OpenAI vs. DeepSeek: Welches KI-Modell ist das beste für Ihre Bedürfnisse?

"Welches ist das beste Tool für das Projektmanagement?" "Wie erstellt man gute Designs?" "Welche sind die besten Metriken, um die Leistung zu messen?" Die Liste der Fragen ist endlos.

Menschen sind von Natur aus neugierig. Tatsächlich sind es dieses unermüdliche Hinterfragen und logische Denken, die den Menschen auszeichnen und zu großen Leistungen führen.

Und ehrlich gesagt ist es genau diese Eigenschaft, die auch KI-Modelle intelligenter macht.

Aber welches ist das beste KI-Modell für Sie, wenn es mittlerweile so viele auf dem Markt gibt?

In diesem Artikel werden wir zwei Schwergewichte der Branche im KI-Rennen untersuchen und vergleichen: DeepSeek und OpenAI, und herausfinden, welches KI-Tool für Ihre KI-gestützten Anwendungen, LLM-Agenten und generativen KI-Lösungen am besten geeignet ist.

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Sie können sich nicht zwischen den Modellen von OpenAI und DeepSeek entscheiden? Hier finden Sie eine Aufschlüsselung, in der die Stärken und Features der beiden verglichen werden, um Ihnen die Entscheidung zu erleichtern: OpenAI ist ein führendes KI-Forschungslabor, das für ChatGPT, DALL·E, Sora und Codex bekannt ist und fortgeschrittenes Verständnis natürlicher Sprache, multimodale KI und unternehmensfähige Lösungen bietet. Zu den Stärken von OpenAI gehören die fließende Generierung von Texten , KI für Unterhaltungen und die tiefe Integration in das Ökosystem von Microsoft für die Einführung von KI in Unternehmen

Zu den Stärken von OpenAI gehören die fließende Generierung von Texten , die KI für Unterhaltungen und die tiefe Integration in das Ökosystem von Microsoft für die Einführung von KI in Unternehmen

DeepSeek ist ein Open-Source-KI-Modell , das sich auf Problemlösung, logisches Denken und Erschwinglichkeit konzentriert. Die Stärken von DeepSeek liegen in der strukturierten Problemlösung , der Codierung und der Finanzanalyse und bieten Unternehmen eine kostengünstige Alternative zu teuren KI-Modellen

Die Stärken von DeepSeek liegen in der strukturierten Problemlösung , der Codierung und der Finanzanalyse und bieten Unternehmen eine kostengünstige Alternative zu teuren KI-Modellen

Der Preisvergleich zeigt, dass OpenAI's ChatGPT Plus 20 $ pro Monat kostet, wobei die Kosten für die API variieren, während DeepSeek niedrigere Input-Kosten ab 0,07 $ pro Million Token bietet

OpenAI übertrifft DeepSeek in den Bereichen Verarbeitung natürlicher Sprache , multimodale KI-Fähigkeiten und Akzeptanz in Unternehmen und eignet sich daher ideal für die Erstellung von Inhalten und den Kundensupport

DeepSeek übertrifft OpenAI in den Bereichen Erschwinglichkeit , Anpassung und strukturiertes Denken und bietet Entwicklern, die mehr Kontrolle über KI-Modelle benötigen, einen Vorteil

ClickUp integriert KI-gestütztes Wissensmanagement , Automatisierung und Projektdurchführung direkt in die Workflows von Teams. ClickUp Brain verbindet Aufgaben, Dokumente und Teamwissen und liefert KI-gestützte Erkenntnisse in Echtzeit , ohne dass Benutzer zwischen Plattformen wechseln müssen. Die Connected Search von ClickUp ruft Daten sofort aus Apps wie Google Drive, Slack und Salesforce ab und eliminiert so die Zeitverschwendung bei der Suche nach Informationen

ClickUp Brain verbindet Aufgaben, Dokumente und das Wissen des Teams und liefert KI-gestützte Erkenntnisse in Echtzeit , ohne dass die Benutzer zwischen den Plattformen wechseln müssen

Die "Connected Search" von ClickUp ruft Daten aus Apps wie Google Drive, Slack und Salesforce sofort ab und vermeidet so Zeitverschwendung bei der Suche nach Informationen Zu den Stärken von OpenAI gehören die fließende Generierung von Texten, die KI für Unterhaltungen und die tiefe Integration in das Ökosystem von Microsoft für die Einführung von KI in Unternehmen Die Stärken von DeepSeek liegen in der strukturierten Problemlösung, der Codierung und der Finanzanalyse und bieten Unternehmen eine kostengünstige Alternative zu teuren KI-Modellen ClickUp Brain verbindet Aufgaben, Dokumente und das Wissen des Teams und liefert KI-gestützte Erkenntnisse in Echtzeit , ohne dass Benutzer zwischen Plattformen wechseln müssen

Die "Connected Search" von ClickUp ruft Daten aus Apps wie Google Drive, Slack und Salesforce sofort ab und vermeidet so Zeitverschwendung bei der Suche nach Informationen

Was ist OpenAI?

Mittlerweile hat jeder schon einmal von OpenAI gehört. OpenAI ist ein führendes Forschungslabor in den USA, das sich auf maschinelles Lernen, Deep Learning, Robotik und Computer Vision spezialisiert hat.

Aber seine Hauptaufgabe ist die Entwicklung von KI-Modellen, von denen ChatGPT (generativer vortrainierter Transformator) das bekannteste ist.

OpenAI bietet auch DALL·E, Sora und Codex an, die in allen Bereichen von der Bild- und Videoerstellung bis hin zur Softwareentwicklung eingesetzt werden.

via ChatGPT

Hier ist eine kurze Zusammenfassung dessen, was OpenAI erledigt:

✅ Die Modelle von OpenAI helfen Benutzern beim Schreiben, bei Aufgaben mit Code, bei der Bilderzeugung, bei der Spracherkennung und mehr

✅ ChatGPT ist in Microsoft-Produkte, Workflows in Unternehmen und die Kreativwirtschaft integriert

✅ Unternehmen nutzen die KI-Plattform zur Automatisierung von Geschäftsabläufen und zur Verbesserung der Bewertungen des Erfolgs von Kunden

Features von OpenAI

"Hilf mir, diese E-Mail zu bearbeiten" oder "Hilf mir, dieses Dokument zusammenzufassen" –OpenAI-CEO Sam Altman nutzt KI täglich für "langweilige" Aufgaben, aber die Technologie selbst ist alles andere als langweilig.

Hier ist eine Liste der beeindruckendsten Features von OpenAI:

Feature Nr. 1: KI, die zuhört – und wie ein Mensch reagiert

Die neuesten Modelle von OpenAI, wie GPT-4o, können Sprache und Text in Echtzeit verarbeiten und ahmen eine menschenähnliche Unterhaltung mit einer Latenz von nahezu Null nach. Sie sind so gut, dass Microsoft und andere Unternehmen sie für KI-Assistenten, Bots für den Kundensupport und sogar für Tools zur Transkription von Meetings nutzen.

via ChatGPT

Feature Nr. 2: Intelligentere KI, niedrigere Kosten

OpenAI hat die Zwischenspeicherung von Eingabeaufforderungen und die Modelldestillation eingeführt und die Kosten für API für Unternehmen um bis zu 50 % gesenkt . Das bedeutet, dass KI-gestützte Apps nicht den vollen Preis für sich wiederholende Eingabeaufforderungen zahlen müssen.

Feature Nr. 3: Ein echtes multimodales Kraftpaket

GPT-4o sieht, hört und spricht jetzt – das heißt, es kann Bilder interpretieren, Videos verstehen und Audioinhalte in Echtzeit generieren. Entwickler nutzen dies, um KI-gestützte Tutoren, Assistenten für die Programmierung und sogar intelligente Überwachungs-Tools zu erstellen.

Feature Nr. 4: KI, die sich erinnert, lernt und anpasst

Im Gegensatz zu anderen KI-Modellen, die jede Eingabe wie ein erstes Meeting behandeln, ermöglicht das Memory-Feature von OpenAI der KI, den Kontext über mehrere Unterhaltungen hinweg beizubehalten. Das bedeutet, dass sie sich Ihren Schreibstil oder Ihre letzte Kundenbeschwerde merkt, um eine persönlichere Erfahrung zu ermöglichen.

via ChatGPT

OpenAI-Preise

Kostenlose Stufe

ChatGPT Plus : 20 $/Monat pro Benutzer

ChatGPT Team : 30 $/Monat pro Benutzer

ChatGPT Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

📮 ClickUp Insight: Ihren Mitarbeitern fehlt der Kontext Laut einer Studie von ClickUp sendet ein durchschnittlicher Wissensarbeiter etwa 25 Nachrichten pro Tag, nur um Informationen und Zusammenhänge nachzuverfolgen. Das ist eine Menge Zeit, die man mit dem Scrollen durch endlose E-Mails, Chats und verstreute Unterhaltungen verliert. Wenn es nur eine intelligentere Möglichkeit gäbe, alles – Aufgaben, Projekte, Nachrichten und E-Mails – in Verbindung zu halten (natürlich mit KI). Nun, die gibt es: Probieren Sie ClickUp aus!

Was ist DeepSeek?

DeepSeek ist in aller Munde, weil es OpenAI mit einem leistungsstarken und kostengünstigen großen Sprachmodell herausfordern will.

Und das ist es, was die Benutzer anzieht – ein Tool mit einem Denkprozess, der für komplexe Schlussfolgerungen, Sprachverständnis und Problemlösung ausgelegt ist – ohne die enormen Rechenkosten der Konkurrenz.

via DeepSeek

Hier ist, was DeepSeek so interessant macht:

✅ Im Gegensatz zu den meisten KI-Modellen können Entwickler die Technologie von DeepSeek verändern und frei verwenden

✅ Es bietet eine ähnliche Leistung wie erstklassige GPT-Modelle, arbeitet jedoch zu deutlich geringeren Kosten

✅ Dank geringerer Hardwareanforderungen können mehr Unternehmen und Forscher mit der KI-Entwicklung experimentieren, ohne ihr Budget zu sprengen

✅ DeepSeek hat sich schnell als neuer Konkurrent positioniert und bewiesen, dass auch kleinere Modelle beeindruckende Ergebnisse liefern können

💡 Profi-Tipp: Haben Sie Probleme mit Ablenkungen und verschwendeten Stunden? Erfahren Sie in diesem Leitfaden, wie Sie KI für mehr Produktivität nutzen können, um bis zu 683 Stunden pro Jahr durch die Automatisierung von Aufgaben zurückzugewinnen!

Features von DeepSeek

Das sagt Phate Zhang, Gründer des in Shanghai ansässigen Anbieters von EV-Daten CnEVPost, über DeepSeek. In letzter Zeit haben sich über ein Dutzend Autohersteller, von BYD bis Leapmotor, beeilt, die KI-gestützten Features von DeepSeek in ihre Fahrzeuge zu integrieren.

Was genau macht DeepSeek so verlockend?

Feature Nr. 1: KI setzt sich ans Steuer

DeepSeek unterstützt intelligente Elektrofahrzeuge mit Selbstfahrunterstützung, KI im Fahrzeug und digitalen Cockpits. Autohersteller integrieren es für eine bessere Navigation, Sprachsteuerung und ein personalisierteres Fahrerlebnis.

Feature Nr. 2: Erst denken, dann reden

Im Gegensatz zu den meisten KI-Modellen, die nur das nächste Wort vorhersagen, denkt DeepSeek-R1 tatsächlich nach. Es zerlegt komplexe Probleme und eignet sich daher für das Programmieren, für Finanzen und für logikintensive Aufgaben.

via DeepSeek

Feature Nr. 3: Open Source, keine Bezahlschranke

Während OpenAI seine Modelle unter Verschluss hält, überzeugt der Open-Source-Ansatz von DeepSeek Entwickler. Unternehmen können es ohne teure Lizenzgebühren modifizieren, optimieren und einsetzen. Diese Freiheit beflügelt eine wachsende Community, die darauf brennt, auf dieser Grundlage aufzubauen.

Feature Nr. 4: KI, die kein Vermögen kostet

DeepSeek beweist, dass für High-End-KI-Funktionen kein Budget für Unternehmen erforderlich ist. Es bietet deutlich niedrigere Preise als die wichtigsten Wettbewerber und erleichtert Unternehmen und Forschern die Einführung von KI.

via DeepSeek

DeepSeek-Preise

DeepSeek-Chat (aktualisiert auf DeepSeek-V3) Eingabe (Cache-Treffer) : 0,07 $ pro 1 Million Token Eingabe (Cache-Fehler) : 0,27 $ pro 1 Million Token Ausgabe : 1,10 $ pro 1 Million Token

DeepSeek-Reasoner (DeepSeek-R1) Eingabe (Cache-Treffer) : 0,14 $ pro 1 Million Token Eingabe (Cache-Fehlschlag) : 0,55 $ pro 1 Million Token Ausgabe : 2,19 $ pro 1 Million Token

DeepSeek vs. OpenAI: Vergleich der Features

OpenAI und DeepSeek verschieben beide die Grenzen der künstlichen Intelligenz. Da sie jedoch unterschiedliche Ansätze verfolgen, ist es am besten, zu sehen, wie sie im Vergleich zueinander abschneiden:

Feature Nr. 1: KI-Argumentation und Problemlösung

Die GPT-Modelle von OpenAI zeichnen sich durch ein hervorragendes Verständnis natürlicher Sprache, kreatives Schreiben und die Beantwortung komplexer Abfragen aus.

DeepSeek geht jedoch einen anderen Weg – sein DeepSeek-R1-Modell ist darauf ausgelegt, Probleme zu lösen, anstatt nur Wörter vorherzusagen. Das macht es besonders leistungsstark für Aufgaben, die strukturierte Logik erfordern, wie z. B. Codes, Finanzen und Entscheidungsfindung.

🏆 Gewinner: DeepSeek für seine leistungsstarken Argumentationsfähigkeiten.

Feature Nr. 2: Verständnis natürlicher Sprache und Generierung von Inhalten

DeepSeek mag in Sachen Logik großartig sein, aber wenn es um flüssiges, menschenähnliches Schreiben und Unterhaltung geht, ist OpenAI immer noch unübertroffen.

GPT-4o versteht Nuancen, passt den Ton nahtlos an und hilft Ihnen, menschenähnliche Texte zu erstellen. Ob es darum geht, einen überzeugenden Blogbeitrag zu schreiben, Marketingtexte zu verfassen oder den Kundensupport zu unterstützen – OpenAI liefert ausgefeilte Ergebnisse, die den Branchenstandard setzen.

🏆 Gewinner: OpenAI für seine Fähigkeit, (fast) menschenähnliche Texte zu generieren.

💡 Profi-Tipp: Erfahren Sie , wie Sie KI für die Datenanalyse nutzen können, um das "Warum" hinter Leistungstrends zu verstehen. Als Ergebnis können Sie Kampagnen optimieren, das Kundenverhalten vorhersagen und datengestützte Entscheidungen treffen.

Feature Nr. 3: Benutzerdefinierte Anpassung und Barrierefreiheit

OpenAI hält seine Modelle hinter Bezahlschranken und schränkt die benutzerdefinierte Anpassung für Entwickler ein.

DeepSeek hingegen ist vollständig Open Source, sodass Unternehmen ihre Modelle nach Bedarf anpassen und modifizieren können – ohne restriktive Lizenzgebühren. Dies macht DeepSeek zur ersten Wahl für Start-ups, Teams und Unternehmen, die ihre KI-Infrastruktur selbst verwalten möchten, anstatt sich auf den Zugriff über API zu verlassen.

🏆 Gewinner: DeepSeek, für sein Open-Source-Modell, das eine umfassende benutzerdefinierte Anpassung ermöglicht.

Feature Nr. 4: KI und Ökosystem der Enterprise-Klasse

Die größte Stärke von OpenAI sind nicht nur seine KI-Modelle, sondern auch das Ökosystem.

Mit Tools, die für Unternehmen geeignet sind, nahtlosen Integrationen und umfassendem Support für die Infrastruktur ist OpenAI die bessere Wahl für Geschäfte, die nach Plug-and-Play-KI-Tools suchen.

Von ChatGPT bis DALL·E bietet OpenAI einen Bereich KI-gestützter Anwendungen mit kontinuierlichen Updates und branchenführender Zuverlässigkeit.

🏆 Gewinner: OpenAI, für seine nahtlose Integration in das Ökosystem von Microsoft.

DeepSeek vs. OpenAI auf Reddit

Wenn es um KI-Modelle geht, bieten nur wenige Orte so viel ungefilterte Ehrlichkeit wie Reddit.

OpenAI, insbesondere ChatGPT, war die dominierende Kraft im Bereich der KI, aber DeepSeek sorgt für großes Aufsehen, insbesondere bei Entwicklern und denjenigen, die nach erschwinglichen Alternativen für APIs suchen.

Basierend auf Reddit-Diskussionen sagen die Benutzer Folgendes.

Für viele war die Erfahrung mit DeepSeek reibungslos, leistungsstark und reaktionsschnell, insbesondere bei der Arbeit mit Codes.

Ein Beitrag von u/klippers in r/LocalLLaMA löste eine heftige Diskussion aus:

Ich habe gestern den Großteil meiner Zeit mit DeepSeek verbracht und über Open Hands (früher bekannt als Open Devin) Programmierprobleme gelöst. Und das Modell ist absolut felsenfest.

Ich habe gestern den Großteil meiner Zeit mit DeepSeek verbracht und über Open Hands (früher bekannt als Open Devin) Programmierprobleme gelöst. Und das Modell ist absolut felsenfest.

Eine weitere Tatsache, die man sich merken sollte: KI kann teuer sein, insbesondere wenn APIs für umfangreiche Aufgaben verwendet werden. Die Preisgestaltung von OpenAI hat viele frustriert, und die Erschwinglichkeit von DeepSeek war laut den Benutzern eine willkommene Abwechslung.

Ich habe 2 $ hochgeladen und über 400 Anfragen gestellt. Mir bleiben anscheinend noch 1,50 $.

Ich habe 2 $ hochgeladen und über 400 Anfragen gestellt. Mir bleiben anscheinend noch 1,50 $.

Der größte Kritikpunkt ist jedoch die Inkonsistenz. Ein Redditor wies darauf hin:

DeepSeek bleibt manchmal in einer Schleife stecken, ignoriert meine Aufforderungen und sagt unsinnige Dinge. Vielleicht wurde es für die Codierung und andere Benchmarks optimiert? Es sieht so aus, als würden Programmierer von diesem Modell schwärmen, aber für normale Dinge – gesunder Menschenverstand, logisches Denken usw. – scheint es nur einen Schritt unter den Top-Modellen zu liegen.

DeepSeek bleibt manchmal in einer Schleife stecken, ignoriert meine Eingabeaufforderungen und sagt unsinnige Dinge. Vielleicht wurde es für die Codierung und andere Benchmarks optimiert? Es sieht so aus, als würden Programmierer von diesem Modell schwärmen, aber für normale Dinge – gesunder Menschenverstand, logisches Denken usw. – scheint es nur einen Schritt unter den Top-Modellen zu liegen.

Inzwischen ist OpenAI mit seinen GPT-Modellen eine dominierende Kraft in der KI-Branche, was sich in den Erfahrungen der Benutzer widerspiegelt. Und dieser Reddit-Beitrag fasst es wirklich am besten zusammen:

Oh ChatGPT, lass mich aufzählen, was du alles für mich tust: Planen von Ereignissen, Brainstorming-Themen, Zusammenfassungen von Meetings, Entwürfe für White Papers, reguläre Ausdrücke, MBOs, Schreiben von SQL, Kochen, Schreiben von albernen Geschichten für meine Kinder, und so weiter und so fort. Ich kann mir nicht mehr vorstellen, ohne es auszukommen.

Oh ChatGPT, lass mich aufzählen, was du alles für mich tust: Planen von Ereignissen, Brainstorming-Themen, Zusammenfassungen von Meetings, Entwürfe für White Papers, reguläre Ausdrücke, MBOs, Schreiben von SQL, Kochen, Schreiben von albernen Geschichten für meine Kinder, und so weiter und so fort. Ich kann mir nicht mehr vorstellen, ohne ChatGPT zu leben.

Für Programmierer haben die GPT-Modelle von OpenAI jedoch auch gemischte Bewertungen erhalten. Einige Entwickler behaupten, dass die Genauigkeit abgenommen hat, während andere sie immer noch Alternativen vorziehen.

Auch für die Programmierung ist es sehr schlecht geeignet, selbst wenn ich etwas wie Github Copilot oder Microsoft Copilot Pro verwende, fühlt sich GPT-4T für die Programmierung immer noch schlechter an als Claude 3 Opus oder Claude 3. 5 Sonnet.

Auch für die Programmierung ist es sehr schlecht geeignet, selbst wenn ich etwas wie Github Copilot oder Microsoft Copilot Pro verwende, fühlt sich GPT-4T für die Programmierung immer noch schlechter an als Claude 3 Opus oder Claude 3. 5 Sonnet.

💡 Profi-Tipp: KI-Schreibtools sind nur so gut wie die Eingabeaufforderungen, die sie erhalten – meistern Sie KI-Schreibaufforderungen mit diesem Leitfaden, um relevante, ansprechende und marketingfähige Inhalte zu erstellen.

Lernen Sie ClickUp kennen – die beste Alternative zu OpenAI vs. DeepSeek

Stellen Sie sich vor, Sie hätten alle Ihre KI-gestützten tools – Ihren Forschungsassistenten, den Generator für Inhalte, den Wissensmanager und den Optimierer für Workflows – in einer einzigen Plattform gebündelt. Das ist ClickUp – die App für alles bei der Arbeit.

ClickUps One Up #1: ClickUp Brain

Zunächst einmal: Anstatt zwischen den Sprachmodellen von OpenAI und den Suchfunktionen von DeepSeek zu wechseln, erledigt ClickUp Brain alles an einem Ort und integriert KI direkt in Ihre Workflows, um die Automatisierung von KI-Workflows zu ermöglichen.

Und hier ist der eigentliche Unterschied: Bei OpenAI oder DeepSeek müssen Sie oft Daten eingeben oder die richtigen Eingabeaufforderungen eingeben, um nützliche Erkenntnisse zu gewinnen. ClickUp hingegen weiß bereits, wo Ihre Arbeit zu finden ist und versteht, woran Sie arbeiten!

Das bedeutet, dass Sie hochrelevante, kontextspezifische Antworten erhalten, die auf Ihre aktuelle Aufgabe zugeschnitten sind. Kein Wechsel mehr zwischen separaten KI-Tools und Arbeitsplattformen – alles, was Sie brauchen, ist an einem Ort.

ClickUp stellt außerdem über seine mehr als 1000 Integrationen eine direkte Verbindung zu Tools wie Google Drive, GitHub und Salesforce her, sodass Sie keine Zeit mit der manuellen Eingabe von Daten oder der Suche nach Antworten verschwenden.

📌 Beispiel: Jetzt kann ein Forscher ClickUp Brain komplexe Fragen über mehrere Wissensdatenbanken hinweg stellen und erhält strukturierte Antworten in Echtzeit.

Mit ClickUp Brain können Sie relevante Informationen aus Ihren Projekten, Wikis und Dokumenten sofort abrufen

ClickUp Brain ist ein vernetztes neuronales Netzwerk, das die Lücke zwischen Wissen, Projekten und Menschen schließt. Zu den wichtigsten Features von ClickUp Brain gehören:

✅ Einheitlicher Wissenszugriff: Verbinden Sie alle Ihre Dateien, Datenbanken und Aufgaben in einem Projekt an einem Ort. Kein Wechseln zwischen Apps mehr – ClickUp ruft Daten von überall dort ab, wo Sie arbeiten

✅ Sofortige, genaue Einblicke: ClickUp Brain liefert präzise Antworten auf der Grundlage des Kontexts Ihres Teams – kein Durchsuchen von Threads oder veralteten Dokumenten mehr

✅ Automatisierte Updates zum Fortschritt: Keine manuelle Berichterstellung mehr. KI-gestützte Zusammenfassungen und Berichte halten Ihr Team mit minimalem Aufwand auf dem Laufenden

✅ Müheloses Schreiben und Kommunizieren: Müssen Sie einen Vorschlag für ein Projekt erstellen? Der KI-Schreibassistent von ClickUp passt sich Ihrem Stil an und sorgt für Konsistenz in Dokumenten, E-Mails und Chat-Nachrichten

💡 Profi-Tipp: Sie schwanken immer noch zwischen Google und KI-gestützten Suchtools? Schluss mit dem Rätselraten – KI-Suchmaschinen liefern sofortige, kontextbezogene Antworten ohne endloses Scrollen.

ClickUps One Up #2: ClickUps Connected Search

Da es darum geht, Zeit zu sparen, optimiert die "Connected Search" von ClickUp die Zeiteffizienz.

DeepSeek leistet hervorragende Arbeit beim Abrufen von Informationen aus externen Quellen, kann jedoch nicht in den internen Tools und Projekten Ihres Unternehmens suchen. OpenAI lässt sich auch nicht nativ in Ihre Arbeits-Apps integrieren, sodass Sie die Dinge immer noch manuell nachschlagen müssen.

Die "Connected Search" von ClickUp hingegen bringt alles an einem Ort zusammen. Benötigen Sie einen Vertrag aus Google Drive, einen Thread aus Outlook und einen Verkaufsbericht aus Salesforce? Die "Connected Search" von ClickUp ruft alles sofort ab.

Eine schnelle Suche ruft alle zugehörigen Dokumente, E-Mails und Slack-Nachrichten mit der Connected Search von ClickUp auf

ClickUp One Up #3: KI-gestütztes Wissensmanagement

Ein weiterer Vorteil ist, dass OpenAI zwar Ideen generieren kann, das Wissensmanagement von ClickUp jedoch dafür sorgt, dass diese Ideen mit nur einem Klick auf einer Schaltfläche dokumentiert, verwaltet und entdeckt werden können.

Herkömmliche Wissensdatenbanken sind oft veraltet und zwingen Teams dazu, sich durch mehrere Tools und Dateien zu wühlen, um die richtigen Informationen zu finden. Das Wissensmanagement von ClickUp löst dieses Problem, indem es Aufgaben, Dokumente, Wikis und KI-gestützte Suche über ClickUp Brain und ClickUp Connected Search in einem einzigen, zusammenhängenden System verbindet, das sich nahtlos in Ihren Workflow integriert.

Darüber hinaus bietet ClickUp über 1000 vorgefertigte Vorlagen für Wikis, mit denen sich mühelos strukturierte Wissensdatenbanken für Teams erstellen lassen, sei es für Produktdokumentationen, Unternehmensrichtlinien oder Client-SOPs.

💡 Profi-Tipp: Sind Sie es leid, sich durch endlose Dateien und Chats zu wühlen, nur um eine einzige Information zu finden? Wechseln Sie zu KI-Tools für das Wissensmanagement, um Informationen in Echtzeit zu organisieren, abzurufen und zu aktualisieren.

ClickUp One Up #4: ClickUp Dokumente und ClickUp Automatisierungen

Dann gibt es noch das Schreiben und die Kommunikation. Bei OpenAI müssen Sie generierte Inhalte kopieren und in Ihren Workspace einfügen, und DeepSeek hilft Ihnen hauptsächlich dabei, relevante Artikel zu finden, während Sie selbst schreiben müssen.

ClickUp Brain ist in Ihre Workflows integriert, sodass Sie Inhalte direkt in ClickUp Dokumente generieren, verfeinern und integrieren können.

Verwenden Sie KI in ClickUp-Dokumenten, um Informationen zu verfeinern, zusammenzufassen und zu organisieren, ohne Ihren Workflow zu verlassen

So beseitigt ClickUp Docs Reibungsverluste zwischen dem Schreiben und der Ausführung:

✅ Bearbeitung von Dokumenten in Echtzeit mit Ihrem Team

✅ Erstellen und weisen Sie Feedback-Elemente innerhalb des Dokuments über "Zugewiesene Kommentare" zu

✅ Verschachteln Sie Seiten in Ihrem Hauptdokument, um den Inhalt besser zu strukturieren

Zu guter Letzt gibt es noch ein weiteres Feature von ClickUp, das das Sahnehäubchen ist, und das alle bisher besprochenen Aktionen automatisiert – ClickUp Automatisierungen.

Entlasten Sie sich von sich wiederholenden Aufgaben wie der Aktualisierung von Projekten, Erinnerungen und Nachfassaktionen mit den Automatisierungen von ClickUp

Im Gegensatz zu OpenAI, bei dem Sie Workflows manuell einrichten müssen, oder DeepSeek, das sich auf die Informationsbeschaffung konzentriert, bringt ClickUp Automatisierungen die Arbeit voran, indem es sich wiederholende Prozesse automatisch abwickelt.

Sie müssen nicht nach einer besseren KI suchen, seien Sie einfach offen für ClickUp

Als DISH Network durch nicht miteinander verbundene Tools ausgebremst wurde, war ClickUp Brain der Schritt in die richtige Richtung, um das Projektmanagement zu zentralisieren und Aktualisierungen zu automatisieren. Durch den sofortigen Zugriff auf Echtzeit-Einblicke konnte DISH die manuelle Nachverfolgung überflüssig machen, die Effizienz um 30 % steigern, 10 % komplexere Projekte abwickeln und die Zusammenarbeit zwischen den Teams erheblich verbessern.

Diese Art von Produktivitätssteigerung klingt wie etwas aus einer Fantasie über die Arbeit, aber mit ClickUp ist sie Realität.

Von KI-gestütztem Wissensmanagement und automatisierten Workflows bis hin zu Fortschrittsaktualisierungen in Echtzeit und integrierter Suche in all Ihren Apps – ClickUp sorgt dafür, dass Ihre Arbeit organisiert bleibt und aktiv voranschreitet.

Zum Glück müssen Sie nicht von besserer Produktivität träumen. Melden Sie sich jetzt kostenlos bei ClickUp an und machen Sie es möglich.