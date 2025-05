8 kostenlose Vorlagen für Organigramme für Google Slides (+ Alternativen)

Ein Organigramm (Diagramm) stellt die Struktur eines Unternehmens visuell dar und erleichtert das Verständnis von Rollen, Verantwortlichkeiten und Berichterstellung.

Ein gut gestaltetes Diagramm verbessert die Kommunikation, vereinfacht die Entscheidungsfindung und steigert die Effizienz des Workflows. Egal, ob Sie ein Start-up oder ein großes Unternehmen leiten, ein Diagramm hilft den Mitarbeitern zu erkennen, wo sie in das Team passen.

Mit einer vorgefertigten Vorlage können Sie schnell ein professionelles Diagramm erstellen, das auf Ihre geschäftlichen Anforderungen zugeschnitten ist. Der richtige Rahmen sorgt für Klarheit, einfache Aktualisierungen und Anpassungsfähigkeit für zukünftige Änderungen.

Heute wollen wir uns die besten Vorlagen für Organigramme für Google Slides und die besten Alternativen, die ClickUp bietet, ansehen!

🔍 Wussten Sie schon? Ein klares Verständnis der Rollen steigert die Leistung bei der Arbeit um 25 %.

*was macht eine gute Vorlage für ein Organigramm aus?

Eine organisatorische Vorlage sorgt für einen klaren Workflow. Eine gute Vorlage für ein Organigramm sollte Folgendes enthalten:

Klare Hierarchie : Die Vorlage sollte eine logische Struktur aufweisen, die die Beziehungen bei der Berichterstellung aufzeigt und Ihnen die logische Auswahl der Hierarchie ermöglicht. Sie sollte alle Informationen übersichtlich darstellen und so einen reibungslosen Ablauf bei der Erstellung des Organigramms gewährleisten

*anpassungsoptionen: Sie sollten in der Lage sein, Rollen, Namen und Abteilungen in der Vorlage einfach zu bearbeiten, und sie sollte so anpassbar sein, dass sie Ihre Marke widerspiegelt

Visuelle Klarheit : Gut verteilte Elemente mit lesbaren Schriftarten und Farben sorgen für Klarheit. Die Elemente des Rahmens sollten richtig angeordnet sein, damit die Mitglieder des Teams den Flow leicht erfassen können

*features für die Zusammenarbeit: Das Diagramm sollte den Mitgliedern des Teams eine effektive Zusammenarbeit ermöglichen. Sie sollten in der Lage sein, Informationen nachzuverfolgen oder zu aktualisieren und Schlüsselpunkte ohne Verwirrung zu besprechen

Skalierbarkeit: Wenn Ihr Team wächst, sollte die von Ihnen gewählte Vorlage das Wachstum unterstützen und es Ihnen ermöglichen, bei Bedarf zu erweitern oder Änderungen vorzunehmen

💡 Profi-Tipp: Visualisieren Sie die Struktur Ihrer Organisation, indem Sie Organigramme erstellen und optimieren. Sie helfen Ihnen, die Hierarchie Ihres Unternehmens zu verstehen, und sind besonders für neue Mitarbeiter hilfreich, um die Beziehungen bei der Berichterstellung zu verstehen.

Google Slides Vorlagen für Diagramme

Hier sind die besten Vorlagen für Diagramme in Google Slides, mit denen Sie eine strukturierte Hierarchie sicherstellen können:

1. Vorlage für die Hierarchie von Teams in Google Slides von Slides Carnival

via Slides Carnival

Präsentieren Sie die Rollen des Teams, die Berichterstellung und die Diagramme mit der Vorlage "Hierarchie" von Slides Carnival für Teams von Google Slides.

Mit dieser Vorlage können Sie die Hierarchie des Unternehmens in einem leicht verständlichen und optisch ansprechenden Format darstellen. Sie ist mit Google Slides sowie mit Microsoft PowerPoint und Canva kompatibel.

Der minimalistische Stil und der strukturierte Flow dieses Diagramms stellen sicher, dass jede Rolle und Bezeichnung genau wiedergegeben wird.

Hier ist, warum es Ihnen gefallen wird: Wenden Sie Animationen und Features für Übergänge für jede Infografik an

Passen Sie die gebrauchsfertigen A4-Infografiken an Ihre Organisationsstruktur an

Verwenden Sie Diagramme, Rahmen und Linien, um Details zu den Rollen hinzuzufügen

*ideal für: HR-Fachleute und Manager zur Darstellung von Berichterstellungsstrukturen, Rollen in Teams und Diagrammen.

💡 Profi-Tipp: Möchten Sie Ihre Ideen vereinfachen? Verwenden Sie ClickUp Mindmaps und setzen Sie Ihre Ideen in die Realität um. Mit Hilfe dieses Features können Sie: Schlüsseln Sie komplexe Ideen und Hierarchien auf, um den Workflow zu optimieren

Stellen Sie Verbindungen her und beschreiben Sie Abhängigkeiten zwischen verschiedenen Aufgaben

Karte der Workflows, um die Arbeit schneller zu erledigen

Organisieren Sie unübersichtliche Layouts, um alle über Änderungen und Aufgaben auf dem Laufenden zu halten

2. Vorlage für Organigramm-Infografik von Google Slides von Slide Carnival

via Slides Carnival

Erstellen Sie eine klare und prägnante Infografik mit der Vorlage für Organigramme in Google Slides von Slides Carnival.

Diese Vorlage für Infografiken vereinfacht die Hierarchie einer Organisation, sodass sie auf einen Blick erfasst werden kann. Der anpassbare Rahmen stellt sicher, dass alle Informationen zentralisiert sind.

Ob Sie nun Diagramme erstellen oder Daten zusammenfassen möchten, mit dieser Vorlage können Sie Informationen in einem leicht verständlichen Format präsentieren.

Hier ist, warum es Ihnen gefallen wird: Passen Sie die Diagramme benutzerdefiniert an die Hierarchie Ihrer Organisation an, um eine vollständige Übersicht zu erhalten

Verwenden Sie Designelemente und Symbole, um Details und visuelle Darstellungen zu verbessern

Fügen Sie Bilder zusammen mit der Bezeichnung zur einfachen Identifizierung ein

*ideal für: Teams mit Führungsaufgaben, um ansprechende visuelle Diagramme zu erstellen und die Hierarchie der Organisation aufrechtzuerhalten.

➡️ Lesen Sie mehr: Kostenlose Vorlagen für Organigramme in PPT, Word und ClickUp

3. Vorlage für Organigramme in Google Slides von Slidesgo

via Slidesgo

Erstellen Sie eine strukturierte Hierarchie mit der Vorlage für Organigramme von Slidesgo für Google Slides.

Es kann verwirrend sein, herauszufinden, wer für was verantwortlich ist und wer wem Bericht erstattet, insbesondere in einer großen oder in einer Matrix-Organisation. Die Vorlage hilft Ihnen, die Rollen und Verantwortlichkeiten der Mitglieder Ihres Teams in einem leicht verständlichen Format zu organisieren.

Hier ist, warum es Ihnen gefallen wird: Fügen Sie Formen ein oder ändern Sie sie, um die visuelle Attraktivität und Struktur zu verbessern

Passen Sie das Thema und die Diagramme benutzerdefiniert an, um Ihre Hierarchie widerzuspiegeln

Verwenden Sie Symbole und die Erweiterung von Flaticon, um die Details zu verbessern

*ideal für: Führungskräfte und HR-Teams zur Definition der Rollen und Verantwortlichkeiten im Team.

4. Vorlage für ein Diagramm der Organisationsstruktur von Google Slides von Slidemodel

via Slidesmodel

Erstellen Sie ein aussagekräftiges Diagramm mit der Vorlage für ein Organigramm von Google Slides von Slidemodel.

Mit dieser Lösung können Sie ein einfaches, informatives Diagramm erstellen, um Klarheit über die fertiggestellte Hierarchie der Organisation zu schaffen. Sie verwendet bearbeitbare Avatare, um verschiedene Rollen in der Organisation zu definieren.

Mit diesem Diagramm für Google Slides können Sie die Rollen der verschiedenen Mitarbeiter in einem übersichtlichen Format definieren.

Hier ist, warum es Ihnen gefallen wird: Fügen Sie kleine Notizen zur Rolle hinzu, um die Informationen abzuschließen

Verwenden Sie relevante Bilder für Stakeholder und Mitglieder des Teams, um die visuelle Attraktivität zu erhöhen

Verwenden Sie verschiedene Formen und Flows, um die Unternehmensstruktur zu definieren und für Klarheit zu sorgen

*ideal für: Unternehmensleiter, um Organisationsstrukturen zu skizzieren und Klarheit im Workflow zu gewährleisten

5. Vorlage für die Matrix-Organisationsstruktur von Google Slides von Slidemodel

via Slidemodel

Stellen Sie die Organisationsstruktur mit der Vorlage "Matrix Organization Structure" von Slidemodel für Google Slides kreativ dar.

Die Nachverfolgung des Informationsflusses in einer Organisation kann schwierig sein, wenn keine Hierarchie gepflegt wird. Die Vorlage von Google Slides bietet eine einfache Möglichkeit, diesen Prozess zu verstehen.

Mit verschiedenen Zeilen und Abhängigkeiten definiert das Organigramm verschiedene Positionen, wie z. B. die verschiedenen Ebenen von Managern und anderen Mitarbeitern. Es bietet eine grafische Kommunikationsmöglichkeit, die für Klarheit sorgt.

Hier ist, warum es Ihnen gefallen wird: Passen Sie Schlüsselpositionen, Projekte, Symbole und Knoten benutzerdefiniert an die Organisationsstruktur an

Kennzeichnen Sie die Schnittstellen von Projekten und Rollen mit kreisförmigen Knoten, um die Nachverfolgung von Rollen und Verantwortlichkeiten zu erleichtern

Markieren Sie den Flow des Prozesses schnell mit dem Abwärts- und Rechtspfeil

*ideal für: Projektmanager zur Nachverfolgung funktionsübergreifender Rollen und zum Verständnis des Informationsflusses.

6. Vorlage für ein Diagramm zur Vertriebsorganisation von Google Slides von Slideegg

via Slideegg

Mit der Vorlage für ein Diagramm zur Vertriebsorganisation von Google Slides von Slideegg können Sie die Rollen innerhalb der Vertriebsabteilung visuell darstellen.

Die Vorlage erleichtert die Kommunikation der Rollen und Verantwortlichkeiten in der Vertriebsabteilung. Mit einem organisierten Flow und einer strukturierten Struktur macht es dieses Diagramm in Google Slides einfach, die Struktur auf eine visuell ansprechende Weise zu präsentieren, um die Kundenbindung zu erhöhen.

Hier ist, warum es Ihnen gefallen wird: Passen Sie das Design, die Farben und andere Elemente benutzerdefiniert an, um Ihre Organisation widerzuspiegeln

Füllen Sie die Bildplatzhalter mit relevanten Bildern, um die Mitglieder des Teams leicht zu identifizieren

Fügen Sie die Namen zusammen mit den Verantwortlichkeiten in Blöcken ein, um Verwirrung und doppelte Arbeit zu vermeiden

*ideal für: Vertriebsleiter, um die Hierarchie des Teams visuell ansprechend darzustellen.

7. Google Slides Team Line Up PowerPoint Vorlage von Slideegg

via Slideegg

Erstellen Sie eine klare und übersichtliche Aufstellung Ihres Teams mit der Google Slides-Vorlage für PowerPoint-Präsentationen von Slideegg.

Zu erledigen:Zu erledigen:Zu erledigen:Zu erledigen:Zu erledigen:Zu erledigen:Zu erledigen:Zu erledigen:Zu erledigen:Zu erledigen:Zu erledigen:Zu erledigen:Zu erledigen:Zu erledigen:Zu erledigen:Zu erledigen:Zu erledigen:Zu erledigen:Zu erledigen:Zu erledigen:Zu erledigen:Zu erledigen:Zu erledigen:Zu erledigen:Zu erledigen:Zu erledigen:Zu erledigen

Hier ist, warum es Ihnen gefallen wird: Liste die Mitglieder des Teams und ihre Rollen klar auf, um eine präzise Kommunikation am Arbeitsplatz zu gewährleisten

Bearbeiten Sie die Symbole, um die Struktur Ihres Teams darzustellen und die visuelle Attraktivität zu erhöhen

Fügen Sie Hierarchieebenen hinzu oder entfernen Sie sie, um eine genaue Darstellung des Teams zu erstellen

*ideal für: Teamleiter, um Teamstrukturen zu präsentieren und eine genaue Übersicht über das Team zu geben.

8. Google Slides Multicolour Sample Organizational Charts Template by Slideegg

via Slideegg

Fügen Sie Rollen, Daten und Symbole hinzu, um Ihre Teamstruktur kreativ darzustellen, mit der Google Slides Vorlage für mehrfarbige Beispiele für Organigramme von Slideegg.

Eine Organisationsstruktur muss nicht langweilig sein. Dieses Framework bietet eine kreative und farbenfrohe Möglichkeit, die Struktur eines Teams darzustellen. Sie können aus verschiedenen Farben und Knoten auswählen, um alle Details zum Organigramm hinzuzufügen.

Hier ist, warum es Ihnen gefallen wird: Verwenden Sie verschiedene Symbole und Farben, um für Klarheit und eine ansprechende Optik zu sorgen

Fügen Sie die Abteilungs- oder Mitarbeiterdetails in den Superkreisen hinzu

Tragen Sie relevante Daten und Informationen auf der Seite ein, um die Kohärenz zu gewährleisten

*ideal für: Teamleiter, um Teamstrukturen zu präsentieren und eine genaue Übersicht über das Team zu geben.

➡️ Lesen Sie mehr: Wie man eine Organisation richtig umstrukturiert

Limits bei der Verwendung von Google Slides für Diagramme

Google Slides kann eine schnelle Lösung für die Erstellung eines Organigramms sein, hat aber einige Limits:

Limitierte Designoptionen : Google Slides haben eine grundlegende Struktur und es fehlen erweiterte benutzerdefinierte Features, die in spezialisierten Tools zu finden sind

*probleme mit der Skalierbarkeit: Große Organigramme lassen sich nur schwer in Folien verwalten und organisieren. Wenn Ihr Team also wächst, wird es schwierig, die Struktur zu verwalten

*herausforderungen bei der Zusammenarbeit: Zwar können mehrere Benutzer die Bearbeitung vornehmen, doch kann die Versionskontrolle bei Diagrammen in Google Slides schwierig sein

Mangel an Automatisierung: Sie müssen Formen und Verbindungen manuell anpassen, was zeitaufwendig ist

➡️ Lesen Sie mehr: Die besten Programme für digitale Whiteboards

*alternative Vorlagen für Diagramme

🔍 Wussten Sie schon? Untersuchungen haben ergeben, dass das Engagement der Mitarbeiter um 10 % steigt, wenn Aufgaben bestimmten Rollen zugewiesen werden.

Hier sind die besten alternativen Vorlagen für Organigramme, um die Effizienz in der Hierarchie der Organisation aufrechtzuerhalten:

1. ClickUp Vorlage für Organigramme

Kostenlose Vorlage erhalten Visualisieren Sie die Struktur Ihres Teams, um eine effektive Zusammenarbeit zu gewährleisten – mit der Vorlage für ein Organigramm von ClickUp

Wenn keine Organisationsstruktur vorhanden ist, kann dies zu Verwirrung und Verzögerungen führen. Die leicht verständliche Struktur der Vorlage für das Organigramm von ClickUp macht die Pflege eines Organigramms einfach.

Sie können die Rollen und Verantwortlichkeiten jedes einzelnen Mitglieds des Teams hinzufügen, um die Arbeit zu verdeutlichen. Dies trägt zur Verbesserung des gesamten Workflows bei und sorgt für Effizienz und Produktivität.

Hier ist, warum es Ihnen gefallen wird: Erstellen Sie Aufgaben für jedes Mitglied des Teams und fügen Sie relevante Informationen über das Mitglied hinzu

Fügen Sie zusätzliche Details zur Struktur mithilfe von Haftnotizen hinzu

Fügen Sie Bilder und Formen hinzu, um die Struktur zu verbessern und die Rollen klar zu definieren

*ideal für: HR-Teams, um die Organisationsstruktur für die Zusammenarbeit zu definieren und Unklarheiten zu beseitigen.

💡 Profi-Tipp: KI-gestützte tools wie ClickUp Whiteboards helfen Ihnen, die Beziehungen innerhalb einer Organisation mit farbcodierten Roadmaps und vielem mehr zu visualisieren. So helfen sie Ihnen: Verwenden Sie farbenfrohe und ansprechende Präsentationen, um Strukturen, Beziehungen und Hierarchien leicht einprägsam zu machen

Klären Sie Beziehungen mit anpassbaren Konnektoren

Geben Sie Ihr Whiteboard für alle Mitglieder Ihres Teams frei, damit niemand etwas verpasst

2. ClickUp Vorlage für das Team

Kostenlose Vorlage erhalten Erstellen Sie ein Teamprofil und heben Sie wichtige Details zu den Mitgliedern des Teams mit der Vorlage "ClickUp Meet the Team" hervor

Die Vorstellung Ihres Teams kann eine Herausforderung sein, wenn nicht alle Informationen in einem strukturierten Format präsentiert werden. Mit der Vorlage "ClickUp Meet the Team" lassen sich die Details des Teams einfach darstellen.

Damit können Sie die Fähigkeiten, Leistungen und Höhepunkte Ihres Teams professionell und kohärent präsentieren. Außerdem können Sie die Vorlage bei Änderungen im Team ganz einfach aktualisieren.

Dieses Gerüst ermöglicht es Ihnen, das Vertrauen der Clients zu gewinnen und den Mitgliedern des Teams zu helfen, sich schnell kennenzulernen.

Hier ist, warum es Ihnen gefallen wird: Verwenden Sie visuelle Elemente zusammen mit den Rollen, um die Attraktivität der Vorlage zu erhöhen und sie professionell aussehen zu lassen

Geben Sie zu Beginn eine kurze Übersicht über Ihre Mitglieder, um Ihr Team schnell vorzustellen

Fügen Sie Details zu den Rollen, Fähigkeiten und Talenten Ihrer Mitglieder des Teams hinzu

*ideal für: Führungsteams und HR-Teams, um Mitglieder des Teams professionell vorzustellen.

💡 Profi-Tipp: Die Nachverfolgung der Ziele von Mitarbeitern kann eine Herausforderung darstellen. Hier kann eine Vorlage für eine Team-Charta helfen! Mit diesem Layout können Sie diese Parameter im Auge behalten und grundlegende Regeln und Vorschriften für alle festlegen.

3. ClickUp-Vorlage für Mitarbeiterlisten

Kostenlose Vorlage erhalten Überprüfen Sie die Zeitpläne Ihres Teams, verfolgen Sie Urlaubsanträge und verwalten Sie Ihr Team mit der ClickUp-Vorlage für den Mitarbeiterplan

Die Organisation und Verwaltung der Mitarbeiterliste, um sicherzustellen, dass alle bei Bedarf verfügbar sind, kann kompliziert sein. Die ClickUp-Vorlage für die Mitarbeiterliste zeigt die laufenden Vorgänge, Engagements, Aufgaben usw. des Unternehmens an, damit Sie alles im Blick behalten können.

Die Vorlage ermöglicht es Ihnen, die Rollen zu kommunizieren und die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedern des Teams in Echtzeit sicherzustellen. Darüber hinaus hilft sie dabei, die Arbeitszeiten genau zu erfassen.

Hier ist, warum es Ihnen gefallen wird: Schnelle Nachverfolgung der Gesamtauszahlung des Personals mithilfe des Staff Payout Board

Ansicht und Änderung des Schichtplans der einzelnen Mitarbeiter in der Ansicht "Wöchentlicher Kalender"

Überprüfen Sie den aktuellen Workload eines Mitarbeiters, um zu sehen, ob er weitere Aufgaben übernehmen kann, indem Sie die Box "In Bearbeitung" verwenden

*ideal für: HR- und Betriebsteams zur Verwaltung von Mitarbeiterplänen und zur Kommunikation von Rollen.

💡 Profi-Tipp: Das Management von heute macht Fortschritte in Richtung eines besseren Managements von Teams und einer optimalen Verteilung von Ressourcen mit besseren Praktiken. Hier ist ein Blick auf die Funktionen des Managements mit Beispielen aus der Praxis.

4. ClickUp Vorlage für ein Team-Fotoalbum

Kostenlose Vorlage erhalten Organisieren Sie die Bilder Ihrer Mitarbeiter und sorgen Sie für die Nachverfolgung von Kontaktdaten mit der Vorlage für das ClickUp-Team-Fotoalbum

Die Speicherung der Bilder und Kontaktdaten der Mitarbeiter an einem Ort kann eine Aufgabe ohne ein geeignetes Format sein. Die Vorlage für das Team-Fotoalbum von ClickUp bietet ein benutzerfreundliches Format, um alle Bilder mit integrierten Diagrammen kreativ zu ordnen.

Die Vorlage erleichtert die Identifizierung von Personen in der Organisation. Sie organisiert die Informationen professionell, um bei Bedarf einen schnellen Zugriff zu gewährleisten.

Erstellen und weisen Sie Aufgaben mit benutzerdefinierten Status zu, z. B. "Offen" und "Abgeschlossen", und überwachen Sie dabei den Fortschritt jedes einzelnen Mitarbeiters.

Hier ist, warum es Ihnen gefallen wird: Erstellen Sie Kategorien und fügen Sie Attribute hinzu, um das Teamverzeichnis zu visualisieren und die Mitglieder des Teams effizient zu verwalten

Ordnen Sie die Bilder und Kontaktdaten im Whiteboard an, um einen schnellen Überblick über die Mitglieder des Teams zu erhalten

Verwenden Sie Formen und Haftnotizen, um zusätzliche Informationen hinzuzufügen und die visuelle Attraktivität des Verzeichnisses zu verbessern

*ideal für: HR-Teams, um ein Mitarbeiterverzeichnis zu führen und Personen ohne Verwirrung zu identifizieren.

5. ClickUp-Vorlage für das Mitarbeiterverzeichnis

Kostenlose Vorlage erhalten Mit der Vorlage für das ClickUp-Mitarbeiterverzeichnis sorgen Sie für Ordnung und Genauigkeit in Ihren Mitarbeiterdaten

Mitarbeiterverzeichnisse sind eine nützliche Möglichkeit, um Mitarbeiterinformationen zu organisieren und die Zusammenarbeit zu verbessern. Mit der Vorlage für das ClickUp-Mitarbeiterverzeichnis können Sie Mitarbeiterinformationen ganz einfach an einem zentralen Ort speichern.

Die Vorlage bietet schnellen Zugriff auf Titel und Kontaktdaten und verbessert so die Kommunikation zwischen Kollegen. Darüber hinaus erleichtert sie die Einarbeitung neuer Mitarbeiter, indem sie wichtige Informationen bereitstellt.

Sie können auf verschiedene Status zugreifen, z. B. "Beendet", "Beurlaubung", "Krank" und "Mutterschaftsurlaub", um nur aktive Mitarbeiter zu überwachen.

Hier ist, warum es Ihnen gefallen wird: Nachverfolgung des Zugriffs von Mitarbeitern auf sensible Informationen, um die Sicherheit vertraulicher Daten zu gewährleisten

Erhalten Sie eine abgeschlossene Mitarbeiterdatenbank mit den derzeit arbeitenden und beurlaubten Mitarbeitern sowie den Arbeitsschichten und Abteilungen

Überprüfen Sie Kontaktdaten, Bewertungen, Auszahlungen, den Status der Mitarbeiter und die Fähigkeiten an einem Ort, um schnell darauf zugreifen zu können

*ideal für: HR-Teams zur effizienten Organisation von Mitarbeiterdaten und zur Nachverfolgung von Abwesenheiten, Qualifikationen und Auszahlungen

6. Vorlage für ClickUp-Mitarbeiterprofile

Kostenlose Vorlage erhalten Erstellen Sie wöchentliche 1:1-Notizen und heben Sie Erfolge mit der Vorlage für ClickUp-Mitarbeiterprofile hervor

Die Vorlage für Mitarbeiterprofile von ClickUp bietet Managern und Mitarbeitern eine effiziente Möglichkeit, die berufliche Entwicklung zu dokumentieren und die Leistung effektiv zu verwalten.

Die Vorlage ermöglicht es Ihnen, Notizen zum Wachstum an einem zentralen Speicherort zusammenzustellen. Sie können diesen Rahmen nutzen, um Notizen für Meetings mit Mitarbeitern zu machen, Qualifikationslücken zu schließen und berufliche Entwicklungen effektiv zu skizzieren.

Hier ist, warum es Ihnen gefallen wird: Erhalten Sie eine vollständige Übersicht über die geplanten 1:1-Sitzungen und sorgen Sie für einen übersichtlichen Zeitplan

Organisieren Sie produktive Meetings mit der Vorbereitung von Tagesordnungen, Updates, Ad-hoc-Diskussionen und Aktionselementen und sorgen Sie für eine effiziente Zusammenarbeit

Fügen Sie spezifische Details zu jedem Mitarbeiter hinzu, um einen konsistenten Workflow zu gewährleisten und Verwirrung zu vermeiden

*ideal für: Manager zur Nachverfolgung der Entwicklung und Leistung von Mitarbeitern und zum Erstellen von Notizen zu 1:1-Sitzungen.

📮 ClickUp Insight: 92 % der Arbeitnehmer verwenden inkonsistente Methoden zur Nachverfolgung von Elementen, was zu verpassten Entscheidungen und verzögerter Ausführung führt. Untersuchungen von ClickUp zeigen, dass dieser Prozess zu verstreuten Informationen und Ineffizienz führt. Die ClickUp Aufgabenverwaltungslösung sorgt für eine nahtlose Umwandlung von Unterhaltungen in Aufgaben, damit Ihr Team auf derselben Seite bleibt.

7. Vorlage für die Übersicht über das Unternehmen von ClickUp

Kostenlose Vorlage erhalten Erhalten Sie eine Ansicht aller Kampagnen und Initiativen aus der Vogelperspektive mit der Vorlage zur Übersicht über das Unternehmen von ClickUp

Eine vollständige Übersicht über das Unternehmen ist unerlässlich, um fundierte Entscheidungen zu treffen und alle auf dem Laufenden zu halten. Die Vorlage für die Übersicht über das Unternehmen von ClickUp hilft Ihnen, eine aktuelle Momentaufnahme Ihres Unternehmens zu erstellen.

Die Vorlage ermöglicht Ihnen den Zugriff auf Informationen über Ihr Team, Ihre Produkte und Ihre Kunden. Darüber hinaus können Sie auf Schlüssel-Metriken zur Nachverfolgung der Leistung und zur Sicherstellung einer optimalen Kommunikation zwischen den Interessengruppen und den beteiligten Parteien zurückgreifen.

Hier ist, warum es Ihnen gefallen wird: Erhalten Sie eine lineare Ansicht der Aufgaben, die nicht geplant oder überfällig sind, mit Farben für eine schnelle Analyse

Überprüfen Sie die Gesamtkosten und andere Details der Projekte der Abteilung und verschieben Sie sie durch einfaches Ziehen in andere Abteilungen

Nachverfolgung des Status des Fortschritts zusammen mit dem Eigentümer des Projekts, den Interessengruppen, dem RAG-Status, der Fortschrittsrate und den Projektkosten

*ideal für: Führungskräfte und Teams zur Nachverfolgung von Schlüsselinitiativen und -leistungen des Unternehmens und zur Sicherstellung einer optimalen Kommunikation.

8. Vorlage für das ClickUp-Mitarbeiterhandbuch

Kostenlose Vorlage erhalten Kommunizieren Sie klare Richtlinien und sorgen Sie für die Nachverfolgung wichtiger Dokumente mit der Vorlage für das ClickUp-Mitarbeiterhandbuch

Ein Mitarbeiterhandbuch informiert die Mitarbeiter über die Richtlinien des Unternehmens und legt die Erwartungen dar. Die Vorlage für das ClickUp-Mitarbeiterhandbuch ist so konzipiert, dass sie einen umfassenden und hilfreichen Leitfaden bietet, auf den Ihre Mitarbeiter zurückgreifen können.

Sie bietet eine schriftliche Aufzeichnung der Unternehmensrichtlinien und hilft den Mitarbeitern, ihre Rechte und Pflichten zu verstehen. Mit der Vorlage können Sie auch klare Richtlinien für die Ein- und Ausgliederung kommunizieren.

Hier ist, warum es Ihnen gefallen wird: Fügen Sie Unterseiten hinzu, die auf die Anforderungen des Unternehmens zugeschnitten sind, um umfassende Informationen zu gewährleisten

Führen Sie alle Details zu den Dienstleistungen, der Struktur, dem Team und der Online-Präsenz des Unternehmens auf, um eine Übersicht über das Unternehmen zu geben

Definieren Sie den Standard-Code of Conduct mit der Mission, den zentralen Werten, dem Grund für die Existenz des Unternehmens und den Personen, für die er gilt

*ideal für: Führungskräfte und Teams zur Nachverfolgung von Schlüsselinitiativen und -leistungen des Unternehmens und zur Sicherstellung einer optimalen Kommunikation.

9. ClickUp Vorlage für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter

Kostenlose Vorlage erhalten Erstellen Sie eine Checkliste für neue Mitarbeiter, um sicherzustellen, dass sie mit der ClickUp-Vorlage für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter gut ausgestattet sind

Ein neu eingestellter Mitarbeiter weiß wenig über das Unternehmen. Es ist wichtig, ihm eine Checkliste zu geben, damit er sich besser auf die bevorstehende Reise vorbereiten kann.

Die Vorlage für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter von ClickUp enthält alle erforderlichen Maßnahmen, die der neue Mitarbeiter abschließen muss, bevor er mit der Arbeit beginnt.

Die Vorlage stellt sicher, dass alle Maßnahmen innerhalb der vorgegebenen Zeit erfolgreich abgeschlossen werden. Sie dient als Schritt-für-Schritt-Anleitung und organisiert die wesentlichen Verantwortlichkeiten, um sich auf die Ankunft des neuen Mitarbeiters vorzubereiten.

Hier ist, warum es Ihnen gefallen wird: Erstellen Sie Unteraufgaben für jede Aufgabe, um einen reibungslosen Onboarding-Prozess zu gewährleisten

Verwalten und Nachverfolgung aller erforderlichen Maßnahmen in den verschiedenen Phasen des Onboarding-Prozesses mithilfe der Checkliste für neue Mitarbeiter

Verfolgen Sie den Status von Aufgaben mithilfe von Aufgabenkarten im Board für den Fortschritt und klicken Sie auf die Karte, um detaillierte Informationen zu jeder Aufgabe zu erhalten

*ideal für: HR-Teams, um die Einarbeitung neuer Mitarbeiter zu optimieren und sicherzustellen, dass alle Schritte erfolgreich abgeschlossen werden.

🔍 Wussten Sie schon: Ein guter Onboarding-Prozess kann die Mitarbeiterbindung um 82 % verbessern .

10. Vorlage für die Unternehmenskultur von ClickUp

Kostenlose Vorlage erhalten Visualisieren und richten Sie Ihr Team aus, um kulturelles Wachstum zu gewährleisten – mit der Vorlage für Unternehmenskultur von ClickUp

Eine starke Unternehmenskultur sorgt für eine einheitliche Ausrichtung des Teams, schafft Vertrauen und Motivation und hebt Ihr Unternehmen von anderen ab. Die Vorlage für die Unternehmenskultur von ClickUp soll Ihnen dabei helfen, Initiativen zu identifizieren und zu priorisieren, die das Wachstum der Unternehmenskultur unterstützen.

Die Vorlage sorgt für mehr Erfolg bei der Personalbeschaffung und verbessert das Engagement und die Produktivität der Mitarbeiter. Dies führt letztendlich zu einem besseren Kundenservice und höherer Kundenzufriedenheit.

Verwenden Sie sie, um die Werte, Missionen und Visionen Ihres Unternehmens zu skizzieren, damit Ihr Team auf Kurs bleibt und Engagement und Produktivität gefördert werden.

Hier ist, warum es Ihnen gefallen wird: Geben Sie auf der Hauptseite eine umfassende Übersicht über das Unternehmen

Verwenden Sie Unterseiten, um Details zur Unternehmenskultur, zu den Missionen, Zielen und Angeboten des Unternehmens zu vermitteln

Fügen Sie Elemente wie Bilder und Symbole hinzu, um die visuelle Attraktivität zu erhöhen und die Informationen besser zu vermitteln

*ideal für: HR- und Führungsteams zur Definition und Förderung der Unternehmenskultur.

11. ClickUp Vorlage für Rollen und Berechtigungen

Kostenlose Vorlage erhalten Rollen und Berechtigungen abteilungsübergreifend mit der Vorlage für die ClickUp-Matrix für Rollen und Berechtigungen abstimmen

Um die Rollen und Verantwortlichkeiten Ihres Teams zu verwalten und alle auf dem gleichen Stand zu halten, ist ein strukturierter Ansatz erforderlich. Die Vorlage für die Rollen und Berechtigungen von ClickUp bietet die perfekte Struktur, um die Rollen oder Aufgaben mit den jeweiligen Genehmigern anzuzeigen.

Die Vorlage in Form einer Matrix hilft Ihnen zu erkennen, wer welche Aufgabe wann ausführen kann. Sie erleichtert die Identifizierung von Rollen und hilft, den Workflow effizient zu verwalten.

Hier ist, warum es Ihnen gefallen wird: Fassen Sie alle Aufgaben zusammen und gruppieren Sie sie nach Abteilungen im Board für Abteilungsaufgaben

Verfolgen Sie die laufenden Aufgaben des Teams und der internen Genehmiger mithilfe der internen Liste der Aufgaben

Verschaffen Sie sich mithilfe der Liste externer Aufgaben einen Überblick über externe Aufgaben, externe Interessengruppen und verantwortliche Personen

*ideal für: HR-Teams zur Abstimmung von Rollen und Verantwortlichkeiten und zur Nachverfolgung interner und externer Aufgaben.

➡️ Lesen Sie mehr: Wie man Workforce Analytics nutzt, um einen florierenden Arbeitsplatz zu schaffen

Mit ClickUp eine strukturierte Hierarchie aufrechterhalten

Die Vorlagen für Organigramme von Google Slides sorgen für Klarheit bei der Aufrechterhaltung der Hierarchie in Organisationen. Jedes Mitglied des Teams weiß, an wen es berichten soll und welche Rollen und Verantwortlichkeiten es hat. Allerdings hat Google Slides auch seine Limits.

Als App für alles, was mit der Arbeit zu tun hat, bietet ClickUp eine effiziente Alternative, die die Organisation und Strukturierung der Hierarchie einfach macht. Mit Features wie ClickUp Mindmaps, ClickUp Whiteboards und anpassbaren Vorlagen für Organigramme sorgen Sie für einen produktiven Flow in Ihrem Team.

Lassen Sie nicht zu, dass eine unorganisierte Hierarchie den Workflow stört – melden Sie sich noch heute bei ClickUp an.