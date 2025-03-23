DeepSeek KI vs. ChatGPT: Welches KI-Modell ist am besten für Ihre Bedürfnisse geeignet?

KI-Chatbots sind allgegenwärtig. Und sie sind in vielerlei Hinsicht zu einem unverzichtbaren Bestandteil unseres Workflows geworden. Ob es um die Fehlerbehebung in Code, die Erstellung von Inhalten, die Analyse großer Datenmengen oder die Automatisierung sich wiederholender Aufgaben geht – KI hat sich nahtlos in unsere Art zu arbeiten eingefügt.

Seit einigen Jahren dominiert ChatGPT diesen Space als KI-Assistent. Allerdings hat es einen neuen Konkurrenten – DeepSeek AI R1.

Die Frage ist nun: DeepSeek oder ChatGPT? Welches Tool ist am besten für Ihre Bedürfnisse geeignet?

In der Reihenfolge der Gewinner in diesem KI-Rennen werden wir ihre Stärken, Schwächen und die Leistung in der Praxis aufschlüsseln, damit Sie die KI auswählen können, die am besten für Sie geeignet ist.

Was ist DeepSeek KI?

DeepSeek KI ist ein Open-Source-Modell für große Sprachen (LLM), das als Open-Source-Alternative zu ChatGPT entwickelt wurde.

Es zeichnet sich durch Erstellung von Inhalten, Generierung von Code, Recherche und fortgeschrittene Argumentation aus und bewältigt alles von einfachen Abfragen bis hin zur komplexen Problemlösung.

DeepSeek KI ist sowohl über Mobilgeräte als auch über das Internet zugänglich und bietet anpassbare API-Lösungen, die auf spezifische Bedürfnisse zugeschnitten werden können.

Da es sich um ein Open-Source-Modell handelt, haben Sie die volle Kontrolle über die Bereitstellung und benutzerdefinierte Anpassung der Plattform.

Wussten Sie schon? Nur eine Woche nach seiner Veröffentlichung wurde DeepSeek-R1 zur am häufigsten heruntergeladenen kostenlosen App in den USA.

Features von DeepSeek KI

DeepSeek AI hat sich schnell als starker Konkurrent zu einigen der führenden KI-Tools positioniert – so sehr, dass viele aktive Benutzer von KI es als Ersatz für ChatGPT in Betracht ziehen. Sehen wir uns die Features an, die DeepSeek AI auszeichnen.

Feature Nr. 1: MoE-Architektur

DeepSeek KI verwendet ein Modell der Expertenmischung (MoE), um Antworten auf Abfragen von Benutzern zu generieren.

Das bedeutet, dass nicht ein einziges riesiges neuronales Netzwerk für alles verwendet wird, sondern die Aufgaben auf spezialisierte "Expertenmodelle" aufgeteilt werden, die sich auf unterschiedliche Probleme konzentrieren.

MoE ist so, als hätte man für jede Kategorie von Aufgaben ein Team von Spezialisten, anstatt dass eine Person die ganze Arbeit erledigt. Dadurch kann DeepSeek KI mit weniger Ressourcen effizienter arbeiten und den Benutzern die präzisesten Antworten geben.

Feature Nr. 2: Open-Source-Modell

DeepSeek verwendet ein vollständig quelloffenes KI-Modell. Jeder kann DeepSeek-R1 kostenlos herunterladen und lokal ausführen, wobei uneingeschränkter Zugriff auf die Architektur und die Trainingsdaten besteht.

Mit DeepSeek können Entwickler und Unternehmen KI auf ihren Systemen modifizieren, optimieren und einsetzen, ohne auf Drittanbieter angewiesen zu sein.

Feature Nr. 3: Chain-of-thought-Argumentation

via DeepSeek KI

DeepSeek KI verwendet verstärkendes Lernen (Reinforcement Learning, RL) und Logik, um Abfragen von Benutzern zu beantworten. Es folgt einem schrittweisen Argumentationsprozess, um komplexe Probleme logisch zu zerlegen, anstatt sich auf Muster für schnelle Antworten zu verlassen.

Diese verbesserte Argumentation macht Deepseek äußerst effektiv für mathematische, codierende und analytische Aufgaben, bei denen es auf Genauigkeit und strukturierte Erklärungen ankommt.

Feature Nr. 4: Erweiterte Textverarbeitung

Die Textverarbeitung von DeepSeek basiert auf domänenspezifischer Anpassungsfähigkeit. Sie extrahiert Informationen aus dichten, forschungsintensiven und mit Fachjargon gefüllten Texten mit hoher Präzision und Genauigkeit und übertrifft damit Standard-KI-Chatbots.

Die mehrschichtigen Kontextfenster können Verbindungen zwischen verschiedenen Blöcken von Text in langen Dokumenten nachverfolgen und sind damit ein leistungsstarkes Tool für akademische Forschung, Rechtsdokumente und technische Berichte.

Preise für DeepSeek KI

Die Preisgestaltung von DeepSeek basiert auf einem Pay-as-you-go-Modell, d. h. Sie zahlen nur für das, was Sie nutzen. Anstelle eines festen Abonnements basiert die Preisgestaltung auf der Nummer der verarbeiteten Token.

Free-Plan: Free forever

DeepSeek AI Chat: DeepSeek AI Chat berechnet 0,07 $, wenn die Antwort aus dem Cache abgerufen wird (Cache-Treffer), 0,27 $, wenn eine erneute Verarbeitung erforderlich ist (Cache-Fehlschlag), und 1,10 $ für die Ausgabe

DeepSeek AI Reasoner: Dieser Plan kostet 0,14 $ für Cache-Treffer, 0,55 $ für Cache-Fehlschläge und 2,19 $ für die Ausgabe

Notiz: Diese Preise werden pro 1 Million verarbeitete Token berechnet*

Was ist ChatGPT?

ChatGPT ist ein KI-Chatbot, der natürliche Sprachverarbeitung (NLP) verwendet, um Benutzer in menschenähnliche Unterhaltungen zu verwickeln.

Die Plattform wird derzeit vom großen Sprachmodell (LLM) GPT-4o angetrieben und bietet verbesserte Fähigkeiten beim Verständnis von Kontexten, beim Erinnern an frühere Interaktionen und beim Generieren detaillierter Antworten.

Vom Kundensupport über die Lösung technischer Probleme bis hin zur Erstellung von Inhalten – ChatGPT ist vielseitig einsetzbar und für fast alles geeignet. Es ist zu einem Eckpfeiler für KI-gesteuerte Innovationen in modernen Unternehmen geworden und unterstützt Unternehmen und Entwickler bei der einfachen Erstellung und Bereitstellung von KI-gestützten Tools.

🔎Wussten Sie das? ChatGPT wurde im November 2022 von OpenAI eingeführt und entwickelte sich zur am schnellsten wachsenden Verbrauchersoftwareanwendung in der Geschichte, die innerhalb von zwei Monaten über 100 Millionen Benutzer gewann.

ChatGPT Features

ChatGPT ist ein KI-Assistent, der von einer Nummer von Fachleuten ausgiebig genutzt wird. Hier sind einige seiner herausragenden Features:

Feature Nr. 1: Transformer-basierte Architektur

ChatGPT von OpenAI basiert auf einer transformatorbasierten Architektur. Anstatt ausgewählte neuronale Bahnen zu aktivieren, nutzt es seine gesamte Wissensbasis (1,8 Billionen Parameter), um die Abfrage eines Benutzers kohärenter zu beantworten.

ChatGPT verwendet einen Selbstaufmerksamkeitsmechanismus , um die Beziehungen zwischen Wörtern zu verstehen, wodurch es sehr effektiv bei der Bearbeitung langer Diskussionen, der Befolgung komplexer Anweisungen und der genauen Generierung von menschenähnlichen Texten ist.

Feature Nr. 2: Benutzerdefinierte GPTs

Mit ChatGPT können Benutzer sogenannte benutzerdefinierte GPTs erstellen. Sie können diese maßgeschneiderten Versionen von ChatGPT zur Unterstützung bei bestimmten Aufgaben verwenden.

Benutzerdefinierte GPTs ermöglichen die Feinabstimmung der Bot-Antworten, die Integration von spezifischem Wissen und die Automatisierung bestimmter Aufgaben ohne jeglichen Code.

Sie können ein benutzerdefiniertes GPT erstellen, das auf Unternehmensrichtlinien trainiert ist, um interne Abfragen zu bearbeiten, und eines, das auf Ihren einzigartigen Schreibstil trainiert ist, um Unterstützung bei Inhalten zu bieten. Oder Sie können sogar ein GPT einrichten, um Code mithilfe eines bestimmten Frameworks zu debuggen. Die Möglichkeiten sind endlos!

Benutzerdefinierte GPTs arbeiten unabhängig vom Speicher, den ChatGPT bei Standardinteraktionen verwendet. Jedes benutzerdefinierte GPT kann über eigene Anweisungen und Referenzdateien verfügen, merkt sich jedoch standardmäßig keine früheren Interaktionen.

Feature Nr. 3: Multimodale Fähigkeiten

ChatGPT ist nicht auf Textantworten limitiert. Seine multimodalen Fähigkeiten ermöglichen es ihm, Texte, Bilder und sogar Audioinhalte zu verarbeiten und zu generieren.

Das bedeutet, dass Sie Bilder, Screenshots oder Audioclips hochladen können und ChatGPT Informationen extrahieren, Objekte identifizieren, gesprochene Wörter transkribieren und Erklärungen oder Zusammenfassungen basierend auf dem Inhalt bereitstellen kann.

Feature Nr. 4: Konversationsspeicher

ChatGPT kann sich die Präferenzen der Benutzer, frühere Diskussionen und laufende Aufgaben über mehrere Interaktionen hinweg merken. Im Gegensatz zu KI-Modellen, die nach jeder Sitzung zurückgesetzt werden, kann ChatGPT Details im Laufe der Zeit abrufen, was es ideal für langfristige Projekte, personalisierte Workflows und die Automatisierung von Geschäften macht.

Zahlende Benutzer können das Gedächtnis von ChatGPT trainieren, um bestimmte Informationen wie Details zu Projekten, Schreibstil oder benutzerspezifische Anweisungen zu speichern. Anstatt also jedes Mal detaillierte Anweisungen zu geben, können Geschäfte Aufgaben nahtlos fortsetzen, Konsistenz wahren und sich wiederholende Workflows automatisieren.

ChatGPT-Preise

Während ChatGPT einen kostenlosen Plan anbietet, können Personen, die es regelmäßig und häufig nutzen, mehr von seinem kostenpflichtigen Plan profitieren.

Free forever

Plus: 20 $ pro Monat

Pro: 200 $ pro Monat

Team : 30 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

DeepSeek KI vs. ChatGPT: Vergleich der Features

Sowohl DeepSeek KI als auch ChatGPT haben ihre ganz eigenen Stärken.

Während ChatGPT ein etabliertes und zuverlässiges KI-Tool ist, das sich durch seine Fähigkeit zu Unterhaltungen auszeichnet, ist DeepSeek KI äußerst kosteneffizient und für technische Aufgaben und logisches Denken optimiert.

Hier ein kurzer Überblick über die Unterschiede zwischen den beiden KI-Modellen:

Features DeepSeek ChatGPT Leistung Überlegene Leistung bei strukturierten Aufgaben Gleichbleibende Leistung in einem breiteren Bereich von Themen Anwendungsfälle Technische Aufgaben, Forschung, strukturierte Datenanalyse Kreatives Schreiben, Brainstorming und allgemeine Aufgaben für KI Benutzeroberfläche Entwicklerorientiert Intuitiv und leicht verständlich Ausfallzeit Häufige Ausfälle von Servern Konsistente Ausgabe des Servers Schulungskosten 5,5 Millionen US-Dollar 100 Millionen Dollar Benutzerdefiniert Ermöglicht erweiterte benutzerdefinierte Einstellungen und Feinabstimmung In Abhängigkeit von den Datenaktualisierungen von Open AI Datenanalyse Unterstützt nur Text Multimodale Extraktion von Informationen aus Text, Bildern und Audio

Lassen Sie uns nun die Schlüsselunterschiede im Detail besprechen.

Feature Nr. 1: Erstellung von Inhalten

Sowohl DeepSeek AI als auch ChatGPT sind Modelle für die KI zur Unterhaltung, die in der Lage sind, menschenähnliche Inhalte für ihr Publikum zu erstellen. Wenn man jedoch ihre Fähigkeiten zur Erstellung von Inhalten genau unter die Lupe nimmt, zeichnet sich jedes Modell in unterschiedlichen Aspekten aus und eignet sich für unterschiedliche Anwendungsfälle und Schreibstile.

DeepSeek

DeepSeek KI leistet bei der technischen Redaktion bessere Arbeit als ChatGPT. Sie erstellt faktenbasierte, strukturierte Inhalte, die sich auf ausführliche Erklärungen statt auf den Flow der Unterhaltung konzentrieren.

Das bedeutet nicht, dass es an kreativen Schreibfähigkeiten mangelt. Es eignet sich einfach besser für formelle Dokumente, technische Erklärungen und Forschungszusammenfassungen, die kontextbezogene, gut organisierte und präzise Informationen ohne Schnörkel erfordern.

Wir haben DeepSeek KI gebeten, die Arbeitsweise der LiDAR-Technologie in autonomen Fahrzeugen zu erklären, und ihre Antwort war zwar kurz und bündig, lieferte aber eine klare und strukturierte Aufschlüsselung des Konzepts, die es unglaublich einfach zu verstehen machte.

ChatGPT

ChatGPT hingegen hat einen Vorteil im kreativen und technischen Schreiben mit dem Schwerpunkt auf Unterhaltung und Interaktion.

Von der Ideenfindung für kreative Ideen bis hin zur Entwicklung von Blog-Entwürfen, Social-Media-Texten, E-Mails und allem, was dazwischen liegt – die Stärke von ChatGPT liegt im flüssigen Geschichtenerzählen, in der Ideenfindung und in der Erstellung von Inhalten mit einem natürlichen, menschenähnlichen Flow.

Das soll nicht heißen, dass ChatGPT keine technischen Inhalte schreiben kann. Im Gegensatz zu DeepSeek KI, die sich auf Genauigkeit und Präzision konzentriert, konzentriert sich ChatGPT darauf, komplexe technische Ideen mit Analogien, Beispielen und Datenpunkten zu vereinfachen, um sie für nicht-technische Benutzer verständlich zu machen.

Um seine Brainstorming-Fähigkeiten zu testen, haben wir ChatGPT gebeten, Quantencomputer so zu erklären, wie er es einem 10-jährigen Kind erklären würde. Wie Sie sehen können, zerlegt es das komplexe Thema in leicht verständliche Einzelteile. Allerdings verfehlt es bei bestimmten Datenpunkten das Ziel in Bezug auf die Genauigkeit.

🏆Gewinner: ChatGPT zeichnet sich durch kreatives Schreiben im Stil einer Unterhaltung aus. Wenn Sie jedoch nach etwas für technische Dokumentationen und Forschungszusammenfassungen suchen, ist DeepSeek besser geeignet.

Feature Nr. 2: Mathematische und Code-Fähigkeiten

Beide KI-Modelle, DeepSeek und ChatGPT, verfügen über beeindruckende Fähigkeiten, die bei Mathematik und Codes helfen. Vergleichen wir sie.

DeepSeek

DeepSeek KI ist hervorragend bei der Ausführung technischer Aufgaben, sei es bei fortgeschrittenen mathematischen Problemen, statistischen Berechnungen, der Entwicklung von Codes oder sogar beim Debuggen komplexer Codes.

Es erzielte 97,3 % beim MATH-500-Benchmark und hat bei Codeforces-Herausforderungen eine hohe Prozentrangliste erreicht, wobei es ChatGPT und Google's Gemini übertraf.

DeepSeek KI priorisiert direkte Antworten gegenüber Erklärungen in einzelnen Schritten. Es wurde für Programmierer, Ingenieure und Forscher entwickelt, die schnelle und präzise Ergebnisse benötigen, ohne sich durch langwierige Erklärungen arbeiten zu müssen.

ChatGPT

ChatGPT schneidet auch bei der mathematischen Argumentation und der Entwicklung von Codes außergewöhnlich gut ab. Es generiert nicht nur Antworten auf Ihre mathematischen Abfragen, sondern führt Sie auch durch die Argumentation und erklärt alle Hauptpunkte auf vereinfachte Weise.

Darüber hinaus bietet ChatGPT umfassende Unterstützung bei der Erstellung von Code, schlägt Verbesserungen vor und hilft bei der Behebung von Fehlern. Es ist perfekt für Studenten, Entwickler und Fachleute, insbesondere für diejenigen, die neu in der Programmierung oder in der höheren Mathematik sind und eine strukturierte, schrittweise Anleitung benötigen.

🏆Gewinner: Beide dieser Tools helfen bei Mathematik und Code, aber DeepSeek überzeugt durch seine Präzision und die Fähigkeit, komplexe Algorithmen schnell zu verarbeiten.

Feature Nr. 3: Datenvisualisierung und Analysefunktionen

Schauen wir uns an, wie DeepSeek KI und ChatGPT bei der Datenanalyse helfen.

DeepSeek

DeepSeek KI zeichnet sich durch hervorragende Datenabfrage und -suche aus. Sie verarbeitet große Datenmengen effizient und generiert strukturierte Ergebnisse, ohne an Genauigkeit zu verlieren.

Es kann jedoch keine Informationen aus Bildern extrahieren oder die Sprachsuche unterstützen. Außerdem fehlen integrierte Visualisierungstools, sodass keine Tabellen, Diagramme oder Grafiken erstellt werden können, die für die Datenanalyse, Berichterstellung und Trendvisualisierung unerlässlich sind.

ChatGPT

Im Gegensatz zu DeepSeek unterstützt ChatGPT die Bildanalyse und die Extraktion von Text aus Screenshots, sodass Benutzer visuelle Daten direkt verarbeiten können. Dies macht es nützlich für das Scannen von Dokumenten, die Extraktion von Tabellen und die Analyse grafischer Inhalte, ohne dass Tools von Drittanbietern erforderlich sind.

🏆Gewinner: ChatGPT gewinnt diese Runde. Seine multimodalen Fähigkeiten ermöglichen es ihm, Informationen aus Text, Bildern und sogar Diagrammen zu extrahieren und zu interpretieren, während DeepSeek nur Informationen aus Text extrahieren kann.

Feature Nr. 4: Datenschutz, ethische Überlegungen und Zensur

Datenschutz, Ethik und Zensur sind Schlüsselfaktoren bei der Auswahl eines KI-Tools. Von beiden ist ChatGPT aufgrund seiner Standard-Datenschutzrichtlinien zuverlässiger.

DeepSeek

DeepSeek KI speichert Benutzerdaten auf sicheren Servern in China, aber die Richtlinien zur Datennutzung sind unklar. Dieser Mangel an Transparenz gibt Anlass zur Sorge für Geschäfte, die mit sensiblen Informationen umgehen, da nicht klar ist, wie Benutzerdaten verarbeitet oder gespeichert werden.

Darüber hinaus setzt DeepSeek KI eine strenge Zensur bei politisch sensiblen Themen durch, insbesondere bei geopolitischen und historischen Ereignissen.

ChatGPT

ChatGPT hingegen folgt westlichen Datenschutzstandards und ist mit der Einhaltung der DSGVO und des CCPA konform. Es bietet mehr Transparenz bei der Datenverarbeitung und ist somit eine sicherere Wahl für Geschäfte, die mit sensiblen Informationen arbeiten. Kunden aus dem Bereich Enterprise können außerdem mehr Kontrolle über ihren Datenschutz haben, indem sie die Nachverfolgung ihrer Daten deaktivieren.

OpenAI wendet zwar Filter zur Moderation von Inhalten und zur Sicherheit an, doch diese Maßnahmen beseitigen Voreingenommenheit nicht vollständig. Man muss manuell Voreingenommenheitsprüfungen durchführen, um bei sensiblen Anwendungen faire und ausgewogene Ergebnisse zu gewährleisten.

Wir haben ChatGPT dieselbe Frage zu Menschenrechten gestellt wie DeepSeek, aber anstatt die Antwort zu blockieren, hat es eine detaillierte, nuancierte Antwort gegeben, die die Komplexität anerkennt.

🏆Gewinner: ChatGPT gewinnt aufgrund der Einhaltung der DSGVO- und CCPA-Standards, wodurch es besser für den Datenschutz und die Transparenz ist.

DeepSeek KI vs. ChatGPT auf Reddit

Wir haben uns Reddit angesehen, um zu sehen, wo die Menschen in der Debatte zwischen DeepSeek KI und ChatGPT stehen. Wenn Sie auf Reddit nach DeepSeek KI und ChatGPT suchen, stimmen viele Benutzer darin überein, dass DeepSeek KI für Codes und mathematische Abfragen effizienter (und billiger) ist.

Ein Reddit-Benutzer sagte:

Zwei Dinge, die GPT immer wieder falsch macht, sind "Arrays" und "if else"-Anweisungen. Egal wie oft ich GPT korrigiere, es merkt sich die Korrektur nicht. DeepSeek KI und Copilot, die kostenlos sind, bekommen ihre erste Chance. Ganz zu schweigen davon, dass es 17-mal billiger ist als GPT 4o

Zwei Dinge, die GPT immer wieder falsch macht, sind "Arrays" und "if else"-Anweisungen. Egal wie oft ich GPT korrigiere, es merkt sich die Korrektur nicht. DeepSeek AI und Copilot, die kostenlos sind, bekommen ihre erste Chance. Ganz zu schweigen davon, dass es 17-mal billiger ist als GPT 4o

Ein anderer Reddit-Benutzer sagte:

Die Leute verstehen nicht, dass es genauso gut ist wie O1, aber nur 1/50 der Kosten verursacht. Sie können es den ganzen Tag nutzen und geben dabei genauso viel Geld aus wie für O1

Die Leute verstehen nicht, dass es genauso gut ist wie O1, aber nur 1/50 der Kosten verursacht. Sie können es den ganzen Tag nutzen und geben dabei genauso viel Geld aus wie für O1

Ein weiterer Reddit-Benutzer sprach sich für DeepSeek KI aus:

R1 übertrifft o1 definitiv in der Ansicht seines Denkprozesses. OpenAI hat dieses Feature vor uns verborgen, daher gefällt mir, dass R1 jeden Schritt anzeigt, den es unternommen hat, um zu dieser Antwort zu gelangen.

R1 übertrifft o1 definitiv in der Ansicht seines Denkprozesses. OpenAI hat dieses Feature vor uns verborgen, daher gefällt mir, dass R1 jeden Schritt anzeigt, den es unternommen hat, um zu dieser Antwort zu gelangen.

Andere Reddit-Benutzer machen die Notiz, dass ChatGPT für Aufgaben, die eine Unterhaltung und detaillierte Antworten erfordern, hilfreicher ist:

ChatGPT zeichnet sich durch das Verständnis kontextbezogener Nuancen und die Generierung menschenähnlicher Antworten aus, wodurch es sich hervorragend für verschiedene Aufgaben eignet. – Reddit-Rezension

ChatGPT zeichnet sich durch das Verständnis kontextbezogener Nuancen und die Generierung menschenähnlicher Antworten aus, wodurch es sich hervorragend für verschiedene Aufgaben eignet. – Reddit-Rezension

o1 oder ChatGPT-Modelle sind im Allgemeinen besser darin, Bilder zu verstehen. DeepSeek erledigt meiner Meinung nach nur eine gewisse Textextraktion, hat aber Probleme zu verstehen, was mit Text passiert, wenn es sich um ein Diagramm oder etwas anderes handelt. – Reddit-Bewertung

o1 oder ChatGPT-Modelle sind im Allgemeinen besser darin, Bilder zu verstehen. DeepSeek erledigt meiner Meinung nach nur eine gewisse Textextraktion, hat aber Probleme zu verstehen, was mit Text passiert, wenn es sich um ein Diagramm oder etwas anderes handelt. – Reddit-Bewertung

ChatGPT scheint am besten geeignet zu sein, um Fragen zu Themen zu stellen. DeepSeek scheint über viele Themen nicht Bescheid zu wissen und halluziniert. – Reddit-Bewertung

ChatGPT scheint am besten geeignet zu sein, um Fragen zu Themen zu stellen. DeepSeek scheint über viele Themen nicht Bescheid zu wissen und halluziniert. – Reddit-Bewertung

Lernen Sie ClickUp kennen – die beste Alternative zu DeepSeek AI vs. ChatGPT

KI-Suchmaschinen wie ChatGPT und DeepSeek AI eignen sich hervorragend, um Inhalte zu generieren, Texte zusammenzufassen, bei der Erstellung von Code zu helfen und sogar bei der Recherche zu unterstützen. Aber damit enden ihre Aufgaben auch schon.

Sie bieten keine Nachverfolgung Ihrer Fortschritte, speichern keine Diskussionen und helfen nicht dabei, Ihr Team auf dem Laufenden zu halten. Sie erinnern sich nicht an die Notizen des Meetings von letzter Woche, die von Ihnen verschobene Frist oder die Aufgabe, die noch auf ihre Genehmigung wartet. Sobald der Chat beendet ist, ist auch ihr Gedächtnis leer.

Hier kommt ClickUp ins Spiel – Ihr ultimatives KI-gestütztes Zentrum für Produktivität. Es kombiniert KI mit strukturierten Workflows, Zusammenarbeit in Echtzeit und nahtloser Organisation, damit Sie Ihre Arbeit effizienter gestalten können.

ClickUp's One Up #1: ClickUp Brain

ClickUp Brain ist mehr als nur KI. Es versteht Ihre Workflows, ermöglicht die Nachverfolgung von Informationen und ruft relevante Erkenntnisse aus Ihrem Workspace ab, sei es eine Zeitleiste eines Projekts, eine frühere Diskussion oder eine bestimmte Datei.

Anstatt zwischen mehreren Tools zu wechseln, um nach verstreuten Informationen zu suchen, bietet Ihnen ClickUp Brain alles, was Sie brauchen, an einem Ort. Es verbindet Unternehmensdokumentation, Aufgaben, Personen und Wissen nahtlos mit KI, sodass Sie alles von einem einzigen, einheitlichen Workspace aus bearbeiten können.

Erstellen Sie umfassende und relevante Unternehmensrichtlinien mit ClickUp Brain

Und das ist noch nicht alles. ClickUp Brain unterstützt Ihre Produktivität und übernimmt Routinearbeiten wie das Freigeben von Projektaktualisierungen, das Ändern des Status von Aufgaben und andere alltägliche, aber wichtige Aufgaben, die die Arbeit am Laufen halten. So können Sie sich auf Projekte mit großer Wirkung konzentrieren, ohne dass die Routinearbeit Sie ausbremst.

Instanz: Nehmen wir an, Sie müssen Ihrem Team wöchentlich ein Update zu Ihrem Projekt schicken. Anstatt es manuell zu verfassen, kann ClickUp Brain den Fortschritt Ihres Projekts analysieren, Schlüsselelemente herausgreifen und in Sekundenschnelle ein klares, professionelles Update erstellen.

ClickUp's One Up #2: ClickUp Connected Search

Wie oft haben Sie schon Stunden damit verbracht, nach einer einzelnen Datei, einer alten Diskussion oder einem wichtigen Update zu einem Projekt zu suchen – und sind dabei zwischen E-Mails, Slack, Google Drive und endlosen Registerkarten hin und her gesprungen –, nur um dann festzustellen, dass Sie den halben Tag verschwendet haben?

Fragmentierte Workflows beeinträchtigen die Produktivität. Laut einer Studie des Harvard Business Review schalten Mitarbeiter 1.200 Mal am Tag zwischen Apps um, was zu einer sogenannten "Toggle Tax" führt, die Unternehmen 9 % der jährlichen Arbeitszeit ihrer Mitarbeiter kostet.

Genau das hilft die Connected Search von ClickUp zu beseitigen. Sie zentralisiert Ihre Daten und macht alles leicht durchsuchbar und zugänglich. Anstatt manuell mehrere Tools zu durchsuchen, können Sie sofort genau das abrufen, was Sie benötigen.

Verbessern Sie fragmentierte Workflows mit der "Connected Search" von ClickUp

Darüber hinaus wird jede Änderung in ClickUp und integrierten Apps von Drittanbietern automatisch aktualisiert, sodass Sie immer über die neuesten Informationen verfügen.

💡 Profi-Tipp: Nutze die integrierten Filter, um deine Suchergebnisse nach Aufgaben, Dokumenten oder Kommentaren zu sortieren. Erwähne bestimmte Schlüsselwortkombinationen, z. B. "Notizen zum Meeting" + "Q4", um schnelle und präzise Ergebnisse zu erhalten

ClickUp's One Up #3: ClickUp Knowledge Management

Zentralisieren Sie das Wissen Ihres Unternehmens mit ClickUp Knowledge Management

Das Wissen Ihres Unternehmens ist nur so wertvoll wie seine Zugänglichkeit. Wenn wichtige Informationen in E-Mails vergraben, in veralteten Dokumenten verloren oder über mehrere Tools verteilt sind, sind sie so gut wie vergessen.

Mit ClickUp Knowledge Management werden alle Informationen Ihres Unternehmens in einem zentralen, strukturierten und durchsuchbaren hub gespeichert

Ob interne Dokumentation, SOPs, Richtlinien oder Wikis – mit Wissensmanagement-Tools erhält Ihr Team einfachen Zugriff auf aktuelle Informationen.

Verwandeln Sie jedes Dokument sofort in ein Wiki : Verwandeln Sie : Verwandeln Sie ClickUp-Dokumente in eine interaktive Wissensdatenbank mit vorgefertigten Vorlagen, umfangreichen Formaten und Zusammenarbeit in Echtzeit ✅

*zusammenarbeiten und Informationen auf dem neuesten Stand halten: Mitglieder des Teams können Wissen in Echtzeit bearbeiten, kommentieren und freigeben ✅

Erstellen Sie ein verbundenes Netzwerk mit Backlinking : Verknüpfen Sie auf einfache Weise verwandte Dokumente, Richtlinien und Ressourcen, um einen vollständig vernetzten Wissens-Hub aufzubauen, sodass keine Informationen isoliert bleiben ✅

Nahtlose Integration : Fügen Sie Tabellen, Dokumente und Notizen aus anderen Tools hinzu, um Wissen zu konsolidieren, ohne den Überblick über frühere Arbeiten zu verlieren ✅

Vorlagen für Wissensdatenbanken: Vorgefertigte Vorgefertigte Vorlagen für Wissensdatenbanken , um das Freigeben und Abrufen von Wissen zu optimieren ✅

📮ClickUp Insight: Wir haben kürzlich herausgefunden, dass etwa 33 % der Wissensarbeiter täglich 1 bis 3 Personen eine Nachricht schicken, um den benötigten Kontext zu erhalten. Aber was wäre, wenn Sie alle Informationen dokumentiert und jederzeit verfügbar hätten? Mit dem KI-Wissensmanager von ClickUp Brain an Ihrer Seite gehört der Kontextwechsel der Vergangenheit an. Stellen Sie die Frage einfach direkt von Ihrem Workspace aus, und ClickUp Brain ruft die Informationen aus Ihrem Workspace und/oder verbundenen Apps von Drittanbietern ab!

KI ist mehr als nur Antworten – optimieren Sie Ihren Workflow mit ClickUp

Da sich DeepSeek AI und ChatGPT weiterentwickeln und miteinander konkurrieren, steht der KI-Space vor großen Fortschritten. Letztendlich bleiben beide jedoch eigenständige Tools, die sich auf die Generierung von Antworten und nicht auf die Verwaltung von Workflows konzentrieren.

Mit ClickUp erhalten Sie nicht nur ein KI-Tool zur Beantwortung von Abfragen, sondern auch einen zentralen hub, der in Dokumenten, Aufgaben, Wissensdatenbanken und Unterhaltungen gespeicherte Informationen verbindet, Workflows automatisiert und verstreute Informationen in umsetzbare Erkenntnisse umwandelt.

Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an.