ClickUp vs. Clockify: Welches Tool ist besser für die Zeiterfassung?

Zeit. Es ist die eine Sache, von der niemand genug zu haben scheint – mit unerledigten Aufgaben, drohenden Abgabeterminen für die Arbeit und persönlichen Verpflichtungen, die unsere ständige Aufmerksamkeit erfordern.

Aber wissen Sie eigentlich, wie viel Zeit Sie tatsächlich aufwenden?

Erstellen Sie Schätzungen oder verwenden Sie Tabellenkalkulationen, um die für Aufgaben aufgewendete Zeit manuell zu protokollieren? Das führt schnell zu Verwirrung und verschwendeten Stunden. Glücklicherweise sorgen moderne Tools zur Zeiterfassung bei Projekten für mehr Ordnung.

Wenn Sie nach einer App zur Zeiterfassung suchen, sind Ihnen wahrscheinlich ClickUp und Clockify aufgefallen – beides solide Optionen für die Nachverfolgung des Fortschritts von Projekten. Aber welche passt am besten zu Ihrem Workflow?

In diesem Leitfaden werden wir die Debatte zwischen ClickUp und Clockify mit einem detaillierten Vergleich ihrer Features und Stärken beenden.

Was ist ClickUp?

Starten Sie die Zeiterfassung in ClickUp Mit dem Global Timer von ClickUp können Sie von überall aus die Zeit überwachen, Zeitschätzungen vornehmen, Notizen zu Einträgen hinzufügen und auf Zeitberichte zugreifen

ClickUp, die "Alles-App für die Arbeit", wurde entwickelt, um alle Ihre Aufgaben – mit ihren Zeitschätzungen – an einem Ort zusammenzuführen. Sie konsolidiert Ihre Projekte, Dokumente und Chats in einem KI-gestützten Tool.

Verwenden Sie es als Tool für das Aufgaben- und Projektzeitmanagement, um Ihre Workflows zu optimieren und Ihre Ziele schneller zu erreichen. Genießen Sie die native Zeiterfassung in der Web-App sowie mit der kostenlosen Erweiterung für Chrome von ClickUp.

Features von ClickUp

Hier erfahren Sie, warum ClickUp eines der besten tools für die Zeiterfassung und -verwaltung ist:

1. ClickUp Projekt Zeiterfassung

Nachverfolgung der Zeit in den verschiedenen Phasen eines Projekts mit den Features zur Zeiterfassung von ClickUp

Mit den Features zur Zeiterfassung von ClickUp für Projekte können Sie die für jede Aufgabe und Unteraufgabe aufgewendete Zeit detailliert nachverfolgen – von wenigen Sekunden bis hin zu Tagen

Starten und stoppen Sie Timer für Aufgaben, protokollieren Sie die Zeit manuell und kategorisieren Sie Einträge für eine bessere Berichterstellung. Erweiterte Features wie abrechenbare Zeit, Zeitschätzungen und detaillierte Berichte helfen Teams, produktiv zu bleiben und gleichzeitig eine genaue Budgetierung der Projekte sicherzustellen.

2. ClickUp Zeitmanagement

Passen Sie das Fälligkeitsdatum einer Aufgabe an, die andere blockiert, und ClickUp ändert automatisch die Fälligkeitsdaten für die abhängigen Aufgaben

Warum schaffen es manche Menschen, ihre vollen Terminkalender besser zu managen als andere? Das Geheimnis liegt oft im Zeitmanagement, und ClickUp hilft Ihnen, Ihre Zeit effektiver zu verwalten.

Die ClickUp Time Management Suite definiert die Zeiterfassung und -zuweisung innerhalb von Projekten in Ihrem Team neu.

Protokollieren Sie zunächst die Zeit direkt in Aufgaben auf Desktop-, Mobil- oder Browser-Plattformen, um die Zeitzuweisung genau zu überwachen. Legen Sie die erwartete Dauer für Aufgaben und Unteraufgaben fest, um die Planung des Workloads und das Erwartungsmanagement zu erleichtern. Unterscheiden Sie zwischen abrechenbaren und nicht abrechenbaren Stunden, um die Rechnungsstellung und die interne Berichterstellung zu optimieren.

Mit ClickUp können Sie Aufgaben ganz einfach planen, indem Sie sie per Drag-and-Drop über die Oberfläche des ClickUp Kalenders ziehen. ClickUp unterstützt tägliche, wöchentliche und monatliche Ansichten. Sie können sogar das Fälligkeitsdatum einer Aufgabe anpassen, und ClickUp aktualisiert automatisch alle abhängigen Unteraufgaben, um die Zeitleisten des Projekts beizubehalten.

Schließlich können Sie in ClickUp benutzerdefinierte Berichte und Timesheets erstellen, um Einträge zu überprüfen, Ihre Produktivität zu analysieren und die Ressourcenzuweisung zu verbessern

3. ClickUp Kalender

Einfache Organisation und Nachverfolgung Ihrer Aufgaben mit dem ClickUp Kalender für eine klarere Ansicht Ihrer Arbeit

Der ClickUp Kalender vereint all Ihre Verpflichtungen in einer Ansicht. Verwenden Sie ihn, um Ihre Arbeit, Ihr Privatleben und Ihre sozialen Kalender an einem Ort zu integrieren – und verabschieden Sie sich von Doppelbuchungen, verpassten Fristen und dem ständigen Wechsel zwischen verschiedenen Tools.

Was gibt es noch? Sie können die Ansicht Ihres Kalenders benutzerdefiniert anpassen, um Tages-, Wochen- oder Monatspläne anzuzeigen, damit Sie Ihre Arbeit besser planen können.

Die erweiterte Filterung hilft dabei, Schlüsselaufgaben hervorzuheben, während die Drag-and-Drop-Oberfläche es Ihnen ermöglicht, Meetings und Verpflichtungen schnell neu zu planen. Mit den KI-Vorschlägen des ClickUp Kalenders finden Sie die optimalen Blöcke für die Erledigung Ihrer anstehenden Aufgaben, die Planung von Meetings mit Ihren Kollegen und um durchzuatmen!

Für eine erweiterte Zeiterfassung bietet ClickUp vorgefertigte Tabellen, Arbeitsblätter, Ordner und Listen, die Unternehmen bei der Verfolgung des Projektfortschritts unterstützen. Es enthält auch Vorlagen für die Zeiterfassung und Zeitstudien zur einfacheren Verwaltung von Aufgaben. Diese Vorlagen optimieren Fristen, Aufgabenzuweisungen und die Fortschrittsverfolgung und halten Projekte mit minimalem Aufwand auf Kurs.

Nach der Protokollierung der Zeit können Sie mit ClickUp schnell Tags hinzufügen und Einträge suchen – einfach, effektiv und zeitsparend.

ClickUp-Preise

Was ist Clockify?

via Clockify

Während ClickUp alle Ihre Tools für die Produktivität in einer App vereint, konzentriert sich Clockify stark auf Timesheets und Funktionen für abrechenbare Stunden. Große Unternehmen nutzen die Plattform häufig für ihre Client-Portale, Warnmeldungen und Benachrichtigungen, die Teams über den Fortschritt von Projekten auf dem Laufenden halten. Die Funktion zur Mitarbeiterplanung vereinfacht auch die Schichtplanung erheblich.

Für Geschäfte mit größeren Teams hilft Clockify bei der Nachverfolgung der Aufgaben der Mitarbeiter, der effektiven Zuweisung von Projekten und bietet eine klare Ansicht des Fortschritts. Es erhöht auch die Sichtbarkeit der Teamaktivitäten und erleichtert es, über Projektentwicklungen auf dem Laufenden zu bleiben.

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie die Eisenhower-Matrix oder ein ähnliches System zur Priorisierung, um Aufgaben nach Dringlichkeit und Wichtigkeit zu kategorisieren. Konzentrieren Sie sich auf Aufgaben mit großer Wirkung, die den Fortschritt vorantreiben, und delegieren oder planen Sie weniger kritische Aufgaben. So stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Zeit dort verbringen, wo sie am wichtigsten ist, anstatt sich in geschäftiger Arbeit zu verlieren.

Clockify Features

Hier sehen Sie einige der beliebtesten Features von Clockify, von der Zeiterfassung bis hin zu detaillierten Berichterstellungen – alles darauf ausgelegt, die Produktivität zu steigern und Projekte auf Kurs zu halten.

1. Zeiterfassung

via Clockify

Die Zeiterfassung mit Clockify ist einfach, egal ob Sie die Desktop-App, die mobile App oder die Erweiterungen für den Browser verwenden. Sie funktioniert auch reibungslos mit Chrome, Firefox und Edge.

Administratoren können Geräte als Vor-Ort-Kioske für eine einfache Zeiterfassung einrichten, und Projektmanager können die Zeit für ihre Teams direkt hinzufügen. Bei Bedarf können Benutzer ihre Einträge anpassen und manuelle Zeiten hinzufügen. Für eine höhere Genauigkeit können Administratoren Rundungen für Gehaltsabrechnungszwecke aktivieren.

Wenn Sie ein Mitarbeiter sind, klicken Sie einfach auf die Schaltfläche "Play ▶️", um zu starten, wählen Sie einen Client, ein Projekt und eine Aufgabe aus und klicken Sie auf die Schaltfläche "⏹️ Stop", wenn Sie fertig sind. Sie können auch Tags für Berichte hinzufügen, Zeiten als abrechenbar oder nicht abrechenbar markieren und Pausen nachverfolgen

Als Manager erhalten Sie eine vollständige Ansicht der Zeitaktivitäten Ihres Teams, einschließlich der Pausen. Sie können jedoch keine bestimmten Pausenzeiten oder direkte Stempelungen erzwingen, es sei denn, Sie erstellen eine benutzerdefinierte Aktivität wie "Pause" im System

2. Auto-Tracker

via Clockify

Wenn Sie die Zeit, die Sie für Ihre Aufgaben aufwenden, automatisch auf der Grundlage der Computeraktivität nachverfolgen müssen, können Sie mit der automatischen Zeiterfassung von Clockify Timer manuell starten oder stoppen.

Benutzer können bestimmte Anwendungen und Websites auswählen, um die Aufzeichnungsintervalle zu verfolgen und benutzerdefiniert anzupassen, um noch mehr Kontrolle über ihre Zeiterfassung zu erhalten.

3. Integrationen

via Clockify

Mit über 80 Integrationen verbindet sich Clockify mit vielen beliebten Apps und Tools – einschließlich ClickUp!

Die Integration von Clockify in ClickUp funktioniert reibungslos in allen Plänen. Egal, ob Sie die Zeit auf einem Desktop oder über Google Chrome nachverfolgen, Sie können die für eine Aufgabe oder ein Projekt aufgewendeten Stunden ganz einfach protokollieren.

Clockify-Preise

Free

Basic: 4,99 $/Monat pro Benutzer

Standard : 6,99 $/Monat pro Benutzer

Pro : 9,99 $/Monat pro Benutzer

Enterprise : 14,99 $/Monat pro Benutzer

Produktivitätssuite: 15,99 $/Monat pro Benutzer

ClickUp vs. Clockify: Vergleich der Features

Lassen Sie uns nun die Features von ClickUp und Clockify aufschlüsseln, um zu sehen, welche Software für Zeiterfassung und Projektmanagement Ihren Anforderungen am besten entspricht. Unten finden Sie einen Vergleich:

Features ClickUp Clockify Zeiterfassung Integrierte Zeiterfassung mit manuellem Eintrag Automatische und manuelle Zeiterfassung Aufgabenverwaltung Erweiterte Aufgabenverwaltung, wiederkehrende Aufgaben, Abhängigkeiten Grundlegende Nachverfolgung von Aufgaben mit Timern *nachverfolgung von Projekten Wählen Sie aus über 15 Ansichten, darunter Gantt-Diagramme, Zeitleisten und die Workload-Ansicht. Erhalten Sie detaillierte, anpassbare Timesheets Timesheets, detaillierte Berichte Integrationen über 1.000 Integrationen, einschließlich Slack, Zapier über 80 Integrationen, darunter Trello, Asana Features für Teams Unbegrenzte Benutzer, Berechtigungen, Workload-Ansichten Grundlegende Nachverfolgung von Teams, begrenzte Rollen Benutzerdefiniert Benutzerdefinierte Dashboards, Vorlagen, Automatisierung Grundlegende Tags, Beschreibungen von Projekten Preisgestaltung Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 7 $/Monat Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 4,99 $/Monat Sicherheit Sicherheit auf Enterprise-Niveau Sicherheit bei Standardleistung

Hier erhalten Sie einen genaueren Einblick in die Features und Gewinner der einzelnen Kategorien.

1. Optionen zur Zeiterfassung

Bei Clockify dreht sich alles um Zeiterfassung, egal ob Sie die integrierte Stoppuhr verwenden oder die Stunden manuell erfassen. Sie können damit sehen, wie viel Zeit Sie aufwenden, die Arbeitszeiten der Mitarbeiter nachverfolgen, Einzelziele erreichen, Notizen hinzufügen und die Arbeit überprüfen – perfekt, um Projekte im Rahmen des Budgets zu halten.

ClickUp hingegen bietet eine flexible Zeiterfassung, die direkt in Ihren Workspace integriert ist – dort, wo Projekte ausgeführt werden. Sie können die Zeit anhand von Aufgaben, Ansichten, Timesheets oder der praktischen Erweiterung für Chrome nachverfolgen.

Eine Leiste für den Fortschritt zeigt die nachverfolgte Zeit im Vergleich zu den Zeitschätzungen in ClickUp an; abrechenbare Einträge sind in höheren Plänen verfügbar. Die Tools und Dashboards von ClickUp für die Berichterstellung geben Ihnen auch Einblicke in Ihre Zeitdaten auf allen Geräten.

🏆 Gewinner: ClickUp überzeugt durch seine Flexibilität und den Bereich an Optionen für die Zeiterfassung

2. Projektmanagement

Mit Clockify können Sie den Fortschritt von Projekten und Schlüssel-Metriken verfolgen und gleichzeitig die Zeit als abrechenbar oder nicht abrechenbar kategorisieren. Sie können Aufgaben zuweisen, die erfasste Zeit mit der geschätzten Zeit vergleichen und benutzerdefinierte Bewertungen für Projekte festlegen – ideal für Teams, die mit Clients oder Fristen arbeiten.

ClickUp hingegen ist ein umfassendes Projektmanagement-Kraftpaket mit der Möglichkeit, benutzerdefinierte Workflows einzurichten, über ClickUp Docs gemeinsames Wissen aufzubauen und Echtzeit-Dashboards zu erstellen, die Teams in Bewegung halten und ihre Arbeitsweise verbessern. Es optimiert persönliche und berufliche Projekte durch Automatisierung ohne Code und KI-gestützte Tools für das Schreiben, Wissensmanagement und Aufgabenmanagement.

Lassen Sie ClickUp Brain für sich schreiben, um Zeit und Aufwand zu sparen!

Ein herausragendes Feature? ClickUp Brain, ein KI-Assistent, der:

Findet schnell Antworten auf Ihre Aufgaben, Dokumente und chatten Sie in ClickUp

Automatisierung von Projektaktualisierungen und Zusammenfassungen von Aufgaben mit KI-StandUps

Erstellung und Verfeinerung von Inhalten wie E-Mails, Blogbeiträgen, Berichten über Projekte und mehr auf der Grundlage einfacher Eingabeaufforderungen

🏆 Gewinner: ClickUp, die App für alles bei der Arbeit. Von der Zeiterfassung bis zum Abrufen der benötigten Daten, wann immer Sie sie benötigen, ist wirklich alles an einem Ort.

3. Berichterstellung und Analyse

Sowohl Clockify als auch ClickUp helfen bei der Nachverfolgung und Analyse von Zeitdaten, verfolgen dabei jedoch unterschiedliche Ansätze.

Clockify bietet drei Berichte: Zusammenfassende Berichte für einen Überblick über Zeit, Aktivitäten und Benutzer; detaillierte Berichte, die Aufgaben, Gesamtstunden und abrechenbare Beträge aufschlüsseln; und wöchentliche Berichte, die eine Momentaufnahme der nachverfolgten Zeit liefern. Berichte können nach Tag, Aktivität oder Benutzer gefiltert und in den Formaten CSV, Excel oder PDF freigegeben werden.

ClickUp fungiert als Kontrollzentrum für Geschäfte und ermöglicht es Benutzern, benutzerdefinierte ClickUp-Dashboards mit Drag-and-Drop-Diagrammen, Grafiken und Tabellen zu erstellen. Diese Dashboards helfen Teams, den Fortschritt von Projekten zu überwachen, Schlüssel-Metriken, einschließlich Zeittrends, zu verfolgen und wertvolle Erkenntnisse zur Optimierung ihres Ansatzes zu gewinnen.

🏆 Gewinner: ClickUp hat hier einen Punkt Vorsprung vor Clockify, da es anpassbare Dashboards bietet, die die Aktivitäten von Projekten zusammenfassen und Ihnen Echtzeit-Updates zu wichtigen Statistiken wie der für Aufgaben aufgewendeten Zeit liefern.

4. Plattformkompatibilität

Sowohl ClickUp als auch Clockify bieten Zugriff auf mehrere Geräte, sodass Sie Ihre Zeit nachverfolgen und Aufgaben verwalten können, wo immer Sie sich befinden.

Clockify funktioniert mit Desktop-Apps, Webanwendungen und Erweiterungen für Browser wie Chrome und Firefox. Es unterstützt Windows, Mac, Linux, Android und iOS, sodass sich Arbeitszeiten von jedem Gerät aus einfach protokollieren lassen.

ClickUp sorgt mit seinen Apps für Windows, Mac und Linux für eine hohe Produktivität. Mit den mobilen Apps für iPhone, iPad und Android bleiben Sie in Verbindung und können Aufgaben unterwegs verwalten.

🏆 Gewinner: Es gibt ein Unentschieden. Sowohl ClickUp als auch Clockify sind auf mehreren Geräteplattformen stark vertreten, was die Nachverfolgung erleichtert.

ClickUp vs. Clockify auf Reddit

Wir haben uns auf Reddit umgesehen, um zu sehen, was die Leute über ClickUp im Vergleich zu Clockify denken.

Ein Redditor in der r/ClickUp-Community lobte die Plattform für ihren Tracker:

Ich habe eine Weile gebraucht, um mich an die in Clickup integrierte Zeiterfassung zu gewöhnen, aber sie ist wirklich gut und ermöglicht die Nachverfolgung der Zeit für Aufgaben, falls Clients eine Aufschlüsselung der Abrechnung wünschen. Und ein einfaches Dashboard zeigt alle Stunden für den Monat nach Space an, woraus ich die Abrechnung erstelle.

Ein anderer Benutzer im Subreddit r/productivity erklärte, warum er sich für Clockify entschieden hat:

Clockify ist einfach zu bedienen und ich fand es toll, dass es kostenlos ist.

Diskussionen unter Benutzern von Zeiterfassungsprogrammen heben einige gemeinsame Erkenntnisse hervor:

Clockify wird wegen seiner unkomplizierten Nachverfolgung und Erschwinglichkeit bevorzugt

ClickUp zeichnet sich durch seinen umfassenden Ansatz im Projektmanagement aus

Beide Tools helfen Teams, den Überblick über Arbeitszeiten und Produktivität zu behalten

Benutzerdefinierte Einstellungen und Berichterstellung spielen eine wichtige Rolle bei der Präferenz der Benutzer

Diese Erkenntnisse stimmen mit unserem Feature-Vergleich überein, bieten aber einen realen Kontext dafür, wie jedes tool in verschiedene Workflows passt.

Wählen Sie ClickUp, um die für Projekte aufgewendete Zeit einfach nachzuverfolgen

Das Urteil ist gefallen – ClickUp hat die Nase vorn!

Während Clockify sich durch eine unkomplizierte Zeiterfassung auszeichnet, geht ClickUp mit leistungsstarken Tools für das Projektmanagement darüber hinaus. Anpassbare Workflows, Dashboards in Echtzeit, Abhängigkeiten von Aufgaben und Funktionen für die Zusammenarbeit im Team machen es zu einer umfassenderen Lösung.

ClickUp hat noch mehr zu bieten. Mit leistungsstarken ClickApps, intelligenten Benachrichtigungen und KI-gesteuerter Automatisierung hilft es Teams, in jeder Abteilung produktiv und organisiert zu bleiben.

Möchten Sie diese Features in Aktion sehen? Testen Sie ClickUp noch heute und erleben Sie den Unterschied!