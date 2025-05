Wie man einen Entscheidungsbaum in Excel für die Planung von Projekten erstellt

Zu erledigenWussten Sie, dass über 25 % der Unternehmen jede strategische Entscheidung ausschließlich auf der Grundlage von Daten treffen? Und fast die Hälfte verlässt sich bei den meisten Entscheidungen auf Daten, wie aus der Umfrage "Voice of the Enterprise" von S&P Global hervorgeht.

Es ist nicht überraschend, dass man sich oft durch Berge von Rohdaten wühlen muss, um die richtige Entscheidung zu treffen.

Kein Wunder, dass es zu einer wahren Datenflut kommt. Der Blick auf endlose Nummern und Tabellen kann überwältigend sein. Hier kommen visuelle Hilfsmittel ins Spiel. Mit Karten, Diagrammen, Grafiken und Boards lassen sich komplizierte Daten leichter verarbeiten.

Und dann gibt es noch die strukturierteste von allen – einen Entscheidungsbaum, die ultimative Technik zur Entscheidungsfindung. Im Gegensatz zu anderen visuellen Darstellungen, die nur Informationen anzeigen, führen Sie Entscheidungsbäume Schritt für Schritt durch jedes mögliche Ergebnis. Sie helfen Ihnen, Optionen zu vergleichen, Risiken vorherzusagen und intelligentere Entscheidungen zu treffen.

In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie einen Entscheidungsbaum in Excel erstellen, damit Sie Ihre Daten in umsetzbare Erkenntnisse umwandeln können.

Als Bonus stellen wir Ihnen auch ClickUp Mindmaps vor, das perfekte Tool, um Entscheidungsbäume zu erstellen, die Ihre Denkprozesse verdeutlichen und die Planung vereinfachen, sowie kostenlose Vorlagen für den Einstieg!

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Die Erstellung von Entscheidungsbäumen kann die Navigation durch komplexe Entscheidungen erleichtern. So erstellen Sie einen in Excel: Geben Sie zunächst Ihre Knoten und Bereiche in eine leere Excel-Tabelle ein

Fügen Sie über die Registerkarte "Einfügen" Textfelder ein, um Aktionen oder Fragen darzustellen

Fügen Sie Formen und Linien über die Registerkarte "Einfügen" hinzu, um Ergebnisse und ihre Verbindungen zu veranschaulichen

Alternativ können Sie die horizontale Hierarchie in SmartArt-Grafiken für eine organisierte, strukturierte Ansicht auswählen

Passen Sie die Platzhalter und das Layout an Ihre spezifischen Bedürfnisse an

Excel erfordert manuelle Bereiche, bietet keine benutzerdefinierten Anpassungen und hat Probleme mit großen Bäumen, was die Skalierung und visuelle Optimierung Ihrer Diagramme erschwert.

ClickUp bietet fortgeschrittene tools wie Mindmaps und Whiteboards für die Erstellung von Entscheidungsbäumen mit besserer Zusammenarbeit und Visualisierung

ClickUp integriert auch Entscheidungsbäume in Workflows und verbessert so die Verwaltung von Aufgaben und die Zusammenarbeit in Echtzeit

Wie man einen Entscheidungsbaum in Excel erstellt

Ein Entscheidungsbaum hilft dabei, den Entscheidungsprozess in Knoten zu unterteilen, die jeweils eine Phase im Entscheidungspfad darstellen:

Stammknoten : Der Ausgangspunkt des Entscheidungsprozesses, in der Regel das vorliegende Problem oder die vorliegende Frage

Entscheidungsknoten : Dies sind die Optionen oder Auswahlmöglichkeiten, die vom Stammknoten abzweigen und jeweils zu einem anderen Pfad führen

Zufällige Knoten : Nicht jede Entscheidung hat ein bestimmtes Ergebnis. Diese Knoten stellen Unsicherheiten oder Risiken auf dem Weg dar

Ergebnis-Knoten: Die potenziellen Ergebnisse jeder Entscheidung, die Sie zur bestmöglichen Lösung führen

Excel ist keine Software für Flussdiagramme, aber Sie können Ihren Entscheidungsbaum in Excel auf zwei Arten erstellen: manuell mithilfe der Formenbibliothek oder mithilfe des Features "SmartArt-Grafik".

👀 Wussten Sie schon? Entscheidungsbäume werden beim maschinellen Lernen (ML) zur Strukturierung von Algorithmen verwendet.

Los geht's.

1. Geben Sie Daten in die Tabelle ein

Öffnen Sie zunächst eine neue Excel-Tabelle und geben Sie die Daten für Ihren Entscheidungsbaum ein.

Dies umfasst die Knoten oder Bereiche, die die verschiedenen Optionen oder Entscheidungen darstellen, auf die Sie im Laufe des Prozesses stoßen werden.

2. Erstellen Sie Dialog- oder Textfelder, um Informationen anzuzeigen

Um die Hauptaktion oder -frage hinzuzufügen, klicken Sie auf die Registerkarte Einfügen, wählen Sie Textfeld aus dem Abschnitt Text aus und zeichnen Sie das Feld in der Tabelle. Geben Sie dann die Aktion oder Frage, die Sie anzeigen möchten, in das Textfeld ein.

3. Fügen Sie mögliche Ergebnisse mit Formen und Linien hinzu

Um mögliche Ergebnisse darzustellen, gehen Sie zur Registerkarte "Einfügen", wählen Sie "Formen" und dann "Gerade Linie" aus. Zeichnen Sie eine Linie, die Ihre Entscheidung oder Frage mit einem Ergebnis verbindet. Fügen Sie in der Formbibliothek Boxen oder Ovale hinzu, um jedes Ergebnis darzustellen, und verwenden Sie bei Bedarf weiterhin Linien und Formen, um weitere Ergebnisse zu veranschaulichen.

4. Erstellen Sie einen Entscheidungsbaum mit SmartArt-Grafiken in Excel

Alternativ können Sie einen Entscheidungsbaum in Excel mithilfe von SmartArt-Grafiken erstellen.

Klicken Sie zunächst auf die Registerkarte "Einfügen" und wählen Sie "SmartArt-Grafiken" aus dem Abschnitt "Illustrationen" aus

Navigieren Sie im angezeigten Dialogfeld zur Registerkarte "Hierarchie", wählen Sie die Option "Horizontale Hierarchie" aus und klicken Sie auf die Schaltfläche "OK"

Dadurch wird die SmartArt-Grafik "Horizontale Hierarchie" in Ihre Excel-Tabelle eingefügt

Um den Entscheidungsbaum benutzerdefiniert anzupassen, klicken Sie einfach auf den Platzhaltertext in den Entscheidungsfeldern und ersetzen Sie ihn durch Ihren Inhalt

Sie können auch den kleinen Editor neben der Grafik für weitere Änderungen verwenden

💡Profi-Tipp: Um die Lesbarkeit und die allgemeine Ästhetik Ihres Entscheidungsbaums zu verbessern, sollten Sie für alle Knoten und Verbindungen ein einheitliches Format verwenden (z. B. einheitliche Farben, Schriftarten und Linienstile).

👀 Wussten Sie schon? Forscher des Georgia Institute of Technology haben ein neuronales Netzwerk entwickelt, das menschliche Entscheidungsprozesse nachahmt, um die Zuverlässigkeit von Modellen für maschinelles Lernen zu verbessern.

Limits beim Erstellen eines Entscheidungsbaums in Excel

Die Erstellung eines Entscheidungsbaums in Excel ist eine praktische Möglichkeit, Entscheidungen zu planen und Ergebnisse zu visualisieren, insbesondere bei komplexen Entscheidungen.

Hier sind einige weitere Limits, auf die Sie stoßen könnten, wenn Sie ein Entscheidungsbaumdiagramm in Microsoft Excel erstellen.

Keine automatische Verzweigung: Excel bietet keine automatische Verzweigung von Entscheidungsbäumen basierend auf Eingaben, d. h. Sie müssen jeden Bereich und Entscheidungspunkt manuell erstellen, was das Risiko von Fehlern erhöht ❌

schlechte Skalierbarkeit bei großen Bäumen:* Die Rasterstruktur von Excel wird mit zunehmender Größe der Entscheidungsbäume unhandlich. Die Navigation und Bearbeitung großer Bäume kann frustrierend sein und die Leistung Ihrer Arbeitsmappe beeinträchtigen ❌

Begrenzte visuelle Attraktivität: Die Formatierungstools von Excel sind relativ einfach, was die Erstellung visuell ansprechender Entscheidungsbaumdiagramme erschwert. Für Teams, die eine ausgefeilte Optik benötigen, kann Excel einschränkend sein ❌

Limitierte benutzerdefinierte Optionen: Excel bietet zwar grundlegende Formen und Verbindungen, aber keine fortgeschrittenen Features wie Drag-and-Drop-Funktionalität oder vorgefertigte Vorlagen für Entscheidungsbäume, was die Erstellung komplexer Bäume zeitaufwendig macht ❌

Ein Benutzer von Quora sagt ,

Excel kann zwar ein nützliches Tool für die Schätzung von Softwareprojekten sein, aber seine begrenzten Funktionen, die Anfälligkeit für Fehler und die Herausforderungen bei der Zusammenarbeit können seine Effektivität bei komplexen und großen Projekten einschränken. In diesen Fällen sind spezialisierte Tools für das Projektmanagement und die Schätzung möglicherweise besser geeignet.

Erstellen Sie einen Entscheidungsbaum mit ClickUp

Excel ist zwar ein wertvolles Tool für die Erstellung grundlegender Entscheidungsbäume, aber aufgrund seiner Limits, wie mangelnde Zusammenarbeit, unübersichtliche Grafiken und Schwierigkeiten bei der Verwaltung komplexer Strukturen, sollten Sie sich nach Alternativen zu Excel umsehen.

Wenn Sie Ihre Projekte effektiver planen möchten, benötigen Sie eine innovative All-in-One-Lösung. ClickUp ist die "Alles-App für die Arbeit", die visuelle Zusammenarbeit, Wissensmanagement und Kommunikation im Team an einem Ort vereint.

ClickUp bietet zwei großartige tools – Mindmaps und Whiteboards – zur Erstellung von Entscheidungsbäumen.

Wie erstellt man einen Entscheidungsbaum mit ClickUp Mindmaps?

Mit ClickUp Mindmaps können Sie einen Entscheidungsbaum erstellen, um jede Auswahl aufzuschlüsseln und Aufgaben mühelos zu verbinden. Während Sie Ihren Entscheidungsprozess durchlaufen, können Sie Ideen in Aufgaben umwandeln, Prioritäten zuweisen und den Fortschritt in Echtzeit nachverfolgen.

Erstellen Sie Ihren eigenen Entscheidungsbaum mit ClickUp Mindmaps

Hier ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie Sie Ihren Entscheidungsbaum in ClickUp Mindmaps erstellen können:

1. Klicken Sie auf das Symbol "+" in der Ansichtsleiste, um das modale Fenster "Ansichten" zu öffnen

2. Wählen Sie Mind Map aus den verfügbaren Ansichten aus und geben Sie Ihrer Mind Map einen aussagekräftigen Namen

Wählen Sie Mindmaps aus den Ansichten aus

3. Verwenden Sie das Feature "Knoten hinzufügen", um den zentralen Knoten zu erstellen und ihn mit Ihrer Entscheidungs- oder Problemstellung zu beschreiben

Klicken Sie auf der Canva auf "Knoten hinzufügen", um mit dem zentralen Knoten zu beginnen

4. Erstellen Sie mit dem Feature "Knoten hinzufügen" zwei Bereiche (oder mehr, wenn Sie möchten) für potenzielle Ergebnisse oder Unterentscheidungen

Klicken Sie auf "Knoten hinzufügen", um weitere Knoten zu erstellen, die vom zentralen Knoten aus in verschiedene Bereiche verzweigen

5. Beschreiben Sie jeden Knoten des Ergebnisses klar mit dem potenziellen Ergebnis oder dem nächsten Schritt. Fahren Sie mit der Verzweigung für jedes Ergebnis fort und erstellen Sie eine baumartige Struktur, die alle möglichen Pfade visualisiert

6. Geben Sie die Ansicht für Ihr Team frei und arbeiten Sie mit ihm zusammen, um ein Brainstorming zu den Entscheidungen durchzuführen

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie das Feature "Re-Layout", um Ihre Mindmap schnell neu zu organisieren, wobei die Hierarchie der Karte erhalten bleibt und die Lesbarkeit verbessert wird.

Wählen Sie die Personen oder den Space aus, für die/den Sie die Ansicht freigeben möchten

Verbinden Sie die Mindmap mit den Features zur Aufgabenverwaltung, um sicherzustellen, dass Entscheidungen in umsetzbare Aufgaben umgesetzt werden. Sie können jedem Knoten eine Aufgabe hinzufügen, indem Sie auf dem jeweiligen Knoten auf "Aufgabe erstellen" klicken

Weisen Sie Aufgaben bestimmten Knoten in Ihrem Entscheidungsbaum zu

🧠 Fun Fact: Eine Studie der Cornell University zeigt, dass KI-Chatbots Entscheidungsmuster aufweisen, die weder rein menschlich noch rein rational sind, was auf eine einzigartige Mischung aus Rechenlogik hindeutet.

Wie erstellt man einen Entscheidungsbaum mit ClickUp Whiteboards?

ClickUp Whiteboard ist eine weitere hervorragende Option zum Erstellen von Entscheidungsbäumen und zur Visualisierung Ihres Entscheidungsprozesses. Sie können Ihre Optionen auf einer Karte darstellen, Aufgaben verknüpfen und potenzielle Ergebnisse in einem dynamischen Workspace anzeigen.

Von Entscheidungsbäumen bis hin zu Flows für die Benutzererfahrung – ClickUp Whiteboards können alles

So erstellen Sie einen Entscheidungsbaum in ClickUp mithilfe von Whiteboards.

Navigieren Sie zu Ihrem ClickUp-Workspace und klicken Sie auf die Schaltfläche Neu in der oberen rechten Ecke

Wählen Sie "Neu", um ein neues Element in ClickUp zu erstellen

Wählen Sie im Dropdown-Menü die Registerkarte "Whiteboard" aus. Benennen Sie Ihr Whiteboard, wählen Sie den Speicherort aus und entscheiden Sie, ob Sie es als "Privat" oder für den schnellen Zugriff als "Angeheftet" speichern möchten

Wählen Sie auf dem Pop-up-Bildschirm "Whiteboard" aus, um ein neues Whiteboard zu erstellen

Erstellen Sie das Symbol "Formen" und wählen Sie eine Form aus, um die Hauptentscheidung oder Problemstellung zu erstellen

Wählen Sie "Formen" und dann eine Form aus der Ablage, um den primären Knoten zu erstellen

Verwenden Sie das Linien- oder Pfeil-Tool, um vom Stammknoten aus Bereiche zu zeichnen. Beschreiben Sie jeden Bereich mit verschiedenen Entscheidungsoptionen oder Pfaden, um mögliche Entscheidungen zu skizzieren

Wählen Sie "Pfeil" aus der Ablage "tools", um Verbindungen zu erstellen

Verwenden Sie das Tool "Form", um am Ende jedes Bereichs Knoten (Blätter) hinzuzufügen, die die erwarteten Ergebnisse oder nächsten Schritte für jede Entscheidung darstellen

Verwenden Sie die Formen in der Ablage, um die nächsten Schritte und Ergebnisse hinzuzufügen

Fügen Sie jedem Bereich Textfelder hinzu, in denen die geschätzten Wahrscheinlichkeiten des Erfolgs für jede Entscheidung aufgeführt sind, um die Wahrscheinlichkeit jedes Ergebnisses zu quantifizieren

Klicken Sie auf die Textfelder in der Ablage, um Informationen zu den möglichen Ergebnissen hinzuzufügen

Fügen Sie Notizen oder Textfelder zu jedem Bereich hinzu, um die mit jeder Entscheidungsoption verbundenen Risiken und Kosten zu berücksichtigen und so einen fundierteren Kontext für Ihre Entscheidungen zu schaffen

Verwenden Sie Notizen aus der Ablage, um Informationen hinzuzufügen

Geben Sie das Whiteboard für die Zusammenarbeit in Echtzeit für Ihr Team frei. Sammeln Sie Feedback, nehmen Sie Aktualisierungen vor und stellen Sie sicher, dass der Entscheidungsbaum relevant bleibt und die Beiträge aller Beteiligten widerspiegelt

Geben Sie das Whiteboard für die Zusammenarbeit mit Teamkollegen frei

Möchten Sie dies auf einfachere Weise erledigen? Verwenden Sie eine kostenlose Vorlage für ein Whiteboard, um die Entscheidungsfindung zu beschleunigen und Brainstorming-Sitzungen zu starten.

Vorlage für Entscheidungsbäume von ClickUp

Die Vorlage für Entscheidungsbäume von ClickUp bietet Ihnen die Struktur, um alle Möglichkeiten zu erkunden und bessere Entscheidungen zu treffen.

Kostenlose Vorlage erhalten Erstellen Sie detaillierte und visuell intuitive Entscheidungsbäume mit der Vorlage für Entscheidungsbäume von ClickUp

Zu erledigen ist mit dieser Vorlage Folgendes:

Schnelle Nachverfolgung des Fortschritts von Entscheidungen mit Hilfe von Farben, um Hindernisse zu erkennen und den Prozess auf Kurs zu halten

Passen Sie Workflows mit benutzerdefinierten Status und Ansichten wie Liste, Gantt, Workload und Kalender an die Vorlieben Ihres Teams an

Organisieren und kategorisieren Sie Ihre Entscheidungen mithilfe von Benutzerdefinierten Feldern , um komplexe Szenarien klarer darzustellen und zu analysieren

Verknüpfen Sie Aufgaben mit Entscheidungen und richten Sie ClickUp Automatisierungen für Aktionen ein, die auf Bedingungen basieren, wodurch manuelle Arbeit reduziert und die Effizienz verbessert wird

Hier ist, was Jayson Ermac, Prozessmanager bei AI Bees, über die Verwendung von ClickUp sagt.

ClickUp bietet tools zur Visualisierung Ihrer Prozesse, Ziele usw. Es ist der Höhepunkt der Zusammenarbeit und wurde insbesondere durch die neue Ansicht "Whiteboard" verbessert.

ClickUp ist eine intelligentere Alternative für ein Entscheidungsbaumdiagramm

Warum sich mit den Limits einer Excel-Arbeitsmappe herumschlagen, wenn ClickUp eine schnellere und flexiblere Möglichkeit bietet, Entscheidungsbäume in verschiedenen Formaten zu erstellen?

Mit den Mindmaps und Whiteboards von ClickUp können Sie komplexe Entscheidungen in klare, umsetzbare Pläne umwandeln.

ClickUp bietet mehr als nur einfache visuelle Darstellungen – Ihre Entscheidungsbäume lassen sich nahtlos in Ihre Workflows integrieren und erleichtern so die Zuweisung von Aufgaben, die Nachverfolgung von Fortschritten und die Zusammenarbeit in Echtzeit.

