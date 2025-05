Kostenlose Vorlagen für die Halbjahresbeurteilung zur Nachverfolgung von Leistung und Produktivität

Könnten Sie ein Auto fahren, ohne jemals einen Blick auf das Dashboard zu werfen? Sie würden nicht wissen, ob Sie wenig Kraftstoff haben oder auf Probleme zurasen. Dasselbe gilt für die Leitung eines Teams.

Ohne eine Zwischenbeurteilung steuern Sie blind und riskieren, dass Ziele verfehlt werden, Mitarbeiter demotiviert sind und Herausforderungen nicht angegangen werden.

Hier kommt eine Vorlage für die Halbjahresbeurteilung ins Spiel. Sie vereinfacht den Zyklus der Leistungsbeurteilung, indem sie Prozesse wie die Bewertung des Fortschritts der Mitarbeiter, die Einstellung von Erwartungen und die Nachverfolgung von Verbesserungen erleichtert.

In diesem Leitfaden werden 12 kostenlose und anpassbare Vorlagen für die Halbjahresbeurteilung vorgestellt, die Ihnen dabei helfen, effektive Leistungsbeurteilungen Ihrer Mitarbeiter durchzuführen, umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen und das Engagement zu fördern.

🔍 Wussten Sie schon, dass 84 % der Mitarbeiter sich motivierter fühlen, wenn ihre Arbeit anerkannt wird?

*was sind Vorlagen für die Leistungsbeurteilung zur Jahresmitte?

Die Vorlagen für die Leistungsbeurteilung zur Jahresmitte vereinfachen den Prozess und erleichtern die Nachverfolgung und Bewertung von Fortschritten, die Erstellung von Leistungserwartungen und die konstruktive Kritik.

Aber zunächst einmal: Was ist eine Halbzeitbeurteilung? Es handelt sich um einen strukturierten Beurteilungsprozess, der in der Mitte des Zyklus der Leistungsbeurteilung stattfindet. Im Gegensatz zu einer jährlichen Leistungsbeurteilung bietet sie die Möglichkeit, die Leistung der Mitarbeiter zu bewerten, die Festlegung von Zielen zu besprechen und Strategien anzupassen, bevor das Jahr endet.

Wenn Sie also eine Vorlage für Leistungsbeurteilungen verwenden, können Sie:

Optimieren Sie den Bewertungsprozess

Stellen Sie sicher, dass Manager und Mitarbeiter auf dem gleichen Stand bleiben

Geben Sie hilfreiches Feedback, das durch konkrete Beispiele untermauert wird

Fördern Sie das Engagement und die Karriereentwicklung Ihrer Mitarbeiter

Eine Vorlage für die Halbjahresbeurteilung ist ideal für Teams in der Personalabteilung, Manager und Freiberufler, die eine strukturierte Bewertung der Arbeitsleistung benötigen.

Ob Sie nun direkte Mitarbeiter in einem persönlichen Meeting beurteilen oder eine teamweite Leistungsbewertung durchführen – mit einer gut durchdachten Vorlage behalten Sie den Überblick!

*was macht eine gute Vorlage für eine Halbjahresbeurteilung aus?

Eine gut gestaltete Vorlage hilft bei der Führung von Gesprächen, der Nachverfolgung der Leistung der Mitarbeiter und der Strukturierung des Fortschritts bei der Erreichung von Zielen. Hier sind die Schlüssel-Features, die eine ideale Vorlage für eine Halbjahresbeurteilung enthalten sollte:

Klare Leistungskriterien: Definieren Sie die Schlüsselmetriken für die Leistung der Mitarbeiter, um Fortschritte, Stärken und verbesserungswürdige Bereiche zu bewerten

rahmen für die Zielsetzung:* Legen Sie messbare Ziele fest, um die Mitarbeiterentwicklung an den Zielen des Unternehmens auszurichten

Konstruktive Feedback-Aufforderungen: Bieten Sie Managern und Mitarbeitern Space, um Feedback mit spezifischen Beispielen für Verbesserungen zu dokumentieren

*abschnitt zur Selbsteinschätzung: Ermutigen Sie Ihre Mitarbeiter, über ihre Leistung, bisherige Erfolge und Herausforderungen nachzudenken, indem Sie eine Selbsteinschätzung in die Leistungsbeurteilung einbeziehen

*feedback-Sitzung: Protokollieren Sie die Schlüsselpunkte von Einzelgesprächen, um Aufzeichnungen über frühere Bewertungen und Vereinbarungen zu führen

*abschnitt "Feedback von Kollegen": Sammeln Sie Erkenntnisse von Mitgliedern Ihres Teams, um eine ganzheitliche Ansicht des Erfolgs eines Mitarbeiters im Team und seiner Fähigkeiten zur Zusammenarbeit zu erhalten

*fortschrittsbewertung: Verfolgen Sie, wie Mitarbeiter die Erwartungen seit ihrer letzten Überprüfung erfüllt haben, und identifizieren Sie etwaige Lücken

*leistungsverbesserungsplan (LVP): Bieten Sie Mitarbeitern, die zusätzliche Unterstützung benötigen, um die Erwartungen zu erfüllen, einen strukturierten Plan an

12 Vorlagen für die Halbjahresbeurteilung zur Steigerung der Mitarbeiterleistung

Die richtige Vorlage für die Leistungsbeurteilung zur Jahresmitte kann Ihnen dabei helfen, den Erfolg zu messen, das Engagement der Mitarbeiter zu fördern und einen reibungsloseren Beurteilungsprozess zu gewährleisten.

Hier sind 12 Vorlagen für Leistungsbeurteilungen, die Ihnen dabei helfen, Ihren Aufwand zu optimieren:

1. ClickUp-Vorlage für Mitarbeiterfeedback

Kostenlose Vorlage erhalten Erfassen, Nachverfolgen und Umsetzen von Mitarbeiterfeedback mithilfe der ClickUp-Vorlage für Mitarbeiterfeedback

Die Vorlage für Mitarbeiterfeedback von ClickUp vereinfacht die Erfassung, Nachverfolgung und Analyse von Feedback, um eine Kultur der Transparenz und kontinuierlichen Verbesserung zu schaffen.

Es hilft Managern, eine offene Kommunikation zu fördern, das Engagement zu steigern und sinnvolle Diskussionen über Leistung und Wachstum zu führen. Die Bewertungsfragen, die automatische Nachverfolgung und die benutzerdefinierten Ansichten ermöglichen es Teams, umsetzbare Erkenntnisse zu sammeln und bessere Entscheidungen zu treffen.

🎉 Hier ist, warum es Ihnen gefallen wird:

Verwenden Sie strukturierte Formulare und Umfragen, um Feedback von Mitarbeitern einzuholen

Überwachen Sie Feedback-Trends und analysieren Sie die Stimmung der Mitarbeiter in Echtzeit

Verwenden Sie 16 benutzerdefinierte Felder wie Klarheit der Rolle, Entwicklungsmöglichkeiten und Kommunikation mit dem Vorgesetzten, um die Antworten zu kategorisieren

💡 Ideal für: HR-Fachleute, Teamleiter und Manager, die einen strukturierten, datengestützten Ansatz für die Mitarbeiterbewertung und berufliche Weiterentwicklung wünschen.

💡 Bonus-Tipp: Möchten Sie neuen Mitarbeitern zum Erfolg verhelfen? 🚀 Erfahren Sie , wie Sie Ziele für die Einarbeitung festlegen, um Mitarbeitern zum Erfolg zu verhelfen und Ihrem Team einen reibungslosen und produktiven Start zu ermöglichen! ✅

2. ClickUp Vorlage für Leistungsbeurteilung

Kostenlose Vorlage erhalten Optimieren Sie den Leistungsbeurteilungsprozess mithilfe der Vorlage für die ClickUp-Leistungsbeurteilung

Die Vorlage für Leistungsbeurteilungen von ClickUp macht den Prozess strukturiert, effizient und transparent und hilft Ihnen bei der Nachverfolgung der Leistung, der Festlegung von Zielen und der Bereitstellung von umsetzbarem Feedback.

Mit dieser Vorlage können Sie Bewertungen optimieren, 360-Grad-Feedback durchführen und sicherstellen, dass Ihr Team auf die Unternehmensziele ausgerichtet bleibt. Ob Jahresgespräche oder regelmäßige Check-ins – mit diesem tool können Sie einen nahtlosen, datengestützten Prozess für Leistungsbeurteilungen erstellen.

🎉 Hier ist, warum es Ihnen gefallen wird:

Planen Sie Sitzungen ganz einfach mit der Ansicht "Kalender" von ClickUp

Nachverfolgung von Schlüssel-Leistungsmetriken mit benutzerdefinierten Feldern und detaillierten Attributen

Verbessern Sie die Zusammenarbeit mit Benachrichtigungen, Tags und KI-gestützten Erkenntnissen

💡 Ideal für Personalfachleute und Manager in allen Branchen, die sich auf die Entwicklung der Mitarbeiter, die Ausrichtung auf Ziele und kontinuierliches Feedback konzentrieren.

3. ClickUp Umfassende Vorlage für Leistungsbeurteilungen

Kostenlose Vorlage erhalten Analysieren Sie komplexe Beurteilungen und geben Sie strukturiertes Feedback, indem Sie die umfassende Vorlage für Leistungsbeurteilungen von ClickUp verwenden

Die umfassende Vorlage für Leistungsbeurteilungen von ClickUp vereinfacht die Verwaltung komplexer Leistungsbeurteilungen. Sie unterstützt Teams und Manager in der Personalabteilung bei der Durchführung strukturierter Beurteilungen, der Nachverfolgung der Fortschritte von Mitarbeitern und der Förderung der beruflichen Weiterentwicklung.

Mit integrierten Selbstbewertungen, Manager-Bewertungen und gemeinsamen beruflichen Unterhaltungen fördert diese Vorlage eine transparente Kommunikation. Sie stellt sicher, dass Mitarbeiter aussagekräftiges Feedback erhalten, klare Ziele setzen und mit den Unternehmenszielen in Einklang bleiben.

🎉 Hier ist, warum es Ihnen gefallen wird:

Organisieren Sie Leistungsbeurteilungen mithilfe von Board- und Listenansichten effizient

Verfolgen Sie die Fortschritte Ihrer Mitarbeiter mit benutzerdefinierten Feldern wie Quartal, Abteilung und Region

Optimieren Sie Leistungsbewertungen mit Selbstbewertungen und Manager-Reviews

💡 Ideal für: Personalfachleute, Manager und Recruiter, um die Leistung zu bewerten, Feedback zu geben und die Karriereentwicklung zu unterstützen.

🤯 Fun Fact: Das Wort "Feedback" stammt aus der Kybernetik. 🤖 Ursprünglich ging es überhaupt nicht um Menschen! Es wurde verwendet, um zu beschreiben, wie sich Systeme (wie Maschinen) selbst regulieren.

4. Vorlage für vierteljährliche Leistungsbeurteilung von ClickUp

Kostenlose Vorlage erhalten Verfolgen Sie Ziele, OKRs und andere Leistungsmetriken ganz einfach mit der Vorlage für die vierteljährliche Leistungsbeurteilung von ClickUp

Die Vorlage für die vierteljährliche Leistungsbeurteilung von ClickUp hilft Ihnen, die Leistung zu bewerten, Ziele zu verfolgen und zeitnahes Feedback zu geben – alles an einem Ort.

Mit dieser Vorlage können Sie klare Erwartungen festlegen, OKRs überwachen und Echtzeitdaten analysieren, um das Mitarbeiterwachstum zu fördern. Sie vereinfacht die Erfassung von Feedback und macht Leistungsbewertungen strukturierter, umsetzbarer und fairer.

🎉 Hier ist, warum es Ihnen gefallen wird:

Verfolgen Sie den Fortschritt ganz einfach mit benutzerdefinierten Feldern wie OKRs, Abteilungen und Meilensteinen

Sammeln Sie strukturiertes Feedback von Mitarbeitern und Managern mithilfe benutzerdefinierter Formulare für Feedback

Dokumentieren Sie Ergebnisse effizient mit ClickUp Docs für eine organisierte Aufzeichnung

💡 Ideal für: HR-Teams, Manager und Führungskräfte zur Nachverfolgung des Fortschritts von Mitarbeitern und zur Abgabe von Feedback für die berufliche Weiterentwicklung.

5. ClickUp Vorlage für den wöchentlichen Mitarbeiterbericht

Kostenlose Vorlage erhalten Verfolgen und berichten Sie wöchentlich über die Fortschritte Ihrer Mitarbeiter, indem Sie die Vorlage für den wöchentlichen Mitarbeiterbericht von ClickUp verwenden

Die Vorlage für den wöchentlichen Mitarbeiterbericht von ClickUp hilft Ihnen, Leistungen zu überwachen, Ziele zu verfolgen und verbesserungswürdige Bereiche zu identifizieren – alles an einem Ort. Sie ermöglicht es Ihnen, Echtzeitdaten zu sammeln, Trends in der Produktivität zu analysieren und mühelos Berichte auf organisierte Weise zu erstellen.

Die Vorlage sorgt für Transparenz, verbessert die Kommunikation im Team und vereinfacht wöchentliche Check-ins. Ob Sie ein kleines Team oder eine ganze Abteilung leiten – mit dieser Vorlage bleiben Sie stets informiert und behalten die Kontrolle.

🎉 Hier ist, warum es Ihnen gefallen wird:

Verfolgen Sie mühelos den Fortschritt mit benutzerdefinierten Feldern für Aufgaben, Ziele und Leistung

Sammeln Sie strukturierte Daten mithilfe der Ansicht "Tabelle" für eine organisierte Berichterstellung

Analysieren Sie Schlüssel-Metriken, um Trends und verbesserungswürdige Bereiche zu identifizieren

💡 Ideal für: Manager und HR-Teams wachsender Start-ups und Organisationen zur Nachverfolgung der Leistung und des Fortschritts der Mitarbeiter.

💡 Bonus-Tipp: Haben Sie Probleme, Ihre besten Mitarbeiter zu halten? 🤔 Erfahren Sie, wie Sie Top-Talente an Ihr Unternehmen binden können: Techniken für HR-Teams und die Schaffung eines Arbeitsplatzes, an dem sich Leistungsträger entfalten können!

6. ClickUp Start Stop Continue Vorlage

Kostenlose Vorlage erhalten Vereinfachen Sie Brainstorming, Entscheidungsfindung und Aktionsplanung mit der Vorlage "ClickUp Start Stop Continue"

Die Vorlage "ClickUp Start Stop Continue" hilft Ihnen und Ihrem Team zu beurteilen, was funktioniert, was verbessert werden muss und was eingestellt werden sollte.

Die Organisation von Einblicken in Start, Stopp und Fortsetzen hilft dabei, Workflows zu verfeinern, die Effizienz zu steigern und den Aufwand des Teams auf strategische Ziele auszurichten. Diese Vorlage bietet einen strukturierten Ansatz zur Verbesserung der Kundenerfahrung, der Zusammenarbeit im Team und interner Prozesse.

🎉 Hier ist, warum es Ihnen gefallen wird:

Organisieren Sie das Feedback in den Abschnitten "Start", "Stopp" und "Weiter", um die Übersichtlichkeit zu erhöhen

Visualisieren Sie Prioritäten mit ClickUp Whiteboards und interaktiven Notizen

Verfolgen Sie den Fortschritt durch die Einstellung automatisierter Überprüfungen und Aktualisierungen von Aufgaben

💡 Ideal für: Projektmanager, Teamleiter und Geschäftsstrategen zur Durchführung von Leistungsbeurteilungen, Prozessverbesserungen und Brainstorming neuer Initiativen für den Erfolg des Unternehmens.

💡 Friendly Hack: Möchten Sie neuen Mitarbeitern den Einstieg erleichtern? 🚀 Erfahren Sie, wie Sie einen effektiven Plan für die ersten 30, 60 und 90 Tage erstellen, um eine strukturierte, zielorientierte Einarbeitung zu ermöglichen. Er beschreibt die Schlüssel Meilensteine, sorgt für Klarheit und steigert die Produktivität. Hier ist der Grund, warum es funktioniert: steigert die Produktivität*: 61 % der neu eingestellten Mitarbeiter fühlen sich durch strukturiertes Onboarding besser vorbereitet 📈

Klare Erwartungen setzen : Hilft Mitarbeitern, Workloads zu verwalten und Aufgaben zu priorisieren ✅

Stärkt den Zusammenhalt im Team : Fördert den frühzeitigen Aufbau von Beziehungen und die Zusammenarbeit 🤝

Unterstützt die Nachverfolgung der Leistung : Sorgt für regelmäßige Beurteilungen und die Ausrichtung auf Ziele 🎯

Stellt wichtige Ressourcen zur Verfügung: Bietet einfachen Zugang zu Unternehmensrichtlinien und -tools 📂 Verwandeln Sie Ihren 30-60-90-Tage-Plan in umsetzbare Aufgaben mit ClickUp für einen nahtlosen Onboarding-Erfolg! 🎉

7. Vorlage für ClickUp-Leistungsberichte

Kostenlose Vorlage erhalten Behalten Sie alle Ihre Metriken und KPIs an einem Ort im Blick, indem Sie die Vorlage für den ClickUp-Leistungsbericht verwenden

Die Vorlage für Leistungsberichte von ClickUp hilft Ihnen, Schlüssel-Metriken zu überwachen, Trends zu analysieren und Berichte zu erstellen – alles an einem Ort. Keine manuellen Einträge von Daten oder verstreute Erkenntnisse mehr.

Diese Vorlage bietet Echtzeit-Sichtbarkeit für den Fortschritt Ihres Teams und erleichtert fundierte Entscheidungen. Sie ist auf Effizienz ausgelegt und ermöglicht es Ihnen, Ziele festzulegen, Daten zu kategorisieren und Berichte zu automatisieren.

🎉 Hier ist, warum es Ihnen gefallen wird:

Benutzerdefinierte Ansichten mit Listen, Gantt-Diagrammen und Nachverfolgung des Workloads für mehr Klarheit

Taggen Sie Mitglieder des Teams, fügen Sie Kommentare hinzu und hängen Sie Dateien für eine nahtlose Zusammenarbeit an

Planen Sie regelmäßige Leistungsbeurteilungen mit wiederholenden Aufgaben und Erinnerungen

💡 Ideal für: HR-Fachleute und Teamleiter, die die Leistung nachverfolgen, KPIs messen und die Verantwortlichkeit verbessern müssen.

🔍 Wussten Sie schon? Das Feedback-Sandwich (positiv-negativ-positiv) kann eine überraschend effektive Methode sein, um konstruktives Feedback zu geben! Es kann dazu beitragen, die Botschaft schmackhafter zu machen und den Empfänger zu ermutigen, für Bereiche mit Wachstumspotenzial empfänglicher zu sein. Probieren Sie es aus und sehen Sie, ob es für Sie funktioniert! 👍

8. Vorlage für den Aktionsplan für Mitarbeiter von ClickUp

Kostenlose Vorlage erhalten Erstellen, verwalten, überwachen und messen Sie individuelle Ziele in Echtzeit mithilfe der Vorlage für den ClickUp-Aktionsplan für Mitarbeiter

Die Vorlage für den ClickUp-Aktionsplan für Mitarbeiter hilft Ihnen, individuelle Ziele in Echtzeit zu erstellen, zu verwalten und zu messen. Sie vereinfacht die Nachverfolgung der Leistung und stellt sicher, dass sich Ihr Team auf klare, messbare Ziele konzentriert, die mit der Mission Ihres Unternehmens übereinstimmen.

Keine verstreuten Notizen oder verlorenen Fortschrittsaktualisierungen mehr – mit dieser Vorlage ist alles an einem Ort organisiert. Sie können den Fortschritt überwachen, zeitnah Feedback geben und Aktionspläne bei Bedarf an die berufliche Entwicklung anpassen.

🎉 Hier ist, warum es Ihnen gefallen wird:

Planen Sie regelmäßige Leistungsüberprüfungen mit Kalender- und Workload-Ansichten

Geben Sie Pläne mit ClickUps Tools für die Zusammenarbeit für alle Beteiligten frei

Überwachen Sie den Fortschritt mithilfe benutzerdefinierter Status und Features zur Nachverfolgung in Echtzeit

💡 Ideal für: HR-Fachleute, die den Fortschritt der Mitarbeiter nachverfolgen, messbare Ziele setzen und die Produktivität verbessern müssen.

9. Vorlage für die Leistungsbeurteilung zur Jahresmitte als PDF von PerformYard

via PerformYard

Die Vorlage für die Leistungsbeurteilung zur Jahresmitte von PerformYard enthält ein Formular zur Selbsteinschätzung des Mitarbeiters, einen Abschnitt zur Bewertung durch den Vorgesetzten und eine Tagesordnung für das Meeting zur Leistungsbeurteilung. Diese Elemente gewährleisten produktive Gespräche über Leistung, Ziele und verbesserungswürdige Bereiche.

Die Vorlage ermutigt Mitarbeiter und Manager, über Erfolge und Herausforderungen der letzten sechs Monate nachzudenken. Durch die Verwendung der Vorlage können Sie das Engagement der Mitarbeiter verbessern, klare Ziele setzen und ein kontinuierliches Wachstum innerhalb Ihres Teams sicherstellen.

🎉 Hier ist, warum es Ihnen gefallen wird:

Verbessern Sie die Beziehungen zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern durch konstruktive Feedbackgespräche

Unterstützen Sie Ihre Mitarbeiter, indem Sie Ressourcen und Entwicklungsbedarf ermitteln

Fördern Sie die Selbstreflexion mit einem strukturierten Mitarbeiterbewertungsprozess

💡 Ideal für: Personalfachleute, Teamleiter und Manager, die zur Jahresmitte Leistungsbeurteilungen ihrer Mitarbeiter durchführen, um die berufliche Entwicklung zu fördern, Fortschritte zu verfolgen und die Kommunikationsfähigkeiten zu verbessern.

💡 Profi-Tipp: Möchten Sie beruflich wachsen? Sie müssen lernen, wie Sie um Feedback und Bewertungen bitten, um Ihre Fähigkeiten richtig zu verbessern! So erledigen Sie das effektiv: Verfügbarkeit prüfen : Verwenden Sie ClickUp Chat, um die beste Zeit zu finden

Planen Sie ein Meeting : Rufen Sie einfach mit dem ClickUp Kalender an und integrieren Sie ihn

Fragen vorbereiten : Machen Sie sich Notizen und entwerfen Sie Schlüsselaufforderungen mit ClickUp Notepad

Lernen Sie aus Feedback: Organisieren Sie Erkenntnisse in ClickUp-Dokumenten zur späteren Verwendung

*fortschritte verfolgen: Setzen Sie umsetzbare Ziele mit ClickUp Ziele und Benutzerdefinierte Felder Verwenden Sie ClickUp, um Feedback in Wachstumschancen umzuwandeln und Ihre Fähigkeiten zu verbessern!

10. Vorlage für die Halbjahresbeurteilung als PDF von Primalogik

via Primalogik

Die Vorlage für die Halbjahresbeurteilung von Primalogik hilft Managern, die Fortschritte der Mitarbeiter in den letzten sechs Monaten zu bewerten. Sie können die Gesamtleistung, die Kommunikation und die Führungsqualitäten bewerten und so einen ausgewogenen Beurteilungsprozess sicherstellen.

Mit detaillierten Bewertungen und geführten Feedback-Fragen erleichtert diese Vorlage die Ermittlung von Stärken, verbesserungswürdigen Bereichen und umsetzbaren nächsten Schritten vor der Jahresendbeurteilung.

🎉 Hier ist, warum es Ihnen gefallen wird:

Beurteilen Sie die Leistung objektiv anhand einer strukturierten Bewertungsskala von eins bis fünf

Messen Sie Schlüsselkompetenzen wie das Abschließen von Zielen, die Qualität der Arbeit und die Rechenschaftspflicht

Geben Sie konstruktive Einblicke, um Mitarbeitern zu helfen, sich vor der Jahresendbeurteilung zu verbessern

💡 Ideal für: Teamleiter, die strukturierte Mitarbeitergespräche zur Jahresmitte für datengestützte Bewertungen, Mitarbeiterentwicklung und proaktive Ziele durchführen möchten.

11. Word- und Excel-Vorlage für die Mitarbeiterbewertung zur Jahresmitte von Employee Review Templates

über Vorlagen für Mitarbeitergespräche

Die Vorlage für die Mitarbeiterbeurteilung zur Jahresmitte von Employee Review Templates enthält einen Abschnitt zur Selbstbeurteilung, in dem die Mitarbeiter über ihre Beiträge, Herausforderungen und Ziele nachdenken, sowie einen Abschnitt für die Kommentare des Managers, in dem Feedback und Bewertungen abgegeben werden können.

Diese Vorlage verwendet offene Fragen und Bewertungen, um Leistungsbeurteilungen aussagekräftiger zu machen. Außerdem ermöglicht sie es Managern, Leistungen anzuerkennen, den Fortschritt bei der Erreichung von Zielen zu verfolgen und Bereiche für die berufliche Weiterentwicklung zu identifizieren.

🎉 Hier ist, warum es Ihnen gefallen wird:

Fördern Sie die Selbstreflexion mit offenen Fragen zu Erfolgen und Herausforderungen

Verbessern Sie die Kommunikation, indem Sie die Dynamik im Team und den Bedarf an Unterstützung besprechen

Verwenden Sie Bewertungen, um die kulturelle Eignung, die Qualität der Arbeit und die Kommunikation zu beurteilen

💡 Ideal für: Führungskräfte, die strukturierte Halbjahresgespräche führen, die Selbstreflexion mit Feedback des Vorgesetzten für eine ganzheitlichere Bewertung kombinieren.

12. Vorlage für eine Tabelle zur Halbzeitbewertung von PeopleGoal

via PeopleGoal

Die Vorlage für die Halbjahresbeurteilung von PeopleGoal bereitet die Phase für ausgewogenes Feedback vor – die Mitarbeiter bewerten sich selbst und dann kommen die Vorgesetzten zu Wort. Es ist eine transparente, aufschlussreiche Methode, um die Leistung auf Kurs zu halten.

Mit der Nachverfolgung von Zielen, Bewertungen und einem Abschnitt "Start-Stop-Continue" hilft diese Vorlage Organisationen dabei, Erfolge zu messen, verbesserungswürdige Bereiche zu identifizieren und umsetzbare Ziele für die nächsten sechs Monate festzulegen.

🎉 Hier ist, warum es Ihnen gefallen wird:

Bewerten Sie das Leistungsniveau anhand einer strukturierten 5-Punkte-Bewertungsskala

Verfolgen Sie den Fortschritt Ihrer Ziele, indem Sie die Objekte als auf Kurs oder nicht auf Kurs markieren

Geben Sie aussagekräftiges Feedback mit speziellen Abschnitten zur Mitarbeiter- und Vorgesetztenbewertung

💡 Ideal für: HR-Teams und Manager, um den Fortschritt der Mitarbeiter nachzuverfolgen, transparentes Feedback zu geben und umsetzbare Entwicklungspläne zu erstellen.

Optimieren Sie Ihre Halbzeitbewertungen für den Erfolg mit ClickUp!

Halbjahresgespräche sind mehr als nur ein Check-in – sie bieten die Möglichkeit, Leistungen anzuerkennen, Ziele neu auszurichten und das Mitarbeiterwachstum zu fördern. Für Manager stellen sie sicher, dass die Leistung auf Kurs bleibt. Für Mitarbeiter bieten sie konstruktives Feedback und klare Entwicklungspfade.

ClickUp, die Alles-App für die Arbeit, macht das Leistungsmanagement mühelos. Ziele nachverfolgen, Feedback sammeln und Bewertungen optimieren – alles an einem Ort. Automatisierung von Workflows, klare Zielsetzung und produktive Einzelgespräche.

Außerdem können Sie mit über 1.000 anpassbaren Vorlagen Ihren Zyklus für Leistungsbeurteilungen optimieren und die Produktivität steigern.