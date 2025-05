die 10 besten NoteGPT-Alternativen im Jahr 2025

Effektives Notieren ist unerlässlich, um die Produktivität zu maximieren, egal ob Sie in einer Vorlesung sitzen, an einem Meeting im Team teilnehmen oder in eine umfassende Recherche eintauchen. Die Herausforderung besteht oft darin, unzählige Ideen zu verwalten, die über verschiedene Apps, Dokumente und Sprachnotizen verstreut sind.

Entdecken Sie NoteGPT, eine App für Notizen, die auf KI basiert und viele Features bietet, von der Zusammenfassung von Videos auf YouTube und dem Extrahieren von Informationen aus PDFs und Artikeln bis hin zur Erstellung von Mindmaps, die Ihre Gedanken visuell ordnen. Mit diesen Funktionen kann NoteGPT Ihren Prozess des Notierens optimieren und die Informationsspeicherung verbessern.

Trotz seiner Fähigkeiten erfüllt es jedoch nicht die Anforderungen aller Benutzer. Glücklicherweise bieten zahlreiche NoteGPT-Alternativen (kostenlos und kostenpflichtig) KI-gesteuerte Notizen, bessere Organisation und benutzerdefinierte Anpassungen.

In diesem Blogbeitrag werden die 10 besten Alternativen zur Steigerung der Produktivität vorgestellt.

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Hier ist unsere Liste der 10 besten NoteGPT-Alternativen, mit denen Sie das Beste aus Ihren Notizen machen können: : Am besten für KI-Schreiben, Notizen und die Verwaltung von Dokumenten geeignet ClickUp: Am besten für KI-Schreiben, Notizen und die Verwaltung von Dokumenten geeignet

Evernote: Am besten geeignet, um Ideen und Aufgaben über verschiedene Projekte hinweg zu organisieren

Microsoft OneNote: Am besten geeignet für die Organisation detaillierter multimedialer Notizen mit flexibler Formatierung auf verschiedenen Geräten

Notion: Am besten für die Organisation von Aufgaben, das Projektmanagement und die Zusammenarbeit im Team geeignet

Google Keep: Am besten für schnelle Notizen, Organisation mit Beschreibungen und Einstellung ortsbezogener Erinnerungen

Bear: Am besten geeignet, um offline Notizen zu machen, mit umfassender Unterstützung für Markdown und einfacher Tag-Erstellung

Simplenote: Am besten für einfache, schnelle und plattformübergreifende Notizen mit müheloser Synchronisierung

Zoho Notebook: Am besten für kreative, multimediale Notizen mit lebendigen Designs

Obsidian: Am besten geeignet, um ein Netz aus Ideen und Konzepten aufzubauen

Roam Research: Am besten geeignet, um miteinander verbundene Ideen und komplexe Forschungsaufgaben zu organisieren

👀 Wussten Sie schon? Die alten Griechen verwendeten Wachstafeln für Notizen, auf die sie mit einem Stift schrieben und das Wachs dann glatt strichen, um die Tafel wiederzuverwenden – das erste wiederverwendbare Notizbuch der Welt!

Was ist NoteGPT?

NoteGPT ist ein KI-gestütztes tool zum Erstellen von Notizen, das das Lernen und die Informationserfassung optimiert. Die intuitive, benutzerfreundliche Oberfläche hilft Benutzern, mühelos Schlüsselinformationen zu extrahieren.

Die Erweiterung für Chrome von NoteGPT erleichtert das Zusammenfassen langer Inhalte von YouTube, PDFs, Präsentationen, Bildern und Webartikeln.

via NoteGPT

Das zeichnet es aus:

*zusammenfassung von Inhalten: Fassen Sie YouTube-Videos, Dokumente, Bilder und Bücher schnell in prägnanten Zusammenfassungen zusammen, die sich auf die Schlüsselpunkte konzentrieren

Erstellung von KI-Diagrammen: Erstellen Sie Mindmaps, Skizzen, Diagramme und Flussdiagramme, um Ideen zu visualisieren und das Verständnis zu verbessern

KI-Chat-Assistent: Erhalten Sie detaillierte Erklärungen zu komplexen Themen durch KI-gestütztes Chatten

Transkripte mit Zeitstempel: Erstellen Sie mit nur einem Klick Transkripte mit Zeitstempeln für lange Videos

Erweiterungen für Chrome: Greifen Sie direkt über Ihre Seitenleiste oder das eingebettete Panel auf YouTube Summarizer und Web Summarize zu

NoteGPT-Preise

Basic: 2,99 $/Monat pro Benutzer

Pro: 9,99 $/Monat pro Benutzer

Unlimited: 29 $/Monat pro Benutzer

Limits von NoteGPT

NoteGPT bietet zwar leistungsstarke KI-gesteuerte Features für Notizen und YouTube-Zusammenfassungen, hat aber einige Limits:

*einschränkungen bei der Art der Inhalte: Am besten geeignet für die Zusammenfassung von digitalem Text und Videos von YouTube, aber weniger geeignet für stark visuelle oder grafiklastige Materialien

Limitierte benutzerdefinierte Einstellungen: Benutzer, die hochgradig personalisierte KI-Zusammenfassungen oder manuelle Steuerung wünschen, werden möglicherweise feststellen, dass es an Optionen mangelt

Keine Features für die Zusammenarbeit: Es fehlt die Möglichkeit, Notizen in Echtzeit oder asynchron freizugeben, was gemeinsame Projekte und kollaboratives Lernen erschwert

Lernkurve: Anfänger benötigen möglicherweise Zeit, um sich auf der Benutzeroberfläche zurechtzufinden und die Features zu maximieren

Limitierte Workspace-Integration: Daten aus internen Workspace-Tools können nicht direkt zusammengefasst oder abgerufen werden

Diese Herausforderungen unterstreichen die Notwendigkeit einer flexibleren Alternative zu KI-Tools für Notizen für ein besseres Wissensmanagement.

👀 Wussten Sie schon? Das Erstellen von Notizen während des Ansehens von Videos steigert die Merkfähigkeit um bis zu 50 % und verwandelt passives Zuschauen in aktives, produktives Lernen.

NoteGPT-Alternativen auf einen Blick

Hier finden Sie eine kurze Übersicht über die Stärken der einzelnen Tools und die Zielgruppen, für die sie entwickelt wurden. Ob Sie Ihre Effizienz optimieren oder Ihre Kreativität beflügeln möchten – es gibt KI-Tools für jeden Bedarf!

Tool Anwendungsfall Am besten für ClickUp Kombiniert Projektmanagement und Notizen mit seinen fortschrittlichen Features der künstlichen Intelligenz Freiberufler, Start-ups, Teams, Unternehmen Evernote Organisiert Aufgaben, Ideen und Ressourcen Fachleute, Studenten und Forscher Microsoft OneNote Bietet kreative und flexible Möglichkeiten zur Erstellung komprimierter Zusammenfassungen Teams, Pädagogen und Künstler Notion Erstellen Sie vernetzte Workflows und Wikis Freiberufler, Start-ups und Teams Google Keep Schnell und unkompliziert zum Erfassen von Notizen Private Benutzer und Personen, die sich aufgabenorientiert verhalten Bear Minimalistisches Schreiben mit erweiterten Tags Autoren, Studenten und Benutzer von Apple-Produkten Simplenote Konzentriert auf ablenkungsfreies Schreiben Minimalisten und persönliche Benutzer Zoho Notebook Erstellt multimediale Notizen Fachleute, Studenten und Geschäfte Obsidian Visualisieren Sie die Beziehung zwischen Ihren Notizen Forscher und kreative Denker Roam Research Organisiert komplexe Recherchen und Aufgaben Akademiker und Verfasser

Die 10 besten NoteGPT-Alternativen

Suchen Sie nach einer intelligenteren NoteGPT-Alternative, um Notizen zu machen, Videos und Texte zusammenzufassen und die Produktivität zu steigern? Sehen Sie sich diese 10 KI-gestützten tools an, die jeweils auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.

1. ClickUp (am besten für KI-Schreiben, Notizen und die Verwaltung von Dokumenten geeignet)

ClickUp, die Alles-App für die Arbeit, vereint die Planung, Organisation und Zusammenarbeit von Projekten in einem tool.

Das Beste an ClickUp ist ClickUp Brain, ein KI-gesteuerter Assistent, der die Erstellung von Inhalten vereinfacht, die Aktualisierung von Aufgaben automatisiert und Zusammenfassungen von Meetings erstellt. ClickUp Brain greift auf Ihren Workspace zu und zieht Daten aus Aufgaben, Projekten und Dokumenten, um punktgenaue Zusammenfassungen zu erstellen.

Verwenden Sie diese KI, um Notizen von Meetings zu machen, Zeit zu sparen, genaue Zusammenfassungen zu erstellen und Aktionselemente zu skizzieren.

Verwenden Sie ClickUp Brain, um Texte zusammenzufassen, das Schreiben zu verbessern und Fehler direkt in Dokumenten zu korrigieren

Benötigen Sie Notizen von einem Meeting?

Der KI-Notetaker von ClickUp erfasst jedes einzelne Detail des Meetings. Er erfasst automatisch Schlüsselinformationen, Entscheidungen und Elemente und optimiert den Workflow durch klare, umsetzbare Zusammenfassungen, die Diskussionen mit laufenden Projekten verbinden.

Verwandeln Sie Ihre Notizen und Ihr Dokumentenmanagement mit ClickUp Docs, wo asynchrone Zusammenarbeit einfacher ist als je zuvor. Im Gegensatz zu NoteGPT können Sie mit ClickUp Notizen für Ihr Team freigeben.

Bearbeitung mit umfangreichen Formaten, schnellen Slash-Befehlen und Hinzufügen von Schaltflächen, Bannern, Blöcken mit Code und Widgets in ClickUp-Dokumenten

Verwenden Sie den ClickUp Notepad, um Gedanken zu notieren, sie mit Checklisten zu organisieren und in umsetzbare Aufgaben umzuwandeln (alles mit umfangreichen Formatierungsoptionen wie Farben, Kopfzeilen und Aufzählungszeichen), um Ihre Notizen optisch ansprechend und leicht nachvollziehbar zu gestalten.

ClickUp bietet auch einen Bereich mit anpassbaren Vorlagen für Notizen, um Ihnen den Einstieg zu erleichtern. Die ClickUp-Vorlage für Meeting-Notizen ist Ihre erste Anlaufstelle, um die täglichen Stand-up-Meetings in die Tat umzusetzen.

Wenn Sie nach einer Möglichkeit suchen, das gesamte Wissen Ihres Teams zu zentralisieren. Die ClickUp-Vorlage für die Wissensdatenbank ist Ihre digitale Bibliothek, in der Sie alles von FAQs bis hin zu wichtigen Ressourcen an einem praktischen Space organisieren können. Sie macht das Freigeben und den Zugriff auf wichtige Informationen schneller und einfacher als je zuvor.

💡 Profi-Tipp: Probieren Sie die Cornell-Methode zum Erstellen von Notizen aus! Teilen Sie Ihre Seite in drei Abschnitte: Notizen, Stichpunkte und eine Zusammenfassung. Fügen Sie nach dem Erstellen der Notizen Fragen im Abschnitt "Stichpunkte" hinzu und fassen Sie die Schlüsselpunkte unten zusammen. Diese Strategie zum Erstellen von Notizen fördert das Erinnerungsvermögen und erleichtert das Lernen. Verwenden Sie die ClickUp Cornell-Vorlage für tiefgreifendes Lernen!

Die besten Features von ClickUp

Limits von ClickUp

Neue Benutzer müssen sich möglicherweise erst mit den vielen zeitsparenden Features vertraut machen

Die mobile App deckt die Grundlagen ab, bietet jedoch nicht alle Funktionen eines Desktops

ClickUp-Preise

Free forever

Unlimited : 7 $/Monat pro Benutzer

Business : 12 $/Monat pro Benutzer

Enterprise : Kontakt für Preisauskünfte

ClickUp Brain : Für 7 $/Monat pro Mitglied zu jedem kostenpflichtigen Plan hinzufügbar

ClickUp AI Notetaker: Kann zu jedem kostenpflichtigen Plan für nur 6 $/Monat pro Benutzer hinzugefügt werden

Bewertungen und Rezensionen von ClickUp

G2 : 4, 7/5 (9.000+ Bewertungen)

Capterra: 4, 6/5 (4.000+ Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über ClickUp?

Es ist meine App für Zu erledigen, Notizen, Projektmanagement und Kalender, alles in einem. Es ist sehr beruhigend zu wissen, dass alles vorhanden ist und nichts übersehen wird. In dieser verrückten Welt, die uns umgibt, ist es schön, die Kontrolle über diesen kleinen Teil zu haben.

Es ist meine App für Zu erledigen, Notizen, Projektmanagement und Kalender, alles in einem. Es ist sehr beruhigend zu wissen, dass alles da ist; nichts geht verloren. In dieser verrückten Welt, die uns umgibt, ist es schön, die Kontrolle über diesen kleinen Teil zu haben.

2. Evernote (am besten geeignet, um Ideen und Aufgaben über verschiedene Projekte hinweg zu organisieren)

via Evernote

Sie lieben es, Ihre Notizen organisiert und leicht zugänglich zu halten? Dann ist Evernote das richtige tool für Sie! Die Synchronisierung erfolgt geräteübergreifend, sodass Sie dort weitermachen können, wo Sie aufgehört haben.

Die leistungsstarke Suchfunktion hilft Ihnen, wichtige Infos in Texten, Bildern, PDFs und Anhängen zu finden, während Sie mit dem Web Clipper Seiten oder Textausschnitte direkt in Ihren Notizen speichern können.

📮ClickUp Insight: 37 % unserer Befragten nutzen KI für die Erstellung von Inhalten, einschließlich Schreiben, Bearbeitung und E-Mails. Dieser Prozess erfordert jedoch in der Regel den Wechsel zwischen verschiedenen Tools, wie z. B. einem Tool zur Erstellung von Inhalten und Ihrem Arbeitsbereich. Mit ClickUp erhalten Sie KI-gestützte Schreibunterstützung im gesamten Arbeitsbereich, einschließlich E-Mails, Kommentaren, Chats, Dokumenten und mehr – und das alles unter Beibehaltung des Kontexts aus Ihrem gesamten Arbeitsbereich.

Evernote vereinfacht auch die Organisation mit Notizbuchstapeln. Wenn Sie in einem Team arbeiten, ermöglicht Evernote eine einfache Zusammenarbeit, indem mehrere Personen dieselben Notizen freigeben, bearbeiten und kommentieren können.

Die besten Features von Evernote

Greifen Sie mühelos über Mobilgeräte, Desktops oder das Internet auf alle Ihre Notizen zu, mit nahtloser Synchronisierung

Verwandeln Sie Bilder, Audio oder lange Videos in bearbeitbaren Text für eine schnelle Dateneingabe

Organisieren Sie Ihre Notizen mit Überschriften, Hervorhebungen und Listen für mehr Klarheit

Durchsuchen Sie Ihre Notizen schneller mit der KI-gestützten Suche (noch in der Beta-Phase), die den Kontext versteht und intelligentere Ergebnisse liefert

Evernote-Limits

Unterstützt nur begrenzte Abschläge und bietet keine grafische Ansicht zur Visualisierung von Verbindungen zwischen Notizen

Die Synchronisierung der kostenlosen Version ist nur auf einem Gerät möglich

Evernote-Preise

Free forever

Persönlich : 14,99 $/Monat pro Benutzer

Professional : 17,99 $/Monat pro Benutzer

Teams: 24,99 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Evernote

G2 : 4,4/5 (über 2.000 Bewertungen)

Capterra: 4, 4/5 (über 8.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Evernote?

Ich bin kürzlich von Simplenote zu Evernote gewechselt und bisher ist die Erfahrung gut. Ich bevorzuge Notizen/Aufgaben/Kalender in einer einzigen App.

Ich bin kürzlich von Simplenote zu Evernote gewechselt und bin bisher zufrieden. Ich bevorzuge Notizen/Aufgaben/Kalender in einer einzigen App.

3. Microsoft OneNote (am besten geeignet für die Organisation detaillierter Multimedia-Notizen mit flexiblem Format auf verschiedenen Geräten)

über OneNote

Ob Text, Bilder oder Multimedia – mit OneNote entscheiden Sie, wie Ihre Notizen Form annehmen. Die Integration in Microsoft-Tools wie Outlook und Teams macht es einfach, produktiv zu bleiben.

Sie können OneNote offline verwenden, um jederzeit und überall Gedanken festzuhalten. Für Notizen zu Meetings oder Vorlesungen drücken Sie einfach auf Aufnahme und speichern Audio direkt in Ihren Notizen. Anpassbare Tags helfen Ihnen bei der mühelosen Nachverfolgung von Aufgaben und Schlüsseln, wenn Sie Ihre Notizen organisieren.

Die besten Features von Microsoft OneNote:

Erstellen Sie mehrere Notizbücher und organisieren Sie sie hierarchisch, um eine bessere Struktur zu erhalten

Verwenden Sie OCR, um mühelos Text in Bildern zu suchen

Arbeiten Sie in Echtzeit über freigegebene Notizbücher zusammen, um eine nahtlose Teamarbeit zu ermöglichen

Speichern Sie Webseiten direkt in Notizbüchern, um bequem zu recherchieren

Steigern Sie Ihre Produktivität mit Copilot (KI von Microsoft), um Zusammenfassungen zu erstellen, Inhalte zu entwerfen und Notizen zu organisieren

Limits von Microsoft OneNote:

Die kostenlose Version bietet nur 5 GB Speicher

Es fehlen fortgeschrittene Features für die Verwaltung von Aufgaben

Microsoft OneNote-Preise

Free Forever

Microsoft 365 Personal : 9,99 $/Monat pro Benutzer

Microsoft 365 Family: 12,99 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Microsoft OneNote

G2 : 4, 5/5 (über 1800 Bewertungen)

Capterra: 4, 6/5 (1700+ Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Microsoft OneNote?

Ich finde es toll, wie flexibel es ist. Ich kann tippen, mit einem Stift schreiben, Audio aufnehmen und Webseiten direkt in meinen Notizen speichern. Die Struktur mit Notizbüchern, Abschnitten und Seiten sorgt für Ordnung.

Ich finde es toll, wie flexibel es ist. Ich kann tippen, mit einem Stift schreiben, Audio aufnehmen und Webseiten direkt in meinen Notizen speichern. Die Struktur mit Notizbüchern, Abschnitten und Seiten sorgt für Ordnung.

💡 Profi-Tipp: Apps für Notizen mit automatischer Spracherkennung (ASR) erfassen jedes Wort in Echtzeit, sodass Sie sich auf das Zuhören konzentrieren können, anstatt sich mit dem Schreiben abzumühen.

4. Notion (am besten geeignet für die Organisation von Aufgaben, das Projektmanagement und die Zusammenarbeit im Team)

via Notion

Wenn es darum geht, Ihre Arbeit zu organisieren, zeichnet sich Notion durch seine anpassbaren Datenbanken (z. B. Tabellen, Kalender) aus, die alle so konzipiert sind, dass sie zu Ihrem Workflow passen.

Ob Sie allein oder im Team arbeiten, die Echtzeit-Zusammenarbeit und die praktischen Vorlagen machen den Aufbau einer internen Wissensdatenbank zum Kinderspiel. Die App funktioniert auch offline, sodass Sie auch ohne Verbindung zum Internet weiterarbeiten können.

Die besten Features von Notion

Zentralisieren Sie Aufgaben, Projekte und Daten in einem hub

Verwenden Sie KI für das Schreiben, für Erkenntnisse und für datengestützte Entscheidungen

Optimieren Sie Ihre Workflows mit Kanban-Boards, Kalendern und Zeitleisten

Steigern Sie die Produktivität mit Notion KI für Brainstorming, Entwurf und Automatisierung

Starten Sie Projekte mit anpassbaren Vorlagen für Notion

Limits von Notion

Benutzerdefinierte Anpassungen können im Laufe der Zeit schwierig zu erstellen und zu pflegen sein

Die Funktionen für die Suche und Navigation entsprechen möglicherweise nicht den Erwartungen

Notion-Preise

Free forever

Plus : 10 $/Monat pro Platz

Business : 15 $/Monat pro Platz

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Notion

G2 : 4, 7/5 (über 5.000 Bewertungen)

Capterra: 4, 7/5 (über 2.000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Notion?

Ich habe angefangen, Notion für meine persönlichen Projekte zu verwenden, und war dann froh zu entdecken, dass mein neues Team es auch nutzte, um alle Informationen über unsere Clients und Projekte in einer Wiki-ähnlichen Weise zu speichern.

Ich habe angefangen, Notion für meine persönlichen Projekte zu verwenden, und war dann froh zu entdecken, dass mein neues Team es auch nutzte, um alle Informationen über unsere Clients und Projekte in einer Wiki-ähnlichen Weise zu speichern.

5. Google Keep (am besten für schnelle Notizen, Organisation mit Beschreibungen und Einstellung ortsbezogener Erinnerungen)

über Google Keep

Google Keep zeichnet sich durch seine Einfachheit aus und ist eine gute kostenlose Notegpt-Alternative, um unterwegs Gedanken festzuhalten und zu organisieren. Sie können Notizen machen, sie für einen schnellen Zugriff mit Farben versehen und Beschreibungen hinzufügen, um sie einfach zu sortieren.

Die nahtlose Integration von Google Workspace sorgt für die Synchronisierung aller Daten auf allen Geräten.

Wenn Sie zusammenarbeiten möchten, können Sie Notizen mit nur einem Fingertipp freigeben. Ob Sie eine Erinnerung mit Einstellung des Speicherorts einstellen, eine Checkliste erstellen oder eine Sprachnotiz aufnehmen möchten – Google Keep optimiert die alltägliche Organisation.

Die besten Features von Google Keep

Sofortige Transkription von Sprachnotizen mit ASR für eine nahtlose Dokumentation

Organisieren Sie visuell mit Beschreibungen in verschiedenen Farben und kategorisierten Notizen

Richten Sie Erinnerungen basierend auf dem Speicherort ein, um Besorgungen und Termine im Auge zu behalten

Nutzen Sie die KI von Gemini für maßgeschneiderte Vorschläge und umsetzbare Erkenntnisse

Limits von Google Keep

Es fehlen erweiterte Formatierungsoptionen für Nur-Text und komplexe Layouts

Es fehlen robuste Features für Notizen und Projektmanagement für umfangreiche Aufgaben

Preisgestaltung von Google Keep

Free forever

Bewertungen und Rezensionen zu Google Keep

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4, 7/5 (200+ Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Google Keep?

Die Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit sind die besten Aspekte, es eignet sich hervorragend für schnelle Notizen und Erinnerungen. Nahtlose Synchronisierung zwischen Geräten.

Die Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit sind die besten Aspekte, es eignet sich hervorragend für schnelle Notizen und Erinnerungen. Nahtlose Synchronisierung zwischen Geräten.

🧠 Fun Fact: Jede Minute werden über 500 Stunden Inhalte auf YouTube hochgeladen, was die Plattform zu einer der dynamischsten für Lernen, Unterhaltung und Kreativität macht.

6. Bear (am besten geeignet, um offline Notizen zu machen, mit umfassender Unterstützung für Markdowns und einfacher Tag-Erstellung)

via Bear

Bear unterstützt Abschläge und ermöglicht es Ihnen, Ihre Notizen einfach zu formatieren und zu strukturieren, was NoteGPT nicht kann. Bear arbeitet offline, sodass Sie jederzeit und überall Notizen machen können, während NoteGPT für seine KI-gestützten Features auf das Internet angewiesen ist.

Es ist perfekt für Benutzer von Apple-Geräten, die eine einfache, flexible Methode zum Erstellen von Notizen bevorzugen.

Die besten Features

Erfassen Sie Ideen mit einer schlanken, benutzerfreundlichen Oberfläche

Nahtlose Organisation mit einem robusten Tag-System

Fügen Sie Anmerkungen zu PDFs, DOCX-, HTML- und TXT-Dateien hinzu und halten Sie alle Ihre Notizen zentral an einem Ort fest

Genießen Sie mühelosen Zugriff mit automatischer Synchronisierung von Daten auf allen Geräten

Bear limitations

Es fehlen Apps für Android und Windows, was die Gerätekompatibilität einschränkt

Erweiterte Formatierungsoptionen sind nur über kostenpflichtige Erweiterungen verfügbar

Bietet nur begrenzte Integrationen mit anderen tools, was die Flexibilität einschränkt

Bear-Preisgestaltung

Free forever

Pro: 2,99 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen von Bären

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Bear?

Wenn Sie nach einem schnellen, ansprechenden und funktionsreichen Editor für Texte suchen, ist Bear auf jeden Fall einen Blick wert.

Wenn Sie nach einem schnellen, ansprechenden und funktionsreichen Editor für Texte suchen, ist Bear auf jeden Fall einen Blick wert.

7. Simplenote (am besten für einfache, schnelle und plattformübergreifende Notizen mit müheloser Synchronisierung)

über Simplenote

Mit einer schlanken, schnörkellosen Oberfläche, mit der Sie Ihre Ideen schnell notieren können, macht Simplenote das Notieren von Notizen (wie der Name schon sagt) einfach! Außerdem erfolgt die Synchronisierung auf allen Ihren Geräten in Echtzeit, sodass Sie Ihre Notizen immer griffbereit haben, egal wo Sie sich befinden.

Im Gegensatz zu NoteGPT bietet Simplenote Features wie das gemeinsame Freigeben von Notizen, bei dem mehrere Benutzer eine Notiz gleichzeitig bearbeiten und kommentieren können.

Es ist auch für die schnelle, einfache Erstellung von Notizen ohne Schnickschnack optimiert und konzentriert sich ausschließlich auf den Inhalt mit Schlüsselideen und ohne komplexe Formate.

Die besten Features von Simplenote

Synchronisierung von Notizen in Echtzeit auf mehreren Geräten für nahtlose Updates

Müheloses Freigeben und Zusammenarbeiten durch Bearbeitung von Notizen und Kommentare

Konzentrieren Sie sich auf eine saubere, ablenkungsfreie Schreiboberfläche

Müheloses Navigieren mit einem schnellen, intuitiven und übersichtlichen Design

Limits von Simplenote

Limitierte Formatierungsoptionen

Es fehlen fortschrittliche tools für das Projektmanagement

Preisgestaltung von Simplenote

Free forever

Premium: 10 $/Jahr

Bewertungen und Rezensionen zu Simplenote

G2: 4, 2/5 (30+ Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer im wirklichen Leben über Simplenote?

Überraschenderweise hat es eine einfache Benutzeroberfläche, die ideal ist, um schnell meine Notizen von Meetings, dringende Ideen und To-dos festzuhalten; es gibt mir von jedem Gerät aus Zugriff auf meine Notizen und verwaltet sofort die Synchronisierung und das Backup meiner Daten.

Überraschenderweise hat es eine einfache Benutzeroberfläche, die ideal ist, um schnell meine Notizen von Meetings, dringende Ideen und To-dos festzuhalten; es gibt mir von jedem Gerät aus Zugriff auf meine Notizen und verwaltet sofort die Synchronisierung und das Backup meiner Daten.

8. Zoho Notebook (am besten für kreative, multimediale Notizen mit lebendigen Designs geeignet)

über Zoho Notebook

Zoho Notebook ist hell, macht Spaß und ist vollgepackt mit nützlichen Features, sodass sich das Notieren von Notizen eher wie eine kreative Erfahrung anfühlt. Dank der reibungslosen Synchronisierung zwischen den Geräten sind Ihre Notizen immer zugänglich. Sie können sogar Audio-Notizen aufnehmen, was es perfekt für Denker macht, die viel unterwegs sind!

Mit Smart Cards können Sie Notizen in Checklisten, Skizzen und Links organisieren. Außerdem können Sie direkt in Ihren Notizen kritzeln oder zeichnen.

Die besten Features von Zoho Notebook

Clipsen Sie Texte, Bilder und Artikel mit dem Web Clipper direkt in Ihre Notizen

Sichern Sie Ihre Notizen mit Touch ID für zusätzlichen Datenschutz

Personalisieren Sie Ihre Notizbücher mit benutzerdefinierten Einbänden für eine einzigartige Note

Mit Karten in verschiedenen Farben für ein visuell ansprechendes System bleibt alles organisiert

Verbessern Sie Ihre Notizen mit Zia, dem KI-Assistenten, der intelligentere Einblicke bietet

Limits von Zoho Notebook

Limitierte Integration mit anderen tools

Ansichten können etwas einschränkend sein

Zoho Notebook-Preise

Free forever

Zoho Notebook Personal: 14,99 $/Jahr

Zoho Notebook Pro: 1,99 $/Monat

Bewertungen von Zoho-Notebook-Kunden

G2 : 4,4/5 (70+ Bewertungen)

Capterra: 4, 6/5 (80+ Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Zoho Notebook?

Ich mache gerne Schnappschüsse vom Design einer Website oder von einer kreativen Marketingwerbung, und der Web-Clipper von Zoho Notebook hilft mir wirklich dabei, alle Schnappschüsse zu verwalten und sie nach Kategorien und Aufnahmedatum zu organisieren. Das ist für mich sehr wichtig, da ich auf die Schnappschüsse zurückgreifen kann, wenn ich eine Idee für mein Marketingprodukt brauche.

Ich mache gerne Schnappschüsse vom Design einer Website oder von einer kreativen Marketingwerbung, und der Web-Clipper von Zoho Notebook hilft mir wirklich dabei, alle Schnappschüsse zu verwalten und sie nach Kategorien und Aufnahmedatum zu organisieren. Das ist für mich sehr wichtig, da ich auf die Schnappschüsse zurückgreifen kann, wenn ich eine Idee für mein Marketingprodukt brauche.

9. Obsidian (am besten geeignet, um ein Netz aus Ideen und Konzepten aufzubauen)

via Obsi dian

Ihre Notizen sind nicht nur isolierte Gedanken. Sie sind Teile eines größeren Ganzen. Obsidian hilft Ihnen, sie wie ein Netz zu verbinden und aus verstreuten Ideen eine robuste Wissensbasis zu machen. Mit der grafischen Ansicht können Sie die Beziehungen zwischen den Notizen visualisieren, während Backlinks und bidirektionale Verknüpfungen die Navigation mühelos machen.

Obsidian kann vollständig offline arbeiten, sodass Ihre Daten privat bleiben und unter Ihrer Kontrolle stehen. Es unterstützt Abschläge für saubere, tragbare Notizen und bietet Plugins, Themen und benutzerdefinierte Skripte, um Ihr Setup anzupassen. Für die Synchronisierung zwischen Geräten ist jedoch ein kostenpflichtiges Add-On erforderlich.

Die besten Features von Obsidian

Organisieren Sie Ihre Notizen in einem verbundenen Wissens-Hub mit bidirektionaler Verknüpfung

Passen Sie Ihren Workspace mit einem breiten Bereich an Plugins und Themen benutzerdefiniert an

Nutzen Sie die Unterstützung durch KI für intelligentere Erkenntnisse und Vorschläge

Visualisieren und strukturieren Sie Ideen mühelos mit dem kostenlosen Canvas-Plugin von Obsidian

Limits von Obsidian

Die steile Lernkurve kann den Aufbau der idealen Struktur zeitaufwändig machen

Die Einfachheit von Markdown reicht möglicherweise nicht für Benutzer aus, die erweiterte Designoptionen suchen

Obsidian-Preise

Free forever

Kommerzielle Nutzung: 50 $/Jahr pro Benutzer

Add-Ons

Feature zur Synchronisierung : 4 $/Monat pro Benutzer

Publish-Feature: 8 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen von Obsidian

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4, 8/5 (30+ Bewertungen)

Was sagen Benutzer im wirklichen Leben über Obsidian?

Einfache Handhabung beim Erstellen und Bearbeiten von Notizen. Es war hilfreich beim Importieren und Lesen von Abschlägen, die ich aus Mac Notes exportiert hatte.

Einfache Handhabung beim Erstellen und Bearbeiten von Notizen. Es war hilfreich beim Importieren und Lesen von Markdown-Notizen, die ich aus Mac Notes exportiert hatte.

10. Roam Research (am besten geeignet für die Organisation miteinander verbundener Ideen und komplexer Forschungsaufgaben)

via Roam Research

Hatten Sie jemals das Gefühl, dass Ihre Forschungsideen völlig durcheinander sind? Roam Research verwandelt verstreute Gedanken in ein zusammenhängendes Netz und zeigt Beziehungen zwischen Notizen auf eine natürliche Weise auf. Es ist ideal für Forscher, Autoren und Teams, die komplexe Projekte in Angriff nehmen.

Mit seinem nichtlinearen Workspace spiegelt Roam wider, wie Ihr Gehirn Informationen verarbeitet. Außerdem sind Export und Sicherung nahtlos – wählen Sie aus den Formaten Markdown, JSON oder EDN, um Ihr Wissen portabel zu halten.

Die besten Features von Roam Research

Verbinden Sie Ideen mühelos mit bidirektionalen Links und Tags

Verweise auf Blöcke von Text in verschiedenen Projekten, ohne doppelte Arbeit

Visualisieren Sie Ihr Wissen mit einem interaktiven Diagramm, das sich erweitert, während Sie nachdenken

Roam Research-Limits

Es ist kein Free-Plan verfügbar, was die Nutzung für den persönlichen Gebrauch erschwert

Limitierte Formatierungsoptionen für benutzerdefinierte Anpassungen

Roam Research-Preise

Pro : 15 $/Monat pro Benutzer

Believer: 500 $ pro Benutzer (für fünf Jahre)

Roam Research Bewertungen und Rezensionen

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Roam Research?

Roam hat meine Denkweise darüber, wie ich meine verstreuten Gedanken in einer Grafikdatenbank organisieren kann, wirklich verändert. Die Benutzeroberfläche ist relativ übersichtlich und das Schreiben einzelner Notizen ist ziemlich einfach.

Roam hat meine Denkweise darüber, wie ich meine verstreuten Gedanken in einer Grafikdatenbank organisieren kann, wirklich verändert. Die Benutzeroberfläche ist relativ übersichtlich und das Schreiben einzelner Notizen ist ziemlich einfach.

