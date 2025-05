11 beste HR-Ticketing-Systeme für das Management von Mitarbeiteranfragen

Teams im Personalwesen managen alles: Einstellungen, Einarbeitung, Gehaltsabrechnung, Compliance und einen endlosen Flow dringender Mitarbeiteranfragen.

"Kann ich ins Homeoffice wechseln?" oder "Wie sieht unsere Richtlinie zur Elternzeit aus?" – die schwierigsten Anfragen kommen zu den geschäftigsten Zeiten.

Die Bearbeitung dieser ständigen Fragen per E-Mail, in Tabellen oder auf Haftnotizen führt zu Ineffizienz, Frustration und potenziellem Burnout.

Ein HR-Ticketing-System kann den Unterschied machen. Durch die Zentralisierung, Nachverfolgung und Automatisierung aller Mitarbeiteranfragen bleiben HR-Teams organisiert, reaktionsschnell und stressfrei – so können Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren.

Klingt nach dem Upgrade, das Ihre Personalabteilung braucht? Erkunden Sie mit uns die 11 führenden HR-Ticketing-Software-Tools, um Workflows zu vereinfachen und Mitarbeiter besser zu unterstützen.

Was ist ein HR-Ticketing-System?

Ein HR-Ticketing-System ist eine zentralisierte Plattform zur Nachverfolgung, Verwaltung und Optimierung von Mitarbeiteranfragen. Es ersetzt verstreute Kommunikationskanäle durch einen strukturierten Workflow und stellt sicher, dass jede HR-Anfrage protokolliert, zugewiesen und gelöst wird – schnell und effizient.

Aber es geht über die Verwaltung von Abfragen von Mitarbeitern hinaus. Es vereinfacht Personalprozesse, automatisiert sich wiederholende Aufgaben und generiert wertvolle Erkenntnisse über die Mitarbeiterzufriedenheit. 💯

Hier sind einige Beispiele aus der Praxis für den Einsatz eines HR-Ticketing-Systems:

Beispiel 1: Probleme bei der Gehaltsabrechnung und Vergütung

Ein Mitarbeiter bemerkt einen mysteriösen Abzug auf seinem Gehaltsscheck. Anstatt die Personalabteilung per E-Mail zu verfolgen, reicht er ein Ticket ein. Das System leitet es automatisch an das Team für Gehaltsabrechnung weiter und sorgt so für eine schnelle, dokumentierte Lösung – ohne Hin und Her.

Beispiel 2: Muster und häufige Beschwerden erkennen

Personalmanager stellen fest, dass sich die Beschwerden im Zusammenhang mit der Elternzeit häufen. Anstatt dieselbe Abfrage wiederholt zu beantworten, kennzeichnet das Ticketing-System des HR-Helpdesks sie als wiederkehrendes Problem und fordert den HR-Helpdesk auf, die interne Wissensdatenbank zu aktualisieren oder Schulungen anzubieten, um die Anzahl zukünftiger Tickets zu reduzieren.

🔎 Wussten Sie schon? HR-Ticketing-Systeme und Helpdesk-Software sind im Wesentlichen dasselbe! Ob HR, IT oder Kundensupport, sie protokollieren, verfolgen und lösen Anfragen. Unterschiedliche Namen, gleiche Aufgabe: effizientes Ticketmanagement.

Vorteile der Implementierung eines HR-Ticketing-Systems

HR ist mehr als nur Richtlinien und Papierkram – es geht darum, eine nahtlose Mitarbeitererfahrung zu schaffen. Wenn der HR-Support schnell, strukturiert und effizient ist, profitieren alle davon.

Hier erfahren Sie, wie ein HR-Helpdesk-Ticketsystem einen Unterschied macht:

1. Höhere Mitarbeiterzufriedenheit

Zwei Drittel der Personalleiter nennen Überlastung als ihre größte Herausforderung – und langsame Personalsysteme und -reaktionen tragen nur noch mehr zur Frustration bei. Ein Ticketsystem hilft Mitarbeitern, schnellere Antworten, bessere Sichtbarkeit des Status und Zugang zu einem Selbstbedienungsportal zu erhalten – ohne endlose Nachfragen.

2. Schnellere Einarbeitung von Mitarbeitern

Neue Mitarbeiter sollten keine Zeit mit der Einrichtung von IT-Setups oder Papierkram verschwenden. Durch die Automatisierung von Aufgaben wird die Synchronisierung von IT, Gehaltsabrechnung und Managern sichergestellt, sodass jeder Schritt effizient und termingerecht abgewickelt wird und die Mitarbeiter vom ersten Tag an voll einsatzfähig sind.

3. Standardisierte Bereitstellung von HR-Dienstleistungen – überall und jederzeit

Der Support für Mitarbeiter oder die Bereitstellung von Dienstleistungen sollte nicht vom Speicherort abhängen. Ein zentralisiertes System für die Bereitstellung und Verwaltung von Personaldienstleistungen stellt sicher, dass Richtlinien und Reaktionszeiten konsistent bleiben – unabhängig davon, ob Ihr Team remote, hybrid oder global arbeitet.

4. Keine Compliance-Lücken, volle Verantwortlichkeit

HR-Herausforderungen – von Beschwerden bis hin zu Richtlinienbestätigungen – müssen ordnungsgemäß dokumentiert werden. Ein zentrales System protokolliert und verfolgt jede Anfrage und erstellt einen prüfungsbereiten Datensatz, der für Transparenz sorgt und die Einhaltung der Arbeitsgesetze durch Ihr Unternehmen sicherstellt.

5. Optimierte Unterhaltungen, gesteigerte Produktivität

Keine verlorenen E-Mails oder endlosen Nachfassaktionen mehr – ein Ticketing-System speichert alle HR-Anfragen und -Updates an einem Ort. Automatisierte Workflows und eine intelligente Ticketverwaltung und -weiterleitung helfen Ihren Teams, Probleme schneller zu lösen, während eine nahtlose Zusammenarbeit sicherstellt, dass nichts übersehen wird.

6. Stärkere Arbeitgebermarke und höhere Mitarbeiterbindung

Die Wahrscheinlichkeit, dass Mitarbeiter kündigen, ist um 68 % geringer, wenn sie an einem gut unterstützten Arbeitsplatz arbeiten. Ein ansprechendes HR-Erlebnis reduziert Frustration, steigert die Loyalität und bindet Top-Talente – und verbessert gleichzeitig Ihre Bewertungen als Arbeitgeber.

📚 Lesen Sie auch: HR-Spezialisten jonglieren mit endlosen Anfragen, Aufgaben zur Einhaltung von Vorschriften und Aktualisierungen von Richtlinien. Neugierig auf ihr Geheimnis? Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen eines Tages im Leben eines Personalleiters und sehen Sie, wie sie dafür sorgen, dass die HR-Prozesse wie am Schnürchen laufen!

Worauf sollten Sie bei einem HR-Ticketing-System achten?

Das richtige HR-Ticketing-System wird zum Hub Ihrer HR-Abläufe und stellt sicher, dass jede Anfrage bei der richtigen Person landet, schnell gelöst und zur späteren Bezugnahme gespeichert wird.

Hier sind einige unverzichtbare Features, die Sie sich ansehen sollten:

KI-Fähigkeiten: Tickets sortieren, Trends vorhersagen und Anfragen automatisch an das richtige Team weiterleiten. Tickets sortieren, Trends vorhersagen und Anfragen automatisch an das richtige Team weiterleiten. 61 % der Personalleiter investieren in KI und nutzen intelligente Automatisierung, um sich wiederholende administrative Aufgaben zu eliminieren und sich auf strategische Prioritäten zu konzentrieren

Sicherheit der Daten: Schützen Sie sensible Mitarbeiterdaten wie Gehaltsabrechnungen, Beschwerden und Rechtsdokumente. Rollenbasierter Zugriff, Verschlüsselung und Prüfprotokolle gewährleisten die Einhaltung von DSGVO, SOC 2 und anderen Vorschriften

Zusammenarbeit in Echtzeit: Synchronisierung von Teams für Gehaltsabrechnung, Sozialleistungen und Compliance über ein freigegebenes Dashboard für die Personalabteilung. Durch Threads, die Nachverfolgung von Aufgaben und sofortige Benachrichtigungen wird sichergestellt, dass keine Anfrage übersehen wird

*anpassbarkeit: Passen Sie Workflows, Ticketkategorien und Auslöser für Eskalationen an Ihre HR-Prozesse an. Ein flexibles System, das mit Ihrem Unternehmen mitwächst – keine Engpässe, keine Ineffizienzen

Selbstbedienungsportal: Befähigen Sie Ihre Mitarbeiter, mit einer durchsuchbaren Wissensdatenbank und FAQs sofort Antworten zu finden. Studien zeigen, dass Befähigen Sie Ihre Mitarbeiter, mit einer durchsuchbaren Wissensdatenbank und FAQs sofort Antworten zu finden. Studien zeigen, dass 73 % der Menschen Selbstbedienungsoptionen gegenüber der Bitte um Hilfe bevorzugen – und HR-Anfragen bilden da keine Ausnahme

Einfache Bedienung: Eine schlanke, intuitive Benutzeroberfläche. Wenn die Navigation mühelos ist, können Ihre HR-Teams die Anfragen der Mitarbeiter schneller und reibungsloser bearbeiten

💡 Pro-Tipp: Unternehmen, die HR-Analysen verwenden, sind 2,4-mal wahrscheinlicher, ihre Konkurrenten zu übertreffen. Um dies zu erreichen, sollten Sie die Schlüsselmetriken – Ticketvolumen, Lösungszeit und Eskalationsraten – nachverfolgen, um Trends zu erkennen und Engpässe zu vermeiden. Darüber hinaus ermöglicht die Verwendung von Tools zur Berichterstellung für die Analyse dieser Metriken den Teams der Personalabteilung, datengesteuerte Verbesserungen vorzunehmen und die allgemeine Serviceerbringung zu verbessern.

Die 11 besten HR-Ticketing-Systeme, die es zu entdecken gilt

Die Wahl des richtigen HR-Ticketing-Systems ist entscheidend für die Optimierung der HR-Abläufe und die Verbesserung der Mitarbeitererfahrung.

Hier ist eine Aufschlüsselung der besten Systeme, die in Betracht gezogen werden sollten:

1. ClickUp (am besten für das Management von Projekten im Personalwesen und Beziehungen zu Mitarbeitern geeignet)

Testen Sie ClickUp für HR-Teams Erstellen, Nachverfolgen und Optimieren Sie Ihre Belegschaft mit den HR-Management-Lösungen von ClickUp

Ihre Personalabteilung ist der Klebstoff, der Ihr Unternehmen zusammenhält – von der Einstellung von Spitzentalenten bis hin zur Mitarbeiterbindung und allem, was dazwischen liegt. Doch endlose E-Mails und Genehmigungsanfragen stürzen Sie in ein Chaos für Administratoren.

Hier kommt ClickUp ins Spiel. Als App für alles, was mit der Arbeit zu tun hat, vereinfacht sie jeden Aspekt Ihres Workflows – und HR-Abläufe sind da keine Ausnahme. Mit ClickUp bringen Sie Ihre HR-Projekte, Dokumente und das Chatten im Team in einem leistungsstarken Tool zusammen, das auf kontextsensitiver KI basiert. So vermeiden Sie Kontextwechsel und sparen mehr als 3 Stunden pro Woche.

Sie müssen mehrere Kandidaten in verschiedenen Phasen des Einstellungsverfahrens unter einen Hut bringen? Mit den anpassbaren Einstellungs-Pipelines von ClickUp können Sie jeden Bewerber nachverfolgen, Vorstellungsgespräche planen und Feedback speichern – alles an einem Ort.

Und es geht nicht nur um die Einstellung. ClickUp hilft Ihnen, Einblicke in die Mitarbeiterschaft zu gewinnen, das Engagement nachzuverfolgen und die Moral zu steigern. Benötigen Sie einen schnellen Puls-Check? Führen Sie Umfragen mit ClickUp Formularen durch, um die Stimmung der Mitarbeiter zu erfassen und die Antworten in umsetzbare Aufgaben umzuwandeln. Tauchen Sie dann in ClickUp Dashboards ein, um das Engagement und die Trends der Mitarbeiter zu visualisieren und gezielte Maßnahmen zu ergreifen.

Nachverfolgung der Mitarbeiterleistung und des Workloads mit dem anpassbaren Dashboard von ClickUp

Aber die Personalabteilung arbeitet nicht in einem Vakuum. Sie benötigen eine nahtlose Koordination mit Managern, IT, Finanzen und der Unternehmensführung. ClickUp macht die funktionsübergreifende Zusammenarbeit mühelos, egal ob Sie Urlaubsanträge genehmigen, Leistungsbeurteilungen nachverfolgen oder die Einhaltung von Vorschriften verwalten.

Und das Beste daran? Mit der HR-Lösung von ClickUp können Sie eine vollständig integrierte Wissensdatenbank aufbauen, die Mitarbeitern sofortigen Zugriff auf Richtlinien, FAQs und Onboarding-Materialien bietet. So verbringen HR-Fachkräfte weniger Zeit mit der Beantwortung sich wiederholender Fragen und können sich mehr auf das Wesentliche konzentrieren.

Darüber hinaus können Sie mit ClickUp Docs alle Unternehmensrichtlinien, Ressourcen und Wissensdatenbanken an einem Ort zentralisieren. Dokumente lassen sich bei Bedarf einfach bearbeiten und aktualisieren und über anpassbare Zugriffskontrollen für Teams freigeben.

Mit den kostenlosen Vorlagen für das Personalwesen von ClickUp müssen Sie das Rad nicht neu erfinden. Sparen Sie sich den Ärger mit den Administratoren und nutzen Sie vorgefertigte tools für die Einarbeitung, Leistungsbeurteilungen und vieles mehr.

ClickUp HR SOP-Vorlage: Standardisieren Sie HR-Prozesse und stellen Sie die Konsistenz in allen Abteilungen sicher

Vorlage für die ClickUp HR-Wissensdatenbank: Erstellen Sie einen zentralen hub für Unternehmensrichtlinien, FAQs und interne Ressourcen für einen nahtlosen Self-Service für Mitarbeiter

Vorlage für das ClickUp-Mitarbeiterhandbuch: Halten Sie Ihre Mitarbeiter auf dem Laufenden und stimmen Sie sie auf die Unternehmenskultur, -richtlinien und -erwartungen ab – alles in einem leicht zugänglichen Dokument

➡️ Mehr erfahren: Kostenlose Vorlagen für Mitarbeiterhandbücher in Word und ClickUp

ClickUp: die besten Features

Verwenden Sie Abhängigkeiten von Aufgaben, um regelmäßige Check-ins zu planen, Feedbackschleifen zu verfolgen und sicherzustellen, dass jedes Mitglied des Teams die Unterstützung erhält, die es benötigt

Verwenden Sie Vorlagen für Leistungsbeurteilungen, um Bewertungen zu standardisieren und die Konsistenz zwischen den Abteilungen sicherzustellen

Richten Sie intelligente Automatisierungen ein – von Compliance-Warnungen bis hin zu Genehmigungen und Checklisten für die Einarbeitung –, um manuelle Aufgaben von HR-Administratoren zu eliminieren

Steigern Sie die Synergie im Team mit Echtzeit-Kommentaren, freigegebenen Dashboards und integrierter Kommunikation

Überwachen Sie die Verfügbarkeit von PTO und Teams mithilfe von ClickUp Workload-Ansichten , um Personalengpässe zu vermeiden und die Personalplanung zu optimieren

Planen Sie Ihren Einstellungsbedarf, indem Sie den Personalbedarf auf der Grundlage der Zeitleisten für Projekte und der Ziele des Unternehmens prognostizieren

📮 ClickUp Insight: Wir haben kürzlich herausgefunden, dass etwa 33 % der Wissensarbeiter täglich 1 bis 3 Personen eine Nachricht schicken, um den benötigten Kontext zu erhalten. Aber was wäre, wenn Sie alle Informationen dokumentiert und jederzeit verfügbar hätten? Mit ClickUp Brain als Ihrem Wissensmanager gehört der Kontextwechsel der Vergangenheit an. Stellen Sie einfach direkt von Ihrem Workspace aus eine Frage, und ClickUp Brain ruft sofort die relevanten Informationen aus Ihrem Workspace oder verbundenen Apps von Drittanbietern ab!

ClickUp-Limits

Da ClickUp über eine Vielzahl von Features verfügt, kann es sein, dass neue Benutzer Zeit und Schulung benötigen, um die Funktionen von ClickUp zu beherrschen

ClickUp-Preise

Free Forever

Unlimited: 7 $/Monat pro Benutzer

Business: 12 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Kontakt für Preisauskünfte

ClickUp Brain: Für 7 $/Monat pro Mitglied zu jedem kostenpflichtigen Plan hinzufügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4000 Bewertungen)

*was sagen Benutzer aus der Praxis über ClickUp?

Benutzer sind begeistert von der Anpassungsfähigkeit von ClickUp und davon, wie es die Abläufe in der Personalabteilung vereinfacht – und heben die Fähigkeit hervor, mehrere tools in einer einzigen, effizienten Plattform zu konsolidieren.

Seit ClickUp an meinem Arbeitsplatz eingeführt wurde, ist es ein Tool, das uns bei der Kontrolle und Verwaltung von Aktivitäten sehr unterstützt, insbesondere in meiner Personalabteilung. Früher haben wir ein Tool für die Einstellung, ein anderes für die Einarbeitung und ein weiteres für die Ausarbeitung verwendet. Heute sind praktisch alle unsere Prozesse, Formulare, Aktualisierungen und Automatisierungen in diesem Tool enthalten.

Seit ClickUp an meinem Arbeitsplatz eingeführt wurde, ist es ein Tool, das die Aktivitätskontrolle und -verwaltung erheblich unterstützt, insbesondere in meiner Personalabteilung. Zuvor verwendeten wir ein Tool für die Rekrutierung, ein anderes für die Einarbeitung und ein weiteres für die Ausarbeitung. Heute sind praktisch alle unsere Prozesse, Formulare, Aktualisierungen und Automatisierungen in diesem Tool enthalten.

2. HappyFox Help Desk (am besten für KI-gesteuerte Automatisierung der Personalabteilung und Selbstbedienung)

via HappyFox

HappyFox ist ein beliebtes HR-Ticketing-System, das Funktionen im Personalwesen durch KI-gesteuerte Automatisierung und Self-Service-Optionen transformiert. Anstatt mit verstreuten E-Mails zu jonglieren, können Teams im Personalwesen mit dem strukturierten Ticketing-System Anfragen schneller konsolidieren, kategorisieren und lösen.

Darüber hinaus bietet HappyFox robuste Berichterstellungs- und Analysefunktionen, um Einblicke in die Leistung des Teams und Kundentrends zu gewinnen und den manuellen Workload für die Berichterstellung zu minimieren. Noch besser ist, dass die nahtlose Integration in beliebte Tools für das Geschäft dafür sorgt, dass Ihr Support-Ökosystem einheitlich und effizient bleibt.

HappyFox best features

Verarbeiten Sie unbegrenzt Tickets über mehrere HR-Postfächer hinweg ohne Volumenlimits

Unterstützen Sie Ihre Mitarbeiter mit sofortiger Selbstbedienung für Richtliniendokumente, Leistungen und FAQs

Bearbeiten Sie Anfragen schneller mit KI-gesteuerten Ticketvorschlägen und automatischen Erinnerungen

Gewinnen Sie mit Echtzeit-Analysen zu HR-Trends, Reaktionszeiten und Problemen von Mitarbeitern tiefe Einblicke in Ihre Belegschaft

HappyFox Help Desk Limits

Die Regeln für die Automatisierung sind nicht flexibel genug, um mehrere Aktionen gleichzeitig auszuführen

Umfassende Berichterstellungstools sind nur in Plänen höherer Stufen verfügbar

HappyFox Help Desk-Preise

Basic: 29 $/Monat pro Agent

Team: 69 $/Monat pro Agent

Pro: 119 $/Monat pro Agent

enterprise Pro: *Benutzerdefinierte Preise

HappyFox Help Desk Bewertungen und Rezensionen

G2: 4, 5/5 (130+ Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (90+ Bewertungen)

💡 Profi-Tipp: Wenn Sie KI zur Optimierung von HR-Abläufen einsetzen, fangen Sie klein an und konzentrieren Sie sich zunächst auf Bereiche mit hoher Wirkung und geringem Risiko – wie die Automatisierung der Lebenslaufprüfung oder die Beantwortung häufiger Mitarbeiterfragen mit KI-Chatbots. Dies schafft Vertrauen in KI-gesteuerte Prozesse und minimiert gleichzeitig Störungen. Sobald Sie Erfolge sehen, können Sie in komplexere Bereiche wie Personalplanung und prädiktive Analysen expandieren.

3. Zoho Desk (am besten für nahtlose HR-Abläufe innerhalb des Zoho-Ökosystems geeignet)

via Zoho Desk

Personalabteilungen arbeiten nicht isoliert – sie arbeiten täglich mit den Bereichen Finanzen, IT und Recht zusammen. Zoho Desk schließt diese Lücke und stellt sicher, dass jede Mitarbeiteranfrage mit anderen HR-Systemen, Daten, Gehaltsabrechnungen und IT-Setups in einem zentralen hub verknüpft ist.

Dank der robusten CRM-Integration erhalten HR-Teams einen vollständigen Überblick über die Interaktionen der Mitarbeiter. Diese Sichtbarkeit hilft Ihnen, Bedenken der Mitarbeiter im Voraus zu erkennen, den Support zu personalisieren und die Mitarbeitererfahrung zu verbessern – von der Einstellung bis hin zu laufenden Leistungskontrollen.

Zoho Desk – die besten Features

Leiten Sie Anfragen automatisch an den richtigen Spezialisten oder die richtige Abteilung weiter – keine Engpässe, keine Verzögerungen

Verknüpfen Sie Serviceanfragen mit Mitarbeiterdaten, um einen vollständigen Kontext über frühere Interaktionen zu erhalten

Beschleunigen Sie die Problemlösung mit KI-gestützten Ticketvorschlägen und Automatisierung von Workflows

Reduzieren Sie den Workload der Personalabteilung mit einer Self-Service-Wissensdatenbank für Richtlinien, Leistungen und FAQs

Zoho Desk Limits

Das CRM-lastige Design mag für Teams, die nur einen grundlegenden HR-Ticketing-Prozess benötigen, übertrieben erscheinen

Erweiterte benutzerdefinierte Optionen können zusätzliche Zeit für das Setup erfordern

Zoho Desk-Preise

Express: 9 $/Monat pro Benutzer

Standard: 20 $/Monat pro Benutzer

Professional: 35 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: 50 $/Monat pro Benutzer

Zoho Desk Bewertungen und Rezensionen

G2: 4. 4/5 (6.000+ Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 2.000 Bewertungen)

*was sagen Benutzer aus der Praxis über Zoho Desk?

Sehr detailliert und granular. Erstellen Sie Felder, Aufgabenlisten und mehr über Apps auf dem Marktplatz. Die Einarbeitung in die Personalabteilung scheint reibungslos zu verlaufen, wenn Sie die Listen mit Tickets kombinieren. Die Automatisierung ist auch ziemlich cool.

Sehr detailliert und granular. Erstellen Sie Felder, Aufgabenlisten und mehr über Apps im Marketplace. Die Einarbeitung neuer Mitarbeiter scheint reibungslos zu verlaufen, wenn Sie die Listen mit Tickets kombinieren. Die Automatisierung ist auch ziemlich cool.

4. Hiver (am besten für Gmail-basierte HR-Ticketing und Zusammenarbeit)

via HiverHQ

Hiver verwandelt Gmail in einen voll funktionsfähigen HR-Helpdesk und wandelt verstreute E-Mail-Anfragen in strukturierte, nachverfolgbare Tickets um. Anstatt verschiedene HR-Prozesse und -Anfragen manuell zu sortieren, weisen Teams Probleme zu, verfolgen sie und lösen sie auf klare Weise – direkt aus ihrem Posteingang heraus.

Mit KI-gestützter Automatisierung ermöglicht dieses HR-Ticketing-System Teams, dringende Anfragen zu priorisieren, Genehmigungen zu vereinfachen und interne Diskussionen von der Kommunikation mit den Mitarbeitern zu trennen, um einen klaren und effizienten Support zu gewährleisten.

Die besten Features von Hiver

Verwandeln Sie E-Mails der Personalabteilung in strukturierte Tickets mit Echtzeit-Nachverfolgung und klaren Zuweisungen

Verkürzen Sie Reaktionszeiten durch automatisierte Ticketpriorisierung und intelligente Weiterleitung

Verbessern Sie die Zusammenarbeit in der Personalabteilung mit internen Notizen und freigegebener Sichtbarkeit für Teams

Messen Sie die Effizienz mit Echtzeit-Analysen zu Reaktionszeiten und Servicetrends

Hiver limitations

In erster Linie für Gmail konzipiert, was die Flexibilität für Teams auf anderen E-Mail-Plattformen limitiert

Es fehlen fortschrittliche Features für das Personalwesen, die über die Erstellung von Tickets und Zusammenarbeit hinausgehen

Hiver-Preise

Free forever

*lite: 24 $/Monat pro Benutzer

Wachstum: 34 $/Monat pro Benutzer

Pro: 59 $/Monat pro Benutzer

Elite: Benutzerdefinierte Preise

Hiver Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,6/5 (über 1.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 100 Bewertungen)

💡 Profi-Tipp: Kostenlose Vorlagen für Gehaltsabrechnungen können bei effektiver Nutzung Zeit sparen und Fehler minimieren. So holen Sie das Beste aus ihnen heraus: 📋 Automatisierung von Steuer- und Leistungsberechnungen zur Prozessoptimierung 🕒 Nachverfolgung von Lohn- und Gehaltsfristen und Einrichtung von Erinnerungen, um Verzögerungen zu vermeiden 🔍 Überprüfen und aktualisieren Sie Vorlagen regelmäßig, um die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten

5. HelpScout (am besten für HR-Teams, die ein benutzerfreundliches Support-System benötigen)

via HelpScout

Help Scout definiert den HR-Support mit einem auf Unterhaltung und Menschen ausgerichteten Ansatz neu. Im Gegensatz zu anderen HR-Ticketing-Systemen ähnelt dieses Tool eher einem freigegebenen Posteingang, der die Interaktionen persönlich hält und gleichzeitig eine strukturierte Anfragebearbeitung gewährleistet.

Mit der integrierten Automatisierung beseitigen Teams in der Personalabteilung Rückstände, verwalten Folgemaßnahmen und priorisieren Aufgaben mit hoher Wirkung. Gleichzeitig können Mitarbeiter sofort auf Richtlinien und FAQs zugreifen, wodurch sich wiederholende Anfragen und das Ticketvolumen reduziert werden.

die besten Features von Help Scout*

Reduzieren Sie Rückstände in der Personalabteilung durch die Automatisierung von Workflows für Nachverfolgungen und Erinnerungen

Vereinfachen Sie die Verwaltung von Aufgaben durch Kategorisierung, Priorisierung und Nachverfolgung von Anfragen

Personalisieren Sie HR-Interaktionen mit Echtzeit-Zugriff auf die Mitarbeiterhistorie, frühere Unterhaltungen und Aktivitätsprotokolle

Sorgen Sie mit internen Notizen und Kollisionserkennung für eine einheitliche Ausrichtung des Teams, um doppelte Antworten zu vermeiden

Limits von Help Scout

Die Preise steigen mit zunehmendem Kontaktvolumen, was für größere HR-Teams mit häufigen Mitarbeiterinteraktionen möglicherweise nicht geeignet ist

Tools für das Projektmanagement mit Limit wie Nachverfolgung von Fristen und Wissensmanagement

Help Scout-Preisgestaltung

Free forever

*standard: 55 $/Monat pro 100 Kontakte

Plus: 83 $/Monat pro 100 Kontakte

Pro: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen von Help Scout

G2: 4. 4/5 (400+ Bewertungen)

Capterra: 4, 6/5 (über 200 Bewertungen)

*was sagen Benutzer aus der Praxis über Help Scout?

Gespeicherte Antworten sparen mir 80 % meiner Zeit. Außerdem gefällt mir, dass ich sehen kann, an welchen Tickets meine Teammitglieder arbeiten und wie wir Notizen zu Tickets hinzufügen können. Der Vorteil der Verwendung von HelpScout anstelle eines generischen E-Mail-Dienstes besteht darin, dass andere Mitglieder des Teams automatisch auf dem gleichen Stand sind.

Gespeicherte Antworten sparen mir 80 % meiner Zeit. Mir gefällt auch, dass ich sehen kann, an welchen Tickets meine Teammitglieder arbeiten und wie wir Notizen zu Tickets hinzufügen können. Der Vorteil der Verwendung von HelpScout anstelle eines generischen E-Mail-Dienstes besteht darin, dass andere Mitglieder des Teams automatisch auf dem gleichen Stand sind.

6. HubSpot (am besten für HR-Teams, die einen All-in-One-Service-Hub benötigen)

via HubSpot

Sie nutzen HubSpot CRM bereits? Erweitern Sie es auf die Personalabteilung mit nahtloser Ticketerstellung, KI-gestützter Automatisierung und einer einheitlichen Datenbank für Mitarbeiterinteraktionen.

Mit Echtzeit-Dashboards erhalten Ihre HR-Teams Einblick in Servicetrends, Reaktionszeiten und die Verteilung des Workloads, sodass sie den Support optimieren und die Servicebereitstellung verbessern können. KI-gestützte Automatisierung reduziert manuelle Aufgaben und optimiert Genehmigungen, die Nachverfolgung von Anfragen und die Lösung von Problemen.

die besten Features von HubSpot*

Automatisierung der HR-Ticketbearbeitung mit KI-gesteuerten Antwortvorschlägen und Workflow-Assistenten

Weisen Sie Tickets effizient zu, indem Sie sie anhand von Fähigkeiten an den richtigen HR-Spezialisten weiterleiten

Zentralisieren Sie Abfragen von Mitarbeitern in einem Helpdesk, der vollständig in HubSpot CRM integriert ist

Bieten Sie Omnichannel-Support durch die Verbindung von E-Mail, Chat und Self-Service-Portalen

Limits von HubSpot

Könnte für kleine Geschäfte zu kostspielig sein, besonders wenn Sie auch Marketing- oder Vertriebs-Hubs benötigen

Einige erweiterte Features (wie benutzerdefinierte Tools zur Berichterstellung) erfordern Pläne auf höherer Ebene

HubSpot-Preise

Free forever

Service Hub Starter: 20 $/Monat pro Platz

Service Hub Professional: 100 $/Monat pro Platz

Service Hub Enterprise: ab 150 $/Monat pro Platz

Bewertungen und Rezensionen von HubSpot

G2: 4. 4/5 (2.400+ Bewertungen)

Capterra: 4. 4/5 (100+ Bewertungen)

💡 Profi-Tipp: Ein gut strukturierter HR-Helpdesk basiert auf klaren Verantwortlichkeiten – wie ein hervorragender Kundensupport. Hier kommt die RACI-Matrix ins Spiel: Sie sorgt dafür, dass Anfragen der Belegschaft organisiert werden und jedes Problem von den richtigen Personen bearbeitet wird: Verantwortlich : Mitarbeiter im Support – bearbeiten und lösen Mitarbeiteranfragen

Verantwortlich : HR-Manager – stellt sicher, dass Tickets den Servicestandards entsprechen

Konsultiert : IT, Recht oder Lohnbuchhaltung – bietet Fachwissen zu speziellen Fällen

Informiert: Mitarbeiter – bleiben Sie über ihre Anfragen auf dem Laufenden Möchten Sie Rollen präzise definieren und HR-Prozesse optimieren? Diese Beispiele für RACI-Matrizen zeigen, wie Sie die Effizienz Ihres HR-Teams steigern können! 🚀

7. Zendesk (am besten für große HR-Teams geeignet, die eine fortgeschrittene Automatisierung benötigen)

via Zendesk

Große Teams im Personalwesen bearbeiten täglich Hunderte von Anfragen – von der Einarbeitung neuer Mitarbeiter über Gehaltsanpassungen bis hin zur Genehmigung von Urlaub. Um dieses Volumen ohne Verzögerungen zu bewältigen, ist ein skalierbares, strukturiertes System erforderlich – und hier kommt Zendesk ins Spiel.

Es zentralisiert HR-Anfragen über alle Kanäle hinweg und stellt sicher, dass Mitarbeiter schnell und präzise unterstützt werden. Diese KI-gesteuerte Ticketing-Software automatisiert Genehmigungen und Eskalationen, während Echtzeit-Dashboards die Nachverfolgung von Antwortzeiten, Anforderungsrückständen und Servicetrends ermöglichen.

Die besten Features von Zendesk

Automatisierung sich wiederholender Aufgaben durch KI-gesteuerte Ticketweiterleitung, vorgefertigte Antworten und Auslöser für Workflows

Ermöglichen Sie eine nahtlose Zusammenarbeit zwischen Teams mit internen Notizen, freigegebenen Ansichten und verknüpften Tickets für komplexe Fälle

Verwalten Sie Compliance-Anfragen mit strukturierten Prüfprotokollen und sicherer Dokumentation

Unterstützen Sie Ihre Mitarbeiter rund um die Uhr durch KI-gestützte Chatbots und Self-Service-Portale

Zendesk Limits

Benutzerdefinierte Ansichten erfordern ein manuelles Setup für jeden Benutzer, was den administrativen Aufwand erhöht

Gelegentliche Störungen im Ticketsystem stören die Effizienz des Workflows

Zendesk-Preise

Suite Team: 55 $/Monat pro Agent (jährliche Abrechnung)

*suite Growth: 89 $/Monat pro Agent (jährliche Abrechnung)

Suite Professional: 115 $/Monat pro Agent (jährliche Abrechnung)

Suite Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Fortgeschrittene KI: Als Add-On für 50 $ pro Agent und Monat erhältlich

Zendesk-Bewertungen und -Rezensionen

G2: 4, 3/5 (über 6.000 Bewertungen)

Capterra: 4. 4/5 (4.000+ Bewertungen)

*was sagen Benutzer aus der Praxis über Zendesk?

Vor Zendesk haben wir alle Helpdesk-Tickets per E-Mail nachverfolgt. Jetzt verwenden wir ihr Ticketing-System, sodass wir nicht mehr mit E-Mails arbeiten müssen und sicherstellen können, dass ein Ticket einem Benutzer zugewiesen wird, damit nicht mehrere Personen an derselben Sache arbeiten.

Vor Zendesk haben wir alle Helpdesk-Tickets per E-Mail nachverfolgt. Jetzt verwenden wir ihr Ticketing-System, sodass wir nicht mehr mit E-Mails arbeiten müssen und sicherstellen können, dass ein Ticket einem Benutzer zugewiesen wird, damit nicht mehrere Personen an derselben Sache arbeiten.

8. Freshdesk (am besten für das Multi-Channel-HR-Servicemanagement geeignet)

via Freshdesk

Freshdesk sorgt für einen nahtlosen HR-Support, indem es Mitarbeiteranfragen über mehrere Kanäle auf einer strukturierten Plattform zentralisiert. Die intelligente Wissensdatenbank vereinfacht den Self-Service, während HR-Teams die Sichtbarkeit verwalten, FAQs organisieren und Workflows optimieren.

Haben Sie es mit komplexen Problemen zu tun? Weisen Sie Abhängigkeiten zu, eskalieren Sie Anfragen und stellen Sie sicher, dass übergeordnete Tickets so lange offen bleiben, bis alle Probleme gelöst sind. KI-gestützte Analysen machen wiederkehrende Probleme sichtbar, sodass HR-Teams ihre Reaktionszeiten optimieren und Engpässe lösen können – bevor sie eskalieren.

Die besten Features von Freshdesk

Legen Sie benutzerdefinierte SLAs fest, die den Prioritäten, Schichten und Workflows des HR-Service entsprechen

Überwachen Sie die HR-Leistung mit vorgefertigten Berichten zu Reaktionszeiten, Ticketvolumen und Mitarbeiterzufriedenheit

Aktualisieren Sie Wissensartikel in großen Mengen mithilfe der Freshdesk API für ein nahtloses Management von Inhalten

Effiziente Zusammenarbeit mit privaten Notizen und internen Diskussionen – ohne die Mitarbeiterkommunikation zu beeinträchtigen

Freshdesk-Limits

Die Analysen könnten für eine bessere Nachverfolgung der Leistung von HR-Tickets verfeinert werden

Es kann langsamer werden, wenn mehrere Tickets bearbeitet und umfangreiche Bearbeitungen von Dokumenten durchgeführt werden

Freshdesk-Preise

Free forever

Wachstum: 15 $/Benutzer pro Monat

Pro: 49 $/Benutzer pro Monat

Enterprise: 79 $/Benutzer pro Monat

Freshdesk-Bewertungen und -Rezensionen

G2: 4. 4/5 (3.400+ Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 3.300 Bewertungen)

*was sagen Benutzer aus der Praxis über Freshdesk?

Die Wissensdatenbank, die vorgefertigten Antworten und die Ticketing-Funktion zur Nachverfolgung und Erstellung von Metriken für den HR-Support für unser Unternehmen sind erstaunlich. Die Mitarbeiter können auch eine Bewertung des erhaltenen Service abgeben. Wir können sogar Tickets für Anrufe erstellen.

Die Wissensdatenbank, die vorgefertigten Antworten und die Ticketing-Funktion zur Nachverfolgung und Erstellung von Metriken für den HR-Support für unser Unternehmen sind erstaunlich. Die Mitarbeiter können auch den Service bewerten, den sie erhalten. Wir können sogar Tickets für Anrufe erstellen.

🧠 Fun Fact: "Ticket" in der HR-Ticketing-Software stammt von der alten Praxis, Anfragen auf Papierzettel zu schreiben und weiterzureichen! Heute ist alles digital – aber das Ziel bleibt dasselbe: die richtige Anfrage schnell an die richtige Person weiterzuleiten!

9. Spiceworks (Die beste kostenlose HR-Helpdesk-Software für kleine Teams)

via Spiceworks

Spiceworks ist ein kostenloses HR-Ticketing-System, das für kleine Teams entwickelt wurde, die eine einfache, wartungsarme Lösung benötigen. Durch die Bereitstellung in der Cloud entfällt der Aufwand für die Wartung des Servers, während die Anfragen der Personalabteilung strukturiert und leicht nachverfolgbar bleiben.

Das intuitive Dashboard konsolidiert die Ticketerstellung und hilft Teams, Mitarbeiteranfragen effizient zu priorisieren und zu lösen. Die Berichterstellung in Echtzeit bietet wertvolle Einblicke in Trends im Bereich HR-Dienstleistungen und erleichtert die Nachverfolgung häufiger Probleme und die Verbesserung der Reaktionsabläufe.

die besten Features von Spiceworks*

Automatisierung der Zuweisung von Tickets nach Priorität, Kategorie und Workload, um die Aufgaben der Personalabteilung zu organisieren

Verwalten Sie Anfragen mit visuellen Dashboards und konsolidierten Aktivitätsströmen

Lösen Sie Probleme unterwegs mit einer für Mobilgeräte optimierten Helpdesk-App für Android und iOS

Gewinnen Sie mit fortschrittlicher Berichterstellung Einblicke – filtern Sie Daten, verfolgen Sie Trends und prognostizieren Sie den Bedarf an HR-Dienstleistungen

Spiceworks-Limits

Limitierte benutzerdefinierte Anpassungen im Vergleich zu kostenpflichtigen Alternativen

Die kostenlose Version, die durch Werbung unterstützt wird, ist möglicherweise nicht für alle Teams geeignet

Spiceworks-Preise

Free forever

Bewertungen und Rezensionen von Spiceworks

G2: 4, 3/5 (über 300 Bewertungen)

Capterra: 4. 4/5 (500+ Bewertungen)

➡️ Lesen Sie mehr: Die beste HR-Workflow-Software zur Optimierung Ihrer HR-Prozesse

10. Jira Service Management (am besten für Ticketing und Automatisierung auf Unternehmensebene geeignet)

via Atlassian

Jira Service Management bietet Ticketing und Automatisierung auf Unternehmensebene für HR-Fachleute. Ursprünglich für die IT entwickelt, passen sich die flexiblen Workflows an Ihre individuellen HR-Genehmigungen, Eskalationen und andere Serviceanfragen an.

Automatisierte Weiterleitung, Atlassian-Integrationen und strukturiertes Fallmanagement sorgen für eine bessere Organisation der Aufgaben in der Personalabteilung und reduzieren gleichzeitig den manuellen Workload. Um Einzelziele zu unterstützen, können Sie auch benutzerdefinierte Hilfecenter für verschiedene Zielgruppen erstellen – für neue Mitarbeiter, Manager oder ehemalige Mitarbeiter.

Jira Service Management: die besten Features

Vereinfachen Sie HR-Prozesse mit vorgefertigten Vorlagen für Anfragen zu Einstellungen, Gehaltsabrechnungen und Sozialleistungen

Automatisierung von Genehmigungen und Eskalationen, um HR-Anfragen in Bewegung zu halten – keine manuelle Nachverfolgung erforderlich

Schützen Sie sensible Daten mit rollenbasierten Zugriffskontrollen und Berechtigungen für die Sicherheit

Unterstützen Sie HR-Teams mit einem Self-Service-Hub für sofortigen Support und Zugriff auf die Wissensdatenbank

Jira Service Management Limits

Für nicht-technische Teams in der Personalabteilung sind möglicherweise Schulungen erforderlich

Premium-Funktionen haben ihren Preis

Preise für Jira Service Management

Free forever für bis zu 3 Agenten

Standard : 19,04 $ pro Agent und Monat

Premium : 47,82 $/Agent pro Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Jira Service Management

G2 : 4, 2/5 (750+ Bewertungen)

Capterra: 4, 5/5 (über 700 Bewertungen)

➡️ Lesen Sie mehr: Die beste HRMS-Software für Ihr Geschäft: Skalierbare Lösungen im Test

11. Deskpro (am besten für anpassbares HR-Servicemanagement geeignet)

via Deskpro

Deskpro ist ein vielseitiges HR-Ticketing-System, das für mittlere bis große Unternehmen entwickelt wurde, die Flexibilität und Skalierbarkeit benötigen. Ob Sie routinemäßige HR-Anfragen oder vertrauliche Mitarbeiterfälle bearbeiten, Deskpro zentralisiert jede Anfrage in einem strukturierten, einfach zu verwaltenden Dashboard.

Mit Optionen sowohl vor Ort als auch in der Cloud lässt es sich mühelos skalieren und sorgt für reibungslose HR-Workflows und effiziente Reaktionszeiten in allen Abteilungen.

Die besten Features von Deskpro

Nachverfolgung jeder Mitarbeiteranfrage über alle Kanäle hinweg in einem einzigen, strukturierten Dashboard

Automatisierung der Ticketbearbeitung mit Auslösern, SLAs und Eskalationen für reibungslose HR-Workflows

Reduzieren Sie wiederholte Abfragen mit einem Selbsthilfe-Portal und einer internen Wissensdatenbank

Gewinnen Sie Echtzeit-Einblicke, indem Sie Reaktionszeiten, Anfragetrends und die Leistung der Personalabteilung überwachen

Limits von Deskpro

Zusätzliche Kosten für Add-Ons wie Onboarding, Mitarbeiterschulungen und Zertifizierungen

Komplexe Integrationen, die möglicherweise zusätzliche Zeit und Aufwand für das Setup erfordern

Deskpro-Preise

Team: 29 $/Monat pro Agent

Professional: 59 $/Monat pro Agent

*enterprise: 99 $/Monat pro Agent

*deskpro-Bewertungen und -Rezensionen

G2: 4, 3/5 (60+ Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (30+ Bewertungen)

*was sagen Benutzer aus der Praxis über Deskpro?

Ich benutze DeskPro jetzt seit ein paar Jahren und habe insgesamt sehr positive Erfahrungen damit gemacht. DeskPro ermöglicht es dem Benutzer, benutzerdefinierte Listen zu erstellen, die Tickets selbst anzusehen und benutzerdefinierte Funktionen zu erstellen, wenn er auf Tickets reagiert oder Notizen hinzufügt. Ich finde auch das Hilfecenter/die Wissensdatenbank einfach zu bedienen.

Ich benutze DeskPro jetzt seit ein paar Jahren und habe insgesamt sehr positive Erfahrungen damit gemacht. DeskPro ermöglicht es dem Benutzer, benutzerdefinierte Listen zu erstellen, Tickets selbst anzuzeigen und benutzerdefinierte Funktionen zu erstellen, wenn er auf Tickets reagiert oder Notizen hinzufügt. Ich finde auch das Hilfecenter/die Wissensdatenbank einfach zu bedienen.

➡️ Mehr lesen: Beste HR-Talentmanagement-Software

von Anfragen zu Ergebnissen: Optimieren Sie Ihre HR-Prozesse mit ClickUp*

Die Bearbeitung von HR-Anfragen sollte sich nicht wie eine endlose Liste von zu erledigenden Aufgaben anfühlen. Ein robustes Ticketing-System organisiert nicht nur Anfragen, sondern rationalisiert auch Genehmigungen, automatisiert Antworten und stellt sicher, dass jeder Mitarbeiter schnell den benötigten Support erhält.

Während sich andere HR-Ticketing-Systeme auf die Bearbeitung einzelner Anfragen konzentrieren, geht ClickUp über das Ticketing hinaus. Es integriert die Verwaltung von Aufgaben, die Zusammenarbeit an Dokumenten und die Automatisierung durch KI, um die Workflows bei der Bereitstellung von HR-Dienstleistungen in jeder Phase zu vereinfachen und zu verbessern.

