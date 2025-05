Glean vs. ChatGPT: Was ist besser für Produktivität und Wissensmanagement?

Sie haben ein Meeting nach dem anderen, E-Mails stapeln sich und Ihr Team braucht schnelle Antworten. Aber statt nahtlos zusammenzuarbeiten, sind Sie damit beschäftigt, nach relevanten Dokumenten, verstreuten Erkenntnissen und Slack-Nachrichten zu suchen, die im Nirgendwo verschwunden sind.

Hier kommen KI-gesteuerte Tools wie Glean und ChatGPT ins Spiel. Beide versprechen, das Wissensmanagement und die Zusammenarbeit im Team mühelos zu gestalten, aber sie arbeiten unterschiedlich.

Glean ist darauf ausgelegt, die richtigen Informationen zur richtigen Zeit innerhalb des Ökosystems Ihres Unternehmens zu finden, während ChatGPT als Assistent für Unterhaltungen fungiert, Antworten generiert und Aufgaben automatisiert.

Vergleichen wir Glean und ChatGPT, um festzustellen, welches Tool für künstliche Intelligenz die besten personalisierten Ergebnisse liefert.

Was ist Glean?

via Glean

Glean ist eine KI-gestützte Wissensmanagement- und Arbeitsplatz-Suchplattform, die Teams dabei unterstützt, Workflows schnell zu finden, zu erstellen und zu automatisieren.

Es hilft dabei, sensible Informationen aus verschiedenen Quellen – E-Mails, Dokumente, Slack-Nachrichten und Apps – in einem einzigen KI-gestützten Such- und Automatisierungsassistenten zu speichern.

Mit Unterstützung von Investoren wie Lightspeed Venture Partners hat sich Glean zu einer KI-Suchplattform für Unternehmen entwickelt. Sie findet die richtigen Informationen in den Datenquellen Ihres Unternehmens zur richtigen Zeit und generiert so erhebliche jährliche wiederkehrende Umsätze für KI-gestützte SaaS-Lösungen.

Glean Features

Glean ist darauf ausgelegt, die Zeitverschwendung bei der Suche nach Informationen in mehreren Tools am Arbeitsplatz zu eliminieren. Hier ein genauerer Blick auf das Angebot von Glean:

1. KI-gestützte Suche

via Glean

Glean stellt eine Verbindung zu allen Apps und Plattformen her, die Ihr Team bereits verwendet, darunter Google Drive, Slack, Notion, Jira, Confluence und viele mehr. So können Mitarbeiter an einem Ort in mehreren Systemen nach Informationen suchen.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Suchtools für Unternehmen versteht Glean den Kontext und priorisiert relevante Ergebnisse auf der Grundlage früherer Suchanfragen, Rollen und unternehmensweiter Datenmuster.

Ein wichtiger Schwerpunkt liegt auf der Sicherheit, um sicherzustellen, dass die Ergebnisse der Suche die Berechtigungen und Zugriffsebenen der Benutzer berücksichtigen. Mitarbeiter sehen nur das, was sie sehen dürfen, wodurch die Vertraulichkeit und Compliance gewahrt bleibt und gleichzeitig eine nahtlose Wissensermittlung ermöglicht wird.

🧠 Fun Fact: Vor Glean war Arvind Jain, der Gründer und CEO, Mitbegründer von Rubrik, das Cybersicherheitsdienste für Unternehmen anbietet!

Ob Sie eine alte E-Mail, ein wichtiges Dokument oder einen internen Thread zum Chatten benötigen, mit Glean finden Sie sofort die richtige Antwort und müssen sich nicht erst durch eine weitere Liste mit Links arbeiten.

2. KI-Assistent

via Glean

Der KI-Assistent von Glean kann mehr als nur Fragen beantworten – er ist ein intelligenter Begleiter am Arbeitsplatz, der unternehmensspezifisches Wissen versteht und sofortige, präzise Antworten liefert.

Mitarbeiter können Glean einfach in natürlicher Sprache fragen, anstatt manuell nach einem Richtliniendokument oder einem Update zu einem Projekt suchen zu müssen. Die KI nutzt die Verarbeitung natürlicher Sprache, um relevante Daten aus internen Dokumenten, E-Mails und aufgezeichneten Meetings zu extrahieren und direkte und kontextbezogene Antworten zu liefern.

Darüber hinaus hilft der KI-Assistent von Glean bei der Erstellung und Zusammenfassung von Inhalten. Er erstellt KI-generierte Entwürfe auf der Grundlage des Unternehmenskontexts und gewährleistet so Genauigkeit und Konsistenz.

Die nahtlose Integration zwischen Apps bedeutet, dass Teams zusammenarbeiten, Ideen austauschen und Erkenntnisse gewinnen können, ohne die Plattform wechseln zu müssen, wodurch Unterbrechungen des Workflows reduziert werden.

3. Automatisierung von Workflows

via Glean

Glean geht über das Auffinden von Informationen hinaus und ermöglicht die Automatisierung sich wiederholender Aufgaben und Prozesse, um die Effizienz des Teams zu verbessern.

Viele Support-Teams, Personalabteilungen und IT-Helpdesks erhalten eine große Anzahl häufig gestellter Fragen. Die mit Glean verbundene KI kann diese bewältigen, indem sie automatische Antworten auf häufige Abfragen generiert und so die Belastung der internen Teams erheblich reduziert.

Über die einfache Automatisierung hinaus ermöglicht Glean Unternehmen die Koordination komplexer Workflows über verschiedene Abteilungen hinweg. Ob es um die Einarbeitung neuer Mitarbeiter, die Genehmigung interner Anfragen oder die Automatisierung von Nachfassaktionen geht – die KI von Glean für Unternehmen kann auf der Grundlage kontextbezogener Erkenntnisse die richtigen Maßnahmen auslösen.

Diese Features helfen Teams, schneller zu arbeiten, den Verwaltungsaufwand zu reduzieren und sicherzustellen, dass Wissen nicht nur gespeichert, sondern auch aktiv genutzt wird, um Abläufe zu verbessern.

💡 Profi-Tipp: Die Automatisierung von Genehmigungen, Erinnerungen und Einträgen spart Wochenstunden und reduziert menschliche Fehler. Der Schlüssel liegt in der Identifizierung von Engpässen in Ihrem Workflow und der Einstellung von Auslösern, die Prozesse ohne manuelle Eingriffe optimieren. Hier sind einige Beispiele für die Automatisierung von Workflows, die Sie kennen sollten.

Glean-Preisgestaltung

Kostenlose Testversion

Für Einzelpersonen: 14,49 $/Monat pro Benutzer

➡️ Lesen Sie mehr: Die besten Glean-Alternativen für das Wissensmanagement

Was ist ChatGPT?

via ChatGPT

ChatGPT ist ein KI-gestützter Assistent für Unterhaltungen, der von OpenAI entwickelt wurde. Er ist darauf ausgelegt, Fragen zu beantworten, Inhalte zu generieren, Informationen zusammenzufassen und bei verschiedenen Aufgaben durch Interaktionen in natürlicher Sprache zu helfen.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Suchmaschinen führt ChatGPT einen Dialog, verfeinert kontextbasierte Antworten und hilft Benutzern bei komplexen Abfragen in Echtzeit.

Unternehmen, Fachleute und Einzelpersonen nutzen ChatGPT für Recherchen, als Schreibhilfe, für Brainstorming-Ideen, zur Automatisierung von Workflows und sogar zur Unterstützung von Tickets.

Es lässt sich in verschiedene Anwendungen integrieren und kann an die Anforderungen von Unternehmen angepasst werden, wodurch es zu einem vielseitigen tool zur Steigerung der Produktivität und Effizienz wird.

🔍 Wussten Sie schon? 82 % der Unternehmen nutzen oder erforschen KI in ihren Geschäftsstrategien. KI-gestützte Tools wie Glean, ChatGPT und ClickUp werden für das Wissensmanagement, die Automatisierung und die Produktivität von Teams immer wichtiger!

ChatGPT Features

ChatGPT bietet leistungsstarke KI-gesteuerte Funktionen, die die Produktivität, das Wissensmanagement und die Automatisierung von Workflows verbessern. Hier ist, was es in die Tabelle einbringt:

1. KI-gestützte Unterstützung bei Unterhaltungen

via ChatGPT

ChatGPT ist darauf ausgelegt, auf der Grundlage der Eingaben von Benutzern menschenähnliche Antworten zu verstehen, zu verarbeiten und zu generieren. Es kann Fragen beantworten, Konzepte erklären, Ideen vorschlagen und sogar detaillierte Unterhaltungen zu verschiedenen Themen führen.

Im Gegensatz zu einfachen Chatbots merkt er sich den Kontext innerhalb einer Unterhaltung und ermöglicht so sinnvollere und effizientere Interaktionen.

ChatGPT fungiert als Forschungsassistent, Schreibcoach, Brainstorming-Partner oder Code-Helfer für Fachleute. Es fasst Dokumente zusammen, erstellt Berichte, verfasst Entwürfe für E-Mails und hilft sogar bei der Erstellung von Marketingtexten – alles in Echtzeit.

Unternehmen können ChatGPT in ihre Arbeitsplatz-Tools integrieren, um Routinekommunikation und Kundendienstanfragen zu automatisieren und wertvolle Zeit zu sparen.

2. Erstellung und Zusammenfassung von Inhalten

via Chatgpt

Eines der wertvollsten Features von ChatGPT ist die Fähigkeit, schnell textbasierte Inhalte zu erstellen, zu bearbeiten und zu verfeinern. Ob es um das Verfassen von Artikeln, das Zusammenfassen von Berichten oder das Generieren kreativer Inhalte geht – ChatGPT liefert kohärente und kontextbezogene Antworten.

Automatisierte Zusammenfassungen: Lange Dokumente, Notizen von Meetings oder Forschungsarbeiten lassen sich schnell auf die Schlüsselpunkte reduzieren

*erstellung von Inhalten: Generieren Sie ganz einfach Blogbeiträge, Marketingtexte, Bildunterschriften für soziale Medien und sogar Skripte

unterstützung bei E-Mails und Dokumenten: *Verbessern Sie E-Mail-Antworten, erstellen Sie strukturierte Berichte oder erstellen Sie Geschäftsvorschläge mit KI-gestützten Vorschlägen

3. Code und technischer Support

via Chatgpt

Für Entwickler und IT-Fachleute bietet ChatGPT Unterstützung bei der Echtzeit-Codierung, beim Debugging und technische Erklärungen. Es analysiert und generiert Code-Snippets in mehreren Programmiersprachen und hilft dabei:

Fehler beheben: Probleme in Python, JavaScript und anderen Sprachen identifizieren und beheben

Code optimieren: Verbesserungsvorschläge für Effizienz und Lesbarkeit

Erklärung von Konzepten: Aufschlüsselung komplexer Algorithmen, APIs und Frameworks in einfachen Worten

Technische Teams nutzen ChatGPT häufig, um die Softwareentwicklung zu beschleunigen, routinemäßige Aufgaben beim Erstellen von Code zu automatisieren und KI-gestützten IT-Support innerhalb von Organisationen bereitzustellen.

ChatGPT-Preise

Free Forever

Plus: 20 $/Monat pro Benutzer

Team: Benutzerdefinierte Preise

*enterprise: Benutzerdefinierte Preise

➡️ Lesen Sie mehr: Die besten ChatGPT-Alternativen

Glean vs. ChatGPT: Vergleich der Features

Sowohl Glean als auch ChatGPT nutzen KI, um die Produktivität zu steigern, sind jedoch auf unterschiedliche Bedürfnisse ausgerichtet. Glean konzentriert sich auf die Suche in Unternehmen, das Wissensmanagement und die Automatisierung von Workflows und ist daher ideal für Teams, um Informationen effizient zu organisieren und darauf zuzugreifen.

ChatGPT hingegen ist ein KI-Assistent für Unterhaltungen, der für die Erstellung von Inhalten, die Unterstützung beim Programmieren und die Problemlösung in Echtzeit entwickelt wurde. Hier ist ein Vergleich der Schlüssel-Features:

Feature Nr. 1: KI-gestützte Suche

Glean verwendet die abrufverstärkte Generierung (RAG), um die Relevanz der Suche zu verbessern und die nützlichsten Informationen aus Unternehmensquellen zu ermitteln.

Es wurde speziell für das Auffinden, Organisieren und Abrufen von Unternehmenswissen auf verschiedenen Plattformen (Google Drive, Slack, Notion, Jira usw.) entwickelt. Die kontextbezogene KI-gestützte Suche stellt sicher, dass Benutzer präzise, auf Berechtigungen basierende Ergebnisse erhalten.

ChatGPT kann Antworten liefern und Informationen zusammenfassen, ist jedoch nicht direkt in Datenquellen von Unternehmen wie Glean integriert. Die Suchfunktionen von ChatGPT basieren auf Allgemeinwissen und nicht auf strukturierten unternehmensspezifischen Daten.

🏆 Gewinner: Glean gewinnt diese Runde. Die Plattform verfügt über bessere Integrationen und ist viel genauer als ChatGPT.

Feature Nr. 2: KI-Unterstützung und Generierung von Inhalten

Wenn es um die Erstellung von Inhalten, Brainstorming und Echtzeitantworten geht, stellt ChatGPT Glean in den Schatten. Es hilft beim Verfassen von E-Mails, der Erstellung von Berichten, der Zusammenfassung von Dokumenten, der Erstellung von Marketinginhalten und unterstützt sogar bei der Programmierung von Codes.

Der KI-Assistent von Glean ist nützlich für die interne Wissensbeschaffung und die Automatisierung von Workflows, aber es fehlt ihm an der Kreativität und Anpassungsfähigkeit von ChatGPT bei der Erstellung origineller Inhalte. ChatGPT ist die bessere Wahl, wenn Sie hauptsächlich schreiben, zusammenfassen oder Ideen generieren möchten.

🏆 Gewinner: ChatGPT glänzt bei der Erstellung von Inhalten, da es den Benutzern mehr Flexibilität bietet und über die Kreativität verfügt, die Glean noch nicht erreicht hat.

Feature Nr. 3: Automatisierung und Integration von Workflows

Glean ist für die Automatisierung von Workflows in Unternehmen konzipiert und ermöglicht es Teams, Prozesse zu optimieren, interne Supportanfragen zu reduzieren und die Effizienz beim Onboarding zu verbessern. Es lässt sich nahtlos in Unternehmenssysteme integrieren und koordiniert die Arbeitsabläufe der Abteilungen, was es zu einem leistungsstarken Tool für Organisationen macht, die große Mengen an internen Informationen verarbeiten.

ChatGPT kann zwar einige Aufgaben automatisieren (z. B. das Verfassen von Antworten und die Beantwortung von FAQs), verfügt jedoch nicht über eine tiefgreifende Integration in Unternehmen und eine strukturierte Automatisierung von Workflows wie Glean. Wenn ein Geschäft eine KI-gestützte Prozessautomatisierung benötigt, ist Glean die bessere Wahl.

🏆 Gewinner: Glean ist eine überlegene Option, wenn Ihr Team die Produktivität steigern und einen nahtlosen Workflow schaffen möchte.

🔍 Wussten Sie schon? 63 % der Organisationen beabsichtigen, innerhalb der nächsten drei Jahre KI weltweit einzuführen. Businesses, die ihre Prozesse und ihr Wissensmanagement optimieren möchten, müssen in KI-gestützte Plattformen wie ClickUp investieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

Glean vs. ChatGPT auf Reddit

Reddit-Benutzer haben ihre Erfahrungen mit Glean und ChatGPT freigegeben und dabei die Vor- und Nachteile hervorgehoben. Ein Benutzer sagte über Glean

Ich benutze es gerne, weil ich damit Notizen in anderer Software/auf Papier machen und es wie ein Diktiergerät verwenden kann, wie Sie sagten. Der Vorteil ist, dass ich Folien wechseln und zum richtigen Zeitpunkt Anmerkungen machen kann, um sie dann in Text umzuwandeln, sodass ich im Wesentlichen ein Transkript habe, das genau mit den richtigen Folien übereinstimmt.

Ich benutze es gerne, weil ich damit Notizen in anderer Software/auf Papier machen und es wie ein Diktiergerät verwenden kann, wie Sie sagten. Der Vorteil ist, dass ich Folien wechseln und zum richtigen Zeitpunkt Anmerkungen machen kann, um sie dann in Text umzuwandeln, sodass ich im Wesentlichen ein Transkript habe, das genau mit den richtigen Folien übereinstimmt.

Dies deutet darauf hin, dass Glean Vortragsfolien effektiv mit aufgezeichnetem Audio synchronisiert und so das Lernen strukturierter macht. Ein anderer Benutzer wies jedoch darauf hin,

Ich habe es bisher nur einmal verwendet und die Transkription war einfach schrecklich, sie ergab überhaupt keinen Sinn.

Ich habe es bisher nur einmal verwendet und die Transkription war einfach schrecklich, sie ergab überhaupt keinen Sinn.

Beschwerden über schlechte Transkriptionsqualität und Hintergrundgeräusche waren häufig. Ein Benutzer empfahl,

Ich habe Glean neulich zum ersten Mal verwendet, und die Aufnahme war schrecklich (es waren mehr Hintergrundgeräusche zu hören als der Professor sprach), und die Transkription war noch schlechter.

Ich habe Glean neulich zum ersten Mal verwendet, und die Aufnahme war schrecklich (es waren mehr Hintergrundgeräusche zu hören als der Professor sprach), und die Transkription war noch schlechter.

ChatGPT-Benutzer diskutieren hauptsächlich über die Verwendung bei der Erstellung von Inhalten und KI-Antworten. Ein Benutzer machte folgende Notiz

Nein, ChatGPT wird nicht empfindungsfähig

Nein, ChatGPT wird nicht empfindungsfähig

häufig wird die Fähigkeit des Teams gelobt, Inhalte zu generieren, Fragen zum Code zu beantworten und beim Brainstorming zu helfen, obwohl weiterhin Bedenken hinsichtlich der Genauigkeit bestehen. Ein Benutzer erwähnte,

Wenn Sie es mit der falschen Antwort herausfordern, wird es sich auch selbst auf die falsche Antwort "korrigieren". Verlassen Sie sich also nicht auf es, wenn Sie etwas nicht verifizieren können oder nicht bereits wissen.

Wenn Sie es mit der falschen Antwort herausfordern, wird es sich auch selbst auf die falsche Antwort "korrigieren". Verlassen Sie sich also nicht auf es, wenn Sie etwas nicht verifizieren können oder nicht bereits wissen.

und betont seine Nützlichkeit für die Erstellung von Inhalten, wobei die Notwendigkeit einer Faktenprüfung anerkannt wird.

Glean wird für strukturierte Notizen bevorzugt, während ChatGPT als vielseitiger KI-Assistent gilt. Benutzer entscheiden, ob sie ein organisiertes Wissensmanagement oder eine KI-gesteuerte Unterhaltung benötigen.

Lernen Sie ClickUp kennen: Die beste Alternative zu Glean vs. ChatGPT

Wenn Sie nach einer umfassenderen, KI-gestützten Alternative zu Glean und ChatGPT suchen, ist ClickUp – die App für alles bei der Arbeit – genau das Richtige.

Glean ist auf die Suche und das Wissensmanagement in Unternehmen spezialisiert, während ChatGPT sich auf die KI-gesteuerte Unterhaltung und Generierung von Inhalten konzentriert. ClickUp kombiniert beide und bietet effizientes Projektmanagement, Automatisierung und Zusammenarbeit.

Es wurde entwickelt, um Workflows zu optimieren, die Produktivität zu steigern und das Wissen von Teams zu zentralisieren. Es nutzt leistungsstarke KI-Tools für das Projektmanagement, wie KI-gestützte Unterstützung, vernetzte Suche, Wissensmanagement und fortschrittliche Nachverfolgung von Projekten.

Es macht mehrere Apps überflüssig, indem es Aufgabenverwaltung, Dokumentation, KI-gestützte Erkenntnisse und KI-Tools für die Zusammenarbeit in einem einzigen, hochgradig anpassbaren Workspace integriert. Sehen wir uns einige der herausragenden Features von ClickUp an:

clickUps Trumpfkarte Nr. 1: KI-gestützte Produktivität*

Automatisierung von Schreib- und Zusammenfassungsaufgaben sowie Erkenntnissen für eine intelligentere und nicht härtere Arbeit mit ClickUp Brain

ClickUp Brain bringt intelligente Automatisierung und die Erstellung von Inhalten in alltägliche Workflows. Dies macht es zu einer überlegenen Alternative zu Gleans Unternehmenssuche und den Inhaltsfunktionen von ChatGPT.

Im Gegensatz zu ChatGPT, einer cloudbasierten genAI-Plattform, die bei jeder Interaktion eine Eingabeaufforderung erfordert, ist ClickUp AI direkt in Ihren Workflow integriert. Sie ermöglicht die Automatisierung von Schreibvorgängen, Zusammenfassungen und die Priorisierung von Aufgaben innerhalb von Projekten und Dokumentationen.

Mit ClickUp AI, Teams:

Erstellen Sie sofort Inhalte für Aufgaben, E-Mails, Notizen zu Meetings und Dokumentationen

Fassen Sie lange Diskussionen und Dokumente zusammen, um die Schlüsselbotschaften hervorzuheben

Automatisierung der Aktualisierung von Aufgaben durch Abruf relevanter Erkenntnisse aus Workspaces

Anstatt zwischen ChatGPT für die Erstellung von Inhalten und anderen Tools für die kognitive Suche umzuschalten, stellt ClickUp AI sicher, dass alle Kenntnisse, Elemente und Antworten nahtlos in den täglichen Betrieb integriert werden.

💡 Profi-Tipp: KI kann Ihren Dokumentationsprozess beschleunigen und vereinfachen. Möchten Sie mehr erfahren? Erfahren Sie , wie Sie KI für die Dokumentation nutzen und fortschrittliche Technologien wie NLP, KI und ML einsetzen können, um Ihre Workflows zu optimieren!

clickUps zweiter Vorteil: Verbundene Suche und Wissensmanagement*

Mit ClickUp Connected Search können Sie Informationen sofort finden, organisieren und darauf reagieren – alles an einem Ort

Die Features "Connected Search" und "Knowledge Management" von ClickUp bieten eine fortschrittliche, zentralisierte Lösung, die alle KI-gestützten Suchfunktionen in Unternehmen übertrifft. Während Glean und ChatGPT Teams dabei helfen, Dokumente und E-Mails abzurufen, integriert ClickUp die Suche in umsetzbare Workflows und Aufgabenverwaltung.

mit dem Wissensmanagement von ClickUp können Teams:*

Speichern, organisieren und rufen Sie Dokumente, Wikis und SOPs an einem Ort ab

Suchen Sie mit KI-gestützter Relevanz in Aufgaben, Dokumenten und Unterhaltungen

Verknüpfen Sie Wissen mit umsetzbaren Aufgaben und stellen Sie sicher, dass Teams sofort auf Informationen reagieren können

Glean eignet sich hervorragend, um firmeneigene Daten zu ermitteln, lässt sich jedoch nicht tiefgreifend in die Workflows der Ausführung integrieren. ClickUp schließt diese Lücke, indem es sicherstellt, dass die Ergebnisse der Suche direkt mit der Verwaltung von Aufgaben verbunden sind, sodass Teams Erkenntnisse sofort finden, organisieren und darauf reagieren können.

💡 Pro-Tipp: Ein Wissensmanagementsystem (KMS) organisiert, durchsucht und macht wichtige Informationen für Ihr Team leicht zugänglich. Die besten Systeme lassen sich in Ihren Workflow integrieren und stellen sicher, dass Mitarbeiter sofort Antworten finden, anstatt Zeit mit der Suche nach Dokumenten oder früheren Unterhaltungen zu verschwenden. Hier sind einige Beispiele für Wissensmanagementsysteme, die Sie kennen sollten.

ClickUps dritter Platz: Projektmanagement und Automatisierung

Im Gegensatz zu Glean (das sich auf die Suche konzentriert) und ChatGPT (das bei der Erstellung von Inhalten hilft) bietet ClickUp eine umfassende Automatisierung von Projekten und Workflows und ist damit ein echtes Kraftpaket für die Produktivität.

Die Features von ClickUp für das Projektmanagement ermöglichen es Teams, Aufgaben zuzuweisen, Fristen nachzuverfolgen und Workloads mit intuitiven Dashboards zu verwalten. Die Plattform hilft Ihnen, alle Ihre Fristen mit Gantt-Diagrammen zu visualisieren, damit Sie bei jeder Aufgabe auf Kurs bleiben.

Optimieren Sie Aufgaben, Workflows und Zusammenarbeit mühelos mit den Features für Automatisierung und Projektmanagement von ClickUp

Mit ClickUp Automatisierung können Sie sich wiederholende Aktionen automatisieren, wodurch der manuelle Aufwand reduziert und die Effizienz gesteigert wird. Sie hilft Kundenbetreuern, die Interaktion mit Clients und die Nachverfolgung zu optimieren.

*mit ClickUp Automatisierungen können Sie

Gestalten Sie Projekte effizient, indem Sie Mitarbeiter und Beobachter hinzufügen, um alle auf dem Laufenden zu halten

Beantworten Sie E-Mails durch Automatisierung Ihrer Kommunikation mit Stakeholdern, Mitgliedern Ihres Teams und Clients

Verwenden Sie den KI-Assistenten Brain, um Workflows in Sekundenschnelle durch eine einfache Eingabeaufforderung zu automatisieren

Verwenden Sie ClickUp Docs, um alle Ihre projektbezogenen Inhalte zu erstellen, zu speichern und freizugeben

Darüber hinaus ersetzt ClickUp die Notwendigkeit eigenständiger Dokumentations-Tools durch ClickUp-Dokumente – einen kollaborativen Workspace in Echtzeit, in dem projektbezogene Inhalte erstellt, gespeichert und freigegeben werden können. Mit diesem Feature können Sie:

Verwenden Sie Dokumente, um die Kontrolle über Ihre Workflows zu übernehmen, indem Sie den Status von Projekten ändern

Bearbeiten Sie Dokumente in Echtzeit mit Ihren Mitgliedern des Teams, um Dinge schnell zu erledigen

Verwenden Sie verschachtelte Seiten, flexible Gestaltungsmöglichkeiten und fügen Sie Lesezeichen hinzu, um verschiedenen Projekten gerecht zu werden

Mit integrierter Verknüpfung von Aufgaben, Vorlagen für Wissensdatenbanken und Erkenntnissen, die auf KI basieren, verändert ClickUp die Art und Weise, wie Teams ihre Arbeit dokumentieren, verwalten und ausführen, und ist damit eine bessere Alternative zu Glean und ChatGPT.

Verwalten Sie das gesamte Unternehmenswissen in einem zentralen hub mit der ClickUp-Vorlage für die Wissensdatenbank

Die Vorlage für die ClickUp-Wissensdatenbank bietet Teams einen strukturierten Rahmen, um Unternehmenswissen an einem Ort zu erstellen, zu speichern und zu verwalten. Mit Abschnitten für FAQs, Ressourcen und Wissensartikeln hilft sie Teams dabei, ein internes Hilfecenter aufzubauen, das den Zugriff auf Informationen erleichtert und diese im gesamten Unternehmen freigibt.

Zukunftssichere Produktivität mit ClickUp

Der explosive Trend der generativen KI verändert die Art und Weise, wie Unternehmen Informationen verwalten, Workflows automatisieren und effizient zusammenarbeiten. Während Glean bei der kognitiven Suche und dem Abrufen von Wissen hervorragende Leistungen erbringt und ChatGPT große Sprachmodelle für die Erstellung von Inhalten verwendet, bietet keines der beiden Programme eine KI-gestützte Produktivitätssuite, die alle Anforderungen abschließt.

ClickUp kombiniert KI-gesteuerte Automatisierung, Wissensmanagement und die Ausführung von Workflows und sorgt so dafür, dass Ihr Team intelligenter und nicht härter arbeiten kann. Mit integriertem Projektmanagement, vernetzter Suche und KI-Unterstützung macht ClickUp den Einsatz mehrerer Tools überflüssig und ermöglicht es Fachexperten, sich auf ihre Kernaufgaben zu konzentrieren.

Geben Sie sich nicht mit KI zufrieden, die nur Inhalte sucht oder generiert – entscheiden Sie sich für ClickUp, das beides und mehr kann.

✅ Starten Sie jetzt kostenlos mit ClickUp!