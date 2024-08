Wie man ein Gantt-Diagramm in Google Docs erstellt (mit Vorlagen!)

Bauen Sie eine grundlegendes Gantt Diagramm in Google Docs mit diesem leicht verständlichen Lernprogramm. Wir gehen auf jeden Schritt der Erstellung eines Gantt Diagramms ein und erweitern Ihr Wissen um Google Projektmanagement wissen.👩‍💻

Am Ende dieses Artikels werden Sie Folgendes lernen:

Wie man ein Gantt Diagramm aus einem bestehenden Google Tabellenblatt einfügt

Wie man ein Gantt Diagramm mit einem gestapelten Balkendiagramm erstellt

Wie man ein Gantt Diagramm besser erstellt (Hinweis: es ist nicht in Google Docs!)

Wie man ein einfaches Gantt Diagramm in Google Docs erstellt

Wenn Sie ein Gantt Diagramm von Grund auf in Google Docs erstellen müssen, springen Sie zur Version 2 des Tutorials.

Methode 1: Einfügen aus einem bestehenden Google Tabellen Gantt Diagramm

Öffnen Sie ein neues Dokument in Ihrem Google Drive Klicken Sie auf Einfügen > Diagramm > Aus Sheets

Wählen Sie Ihre Tabellenkalkulation aus und klicken Sie auf Auswählen, um sie anzuwenden Wählen Sie das Bild erneut aus und klicken Sie in der unteren linken Ecke auf das Ellipsen-Symbol > Alle Bildoptionen aus dem Dropdown-Menü

Bonus: Lernen_ Wie man eine Zeitleiste für ein Projekt in Google Docs erstellt !

Verwenden Sie diese tools, um Ihr Diagramm anzupassen:

Größe und Drehung

Textumbruch

Position

Umfärben

Transparenz, Helligkeit und Kontrast unter Anpassungen sehen Sie sich unseren Leitfaden zu Gantt Diagrammen in Excel an!

Bonus: Mind Mapping in Google Docs !

🛠 Methode 2: Verwendung des Balkendiagramms in Google Docs

Öffnen Sie ein neues Dokument in Ihrem Google Drive Wählen Sie Einfügen > Diagramm > Balken aus den Diagrammtypen Wählen Sie in der unteren Ecke Bearbeiten in Sheets aus dem Pop-up-Fenster oder Quelle öffnen in der oberen rechten Ecke des Bildes

InGoogle Tabellenauf das Ellipsen-Symbol in der oberen rechten Ecke des Diagramms > Diagramm bearbeiten Ändern Sie auf der Registerkarte Setup unter Stapeln die Option Keine in Standard (dadurch wird der Diagrammtyp automatisch in Gestapeltes Balkendiagramm geändert)

Wählen Sie unter Gestapeltes Balkendiagramm diesen Diagrammtyp aus ⬇️

Eingabe aller Daten in Google Tabellen Spalten Spalte A : Liste mit den Namen der einzelnen Aufgaben

: Liste mit den Namen der einzelnen Aufgaben Spalten B und C: Startdatum und Enddatum der einzelnen Aufgaben hinzufügen

Entfernen Sie das Startdatum, indem Sie die hellblauen Leisten markieren, und ändern Sie unter Serien die Füllungsopazität von 100% auf 0%

Unter der Registerkarte Anpassen:

Wählen Sie Diagrammstil > passen Sie den Hintergrund Farbe , Schriftart und Rahmen Farbe auf eine dunklere Farbe an

> passen Sie den , und auf eine dunklere Farbe an Wählen Sie Diagramm- und Achsentitel und bearbeiten Sie den Namen des Diagramms

und bearbeiten Sie den Namen des Diagramms Wählen Sie Horizontale Achse und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Achsenlinie anzeigen

Wenn Sie fertiggestellt sind, gehen Sie zurück zu Ihrem Google Doc und klicken Sie auf UPDATE, um alle Bearbeitungen, die Sie in Google Tabellen vorgenommen haben, zu übernehmen Wählen Sie das Bild erneut aus und klicken Sie in der linken unteren Ecke auf das Ellipsen-Symbol > Alle Bildoptionen. Verwenden Sie diese Tools, um Ihr Diagramm zu benutzerdefinieren:

Größe und Drehung

Textumrahmung

Position

Umfärben

Transparenz, Helligkeit und Kontrast unter Anpassungen

Tipp: Wenn Sie Text über dem Balkendiagramm platzieren möchten, platzieren Sie den Cursor rechts vom Bild, drücken Sie die linke Pfeiltaste auf Ihrer Tastatur, um ihn nach links vom Bild zu bewegen, und drücken Sie dreimal die Eingabetaste. ⬇️

lernen Sie auch, wie man_ *ein Flussdiagramm in Google Docs erstellen* .

Sie haben all diese Arbeit erledigt, um ein Gantt-Diagramm in Google Docs zu erstellen. Speichern Sie es als Vorlage, um Ihre Vorbereitungszeit für das nächste Projekt um die Hälfte zu verkürzen! Hier erfahren Sie, wie Sie eine Vorlage für ein Gantt Diagramm in Docs speichern:

1. Fügen Sie das Wort Vorlage zum Titel des Dokuments hinzu

2. Klicken Sie auf das Ordnersymbol neben dem Titel des Dokuments > Neues Ordnersymbol

3. Benennen Sie den Ordner und klicken Sie zum Speichern auf das Häkchen

4. Wählen Sie Hierher verschieben, um die Vorlage in dem von Ihnen erstellten Ordner zu speichern

_Bonus: Lernen Sie, wie man einen Balkenplan erstellt *Gantt Diagramm in Microsoft Word!* Jetzt können Sie auf Ihre benutzerdefinierten Vorlagen von Ihrem Google Drive aus zugreifen und sie hinzufügen! 🎉

Es gibt einen besseren (und schnelleren) Weg, ein kostenloses Gantt Diagramm zu erstellen

Es ist zwar praktisch zu wissen, wie man Gantt Diagramme in einem beliebten tool wie Google Docs oder einer anderen Software für das Projektmanagement das war eine Menge Arbeit für ein Diagramm, das am nächsten Tag unbrauchbar sein wird... vielleicht sogar schon in ein oder zwei Stunden.

Wie wir alle wissen (und erfahren), ändern sich Projekte täglich. Während Sie also mit der manuellen Erstellung eines Gantt-Diagramms in Google Docs beschäftigt sind, können sich die Daten, Personen und Umstände ändern, und Sie müssen von vorne beginnen.

Diese unvermeidliche Situation ist der Grund, warum es so wichtig ist, ein intuitives Software-Tool wie ClickUp zu verwenden, um die manuelle Arbeit zu beseitigen und in Echtzeit zu aktualisieren. ClickUp ist die ultimative Produktivitätsplattform, die es Teams ermöglicht, Projekte zu verwalten, intelligenter zusammenzuarbeiten und alle Arbeiten in einem Tool zusammenzufassen. Egal, ob Sie neu im Bereich der Produktivität-Apps oder ein erfahrener Projektmanager sind, die benutzerdefinierte Anpassung von ClickUp kann auf jede Größe des Teams ausgedehnt werden, um eine konsistente Zusammenarbeit zu gewährleisten.

Visualisieren Sie Ihr pläne für das Projekt mit ClickUp Gantt Diagrammen

Die Gantt-Ansicht von ClickUp könnte nicht einfacher zu erstellen und zu überwachen sein.

Klicken Sie auf + Ansicht in Ihrer gewünschten Space, Ordner oder Liste2. Auswahl Gantt Geben Sie einen Namen für diese Ansicht ein Klicken Sie auf "Ansicht hinzufügen"

Fügen Sie eine ClickUp Gantt-Ansicht hinzu und aktivieren Sie die Boxen Persönliche Ansicht und Pin-Ansicht für zusätzliche Einstellungen

Zu erledigen, was Google Docs nicht kann und was das ClickUp Feature Gantt Diagramm übertrifft, ist die Einstellung und die Verwaltung abhängiger Aufgaben in Ihrer Zeitleiste des Projekts:

Weitere Informationen über ClickUp's Abhängigkeiten !

Stellen Sie schnell fest, wie viel Zeit für das Abschließen einer Aufgabe benötigt wird, indem Sie den Mauszeiger über die Leisten für den Fortschritt bewegen Ansicht der kritischen Pfad (Kette von Aufgaben, die für den Abschluss eines Projekts entscheidend sind) Verwalten von Projektaufgaben in Einzel- oder Gruppenarbeit

Umschalten der Kritischer Pfad und Slack Time Features ein- oder ausschalten für mehr benutzerdefinierte Anpassungen

Mit dem Drag-and-Drop-Editor können Sie Ihr Gantt-Diagramm in Sekundenschnelle ändern, ohne bei Null anfangen zu müssen:

Passen Sie Startdaten und Fälligkeitsdaten an, ohne eine zweite Tabelle zu erstellen

Fügen Sie jederzeit Aufgaben hinzu, um den Umfang des Projektplans zu berücksichtigen

Öffnen Sie eine Aufgabe für Beschreibung, Mitarbeiter, Projektdaten und mehr

Passen Sie die Größe der Spalten in der Seitenleiste der Gantt-Ansicht durch Ziehen der Breite an

Was kommt als Nächstes?

Wenn Ihnen die einfachen Gantt Diagramme in Docs nicht genügen, erstellen Sie Ihr professionelles Gantt Diagramm in ClickUp und teilen Sie ihn noch heute kostenlos mit anderen! 🤩