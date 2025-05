Die 10 besten KI-Alternativen für die Gestaltung kreativer Inhalte

KI gestaltet die Erstellung visueller Inhalte neu, indem sie Benutzern hilft, innerhalb weniger Minuten hochwertige Bilder zu erstellen.

Von hyperrealistischen Porträts bis hin zu komplizierten Vektorgrafiken – KI-Bildgeneratoren verändern die Spielregeln für Designer, Marketingfachleute und Ersteller von Inhalten. Allerdings sind nicht alle tools gleich.

Nehmen wir zum Beispiel Recraft KI. Obwohl es eine beliebte Wahl für die Erstellung von Bildern und Vektorgrafiken ist, hat es seine Limits – sei es bei der Preisgestaltung, bei Features oder bei der fehlenden Möglichkeit zur benutzerdefinierten Anpassung. Wenn Sie nach etwas suchen, das flexibler, leistungsfähiger oder auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist, sind Sie hier genau richtig.

Wir haben die besten Alternativen zu Recraft AI zusammengestellt, damit Sie den perfekten KI-Kunstgenerator für Ihren Workflow finden können.

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Sie sind sich nicht sicher, welches KI-Tool Ihren Anforderungen entspricht? Hier finden Sie eine kurze Übersicht, die Ihnen bei der Entscheidung helfen soll. 👇 ClickUp: Am besten für KI-gestütztes Workflow-Management im Designbereich

Midjourney : Am besten für hochwertige KI-generierte Kunst

Canva : Am besten für schnelles und einfaches Grafikdesign geeignet

DALL·E 3: Am besten für die Bilderzeugung durch ChatGPT-Integration

Ideogramm: Am besten für Text-zu-Bild-KI mit erweiterter Stilkontrolle

Stable Diffusion Online : Am besten für kostenlose, von KI generierte Bilder mit voller kreativer Kontrolle

Figma: Am besten für kollaboratives UI/UX-Design und Prototyping

Piktochart: Am besten für KI-gestützte Infografiken und visuelles Storytelling geeignet

Stencil: Am besten für schnelle und einfache Grafiken für soziale Medien geeignet

Adobe Express: Am besten für die Erstellung von Inhalten mit KI in professioneller Qualität geeignet

Was ist Recraft KI

Recraft AI ist ein KI-gestützter Bildgenerator, der für die einfache Erstellung von Vektorgrafiken, Illustrationen und digitaler Kunst entwickelt wurde. Er hilft Designern, Marketingfachleuten und Erstellern von Inhalten, mit nur wenigen Klicks hochwertige, skalierbare visuelle Inhalte zu erstellen.

Im Gegensatz zu herkömmlicher Design-Software nutzt Recraft KI maschinelles Lernen zur Automatisierung des kreativen Prozesses, wodurch dieser schneller und effizienter wird.

🧠 Fun Fact: Das wertvollste KI-generierte NFT wurde für 1 Million US-Dollar verkauft. KI-Kunst definiert den digitalen Wert neu – wer hätte gedacht, dass ein paar Eingabeaufforderungen Millionen-Dollar-Meisterwerke hervorbringen können? 🎨💎

Warum Sie sich für KI-Alternativen von Recraft entscheiden sollten

Recraft AI ist ein solider KI-Bildgenerator, aber nicht ohne Mängel. Für Benutzer, die mehr Kontrolle, Flexibilität und Effizienz benötigen, kann die Erkundung von Alternativen zu einer besseren Lösung führen. Hier kommt Recraft AI an seine Grenzen:

Limitierte Tools zur Bearbeitung: Oft müssen Bilder zur weiteren Bearbeitung in einen anderen Editor exportiert werden, da die Anpassungsmöglichkeiten in der App minimal sind

Starre Schnittstelle: Der Plattform mangelt es an Flexibilität für detaillierte Änderungen direkt in der App

Restriktives Freemium-Modell: Die monatliche Verteilung von Token kann ein Limit darstellen und das freie Experimentieren erschweren. Ein System mit täglichen Token, wie bei Sumo, würde die Benutzerfreundlichkeit verbessern

Unstimmigkeiten bei der Eingabe: Nicht alle Parameter der Eingabe werden genau auf das endgültige Bild übertragen, und es gibt keine klare Möglichkeit, die Wortgewichtung anzupassen

*probleme beim Inpainting: Das Inpaint-Tool der Web-Version funktioniert nicht immer wie erwartet, was präzise Bearbeitungen frustrierend macht

Wiederholte Ausgaben: Selbst nach der Anpassung von Eingabeaufforderungen generiert das Tool manchmal ähnliche Bilder, was die kreative Kontrolle einschränkt

💡 Profi-Tipp: KI hat das Potenzial, die Effizienz in verschiedenen Sektoren zu steigern. Erwecken Sie jede Ihrer kreativen Visionen zum Leben mit diesen inspirierenden Beispielen für KI-Kunst, die Ihnen bei allem helfen können – denken Sie an ein LinkedIn-Profilbild oder ein Kunstwerk für Ihr Haus!

Hier finden Sie einen schnellen Vergleich der besten KI-Alternativen zu Recraft, um das perfekte tool für Ihre kreativen Bedürfnisse zu finden.

Tool Am besten für Schlüssel Features ClickUp KI-gestütztes Workflow-Management für Design Whiteboards, KI-Bildgenerierung, Projektmanagement Midjourney Hochwertige, von KI generierte Kunst Hyperrealistische Bilder, detaillierte Eingabeaufforderungen, Discord-basiert Canva Schnelles und einfaches Grafikdesign Vorlagen, KI-Tools, Zusammenarbeit im Team DALL·E 3 KI-generierte Bilder mit ChatGPT-Integration ChatGPT-Integration, detaillierte visuelle Darstellungen, sofortige Verfeinerung Ideogramm KI für die Umwandlung von Text in Bilder mit erweiterter Stilkontrolle Benutzerdefinierte Stile, Textwiedergabe, Magic Prompt Stabile Diffusion Free KI-generierte Bilder mit voller kreativer Kontrolle Inpainting, Outpainting, Prompt-Datenbank Figma Kollaboratives UI/UX-Design und Prototyping Zusammenarbeit in Echtzeit, KI-Modelle, Designsysteme Piktochart Infografiken und visuelles Storytelling mit KI Infografiken, Vorlagen, Bearbeitung von Videos Schablone Schnelle und einfache Grafiken für soziale Medien Vorlagen für soziale Medien, Erweiterungen für Browser, Stockfotos Adobe Express Erstellung von Inhalten mit KI in professioneller Qualität KI-Bildgenerierung, Bearbeitung von Videos, Stock-Assets

Die 10 besten KI-Alternativen zu Recraft für die Erstellung von Bildern im Jahr 2025

Wir haben die Schwerstarbeit erledigt und 10 leistungsstarke Tools gefunden, die Recraft KI in verschiedenen Aspekten entsprechen oder sogar übertreffen. Ob Sie eine bessere Bilderzeugung, eine verbesserte Workflow-Integration oder fortschrittliche KI-gestützte Features benötigen, diese Alternativen bieten starke Lösungen.

1. ClickUp (am besten für KI-gestütztes Workflow-Management im Designbereich geeignet)

ClickUp ist die App für alles bei der Arbeit, die Ihre kreativen Workflows durchgängig mit KI unterstützt. Stellen Sie sich vor, Sie brainstormen Ihr nächstes großes kreatives Projekt und generieren sofort KI-gestützte Visualisierungen, ohne Ihren Workflow zu verlassen. Genau das bietet ClickUp Brain.

Brainstorming für kreative Projekte und Ideen in Sekundenschnelle zum Leben erwecken mit ClickUp Brain

Verwenden Sie dieses leistungsstarke tool, um Bilder, Ideen und Inhalte für Diagramme, Diagramme oder andere visuelle Inhalte zu generieren, die Sie möglicherweise benötigen. Das Beste daran? Durch die Angabe Ihrer Präferenzen für Themen, Farben und Kunststile können Sie Bilder erstellen, die jedes Mal Ihren Designträumen entsprechen!

Dieser KI-Assistent ist direkt in ClickUp Whiteboards integriert und hilft Teams, Ideen zum Leben zu erwecken, indem er detaillierte Beschreibungen erstellt, kreative Konzepte entwickelt und bei der Planung von Projekten unterstützt – alles in einem einzigen Workspace.

Stellen Sie sich vor, Sie entwickeln ein Projekt für ein Design zum Thema Unterwasserwelt. ClickUp Brain kann Ihnen dabei helfen, lebendige Szenenbeschreibungen zu erstellen, Ihre kreativen Vorgaben zu verfeinern und Inhalte zu generieren, die Sie bei Ihrer Arbeit unterstützen. Benötigen Sie ein Konzept für Ihre nächste Kampagne? Fragen Sie einfach ClickUp Brain; es wird Ihnen kreativen Input liefern, Ihnen Zeit sparen und Inspiration liefern.

Verwenden Sie ClickUp Brain, um Ideen für Designs zu generieren und zu verfeinern

ClickUp Whiteboards verleiht diesem kreativen Prozess eine neue Dimension, da es die Zusammenarbeit in Echtzeit unterstützt und alle Ideen an einem Ort erfasst. Wenn Sie mit dem Brainstorming fertig sind, können Sie Ihre Ideen im Handumdrehen in Aufgaben umwandeln!

Egal, ob Sie eine Marketingkampagne planen, ein neues Produkt entwerfen oder eine Strategie für visuelle Inhalte entwickeln – mit ClickUp läuft Ihr gesamter kreativer Prozess reibungslos ab!

ClickUp – die besten Features

Visualisieren Sie kreative Ideen mit ClickUp Whiteboards für Brainstorming, Mindmaps und die Planung von Projekten

Verwalten Sie Projekte mühelos mit Aufgabenlisten, Kanban Boards, Gantt Diagrammen und Ansichten in Form von Zeitleisten

Arbeiten Sie in Echtzeit mit Ihrem Designteam zusammen, indem Sie integrierte Kommentare, ClickUp Chat und Dateien freigeben, um Missverständnisse zu vermeiden und Genehmigungen zu beschleunigen

Nahtlose Integration in Tools wie Figma, Slack und Google Drive, um Ihren kreativen Workflow in Verbindung zu halten und zu optimieren

Optimieren Sie kreative Workflows mithilfe vorgefertigter Vorlagen für Grafikdesign

Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben wie die Zuweisung von Designprüfungen, die Nachverfolgung von Fristen für Projekte und die Aktualisierung von Berichten zum Status mit ClickUp Automatisierungen

Organisieren und verwalten Sie Design-Assets an einem Ort mit ClickUp Dokumenten , Anhängen zu Aufgaben und einem zentralen Datei-Hub, sodass Sie Inhalte leicht finden und wiederverwenden können

ClickUp-Limits

Kann für neue Benutzer eine Lernkurve beinhalten

Einige fortgeschrittene Features der KI erfordern einen zusätzlichen kostenpflichtigen Plan

ClickUp-Preise

Free forever

Unlimited: 7 $/Monat pro Benutzer

Business: 12 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Kontakt für Preisinformationen

ClickUp Brain: Für 7 $ pro Monat und Benutzer zu jedem kostenpflichtigen Plan hinzufügbar

ClickUp Bewertungen & Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4, 6/5 (4.000+ Bewertungen)

*hier ist, was Jayson Ermac von AI bees über ClickUp zu sagen hat

ClickUp verfügt über tools zur Visualisierung Ihrer Prozesse, Ziele usw. Es ist der Höhepunkt der Zusammenarbeit und hat sich in dieser Hinsicht verbessert, insbesondere durch die neue Ansicht "Whiteboard".

ClickUp bietet tools zur Visualisierung Ihrer Prozesse, Ziele usw. Es ist der Höhepunkt der Zusammenarbeit und hat sich in dieser Hinsicht verbessert, insbesondere durch die neue Ansicht "Whiteboard".

🔍 Wussten Sie schon? 65 % der Künstler haben KI-Tools zur Umwandlung von Text in Bilder für das Brainstorming kreativer Ideen verwendet. Sie haben keine Idee? KI-Tools wie ClickUp AI sind dazu da, Ihre kreativen Funken in Sekundenschnelle in atemberaubende Bilder zu verwandeln!

2. Midjourney (am besten für hochwertige KI-generierte Kunst)

via Midjourney

Wenn Sie auf der Suche nach atemberaubender, hochauflösender, von KI generierter Kunst sind, ist Midjourney eines der besten verfügbaren tools.

Bekannt für seine hyperrealistischen und künstlerischen Ergebnisse, ist es eine erste Wahl für Digitalkünstler, Marketingfachleute und Designer, die einzigartige, von KI erstellte Visuals wünschen. Die Ergebnisse sind oft kunstvoll, was es zu einem Favoriten unter Kreativen macht, die die Grenzen der KI-Kunst erweitern.

Die besten Features von Midjourney

Erstellen Sie sofort hyperrealistische, hochauflösende KI-Bilder

Benutzerdefinierte Bilder mit detaillierten Texten und Stilvariationen

Greifen Sie mit Standard- und höheren Plänen auf unbegrenzt entspannte Generationen zu

Verwenden Sie den Stealth-Modus für die Erstellung von Bildern für den privaten Gebrauch (Pläne Pro und Mega)

Treten Sie einer großen, aktiven Discord-Community bei, um sich inspirieren zu lassen und Unterstützung zu erhalten

Limits während der Reise

Keine direkte Integration mit Tools für das Projektmanagement wie Photoshop oder Figma

Für die Verwendung ist Discord erforderlich, was für neue Benutzer eine Lernkurve bedeuten kann

Limitierte Kontrolle über spezifische Details in KI-generierten Bildern

Midjourney-Preisgestaltung

Grundlegender Plan: 10 $/Monat pro Benutzer

*standard-Plan: 30 $/Monat pro Benutzer

Pro Plan: 60 $/Monat pro Benutzer

*mega-Plan: 120 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen von Midjourney

G2: 4. 4/5. 0 (80+ Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

💡 Profi-Tipp: Die Erstellung klarer, detaillierter Eingabeaufforderungen ist der Schlüssel zur Erstellung beeindruckender KI-Bilder. Wenn Sie sich an gut strukturierten Beispielen für Midjourney-Eingabeaufforderungen orientieren, können Sie Ihre Eingaben für bessere, genauere Bilder verfeinern.

➡️ Mehr lesen: Die besten Midjourney-Alternativen und -Konkurrenten für die KI-Bildgenerierung

3. Canva (am besten für schnelles und einfaches Grafikdesign geeignet)

via Canva

Canva ist eine benutzerfreundliche Designplattform, die es Benutzern ermöglicht, Bilder ohne fortgeschrittene Designkenntnisse zu erstellen. Mit seiner Drag-and-Drop-Oberfläche, der umfangreichen Bibliothek an Vorlagen für Brainstorming und KI-gestützten Tools eignet es sich perfekt für Grafiken für soziale Medien, Marketingmaterialien, Präsentationen und vieles mehr.

Canva unterstützt auch die Zusammenarbeit im Team und ist damit ein ideales Tool für Geschäfte und Ersteller von Inhalten, die schnelle, professionelle Designs benötigen.

die besten Features von Canva*

Erstellen Sie beeindruckende Grafiken mit einem intuitiven Editor per Drag-and-Drop

Greifen Sie auf eine umfangreiche Bibliothek mit Vorlagen, Stockfotos und Designelementen zu

Entfernen Sie Hintergründe und ändern Sie die Größe von Designs mit einem Klick in Canva Pro

Arbeiten Sie in Echtzeit mit Mitgliedern Ihres Teams an gemeinsamen Projekten zusammen

Verwenden Sie KI-gestützte Tools, um die Erstellung von Kunstwerken und das Branding zu optimieren

Limits von Canva

Für die Bearbeitung ist eine Verbindung zum Internet erforderlich – kein Offline-Modus

Es fehlen fortgeschrittene Features für professionelle Designer, die an komplexen Projekten arbeiten

Canva-Preise

Free-Plan

Pro Plan: 14,99 $/Monat pro Benutzer

*plan für Teams: 29,99 $/Monat pro Benutzer

bewertungen und Rezensionen von Canva*

G2: 4, 7/5, 0 (4.400+ Bewertungen)

Capterra: 4, 7/5, 0 (über 12.400 Bewertungen)

*was sagen echte Benutzer über Canva?

Es handelt sich um ein sehr einfaches Design-Tool, das jedem dabei hilft, beeindruckende Grafiken für seine Projekte zu erstellen, unabhängig von den Designfähigkeiten. Sie können schnell eine große Bibliothek mit Vorlagen, Stockfotos und Designelementen benutzerdefiniert anpassen.

Es handelt sich um ein sehr einfaches Design-Tool, das jedem dabei hilft, beeindruckende Grafiken für seine Projekte zu erstellen, unabhängig von den Designfähigkeiten. Sie können schnell eine große Bibliothek mit Vorlagen, Stockfotos und Designelementen benutzerdefiniert anpassen.

💡 Profi-Tipp: KI für Grafikdesign zu beherrschen bedeutet zu verstehen, wie man Automatisierung mit Kreativität verbindet – z. B. durch den Einsatz von KI-Tools zur Beschleunigung sich wiederholender Aufgaben, während man sich auf seinen einzigartigen Designstil konzentriert. Wenn Sie erforschen, wie KI das Grafikdesign verändert, können Sie sich einen Vorteil bei der Erstellung herausragender visueller Darstellungen verschaffen.

4. DALL·E 3 (am besten für die Bilderzeugung durch ChatGPT-Integration geeignet)

DALL·E 3 ist ein hochmoderner KI-Kunstgenerator, der Ihre Ideen in hochdetaillierte, realistische Bilder umsetzt. Im Gegensatz zu eigenständigen Tools ist DAL L·E 3 direkt in ChatGPT integriert, sodass Sie KI-Eingabeaufforderungen verfeinern, Ideen für Brainstormings entwickeln und Bilder in einem einzigen Workflow optimieren können.

Ob Sie Illustrationen, Konzeptkunst oder fotorealistische Renderings benötigen, DALL·E 3 liefert außergewöhnliche Genauigkeit bei minimalem Aufwand. Die benutzerfreundliche Oberfläche macht diese Plattform unglaublich nützlich für die Bearbeitung und Erstellung von Bildern, selbst für neue Benutzer.

DALL·E 3 beste Features

Erstellen Sie hochwertige Bilder, die realistisch und äußerst detailliert sind

Verwenden Sie ChatGPT, um Eingabeaufforderungen zu verfeinern und generierte visuelle Elemente in Sekundenschnelle anzupassen

Erstellen Sie einzigartige Illustrationen, Konzeptkunst und fotorealistische Bilder

Sie erhalten die vollen Rechte an allen generierten Bildern ohne zusätzliche Lizenzierung

DALL·E 3 Limits

Keine direkte Integration mit externer Design-Software wie Photoshop

Limitierte Bearbeitung nach der Generierung im Vergleich zu Mitbewerbern

Für die Nutzung ist eine Verbindung zum Internet und ein Konto bei OpenAI erforderlich

DALL·E 3-Preisgestaltung

Benutzerdefinierte Preise

DALL·E 3 Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4, 6/5, 0 (20+ Bewertungen)

➡️ Mehr lesen: Dall-E-Alternativen zur Erstellung von KI-Bildern

📮ClickUp Insight: 11 % unserer Befragten nutzen KI hauptsächlich für Brainstorming und Ideenfindung. Aber was passiert danach mit diesen brillanten Ideen? Hier benötigen Sie ein KI-gestütztes Whiteboard wie ClickUp Whiteboards, mit dem Sie Ideen aus der Brainstorming-Sitzung sofort in Aufgaben umwandeln können. Und wenn Sie ein Konzept nicht ganz erklären können, bitten Sie einfach den KI-Bildgenerator , anhand Ihrer Eingabe ein Bild zu erstellen. Es ist die App für alles bei der Arbeit, mit der Sie Ideen schneller entwickeln, visualisieren und umsetzen können!

5. Ideogram (am besten für Text-zu-Bild-KI mit erweiterter Stilkontrolle)

via Ideogram

Ideogram 2. 0 ist ein KI-Bildgenerator der nächsten Generation, der für die Erstellung realistischer Fotos, Grafikdesign-Trends und typografiebasierter Visualisierungen mit außergewöhnlicher Genauigkeit entwickelt wurde. Er bietet eine branchenführende Darstellung von Text und ist damit ein ideales tool für Branding, Poster und Grafiken für soziale Medien.

Mit erweiterten Stiloptionen wie Realistisch, Design, 3D und Anime gibt Ihnen Ideogram mehr Kontrolle über das endgültige Aussehen Ihrer Bilder. Außerdem ermöglichen die Features "Magic Prompt" und "Describe" eine bessere Verfeinerung der Eingabeaufforderung und kreative Erkundung.

Ideogram best features

Erstellen Sie hochwertige Bilder mit erweiterten Stiloptionen

Erstellen Sie typografische Designs mit branchenführender Darstellung von Text

Benutzerdefinierte Bilder mit einer personalisierten Palette an Farben

Bearbeiten, mischen und verfeinern Sie Bilder direkt im Editor von Canva

Ideogram-Limits

Für einige Premium-Features, wie z. B. private Generationen und Stapelverarbeitung, ist ein kostenpflichtiger Plan erforderlich

Der Free-Plan hat ein begrenztes Guthaben, was eine häufige Nutzung einschränkt

Keine Integration mit externer Design-Software wie Photoshop oder Figma

Ideogram-Preisgestaltung

Free-Plan

Grundlegender Plan: 8 $/Monat pro Benutzer

*plus-Plan: 20 $/Monat pro Benutzer

Pro Plan: 60 $/Monat pro Benutzer

Ideogram Bewertungen & Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🧠 Fun Fact: Das Kunstwerk mit dem höchsten Wert, das von KI geschaffen wurde, ist das "Portrait of Edmond Belamy", das für 432.000 US-Dollar verkauft wurde. KI-Kunst ist nicht nur cool – sie ist auch ein Sammlerstück! Stellen Sie sich vor, Sie würden ein digitales Meisterwerk im Wert von fast einer halben Million Dollar schaffen!

6. Stable Diffusion (am besten für kostenlose, von KI generierte Bilder mit voller kreativer Kontrolle)

via Stable Diffusion

Stable Diffusion Online ist ein vielseitiger KI-Bildgenerator, mit dem Benutzer aus Texten fotorealistische und künstlerische Bilder erstellen können.

Im Gegensatz zu anderen Plattformen bietet es vollständige kreative Kontrolle und ermöglicht es Benutzern, ihre Ergebnisse mit detaillierten Eingabeaufforderungen, Inpainting- und Outpainting-Features zu verfeinern. Der kostenlose Free-Plan erlaubt 10 Bildgenerierungen pro Tag, während die Premium-Pläne eine schnellere Verarbeitung und die Generierung von Privatbildern bieten.

Stable Diffusion best features

Erstellen Sie hochwertige, fotorealistische KI-Bilder aus Texten

Erstellen Sie private, wasserzeichenfreie Bilder mit kommerzieller Lizenzierung

Hochwertig generierte Bilder für bessere Auflösung und Klarheit

Durchsuchen Sie eine Datenbank mit Millionen von Ideen, die von Benutzern erstellt wurden

Stabile Diffusion mit Limits

Keine direkte Integration mit Photoshop, Figma oder anderen Design-Tools

Der Free-Plan ist auf 10 Generationen pro Tag limitiert

Erfordert detaillierte Eingabeaufforderungen für präzise Bildausgaben

Stabile Diffusion-Preisgestaltung

Free-Plan

Pro Plan : 10 $/Monat pro Benutzer

*maximaler Plan: 20 $/Monat pro Benutzer

Stabile Diffusion Bewertungen & Beurteilungen

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

*was sagen echte Benutzer über Stable Diffusion?

Stable Diffusion ist das beste KI-Modell, das uns dabei hilft, sehr hochwertige Bilder für unsere Websites zu erstellen. Es generiert Bilder sowohl aus unseren Eingabeaufforderungen als auch aus unseren Bildern. Sie bieten den günstigsten Preis für ihr Guthaben zur Bilderzeugung. Außerdem bietet es viele Bildstile und -größen zur Erstellung der benötigten Bilder für unsere Websites und sozialen Medien.

Stable Diffusion ist das beste KI-Modell, das uns dabei hilft, sehr hochwertige Bilder für unsere Websites zu erstellen. Es generiert Bilder sowohl aus unseren Eingabeaufforderungen als auch aus unseren Bildern. Sie bieten den günstigsten Preis für ihr Guthaben zur Bilderzeugung. Außerdem bietet es viele Bildstile und Größen zur Erstellung der benötigten Bilder für unsere Websites und sozialen Medien.

🔍 Wussten Sie schon? Auf OpenSea werden KI-generierte NFTs im Durchschnitt für 244 bis 1.631 US-Dollar verkauft. Von Text-Eingabeaufforderungen bis hin zu NFT-Marktplätzen – KI-generierte Kunst sorgt nicht nur für Aufsehen, sondern bringt auch Geld ein! 💸

7. Figma (am besten für kollaboratives UI/UX-Design und Prototyping geeignet)

via Figma

Figma ist ein leistungsstarkes, cloudbasiertes Design-Tool, mit dem Teams in Echtzeit an UI/UX-Design, Prototyping und Brainstorming zusammenarbeiten können. Mit Features wie automatischem Layout, interaktiven Prototypen und Dev-Modus für die Übergabe von Code ist es ein bevorzugtes KI-Tool für Designer und Entwickler.

Die KI-gestützten tools von Figma können Mockups erstellen und den Designprozess optimieren, was sie zu einer effizienten Alternative zu Recraft AI für strukturierte Designarbeiten macht.

Figma best features

Entwerfen und erstellen Sie Prototypen in Echtzeit in Zusammenarbeit mit Ihrem Team

Erstellen Sie sofort UI-Mockups mit KI-gestützten tools

Erstellen Sie interaktive Prototypen mit fortschrittlichen Animationen

Verwenden Sie den Dev-Modus, um Designs nahtlos in Code zu übersetzen

Organisieren Sie Designsysteme mit freigegebenen Bibliotheken und Variablen

Limits von Figma

Erweiterte Prototyping- und Dev-Mode-Features erfordern einen kostenpflichtigen Plan

Für neue Benutzer, die von anderen Design-Tools umsteigen, kann es eine Lernkurve geben

Figma-Preise

Free-Plan

Professionelles Team : 15 $/Monat pro Benutzer

*organisation: 45 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: 75 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen von Figma

G2 : 4, 7/5, 0 (über 1.100 Bewertungen)

Capterra: 4, 7/5, 0 (über 800 Bewertungen)

*was sagen echte Benutzer über Figma?

Wir erledigen unsere gesamte Designarbeit buchstäblich in Figma, und das hat alles verändert. Zunächst einmal ist die Zusammenarbeit erstklassig. Mehrere Mitglieder eines Teams können in Echtzeit an derselben Datei arbeiten, was sich perfekt für Brainstorming und Iteration eignet. Die Benutzeroberfläche ist intuitiv, die tools sind sowohl sehr leistungsstark als auch benutzerfreundlich, egal ob es um Wireframing, Prototyping oder das Design der Endversion geht. Die Möglichkeit, Entwürfe sofort freizugeben und direkt Feedback zu erhalten, spart so viel Zeit und sorgt dafür, dass alle auf derselben Seite bleiben.

Zu erledigen Zunächst einmal ist die Zusammenarbeit erstklassig. Wenn mehrere Mitglieder eines Teams in Echtzeit an derselben Datei arbeiten, ist das perfekt für Brainstorming und Iteration. Die Benutzeroberfläche ist intuitiv, die tools sind sowohl sehr leistungsstark als auch einfach zu bedienen, egal ob beim Wireframing, Prototyping oder beim Design der Endversion. Die Möglichkeit, Entwürfe sofort freizugeben und direkt Feedback zu erhalten, spart so viel Zeit und sorgt dafür, dass alle auf derselben Seite bleiben.

8. Piktochart (am besten für KI-gestützte Infografiken und visuelles Storytelling geeignet)

via Piktochart

Piktochart ist ein vielseitiges, KI-gesteuertes Design-Tool, das komplexe Ideen in ansprechende visuelle Darstellungen umwandelt. Es generiert KI-generierte Infografiken, Diagramme, Präsentationen und Berichte und vereinfacht so die visuelle Kommunikation für Marketingfachleute, Pädagogen und Geschäftsleute.

Die Plattform bietet benutzerdefinierte Marken, eine umfangreiche Bibliothek an Vorlagen und Tools für die Zusammenarbeit und ist damit eine solide Alternative zu Recraft AI für strukturierte Projekte.

Die besten Features von Piktochart

Wählen Sie aus Tausenden anpassbaren Vorlagen für schnelle Designs

Bearbeitung von Bildern und Transkription von Videos mit KI-gestützten Tools

Sorgen Sie mit benutzerdefinierten Schriftarten, Farben und Logos für Markenkonsistenz

Arbeiten Sie mit Mitgliedern Ihres Teams zusammen, indem Sie Kommentare und Bearbeitungen in Echtzeit vornehmen

Piktochart-Limits

Limitierte Kompatibilität mit mobilen Browsern

Erweiterte Features für das Branding und großer Speicher sind kostenpflichtigen Plänen vorbehalten

Der Free-Plan erlaubt nur zwei PNG-Dateien pro Monat herunterzuladen

Piktochart-Preise

Free-Plan

*pro Plan: 29 $/Monat pro Benutzer

Business-Plan: 49 $/Monat pro Benutzer

Enterprise-Plan: Benutzerdefinierte Preise

Piktochart-Bewertungen und -Rezensionen

G2: 4, 4/5, 0 (über 160 Bewertungen)

Capterra: 4, 7/5, 0 (über 200 Bewertungen)

*was sagen echte Benutzer über Piktochart?

Mir gefällt es, weil es viele Vorlagen hat, die mir Zeit sparen, da ich nur die am besten geeignete auswählen und sie mit den gewünschten Informationen ausfüllen muss. Außerdem kann ich Videos bearbeiten und sie können in jede beliebige Sprache transkribiert werden. Ich liebe dieses Feature, weil es mir hilft, mehr Menschen mit meinen Inhalten zu erreichen – und das automatisch.

Mir gefällt es, weil es viele Vorlagen hat, die mir Zeit sparen, da ich nur die am besten geeignete auswählen und sie mit den gewünschten Informationen ausfüllen muss. Außerdem kann ich Videos bearbeiten und sie können in jede beliebige Sprache transkribiert werden. Ich liebe dieses Feature, weil es mir hilft, mehr Menschen mit meinen Inhalten zu erreichen – und das automatisch.

9. Stencil (am besten für schnelle und einfache Grafiken für soziale Medien geeignet)

via Stencil

Stencil ist ein leichtgewichtiges, benutzerfreundliches Design-Tool, das für Blogger, Vermarkter und Eigentümer von Geschäften entwickelt wurde, die spontan hochwertige Grafiken für soziale Medien benötigen.

Mit Millionen von Stockfotos, Vorlagen und Symbolen wird die Erstellung von Inhalten für Plattformen wie Facebook, Instagram, Pinterest und Twitter optimiert. Die Erweiterungen für den Browser und die WordPress-Integration von Stencil machen es einfach, Kunst zu erstellen, ohne die App wechseln zu müssen.

Schablone mit den besten Features

Erstellen Sie in Sekundenschnelle atemberaubende Bilder mit Drag-and-Drop-tools

Greifen Sie auf über 5 Millionen Stockfotos und über 3 Millionen Symbole und Grafiken zu

Verwenden Sie über 1.350 vorgefertigte Vorlagen für eine schnelle benutzerdefinierte Anpassung

Ändern Sie die Größe von Designs sofort mit über 140 voreingestellten Größen für Anzeigen, Blogs und soziale Medien

Integrieren Sie die Lösung in Chrome, Firefox und WordPress, um Ihren Workflow zu beschleunigen

Schablonen-Limits

Der kostenlose Plan ist auf 10 Bildspeicherungen pro Monat limitiert

Keine Zusammenarbeit im Team oder freigegebene Workspaces

Erweiterte Features für das Branding (Schriftarten, Logos, Wasserzeichen) sind nur in kostenpflichtigen Plänen verfügbar

Schablonenpreise

Free-Plan

*pro Plan: 15 $/Monat pro Benutzer

Unlimited-Plan: 20 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen für Schablonen

G2: 4, 5/5, 0 (20+ Bewertungen)

Capterra: 4. 8/5. 0 (460+ Bewertungen)

💡 Profi-Tipp: Die visuelle Organisation Ihrer kreativen Ideen kann Ihren Designprozess verbessern. Ein KI-gestütztes Board hilft Ihnen beim Brainstorming, bei der Verfeinerung und Verwaltung von Konzepten und hält all Ihre Inspirationen an einem Ort fest.

10. Adobe Express (am besten für die Erstellung von Inhalten mit KI in professioneller Qualität geeignet)

über Adobe Express

Adobe Express ist ein All-in-One-Design-Tool, das KI-gestützte Bilderzeugung, Bearbeitung von Videos und Erstellung von Inhalten für soziale Medien kombiniert. Features wie "Generative Füllung", KI-gestützte Vorlagen und Tools zur Umwandlung von Text in Bilder helfen Benutzern, mit minimalem Aufwand beeindruckende visuelle Effekte zu erstellen.

Adobe Express bietet professionelle Ergebnisse ohne die Komplexität von Photoshop, sei es beim Entwerfen von Flyern, Social-Media-Beiträgen oder Marketingmaterialien.

die besten Features von Adobe Express*

Erstellen Sie sofort KI-gestützte Bilder, Vorlagen und Grafiken für soziale Medien

Erstellen Sie ansprechende Videos mit KI-Voiceovers und Musikgenerierung

Greifen Sie auf Millionen von Stockmedien, Schriftarten und Designelementen zu

Passen Sie Designs einfach an und verwenden Sie sie für mehrere Plattformen

Limits von Adobe Express

Erweiterte Features für KI erfordern einen kostenpflichtigen Plan

Limitierte benutzerdefinierte Anpassungen im Vergleich zu Adobe Photoshop oder Illustrator

Adobe Express-Preise

Free-Plan

Premium-Plan: 9,99 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Adobe Express

G2 4, 5/5, 0 (400+ Bewertungen)

Capterra: 4, 6/5, 0 (über 1100 Bewertungen)

Besondere Erwähnungen Lensa AI: Ein KI-gestützter Editor für Fotos, der für die Erstellung hochwertiger Avatare, die Verbesserung von Porträts und die Generierung auffälliger visueller Inhalte für soziale Medien bekannt ist

Artbreeder: Müheloses Mischen und Weiterentwickeln von Bildern, perfekt für Konzeptkunst, Zeichen und einzigartige visuelle Stile

Deep Dream Generator: Erstellen Sie surreale, traumähnliche Kunstwerke mit KI-Algorithmen, die Bilder in atemberaubende, abstrakte Visualisierungen verwandeln

Runway ML: Eine vielseitige KI-Plattform, die die Bearbeitung von Videos, die Erstellung von Bildern und die Zusammenarbeit an kreativen Projekten in Echtzeit ermöglicht

Entscheiden Sie sich für die beste Alternative zu ClickUp AI: Starten Sie noch heute mit ClickUp!

Die Wahl des richtigen KI-Bildgenerators hängt von Ihren Bedürfnissen ab – ob es sich um hochwertige visuelle Darstellungen, nahtlose Zusammenarbeit beim Design oder fortschrittliche KI-gestützte Tools handelt.

Jede der in der Liste aufgeführten Alternativen bietet einzigartige Features, von den KI-gesteuerten kreativen Workflows von ClickUp bis hin zur beeindruckenden KI-Kunstgenerierung von Midjourney. Recraft AI hat zwar seine Stärken, aber diese tools bieten Designern, Marketingfachleuten und Erstellern von Inhalten mehr Flexibilität, Kreativität und Effizienz.

Wenn Sie bereit sind, Ihre kreativen Projekte mit KI-gestützten Tools zu optimieren, bietet ClickUp eine Komplettlösung. Von der Ideenfindung bis zur Ausführung – verwalten Sie Ihren Design-Workflow mit Leichtigkeit.

Testen Sie ClickUp noch heute und verbessern Sie die Gestaltung Ihrer kreativen Inhalte mit der Kraft der KI!