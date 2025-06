Die 17 besten Tools für das Vertriebs-Pipeline-Management im Jahr 2025

Die besten Vertriebsmitarbeiter sind erfolgreich, weil sie die Emotionen ihrer Clients verstehen und ihnen etwas bieten, dem sie nicht widerstehen können. Dazu bauen sie starke Beziehungen auf und wissen genau, was der Kunde will.

Stellen Sie sich nun vor, Sie müssten diese detaillierten Recherchen für Ihre gesamte Vertriebs-Pipeline durchführen. Klingt anspruchsvoll? Hier kommt die Pipeline-Management-Software ins Spiel.

Diese leistungsstarken Tools ermöglichen es Vertriebsteams, Geschäfte zu verfolgen, Umsätze zu prognostizieren, Aufgaben zu automatisieren und wertvolle Einblicke in ihre Vertriebsleistung zu gewinnen.

In diesem Blog stellen wir Ihnen die 17 besten Tools für das Vertriebs-Pipeline-Management vor, die wir nach umfangreichen Recherchen und Tests ausgewählt haben.

Die Wahl der richtigen Software für das Vertriebs-Pipeline-Management kann über den Erfolg Ihrer Vertriebsstrategie entscheiden. Bei so vielen verfügbaren Optionen ist es wichtig zu wissen, welche Features die individuellen Anforderungen und Vertriebsprozesse Ihres Teams am besten unterstützen.

Hier sind einige wichtige Aspekte, die Sie berücksichtigen sollten:

Anpassungsoptionen: Stellen Sie sicher, dass das Sales-Pipeline-Tool an Ihre Anforderungen angepasst werden kann. Es sollte Ihnen ermöglichen, Pipeline-Phasen, Workflows und Metriken der Sales-Pipeline an Ihren spezifischen Vertriebsprozess anzupassen

Benutzerfreundlichkeit: Priorisieren Sie Plattformen mit einer intuitiven Benutzeroberfläche und minimaler Einarbeitungszeit, damit Ihre Vertriebsmitarbeiter sofort loslegen können

Features zur Automatisierung: Tools zur Vertriebsautomatisierung sparen Zeit und verbessern die Effizienz, indem sie repetitive Aufgaben wie Follow-up-E-Mails, Lead-Bewertung, Dateneingabe und andere Vertriebsaktivitäten übernehmen

Integrationsmöglichkeiten: Stellen Sie sicher, dass sich das Tool nahtlos in Ihren bestehenden CRM-Workflow integrieren lässt. Dazu gehören Tools für das Kundenbeziehungsmanagement, Tools für die Marketingautomatisierung und Kommunikationsplattformen

Berichterstellung und Analyse: Wählen Sie ein Tool mit leistungsstarker Vertriebsintelligenz, um wichtige Metriken zu verfolgen, Engpässe zu identifizieren, Umsätze zu prognostizieren und die Leistung Ihres Vertriebsteams zu bewerten

Kundensupport: Achten Sie auf Tools für das Vertriebs-Pipeline-Management mit guten Bewertungen und Support-Features, die Ihnen helfen, Probleme zu lösen und Fragen schnell zu beantworten

Die effiziente Verwaltung Ihrer Vertriebspipeline ist der Schlüssel zum Abschluss weiterer Geschäfte. Die richtigen Tools helfen Ihnen dabei, Fortschritte zu verfolgen, Engpässe zu erkennen und einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.

Wir haben eine Liste der 17 besten Tools für das Vertriebs-Pipeline-Management zusammengestellt, mit denen Sie Ihre Vertriebs-Pipeline optimieren und die Produktivität Ihres Vertriebs steigern können.

1. ClickUp (Am besten geeignet für Vertriebsprojektmanagement und Kundenbeziehungen)

ClickUp ist eine leistungsstarke Plattform für Projektmanagement und Produktivität und kann die Verwaltung Ihres gesamten Zyklus grundlegend verändern.

Sie zentralisiert Vertriebsaktivitäten, sodass Sie Leads verwalten, Workflows erstellen, Einblicke gewinnen und Umsätze prognostizieren können – alles in einem Tool.

Mit ClickUp können Sie alles von der Nachverfolgung von Leads über die Kundenintegration bis hin zur Zusammenarbeit bei Geschäften an einem Ort zusammenführen

ClickUp für Vertriebsteams vereinfacht die Verwaltung Ihrer Vertriebsprojekte. Es hilft Ihnen, Ihre Pipeline zu visualisieren und Kontoaktivitäten in Echtzeit zu verfolgen, sodass Sie immer auf dem Laufenden sind. Mit anpassbaren Workflows können Sie außerdem alles von Leads bis hin zu geschlossenen Verkäufen abwickeln und gleichzeitig starke Kundenbeziehungen pflegen.

Verwalten Sie Ihren gesamten Sales Funnel, Ihre Prozesse und Teams mit der ClickUp Sales-Plattform

Stellen Sie sich vor, Sie jonglieren gleichzeitig mehrere Geschäfte und Kundeninteraktionen – chaotisch, oder? Hier kommt ClickUp CRM ins Spiel und vereinfacht die Verwaltung Ihrer Vertriebsprojekte und Beziehungen!

Damit kann Ihr Vertriebsteam mehrere Konten verwalten und Geschäfte genau nachverfolgen, wobei alle Kundeninteraktionen und Vertriebsdaten in einem Tool verwaltet werden. Es hält alles auf Kurs, von der Pflege von Leads bis zum Abschluss von Geschäften, stärkt Beziehungen und steigert die Produktivität bei jedem Schritt.

Was ClickUp so effektiv macht, ist seine umfangreiche Bibliothek mit Vorlagen, die für jede Aktivität im Verkaufstrichter geeignet sind. Die ClickUp-Vorlage für die Vertriebspipeline bietet beispielsweise ein gebrauchsfertiges Framework für die Verwaltung und Optimierung jeder Phase der Pipeline.

Diese Vorlage vereinfacht Vertriebsprozesse und sorgt dafür, dass sich Ihre Vertriebsteams auf das Wesentliche konzentrieren können: den Abschluss von Geschäften und den Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen. Erwägen Sie außerdem die Vertriebsplan-Vorlage von ClickUp, um einen ergebnisorientierten Plan mit SMART-Zielen, schnelleren Strategien und organisierten Informationen an einem leicht zugänglichen Ort zu erstellen.

Eine weitere Option ist die ClickUp CRM-Vorlage, die Ihnen bei der Verwaltung des gesamten Kundenzyklus hilft. Sie ermöglicht es Ihnen, Kundenbeziehungen zu maximieren, indem Sie Leads nachverfolgen, Kontakte in einer Datenbank organisieren und Aufgaben nach Vertriebsphase priorisieren.

Die besten Features von ClickUp

Passen Sie CRM-Workflows und Dashboards an Ihren individuellen Vertriebsprozess an

Weisen Sie Aufgaben zu, verwalten Sie Abhängigkeiten und verfolgen Sie ganz einfach den Fortschritt Ihrer Vertriebsaktivitäten mit ClickUp Aufgaben , um Ihre gesamte Vertriebsleistung zu verwalten

Gewinnen Sie mit ClickUp Portfolio wertvolle Einblicke in die Vertriebsleistung mit detaillierten Informationen zu jedem Kunden und jedem Geschäft in Ihrer Vertriebs-Pipeline

Integrieren Sie ClickUp mit anderen Apps und Plattformen wie CRM-Software, Pipeline-Software oder führenden Videokonferenz-Tools wie Google Meet und Slack, um die Produktivität im Vertrieb zu steigern

Automatisieren Sie repetitive Aufgaben wie manuelle Dateneingaben und E-Mail-Sequenzen mit ClickUp Automatisierungen , um Zeit zu sparen und die Effizienz zu steigern

Einschränkungen von ClickUp

Die erweiterten Anpassungsoptionen und zahlreichen Features können für neue Benutzer eine gewisse Einarbeitungszeit erfordern

Die mobile App ist im Vergleich zur Desktop-Version möglicherweise weniger intuitiv

Preise für ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $/Monat pro Benutzer

Business : 12 $/Monat pro Benutzer

Enterprise : Preise auf Anfrage

ClickUp Brain: Zu jedem kostenpflichtigen Plan für 7 $ pro Mitglied und Monat hinzufügen

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Das sagt Barnie Pretorius, Domain Administrator bei Jasper Consulting, über ClickUp:

Ich glaube, dass es in jeder Situation nützlich ist, in der Daten sortiert und überwacht werden müssen, vom Vertriebsmitarbeiter bis zum Management-Team. Ich bin überzeugt, dass alle von ClickUp profitieren können.

💡 Profi-Tipp: Möchten Sie die Kontrolle über Ihren Vertriebsprozess übernehmen? Probieren Sie die Vorlage "Vertriebs-Tracker" von ClickUp aus. Überwachen Sie die Leistung einzelner Mitarbeiter und Teams in Echtzeit

Treffen Sie datengestützte Entscheidungen, um Ihre Pipeline zu optimieren

Erhalten Sie Einblicke, wo Ihr Aufwand im Vertrieb am effektivsten ist

2. Pipedrive (am besten für die Visualisierung von Vertriebs-Pipelines geeignet)

via Pipedrive

Pipedrive ist ein benutzerfreundliches CRM-Tool, mit dem Vertriebsteams Pipelines mühelos verwalten können.

Möchten Sie mehr Geschäfte abschließen? Mit der intuitiven Drag-and-Drop-Oberfläche können Sie schnell eine visuelle Pipeline erstellen, den Fortschritt verfolgen, Geschäfte durch die einzelnen Phasen bewegen und mit dem Abschluss beginnen.

Neben seiner ansprechenden Optik bietet es Features wie Kontaktverwaltung, E-Mail-Integration und Umsatzprognosen, um den gesamten Zyklus zu unterstützen. Da Pipedrive über eine mobile App verfügt, hat Ihr Vertriebsteam außerdem auch unterwegs Zugriff auf alle Daten.

Die besten Features von Pipedrive

Visualisieren Sie Ihre Vertriebspipeline mit einer übersichtlichen und intuitiven Drag-and-Drop-Oberfläche

Priorisieren Sie Geschäfte, indem Sie sich auf die besten Chancen konzentrieren, unterstützt durch genaue Umsatzprognosen und Pipeline-Management

Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben wie Dateneingabe und E-Mail-Sequenzen, um Zeit zu sparen und die Produktivität zu steigern

Einschränkungen von Pipedrive

Die Benutzeroberfläche ist zwar optisch ansprechend, lässt jedoch keine benutzerdefinierten Anpassungen zu, was den Einsatz für komplexe Verkaufstrichter einschränkt

Die Automatisierung von Workflows durch KI ist nur in den höherwertigen Plänen Professional, Power oder Enterprise verfügbar

Preise für Pipedrive

Unverzichtbar : 24 $/Monat

Erweitert : 49 $/Monat

Professional: 69 $/Monat

Power : 79 $/Monat

Enterprise: 129 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Pipedrive

G2: 4,3/5 (über 2.000 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 3.000 Bewertungen)

Ein Benutzer von G2 sagt:

Das beste CRM, das ich je verwendet habe, ich empfehle es immer weiter. "Die meisten CRM-Systeme werden von Technikern und ihrem Verständnis von Vertrieb entwickelt und erstellt. Was mir an Pipedrive gefällt, ist, dass es eindeutig von Vertriebsmitarbeitern entwickelt und von Technikern entsprechend ihren Anforderungen erstellt wurde.

💡 Bonus-Tipp: Wählen Sie eine Software für das Vertriebs-Pipeline-Management, mit der Sie Vertriebs-OKRs nachverfolgen können, um eine optimale Leistung zu erzielen.

3. Keap (Am besten geeignet für die Automatisierung von Vertrieb und Marketing aus einer Hand)

via Keap

Keap (ehemals Infusionsoft) ist Ihr Sales- und Marketing-Powerhouse in einem Paket. Es bietet alles, was kleine Unternehmen und Unternehmer brauchen – E-Mail-Marketing, CRM, Vertriebsautomatisierung und Landingpage-Builder – ohne Schnickschnack, nur Ergebnisse!

Ein herausragendes Feature ist das E-Mail-Marketing, mit dem Sie personalisierte Kampagnen direkt von der Plattform aus erstellen können. Keap lässt sich nahtlos mit Tools wie Zapier, QuickBooks und Mailchimp integrieren – perfekt für Unternehmen, die ihr Marketing und ihren Vertrieb auf einer Plattform zusammenführen möchten.

Die besten Features von Keap

Automatisieren Sie E-Mail-Marketingkampagnen, Verkaufstrichter und Follow-up-Sequenzen mit Leichtigkeit

Verwalten Sie Kontakte, verfolgen Sie Interaktionen und segmentieren Sie Ihre Zielgruppe anhand ihres Verhaltens und ihrer Interaktion

Erstellen Sie benutzerdefinierte Landing Pages und Formulare, um Leads zu erfassen und Ihre E-Mail-Liste zu erweitern

Planen Sie Termine und verwalten Sie Ihren Kalender nahtlos innerhalb der Plattform

Einschränkungen von Keap

Die Features sind zwar umfassend, aber einige Benutzer empfinden die Benutzeroberfläche als etwas unübersichtlich und schwer zu navigieren

Die Preise können für größere Teams relativ teuer werden, da die Anzahl der Kontakte und Benutzer steigt

Preise von Keap

299 $/Monat (bis zu 2 Benutzer, 1500 Kontakte)

Bewertungen und Rezensionen von Keap

G2: 4,2/5 (über 1.500 Bewertungen)

Capterra: 4,1/5 (über 1.200 Bewertungen)

4. Freshsales (Am besten geeignet für Vertriebs-CRM und KI-gestützte Erkenntnisse)

via Freshsales

Freshsales von Freshworks ist wie Ihr KI-gestützter Vertriebsassistent, der Ihnen die Lead-Verwaltung, Kundenbindung und Nachverfolgung von Geschäften erleichtert. Es vereinfacht Ihre Pipeline, damit Sie sich auf das eigentliche Ziel konzentrieren können: den Abschluss von Geschäften!

Freddy AI, der KI-Assistent von Freshsales, hilft Vertriebsmitarbeitern dabei, Leads zu bewerten, Trends zu erkennen und Aufgaben zu priorisieren, um die Effizienz zu steigern. Mit integrierten Telefon-, E-Mail- und Chat-Tools bietet Freshsales Ihnen außerdem eine vollständige Ansicht Ihrer Vertriebs-Pipeline.

Die besten Features von Freshsales

Nutzen Sie KI-gestützte Erkenntnisse, um die Wahrscheinlichkeit von Geschäftsabschlüssen vorherzusagen und hochwertige Leads zu identifizieren

Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben wie E-Mail-Sequenzen, Terminplanung und Dateneingabe mit den Features zur Automatisierung des Vertriebs

Erhalten Sie mit anpassbaren Dashboards Echtzeit-Sichtbarkeit über Vertriebsaktivitäten und den Fortschritt der Pipeline

Einschränkungen von Freshsales

Die KI-Features sind leistungsstark, aber ihre Genauigkeit hängt von der Qualität und Quantität der verfügbaren Daten ab

Einige erweiterte Features, wie benutzerdefinierte Berichterstellung und komplexe Integrationen, erfordern möglicherweise eine steilere Lernkurve

Preise für Freshsales

Wachstum : 9 $/Monat pro Benutzer

Pro : 39 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: 59 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen von Freshsales

G2: 4,5/5 (über 1.200 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 600 Bewertungen)

Ein Benutzer von G2 sagt:

FreshSales bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und ist damit ideal für kleine Unternehmen oder Firmen, die ein effektives CRM suchen, ohne ihr Budget zu sprengen. Es ist ein sehr intuitives Tool mit Features (wie E-Mail-Marketing), die die Verwaltung des Geschäfts vereinfachen.

💡 Profi-Tipp: Sind Sie daran interessiert, repetitive Aufgaben im Vertrieb zu automatisieren? Lesen Sie unseren Leitfaden zur Verwendung von KI im Vertrieb, um das Vertriebs-Pipeline-Management zu optimieren

5. Salesforce CRM (Am besten geeignet für große Unternehmen mit komplexen Anforderungen)

via Salesforce

Salesforce ist das weltweit führende CRM-Tool für die Vertriebs-Pipeline und bietet leistungsstarke Features für Unternehmen jeder Größe. Es glänzt jedoch besonders bei großen Unternehmen mit komplexen Anforderungen, die ihre Vertriebs- und Betriebsprozesse automatisieren möchten.

Dank seiner leistungsstarken Anpassungs- und Integrationsoptionen eignet es sich ideal für Vertriebsmitarbeiter, die CRM und Vertriebs-Pipelines auf einer Plattform vereinfachen möchten. Darüber hinaus gewährleistet die Cloud-basierte Plattform von Salesforce den Zugriff auf Daten von jedem Gerät aus und ist somit ideal für globale Teams.

Die besten Features von Salesforce CRM

Passen Sie die Plattform mit einer Vielzahl von Konfigurationen und Integrationen an Ihre individuellen Geschäftsanforderungen an

Verschaffen Sie sich mit einer Fülle von Datenpunkten und Einblicken eine 360-Grad-Ansicht Ihrer Kunden

Automatisieren Sie Vertriebsprozesse, Marketingkampagnen und Kundenservice-Interaktionen

Nutzen Sie KI-gestützte Features wie Einstein AI, um das Kundenverhalten vorherzusagen und Ihre Vertriebsergebnisse zu verbessern

Einschränkungen von Salesforce CRM

Die Vielzahl der Features erfordert möglicherweise spezielle Schulungen, um sie vollständig nutzen zu können

Die Komplexität der Plattform kann für kleinere Unternehmen, die ein einfaches CRM benötigen, überdimensioniert sein

Preise für Salesforce CRM

Enterprise: 165 $/Monat pro Benutzer

Unbegrenzt : 330 $/Monat pro Benutzer

Einstein 1 Sales: 500 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Salesforce CRM

G2: 4,4/5 (über 23.000 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 18.000 Bewertungen)

6. HubSpot (Am besten für die Abstimmung von Inbound-Vertrieb und Marketing geeignet)

via Hubspot CRM

Hubspot ist eine weitere großartige Sales-Pipeline-Software für das End-to-End-Marketing und das Projektmanagement im Vertrieb. Dieses weit verbreitete Tool umfasst ein kostenloses CRM, das für seine benutzerfreundliche Oberfläche und leistungsstarken Inbound-Marketing-Features bekannt ist.

HubSpot hilft Vertriebsteams dabei, den Überblick über Leads zu behalten, Aufgaben zu automatisieren und den Verkaufstrichter reibungslos am Laufen zu halten. Dank leistungsstarker Analysen erhalten Ihre Vertriebsmitarbeiter außerdem klare Einblicke in ihre Pipeline und ihre Leistung.

Die besten Features von HubSpot

Stimmen Sie den Aufwand in Vertrieb und Marketing mit einer einheitlichen Plattform und gemeinsamen Daten ab

Binden Sie Leads mit personalisierten E-Mail-Kampagnen, automatisierten Workflows und Live-Chat

Nutzen Sie unzählige Vorlagen für die Vertriebs-Pipeline, um Ihr Vertriebs-Pipeline-Management zu optimieren und zu automatisieren

Schließen Sie Geschäfte effektiver ab – mit Tools für die Kontaktverwaltung, Nachverfolgung und Berichterstellung

Einschränkungen von HubSpot

Dem kostenlosen CRM fehlt die Automatisierung von Workflows, sodass jede Kundeninteraktion eine manuelle Dateneingabe erfordert

Die meisten Schlüssel-Features konzentrieren sich auf Inbound-Marketing, was für Unternehmen mit einer anderen Vertriebsstrategie möglicherweise nicht geeignet ist

Preise von HubSpot

Für Einzelpersonen und kleine Teams:

Kostenlose Tools

Sales Hub Starter: 20 $/Monat pro Platz

Starter-Kundenplattform: 20 $/Monat pro Platz

Sales Hub Professional: 100 $/Monat pro Platz

Für Geschäfte und Unternehmen:

Sales Hub Professional : 100 $/Monat pro Platz

Sales Hub Enterprise: 150 $/Monat pro Platz

Bewertungen und Rezensionen von HubSpot

G2: 4,4/5 (über 12.000 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 4.000 Bewertungen)

Ein Benutzer von G2 sagt:

Ein großartiges Tool für das Lead- und Pipeline-Management. Wir erhalten eine sehr klare Ansicht der gesamten Kundenpipeline und können die Kundeninteraktionen mithilfe automatisierter E-Mails und Sequenzen ganz einfach verwalten.

7. Insightly (Am besten geeignet für Projektmanagement und CRM-Integration)

via Insightly

Insightly ist ein CRM für die Vertriebs-Pipeline, das über das traditionelle Kontaktmanagement hinausgeht. Es integriert den Vertrieb nahtlos in das Projektmanagement und ist damit ideal für Unternehmen, die eine enge Koordination zwischen Vertriebs-, Marketing-, Technik- und Projekt-Teams benötigen.

Sie ist budgetfreundlich und super einfach zu bedienen, weshalb so viele wachsende Unternehmen sie wählen, um ihren Umsatz ohne großen Aufwand zu steigern.

Die besten Features von Insightly

Integrieren Sie CRM-, Vertriebs-Pipeline-Management- und Projektmanagement-Funktionen in einer einzigen Plattform

Verfolgen Sie Geschäfte, verwalten Sie Projekte und arbeiten Sie nahtlos mit Vertriebsmitarbeitern zusammen

Verschaffen Sie sich eine 360-Grad-Ansicht der Kundeninteraktionen und des Fortschritts Ihrer Projekte

Einschränkungen von Insightly

Es bietet zwar Features für das Projektmanagement, diese sind jedoch nicht so effizient wie Tools wie ClickUp, Asana oder Jira

Das gesamte Tool für das Vertriebs-Pipeline-Management kann für kleinere Teams teuer sein

Insightly-Preise

Plus: 99 $/Monat (für 2.000 potenzielle Kunden)

Professional : 499 $/Monat (für 2.000 potenzielle Kunden)

Enterprise: 999 $/Monat (für 2.000 potenzielle Kunden)

Bewertungen und Rezensionen von Insightly

G2: 4,2/5 (über 900 Bewertungen)

Capterra: 4,0/5 (über 600 Bewertungen)

8. ActiveCampaign (Am besten geeignet für E-Mail-Marketing und Automatisierung des Vertriebs)

via ActiveCampaign

Suchen Sie nach Tools für das Vertriebs-Pipeline-Management, um die Automatisierung voranzutreiben und sich besser auf das Marketing abzustimmen? Probieren Sie ActiveCampaign aus, das Marketing-Automatisierung und CRM-Funktionen integriert.

Das Beste daran? Mit den Features für das Kampagnenmanagement können Sie personalisierte, automatisierte Nachrichten an Ihre Kontakte senden – das spart Zeit und sorgt für einen persönlichen Touch. So können Sie Ihre Vertriebs-Pipeline für die Lead-Generierung, die Nachverfolgung von Geschäften und vieles mehr verwalten.

Die besten Features von ActiveCampaign

Erstellen Sie anspruchsvolle E-Mail-Marketingkampagnen mit erweiterten Segmentierungs- und Automatisierungsfunktionen

Automatisieren Sie Vertriebs-Workflows, einschließlich Lead-Bewertung, Lead-Pflege und Follow-up-Sequenzen

Gewinnen Sie mit detaillierten Analysen und Berichterstellung tiefe Einblicke in das Kundenverhalten

Einschränkungen von ActiveCampaign

Die Preise hängen von der Anzahl der Kontakte ab, was für Unternehmen mit großen Kundendatenbeständen kostspielig sein kann

Die CRM-Features sind funktional, aber möglicherweise nicht so umfangreich wie bei einer speziellen CRM-Software

Preise für ActiveCampaign

Starter : 15 $/Monat (für bis zu 1000 Kontakte)

Plus : 49 $/Monat (für bis zu 1000 Kontakte)

Pro : 79 $/Monat (für bis zu 1000 Kontakte)

Enterprise: 145 $/Monat (für bis zu 1000 Kontakte)

Bewertungen und Rezensionen zu ActiveCampaign

G2: 4,5/5 (über 13.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 2.000 Bewertungen)

9. EngageBay (Am besten geeignet für kostengünstige All-in-One-Lösungen für Vertrieb und Marketing)

via EngageBay

EngageBay ist eine erschwingliche All-in-One-Vertriebs- und Marketingplattform, die eine Vielzahl von Tools zu einem wettbewerbsfähigen Preis bietet. Dazu gehören E-Mail-Marketing, CRM, Vertriebsautomatisierung sowie Website- und Landingpage-Builder.

Dieser All-in-One-Ansatz ist ideal für Pipeline-Management-Software, Lead-Generierungssoftware oder Kundenmanagement-Lösungen.

Die besten Features von EngageBay

Kombinieren Sie E-Mail-Marketing, CRM-Software, Vertriebsautomatisierung und Website-Builder in einer einzigen, erschwinglichen Plattform

Verwalten Sie Kontakte, verfolgen Sie Geschäfte und gewinnen Sie Einblicke in das Kundenverhalten mit erweiterten Features wie Lead-Bewertung

Erstellen Sie benutzerdefinierte Landing Pages und Formulare, um Leads zu erfassen und Ihre Vertriebspipeline auszubauen

Einschränkungen von EngageBay

Der Plattform fehlen möglicherweise die Features etablierterer CRM- und Automatisierungstools

Die fortschrittlichen Features sind zwar erschwinglich, aber nur in den höherwertigen Plänen verfügbar, was das Produkt teuer macht

Preise für EngageBay

Free

Basis : 12,99 $/Monat pro Benutzer

Wachstum : 49,99 $/Monat pro Benutzer

Pro: 79,99 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu EngageBay

G2: 4,7/5 (über 400 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 800 Bewertungen)

💡 Profi-Tipp: Möchten Sie Ihre Vertriebsleistung steigern? Verwenden Sie zielgerichtete Inhalte, die Kunden über Ihr einzigartiges Angebot informieren. Hier finden Sie eine detaillierte Anleitung zur Erstellung von Sales-Enablement-Inhalten.

10. Copper CRM (am besten für die Integration in Google Workspace geeignet)

via Copper CRM

Copper CRM ist ein einfaches und intuitives Tool für das Vertriebs-Pipeline-Management, das speziell für Benutzer von Google Workspace entwickelt wurde. Es lässt sich mühelos mit Gmail, Google Kalender und anderen Google Apps synchronisieren und erleichtert so das Lead-Management, die Nachverfolgung von Geschäften und die Teamarbeit.

Die einfache, benutzerfreundliche Oberfläche von Copper ist ideal für Vertriebsteams, die einen minimalistischen Ansatz bevorzugen. Außerdem verfügt es über Features wie Kontaktverwaltung, Nachverfolgung von Geschäften und E-Mails, mit denen Sie Ihre Vertriebspipeline effizient verwalten können.

Die besten Features von Copper CRM

Nahtlose Integration mit Gmail, Google Kalender und anderen Google Workspace-Apps

Verwalten Sie Geschäfte und mehrere Vertriebs-Pipelines mit Schlüssel-Features zum Protokollieren von Anrufen und E-Mails in einer vertrauten Google-Umgebung

Verfolgen Sie die Vertriebsleistung mit anpassbaren Berichten, Umsatzprognosen und Dashboards

Einschränkungen von Copper CRM

Da es in erster Linie für Benutzer von Google Workspace entwickelt wurde, kann es für Unternehmen auf anderen Plattformen nur begrenzt interessant sein

Die mobile App ist nicht so reich an Features wie die Desktop-Version

Preise für Copper CRM

Starter : 12 $/Monat pro Platz

Basis : 29 $/Monat pro Platz

Professional : 69 $/Monat pro Platz

Business: 134 $/Monat pro Platz

Bewertungen und Rezensionen zu Copper CRM

G2: 4,5/5 (über 1.100 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 600 Bewertungen)

11. Salesmate (Am besten für KI-gestützte Vertriebsunterstützung)

via Salesmate

Salesmate gehört zu den Tools für das Vertriebs-Pipeline-Management, die KI einsetzen, um Vertriebsteams wertvolle Einblicke und Unterstützung zu bieten. Es prognostiziert Geschäftsabschlüsse, schlägt die nächsten Schritte vor und entwirft sogar personalisierte E-Mails.

Diese automatisierten Features unterstützen Vertriebsmitarbeiter bei jedem Schritt, helfen Teams dabei, Workflows zu optimieren und sich auf den Aufbau von Kundenbeziehungen zu konzentrieren.

Die besten Features von Salesmate

Nutzen Sie KI-gestützte Erkenntnisse, um Vertriebsleitern dabei zu helfen, Geschäftsergebnisse vorherzusagen und die besten nächsten Schritte zum Abschluss weiterer Geschäfte zu empfehlen

Automatisieren Sie Vertriebs-Workflows, einschließlich E-Mail-Sequenzen, Terminplanung und Social-Media-Beiträge

Erhalten Sie mit anpassbaren Dashboards Echtzeit-Sichtbarkeit über Vertriebsaktivitäten und Fortschritte in der Pipeline

Einschränkungen von Salesmate

Die Plattform ist möglicherweise nicht für große Unternehmen mit komplexen Anforderungen und mehreren benutzerdefinierten Vertriebs-Pipelines geeignet

Für einige erweiterte Features ist möglicherweise ein Upgrade auf einen teureren Plan erforderlich

Preise für Salesmate

Basis: 29 $/Monat pro Benutzer

Pro : 49 $/Monat pro Benutzer

Business : 79 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von Salesmate

G2: 4,6/5 (über 90 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 90 Bewertungen)

Ein Benutzer von G2 sagt:

Die Plattform von Salesmate ist offen und flexibel und verfügt über alle notwendigen APIs und Zapier-Integrationen. Ich kann dieses Produkt gar nicht genug loben! Die Bereitschaft, Benutzer zu schulen, ist ebenfalls ein großes Plus. Insgesamt hat Salesmate meine Erwartungen übertroffen, und ich kann es jedem empfehlen, der eine robuste CRM-Lösung benötigt.

12. Capsule (Am besten geeignet für einfaches und benutzerfreundliches CRM)

via Capsule

Capsule ist eine schlanke, aber effektive Pipeline-Software für kleine Unternehmen, die ihren Vertriebsprozess vereinfachen möchten.

Die intuitive Benutzeroberfläche und das minimalistische Design machen es auch für Nutzer mit begrenzten technischen Kenntnissen leicht zu erlernen und zu bedienen. Darüber hinaus eignet sich Capsule dank seiner Kernfeatures wie Kontaktverwaltung, Nachverfolgung von Geschäften und grundlegende Berichterstellung besonders für Unternehmen mit einfacheren Vertriebs-Pipelines.

Die besten Features von Capsule

Verwalten Sie Kontakte, verfolgen Sie Geschäfte und protokollieren Sie Interaktionen mit Kunden

Erstellen Sie einfache Vertriebs-Pipelines und verfolgen Sie Geschäfte während des gesamten Vertriebsprozesses

Arbeiten Sie mit Team-Mitgliedern zusammen, indem Sie Kontakte und Notizen zu Geschäften freigeben

Einschränkungen der Capsule

Eingeschränkte Skalierbarkeit für größere Unternehmen mit komplexen Anforderungen

Die grundlegenden Features für die Berichterstellung sind nicht ideal für Unternehmen, die wichtige Metriken nachverfolgen oder umfassende Einblicke in den Vertrieb gewinnen müssen

Kapselpreise

Starter : 18 $/Monat pro Benutzer

Wachstum : 36 $/Monat pro Benutzer

Erweitert : 54 $/Monat pro Benutzer

Ultimate: 72 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen von Capsule

G2: 4,7/5 (über 350 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 160 Bewertungen)

Ein Benutzer von G2 sagt:

Es ist so einfach zu bedienen, wir lieben es. Die Einrichtung dauerte nur wenige Minuten, ich benutze es täglich und mag die Projekt-/Pipeline-Features. Ich würde das Produkt Start-ups oder skalierenden Unternehmen wärmstens empfehlen. Der Grad der Anpassbarkeit, die Suchfunktionen, Erinnerungen usw. – alles sehr unkompliziert.

13. Close (Am besten geeignet für Vertriebsdialer und Nachverfolgung von Anrufen)

via Schließen

Close gehört zu den beliebten Tools für das Vertriebs-Pipeline-Management, die speziell für Vertriebsteams entwickelt wurden, die stark auf Telefonate angewiesen sind. Es bietet einen leistungsstarken Sales Dialer, Nachverfolgung von Anrufen und Sprachaufzeichnungsfunktionen und ist damit eine ideale Lösung für Outbound-Vertriebsteams.

Das Beste daran? Es lässt sich in andere Vertriebs-Tools integrieren und gibt Einblicke in die Teamleistung, sodass Vertriebsmitarbeiter die Pipeline effektiver verwalten können.

Beste Features schließen

Mit dem integrierten Dialer können Sie Anrufe direkt im CRM tätigen und entgegennehmen

Verfolgen Sie den Anrufverlauf, zeichnen Sie Anrufe für spätere Referenzzwecke auf und analysieren Sie die Anrufleistung

Automatisieren Sie ausgehende Anrufe mit Power-Dialer-Features

Eingeschränkte Verfügbarkeit

Höherer Preis im Vergleich zu anderen Sales-Pipeline-Management-Tools mit ähnlichen Features

Die Plattform ist möglicherweise nicht ideal für Unternehmen, die stark auf E-Mail oder Inbound-Marketing setzen

Geschlossene Preisangaben

Basis: 29 $/Monat pro Platz

Startup : 59 $/Monat pro Platz

Professional : 109 $/Monat pro Platz

Enterprise: 149 $/Monat pro Platz

Benutzerdefiniert: Benutzerdefinierte Preise (für 10 oder mehr Vertriebsmitarbeiter)

Bewertungen und Rezensionen schließen

G2: 4,7/5 (über 1.500 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 160 Bewertungen)

14. Zapier (Am besten geeignet für die Automatisierung von Workflows zwischen Apps)

via Zapier

Zapier ist kein typisches CRM, eignet sich jedoch hervorragend für die Automatisierung von Workflows und die Integration von Apps. Möchten Sie eine Verbindung zu Gmail, Slack oder ClickUp herstellen? Zapier hat die Lösung für Sie! Es eliminiert manuelle Aufgaben und vereinfacht so Ihre Vertriebsprozesse.

Die Plattform zeichnet sich durch ihre umfangreiche Bibliothek mit App-Integrationen (über 5.000) aus. Ob Sie E-Mails automatisch in Ihrem CRM protokollieren (Zapier Tables) oder Aufgaben über Projektmanagement-Tools synchronisieren möchten, Zapier hat alle Lösungen.

Die besten Features von Zapier

Verbinden Sie Ihr CRM mit Hunderten anderer Apps, darunter E-Mail-Marketing-Plattformen, Projektmanagement-Tools und Social-Media-Plattformen

Automatisieren Sie mehrere Aufgaben in Ihrer Vertriebs-Pipeline, wie z. B. das Anlegen von Kontakten, das Aktualisieren von Geschäften und das Versenden von Benachrichtigungen

Verbessern Sie den Datenfluss zwischen verschiedenen Apps, vermeiden Sie manuelle Dateneingaben und reduzieren Sie Fehler

Einschränkungen von Zapier

Zapier ist zwar leistungsstark, kann jedoch für Benutzer, die mit Automatisierungskonzepten nicht vertraut sind, eine steile Lernkurve mit sich bringen

Es handelt sich nicht um eine Pipeline-Management-Software und ist daher nicht ideal für Unternehmen mit einfachen Vertriebsprozessen

Zapier-Preise

Free

Professional : Ab 29,99 $/Monat

Team : Ab 103,50 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von Zapier

G2: 4,5/5 (über 1.300 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2.900 Bewertungen)

Ein Benutzer von G2 sagt:

Zapier wird ständig verbessert und um weitere Features ergänzt. Im Vergleich zu Make, Afterpieces und Microsoft Flow ist Zapier in der Regel einfacher einzurichten und bietet mehr Integrationen. Es ist einer der besten Automatisierungsdienste auf dem Markt.

15. Zendesk Sell (Am besten für Kundensupport und Vertriebsintegration geeignet)

via Zendesk Sell

Zendesk Sell ist ein leistungsstarkes Vertriebsinstrument, mit dem Teams ihre Produktivität steigern, Leads verwalten und ihre Prozesse optimieren können. Mit Lead-Nachverfolgung, Pipeline-Management und Echtzeit-Analysen geht es darum, smarter zu arbeiten, nicht härter!

Diese Sales-Pipeline-Software lässt sich perfekt mit den Kundenservice-Tools von Zendesk kombinieren und bietet Ihnen eine nahtlose Lösung für Vertrieb und Support. Sie ist ideal für Teams, die Vertrieb und Service zusammenführen möchten.

Die besten Features von Zendesk Sell

Nahtlose Integration mit der Kundensupport-Plattform von Zendesk für eine einheitliche Ansicht Ihrer Kunden

Verwalten Sie Kontakte, verfolgen Sie Geschäfte und protokollieren Sie Kundeninteraktionen auf einer einzigen Plattform

Automatisieren Sie Vertriebsaufgaben wie Dateneingabe und E-Mail-Sequenzen

Einschränkungen von Zendesk Sell

Die Plattform ist möglicherweise nicht ideal für Unternehmen, die nicht die Kundensupport-Tools von Zendesk verwenden

Die Zendesk-Integration ist stark, aber die Kernfunktionen sind möglicherweise nicht so robust wie die eines dedizierten Tools für die Vertriebs-Pipeline

Preise für Zendesk Sell

Sell Team : 19 $/Monat pro Agent

Sell Growth : 55 $/Monat pro Mitarbeiter

Sell Professional: 115 $/Monat pro Agent

Bewertungen und Rezensionen zu Zendesk Sell

G2: 4,2/5 (über 480 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 150 Bewertungen)

💡 Pro-Tipp: Bevor Sie ein Pipeline-Management-Tool implementieren, sollten Sie die Customer Journey kartieren, um die Schlüssel-Features zu identifizieren, die Sie für die Verwaltung von Deals und mehreren Phasen benötigen. So können Sie Ihre Optionen eingrenzen.

16. Streak (am besten für die Integration mit Gmail und Google Workspace geeignet)

via Streak

Streak ist ein leichtgewichtiges CRM, das direkt in Gmail integriert ist. Es eignet sich perfekt für Vertriebsteams, die hauptsächlich auf E-Mail-Kommunikation angewiesen sind. Mit der CRM-Software können Benutzer Leads verfolgen, Pipelines verwalten und E-Mail-Workflows automatisieren, ohne ihren Posteingang verlassen zu müssen.

Die Integration von Gmail und Google Workspace macht es perfekt für kleine Teams und Einzelunternehmer, die E-Mails automatisieren und ihre Vertriebs-Pipeline optimieren möchten.

Die besten Features von Streak

Verwalten Sie Kontakte, verfolgen Sie Geschäfte und protokollieren Sie Interaktionen direkt in Ihrem Gmail-Posteingang

Verfolgen Sie E-Mail-Öffnungen und Klicks, um Einblicke in die Kundeninteraktion zu gewinnen

Arbeiten Sie mit Teammitgliedern zusammen, indem Sie Pipelines freigeben und auf gemeinsame Kontaktinformationen zugreifen

Einschränkungen von Streak

Eingeschränkte Skalierbarkeit für größere Teams oder Unternehmen

Da Streak in Gmail integriert ist, sind seine Funktionen durch die Einschränkungen der Gmail-Oberfläche begrenzt

Streak-Preise

Pro : 59 $/Monat pro Benutzer

Pro+ : 89 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: 159 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen von Streak

G2: 4,5/5 (über 200 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 450 Bewertungen)

Ein Benutzer von G2 sagt:

Ausgezeichnetes CRM-Tool für Selbstständige und kleine Unternehmen. Ich liebe es, eine Pipeline für meine Verkäufe zu erstellen, und es ist einfach, Snippets zu erstellen, um E-Mail-Vorlagen für verschiedene Arten von Leads und Leads in verschiedenen Phasen vorab auszufüllen. Streak spart mir buchstäblich 2-3 Stunden pro Woche und dank der Integration in Gmail ist es sehr einfach zu bedienen. Ich mag auch die Möglichkeit, meine Pipeline zu exportieren, damit ich Analysen zu meiner Leistung durchführen kann.

17. Salesflare (Am besten geeignet für einfache und automatisierte Nachverfolgung von Verkäufen)

via Salesflare

Die letzte Software für das Vertriebs-Pipeline-Management auf der Liste ist Salesflare. Es handelt sich um ein einfaches, automatisiertes Tool, das Aktivitäten nachverfolgt und Ihnen hilft, mehr Geschäfte abzuschließen. Außerdem werden Kundeninteraktionen aus E-Mails, Telefonaten und Kalendern für eine 360-Grad-Ansicht zusammengeführt.

Das Beste daran? Die KI-gestützten Features helfen Ihnen dabei, Leads zu priorisieren, Geschäftsabschlüsse zu prognostizieren und die besten nächsten Schritte zu empfehlen.

Die besten Features von Salesflare

Priorisieren Sie Leads und identifizieren Sie hochwertige Opportunities mit KI-gestützten Erkenntnissen

Generieren Sie automatisierte Berichte und Dashboards zur Nachverfolgung der Vertriebsleistung

Einschränkungen von Salesflare

Die KI-Features sind möglicherweise nicht so genau oder fortschrittlich wie die eines erstklassigen CRM-Systems

Preise für Salesflare

Wachstum : 29 $/Monat pro Benutzer

Pro : 49 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: 99 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen von Salesflare

G2: 4,8/5 (über 250 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 130 Bewertungen)

Meistern Sie Ihre Vertriebspipeline mit ClickUp

Wir haben 17 der besten Tools für das Vertriebs-Pipeline-Management vorgestellt, jedes mit seinen Vor- und Nachteilen. Wählen Sie unter Berücksichtigung Ihrer Anforderungen und Ihres Budgets das für Sie passende Tool aus und sehen Sie zu, wie Ihre Pipeline (und Ihr Umsatz) in die Höhe schnellt!

Beachten Sie jedoch, dass ClickUp eine All-in-One-Plattform ist, die alles, was Sie in einer Sales-Pipeline-Software benötigen, mit zusätzlichen Features zur Steigerung der Produktivität kombiniert. Mit dieser CRM-Software können Sie Aufgaben automatisieren, Leads verwalten, Workflows festlegen und alles, was Sie brauchen, in einem übersichtlichen Workspace finden.

Sind Sie bereit, Ihre Vertriebs-Pipeline zu transformieren? Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an und übernehmen Sie die Kontrolle über Ihren Vertriebsaufwand.