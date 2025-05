Die 10 besten vereinfachten Alternativen für effizientes Marketing im Jahr 2025

Haben Sie schon einmal versucht, Social-Media-Beiträge zu aktualisieren, Grafiken zu entwerfen und Inhalte zu planen – und das alles auf einer einzigen Plattform, bevor Ihr Morgenkaffee kalt wird? Das ist der tägliche Kampf, wenn Simplified mit Ihren wachsenden Marketinganforderungen nicht Schritt halten kann!

Obwohl sie eine bequeme All-in-One-Lösung versprechen, werden diese Vorlagen aufgrund ihrer Limits, Engpässe bei der Zusammenarbeit und simplen Features zur Automatisierung schnell zu digitalen Fesseln, wenn Ihr Team wächst.

Die Welt der Marketing-Tools ist voll von vereinfachten Alternativen, die Ihren Workflow reibungslos gestalten und gleichzeitig die Funktionen auf Hochtouren bringen.

Benötigen Sie eine turbogeladene Social-Media-Planung, eine leistungsstarke Vorlage für einen Content-Kalender oder eine KI, die ansprechende Inhalte schreibt? Eine bessere Simplified-Alternative wartet auf Sie! Entdecken wir tools für Ersteller von Inhalten, die Simplified nicht nur ersetzen, sondern Ihr gesamtes Marketing revolutionieren!

Worauf sollten Sie bei vereinfachten Alternativen achten?

Bei der Auswahl vereinfachter Alternativen für die Erstellung von Inhalten und das Marketing sollten Sie diese Schlüssel-Features berücksichtigen, um die beste Lösung für Ihr Team zu finden:

*funktionen zur Erstellung von Inhalten: Unterstützt verschiedene Arten von Inhalten – Grafiken für soziale Medien, Videos, schriftliche Inhalte und mehr – alles auf einer einzigen Plattform

Features für die Zusammenarbeit: Ermöglicht Kommentarfunktionen, freigegebene Workspaces und Bearbeitung in Echtzeit, um den Überprüfungsprozess zu optimieren

Integrations-Ökosystem: Stellt eine Verbindung zu Social-Media-Plattformen, CRMs und Software für das Projektmanagement her, um eine nahtlose Integration in den Workflow zu ermöglichen

KI-Unterstützung: Steigert die Effizienz durch automatisierte Texterstellung, Bilderzeugung und Optimierung von Inhalten

Intuitive Benutzeroberfläche: Bietet ein benutzerfreundliches Design, das die Lernkurve verkürzt und die Akzeptanz in den Teams erhöht

Anpassungsoptionen: Wahrung der Markenkonsistenz durch Vorlagen, Styleguides und Asset-Management

Analyse und Berichterstellung: Liefert Einblicke in die Leistung von Inhalten, um Marketingstrategien zu verfeinern

Die 10 besten vereinfachten Alternativen

1. ClickUp (am besten für All-in-One-Marketing-Management)

Verfolgen Sie den Fortschritt Ihres Projekts, optimieren Sie Workflows und arbeiten Sie nahtlos mit Ihrem Team zusammen – alles innerhalb Ihres ClickUp-Workspace

Die Arbeit von heute ist kaputt. Unsere Projekte, unser Wissen und unsere Kommunikation sind über unzusammenhängende tools verstreut, die uns ausbremsen. ClickUp behebt dieses Problem mit der App für alles bei der Arbeit, die Projekte, Wissen und chatten an einem Ort vereint – alles angetrieben von KI, die Ihnen hilft, schneller und intelligenter zu arbeiten.

Während Simplified versucht, grundlegendes Design mit rudimentärer Teamkoordination zu kombinieren, geht ClickUp einen Schritt weiter. Es bietet Projektmanagement auf Unternehmensebene, das nahtlos mit Tools zur Erstellung von Inhalten verbunden ist – die perfekte, integrierte Umgebung, in der Ihr Marketingteam erfolgreich sein kann.

Wenn Sie sich durch die Limits des Workflows von Simplified eingeschränkt fühlen, können die mehr als 15 Ansichten, die Optionen zur Automatisierung und die detaillierten Funktionen zur Berichterstellung von ClickUp ein leistungsstarkes Upgrade sein.

Brain

Mit ClickUp AI, dem integrierten KI-Assistenten, können Marketing-Teams außerdem Inhalte in beispielloser Geschwindigkeit erstellen – von Bildunterschriften für soziale Medien bis hin zu abgeschlossenen Blog-Entwürfen – und dabei eine einheitliche Markenstimme beibehalten.

Fassen Sie Ihre Inhalte mit ClickUp Brain schnell zusammen oder verbessern Sie sie

ClickUp Brain geht über einfache KI-Tools hinaus, indem es vorhandene Inhalte verfeinert, die Grammatik überprüft und mehrsprachige Unterstützung bietet. Es passt auch den Ton an die Zielgruppe an – Fähigkeiten, mit denen die KI von Simplified nicht mithalten kann.

Aber das ist noch nicht alles! Benutzer von ClickUp Brain können direkt von ihrem ClickUp-Workspace aus mit mehreren LLMs wie Claude und GPT-4o arbeiten.

ClickUp Dokumente

In der Zwischenzeit verändert ClickUp Docs die Zusammenarbeit von Teams bei der Erstellung von Marketingmaterialien, indem die Erstellung von Dokumenten direkt mit Aufgaben und Workflows verbunden wird.

Greifen Sie auf alle Ihre Inhalte an einem Ort zu, indem Sie ClickUp Dokumente und Aufgaben miteinander verknüpfen

Autoren, Designer und andere Beteiligte können gleichzeitig an Dokumenten arbeiten, kontextbezogene Kommentare hinterlassen und Dokumente mit bestimmten Kampagnen verknüpfen, wodurch ein zentraler hub für das Wissensmanagement entsteht.

Vorlage für die Verwaltung von Inhalten von ClickUp

Möchten Sie die Workflows für Inhalte schnell optimieren? Die Vorlage für das Content-Management von ClickUp bietet ein sofort einsatzbereites Framework mit anpassbaren Ansichten für die Planung, Nachverfolgung der Produktion und Veröffentlichung von Zeitplänen.

Kostenlose Vorlage erhalten Halten Sie alle Mitglieder der Teams für Inhalte und Marketing mit der ClickUp-Vorlage für das Content-Management auf derselben Seite

Diese Vorlage hilft Marketing-Teams bei der Visualisierung ihrer Content-Pipeline, der Nachverfolgung von Metriken für Inhalte, der Erstellung von Inhalten und der Aufrechterhaltung einer konsistenten Ausgabequalität, ohne Systeme von Grund auf neu erstellen zu müssen.

Jonglieren Sie mit Projektmanagement für soziale Medien, Design-Tools und Marketing-Software? ClickUp Integrations mit seiner riesigen Auswahl von über 1.000 Tools für die Arbeit sorgt dafür, dass alles miteinander verbunden bleibt, sodass Ihre Inhalte mühelos von der Erstellung bis zur Verteilung fließen. Benötigen Sie Echtzeit-Einblicke? ClickUp Dashboards bieten Ihnen eine klare Ansicht der Marketing-KPIs und der Kampagnenleistung und liefern detaillierte Analysen, die Simplified nicht bieten kann.

Die besten Features von ClickUp

Brainstorming von Kampagnenideen auf ClickUp Whiteboards , um Strategien und Inhalte für soziale Medien zu planen

Auslöser für Aufgaben, Genehmigungen und Übergaben von Inhalten mit ClickUp Automatisierungen

Optimieren Sie das Feedback durch Prüfungen und Anmerkungen zu Designs, Videos und Dokumenten

Speichern Sie Markenressourcen in ClickUp-Dokumenten oder einem freigegebenen Workspace, um den Zugriff für Teams zu erleichtern

Betten Sie Designtools wie Canva oder Figma ein, um sicherzustellen, dass das Branding in allen Marketingmaterialien konsistent bleibt

Limits von ClickUp

Die Lernkurve kann für neue Benutzer steil sein

Die mobile App hat im Vergleich zur Version für den Desktop nur eine begrenzte Anzahl an Funktionen

ClickUp-Preise

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4, 7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4, 6/5 (4.000+ Bewertungen)

Das sagen echte Benutzer über ClickUp

Ein G2-Testbericht sagt:

Wir sind ein vielbeschäftigtes internes Marketing-Team. Die flexible Struktur von ClickUp in der Zeitleiste und Tabelle sowie benutzerdefinierte Felder, die spontan erstellt werden können, haben die Erstellung dieser Ansicht erleichtert, und sie wird live aktualisiert, wenn wir diese Promo-Projekte in anderen Teilen von ClickUp aktualisieren.

2. Canva (am besten für intuitives Grafikdesign geeignet)

via Canva

Canva ist eine benutzerfreundliche Alternative zu Simplified, die sich perfekt für Teams ohne Grafikdesign-Kenntnisse eignet.

Der Drag-and-Drop-Editor und über 250.000 kostenlose Vorlagen machen die Erstellung von Inhalten zu einem schnellen und einfachen Workflow . Während Simplified grundlegende Design-Tools bietet, unterstützt Canva Social-Media-Beiträge, Präsentationen und Druckmaterialien und ist somit eine vielseitige Wahl für visuelles Marketing.

Mit KI-gestützten Vorschlägen, direkter Veröffentlichung und Unterstützung für eine Vielzahl von Formaten optimiert Canva die Erstellung hochwertiger Inhalte für Vermarkter aller Qualifikationsstufen.

🧠 Fun Fact: Canva entstand, als Melanie Perkins, die an der University of Western Australia Design-Software unterrichtete, Programme wie Photoshop zu komplex fand. Im Jahr 2007 gründeten sie und Cliff Obrecht Fusion Books, ein Geschäft für die Gestaltung von Highschool-Jahrbüchern, das den Weg für Canva ebnete.

Die besten Features von Canva

Beschleunigen Sie die Erstellung von Designs mit einer umfangreichen Bibliothek an Vorlagen, Elementen und Stockfotos

Sorgen Sie mit dem Brand Kit für die Konsistenz Ihrer Marke, indem Sie Ihre visuelle Identität speichern und anwenden

Arbeiten Sie in Echtzeit mit Mitgliedern Ihres Teams zusammen, indem Sie Kommentare und Genehmigungs-Flows verwenden

Planen Sie Social-Media-Beiträge direkt auf den wichtigsten Plattformen

Erwecken Sie statische Designs mit einfachen Animations-tools zum Leben

Limits von Canva

Erweiterte Designfunktionen sind im Vergleich zu professionellen tools wie der Adobe-Suite mehr limitiert

Die Features zur Bearbeitung von Videos sind im Vergleich zu dedizierten Videoplattformen eher einfach

Canva-Preise

Free : Grundlegende Features

Pro : 15 $/Monat pro Benutzer

Teams : 30 $/Monat für drei Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Canva

G2: 4, 7/5 (4.400+ Bewertungen)

Capterra: 4, 7/5 (über 12.000 Bewertungen)

Was echte Benutzer über Canva sagen

Ein G2-Testbericht sagt

Canva hat eine benutzerfreundliche Oberfläche, die mehr Produktivität bietet und keine vorherige Schulung erfordert. Es stehen verschiedene Vorlagen für das Design mit Drag-and-Drop-Funktionen zur Verfügung. Eine große Bibliothek mit Designelementen und Grafiken sowie Zugang zu Millionen von kostenlosen Bildern und Stockfotos. Benutzerdefinierte Branding-Optionen mit einfachen Export- und Veröffentlichungsoptionen ... das Beste sind die erschwinglichen Pläne.

Canva hat eine benutzerfreundliche Oberfläche, die für mehr Produktivität sorgt und keine vorherige Schulung erfordert. Es stehen verschiedene Vorlagen für das Design mit Drag-and-Drop-Funktionen zur Verfügung. Eine große Bibliothek mit Designelementen und Grafiken sowie Zugang zu Millionen von kostenlosen Bildern und Stockfotos. Benutzerdefinierte Branding-Optionen mit einfachen Export- und Veröffentlichungsoptionen ... das Beste sind die erschwinglichen Pläne.

3. Synthesia (am besten für die Erstellung von Videos mit KI geeignet)

via Synthesia

Inhalte in Form von Videos sind sehr gefragt, aber die Produktion stellt für Marketing-Teams, die Simplified verwenden, eine Herausforderung dar. Kosten, Zeitplanung und die Koordination von Talenten blockieren oft eine konsistente Ausgabe.

Synthesia beseitigt diese Hindernisse durch die Erstellung von Videos mit Hilfe von KI – es sind keine Kameras, Mikrofone oder Kenntnisse in der Bearbeitung erforderlich. Es werden lebensechte virtuelle Moderatoren generiert, die Skripte in über 120 Sprachen vortragen, ideal für Bildungs- und Werbevideos.

Im Gegensatz zu den einfachen Werkzeugen zur Bearbeitung von Simplified verwandelt Synthesia Text sofort in professionelle Videos, sodass kein Originalmaterial mehr benötigt wird.

Die besten Features von Synthesia

Erstellen Sie KI-Präsentatoren, die Inhalte auf natürliche Weise in über 120 Sprachen bereitstellen

Erstellen Sie professionelle Schulungs- und Marketingvideos ohne Kameras oder Schauspieler

Benutzerdefinierte virtuelle Hintergründe und Szenen, die zu Ihrer Markenidentität passen

Übersetzen Sie Videos sofort, während Sie denselben KI-Präsentator beibehalten

Verbessern Sie die Interaktion mit integrierten Grafiken, Übergängen und Text-Overlays – keine Kenntnisse in der Bearbeitung erforderlich

Limits von Synthesia

Limitierter emotionaler Bereich bei KI-Präsentatoren im Vergleich zu menschlichen Akteuren

Einige Benutzer berichten von gelegentlichen unnatürlichen Bewegungen in Avatar-Animationen

Synthesia-Preise

Free: Basic version

Starter : 29 $/Monat

Ersteller: 89 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Synthesia

G2 : 4, 7/5 (über 1.900 Bewertungen)

Capterra: 4, 7/5 (über 200 Bewertungen)

4. HeyGen (am besten für Videos und Präsentationen mit Avataren und KI geeignet)

via Capterra

Die Skalierung personalisierter Videoinhalte ist nahezu unmöglich, wenn für jede Botschaft eine echte Person gefilmt werden muss. Vertriebs- und Marketingteams stoßen schnell an ihre Produktionsgrenzen und haben Schwierigkeiten, Videos für verschiedene Segmente und Aktualisierungen benutzerdefiniert anzupassen.

HeyGen revolutioniert das Videomarketing durch die Erstellung digitaler Zwillinge – Avatare mit KI, die unbegrenzt personalisierte Videos ohne zusätzliches Filmen liefern.

Diese vereinfachte Alternative zeichnet sich durch skalierbare, authentische Videos aus und eignet sich ideal für Vertriebsaktivitäten, Kundenbindung und andere Marketing-Aufwände. Teams können lebensechte Versionen echter Mitglieder mit KI erstellen und so eine nahtlose, personalisierte Kommunikation gewährleisten.

Die besten Features von HeyGen

Personalisieren Sie Videos für einzelne Interessenten oder Kunden in großem Umfang

Inhalte in mehrere Sprachen übersetzen und dabei den ursprünglichen Präsentator beibehalten

Integrieren Sie neben Avatar-Präsentationen auch Bildschirmaufzeichnungen und -demonstrationen

Fügen Sie Interaktivität mit anklickbaren Elementen und Schaltflächen mit Handlungsaufforderung hinzu

Limits von HeyGen

Die Erstellung realistischer digitaler Zwillinge erfordert ein anfängliches Setup

Eine steile Lernkurve für fortgeschrittene Personalisierungs-Features

HeyGen-Preise

Ersteller : 29 $/Monat

Team : 89 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von HeyGen

G2 : 4, 8/5 (über 700 Bewertungen)

Capterra: 4, 8/5 (290+ Bewertungen)

Was Benutzer über HeyGen sagen

Eine Capterra-Bewertung sagt,

HeyGen ist ein fantastisches Tool, das jedem, der professionelle Videos erstellen muss, aber etwas Erfahrung benötigt, Zeit und Geld sparen kann. Ich empfehle, sich an Fachleute zu wenden, die bereits wissen, wie man das Tool verwendet.

HeyGen ist ein fantastisches Tool, das jedem, der professionelle Videos erstellen muss, aber etwas Erfahrung benötigt, Zeit und Geld sparen kann. Ich empfehle, sich an Profis zu wenden, die bereits wissen, wie man das Tool verwendet.

5. Anyword (am besten für KI-Copywriting mit ROI-Vorhersage)

via Anyword

Marketingfachleute haben Schwierigkeiten vorherzusagen, welche Kopie konvertiert, bevor sie in die Verteilung investieren. A/B-Tests erfordern Traffic und Budget, während Vermutungen zu einer schlechten Leistung der Botschaften und verschwendeten Werbeausgaben führen.

Anyword transformiert KI-Copywriting mit seinem Predictive Performance Score, der Milliarden von Impressionen analysiert, um den ROI vor der Veröffentlichung zu prognostizieren. Diese datengesteuerte Plattform beseitigt Rätselraten und optimiert Inhalte für höhere Konversionsraten.

Im Gegensatz zu Simplified, das nur KI-basiertes Schreiben anbietet, bietet Anyword fortschrittlichere tools für prädiktive Analysen und gewährleistet gleichzeitig die Einhaltung der Standards HIPAA, SOC2, ISO 27001 und DSGVO durch Unternehmen.

Die besten Features von Anyword

Erstellen Sie zielgruppenspezifische Inhalte, die auf verschiedene demografische Segmente zugeschnitten sind

Erstellen Sie mehrkanalige Texte für soziale Medien, E-Mails, Anzeigen und Websites

Optimieren Sie vorhandene Inhalte mit Vorschlägen zur Verbesserung der Metriken für die Interaktion

Greifen Sie auf eine Wissensdatenbank mit KI-Tools für das Verfassen von Texten und Best Practices zu

Limits von Anyword

Die prädiktive Leistung ist für gängige Marketing-Anwendungsfälle am genauesten

Die Plattform konzentriert sich in erster Linie auf die Erstellung von Texten und nicht auf die Erstellung visueller Inhalte

Anyword-Preise

Starter : 49 $/Monat

Datengesteuert : 99 $/Monat

Business : 499 $/Monat

enterprise*: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Anyword

G2 : 4,8/5 (über 1.200 Bewertungen)

Capterra: 4, 8/5 (über 300 Bewertungen)

💡 Kurztipp: Ein statistisch signifikantes A/B-Testergebnis bedeutet nicht immer, dass der Gewinner die beste Wahl ist. Falsch positive Ergebnisse, Fehler bei der Messung oder vernachlässigbare Auswirkungen in der Praxis können die Ergebnisse verzerren. Anstatt sich nur auf die Nummern zu verlassen, sollten Sie die Testdaten aus der Perspektive Ihres Geschäfts und der Erkenntnisse der Benutzer interpretieren. Ein ausgewogener Ansatz, bei dem Daten und Strategie aufeinander treffen, führt zu klügeren Entscheidungen.

6. SocialPilot (am besten für Social-Media-Management und -Analysen geeignet)

über SocialPilot

Die Verwaltung mehrerer Konten in den sozialen Medien ist eine Herausforderung, insbesondere wenn die Analysen über verschiedene Plattformen verteilt sind. Marketing-Teams, Social-Media-Manager und Agenturen haben Mühe, die Planung zu optimieren und aussagekräftige Erkenntnisse zu gewinnen.

SocialPilot vereinfacht die Verwaltung mehrerer Konten durch Massenplanung, Berichte mit weißer Beschreibung und anpassbare Dashboards. Die fortschrittlichen Analysen ermöglichen die Nachverfolgung von Interaktionen, Reichweite und Konversionen in allen wichtigen Netzwerken und bieten Einblicke, die Simplified fehlen.

Agenturen profitieren vom Client-Management-Portal von SocialPilot, das einen kontrollierten Client-Zugriff für Genehmigungen und Berichterstellung ermöglicht – ein Feature für Unternehmen, das im Toolkit von Simplified fehlt.

Die besten Features von SocialPilot

Verwalten Sie mehrere Konten auf den wichtigsten sozialen Plattformen über ein einheitliches Dashboard

Analysieren Sie die plattformübergreifende Leistung mit umfassenden Berichterstellungen

Entdecken Sie Inhalte mit integrierten Kuratierungstools, um aktive Profile zu pflegen

SocialPilot-Limits

Tools zur Erstellung von Inhalten sind im Vergleich zu designorientierten Plattformen eher limitiert

Einige Benutzer berichten von gelegentlichen Verzögerungen bei der direkten Veröffentlichung auf Instagram

SocialPilot-Preise

Professional : 30 $/Monat

Kleines Team : 50 $/Monat

Agentur : 100 $/Monat

enterprise*: 200 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu SocialPilot

G2 : 4, 5/5 (über 800 Bewertungen)

Capterra: 4. 4/5 (300+ Bewertungen)

Das sagen echte Benutzer über SocialPilot

In einer Capterra-Bewertung heißt es

Die nützlichsten Features, die ich bei diesem Tool gefunden habe, waren die Massenplanung, kuratierte Inhalte und die Analyse von Beiträgen. Features wie die Berichterstellung mit White Label und die einfache Navigation innerhalb des Tools sind für mich die Hauptgründe, dieses Tool weiterzuempfehlen.

Die nützlichsten Features, die ich bei diesem Tool gefunden habe, waren die Massenplanung, kuratierte Inhalte und die Analyse von Beiträgen. Features wie die Berichterstellung mit White Label und die einfache Navigation innerhalb des Tools sind für mich einer der Hauptgründe, dieses Tool weiterzuempfehlen.

7. GravityWrite (am besten für die Erstellung von Inhalten mit KI für kleine Teams geeignet)

via GravityWrite

Kleine Teams haben es oft schwer, die Nachfrage nach Inhalten ohne spezialisierte Autoren oder zusätzliches Budget zu decken. GravityWrite optimiert die Erstellung von Inhalten mit branchenspezifischen KI-Modellen, die präzise, kontextbezogene Entwürfe in verschiedenen Formaten wie Produktbeschreibungen und Blog-Beiträgen generieren.

Im Gegensatz zum breiten Ansatz von Simplified liefert GravityWrite spezialisierte Inhalte, die weniger Bearbeitung erfordern – eine Zeitersparnis für Teams mit Nischenanforderungen. Die vertikal trainierte KI erstellt hochwertige Erstentwürfe und löst damit ein häufiges Problem von Simplified, nämlich die übermäßige Bearbeitung generischer KI-generierter Inhalte.

Die besten Features von GravityWrite

Erstellen Sie branchenspezifische Inhalte, die auf Ihre Branche und Ihr Publikum zugeschnitten sind

Erstellen Sie mehrere Formate für Inhalte aus einer einzigen Kurzbeschreibung oder Gliederung

Verwenden Sie vorhandene Inhalte in verschiedenen Formaten für die Verteilung über mehrere Kanäle wieder

Optimieren Sie Ihre SEO mit Keyword-Integration und Verbesserungen der Lesbarkeit

Sorgen Sie für eine einheitliche Markenstimme in allen generierten Inhalten

Limits von GravityWrite

Limitierte Features für die Zusammenarbeit größerer Teams

Weniger Integrationsoptionen als bei den etablierteren Plattformen

GravityWrite-Preise

Free : Limitierte Anzahl an Generationen pro Monat

Starter : 19 $/Monat

Pro: 79 $/Monat

GravityWrite-Bewertungen und -Rezensionen

G2 : 4, 6/5 (90+ Bewertungen)

Capterra: Keine Bewertungen verfügbar

8. Claude (am besten für die Erstellung und Bearbeitung langer Inhalte geeignet)

via Claude

Die meisten KI-Schreibtools haben Probleme mit der Kohärenz bei Inhalten in langer Form und erfordern eine umfangreiche Bearbeitung. Claude von Anthropic zeichnet sich durch die Erstellung detaillierter Blogbeiträge, Berichte und Vordenkerinhalte mit einem starken Kontextverständnis aus.

Während Simplified sich auf die Erstellung kurzer, effizienter Inhalte konzentriert, sorgt Claude für Konsistenz in längeren Dokumenten, befolgt komplexe Anweisungen und passt sich nuanciertem Feedback an.

Claude bietet fortschrittliche KI-Schreibunterstützung für Marketingfachleute, die an substanziellen Inhalten arbeiten, die die Integration der Keyword-Recherche und die Einhaltung spezifischer Stilrichtlinien unterstützen.

Die besten Features von Claude

Bearbeiten und verfeinern Sie vorhandene Inhalte mit einem nuancierten Verständnis von Stil und Ton

Recherchieren und synthetisieren Sie Informationen für Vordenker- und Bildungsinhalte

Erstellen Sie verschiedene Inhalte für A/B-Tests unterschiedlicher Messaging-Ansätze

Folgen Sie detaillierten Inhalten mit hoher Genauigkeit und Konsistenz

Claude Limits

Für optimale Ergebnisse ist eine klare Aufforderung erforderlich

Keine integrierten Funktionen für Veröffentlichung oder Verteilung

Limitierte Erstellung visueller Inhalte im Vergleich zu designorientierten Plattformen

Claude-Preise

Free : Basiszugang mit Limits für die Nutzung

Claude Pro : 20 $/Monat für höhere Limits und Zugang mit Priorität

Team : 30 $/Monat pro Platz

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Claude

G2 : 4, 7/5 (40+ Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen verfügbar

Was sagen echte Benutzer über Claude?

Ein G2-Testbericht sagt,

Das Nützlichste an Claude ist die Fähigkeit der KI, einen natürlicheren Flow zu erzeugen. Mir gefällt, dass sich die Antworten eher wie eine Unterhaltung von Mensch zu Mensch anfühlen. Was mir an Claude außerdem gefällt, ist, dass seine Antworten kontextbezogen und ansprechend sind. Mir gefällt auch, dass er versucht, genaue Antworten zu geben, und seine Limits eingesteht, wenn er etwas nicht weiß.

Das Nützlichste an Claude ist die Fähigkeit der KI, einen natürlicheren Flow zu erzeugen. Mir gefällt, dass sich die Antworten eher wie eine Unterhaltung von Mensch zu Mensch anfühlen. Was mir an Claude außerdem gefällt, ist, dass seine Antworten kontextbezogen und ansprechend sind. Mir gefällt auch, dass er versucht, genaue Antworten zu geben, und seine Grenzen anerkennt, wenn er etwas nicht weiß.

🧠 Fun Fact: Jahrelang waren Forscher verwirrt – die Skalierung von KI-Modellen verbesserte die Aufgaben des logischen Denkens nicht. Die Leistung blieb trotz größerer Modelle unverändert. Der Durchbruch? Die Aufforderung "Chain of thought ". Die Aufforderung an die KI, "Schritt für Schritt zu denken" oder Beispiele zu zeigen, setzte verborgene Fähigkeiten des logischen Denkens frei und zeigte ihr wahres Potenzial.

9. Adobe Express (am besten für professionelle Vorlagen und Markenkonsistenz geeignet)

über Adobe Express

Adobe Express schließt die Lücke zwischen einfachen Design-Tools und professioneller Software und bietet Marketingfachleuten hochwertige Designfunktionen ohne die Komplexität der vollständigen Suite von Adobe.

Es kombiniert intuitive tools mit Adobes Stock-Assets und anpassbaren Vorlagen und sorgt so für Markenkonsistenz. Im Gegensatz zu Simplified stellt Adobe Express eine direkte Verbindung zu Photoshop, Illustrator und Creative Cloud her und verbessert so den Workflow und die Designqualität.

Die besten Features von Adobe Express

Nutzen Sie den KI-Bildgenerator mit Firefly für die Erstellung werbefreier Inhalte ohne urheberrechtliche Bedenken

Erstellen Sie konsistente Markenmaterialien mit Brand Kits, die visuelle Elemente speichern

Passen Sie Designs automatisch an verschiedene Plattformen und Formate an

Führen Sie schnelle Aktionen für die Entfernung von Hintergründen, Animationen und Bearbeitungen in Sekundenschnelle durch

Limits von Adobe Express

Einige fortgeschrittene Features erfordern Kenntnisse der Designprinzipien

Für Features der Enterprise-Version ist möglicherweise ein umfangreicheres Abonnement von Adobe erforderlich

Adobe Express-Preise

Free : Grundlegende Features und Vorlagen mit Limit für Einzelpersonen

Teams : 4,99 $/Monat pro Benutzer im ersten Jahr, 7,99 $/Monat pro Benutzer ab dem zweiten Jahr

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Adobe Express

G2 : 4, 5/5 (400+ Bewertungen)

Capterra: 4, 6/5 (über 1100 Bewertungen)

👀 Wussten Sie schon? 92 % der Marketingfachleute glauben, dass KI und Automatisierung die Personalisierung von Inhalten und die Effizienz von Kampagnen verbessern.

10. Piktochart (am besten für die Erstellung von Infografiken und visuellen Geschichten geeignet)

via Piktochart

Teams haben oft Schwierigkeiten, datenreiche Inhalte effektiv zu präsentieren, wenn sie in Tabellen oder Text gefangen sind. Piktochart vereinfacht die Datenvisualisierung und verwandelt komplexe Informationen in ansprechende Infografiken, Berichte und Präsentationen – ohne dass Designkenntnisse erforderlich sind.

Der Editor enthält interaktive Diagramme, Karten und spezielle Widgets, die für das Storytelling mit Daten entwickelt wurden. Im Gegensatz zu den allgemeinen Design-Tools von Simplified macht Piktochart komplexe Informationen klar und visuell ansprechend. Mit speziellen Vorlagen und fortschrittlichen Visualisierungsfunktionen stellt es sicher, dass datengesteuerte Inhalte sowohl zugänglich als auch wirkungsvoll sind.

Die besten Features von Piktochart

Nutzen Sie interaktive Elemente, um Ihr Publikum mit Ihren Informationen zu erreichen

Greifen Sie auf branchenspezifische Vorlagen für unterschiedliche Datenvisualisierungsanforderungen zu

Sorgen Sie für visuelle Konsistenz mit gespeicherten Markenelementen und Farben

Exportieren Sie in verschiedenen Formaten für Präsentationen, Websites und Druckmaterialien

Piktochart-Limits

Eine erweiterte benutzerdefinierte Anpassung kann eine steilere Lernkurve haben

Einige Features zur Datenvisualisierung erfordern höherstufige Pläne

Piktochart-Preise

Free : Grundlegende Features mit Piktochart-Wasserzeichen

Pro : 29 $/Monat pro Benutzer

Business : 49 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Piktochart-Bewertungen und -Rezensionen

G2 : 4, 4/5 (160+ Bewertungen)

Capterra: 4, 7/5 (190+ Bewertungen)

