Die 17 besten Tools für das Vertriebspipeline-Management im Jahr 2025

Die besten Verkäufer sind erfolgreich, weil sie die Emotionen ihrer Kunden verstehen und ihnen etwas anbieten, dem sie nicht widerstehen können. Zu diesem Zweck bauen sie starke Beziehungen auf und wissen genau, was der Kunde will. Stellen Sie sich nun vor, diese detaillierte Recherche für Ihre gesamte Vertriebskette durchzuführen. Klingt unmöglich? Hier kommt die Software für das Pipeline-Management ins Spiel. Diese leistungsstarken tools ermöglichen es Verkaufsteams, Geschäfte nachzuverfolgen, Einnahmen zu prognostizieren, Aufgaben zu automatisieren und wertvolle Einblicke in ihre Verkaufsleistung zu gewinnen.

In diesem Blog werden wir die 17 besten Tools für das Management von Vertriebspipelines untersuchen, die wir nach Recherchen und Tests zusammengestellt haben. ## ⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung *ClickUp: Am besten für das Projektmanagement im Vertrieb und für Kundenbeziehungen

Pipedrive: Am besten für die Visualisierung von Vertriebspipelines *Keap: Am besten für die Automatisierung von Vertrieb und Marketing in einem *Freshsales: Am besten für Vertriebs-CRM und KI-gestützte Erkenntnisse *Salesforce CRM: Am besten für große Unternehmen mit komplexen Anforderungen *HubSpot: Am besten für die Ausrichtung von Inbound-Vertrieb und Marketing *Insightly: Am besten für Projektmanagement und CRM-Integration

Die Wahl der richtigen Software für das Vertriebspipeline-Management kann über Erfolg oder Misserfolg Ihrer Vertriebsstrategie entscheiden. Bei so vielen verfügbaren Optionen ist es wichtig zu wissen, welche Features die individuellen Bedürfnisse Ihres Teams und Ihren Vertriebsprozess am besten unterstützen. Hier sind einige Schlüsselaspekte, die Sie berücksichtigen sollten: *Anpassungsoptionen: Stellen Sie sicher, dass das Vertriebspipeline-Tool an Ihre Anforderungen angepasst werden kann. Es sollte Ihnen ermöglichen, die Phasen der Pipeline, die Workflows und[Tools zur Automatisierung des Vertriebs /%href/ sparen Zeit und verbessern die Effizienz, indem sie sich wiederholende Aufgaben wie das Nachfassen von E-Mails, die Bewertung von Leads, die Eingabe von Daten und andere Vertriebsaktivitäten übernehmen. Integrationsmöglichkeiten: Stellen Sie sicher, dass sich das Tool nahtlos in Ihren bestehenden /href/ https://clickup.com/blog/crm-workflow// CRM-Workflow /%href/ integriert. Dazu gehören Tools für das Kundenbeziehungsmanagement, Tools für die Automatisierung des Marketings und Kommunikationsplattformen]( https://clickup.com/blog/sales-pipeline-metrics//MetrikenderVertriebspipeline/%href/anIhrenspezifischenVerkaufsprozessanpassenkönnen.**Benutzerfreundlichkeit:**PriorisierenSiePlattformenmiteinerintuitivenBenutzeroberflächeundeinerminimalenLernkurve,damitIhreVertriebsmitarbeitersofortloslegenkönnen.**FeatureszurAutomatisierung:**[ , das die Verwaltung Ihrer Projekte und Beziehungen im Vertrieb vereinfacht! Mit ClickUp kann Ihr Team mehrere Konten verwalten und Geschäfte genau verfolgen, wobei alle Kundeninteraktionen und Verkaufsdaten in einem einzigen Tool verwaltet werden. So bleibt alles auf Kurs, von der Lead-Pflege bis zum Geschäftsabschluss, und die Beziehungen werden gestärkt und die Produktivität bei jedem Schritt gesteigert. Was ClickUp so effektiv macht, ist seine umfangreiche Bibliothek an Vorlagen, die für jede Aktivität im Verkaufstrichter geeignet sind. In der Instanz https://clickup.com/templates/sales-plan-t-182104374 ClickUps Vorlage für den Vertriebsplan /%href/ in Betracht, um einen ergebnisorientierten Plan mit SMARTen Zielen, schnelleren Strategien und organisierten Informationen an einem leicht zugänglichen Ort zu erstellen. Eine weitere Option ist die ]( https://clickup.com/templates/sales-pipeline-t-54070788ClickUpSalesPipelineTemplate/%href/bieteteinsoforteinsatzbereitesFrameworkfürdieVerwaltungundOptimierungjederPhasederPipeline.DieseVorlagevereinfachtdieVerkaufsprozesseundstelltsicher,dasssichIhreVerkaufsteamsaufdasWesentlichekonzentrierenkönnen–denAbschlussvonGeschäftenunddenAufbaudauerhafterKundenbeziehungen.DarüberhinaussolltenSie[undefined](,Domain-AdministratorvonJasperConsulting,überClickUp:>Ichglaube,esistinjederSituationnützlich,inderDatensortiertundüberwachtwerdenmüssen,vonVertriebsmitarbeiternbishinzuManagementteams.Ichglaube,dassallemitClickUpVorteileerzielenkönnen.[*ÜberwachenSiedieLeistungvonEinzelpersonenundTeamsinEchtzeit.*TreffenSiedatengestützteEntscheidungen,umIhrePipelinezuoptimieren.*GewinnenSieErkenntnissedarüber,woderAufwandameffektivstenist.###**2.Pipedrive(ambestenfürdieVisualisierungvonVerkaufspipelinesgeeignet)**![undefined](Vertriebspipeline-Management-Tools:Pipedrive/%img/)_via__/href/__https://www.pipedrive.com/__Pipedrive__/%href/)_ Pipedrive ist ein benutzerfreundliches CRM-Tool, das Verkaufsteams bei der mühelosen Verwaltung von Pipelines unterstützt.](BarniePretorius/%href/,Domain-AdministratorvonJasperConsulting💡Profi-Tipp:MöchtenSiedieKontrolleüberIhrenVerkaufsprozessübernehmen?ProbierenSie/href/ https://clickup.com/templates/sales-tracker-t-182104365dieVorlage"SalesTracker"vonClickUp/%href/aus .) sagt: > Ein großartiges tool für das Management von Leads und der Pipeline. Wir erhalten eine sehr klare Ansicht der gesamten Kundenpipeline und können die Kundenbindung mithilfe automatisierter E-Mails und Sequenzen einfach verwalten. ➡️ Lesen Sie mehr: , um die Schlüssel-Features zu identifizieren, die Sie für die Verwaltung von Geschäften und mehreren Phasen benötigen. Dies wird Ihnen helfen, Ihre Optionen einzugrenzen. ### 16. Streak (am besten für die Integration von Gmail und Google Workspace geeignet) via /href/ https://www.streak.com/ Streak /%href/ Streak ist ein leichtgewichtiges CRM, das direkt in Gmail integriert ist. Es eignet sich perfekt für Verkaufsteams, die hauptsächlich auf E-Mail-Kommunikation angewiesen sind. Mit der CRM-Software können Benutzer Leads nachverfolgen, Pipelines verwalten und E-Mail-Workflows automatisieren, ohne ihren Posteingang zu verlassen.

Durch die Integration in Gmail und Google Workspace ist es perfekt für kleine Teams und Einzelunternehmer geeignet, die ihre E-Mails automatisieren und ihre Vertriebspipeline optimieren möchten. #### Die besten Features von Streak Verwalten Sie Kontakte, verfolgen Sie Geschäfte und protokollieren Sie Interaktionen direkt in Ihrem Gmail-Posteingang Verfolgen Sie das Öffnen und Klicken von E-Mails, um Einblicke in die Kundenbindung zu erhalten Arbeiten Sie mit Mitgliedern Ihres Teams zusammen, indem Sie Pipelines freigeben und auf freigegebene Kontaktinformationen zugreifen #### *Einschränkungen von Streak

Begrenzte Skalierbarkeit für größere Teams oder Geschäfte Da Streak in Gmail integriert ist, sind die Funktionen von Streak durch die Einschränkungen der Gmail-Oberfläche begrenzt. *Streak-Preise Pro : 59 $/Monat pro Benutzer *Pro+: 89 $/Monat pro Benutzer *Enterprise: 159 $/Monat pro Benutzer Bewertungen und Rezensionen von Streak

G2: 4,5/5 (über 200 Bewertungen) *Capterra: 4,5/5 (über 450 Bewertungen) A /href/ https://www.g2.com/products/streak/reviews/streak-review-9333271 G2-Benutzer /%href/ sagt:

Hervorragendes CRM-tool für Selbstständige und kleine Unternehmen. Ich liebe es, eine Pipeline für meine Verkäufe zu erstellen, und es ist einfach, Snippets zu erstellen, um Vorlagen für E-Mails für verschiedene Arten von Leads und Leads in verschiedenen Phasen vorab auszufüllen. Streak spart mir buchstäblich 2-3 Stunden pro Woche und die direkte Integration in Gmail macht die Nutzung sehr einfach. Mir gefällt auch die Möglichkeit, meine Pipeline zu exportieren, damit ich meine Leistung analysieren kann.

17. Salesflare (am besten für die einfache und automatisierte Nachverfolgung von Verkäufen) via undefined Die letzte Sales-Pipeline-Management-Software auf der Liste ist Salesflare. Es handelt sich um ein einfaches, automatisiertes Tool, das Aktivitäten nachverfolgt und Ihnen dabei hilft, mehr Geschäfte abzuschließen – außerdem werden Kundeninteraktionen aus E-Mails, Telefonaten und dem Kalender für eine 360-Grad-Ansicht erfasst. Der eigentliche Clou? Die KI-gestützten Features helfen Ihnen, Leads zu priorisieren, Geschäftsabschlüsse vorherzusagen und die besten nächsten Schritte zu empfehlen. #### Die besten Features von Salesflare

Priorisierung von Leads und Identifizierung von Geschäftschancen mit hohem Wert durch KI-gestützte Erkenntnisse Erstellung automatisierter Berichte und Dashboards zur Nachverfolgung der Vertriebsleistung #### *Salesflare-Limits Die KI-Features sind möglicherweise nicht so genau oder fortschrittlich wie die eines erstklassigen CRM-Systems #### Salesflare-Preise Growth : 29 $/Monat pro Benutzer *Pro: 49 $/Monat pro Benutzer

Enterprise : 99 $/Monat pro Benutzer #### Bewertungen und Rezensionen von Salesflare G2: 4,8/5 (über 250 Rezensionen) *Capterra: 4,7/5 (über 130 Rezensionen) Besondere Erwähnungen Zoho CRM: Vereint Marketing, Vertrieb und den Erfolg der Kunden auf einer dynamischen Plattform

: 99 $/Monat pro Benutzer #### Monday.com: Ermöglicht es Unternehmen jeder Größe, Vertriebspipelines zu erstellen, ohne dass ein Entwickler benötigt wird *Lusha: Steigert die Leistung des Vertriebsteams mit Tools zur Lead-Anreicherung, Vertriebsintelligenz und Lead-Generierung *Nutshell: Visualisiert die Vertriebspipeline, um Geschäfte zu verfolgen und sie zur einfacheren Nachverfolgung durch die Phasen zu bewegen ## Meistern Sie Ihre Vertriebspipeline mit ClickUp

Wir haben 17 der besten Tools für das Management von Vertriebspipelines vorgestellt, jedes mit seinen Vorzügen und Eigenheiten. Wählen Sie unter Berücksichtigung Ihrer Bedürfnisse und Ihres Budgets das Tool aus, das Ihren Anforderungen entspricht, und beobachten Sie, wie Ihre Pipeline (und Ihre Verkäufe) in die Höhe schießt! Notiz: ClickUp ist eine All-in-One-Plattform, die alles, was Sie an Software für Vertriebspipelines benötigen, mit zusätzlichen Features für die Produktivität kombiniert. Mit dieser CRM-Software können Sie Aufgaben automatisieren, Leads verwalten, Workflows festlegen und alles, was Sie brauchen, in einem übersichtlichen Arbeitsbereich abrufen. Sind Sie bereit, Ihre Vertriebspipeline zu transformieren? /href/ https://clickup.com/signup Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an /%href/ und übernehmen Sie die Kontrolle über Ihren vertrieblichen Aufwand.