die 10 besten Notability-Alternativen und Konkurrenten 2024

Im digitalen Zeitalter ist eine leistungsstarke App für Notizen nicht nur ein Luxus, sondern eine Notwendigkeit. Sie ist die Geheimwaffe, die uns organisiert, fokussiert und produktiv hält, egal ob wir im Sitzungssaal, im Klassenzimmer oder im bequemen Heimbüro sitzen.

Für viele ist die bevorzugte App Notability ist bekannt für seine nahtlose Integration und seine beeindruckenden Funktionen. Aber was ist, wenn Sie nach etwas anderem suchen?

Vielleicht sehnen Sie sich nach erweiterten Projektmanagement-Funktionen. Vielleicht brauchen Sie ein Tool für Notizen, das sich nahtlos in Ihr bestehendes technisches System einfügt. Oder Sie sind einfach ein rastloser Entdecker, der immer auf der Suche nach innovativen technischen Lösungen ist.

Was auch immer Ihr Grund sein mag, Sie sind hier, um nach Alternativen zu Notability zu suchen, nach den Konkurrenten, die dieser beliebten App den Rang ablaufen. In diesem umfassenden Beitrag lüften wir den Vorhang für die erstklassigen Notability-Konkurrenten, die derzeit den Markt aufmischen.

Wir gehen auf ihre herausragenden Funktionen ein, wägen ihre Vor- und Nachteile ab und geben Ihnen das nötige Insiderwissen, um die beste Entscheidung für Ihre individuellen Anforderungen zu treffen. Wenn Sie also bereit sind, Ihre Produktivität zu steigern und Ihren Workflow zu verbessern, bleiben Sie dran.

Worauf sollten Sie bei Notability-Alternativen achten?

Bei der Suche nach den besten Notability-Alternativen sollten Sie einige Schlüsselfaktoren im Auge behalten. Wenn Sie diese Punkte berücksichtigen, können Sie sicherstellen, dass Sie die beste App für Notizen finden, die am besten auf Ihre spezifischen Bedürfnisse und Ihren Arbeitsstil abgestimmt ist:

Benutzerfreundlichkeit: Eine intuitive, benutzerfreundliche Oberfläche ist ein Muss inapps für Notizen. Sie brauchen ein Tool, das schnell zu beherrschen ist, unabhängig von Ihren technischen Kenntnissen

Die besten Apps für Notizen sollten über mehrere Geräte und Betriebssysteme zugänglich sein - einschließlich iOS, Android, Windows und macOS - um einen nahtlosen Arbeitsablauf und Komfort zu gewährleisten Leistungsstarke Schreib- und Skizzierwerkzeuge: Ein reichhaltiges Angebot an Schreib- und Skizzierfunktionen, wie verschiedene Stifttypen, Farben und Stiftstärken, sind für detaillierte Notizen unerlässlichbesprechungsnotizen, das Zeichnen von Diagrammen oder das Skizzieren von Ideen

Ihre neue App für Notizen sollte gut mit den anderen Apps in Ihrem technischen Ökosystem zusammenarbeiten. Starke Integrationsfunktionen mit beliebten Plattformen wie Google Drive, Dropbox, Slack und anderen sind ein großes Plus Kollaborationsfunktionen: Wenn Sie Teil eines Teams sind, können Funktionen, die die Zusammenarbeit fördern - wie gemeinsame Notizen, Echtzeitbearbeitung und Kommentarbereiche - Ihren Arbeitsablauf erheblich verbessern

Die 10 besten Notability-Alternativen für das Jahr 2024

Die Suche nach dem perfekten Tool für Notizen und Skizzen gleicht der Suche nach einer Nadel im digitalen Heuhaufen. Die Landschaft entwickelt sich ständig weiter, und der Schlüssel dazu ist, ein Tool zu finden, das mit Ihren Bedürfnissen Schritt hält. In diesem Abschnitt stellen wir Ihnen die besten Notability-Alternativen auf dem Markt vor, wobei jede App für sich genommen ein Star ist.

Ganz gleich, ob Sie als Student Notizen machen, als Freiberufler ein Projekt skizzieren oder als Berufstätiger ein komplexes Arbeitspensum bewältigen - eine dieser Notability-Alternativen könnte Ihr neuer Produktivitätsbegleiter werden.

1.

ClickUp

Organisieren Sie Ihre Gedanken sofort mit Rich Text Editing in ClickUp's Notepad

Stellen Sie sich vor, Sie hätten einen persönlichen Notizblock zur Hand, der mit beeindruckenden Funktionen wie dem Erweitern von Notizen, dem Rückgängigmachen von Änderungen und der umfangreichen Bearbeitung mit /Slash-Befehlen ausgestattet ist. ClickUp bietet all dies und mehr als eine der besten Anwendungen für Notizen und Produktivitätswerkzeuge.

Als vollwertige Projektmanagement-Lösung befähigt ClickUp jeden

team zur nahtlosen Kommunikation

und Projekte in einem einzigen Bereich zu verwalten.

Die Funktionen "Docs", "Notepad", "Mind Maps" und "Whiteboards" sind die herausragenden Alternativen zu Notability, die alle Ihre Anforderungen an die Erstellung von Notizen erfüllen, und zwar bei jedem Schritt.

ClickUp beste Eigenschaften

Innovatives, expandierendes Notizsystem, das das Organisieren und priorisierung von Aufgaben unkomplizierter macht

Die eingebaute Versionshistorie ermöglicht es Ihnen, Änderungen an Ihren Notizen einfach rückgängig zu machen

Die /Slash-Befehlseingabeaufforderungen bieten ein reichhaltiges Bearbeitungserlebnis und vereinfachen die Formatierung Ihrer Notizen oder die Ausführung von Befehlen

ClickUp-Whiteboards helfen Ihnen bei der visuellen Planung und Ausführung von Projekten

ClickUp-Dokumente bietet eine Plattform für die Erstellung umfassender projektdokumentation , Wikis, Besprechungsnotizen, To-Do-Listen und vieles mehr (siehe auch unsere Meeting Note Style Vorlage für einen Vorgeschmack auf diese Funktionalität) Diese Dokumente können gemeinsam genutzt, bearbeitet und gemeinsam bearbeitet werden, was sie zu einem hervorragenden Werkzeug für teambasierte Projekte macht

ClickUp AI : Verwenden Sie AI, um Ihre Notizen zusammenzufassen und kI-Inhalte schneller erstellen

ClickUp Einschränkungen

Bei all den Funktionen, die ClickUp bietet, kann die Lernkurve steil sein, besonders für Anfänger, die nur eine einfache App für Notizen suchen

ClickUp Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Business Plus : $19/Monat pro Benutzer

: $19/Monat pro Benutzer Unternehmen : Preise auf Anfrage

: Preise auf Anfrage ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Tarifen für $5 pro Workspace-Mitglied pro Monat verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

4.7/5 (2,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

2. GuteNoten

über

GoodNotes

Die nächste App für Notizen ist für diejenigen unter Ihnen, die das Gefühl der Handschrift mit dem Komfort einer digitalen Plattform verbinden möchten.

GoodNotes ist eine erstklassige App für Notizen, die sich durch ihre einzigartige Handschriftfunktion auszeichnet. Sie ist besonders nützlich, um Anmerkungen direkt in PDFs zu machen und bietet eine Schnittstelle, die das Gefühl des Schreibens auf Papier imitiert.

Das Tool verfügt über eine große Auswahl an Schreiboptionen, die das Handschrift-Erlebnis noch vielseitiger machen.

Die Durchsuchbarkeit ist eine weitere zentrale Stärke dieser Notability-Alternative. Sie unterstützt die Suche in handschriftlichen Notizen, getipptem Text und sogar im Text von PDF-Dateien. Diese Funktion spart Zeit und verbessert die Produktivität, da Sie nicht manuell durch Ihre handschriftlichen Notizen blättern müssen, um die benötigten Informationen zu finden.

GoodNotes beste Eigenschaften

Hervorragend geeignet für digitale handschriftliche Notizen auf PDFs mit mehreren Schreiboptionen

Handschrifterkennungstechnologie für einfache 1-on-1-Besprechung oder Notizen zu machen

Ermöglicht das Scannen von Dokumenten und handschriftlichen Notizen

GoodNotes Einschränkungen

Es fehlen vorgefertigte Formen im Formwerkzeug

Nicht verfügbar für Windows oder Android

Einige Benutzer haben festgestellt, dass die App langsamer wird, wenn zu viele Bilder hinzugefügt werden

GoodNotes Preise

Frei für die ersten drei Notizbücher

für die ersten drei Notizbücher Vollversion: $8.99 einmalig bezahlt

GoodNotes Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (30+ Bewertungen)

4.8/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (40+ Bewertungen)

3. NoteLedge

über

NoteLedge

Integrieren Sie mit NoteLedge Video- und Audioaufnahmen direkt in Ihre Notizen. Mit dieser Plattform können Sie interaktive Notizen erstellen, die den Inhalt noch ansprechender und umfassender machen.

Mit nur wenigen Klicks können Sie Mediendateien in Standardnotizen einfügen und so Ihren Notizen eine zusätzliche Informationsebene hinzufügen.

Das Tool bietet außerdem eine reibungslose Synchronisierung über verschiedene Geräte hinweg. Das Layout von NoteLedge ist übersichtlich und macht es einfach, Aufgaben zu verwalten und Ihre Aufgabenlisten, sensiblen Notizen und Projekte in separaten Ordnern zu organisieren.

NoteLedge beste Eigenschaften

Erstellt interaktive Notizen mit Medienintegration

Gute geräteübergreifende Synchronisierung mit der Notizen-App

Organisiertes Layout für einfache Projektverwaltung

NoteLedge Einschränkungen

Nutzer haben darauf hingewiesen, dass die anfängliche Nutzung aufgrund fehlender Tutorials schwierig sein kann

Es fehlen professionelle Werkzeuge für die Retusche von Fotos und Effekten

NoteLedge Preise

Basic: Kostenlos

Kostenlos Pro: $2,49/Monat

$2,49/Monat Kreativität 365: $4.99/Monat

NoteLedge Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (10 Bewertungen)

4.7/5 (10 Bewertungen) Capterra: 5/5 (1 Bewertung)

4. Simplenote

Über

Simplenote

Wie der Name schon sagt, ist Simplenote eine kostenlose, schnörkellose, intuitive App für Notizen, die mehrere Plattformen unterstützt, darunter iOS, Android, Mac, Windows und Linux.

Simplenote unterstützt auch das Schreiben, die Vorschau und die Veröffentlichung von Notizen im Markdown-Format, einer Auszeichnungssprache mit einer Syntax zur Formatierung von einfachem Text. Diese Funktion macht das Schreiben sauber, konzentriert und ablenkungsfrei.

Die besten Funktionen von Simplenote

Bietet Checklisten, damit Sie Ihre To-Do-Liste übersichtlich halten können

Der Notizverlauf erleichtert das Auffinden archivierter Informationen

Der Versionsverlauf ermöglicht es Ihnen, Änderungen zu verfolgen und zu früheren Versionen Ihrer Notizen zurückzukehren

Einschränkungen von Simplenote

Fehlt zusammenarbeit im Team und Funktionen zur gemeinsamen Nutzung

Notizen werden nur durch Markierungen organisiert, keine hierarchische Organisation oder Archivierung

Eingeschränkte Anpassbarkeit und nur Unterstützung für Textnotizen

Preise für Simplenote

Kostenlos

Simplenote Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (25+ Bewertungen)

4.1/5 (25+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (10+ Bewertungen)

5. Tintenfisch

über

Tintenfisch

Es ist eher als Skizzenwerkzeug bekannt, aber Notizenmacher können mit Squid echte Handschrift erfassen, als würden sie ein traditionelles Notizbuch benutzen. Sie können sogar mit Radiergummis und verschiedenen Papiersorten und -größen arbeiten.

Squid beste Eigenschaften

Mit Vektorgrafiken zum nahtlosen Vergrößern und Verkleinern von Bildern ohne Qualitätsverlust

Verwenden Sie einen aktiven Stift, um wie früher zu schreiben, ohne sich Sorgen zu machen, dass Sie Tinte an Ihre Hände bekommen!

Notieren Sie schnell Ihre Notizen und Gedanken auf PDFs oder Bildern

Squid Einschränkungen

Premiumfunktionen sind für iOS- und Mac-Geräte nicht verfügbar

Grundlegende Funktionen zum Erstellen von Notizen, wie z. B. Rahmen um Textfelder, fehlen

Einige fanden die Cloud-Synchronisierungsfunktionen unzureichend

Preise für Squid

Kostenlos

Premium: $1/Monat oder $10/Jahr

Squid-Bewertungen und Rezensionen

Keine Bewertungen auf G2 oder Capterra

6. Microsoft OneNote

über

Microsoft

Microsoft OneNote ist eine völlig kostenlose App für digitale Notizen, mit der Sie Notizen speichern, freigeben und erstellen können. Eines der herausragenden Merkmale von OneNote ist die frei gestaltbare Arbeitsfläche, auf der Sie überall schreiben oder zeichnen können.

Benutzer bezeichnen das einzigartige Organisationssystem von OneNote, das Notizbücher, Abschnitte und Seiten zum Speichern von Notizen verwendet, als äußerst effizient.

Die besten Funktionen von Microsoft OneNote

Hervorragend geeignet für Anmerkungen zu PDFs

Bietet sowohl Tastatureingabe als auch Skizzen in einer App

Synchronisiert Notizen automatisch mit der Cloud

Einschränkungen von Microsoft OneNote

Einige Nutzer berichten, dass Inhalte beim Einfügen in OneNote ihre Formatierung verlieren können

Benutzer haben festgestellt, dass Synchronisierungsprobleme zum Verlust von Notizen führen können

Keine Funktionen für digitale handschriftliche Notizen

Preise für Microsoft OneNote

Kostenlos

Microsoft OneNote Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (1,800+ Bewertungen)

4.5/5 (1,800+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (1,350+ Bewertungen)

7. Evernote

Über

Evernote

Evernote ist eine bekannte Notability-Alternative und steht auf mehreren Listen der besten Apps für Notizen. Mit diesem Tool können Sie Ideen, Bilder und Sprachnotizen festhalten. Darüber hinaus ist dieses Notizentool besonders nützlich, um schnelle Notizen zu machen und sie für spätere Referenzen zu speichern.

Der Rich-Text-Editor von Evernote unterstützt eine Vielzahl von Formatierungsoptionen, darunter fett, kursiv, unterstrichen, durchgestrichen, hervorgehoben und mehr.

Eine der wertvollsten Funktionen von Evernote ist die robuste Suchfunktion. Sie können Ihre Notizen schnell auffinden, auch wenn sie in Bildern oder PDFs gespeichert sind.

Die besten Funktionen von Evernote

Unterstützt PDF-Anmerkungen

Verknüpfung von Notizen mit Kalenderereignissen

Aufzeichnung von Audionotizen

Hervorragend geeignet für die gemeinsame Erstellung von Notizen

Einschränkungen von Evernote

Einige Benutzer haben von Problemen mit der Synchronisierung und langsamen Ladezeiten berichtet

Komplizierter Prozess beim Hinzufügen von Notizen zu Notizbüchern

Preise für Evernote

Kostenlos

Persönlich: $14.99/Monat

$14.99/Monat Professionell: $17.99/Monat

Evernote Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (1,900+ Bewertungen)

4.4/5 (1,900+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (8,000+ Bewertungen)

8. Zoho Notebook

über

Zoho Notizbuch

Für das ultimative Marie Kondo-Erlebnis sollten Sie sich Zoho Notebook ansehen. Die Benutzer lieben das innovative Organisationssystem dieser App. Es ermöglicht den Benutzern, ihre Notizen in verschiedene Notizbücher zu kategorisieren, die jeweils ein anpassbares Cover haben. Dadurch wird der Organisationsprozess um eine visuelle Ebene erweitert, die es einfacher macht, bestimmte Notizen aufzufinden.

Die Synchronisierungsfunktion von Zoho Notebook stellt sicher, dass Ihre Notizen immer verfügbar sind, unabhängig von dem Gerät, das Sie gerade benutzen. Dies kann die Produktivität verbessern und viel Zeit sparen, insbesondere für Benutzer, die häufig zwischen verschiedenen Geräten wechseln.

Die besten Funktionen von Zoho Notebook

Ermöglicht die Organisation von Notizen in verschiedenen Notizbüchern mit anpassbaren Deckblättern

Hervorragende Synchronisierungsfunktion zwischen Geräten

Unterstützt das Hinzufügen von Multimedia zu Notizen

Einschränkungen von Zoho Notebook

Fehlende Handschrifterkennungsfunktion

Unterstützt keinen Offline-Zugriff

Preise für Zoho Notebook

Notebook Essential: $0

$0 Notizbuch Pro: $1.99/Monat

Zoho Notebook Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (60+ Bewertungen)

4.4/5 (60+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (70+ Bewertungen)

9. Notion

über

Begriff

Notion ist bekannt für seine Flexibilität, seine Anpassungsfähigkeit und seine eleganten Webseiten und kann alles sein, was Sie brauchen. Ob Sie nun Moodboards erstellen, eine persönliche

wiki

, Projekte verwalten oder einfach nur Notizen machen - all das können Sie in einem einzigen Arbeitsbereich erledigen.

Eine der größten Stärken der App liegt in ihrer Vielseitigkeit. Mit dieser Notability-Alternative können Sie schnell eine Seite für nahezu jede Aufgabe einrichten und Ihr eigenes System von Grund auf aufbauen.

Notion unterstützt alle Arten von Inhalten, von Bildern bis hin zu App-Einbettungen, und ist damit eine robuste Plattform für das Sammeln und Organisieren von Informationen.

Die besten Funktionen von Notion

Bietet mehr als 1.000 von der Community erstellte Vorlagen für die Erstellung von Notizen

Kombiniert Funktionen zur Aufgabenverwaltung mit Notizen

Ermöglicht die Einbettung von Rich Media und Integrationsoptionen

Einschränkungen von Notion

Kann bei langfristiger Nutzung sehr wartungsintensiv sein

Begrenzter Offline-Modus

Benutzer haben festgestellt, dass die Zusammenarbeitsfunktionen schwierig zu nutzen sein könnten

Preise von Notion

Gratis

Plus: $8 pro Benutzer/Monat

$8 pro Benutzer/Monat Geschäftskunden: $15 pro Benutzer/Monat

$15 pro Benutzer/Monat Unternehmen: Preise auf Anfrage

Notion Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (4,000+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (1,6000+ Bewertungen)

10. Google Keep

Über

Google Keep

Google Keep ist eine unkomplizierte App für Notizen, die auf Einfachheit und Geschwindigkeit setzt. Es ist eine kostenlose Alternative nicht nur für Notability, sondern auch für Android-Nutzer, die etwas Ähnliches wie die Apple-Notizen-App suchen.

Als Teil der Google Suite lässt es sich nahtlos in die anderen Produkte von Google integrieren, was es zu einer praktischen Wahl für diejenigen macht, die bereits in das Google-Ökosystem investiert haben.

Mit Keep können Sie schnell Gedanken notieren, To-Do-Listen erstellen und Notizen sowie Webinhalte teilen. Es unterstützt Farbkodierung und Beschriftungen für die Organisation, und Notizen können für den einfachen Zugriff oben angeheftet werden. Vergleich OneNote - Google Keep !

Die besten Funktionen von Google Keep

Nahtlose Integration in die Google Suite

Unterstützt die Erfassung von Text aus Screenshots

Ermöglicht die Suche nach Notizen nach Farbe, Listen, Bildern, Audionotizen, Erinnerungen oder gemeinsamen Notizen

Einschränkungen von Google Keep

Einige Nutzer fanden, dass Textformatierung oder Markdown schwer zu bewerkstelligen ist

Begrenzte Textverarbeitungsfunktionen

Notizen werden nicht in Ordnern abgelegt, was die Benutzeroberfläche unübersichtlich machen kann

Google Keep Preise

Kostenloser Plan für immer

Google Keep Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.7/5 (150+ Bewertungen)

