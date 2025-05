Die 11 besten KI-Alternativen für Meetings, Transkriptionen und Zusammenarbeit

Haben Sie schon einmal ein Meeting verlassen und gedacht: "Moment mal, was haben wir eigentlich beschlossen?"

KI-gestützte Meeting-Tools wie Grain AI helfen dabei, Unterhaltungen als Notizen festzuhalten, auf die Sie zurückgreifen können. Aber Grain AI ist nicht Ihre einzige Option.

Je nach den Bedürfnissen Ihres Teams wünschen Sie sich vielleicht tiefere Integrationen, fortgeschrittenere Analysen oder einen kostenlosen Plan, der Ihnen tatsächlich einen Mehrwert bietet. Zahlreiche Alternativen zu Grain AI bieten intelligentere Möglichkeiten, Erkenntnisse aus Meetings zu erfassen, zu analysieren und darauf zu reagieren – sei es durch KI-gestützte Assistenten, die Auswertung von Unterhaltungen oder eine nahtlose Synchronisierung mit dem CRM.

Hier sind einige der besten tools für die Transkription von Meetings, die die Art und Weise verändern, wie Verkaufsteams und andere Fachleute mit Notizen von Meetings und Kundeninteraktionen umgehen.

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Hier ist eine kurze Übersicht über die 11 anderen verfügbaren Grain-Alternativen: : Am besten für KI-Notizen von Meetings und Workflow-Management ClickUp: Am besten für KI-Notizen von Meetings und Workflow-Management

Otter AI : Beste Transkriptionsgenauigkeit in Echtzeit

Fireflies. ai : Am besten für KI-gestützte Einblicke und Analysen von Meetings

Avoma : Am besten für Informationen und Coaching bei Verkaufsmeetings

Fathom : Am besten für kostenlose Zusammenfassungen von Meetings mit KI

tl;dv : Am besten für kollaborative Anmerkungen in Videos

Notta : Am besten für mehrsprachige Transkriptionsunterstützung

Gong : Am besten geeignet für Umsatzinformationen und die Unterstützung von Teams im Vertrieb

Zoominfo Chorus : Am besten für Unterhaltungen und Geschäftsabschlüsse geeignet

MeetGeek : Am besten für die Automatisierung von Notizen und Highlights bei Meetings geeignet

Beschreibung: Am besten für fortgeschrittene Bearbeitung von Audio/Video geeignet

Was ist Grain KI?

Grain AI ist eine Meeting-Intelligence-Plattform, die Teams dabei unterstützt, Notizen und Schlüsselmomente aus virtuellen Meetings zu erfassen, zu organisieren und zu teilen. Sie dient als kollaborativer Workspace, in dem Benutzer Videos von Anrufen aufzeichnen, wichtige Erkenntnisse hervorheben und Clips erstellen können, die sich freigeben lassen.

Durch die nahtlose Integration in beliebte Videokonferenzplattformen wie Zoom werden Notizen automatisiert und wichtige Momente und Diskussionen festgehalten. So werden Meetings mit KI-gestützten Highlights und Tools für die Zusammenarbeit zugänglicher und umsetzbarer.

🧠 Fun Fact: "Zoom fatigue", ein Begriff, der von Jeremy Bailenson aus Stanford geprägt wurde, ist ein echtes, untersuchtes Phänomen – unsere Gehirne arbeiten in virtuellen Meetings härter, was zu einer erhöhten mentalen Erschöpfung führt.

Warum sollten Sie sich für Alternativen zu Grain AI entscheiden?

Obwohl Grain AI hervorragende Funktionen für die Dokumentation von Meetings bietet, könnten mehrere Faktoren Teams dazu veranlassen, Alternativen zu prüfen:

Begrenzte Integrationsmöglichkeiten : Grain AI arbeitet hauptsächlich mit Zoom, was für Organisationen, die mehrere Plattformen für die Zusammenarbeit nutzen, einschränkend sein kann. Viele Teams benötigen Lösungen, die nahtlos mit Google Meet, Microsoft Teams und anderen Konferenz-Tools zusammenarbeiten

Preisgestaltung: Die Preisstruktur ist möglicherweise nicht effektiv für wachsende Teams, da die Kosten mit zusätzlichen Benutzern und erweiterten Features schnell steigen können. Kleine bis mittelgroße Geschäfte benötigen oft flexiblere Preismodelle

Limits bei der Genauigkeit der Transkription : Obwohl die Transkriptionsqualität im Allgemeinen zuverlässig ist, kann sie im Vergleich zu spezialisierten Diensten insbesondere bei Fachbegriffen, mehreren Sprechern oder Akzenten zu wünschen übrig lassen

*herausforderungen bei der Benutzererfahrung: Die Benutzeroberfläche ist zwar funktional, kann sich jedoch für neue Benutzer, die eine intuitivere Erfahrung ohne umfangreiche Schulung benötigen, überwältigend anfühlen

Limitierte Analysetiefe: Die Erkenntnisse der Plattform sind möglicherweise nicht aussagekräftig genug für Verkaufsteams und Teams für den Erfolg von Kunden, die eine tiefere Analyse der Unterhaltungen und der Stimmung der Kunden wünschen

Für Teams, die vor diesen Herausforderungen stehen, bieten die Alternativen in dieser Liste spezialisierte Features und Funktionen, die Ihren spezifischen Anforderungen möglicherweise besser gerecht werden.

11 Grain KI-Alternativen auf einen Blick

Hier finden Sie eine kurze Übersicht über die Anwendungsfälle und herausragenden Features der einzelnen Grain-KI-Alternativen!

Tool Am besten für Herausragendes Feature ClickUp Notizen und Workflow-Management für Meetings mit KI All-in-One-Plattform für Produktivität mit KI-Notizen Otter AI Echtzeit-Transkriptionsgenauigkeit Überlegene KI-Transkription mit Sprecheridentifikation Fireflies. ai KI-gestützte Einblicke in Meetings Automatisierte Intelligenz aus Unterhaltungen Avoma Informationen zu Meetings im Vertrieb Analyse von Unterhaltungen für Teams im Bereich Umsatz Fathom Kostenlose Zusammenfassungen von Meetings mit KI Vollständig kostenloser KI-Assistent für Meetings tl;dv Gemeinsame Anmerkungen zu Videos Mit Zeitstempel versehene Lesezeichen für Videos und freigeben Notta Mehrsprachige Transkription 104+ Sprachen werden mit hoher Genauigkeit unterstützt Gong Umsatzinformationen Umfassende Plattform für die Verkaufsabwicklung Zoominfo Chorus Unterhaltungsintelligenz KI-Coaching für Teams im Vertrieb MeetGeek Highlights von Meetings Intelligente Zusammenfassungen und Elemente von Meetings Beschreibung Fortgeschrittene Bearbeitung von Audio und Video Bearbeitung in Studioqualität mit hochwertiger Transkription

Die besten KI-Alternativen zu Grain

Ob Sie eine kostenlose Alternative zu Grain oder eine robuste Plattform für Vertriebsaktivitäten mit zuverlässigen Features für künstliche Intelligenz benötigen, diese Liste bietet Ihnen alles:

1. ClickUp (am besten für KI-gestützte Notizen und Workflow-Management bei Meetings geeignet)

Los geht's Verbinden Sie Ihre Notizen aus Meetings mit Ihren ClickUp Dokumenten und Aufgaben mit ClickUp AI Notetaker

Stellen Sie sich vor, jede brillante Idee aus Ihren Teamdiskussionen würde automatisch in zugewiesene Aufgaben mit Fristen umgewandelt werden. ClickUp, die Alles-App für die Arbeit, schließt die Lücke zwischen Unterhaltung und Ausführung, die so viele Teams nur schwer überwinden können.

Im Gegensatz zu Grain, das sich ausschließlich auf Meetings konzentriert, kombiniert ClickUp Projektmanagement, Wissensmanagement und Chatten – alles mit Hilfe von KI, die Ihnen eine schnellere und intelligentere Arbeit ermöglicht.

ClickUp AI Notetaker automatisiert Notizen und Elemente von Meetings und ermöglicht es Teams, sich auf Diskussionen zu konzentrieren, während alles in Echtzeit erfasst wird. Diese intelligente Software zur Umwandlung von Sprache in Text ist in ClickUp Meetings integriert und zeichnet Ihre Meetings auf, transkribiert und fasst sie zusammen, während Sie sich auf eine sinnvolle Teilnahme konzentrieren.

Verwandeln Sie Erkenntnisse aus Meetings in umsetzbare Elemente mit ClickUp AI Notetaker

Die intelligente KI für Meeting-Notizen erkennt Sprecher, versteht den Kontext und überbrückt sogar Sprachbarrieren, sodass kein Detail verloren geht – eine nahtlose Möglichkeit, Unterhaltungen ohne Ablenkungen zu dokumentieren. Notizen erscheinen sofort in Ihrem Posteingang in ClickUp, sodass es nach dem Meeting keine Verzögerungen gibt. Während die KI Vorschläge macht und potenzielle Elemente für Maßnahmen erkennt, behalten die Benutzer die Kontrolle über die Erstellung, Zuweisung und Fristsetzung von Aufgabenlisten.

Machen Sie Notizen und Transkripte von Meetings mit ClickUp Brain durchsuchbar

Die native KI von ClickUp, ClickUp Brain, kann Ihre Transkripte zusätzlich durchsuchbar machen. Stellen Sie einfach eine Frage in natürlicher Sprache – in Instanz: Was wurde am 10. Januar mit dem Sales-Team besprochen? – und Brain überprüft Ihre Notizen zum Meeting, um die Schlüsselinformationen abzurufen.

Brain kann Ihre Notizen auch in Aufgaben umwandeln, E-Mails und Antworten verfassen, Diskussionen übersetzen oder Schlüsselinformationen für Berichte extrahieren.

Mit ClickUp Brain können Sie die Notizen Ihrer Meetings in verschiedene Sprachen übersetzen

Auf dieser Grundlage lässt sich ClickUp Docs in den KI-Notetaker integrieren, um die Transkripte von Meetings in einem durchsuchbaren, kollaborativen Workspace zu organisieren und zu speichern.

Arbeiten Sie gemeinsam an Notizen und Plänen für Meetings mit ClickUp Docs

Die Mitglieder des Teams können auf diese Dokumente einfach zugreifen, sie bearbeiten und kommentieren, sodass alle über wichtige Entscheidungen und Informationen auf dem Laufenden bleiben. KI-generierte Notizen lassen sich nahtlos in Ihr Dokumentensystem integrieren und bilden eine Wissensdatenbank, die das institutionelle Gedächtnis in Ihrer gesamten Organisation bewahrt.

Für Teams, die eine einheitliche Dokumentation ihrer Meetings wünschen, bietet die Vorlage für ClickUp-Meeting-Protokolle einen strukturierten Rahmen, der die Aufzeichnung von Diskussionen im gesamten Unternehmen standardisiert.

Kostenlose Vorlage erhalten Mit der Vorlage für ClickUp-Meeting-Protokolle können Sie sofort loslegen

Diese anpassbare Vorlage enthält Abschnitte für Teilnehmer, Elemente der Tagesordnung, Entscheidungen und Aktionspunkte, um sicherzustellen, dass wichtige Informationen konsistent erfasst werden, unabhängig davon, wer die Notizen macht.

Die besten Features von ClickUp

Wandeln Sie Diskussionspunkte automatisch in zuweisbare Aufgaben mit Fristen um

Planen und dokumentieren Sie Meetings in Ihrem Workspace für Projekte

Verwenden Sie ClickUp Clips , um Schlüsselmomente aufzuzeichnen und für Mitglieder Ihres Teams freizugeben, die nicht teilnehmen konnten

Koordinieren Sie die Verfügbarkeit von Teams und die Zeiten für Meetings visuell mit dem ClickUp Kalender . Lassen Sie Ihren Plan von der KI auf der Grundlage Ihrer Prioritäten bei den Aufgaben, Ihrer Verfügbarkeit und mehr erstellen

Brainstorming in Echtzeit mit kollaborativen ClickUp Whiteboards

Gehen Sie asynchron vor und vermeiden Sie unnötige Meetings mit ClickUp Chat, indem Sie Ihre Aufgaben und Unterhaltungen in einem Tool verknüpft halten, anstatt mit vielen zu jonglieren

Limits von ClickUp

Die Funktionen der mobilen App sind manchmal eingeschränkter als die der Desktop-Version

Einige Benutzer berichten von gelegentlichen Problemen bei der Leistung von Videos in größeren Meetings

ClickUp-Preise

Free Forever

Unlimited : 7 $/Monat pro Benutzer

Business : 12 $/Monat pro Benutzer

Enterprise : Kontakt für Preisauskünfte

ClickUp Brain : Für 7 $ pro Mitglied und Monat zu jedem kostenpflichtigen Plan hinzufügbar

ClickUp AI Notetaker: Kann zu jedem kostenpflichtigen Plan für nur 6 $/Monat pro Benutzer hinzugefügt werden

Bewertungen und Rezensionen von ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4, 6/5 (4.000+ Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über ClickUp?

"Ich bin wirklich beeindruckt von diesem [ClickUp AI Notetaker], da ich kein weiteres Tool benötige, um all dies zu erledigen. Es ist alles in der ClickUp-Oberfläche enthalten. Es stellt eine Verbindung zu meinem Google Kalender her und ist einfach super nahtlos."

👀 Wussten Sie schon? Die "6-3-5 Brainwriting"-Methode ist eine leistungsstarke Brainstorming-Technik, bei der sechs Personen in fünf Minuten drei Ideen aufschreiben. Anschließend geben sie ihre Ideen an die nächste Person weiter, um darauf aufzubauen. In nur 30 Minuten kann diese Methode, die auf produktive Meetings abzielt, 108 einzigartige Ideen hervorbringen – und so die Kreativität fördern, ohne den Druck, sich zu Wort melden zu müssen! 🚀

📖 Lesen Sie auch: Die besten KI-Generatoren für Meeting-Protokolle

3. Otter. ai (am besten für Echtzeit-Transkriptionsgenauigkeit)

In globalen Teams mit unterschiedlichen Akzenten, Fachjargon und sich überschneidenden Stimmen ist Otter.ai ein Transkriptionstool, das darauf abzielt, zu verstehen, was jeder sagt – und nicht nur, was es denkt, dass sie sagen könnten.

Otter AI übertrifft Grain AI, da letztere manchmal Schwierigkeiten hat, selbst in schwierigen Audioumgebungen durchgehend genaue Transkriptionen zu liefern. Mit branchenführender Spracherkennungstechnologie bietet die Plattform im Gegensatz zu vielen Alternativen von Otter AI eine überlegene Transkriptionsqualität, die auch nuancierte Unterhaltungen präzise erfasst.

Die besten Features von Otter.ai

Stellen Sie schnell eine Verbindung mit Zoom, Google Meet und Microsoft Teams her

Trainieren Sie die KI für branchenspezifische Terminologie

Fügen Sie während der Meetings Kommentare und Hervorhebungen zu den Transkripten hinzu

Erstellen Sie automatisierte Zusammenfassungen von Meetings mit den wichtigsten Punkten

Suchen Sie in allen aufgezeichneten Meetings nach Unterhaltungen

Otter. ai limits

Limitierte Integration in das Projektmanagement im Vergleich zu umfassenderen tools

Der Free-Plan beschränkt die Aufnahmelänge und die Nummer der Transkriptionen

Otter. ai-Preisgestaltung

Grundlegend

Pro : 16,99 $/Monat

Business : 30 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Otter. ai Bewertungen und Rezensionen

G2: 4, 3/5 (290+ Bewertungen)

Capterra: 4. 4/5 (90+ Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Otter.ai?

"Die Echtzeit-Transkription ist äußerst genau und KI-Zusammenfassungen sparen Zeit. Durchsuchbare Transkripte machen die Überprüfung von Meetings mühelos und steigern die Produktivität."

📮 ClickUp Insight: Unsere Umfragedaten zur Effektivität von Meetings zeigen, dass 25 % der Meetings acht oder mehr Teilnehmer umfassen. Große Meetings können zwar für die Abstimmung und Entscheidungsfindung wertvoll sein, bringen aber oft auch Herausforderungen mit sich. Tatsächlich ergab eine andere ClickUp-Umfrage, dass 64 % der Menschen in fast der Hälfte ihrer Meetings mit unklaren nächsten Schritten zu kämpfen haben. Als die App für alles bei der Arbeit schließen wir diese Lücke mit einer umfassenden Lösung für das Meeting-Management. ClickUp Meetings verändert die Zusammenarbeit von Teams mit dynamischen Tagesordnungen, während KI-Notetaker alle wertvollen Erkenntnisse erfasst – so werden Missverständnisse bei der Nachbereitung vermieden und alle auf dem gleichen Stand gehalten! 💫 Echte Ergebnisse: Teams, die die Features zur Meeting-Verwaltung von ClickUp nutzen, berichten von einer Reduzierung unnötiger Unterhaltungen und Meetings um satte 50 %!

3. Fireflies. ai (am besten geeignet für KI-gestützte Einblicke und Analysen in Meetings)

Während andere tools Unterhaltungen erfassen, versucht Fireflies.ai, darin verborgene Muster aufzudecken – und verwandelt so rohe Dialoge in umsetzbare Informationen, die zu besseren Entscheidungen führen.

Fireflies. ai geht über die Transkription hinaus und bietet KI-gestützte Analysen zur Nachverfolgung von Unterhaltungsmustern, Stimmungsanalysen und Schlüsselthemen. Es identifiziert automatisch Einwände von Kunden, Wettbewerber und Diskussionspunkte und liefert Teams quantifizierbare Besprechungsprotokolle – ohne manuelles Tagging.

Fireflies. ai übertrifft Grain mit einer leistungsstarken Suche, die es Benutzern ermöglicht, Momente in Meetings mit Abfragen in natürlicher Sprache zu finden. Die über 40 Integrationen – einschließlich CRMs und Tools für das Projektmanagement – stellen sicher, dass die Erkenntnisse aus Meetings nahtlos in bestehende Workflows fließen.

Fireflies. ai – die besten Features

Erkennen und kategorisieren Sie Diskussionsthemen automatisch

Suchen Sie in Unterhaltungen mit Abfragen in natürlicher Sprache

Analysieren Sie die Stimmung in Unterhaltungen, um tiefere Einblicke zu erhalten

Nachverfolgung von Erwähnungen von Wettbewerbern oder bestimmten Schlüsselwörtern

Automatisierung von Workflows basierend auf den Inhalten von Meetings

Identifizieren Sie verschiedene Sprecher mit Spracherkennung

Fireflies. ai Limits

Mehr Fokus auf Erkenntnisse als auf die Verwaltung von Aufgaben

Gelegentliche Probleme mit Latenz bei der Echtzeit-Transkription

Fireflies. ai pricing

Free

Pro : 18 $/Monat pro Platz

Business : 29 $/Monat pro Platz

Enterprise: 39 $/Monat pro Platz

Fireflies. Bewertungen und Rezensionen der KI

G2: 4,8/5 (630+ Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Fireflies. ai?

"Die Protokolle sind so gut wie die eines Menschen, mit dem zusätzlichen Bonus von Audio-/Video-Aufzeichnung, Transkription und einigen netten Extras. "

👀 Wussten Sie schon? Der Begriff "Groupthink" wurde 1971 vom Psychologen Irving Janis geprägt, inspiriert von George Orwells "doublethink" aus 1984. Er beschreibt ein Phänomen, bei dem der Wunsch einer Gruppe nach Harmonie das kritische Denken außer Kraft setzt und zu schlechten Entscheidungen führt. Nicht alle kohäsiven Teams verfallen in Gruppendenken, aber die Symptome zu erkennen – wie Konformitätsdruck und fehlende Meinungsverschiedenheiten – ist der Schlüssel zur Vermeidung fehlerhafter Entscheidungen! 🧠🚀

4. Avoma (am besten für Informationen und Coaching bei Meetings im Vertrieb geeignet)

über Avoma

Stellen Sie sich eine Welt vor, in der Ihre Vertriebsmitarbeiter nicht nur Notizen von Meetings erhalten, sondern auch personalisiertes Coaching auf der Grundlage tatsächlicher Unterhaltungen mit Kunden. Avoma möchte jeden Anruf in eine Wachstumschance verwandeln.

Avoma übertrifft Grain AI mit verkaufsorientierter Intelligenz. Es ermöglicht die Nachverfolgung von Gesprächsverhältnissen, Engagement und Schlüssel-Metriken für datengesteuertes Coaching. Die CRM-Integration protokolliert Notizen automatisch in Salesforce und HubSpot und reduziert so manuelle Einträge.

Der KI-Meeting-Assistent geht über die reine Aufzeichnung hinaus und bietet während der Live-Unterhaltung Echtzeit-Coaching-Hinweise, Einblicke in den Wettbewerb und Anweisungen zur Bearbeitung von Einwänden.

Die besten Features von Avoma

Nachverfolgung von Metriken zu Unterhaltungen, die direkt mit dem Erfolg im Verkauf korrelieren

Synchronisierung von Meeting-Daten mit dem CRM ohne manuelle Einträge

Erhalten Sie KI-gestützte Coaching-Anweisungen während Live-Anrufen

Verbinden Sie Muster in Unterhaltungen mit Ergebnissen in der Pipeline

Vergleichen Sie die Metriken der Leistung der Mitglieder Ihres Teams

Erstellen Sie Zusammenfassungen von Meetings mit KI und Elementen für Maßnahmen

Avoma-Limits

In erster Linie für die Analyse von Verkaufsgesprächen konzipiert; weniger vielseitig für andere Abteilungen

Bereiten Sie sich auf eine steilere Lernkurve vor, um die erweiterten Features optimal zu nutzen

Avoma-Preise

AI Meeting Assistant : 29 $/Monat pro Benutzer

Unterhaltung mit künstlicher Intelligenz : 69 $/Monat pro Benutzer

Revenue Intelligence : 99 $/Monat pro Benutzer

enterprise:* Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Avoma

G2: 4,6/5 (über 1.300 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

5. Fathom (am besten für kostenlose Zusammenfassungen von Meetings mit KI geeignet)

vai Fathom

Fathom macht die Nachbereitung von Meetings mühelos, indem es Schlüsselmomente automatisch identifiziert und mit einem Zeitstempel versieht, sodass keine manuellen Markierungen mehr erforderlich sind. Im Gegensatz zu Grain funktioniert es mit Zoom, Google Meet, Microsoft Teams und Webex und ist somit eine flexible Wahl.

Der KI-Meeting-Assistent erstellt klare, prägnante Zusammenfassungen, in denen Aktionselemente, Entscheidungen und Schlüsselpunkte in einem leicht zu überblickenden Format erfasst werden. Fathom hilft Teams, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, ohne sich durch lange Transkripte oder Aufzeichnungen arbeiten zu müssen, indem es Nebengeräusche herausfiltert.

Entdecken Sie die besten Features

Meetings mit einem einzigen Klick über die Erweiterung im Browser aufzeichnen

Erstellen Sie KI-Zusammenfassungen mit Schlüsselpunkten und Elementen für Maßnahmen

Erstellen und geben Sie Video-Highlights mit automatischen Zeitstempeln frei

Verbinden Sie sich mit allen wichtigen Videokonferenzplattformen

Organisieren Sie Meetings in einer durchsuchbaren Bibliothek

Zugriff auf alle Features – kostenlos

Limits ausloten

Limitierte Funktionen des CRM

Weniger fortgeschrittene Analyse-Features als spezialisierte tools

Fathom-Preise

Free

Premium: 19 $/Monat pro Benutzer

Team Edition: 29 $/Monat pro Benutzer

Team Edition Pro: 29 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen einsehen

G2 : 5/5 (4.600+ Bewertungen)

Capterra: 5/5 (600+ Bewertungen)

📖 Lesen Sie auch: Die besten Softwarelösungen für Meeting-Management und -Agenda

6. tl;dv (am besten für kollaborative Anmerkungen in Videos)

Was wäre, wenn Aufzeichnungen von Meetings nicht nur zur Wiedergabe dienen würden, sondern zu lebendigen, interaktiven Dokumenten würden? tl;dv verwandelt passive Videos in kollaborative Workspaces, in denen Teams direkt in die Zeitleiste des Videos eingreifen können.

Im Gegensatz zu Grain AI bietet tl;dv zeitgestempelte Anmerkungen, KI-gestützte Zusammenfassungen und eine automatische Themenkategorisierung, wodurch Meetings besser durchsuchbar und umsetzbar werden. Darüber hinaus sorgen Integrationen mit Slack und Notion für einen nahtlosen Flow von Erkenntnissen in Workflows.

Anstatt Meetings nur aufzuzeichnen, macht tl;dv sie zu einem Space für kontinuierliche Zusammenarbeit, Diskussion und Entscheidungsfindung.

tl;dv beste Features

Fügen Sie Kommentare zu bestimmten Momenten in den Aufzeichnungen von Meetings hinzu

Tag Mitglieder des Teams in Videos für eine bessere Zusammenarbeit

Erstellen Sie KI-Zusammenfassungen mit Schlüsselpunkten und Elementen für Maßnahmen

Erstellen Sie Lesezeichen mit Zeitstempel für eine schnelle Referenz

Videos mit kontextbezogenen Zeitstempeln freigeben

Erstellen Sie eine durchsuchbare Bibliothek mit Wissen zu Meetings

tl;dv-Limits

Weniger ausgefeilte Transkription im Vergleich zu spezialisierten tools

Limitierte Analysefunktionen

tl;dv-Preisgestaltung

Free

Pro : 29 $/Monat pro Benutzer

Business : 98 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

tl;dv Bewertungen und Rezensionen

G2: 4, 7/5 (350+ Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

7. Notta (unterstützt am besten die Transkription in mehreren Sprachen)

via Notta

Globale Teams sprechen Dutzende von Sprachen, aber die meisten Transkriptions-Tools nicht. Notta durchbricht diese Barriere und unterstützt mehr als 104 Sprachen – weit mehr als Grain AI. Die Sprecher-Diarisierung sorgt für klare Zuordnungen auch bei sich überschneidenden Unterhaltungen.

Im Gegensatz zu Grain bietet Notta eine Offline-Transkription, die über Meetings hinaus nützlich ist. Darüber hinaus bietet der KI-Assistent Echtzeit-Zusammenfassungen, Elemente für Maßnahmen und die Nachverfolgung von Fragen, wodurch Transkriptionen in umsetzbare Erkenntnisse umgewandelt werden.

Für mehrsprachige, flexible und intelligente Dokumentation von Meetings übertrifft Notta den begrenzteren Ansatz von Grain.

Die besten Features

Transkribieren Sie Meetings in über 104 Sprachen mit hoher Genauigkeit

Verschiedene Sprecher in Unterhaltungen automatisch identifizieren

Hochgeladene Audio- und Video-Dateien offline verarbeiten

Trainieren Sie die KI mit benutzerdefinierter Terminologie für Ihre Branche

Keine Limits

Weniger robuste Integration des Projektmanagements als All-in-One-Tools

Die mobile App hat weniger Schlüssel-Features als die Version für den Desktop

Notta-Preise

Free

Pro : 13,49 $/Monat

Business : 27,99 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Notta Bewertungen und Rezensionen

G2: 4, 5/5 (über 150 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen verfügbar

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Notta?

"Sehr gute Transkriptionsqualität. Britisches Englisch wird gut erkannt. Und es scheint, als würde das Modell einige Durchläufe durchführen, um den Kontext zu verstehen und neu zu transkribieren."

8. Gong (am besten geeignet für Umsatzinformationen und die Unterstützung von Verkaufsteams)

via Gong

Gong verwandelt Aufzeichnungen von Meetings in einen Umsatzplan, der weit über die grundlegende Dokumentation von Grain hinausgeht.

Es erfasst Anrufe über Video, Telefon und Web und verwendet KI für eine präzise Transkription. Aber Gong beschränkt sich nicht nur auf Worte – es deckt Muster hinter erfolgreichen Geschäften auf, weist auf Risiken hin und verfolgt Erwähnungen von Wettbewerbern.

Vertriebsleiter erhalten Echtzeit-Coaching-Einblicke, die den Teams helfen, ihren Ansatz auf der Grundlage tatsächlicher Kundenunterhaltungen zu verfeinern. Mit Gong werden die Daten von Meetings zu einem intelligenten tool für Wachstum, nicht nur zu einer Aufzeichnung dessen, was gesagt wurde.

Die besten Features von Gong

Zeichnen Sie Unterhaltungen über Video-, Telefon- und Webkonferenzplattformen auf

Erkennen Sie automatisch Risiken und Verbesserungsmöglichkeiten bei Geschäften

Nachverfolgung der Leistung des Teams mit anpassbaren Coaching-Dashboards

Analysieren Sie Erwähnungen von Wettbewerbern und Markttrends in Kundengesprächen

Geben Sie geführte Verkaufsaufforderungen basierend auf erfolgreichen Mustern für Unterhaltungen

Gewährleisten Sie die Einhaltung von Features für die Sicherheit auf Unternehmensebene

Gong-Limits

In erster Linie für den Verkaufsprozess und nicht für die allgemeine Dokumentation von Meetings konzipiert

Erfordert umfangreiche Daten, um die Erkenntnisse der KI zu maximieren

Gong-Preise

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von Gong

G2: 4,8/5 (über 6.000 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 500 Bewertungen)

9. ZoomInfo Chorus (am besten für Unterhaltungen und Geschäftsabschlüsse geeignet)

via ZoomInfo Chorus

Was zeichnet die besten Vertriebsmitarbeiter aus? ZoomInfo Chorus deckt die Muster in den Unterhaltungen auf, die hinter erfolgreichen Abschlüssen stehen, und hilft Teams, diese zu replizieren. Im Gegensatz zu Grain AI, das sich auf die allgemeine Dokumentation von Meetings konzentriert, liefert ZoomInfo Chorus vertriebsspezifische Erkenntnisse, die die Leistung und die Kundenbindung verbessern.

Die KI erkennt Schlüsselmomente wie Erwähnungen von Mitbewerbern, Preisdiskussionen und die nächsten Schritte ohne manuellen Aufwand. Die Coaching-Tools der Plattform analysieren teamweite Muster, um hervorzuheben, was Top-Performer anders machen.

Die besten Features von ZoomInfo Chorus

Erkennen Sie kritische Momente in Verkaufsgesprächen automatisch

Bewerten Sie die Gesundheit von Geschäften mit KI-gestütztem Momentum Scoring

Erstellen Sie Wiedergabelisten für Einzelziele aus erfolgreichen Beispielen für Anrufe

Nachverfolgung des Coaching-Bedarfs und der Kompetenzentwicklung im gesamten Team

Verbessern Sie CRM-Datensätze mit Erkenntnissen aus Unterhaltungen und Elementen für Maßnahmen

Verbinden Sie die Daten aus Unterhaltungen mit der Kontaktintelligenz von ZoomInfo

Limits von ZoomInfo Chorus

Der primäre Fokus auf Anwendungsfälle im Vertrieb limitiert die Vielseitigkeit

Erfordert ein umfangreiches Setup für maximalen Nutzen

ZoomInfo Chorus-Preise

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu ZoomInfo Chorus

G2: 4,6/5 (über 2.900 Bewertungen)

Capterra: 4, 5/5 (60+ Bewertungen)

10. MeetGeek (am besten für die Automatisierung von Meeting-Highlights und Aktionselementen geeignet)

über MeetGeek

Kein mühsames Abrufen von Elementen aus Ihren Anrufen mehr – MeetGeek erfasst alles automatisch, sodass keine manuellen Notizen mehr erforderlich sind. Im Gegensatz zu Grain AI, bei dem Benutzer Schlüsselpunkte markieren müssen, extrahiert und organisiert die KI von MeetGeek wichtige Details für Sie.

Die intelligente Zusammenfassungsfunktion strukturiert die Inhalte von Meetings nach Themen und liefert klare, umsetzbare Erkenntnisse. MeetGeek automatisiert auch die Nachbereitung, weist Aufgaben zu und sendet Erinnerungen, um die Teams auf Kurs zu halten. Mit einer nahtlosen Integration in den Kalender und rollenbasierten Zusammenfassungen stellt MeetGeek sicher, dass Meetings zu Fortschritten führen, und bietet eine praktische Erfahrung, die den manuellen Ansatz von Grain übertrifft.

Die besten Features von MeetGeek

Organisieren Sie Diskussionspunkte nach Themenkategorien

Zeichnen Sie geplante Meetings ohne manuelle Eingriffe auf

Erhalten Sie personalisierte Zusammenfassungen, die auf Ihrer Rolle basieren

Durchsuchen Sie alle Transkripte und Notizen von Meetings

MeetGeek-Limits

Weniger robuste Bearbeitung von Videos im Vergleich zu spezialisierten tools

Limitierte benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen

Neuere Plattform mit weniger Integrationen als etablierte Alternativen

MeetGeek-Preise

Free

Basic : 19 $/Monat pro Benutzer

Pro : 39 $/Monat pro Benutzer

Business : 59 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

MeetGeek-Bewertungen und -Rezensionen

G2 : 4, 6/5 (400+ Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über MeetGeek?

"Ich kann auch ziemlich schnell über Konzepte sprechen, und manchmal verstehen meine Kollegen es nicht beim ersten Mal. Mit MeetGeek können sie sich die Aufzeichnung noch einmal anhören und gleichzeitig die Transkription lesen. "

💡Profi-Tipp: Nicht alle KI-Notizen funktionieren auf die gleiche Weise. Probieren Sie verschiedene Plattformen aus, um herauszufinden, welche Ihren Anforderungen am besten entspricht – einige zeichnen sich durch hervorragende Transkription aus, andere konzentrieren sich auf das Hervorheben von Aktionselementen und einige lassen sich besser in Ihre vorhandenen Tools integrieren. Viele bieten kostenlose Testversionen an, also testen Sie, bevor Sie committen.

11. Beschreibung (am besten für fortgeschrittene Funktionen zur Bearbeitung von Audio/Video)

via Beschreibung

Descript verwandelt rohes Filmmaterial von Meetings mit minimalem Aufwand in ausgefeilte, professionelle Inhalte. Im Gegensatz zu Grain AI, das sich auf die grundlegende Erstellung von Clips konzentriert, bietet Descript eine vollständige Bearbeitung für die Produktion hochwertiger Inhalte.

Dank der textbasierten Bearbeitung können Benutzer Audio und Video einfach durch Bearbeitung des Transkripts ändern, während Overdub KI nahtlose Sprachkorrekturen ermöglicht. Studio Sound verbessert die Audioqualität, indem es Rauschen und Echo entfernt und für ein professionelles Finish sorgt.

Descript hilft Teams dabei, Meetings in ansprechende Schulungsmaterialien und Präsentationen umzuwandeln, und zwar durch kollaborative Bearbeitung und leistungsstarke Videos.

Beschreibe die besten Features

Erstellen Sie mit Overdub realistische Voice-Overs für Korrekturen

Verbessern Sie die Audioqualität automatisch mit Studio Sound

Bildschirmaufnahmen mit integrierten Werkzeugen zur Bearbeitung

Veröffentlichen Sie fertige Inhalte direkt auf mehreren Plattformen

Beschriebene Limits

Höhere Lernkurve als bei einfachen Aufnahmegeräten für Meetings

Konzentrieren Sie sich auf die Erstellung von Medien statt auf die Analyse von Meetings

Preisbeschreibung

Hobbyist : 19 $/Monat pro Benutzer

Ersteller : 35 $/Monat pro Benutzer

Business: 50 $/Monat pro Benutzer

Beschreibungen, Bewertungen und Rezensionen

G2: 4, 6/5 (770+ Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 150 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Descript?

"Descript ist eine bahnbrechende Lösung für alle, die ihren Prozess der Bearbeitung von Audio und Video optimieren möchten – insbesondere für Anfänger. Es verfügt über großartige Features wie automatische Transkription, Bildschirmaufzeichnung und Bearbeitung von Text. Die Möglichkeit, Mediendateien so einfach wie ein Word-Dokument zu bearbeiten, spart viel Zeit und Aufwand."

Grain-Alternativen: Warum ClickUp heraussticht

Grain KI ist gut für die Aufzeichnung und Transkription geeignet, aber andere tools bieten tiefere Einblicke, reibungslosere Workflows oder budgetfreundliche Optionen zur Verbesserung der Zusammenarbeit. Während Vertriebsprofis auf Gong und Chorus schwören, werden Otter und Fireflies auch von vielen bevorzugt.

ClickUp ist jedoch die vielseitigste Option für Teams, die ein vollständiges Ökosystem für Produktivität suchen, in dem sich Notizen aus Meetings nahtlos in umsetzbare Workflows verwandeln lassen.

Sind Sie bereit, die Art und Weise, wie Ihr Team Erkenntnisse aus Meetings erfasst und nutzt, zu verändern? Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an und erfahren Sie, wie sich KI-gestützte Meeting-Dokumentation nahtlos in Ihren gesamten Workflow integrieren lässt.