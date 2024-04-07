OneNote vs. Notability: Welches Notizen-Tool ist besser?

Offiziell angekündigt im Jahr 2002 wurde OneNote anders konzipiert als seine Schwesteranwendungen Excel und Word. OneNote bot besondere Funktionen, die es den Benutzern ermöglichten, ihre bevorzugten notizensysteme .

Zu Beginn des neuen Jahrzehnts, als das iPad von Apple 2010 auf den Markt kam, trat die digitale Leinwand Notability in den Bereich der Notizen-Apps ein. Die App wurde zur ersten Wahl für Schüler, die im Klassenzimmer Notizen machen.

Beide Apps sind vollgepackt mit Funktionen, die Ihnen dabei helfen, den größtmöglichen Nutzen aus Ihren Notizen zu ziehen, aber lohnt sich die Investition von Zeit und Geld?

Wenn Sie zwischen Microsoft OneNote und Notability hin und her schwanken, haben wir den ultimativen Leitfaden zu den Funktionen und Preisen der beiden Apps zusammengestellt, um Ihnen die Entscheidung für die beste Notiz-App zu erleichtern!

Fangen wir an!

Was ist OneNote?

über OneNote OneNote ist ein wahres Kraftpaket mit einzigartigen Funktionen, die Ihre Arbeit erleichtern. Hier sind einige der Funktionen, die wir für diesen Artikel ausgewählt haben:

OneNote-Hierarchie

Ihr Office 365-Konto bietet ein Standard-Notizbuch mit optionalen Abschnitten und Seiten, die Sie mit nur wenigen Klicks anpassen können. Benennen Sie die Notizbücher nach Ihrem Thema oder Ihrer Idee. Dann können die Abschnitte wie Kapitel mit organisierten Elementen auf verschiedenen Seiten wirken.

Stellen Sie sich das OneNote-Notizbuch als Ihr physisches Buch mit Kapiteln und Seiten vor. Und das Erstellen eines neuen Notizbuchs ist ein Kinderspiel!

über OneNote

Es kommt häufig vor, dass Elemente mit ähnlichen Eigenschaften in verschiedenen Abschnitten oder Seiten ein getrenntes Leben führen. Wie kann man sie gruppieren, damit sie miteinander kommunizieren?

Nutzen Sie die OneNote-Tags, um dies zu ermöglichen.

über OneNote Die App ermöglicht es Ihnen auch, so viele Tags zu erstellen und hinzuzufügen, wie Sie benötigen. Die Vorteile? Sie können bestimmte Elemente in mehreren Notizbüchern, Seiten oder Abschnitten klassifizieren, kontextualisieren und identifizieren!

OneNote Haftnotizen

Wenn diese Funktion in Ihrer OneNote-Anwendung fehlt, können Sie sie kostenlos aus dem Microsoft Store installieren!

Für alle, die viel unterwegs sind, ist sie auf Mobiltelefonen sogar noch besser. Notieren Sie einfach Ihre Notiz, und sie wird sofort mit Ihrem PC, Laptop oder anderen Geräten synchronisiert.

über Microsoft

OneNote OCR

OneNote verfügt auch über eine optische Zeichenerkennung (OCR), mit der Sie bearbeitbare Texte in einem Bild extrahieren und lesen können. Sie können den Text aus dem Bild kopieren, ihn in ein textbasiertes Programm (wie MS Word) einfügen und bearbeiten.

Möchten Sie nur einige Texte kopieren und einfügen, ohne alle Bilder in bearbeitbare Texte umwandeln zu müssen? Mit ein paar Klicks können Sie sie durchsuchen.

über OneNote

OneNote Immersive Reader

OneNote weiß, dass der digitale Raum Sie schnell mit Ablenkungen überfordern kann. Deshalb haben sie einen immersiven Reader für konzentriertes Lesen eingeführt.

Die Funktion entschlackt Ihren Bildschirm, damit Sie sich nur auf den Text konzentrieren können. Sie können auch den Platz, die Hintergrundfarbe, die Schriftart und die Textgröße anpassen.

über Microsoft Wenn Sie Audioaufnahmen von Besprechungen oder Vorlesungen haben, ist eine der spannenden Funktionen von OneNote die Umwandlung von Sprache in Text, damit Sie im Raum präsent und konzentriert bleiben!

OneNote-Preise

Microsoft bietet OneNote kostenlos an!

Aber es gibt einen Haken: Um Premium-Funktionen freizuschalten und den erweiterten Speicherplatz in OneDrive zu nutzen, müssen Sie Microsoft 365\ abonnieren.

Die gute Nachricht? Für jeden Plan gibt es ein 1-monatiges kostenloses Abonnement zum Testen.

Microsoft 365 Family (99,99 $/Jahr oder 9,99 $/Monat) 5 Plätze insgesamt 6TB Cloud-Speicher insgesamt Kompatibel mit Android, iOS, Windows und Mac

(99,99 $/Jahr oder 9,99 $/Monat) Microsoft 365 Personal ($69,99/Jahr oder $6,99/Monat) nur 1 Person 1 TB Cloud-Speicher Kompatibel mit Android, iOS, Windows und Mac

($69,99/Jahr oder $6,99/Monat)

Was ist Notability?

über Notierbarkeit Notability ist eine einfache App für Notizen und PDF-Anmerkungen, die sich an Benutzer richtet, die den Apple Pencil zum Zeichnen und Markieren von Dokumenten verwenden möchten. Schauen wir uns einige der wichtigsten Funktionen genauer an:

Notability Neue Notizbücher

Erstellen Sie ein Notizbuch von Grund auf oder verwenden Sie eine Community-Vorlage aus der Notability-Galerie! Sie können die Seitenfarbe, den Rasterabstand, die Ausrichtung und vieles mehr der Vorlage anpassen.

über Notierbarkeit Und wenn Sie mit der Vorlage nicht ganz zufrieden sind, können Sie Ihre eigene erstellen und für zukünftige Arbeiten speichern.

Dank der mobilen Reaktionsfähigkeit von Notability können Sie Ihre Arbeit auf einem Laptop beginnen und mit einem Tablet abschließen. Einige Benutzer klagen jedoch über Synchronisierungsprobleme, seien Sie also vorsichtig.

Notability Schreibwerkzeuge

Wählen Sie aus einer Fülle von Stiften, um Ihre Gedanken in Worte oder Zeichnungen zu verwandeln: Füllfederhalter, Kugelschreiber, gepunktet und gestrichelt. Und wenn Sie eine bestimmte Farbästhetik bevorzugen, können Sie bis zu 64 benutzerdefinierte Farben zu Ihrer Notability-Palette hinzufügen!

Mit dem Textmarker können Sie jederzeit auf wichtige Punkte in Ihren Notizen zurückgreifen. Und der Radiergummi hilft, alles perfekt zu machen.

Haben Sie keinen Platz mehr? Kein Problem! Mit der Zoomfunktion können Sie kleine Notizen einfügen.

Und das Lasso-Werkzeug ist eine weitere großartige Ergänzung, mit der Sie kreativ werden können: Ändern Sie Ihren Inhaltsstil, duplizieren Sie Objekte, ändern Sie die Größe der Notizen, gruppieren Sie die Auswahl und vieles mehr!

über Notierbarkeit

Notability Haftnotizen und Aufkleber

Digitale Aufkleber

sind in der Welt der Notizen auf dem Vormarsch. Und Notability enttäuscht hier nicht. Es bietet zahlreiche Sticker, um eine Geschichte auf Ihre Weise zu erzählen!

In der Galerie stehen kostenlose Sticker zur Verfügung, wenn Sie sich nicht für Kunst begeistern können. Diese Funktion funktioniert allerdings nur mit handschriftlichen Elementen, nicht mit Text oder Bildern.

über Notierbarkeit

Notability OCR

Auch Notability will bei der OCR-Technologie (Optical Character Recognition) nicht zurückstehen. Die App kann Text in Bildern erkennen und handschriftliche Wörter in Texte in 22 Sprachen umwandeln. Wenn die handschriftlichen Notizen Fehler enthalten, kann Notability Ihnen helfen, diese vor der Konvertierung zu korrigieren.

Für diejenigen, die ihre Notizbücher mit mathematischen Gleichungen füllen, kann Notability Gleichungen mithilfe der OCR-Funktion in skalierbare und hochwertige Bilder konvertieren. Das Ändern der Größe, Drehen oder Einfügen von Text in die Bilder ist ganz einfach.

Mathematik und Chemie haben Regeln. Die OCR von Notability hat auch Regeln für die Konvertierung von Gleichungen. Aber sie sind nicht schwer zu befolgen!

über Notierbarkeit

Notability Preisgestaltung

Notability hat auch einen 100% kostenlosen Plan.

Der Premium-Plan ist jedoch die bessere Option, wenn Sie die volle Leistungsfähigkeit der App nutzen möchten.

Kostenlos PDF-Import und -Anmerkungen Galerie und Vorlagen Benutzerdefinierte Sticker Präsentationsmodus Verschiedene Freigabe- und Exportoptionen, und mehr

Plus (Preis variiert je nach Region) Handschrift-Konvertierung und -Suche Unbegrenzte Bearbeitungen und Notizen iCloud-Synchronisierung Mathematische Konvertierung Jahresplaner und Journale, und mehr

(Preis variiert je nach Region)

Notability vs. OneNote Funktionen im Vergleich

OneNote vs. Notability: Preisgestaltung

Sie möchten eine hochmoderne App für Notizen, die nicht das Budget sprengt. Welche App ist also budgetfreundlich?

OneNote

Sie können die OneNote-App kostenlos herunterladen und verwenden.

Mit dem kostenlosen Tarif erhalten Sie jedoch nur 60 MB Speicherplatz und grundlegende Funktionen. Außerdem können Sie Notizen nur auf zwei Geräten synchronisieren.

Möchten Sie Premium-Funktionen wie Freigabeoptionen und Sticker erhalten? Das Microsoft 365-Abonnement kostet 6,99 $/Monat.

Notierbarkeit

Ein kostenloser Notability-Plan kann der Startschuss für Ihre Reise in die Welt der Notizen sein. Die kostenlose Version von Notability schränkt jedoch den Umfang der Bearbeitungsmöglichkeiten ein.

Notability Plus bietet unglaublich viele Funktionen, wie z. B. handgefertigte Aufkleber, mathematische Konvertierung und Handschrifterkennung. Außerdem können Sie so viel schreiben, wie Sie möchten.

Je nachdem, in welcher Region Sie leben, variiert der Preis der App.

OneNote vs. Notability: Benutzerfreundlichkeit und Zugänglichkeit

Sie wünschen sich eine übersichtliche App, mit der Sie mühelos schreiben und mehr erledigen können. Lassen Sie uns herausfinden, wer hier gewinnt.

OneNote

Microsofts App für Notizen bringt Ihr Organisationstalent auf ein neues Niveau. Mit separaten Notizbüchern, Abschnitten und Seiten können Sie eine leistungsstarke Arbeitsmappe erstellen.

Diese App ist auch plattformübergreifend, sodass Sie Ihre Erfahrungen auf iOS-, Android- und Windows-Geräten fortsetzen können.

Die Benutzerfreundlichkeit der App könnte jedoch noch etwas verbessert werden. Wenn Sie neu im Microsoft-Ökosystem sind, können Sie sich leicht im Wald der Funktionen verirren.

über OneNote Notierbarkeit

Das intuitive Layout von Notability mit seinen leistungsstarken Skizzierwerkzeugen ist das, was die meisten Leute an dieser App reizt.

Aber es gibt eine ganze Gruppe von digitalen Notizenmachern, die keinen Zugang zu dieser App haben, weil sie nur über den App Store von Apple angeboten wird. Wenn Sie an Notability als Tool für die Zusammenarbeit im Team interessiert sind, müssen Sie sicherstellen, dass sie Apple-Benutzer sind, um diese App herunterladen zu können.

Ununterbrochenes Schreiben lässt die Ideen fließen. Hier sehen Sie, wie die beiden Giganten miteinander konkurrieren.

OneNote

Der OneNote-Radiergummi lässt sich nicht nahtlos bedienen. Das macht das Radieren zu einer unbeholfenen Angelegenheit.

Aber die App macht diese Einschränkung durch einen brillanten und glatten Textmarker wieder wett. Sie haben nicht mit unschönen Schattierungen zu kämpfen.

OneNote bietet außerdem einen zusätzlichen Finger für Ihre Schreib- und Zeichenaufgaben. Wir sprechen hier von der Unterstützung des Stylus.

Außerdem verfügt es über eine OCR-Funktion, die Ihre Handschrift in Text umwandelt. Allerdings ist die Handschrift nicht so robust und klar wie die von Notability, trotz des letzten Updates.

Notability

Wenn es um den Radiergummi geht, lässt Notability OneNote im Stich. Sie können die Größe des Radiergummis ändern und Ihren Text pixelweise löschen, um sicherzustellen, dass Ihre Arbeit nicht durcheinander gerät.

Aber der Textmarker ist eine andere Geschichte. Die Überlappungen können hässliche Spuren hinterlassen und Sie vom Lesen Ihrer Notizen abhalten.

Was die Stylus-Unterstützung angeht, so ist es hier unentschieden.

Wie sieht es mit Handschrift und OCR aus? Notability holt sich wieder die Trophäe. Sie werden es lieben, Ihre handschriftlichen Notizen in Zukunft wieder zu lesen.

über Notierbarkeit

OneNote vs. Notability auf Reddit

Wir haben uns auf Reddit umgehört, wie die Diskussion zwischen OneNote und Notability verläuft. Wenn Sie suchen OneNote vs. Notability auf Reddit scheinen viele Benutzer die Audioaufnahme- und -bearbeitungsfunktionen von Notability zu bevorzugen:

"Audioaufnahmen, Geschwindigkeit beim Verschieben/Bearbeiten von handschriftlichen Notizen, Drucken/Paginieren war bei OneNote so eine PITA. Ich habe das Gefühl, dass Notability besseres Papier/Hintergründe hat."

Andere Reddit-Nutzer merkten an, dass trotz der Audioaufnahmefunktionen von Notability auch OneNote große Vorteile bietet:

"Organisation ist der Grund, warum OneNote so gut ist. Ich hatte eine ganze Enzyklopädie an Informationen in OneNote, und ich kann immer noch alles finden, was mir einfällt. Die ausklappbaren Gliederungen sind fantastisch."

Notability vs. OneNote: Wer gewinnt?

Die dreistufige Hierarchiestruktur von OneNote ermöglicht es Ihnen, Ordner iterativ zu erstellen. Aber die vielen Funktionen können Sie auf eine komplizierte Reise schicken.

Notability bietet Ihnen Unterteilungen, um Ihre Organisation zu verbessern. Und die Benutzerfreundlichkeit ist der Grund, warum es OneNote übertrifft.

OneNote macht keinen Unterschied zwischen den Plattformen und stellt sicher, dass Sie Ihre Notizen auf allen Geräten nutzen können, die Sie lieben. Notability hingegen ist nur für Apple-Nutzer zugänglich.

Der Radiergummi von OneNote ist nicht gerade brillant, aber der Textmarker macht diese Irritation wieder wett. Im Gegensatz dazu bietet Notability einen leistungsstarken Radierer, aber der Textmarker ist eine Enttäuschung.

Beide Anwendungen bieten eine innovative Stylus-Unterstützung und OCR. Die Handschriftfunktion von Notability übertrifft jedoch die von OneNote.

Also, zurück zur großen Frage: Wer gewinnt?

Notability!

Mit seinen fortschrittlichen Funktionen, dem günstigen Preis, der Benutzerfreundlichkeit und der plattformübergreifenden Nutzung ist es OneNote mehrere Schritte voraus.

Aber wenn Sie sich über die Nachteile von Notability Sorgen machen, haben wir eine bessere Lösung für Sie - ClickUp!

Treffen Sie ClickUp: Die beste Alternative zu OneNote und Notability

ClickUp ist eine All-in-One-Produktivitätsplattform, auf der Teams zusammenkommen, um ihre Arbeit mithilfe von Aufgaben, Dokumenten, Chat, Zielen, Whiteboards und vielem mehr zu planen, zu organisieren und gemeinsam zu bearbeiten. ClickUp lässt sich mit wenigen Klicks leicht anpassen und ermöglicht es Teams jeder Art und Größe, ihre Arbeit effektiver zu erledigen und die Produktivität in neue Höhen zu treiben!

Von Wegwerf-Notizen bis hin zu Ihren wichtigsten Arbeiten - der Free Forever Plan von ClickUp ist vollgepackt mit zeitsparenden Funktionen:

ClickUp Docs

ClickUp Docs erlaubt umfangreiche Formatierungen und Schrägstrich-Befehle um effizienter zu arbeiten ClickUp-Dokumente integrieren Sie mit Ihrem projekte und Aufgaben so können Sie sich durch Ihre wissensbasis ohne jegliche Reibung. Und wenn Sie ein Fan sind von bidirektionale Verlinkung sie lieben die Relationships ClickApp in Docs. Verknüpfen Sie einfach Dokumente und Aufgaben aus einem anderen Dokument heraus, damit Sie überall, wo Sie sie brauchen, auf Ressourcen verweisen können!

Hier sind weitere großartige Funktionen in Docs:

Wählen Sie ein benutzerdefiniertes Titelbild aus der Galerie, Ihrem Desktop, einem Link oder der Unsplash-Bibliothek

Aktivieren Sie den Fokusmodus, damit Sie sich jeweils auf einen Textblock konzentrieren können

Weisen Sie Antworten in Form von Threads zu, damit keine Aktionspunkte verloren gehen

Erstellen Sie Vorlagen und greifen Sie darauf über die rechte Seitenleiste zu

Notepad von ClickUp

Laden Sie die Chrome-Erweiterung von ClickUp herunter, um von praktisch überall im Web auf Ihren Notizblock zuzugreifen, eine Aufgabe zu erstellen und mehr

Verbringen Sie die meiste Zeit in Ihrem Chrome-Browser? Sie brauchen Notepad von ClickUp ! Sie müssen nicht mehr zwischen Registerkarten und Anwendungen hin- und herwechseln, um Notizen zu machen. Die schwebenden Aktionsschaltflächen sind da, wenn Sie sie brauchen, um eine schnelle Notiz zu erfassen oder eine Aufgabe zu erstellen!

Hier sehen Sie, was Sie mit der ClickUp Chrome-Erweiterung :

/Slash-Befehle : Formatieren Sie Ihre Notizen mit Überschriften, fetten Schriftarten, Listen und vielem mehr

: Formatieren Sie Ihre Notizen mit Überschriften, fetten Schriftarten, Listen und vielem mehr Ziehen und ablegen : Fügen Sie Bilder, Gifs, Videos und andere Dateien direkt in Ihre Notizen ein

: Fügen Sie Bilder, Gifs, Videos und andere Dateien direkt in Ihre Notizen ein Suchen : Durchsuchen Sie Ihre Notizen nach Schlüsselwörtern, die im Titel oder in der Beschreibung einer Notiz enthalten sind

: Durchsuchen Sie Ihre Notizen nach Schlüsselwörtern, die im Titel oder in der Beschreibung einer Notiz enthalten sind Archivieren/Entarchivieren : Archivieren Sie Ihre Notizen oder heben Sie die Archivierung auf

: Archivieren Sie Ihre Notizen oder heben Sie die Archivierung auf Konvertieren: Konvertieren Sie Ihre Notiz in eine Aufgabe - oder ein Dokument!

ClickUp Whiteboards

Einfaches Konvertieren von Elementen innerhalb eines ClickUp Whiteboards in Aufgaben

Wenn Ihr stil des Notizenmachens visuelle Elemente und Blöcke von Objekten bevorzugt, die strategisch auf einer digitalen Leinwand platziert sind, versuchen Sie ClickUp-Whiteboards ! Perfekt für persönliche Projekte oder gemeinsame besprechungsnotizen whiteboards überbrücken die Lücke zwischen Brainstorming und Arbeitserledigung.

Hier sind andere Dinge, die Sie mit Whiteboards tun können:

Verwendung von /Slash-Befehlen zur Formatierung von Elementen wie Bannern, Überschriften, Hervorhebungen und Codeblöcken

Erstellen Sie ein Whiteboard von Grund auf oder verwenden Sie eine vorgefertigte Vorlage für Ihren Anwendungsfall

Formen, Haftnotizen oder Text in eine Aufgabe umwandeln

@mention Personen, Aufgaben und Docs erwähnen

Organisieren Sie alle Ihre digitalen Papiere in ClickUp

Für unser persönliches und berufliches Wachstum ist es eine Notwendigkeit geworden, Notizen zu machen. Es hilft nicht nur, unsere Leistung zu verbessern, sondern wir schaffen auch mehr Platz in unseren Köpfen für neues Wissen.

OneNote und Notability gehören zu den besten apps für Notizen aber sie sind nicht für jeden geeignet. Wenn Sie wirklich eine Produktivitätsplattform für Ihre Notizen suchen, versuchen Sie ClickUp -Es gehört Ihnen für immer!