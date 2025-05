Bitte seien Sie nicht die Krankenschwester, die eine Notiz schreibt, in der steht: "Krankenschwester hat Schmerzen beurteilt. Patient gab an, dass die Schmerzen bei 3/10 liegen, wobei die Lendenwirbelsäule schmerzt. Krankenschwester bot Tylenol an, und Patient nahm an. Krankenschwester griff nach Tylenol und verabreichte es. Einige Krankenschwestern geben täglich 10-15 solcher nutzlosen Informationen ein (wir erstellen Diagramme mit Schmerzskalen, die all das detailliert darstellen).