsselt und ihre Features, Stärken und ihre Eignung für verschiedene Teams verglichen.

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Hier sind die besten GPTs, die anerkannte Marketing-Frameworks verwenden, Ideen vorschlagen und außergewöhnliche Kreativität zeigen, um Marketingkampagnen zu verbessern: Digital Marketing Manager: Am besten für datengesteuerte Marketingspezialisten, die plattformübergreifende Kampagnen optimieren Marketing GPT: Am besten für strategische Marketingfachleute geeignet, die KI-gestützte Erkenntnisse für das Branding suchen Marketer GPT Pro: Am besten für Start-ups und kleine Geschäfte, die nach organischen Wachstumsstrategien suchen Creative Writing Coach: Am besten für Ersteller von Inhalten und Texter, die ihre Erzählkunst verbessern möchten Canva: Am besten für Marketingfachleute und Designer geeignet, die schnelle, hochwertige visuelle Darstellungen benötigen VEED's VideoGPT: Am besten für Content-Vermarkter geeignet, die KI-generierte Videos für soziale Medien produzieren Video-Zusammenfassung: Am besten für Profis geeignet, die lange Videos in verdauliche Zusammenfassungen umwandeln möchten Copywriter GPT: Am besten für Marken geeignet, die überzeugende, hochkonvertierende Marketingtexte benötigen *kI vermenschlichen: Am besten für Marketingfachleute, die KI-generierte Inhalte so verfeinern, dass sie natürlich klingen Marketingforschung und Wettbewerbsanalyse: Am besten für Strategen und Analysten zur Nachverfolgung von Branchentrends SocialNetworkGPT: Am besten für Social-Media-Manager, die plattformspezifische Strategien entwickeln *content Marketing GPT: Am besten für Marketingfachleute geeignet, die sich auf die Erstellung datengesteuerter Inhalte konzentrieren *branding GPT: Am besten für Geschäfte geeignet, die ihre Markenidentität und wirkungsvolle Kommunikation verfeinern möchten Ersteller von Landing Pages von HubSpot: Am besten für Werbetreibende geeignet, die hochkonvertierende Landing-Page-Texte erstellen *marketing Strategizer: Am besten für Geschäfte geeignet, die eine Multi-Channel-Kampagnenplanung benötigen SMMA | Social Media Marketing Agency | SEO: Am besten für Digitalagenturen, die Social-Media-Kampagnen skalieren Chief Marketing Officer: Am besten für leitende Marketingexperten, die anspruchsvolle Markenstrategien entwickeln Zubot: Am besten für Werbestrategen geeignet, die Kampagnen mit verhaltensbasierten Marketingprinzipien optimieren Consensus GPT: Am besten für Forscher und Marketingfachleute geeignet, die glaubwürdige Erkenntnisse gewinnen möchten Marketing-Mentor: Am besten für Eigentümer kleiner Geschäfte geeignet, die umsetzbare Ratschläge suchen SEO GPT: Am besten für SEO-Spezialisten geeignet, die Inhalte, Keywords und die technische Leistung der Website optimieren Content Helpfulness and Quality SEO Analyzer: Am besten für Marketingfachleute geeignet, die sicherstellen möchten, dass Inhalte den Google-Richtlinien E-E-A-T entsprechen Präsentation und Folien GPT: Am besten für Profis geeignet, die schnell KI-gestützte Präsentationen erstellen DesignerGPT: Am besten für Marketingfachleute und Unternehmer geeignet, die KI-generierte Websites entwerfen Ask All About Marketing: Am besten für Marketingberater geeignet, die benutzerdefinierte KI-gesteuerte Einblicke benötigen ClickUp AI ist ein KI-gestützter All-in-One-Marketingassistent, der mehrere GPTs ersetzt, indem er KI-Erkenntnisse mit Tools für das Projektmanagement kombiniert

Was sind GPTs?

Also haben wir ChatGPT gebeten, diese Frage zu beantworten, da es sich um eine Frage handelt. Und hier ist, was das KI-Modell gesagt hat.

✨ Zusammenfassung: GPTs sind im Grunde benutzerdefinierte KI-Modelle, die für bestimmte Aufgaben oder Branchen trainiert werden. Diese tools können Markttrends analysieren, Zielgruppen verstehen und in Sekundenschnelle einprägsame Kampagnen erstellen.

Die Version von ChatGPT ist jedoch recht wortreich. An dieser Stelle wird das Konzept der verschiedenen Arten von GPTs relevant.

In der folgenden Tabelle werden die Unterschiede aufgeführt:

GPT-Typ Beschreibung Anwendungsfall Beispiel GPTs Allzweck-GPTs Vielseitige KI-Modelle wie ChatGPT, die Recherchen, Schreiben und allgemeine Abfragen übernehmen. Erstellen von Blogbeiträgen, Zusammenfassen von Berichten und Brainstorming von Marketingstrategien. ChatGPT, Claude, Gemini Benutzerdefinierte GPTs Maßgeschneidert für bestimmte Branchen wie digitales Marketing, Finanzen oder Gesundheitswesen. Erstellen Sie E-Mail-Marketingkampagnen für Einzelziele und verfeinern Sie die Werbebotschaften. Benutzerdefinierte GPTs im GPT Store, Jasper KI Kreative GPTs Spezialisiert auf Storytelling, Erstellung von Inhalten, Werbetexte und Skripte für Videos. Entwicklung ansprechender Social-Media-Kampagnen, Videos und Branding. Copy. ai, Writesonic, Midjourney (für visuelle Inhalte) Technische und analytische GPTs Entwickelt für die Analyse von Markttrends, die Segmentierung von Zielgruppen und die Nachverfolgung von Kampagnen. Analyse des Zielgruppenverhaltens, Optimierung der Suchmaschinenoptimierung und Vorhersage des Erfolgs von Marketingkampagnen. Perplexity KI, Frase. io, MarketMuse KI für Unterhaltungen GPTs Schwerpunkt auf Chatbots, automatisierten Antworten und Strategien zur Einbindung von Benutzern. Verbesserung des Kundensupports durch KI-gesteuerte Chat-Interaktionen und Automatisierung der Social-Media-Strategie. Drift, Intercom, HubSpot Chatbot Multimodale GPTs Integriert Text, Bilder und Sprache für die Erstellung von Inhalten und die Optimierung von Werbekampagnen. Erstellen Sie KI-gestützte visuelle Elemente, interaktive Produktbeschreibungen und Videos. OpenAI's DALL·E, Synthesia, Runway ML

Worauf sollten Sie bei den besten GPTs für Marketing achten?

Da Marketing sehr vielfältig ist, hängt es wirklich davon ab, wofür Sie es verwenden möchten, welches GPT für Sie am besten geeignet ist. Dies sind jedoch einige allgemeine Angebote, nach denen Sie bei jedem Tool suchen sollten, das Sie sich ansehen:

*erstellt alle Arten von Inhalten: Ihr GPT sollte in der Lage sein, alles zu schreiben – Blog-Beiträge, Seiten für Landing Pages, Bildunterschriften für soziale Medien, Werbetexte und sogar Skripte für Videos mit Werbeinhalten

Kennt sich mit SEO aus: Ein gutes Marketing-GPT sollte Ihnen beim Ranking helfen, nicht nur beim Schreiben. Suchen Sie nach einem, das leistungsstarke Keywords vorschlägt, Meta-Beschreibungen optimiert und Ihnen dabei hilft, die Erstellung Ihrer Inhalte zu verbessern, um eine bessere Sichtbarkeit in den Suchergebnissen zu erzielen

Versteht die Stimme Ihrer Marke: Wenn Ihre Marke verspielt und witzig ist, sollte Ihr GPT nicht wie ein juristisches Dokument klingen. Suchen Sie sich einen, mit dem Sie Ton und Stil anpassen können

Nachverfolgung dessen, was funktioniert (und was nicht): Ihr GPT sollte Einblicke in Markttrends, Publikumsbeteiligung und Leistungsdaten bieten, damit Sie nicht nur raten müssen, was funktioniert

Lässt sich in Ihre Tools integrieren: Wenn Ihr benutzerdefiniertes GPT keine Verbindung zu Ihrer E-Mail-Marketing-, Social-Media-Planungs- oder CRM-Software herstellen kann, bedeutet dies nur zusätzliche Arbeit. Suchen Sie nach einem Tool, das in Ihren Workflow passt, anstatt den ganzen Tag nur zu kopieren und einzufügen

💡 Profi-Tipp: Haben Sie Schwierigkeiten, mit mehreren Kampagnen, Analysen und Kundeninteraktionen Schritt zu halten? "Wie man KI für die Automatisierung von Marketing einsetzt" zeigt Ihnen, wie KI sich wiederholende Aufgaben automatisieren und Kampagnen optimieren kann!

Die besten GPTs für das Marketing

Möchten Sie Ihr digitales Marketing verbessern? Die spezialisierten Marketing-GPTs von ChatGPT könnten genau das Richtige für Sie sein. Wir haben einen grundlegenden Leitfaden zu den leistungsstärksten marketingorientierten GPTs zusammengestellt, die im ChatGPT-Ökosystem verfügbar sind.

Bevor Sie sich in die Liste vertiefen, machen Sie sich eine Notiz, dass diese benutzerdefinierten GPTs OpenAI-Produkte sind, die über die ChatGPT-Schnittstelle verfügbar sind. OpenAI bietet in der Regel verschiedene Abonnements an, die verschiedene GPTs als Teil ihrer Pakete enthalten können, oder einige spezialisierte GPTs können ihre eigene Preisstruktur haben. Die aktuellsten Preisangaben finden Sie auf der offiziellen Website oder in der Dokumentation von OpenAI.

Lassen Sie uns nun die besten benutzerdefinierten GPTs erkunden, die die Workflows im digitalen Marketing transformieren:

1. Digital Marketing Manager (am besten für datengetriebene Marketingexperten, die plattformübergreifende Kampagnen optimieren)

via ChatGPT

Die Schnittstelle zwischen Daten, Kreativität und Strategie – wenn Sie diese beherrschen, werden Ihre Marketingkampagnen erfolgreich sein. Bis es so weit ist, kümmert sich der Digital Marketing Manager um alles.

Dieses GPT unterstützt Fachleute für digitales Marketing, die datengestützte Entscheidungsfindung, Leistungsoptimierung und nahtlose plattformübergreifende Ausführung priorisieren.

Die besten Features des Digital Marketing Managers

Erhalten Sie umsetzbare Empfehlungen auf der Grundlage von Echtzeit-Marketinganalysen , um den ROI und die Kampagnenleistung zu maximieren

Verfeinern Sie Ihre Strategien für Google Ads, Meta Ads, LinkedIn, SEO, E-Mail-Marketing und andere digitale Schlüsselkanäle

Analysieren Sie die Budgetverteilung , um die höchste Rendite der Werbeausgaben (ROAS) auf verschiedenen Plattformen sicherzustellen

Bewerten Sie kreative Anzeigenbilder, Zielgruppenansprache und Konversionsmetriken, um Möglichkeiten für kontinuierliche Verbesserungen zu ermitteln

Limits des Digital Marketing Managers

Führt Kampagnen nicht direkt aus

Erfordert Eingabe und Kontext für die benutzerdefinierten und effektiven Empfehlungen

Abhängig vom plattformspezifischen Datenzugriff und der Integration für tiefere Einblicke

Lesen Sie auch: 7 kostenlose Vorlagen für die Erstellung von Inhalten zur schnelleren Erstellung von Inhalten

2. Marketing GPT (am besten für strategische Marketingfachleute, die KI-gestützte Erkenntnisse für das Branding suchen)

via ChatGPT

Marketing GPT ist darauf ausgelegt, der ultimative Marketingstratege zu sein. Es bietet eine Verschmelzung klassischer Marketingprinzipien und tiefgreifender Einblicke – sei es bei der Positionierung von Marken, der Analyse des Verbraucherverhaltens oder der Erstellung datengestützter Kampagnen.

Die besten Features von Marketing-GPT

Verwandeln Sie traditionelles Marketingwissen in umsetzbare Strategien für moderne Marken

Verwenden Sie Datenanalysen und KI, um Marketingentscheidungen zu verfeinern und Trends vorherzusagen

Gewinnen Sie Echtzeit-Einblicke in sich abzeichnende Marktveränderungen und sich änderndes Verbraucherverhalten

Bieten Sie personalisierte Beratung in den Bereichen SEO, Social Media, Markenführung und Content-Marketing an

Passen Sie sich an unterschiedliche Marketingherausforderungen an und stellen Sie sicher, dass die Strategien auf die spezifischen Anforderungen der Branche abgestimmt sind

Limits von Marketing-GPTs

Es fehlen direkte Ausführungsfunktionen für Marketingkampagnen und Anzeigenverwaltung

Greift nicht auf geschützte Daten des Geschäfts zu, es sei denn, diese werden ausdrücklich bereitgestellt

Erfordert menschliches Fachwissen, um Erkenntnisse zu interpretieren und Strategien effektiv umzusetzen

💡 Profi-Tipp: KI-Schreibtools sind nur so gut wie die Eingabeaufforderungen, die Sie ihnen geben. Die besten KI-Schreibaufforderungen für Marketer und Autoren bieten von Experten erstellte Eingabeaufforderungen, mit denen Sie mühelos ansprechende, wirkungsvolle Inhalte erstellen können.

3. MarketerGPT Pro (am besten für Start-ups und kleine Geschäfte, die nach organischen Wachstumsstrategien suchen)

via ChatGPT

MarketerGPT Pro liefert strategische Erkenntnisse, die Marken dabei helfen, sich von der Konkurrenz abzuheben, organisch zu wachsen und Einschränkungen in Wettbewerbsvorteile umzuwandeln.

Ziehen Sie dieses Tool in Betracht, wenn Sie eine Strategie von Grund auf neu einführen oder eine bestehende Strategie verfeinern möchten. Jede Empfehlung ist auf Wirkung ausgelegt.

Die besten Features von MarketerGPT Pro

Entwickeln Sie benutzerdefinierte Pläne für das Marketing , die auf die Ziele der Marke, die Zielgruppe und die Branche zugeschnitten sind

Erschließen Sie Strategien für organisches Wachstum, die die Sichtbarkeit ohne Werbeausgaben erhöhen

Verbessern Sie die Reichweite Ihrer Inhalte mit SEO-gesteuerten Taktiken und Strategien für hochwertiges Engagement

Positionieren Sie Ihre Marke mit überzeugenden Narrativen, die sie in überfüllten Märkten von der Konkurrenz abheben

Optimieren Sie Ihre Social-Media-Präsenz, um authentische Verbindungen und das Wachstum der Community zu fördern

Limits von MarketerGPT Pro

Führt keine Werbekampagnen aus und verwaltet keine bezahlten Medien direkt

Es fehlt eine Echtzeit-Nachverfolgung der Daten über strategische Empfehlungen hinaus

Kann praktisches Fachwissen nicht ersetzen für eine detaillierte kreative Umsetzung

4. Coach für kreatives Schreiben (am besten für Ersteller von Inhalten und Texter, die ihre Erzählkunst verbessern möchten)

via ChatGPT

Eine leere Seite zu füllen, kann eine entmutigende Aufgabe sein, weshalb der Creative Writing Coach von ChatGPT ein Lebensretter ist. Er hilft Ihnen beim Geschichtenerzählen, bei der Strukturierung und dabei, Ihre Worte wirklich zum Klingen zu bringen.

Ob Sie Belletristik, Gedichte oder Essays verfassen, das durchdachte Feedback und die Anleitung des Creative Writing Coach können Ihnen dabei helfen, Ihre Stimme zu verfeinern und Ihre Ideen zum Leben zu erwecken.

Die besten Features des Creative Writing Coach

Erhalten Sie personalisiertes Feedback, um Stärken und Verbesserungsmöglichkeiten zu ermitteln

Überwinden Sie Schreibblockaden mit kreativen Aufforderungen und Brainstorming-Unterstützung

Verbessern Sie Storytelling-Techniken wie die Entwicklung von Zeichen, den Aufbau einer Welt und das Erzähltempo

Verfeinern Sie Ihren Schreibstil mit Anleitungen zu Dialogen, Beschreibungen und Tonfall

Erhalten Sie detailliertes, konstruktives Feedback, um Stärken hervorzuheben und Verbesserungen vorzuschlagen

Kreatives Schreiben Coach: Limits

Erfordert manuelle Implementierung von Bearbeitungen , anstatt direkte Änderungen an Ihrem Dokument vorzunehmen

Basiert auf Mustern und Prinzipien und liefert analytisches statt emotionales Feedback

Es fehlen Verbindungen zur realen Welt und zur Branche, aber es wird eine allgemeine Anleitung angeboten

💡 Profi-Tipp: Die Verwaltung von Social Media ohne KI ist ein Rezept für Burnout. Die Top 15 der KI-Tools für Social Media für Marketer hebt die besten Tools zur mühelosen Automatisierung der Planung, Nachverfolgung der Interaktion und Optimierung Ihrer Strategie hervor.

5. Canva (am besten für Marketingfachleute und Designer geeignet, die schnelle, hochwertige visuelle Darstellungen benötigen)

via ChatGPT

Für alle, die ihre Ideen mühelos umsetzen möchten, verwandelt Canva for ChatGPT grobe Konzepte in ausgefeilte Designs. Ob für Geschäfte, Marketing oder persönliche Projekte – dieses Tool vereinfacht den kreativen Prozess mit intelligenten Vorschlägen und anpassbaren Vorlagen.

Die besten Features von Canva

Erstellen Sie einzigartige, KI-gestützte Designs, die auf die Eingaben der Benutzer zugeschnitten sind

Greifen Sie auf Tausende professionell erstellte Vorlagen sowie eine umfangreiche Bibliothek mit Bildern, Symbolen und Schriftarten zu, um Ihrer Kreativität unbegrenzten Spielraum zu geben

Vereinfachen Sie Ihren gesamten Designprozess mit einer intuitiven, einsteigerfreundlichen Benutzeroberfläche

Nahtlose Zusammenarbeit in Echtzeit für Teams und Einzelpersonen ermöglichen

Limits von Canva

Erstellt KI-generierte Designs, die möglicherweise manuelle Anpassungen für eine höhere Präzision erfordern

Bietet benutzerdefinierte Optionen, die von den verfügbaren tools und Voreinstellungen von Canva abhängen

6. VideoGPT von VEED (am besten für Content-Vermarkter geeignet, die KI-generierte Videos für soziale Medien produzieren)

via ChatGPT

Genau wie Bilder sind Videos ein wichtiger Bestandteil für erfolgreiches Marketing – daher beziehen 50 % der Marketingspezialisten weltweit Videos in ihre Strategien ein. VideoGPT von VEED hilft Ihnen, Skripte in ausgefeilte Social-Media-Videos mit Avataren und benutzerdefinierten Voiceovers umzuwandeln.

VEED VideoGPT – die besten Features

Verwandeln Sie Skripte in ausgefeilte Videos für soziale Medien mit KI-Avataren und Voiceovers

Extrahieren Sie die spannendsten Momente aus langen Inhalten für TikTok, Instagram Reels und YouTube Shorts

Fügen Sie automatisierte Untertitel, Übersetzungen und Synchronisationen hinzu, um die Reichweite für ein globales Publikum zu erhöhen

Benutzerdefinierte Videos mit Hintergrundentfernung , Rauschunterdrückung und dynamischen Animationen für Text

Vereinfachen Sie Workflows durch cloudbasierte Zusammenarbeit bei der Bearbeitung, Überprüfung und Fertigstellung von Projekten

VEED VideoGPT-Limits

Bietet begrenzte benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten für KI-generierte visuelle Inhalte, die manuelle Anpassungen für eine präzise Markenkonsistenz erfordern

Erfasst Momente mit automatisierten Clips, die möglicherweise nicht immer kontextrelevant sind und vom Benutzer verfeinert werden müssen

Erzeugt KI-Stimmen, die zwar natürlich klingen, aber nicht den vollen emotionalen Bereich abdecken, um Inhalte mit hoher Ausdruckskraft zu erzeugen

📮 ClickUp Insight: Ihre Mitarbeiter bitten praktisch um Hilfe beim Verständnis ihrer Aufgaben Laut einer Studie von ClickUp wenden sich etwa 33 % der Wissensarbeiter täglich an 1 bis 3 Personen, nur um den benötigten Kontext zu erhalten. Aber stellen Sie sich vor, all diese Informationen wären bereits dokumentiert und leicht zugänglich. Mit dem KI-Wissensmanager von ClickUp Brain ist der Kontextwechsel kein Problem mehr. Geben Sie Ihre Frage einfach in Ihrem Workspace ein, und ClickUp Brain ruft sofort die relevanten Informationen aus Ihrem Workspace oder verbundenen Apps von Drittanbietern ab!

7. Video Summarizer (am besten für Profis geeignet, die lange Videos in Zusammenfassungen zusammenfassen)

via ChatGPT

Benutzer haben oft Schwierigkeiten mit langen Inhalten, was es schwierig macht, relevante Informationen zu finden oder wichtige Momente erneut aufzurufen, ohne manuell durch Zeitleisten zu blättern. Video Summarizer automatisiert den Prozess mühelos und bietet strukturierte, mit Zeitstempeln versehene Highlights, die die Nutzung und Zugänglichkeit von Inhalten verbessern.

Die besten Features von Video Summarizer

Erhalten Sie prägnante, strukturierte Zusammenfassungen mit anklickbaren Zeitstempeln für eine sofortige Navigation

Erhalten Sie Support in mehreren Sprachen, was es zu einem vielseitigen Tool für unterschiedliche Zielgruppen macht

Verarbeiten Sie lange Inhalte, indem Sie Transkriptionen in überschaubare Abschnitte segmentieren

Gewinnen Sie Schlüsselinformationen, während Sie den Kontext beibehalten, und sorgen Sie für Klarheit ohne unnötige Details

Identifizieren Sie Metadaten von Videos, einschließlich Kanalinformationen, Ansichten und Länge, um eine vollständige Übersicht über die Inhalte zu erhalten

Limits von Video Summarizer

Erfordert eine aktive Verbindung zum Internet , um Zusammenfassungen zu verarbeiten und abzurufen

Die Genauigkeit kann je nach Deutlichkeit der Sprache im Video und Hintergrundgeräuschen variieren

Videos mit eingeschränktem oder regional gesperrtem Inhalt können nicht zusammengefasst werden

8. Copywriter GPT (am besten für Marken geeignet, die überzeugende, hochkonvertierende Marketingtexte benötigen)

via ChatGPT

Während preisgekrönte Werbetexte viel mehr Aufwand erfordern, hilft Ihnen Copywriter GPT, einen Fuß in die Tür zu bekommen. Es verwandelt Marketingtexte, indem es überzeugende, wirkungsvolle Botschaften erstellt, die auf verschiedene Branchen und Ziele der Kampagne zugeschnitten sind.

Die besten Features von GPT für Werbetexter

Erstellen Sie überzeugende Werbetexte mit Präzision und Anpassungsfähigkeit

Stimmen Sie die Kommunikation auf die Kampagnenziele ab , von der Markenbekanntheit bis zur Verkaufsumwandlung

Optimieren Sie Inhalte für verschiedene Plattformen, um die Einhaltung von Limits und Best Practices sicherzustellen

Verfeinern Sie Ton, Stil und Schlüsselthemen , um sie an die Markenidentität und die Erwartungen des Publikums anzupassen

Steigern Sie die Leistung durch SEO-Optimierung und Engagement-gesteuerte Verfeinerungen

Support für Unternehmen aller Branchen, von Start-ups bis hin zu Unternehmen, mit skalierbaren Lösungen für Inhalte

Limits von GPT für Werbetexter

Es fehlt die tiefe emotionale Intuition , die menschliche Autoren in die nuancierte Erzählkunst einbringen

Verlässt sich auf die Eingaben der Benutzer für markenspezifische Nuancen, die eine klare Anleitung erfordern, um optimale Ergebnisse zu erzielen

Unabhängige Marktforschung ist nur innerhalb der bereitgestellten Details oder über Echtzeit-Websuchen möglich

Kann menschliche Aufsicht erfordern, um kulturelle und kontextbezogene Sensibilität in stark lokalisierten Kampagnen sicherzustellen

9. KI vermenschlichen (am besten für Marketingfachleute, die KI-generierte Inhalte so verfeinern, dass sie natürlich klingen)

via ChatGPT

Wenn KI-generierte Inhalte roboterhaft oder unnatürlich wirken, können sie das Engagement, die Glaubwürdigkeit und die Lesbarkeit beeinträchtigen.

Humanize KI ist die ideale Lösung für alle, die eine verfeinerte, natürliche Sprache benötigen, ohne dabei an Bedeutung zu verlieren – und das bei gleichzeitiger Wahrung von Klarheit, Kohärenz und Authentizität.

Die besten Features der KI vermenschlichen

Nutzen Sie die fortschrittliche Paraphrasierungstechnologie , um sicherzustellen, dass der von KI generierte Text einen natürlichen Flow aufweist, und verbessern Sie so die Lesbarkeit und das Engagement

Schreiben Sie mit kontextsensitivem Umschreiben, um Ton und Struktur zu verfeinern und dabei die ursprüngliche Absicht zu bewahren

Schnelle Integration zur nahtlosen Umwandlung von Inhalten ohne manuelle Bearbeitung

Erstellen Sie ausgefeilte, menschenähnliche Texte, um Genauigkeit und Effizienz zu gewährleisten

KI-Limits menschlich gestalten

Erfordert externen Input für die Optimierung, da es keine Inhalte unabhängig generiert

Ohne manuelle Verfeinerung werden Nischen oder hochtechnische Nuancen möglicherweise nicht vollständig erfasst

Limitierte benutzerdefinierte Optionen für hochspezifische Markenstimmen und einzigartige stilistische Präferenzen

🧠 Wussten Sie schon?: 6 von 10 Marketingfachleuten halten die Lead-Generierung für den schwierigsten Teil ihrer Arbeit. Wie KI zur Lead-Generierung eingesetzt werden kann, erklärt, wie KI den Prozess vereinfachen kann.

10. Marketingforschung und Wettbewerbsanalyse (am besten für Strategen und Analysten zur Nachverfolgung von Branchentrends)

via ChatGPT

Marketingforschung und Wettbewerbsanalyse ist für Fachleute gedacht, die Echtzeit-Einblicke benötigen. Sobald Sie wissen, womit jemand bereits experimentiert hat, können Sie diese KI nutzen, um mehr Einblicke in die Ergebnisse und umfassende Marktbewertungen zu erhalten.

Die besten Features für Marktforschung und Wettbewerbsanalyse

Entdecken Sie Stärken, Schwächen und Lücken in den Strategien der Wettbewerber mit KI-gestützter Wettbewerbsanalyse

Prognostizieren Sie Markttrends , Verbraucherverhalten und neue Chancen mit prädiktiven Analysen

Verwandeln Sie komplexe Recherchen in klare, umsetzbare Berichte mit integrierter Datenvisualisierung

Kombinieren Sie Webdaten, akademische Forschung und Berichterstellung für eine ganzheitliche Ansicht des Marktes mit Informationen aus mehreren Quellen

Marketingforschung und Wettbewerbsanalyse: Limits

Limits insights if critical market changes aren't reflected in real-time due to data source dependencies

Erfordert Benutzereingaben für eine verfeinerte Analyse, da allgemeinere Eingabeaufforderungen zu verallgemeinerten Erkenntnissen führen können

Benötigt zusätzliche Klärung für komplexe branchenspezifische Fragen, um Präzision und Relevanz sicherzustellen

💡 Profi-Tipp: Im Geschäft ist Rätselraten fehl am Platz. Die Top 10 der Predictive Analytics Software zur Unterstützung datengestützter Entscheidungen hilft Ihnen, KI und maschinelles Lernen zu nutzen, um Trends vorherzusagen, Risiken zu minimieren und mit Zuversicht intelligentere Entscheidungen zu treffen.

11. SocialNetworkGPT (am besten für Social-Media-Manager, die plattformspezifische Strategien entwickeln)

via ChatGPT

SocialNetworkGPT ist ideal für Ersteller, Geschäfte und Vermarkter, die ihre Online-Präsenz verbessern möchten. Durch das Angebot benutzerdefinierter Inhaltsstrategien, Ideen für Beiträge und Optimierungstipps hilft dieses GPT den Benutzern, überzeugende Social-Media-Erzählungen zu erstellen, die das Engagement und die Markentreue fördern.

Die besten Features von SocialNetworkGPT

Erstellen Sie KI-gesteuerte Ideen für Inhalte, die auf Trends und Plattformalgorithmen abgestimmt sind

Optimieren Sie Profile mit benutzerdefinierten Biografien , Benutzernamen und Branding-Strategien

erstellen Sie strategische Posting-Zeitpläne*, die die Konsistenz und das Engagement verbessern

Erhalten Sie plattformspezifische Einblicke, um Inhalte für Instagram, TikTok, LinkedIn, X (Twitter) und mehr anzupassen

Erhalten Sie ansprechende Konzepte und Untertitel für Videos, die das Storytelling verbessern

Durchsuchen Sie Hashtags und Keywords, um die Auffindbarkeit und die Ausrichtung auf Einzelziele zu verbessern

SocialNetworkGPT-Limits

Es fehlt eine direkte Nachplanung, sodass Benutzer Strategien manuell umsetzen müssen

Fehlende Echtzeit-Analysen , d. h. Benutzer müssen die Leistung über Plattform-Einblicke nachverfolgen

Abhängig von Änderungen des Plattform-Algorithmus, sodass Benutzer ihre Strategien im Laufe der Zeit anpassen müssen

💡 Profi-Tipp: Marketing ohne klare Benutzerpersönlichkeiten ist wie Dartwerfen im Dunkeln. Die Erstellung effektiver Benutzerpersönlichkeiten für eine gezielte Ansprache hilft Ihnen, Ihre ideale Zielgruppe zu definieren, die Nachrichtenübermittlung zu verfeinern und die Kundenbindung mit datengesteuerten Persönlichkeiten zu verbessern.

12. Content-Marketing-GPT (am besten für Marketingfachleute, die sich auf die datengesteuerte Erstellung von Inhalten konzentrieren)

via ChatGPT

Content-Marketing-GPT zeichnet sich jedoch dadurch aus, dass es über die Ideenfindung hinausgeht – es verfeinert die Strategie, verbessert die SEO und stellt sicher, dass Inhalte messbare Ergebnisse liefern.

Mit dem Fokus auf datengestützte Erkenntnisse und konversionsorientierte Frameworks hilft es Marketingfachleuten, Inhalte zu erstellen, die nicht nur das Publikum anziehen, sondern auch binden und konvertieren.

Die besten Features von GPT für Content-Marketing

Generieren Sie datengesteuerte Empfehlungen für Inhalte, die auf die Absicht der Zielgruppe und die Suchnachfrage abgestimmt sind

Bieten Sie erweiterte SEO-Einblicke, um Inhalte für Sichtbarkeit, Engagement und Ranking-Potenzial zu optimieren

Strukturieren Sie Inhalte mithilfe von konversionsorientierten Frameworks, um die Lead-Generierung und Kundenbindung zu fördern

Einzigartige Inhalte mit KI-gestützter Ideenfindung, um kreative Hindernisse zu beseitigen

Passen Sie Ihre Botschaften in Blogs, sozialen Medien, E-Mails und Videos an, um eine Resonanz über mehrere Kanäle zu gewährleisten

Content-Marketing-GPT-Limits

Es fehlt die menschliche Intuition für Nuancen in der Markenstimme, sodass eine redaktionelle Aufsicht erforderlich ist

Funktioniert mit eingeschränktem Echtzeit-Datenzugriff , was sich auf die Optimierung von Inhalten für Trendthemen auswirken kann

Dient nur als strategischer Leitfaden, ohne die Erstellung von Inhalten direkt auszuführen

13. Branding GPT (am besten für Geschäfte, die ihre Markenidentität und wirkungsvolle Kommunikation verfeinern möchten)

via ChatGPT

Branding GPT bietet fachkundige Anleitung zu allem, von der Entwicklung überzeugender Markenstrategien bis hin zur Gestaltung wirkungsvoller visueller Identitäten, und hilft Unternehmen dabei, starke, differenzierte Marken mit Klarheit und Konsistenz aufzubauen.

Die besten Features von Branding GPT

Erwerben Sie fundiertes Fachwissen in den Bereichen Markenstrategie, Namensgebung, Logodesign und Webdesign

Erhalten Sie Zugang zu proprietären Frameworks, die das Branding in schrittweise Prozesse strukturieren

Geben Sie benutzerdefinierte Empfehlungen basierend auf echten Branchenkenntnissen ab

Passen Sie sich dynamisch in Echtzeit an, mit klaren, umsetzbaren Ratschlägen, die auf die Bewältigung verschiedener Marketingherausforderungen zugeschnitten sind

Zugang zu aktuellen Trends und Best Practices, um sicherzustellen, dass Markenstrategien relevant und zukunftsorientiert bleiben

Limits von GPTs für das Branding

Es fehlt an der direkten Ausführung von Design- oder Branding-Dienstleistungen, sodass Unternehmen Erkenntnisse anwenden oder mit externen Fachleuten zusammenarbeiten müssen

Abhängig von den Eingaben des Benutzers für Kontext und Details, da benutzerdefinierte Lösungen detaillierte Informationen zur Marke und zum Geschäft erfordern

Echtzeit-Iterationen visueller Designs oder interaktive Branding-Tools sind aufgrund eines textbasierten Formats eingeschränkt

14. Ersteller von Landing Pages von HubSpot (am besten für Werbetreibende geeignet, die hochkonvertierende Landing-Page-Texte erstellen)

via ChatGPT

Die Erstellung von Seiten mit hoher Konversionsrate ist eine Balance zwischen UI/UX und überzeugenden Texten, die beim Publikum ankommen.

Der Landing Page Creator von HubSpot vereinfacht diesen Prozess, indem er überzeugende, strukturierte Inhalte generiert, die auf Marketingkampagnen zugeschnitten sind. Dieser GPT wurde für Marketingfachleute entwickelt, die Effizienz ohne Qualitätseinbußen wünschen, und optimiert den Prozess des Verfassens von Texten, während er gleichzeitig für Klarheit und Wirkung sorgt.

Die besten Features des Erstellers von Landing Pages von HubSpot

Erstellen Sie überzeugende Texte für Ihre Landing Pages auf der Grundlage von Zielen und Erkenntnissen über Ihre Zielgruppe

Verfolgen Sie einen strukturierten Ansatz, um Klarheit, Engagement und Konversionsoptimierung zu gewährleisten

Mehrere Schreibstile bereitstellen, die dem Ton der Marke und der Absicht der Kampagne entsprechen

Erstellen Sie eine gebrauchsfertige Seite , die sich nahtlos in HubSpot integrieren lässt

Schluss mit dem Rätselraten beim Verfassen von Texten – mit KI-gesteuerter Erstellung von Inhalten

Ersteller von Landing Pages von HubSpot: Limits

Zu erledigen: Anpassung durch Eingabe des Benutzers, da keine Inhalte ohne Kontext generiert werden

Bietet keine Multimedia-Elemente wie Bilder oder Layouts

Konzentriert sich ausschließlich auf die Erstellung von Texten für Landing Pages und unterstützt keine anderen Inhaltstypen

15. Marketing Strategizer (am besten für Geschäfte, die eine Multi-Channel-Kampagnenplanung benötigen)

via ChatGPT

Marketing Strategizer mit seinen Multi-Channel-Aktionen ist ideal für Geschäfte, die datengesteuerte Einblicke und kreative Umsetzung verlangen – und gleichzeitig sicherstellen, dass Kampagnen auf maximalen ROI zugeschnitten sind.

Marketing Strategizer

Entwickeln Sie umfassende Kampagnen, indem Sie Zielgruppenforschung, die Erstellung von Inhalten und die strategische Verteilung für einen einheitlichen Ansatz integrieren

Ermöglichen Sie eine präzise Ausrichtung durch fortschrittliche Marktsegmentierung

Erkennen Sie neue Chancen mit KI-gestützten Trendanalysen, um Ihre Marketingstrategien zu verfeinern und Branchenveränderungen immer einen Schritt voraus zu sein

Verbessern Sie die Markenidentität mit benutzerdefinierten Branding-Lösungen durch überzeugende Storytelling-, Design- und Engagement-Strategien

Optimieren Sie Kampagnen über mehrere Plattformen hinweg, um eine hohe Leistung in den Bereichen Social Media, E-Mail, SEO und bezahlte Werbung zu gewährleisten

Maximieren Sie die Effizienz durch Leistungsnachverfolgung und Echtzeitanpassungen auf der Grundlage kontinuierlicher, analysebasierter Optimierungen

Limits von Marketing Strategizer

Erfordert zusätzliche Eingaben, um eine umfassende benutzerdefinierte Anpassung an hochspezialisierte Branchen zu ermöglichen

Benötigt technische Konfiguration, um sich nahtlos in vorhandene Marketing-Tools zu integrieren

🧠 Wussten Sie schon?: 72 % der Marketingfachleute in der Branche gaben an, dass Marketing an Bedeutung gewonnen hat und die digitale Transformation beschleunigt. Marketing-Projektmanagement: Ein Leitfaden für Projektmanager untersucht, wie sich Teams anpassen können.

16. SMMA | Social Media Marketing Agency | SEO (am besten für Digitalagenturen, die Social-Media-Kampagnen skalieren)

via ChatGPT

Das Beste an einer benutzerdefinierten KI ist, dass sie für viele Rollen geeignet ist. Genau wie die SMMA | Social Media Marketing Agency | SEO GPT.

Dieses KI-Modell bietet maßgeschneiderte Einblicke, innovative Tools und Expertenstrategien, die Agenturen dabei helfen, ihre digitale Präsenz zu optimieren und den Erfolg ihrer Kunden zu maximieren.

SMMA | Social Media Marketing Agentur | SEO beste Features

Kombinieren Sie organische und bezahlte Strategien, um die Wirkung zu maximieren

Analysieren Sie Plattform-Algorithmen, das Verhalten der Zielgruppe und Dateneinblicke , um das Engagement zu fördern

Erstellen Sie leistungsstarke Inhalte mit KI, Automatisierung und leistungsorientiertem Storytelling

Skalieren Sie Werbekampagnen und optimieren Sie gleichzeitig die Werbeausgaben

Generieren und verwalten Sie hochwertige Leads, um die Akquise von Clients zu erleichtern

SMMA | Social Media Marketing Agency | SEO-Limits

Erfordert eine kontinuierliche Anpassung an sich schnell ändernde Plattform-Algorithmen

Erfordert fortlaufende Tests und Optimierung, um die Leistung aufrechtzuerhalten

Abhängig von externen tools für Automatisierung und Analyse

Konfrontiert mit zunehmendem Wettbewerb in gesättigten Nischen

Es sind Investitionen in Werbeausgaben für skalierbare bezahlte Kampagnen erforderlich

17. Chief Marketing Officer (am besten für leitende Marketingexperten, die anspruchsvolle Markenstrategien entwickeln)

via ChatGPT

Die Umsetzung von Marketingstrategien in Branchen wie Technologie, Einzelhandel und B2B-Dienstleistungen erfordert vor allem eine Eigenschaft: Differenzierung.

Der Chief Marketing Officer ist ideal für Teams, die strategischen Erkenntnissen, der Stärkung der Marke und datengestützten Entscheidungen Priorität einräumen – und das alles bei gleichzeitiger Integration in sich entwickelnde Markttrends für nachhaltigen Erfolg

Chief Marketing Officer GPT: Die besten Features

Analysieren Sie Markttrends und prognostizieren Sie Veränderungen, damit Ihr Geschäft den Branchenveränderungen immer einen Schritt voraus ist

Strukturieren, optimieren und messen Sie Multi-Channel-Marketingkampagnen für maximale Leistung

Definieren Sie die Positionierung Ihrer Marke und stellen Sie eine konsistente Botschaft an allen Kundenkontaktpunkten sicher

Karte der Customer Journey und Segmentierung der Zielgruppen zur Verbesserung der Personalisierung und Interaktion

Passen Sie Marketingstrategien an branchenspezifische Herausforderungen und Ziele an

Chief Marketing Officer GPT-Limits

Es fehlen Echtzeit-Ausführungsfunktionen, sodass Teams Erkenntnisse über externe Plattformen umsetzen müssen

Bietet nur begrenzte kreative Design-Funktionen, sodass separate tools für die Erstellung von Inhalten und Assets erforderlich sind

Anpassung an Nischenbranchen erforderlich, um die einzigartigen Marktdynamiken und Kundenerwartungen zu erfüllen

18. ZuBot (am besten für Werbestrategen, die Kampagnen mit verhaltensbasierten Marketingprinzipien optimieren)

via Zubot

Facebook, Instagram und Google Ads – all diese Plattformen erfordern ein tiefes Verständnis von verhaltensbasierten Marketingtechniken.

Hier kann ZuBot Marketingfachleuten mit seinem eingebauten Wissen über psychologische Prinzipien wie soziale Bewährtheit und Knappheit helfen und Marketingkampagnen erstellen, die für die Kundenkonversion optimiert sind.

Die besten Features von ZuBot

Nutzen Sie das Know-how im Bereich Verhaltensmarketing, um Anzeigen für Interaktionen und Konversionen zu optimieren

Wenden Sie psychologische Prinzipien wie Knappheit, soziale Bewährtheit und das Baader-Meinhof-Phänomen an, um Anzeigen überzeugender zu gestalten

Verfeinern Sie Nachrichten und Bilder mithilfe eines datengesteuerten Ansatzes für eine optimale Leistung auf allen Plattformen

Bewerten und verbessern Sie vorhandene Anzeigen mit umsetzbaren Empfehlungen

Passen Sie sich nahtlos an verschiedene Branchen und Einzelzielgruppen an, um maßgeschneiderte Werbestrategien zu entwickeln

ZuBot-Limits

Verwendet von Benutzern bereitgestellte Informationen, um Anzeigen effektiv benutzerdefiniert anzupassen

Verwaltet Werbekampagnen nicht direkt, bietet aber fachkundige Beratung

Für die Leistungsanalyse ist das Feedback der Benutzer erforderlich, um Strategien zu optimieren

💡 Profi-Tipp: Eine Marketingkampagne ohne solide Struktur zu planen, führt zu Verwirrung und verpassten Gelegenheiten. Diese kostenlosen Vorlagen für Marketingpläne zur Erstellung einer Marketingstrategie bieten Ihnen sofort einsatzbereite Vorlagen, mit denen Sie Ihre Strategie optimieren, Ihr Team auf Kurs halten und Kampagnen klar umsetzen können.

19. Consensus GPT (am besten für Forscher und Marketingfachleute geeignet, die glaubwürdige Erkenntnisse gewinnen möchten)

via ChatGPT

Forscher, Studenten und Fachleute benötigen eine Lösung, die glaubwürdige Erkenntnisse an einem Ort zusammenfasst.

Consensus GPT bietet dies, indem es evidenzbasierte Antworten aus von Experten begutachteten Studien liefert. Ob es um die Bewertung medizinischer Behandlungen, die Untersuchung wirtschaftlicher Trends oder die Validierung wissenschaftlicher Behauptungen geht – Consensus GPT optimiert den Forschungsprozess mit akademischer Genauigkeit und Effizienz.

Die besten Features von Consensus GPT

Fassen Sie Forschungsergebnisse in klaren, prägnanten Schlussfolgerungen zusammen, um Entscheidungen schneller treffen zu können

Bieten Sie Zugang zu von Experten geprüften Studien , um sicherzustellen, dass die Erkenntnisse auf glaubwürdigen Quellen basieren

Filtern Sie Studien nach Relevanz, Methodik und Glaubwürdigkeit, um präzise Ergebnisse zu erhalten

Generierung automatisierter Zitate zur Vereinfachung der Referenzierung für akademische und berufliche Arbeiten

Bleiben Sie mit den neuesten Forschungsergebnissen auf dem Laufenden, um manuelle Recherchen zu vermeiden

Einschränkungen von Consensus GPT

Basiert auf veröffentlichten Studien, die möglicherweise neue, aber noch unveröffentlichte Erkenntnisse ausschließen

Variiert je nach Kontextinterpretation basierend auf der Spezifität der Abfrage, die präzise Eingaben erfordert

Dient als Recherchetool und nicht als Ersatz für Expertenanalysen bei komplexen Themen

🧠 Wussten Sie schon?: 83 % der Marketingfachleute geben an, dass KI ihnen dabei hilft, mehr Inhalte zu produzieren, als sie es ohne KI könnten. Erfahren Sie in einem Leitfaden zur Nutzung von KI im Content-Marketing, wie Sie KI-Effizienz und menschliche Kreativität in Einklang bringen können.

20. Marketing-Mentor (am besten für Eigentümer kleiner Unternehmen geeignet, die umsetzbare Ratschläge suchen)

via Marketing Mentor

Marketing Mentor hilft Eigentümern kleiner Unternehmen, sich mit unkomplizierten, umsetzbaren Ratschlägen in der Komplexität des Marketings zurechtzufinden.

Marketing Mentor GPT erledigt dies, indem es praktische Strategien liefert, die zu echten Ergebnissen führen. Ob es um das Wachstum in den sozialen Medien, E-Mail-Kampagnen oder die Positionierung der Marke geht, dieses GPT bietet leicht verständliche und umsetzbare Erkenntnisse.

Die besten Features von Marketing Mentor

Übersetzen Sie komplexe Marketingkonzepte in einfache, verständliche Strategien

Bleiben Sie über die neuesten Trends auf dem Laufenden, um sicherzustellen, dass Ihre Geschäfte wettbewerbsfähig bleiben

Bieten Sie benutzerdefinierte Anleitungen basierend auf Branchen-, Zielgruppen- und Budgetbeschränkungen an

Priorisieren Sie Effizienz, indem Sie nur die wirkungsvollsten Marketing-Aufwände empfehlen

Unternehmer mit begrenzter Marketingerfahrung durch klare, schrittweise Ratschläge unterstützen

Marketing Mentor: Limits

Es fehlt die praktische Umsetzung , sodass Benutzer Strategien selbst umsetzen müssen

Ersetzt nicht die menschliche Kreativität beim Branding und Storytelling

Wir können kein tiefgreifendes Nischen-Know-how für hochspezialisierte Branchen bereitstellen

Basiert auf verfügbaren Daten, d. h. hyperlokale oder hochspezifische Erkenntnisse können begrenzt sein

21. SEO GPT (am besten für SEO-Spezialisten geeignet, die Inhalte, Keywords und die technische Leistung der Website optimieren)

via ChatGPT

Marketingfachleute, Unternehmen und Agenturen, die auf der Suche nach datengestützten Erkenntnissen, strategischen Empfehlungen und automatisierter Optimierung von Inhalten sind, können diese Fehler mit SEO GPT vermeiden.

SEO GPT unterstützt Marketingfachleute mit KI-gestützten SEO-Strategien und -Skizzen, die sich an die neuesten Suchmaschinenrichtlinien anpassen, um nachhaltiges Wachstum zu fördern.

SEO GPT: Die besten Features

Inhalte mit KI optimieren, um sie an die Suchabsicht anzupassen und das Ranking zu verbessern

Analysieren Sie Keywords, um wirkungsvolle Möglichkeiten für organischen Traffic zu identifizieren

Erkennen Sie technische SEO-Probleme, um die Crawlability, den Index und die Leistung zu verbessern

Automatisierung von Berichterstellung und Analysen zur Nachverfolgung von Rankings, Traffic und Trends bei Mitbewerbern

Integration in CMS-Plattformen und SEO-tools zur Optimierung von Workflows und Ausführung

SEO GPT-Limits

Erzeugt Inhalte mit begrenzter Kreativität , die manuell verfeinert werden müssen, um sie an die Marke anzupassen

Basiert auf vorhandenen Datensätzen und APIs, was zu gelegentlichen Verzögerungen bei Echtzeit-Updates führen kann

Erfordert SEO-Kenntnisse, um erweiterte Empfehlungen und Berichte vollumfänglich nutzen zu können

Lesen Sie auch: Wie man KI in der Werbung einsetzt (Anwendungsfälle und Tools)

22. Nützlichkeit und Qualität von Inhalten SEO Analyzer (am besten für Marketingfachleute, die sicherstellen möchten, dass Inhalte den Google-Kriterien E-E-A-T entsprechen)

via ChatGPT

Ganz gleich, ob Sie vorhandene Inhalte verfeinern oder mit denen der Konkurrenz vergleichen möchten, Content Helpfulness und Quality SEO Analyzer bieten maßgeschneiderte Empfehlungen, um die Glaubwürdigkeit, das Fachwissen und die Zufriedenheit der Benutzer Ihrer Inhalte zu verbessern.

Nützlichkeit und Qualität von Inhalten SEO Analyzer beste Features

Identifizieren Sie Lücken, Redundanzen und Verbesserungsmöglichkeiten bei Inhalten, um sie an die Richtlinien für hilfreiche Inhalte von Google anzupassen

Vergleichen Sie die Inhalte Ihrer Mitbewerber , um Stärken und Schwächen für eine datengesteuerte Content-Strategie aufzudecken

Verbessern Sie die Lesbarkeit, Struktur und Interaktion mit SEO-orientierten Empfehlungen

Verfeinern Sie Fachwissen, Vertrauenswürdigkeit und Autorität, um in jeder Nische Glaubwürdigkeit zu erlangen

Verwandeln Sie leistungsschwache Seiten in hochwertige Assets, die organischen Traffic anziehen

Nützlichkeit und Qualität von Inhalten SEO Analyzer Limits

Erfordert klare Eingaben zu Abfragen für Einzelziele und URLs von Mitbewerbern, um die genaueste Analyse zu liefern

Bietet strategische Beratung statt Automatisierung der direkten Erstellung von Inhalten

Passt Strategien an sich entwickelnde Suchtrends an, anstatt algorithmische Änderungen zu überschreiben

23. Präsentation und Folien GPT (am besten für Profis geeignet, die schnell KI-gestützte Präsentationen erstellen möchten)

via ChatGPT

Mitreißende Präsentationen erzählen eine fesselnde Geschichte.

Die Erstellung effektiver Folien kann jedoch zeitaufwendig sein und erfordert Recherche, Design und Klarheit, um sicherzustellen, dass die Botschaft ankommt.

SlidesGPT vereinfacht diesen Prozess und erstellt hochwertige, strukturierte Präsentationen mit nahtloser Recherche, visuellen Elementen und Inhalten auf Doktoranden-Niveau – alles optimiert für eine maximale Wirkung.

Präsentation und Folien Die besten Features von GPT

Erzeugt präsentationsfertige Folien mit prägnanten, informationsreichen Inhalten, die auf das Thema zugeschnitten sind

Integriert Echtzeit-Recherchen , um aktuelle Fakten, Statistiken und Fallstudien für mehr Glaubwürdigkeit bereitzustellen

findet automatisch relevante Bilder* und Symbole, um die visuelle Interaktion ohne zusätzlichen Aufwand zu verbessern

Strukturiert Präsentationen mit klaren Erzählungen, logischem Flow und professionellem Format

Unterstützt verschiedene Themen, von technischen Vertiefungen bis hin zu Geschäftsstrategien und akademischen Präsentationen

Passt sich dem Feedback der Benutzer an und verfeinert Folien für spezifische Anforderungen, während die Effizienz erhalten bleibt

Präsentation und Folien GPT-Limits

Limitierte benutzerdefinierte Gestaltung, die möglicherweise eine nachträgliche Bearbeitung für eine markenspezifische Ästhetik erfordert

Für Echtzeit-Recherchen und die Erstellung von Folien ist eine Verbindung zum Internet erforderlich

Ein festes, prägnantes Format für Aufzählungszeichen passt möglicherweise nicht zu allen Präsentationsstilen

Lesen Sie auch: Wie man KI im Marketing einsetzt: 10 effektive Beispiele

24. DesignerGPT (am besten für Marketingfachleute und Unternehmer geeignet, die KI-generierte Websites entwerfen)

via ChatGPT

DesignerGPT bietet Lösungen für die einfache Erstellung von Websites.

Ob Sie persönliche Portfolios, Websites für Unternehmen oder interaktive Seiten erstellen möchten, DesignerGPT vereinfacht den Prozess mit strukturierten, reaktionsschnellen Designs, für die keine Kenntnisse in der Erstellung von Codes erforderlich sind.

Die besten Features von DesignerGPT

generieren Sie nahtlos HTML und CSS* für professionelle Websites

Integrieren Sie modernes Design für visuell ansprechende und benutzerfreundliche Layouts

Automatisierung des responsiven Designs, um eine optimale Ansicht auf allen Geräten zu gewährleisten

Sofortige Bildintegration durch DALL-E- oder Unsplash-Integration

Bieten Sie Exportfunktionen für die kontinuierliche Weiterentwicklung auf Plattformen wie Replit an

Sorgen Sie für eine strukturierte Organisation der Inhalte, um eine klare Navigation und Lesbarkeit zu gewährleisten

Beseitigen Sie technische Barrieren und machen Sie Webdesign für alle zugänglich

Limits von DesignerGPT

Limitierte, tiefgreifende benutzerdefinierte Optionen über die generierte Struktur hinaus

Keine integrierte Backend-Funktionalität für dynamische Inhalte oder Datenbanken

Erfordert externes Hosting und Bereitstellung für den Live-Zugriff auf die Website

Die Bilderzeugung basiert auf DALL-E oder Unsplash, was die volle kreative Kontrolle limitiert

Lesen Sie auch: Die besten KI-Tools für das Marketing, um produktiv zu bleiben

25. Fragen Sie alles zum Thema Marketing (am besten für Marketingberater, die benutzerdefinierte KI-gesteuerte Einblicke benötigen)

via ChatGPT

Ask All About Marketing ist für diejenigen gedacht, die umsetzbare Erkenntnisse, leistungsorientierte Strategien und einen sorgfältigen Ansatz für digitales Marketing verlangen.

Dieses GPT bietet detaillierte, schrittweise Marketingstrategien, die auf bestimmte Branchen, Anwendungsfälle und Geschäftsmodelle zugeschnitten sind.

Fragen Sie nach den besten Features von "Ask All About Marketing"

Expertenwissen zu den neuesten Marketingtrends, von KI-gesteuerten Kampagnen bis hin zu fortgeschrittenen Analysen

Komplexe digitale Marketingkonzepte in praktische, ausführbare Strategien aufschlüsseln

Bieten Sie Echtzeitanalysen der Marktdynamik , um sicherzustellen, dass Strategien anpassungsfähig und wettbewerbsfähig bleiben

Integrieren Sie Best Practices aus verschiedenen Marketingdisziplinen, einschließlich SEO, PPC, Content-Marketing und Conversion-Optimierung

Fragen Sie nach den Limits im Marketing

Es fehlt die praktische Umsetzung , die sich ausschließlich auf strategische Beratung und Unterstützung konzentriert

Zu erledigen: Keine direkte Verwaltung von Werbebudgets oder Kampagnenausführung

Erfordert, dass Benutzer Strategien selbst anwenden oder mit einem internen/externen Marketing-Team für die Umsetzung zusammenarbeiten

Die Verwendung unterschiedlicher Tools und Plattformen für unterschiedliche Funktionen führt jedoch häufig zu verstreuten, nicht miteinander verbundenen Informationen. Diese Fragmentierung erschwert es Marketingfachleuten, datengestützte Entscheidungen zu treffen oder erfolgreiche Kampagnen zu überarbeiten.

Hier kommt ClickUp ins Spiel – die App für alles bei der Arbeit – und eine vielseitige Plattform für Projektmanagement und Produktivität, die als leistungsstarkes KI-Tool für Marketing-Teams dient.

Durch die Integration von KI in das Aufgabenmanagement, die Erstellung von Inhalten und die Nachverfolgung von Kampagnen ermöglicht ClickUp Marketing-Teams, sich auf Strategie und Innovation zu konzentrieren und gleichzeitig sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren.

Ob Sie Kampagnen planen, die Leistung analysieren oder Ideen sammeln – die KI-Funktionen von ClickUp stellen sicher, dass Ihr Marketing-Aufwand sowohl datengesteuert als auch wirkungsvoll ist.

Lassen Sie uns die Features von ClickUp durchgehen und wie Sie sie zu Ihrem Vorteil nutzen können.

ClickUp Brain für Inhalte

ClickUp AI ist die integrierte native KI der Plattform, die die mühelose Erstellung von Inhalten ermöglicht. Sie hilft bei der Ideenfindung für Blogbeiträge, Bildunterschriften für soziale Medien, E-Mail-Kampagnen und Werbetexte. Sie ersetzt andere GPTs, indem sie vorhandene Inhalte verfeinert, indem sie Grammatik, Ton und Lesbarkeit verbessert und so sicherstellt, dass Ihre Botschaft bei Ihrem Publikum ankommt.

Analysieren Sie Markttrends, Erkenntnisse über die Zielgruppe und Strategien der Wettbewerber während Ihrer Brainstorming-Sitzung mit ClickUp Brain

💡 Profi-Tipp: Bevor Sie beginnen, legen Sie klare Marketingziele fest. Verwenden Sie die Vorlage für den Marketingplan von ClickUp, um Ziele in umsetzbare Schritte zu unterteilen und den Fortschritt mit integrierten Analysen zu verfolgen.

Yvi Heimann, Benutzer von ClickUp und Beraterin für Geschäftseffizienz, beschrieb die Wirkung von ClickUp wie folgt:

Wir konnten die für bestimmte Workflows benötigte Zeit halbieren, indem wir Ideen, Frameworks und Prozesse spontan und direkt in ClickUp generieren konnten.

Wir konnten die für bestimmte Workflows benötigte Zeit halbieren, indem wir Ideen, Frameworks und Prozesse spontan und direkt in ClickUp generieren konnten.

Und noch etwas! Vergessen Sie generische Massen-E-Mails für Ihre E-Mail-Marketingkampagnen – ClickUp Brain personalisiert die Ansprache auf der Grundlage des Verhaltens der Zielgruppe. Es optimiert die Versandzeiten und sorgt so für höhere Öffnungsraten und eine bessere Interaktion, während es die Nachfassaktionen automatisiert, um Leads mühelos zu pflegen.

*Senden und beantworten Sie E-Mails direkt und vermeiden Sie den Wechsel zwischen mehreren Plattformen mit der E-Mail-Projektmanagement-Lösung von ClickUp

Neben diesen Vorteilen unterstützt ClickUp Brain auch bei der Keyword-Recherche, Marktanalyse und technischen SEO-Audits.

Erstellen Sie Blogbeiträge, Skripte für Videos, Social-Media-Updates und Inhalte für Marketingkampagnen mit ClickUp Brain

Klingt nach vielen coolen Features in einem Paket? Absolut. Aber wenn Sie gerade erst anfangen, ist die Vorlage für den Marketing-Aktionsplan von ClickUp eine gute Idee für den Anfang.

Diese Vorlage herunterladen Erhalten Sie eine klare Strategie, um Ihre Zielgruppe zu erreichen, Aktionen zu bewerben und die Preisgestaltung zu verwalten, indem Sie die Vorlage für den Marketing-Aktionsplan von ClickUp verwenden

Die Vorlage hilft Unternehmen dabei, ihre Marketingstrategie zu skizzieren, einschließlich der Zielgruppe, der Taktiken für Aktionen, der Preisgestaltung und der Verteilung. Sie dient als Fahrplan, um sicherzustellen, dass der Aufwand für das Marketing organisiert, zielorientiert und auf die Geschäftsziele abgestimmt ist.

Automatisierung von Aufgaben im Marketing mit ClickUp Automatisierungen

Dies ist ein von vielen Marketingfachleuten bevorzugtes Feature. Da Marketing-Teams oft mit endlosen sich wiederholenden Aufgaben zu tun haben – E-Mails nachfassen, den Status von Kampagnen aktualisieren, Aufgaben zuweisen – macht ClickUp Automatisierungen die manuelle Arbeit überflüssig.

Auslöser für Workflows basierend auf bestimmten Bedingungen und Reduzierung manueller Arbeit durch ClickUp Automatisierungen

Sie können Auslöser für die Automatisierung von Genehmigungen, die Zuweisung von Aufgaben und die Planung von Nachfassaktionen festlegen, sodass sich Ihr Team auf die Strategie statt auf administrative Arbeit konzentrieren kann.

📌 Beispiel: Ein Marketingmitarbeiter richtet eine Automatisierung ein, bei der eine E-Mail-Kampagne jedes Mal ausgelöst wird, wenn ein neuer Blogbeitrag fertiggestellt und der Beitrag in den sozialen Medien geplant wird.

Lesen Sie auch: Wie das Marketing-Team von ClickUp ClickUp nutzt

Projektmanagement und Fortschritt von Aufgaben

Die Features von ClickUp für die Verwaltung von Aufgaben stellen sicher, dass jede Marketingkampagne mit Tools wie den folgenden im Zeitplan bleibt:

✅ ClickUp Dokumente für die gemeinsame Planung von Inhalten und Brainstorming

✅ ClickUp Aufgaben zur Optimierung wiederkehrender Workflows im Marketing

✅ Automatisierte Erinnerungen zur Vermeidung von Terminüberschreitungen

clickUp AI bietet umfassende Unterstützung für das Marketing in verschiedenen Funktionen:*

Analysiert Kampagnendaten für umsetzbare Erkenntnisse und visuelle Berichte

Segmentiert Zielgruppen, um den Aufwand für das Marketing zu personalisieren

Erleichtert kreatives Brainstorming und Ideenfindung

Optimiert die Planung von Social-Media-Aktivitäten basierend auf dem Verhalten der Zielgruppe

Verbessert das E-Mail-Marketing mit Vorschlägen für Inhalte und Leistungsanalysen

Priorisiert Aufgaben basierend auf Fristen und Kapazität des Teams

Überwacht Kampagnen von Mitbewerbern, um Differenzierungsmöglichkeiten zu identifizieren

Analysiert Kundenfeedback, um strategische Entscheidungen zu treffen

Funktionen als All-in-One-KI-Assistent für die datengesteuerte Marketingoptimierung

Sie können ClickUp Brain + ClickUp Docs in Aktion mit der Vorlage für Marketingkampagnen von ClickUp sehen, die Teams bei der Vorbereitung auf jede Phase ihres Marketingprojekts unterstützt.

Diese Vorlage herunterladen Definieren Sie Ihre Ziele für die Kampagne, strukturieren Sie Ihre Ideen und organisieren Sie Ihre Marketingergebnisse mit der Vorlage für Marketingkampagnen von ClickUp

Diese Vorlage ermöglicht es Unternehmen, klare Ziele für ihre Kampagnen zu definieren, um ihre Marketingstrategie darauf abzustimmen, kreative Ideen zu entwickeln, um die Wirkung und das Engagement zu maximieren, und die Ergebnisse für jede Phase der Marketingkampagne zu organisieren.

Apropos Marketingkampagnen: Sie können auch die Vorlage für Marketing-Teams von ClickUp verwenden, um Ihre Aufgaben zu organisieren und den Fortschritt von Projekten nachzuverfolgen.

ClickUp AI schließt Ihre Marketinglücken

Mike Coon, Programmmanager bei DISH, machte folgende Notiz:

ClickUp Brain ist wie ein Vollmitglied in unserem Team. Es ist eine geniale App. Sie ist so einfach und spart so viel Zeit. Zu erledigen ist lediglich die Eingabe einer Frage wie "Was ist der aktuelle Stand dieses Projekts?" und ich erhalte eine vollständig formatierte Liste mit allem, was in dem von mir gewünschten Zeitraum passiert ist.

ClickUp Brain ist wie ein Vollmitglied in unserem Team. Es ist eine geniale App. Sie ist so einfach und spart so viel Zeit. Zu erledigen ist lediglich die Eingabe einer Frage wie "Was ist der aktuelle Stand dieses Projekts?" und ich erhalte eine vollständig formatierte Liste mit allem, was in dem von mir gewünschten Zeitraum passiert ist.

ClickUp hebt KI für das Marketing auf ein neues Level – mit KI-gestützten Erkenntnissen, zentralisierter Dokumentation, Zusammenarbeit in Echtzeit und automatisierten Workflows. So kann Ihr Team intelligenter und nicht härter arbeiten.

Melden Sie sich jetzt kostenlos bei ClickUp an und bringen Sie Ihre Marketingstrategie auf die nächste Stufe!