Evernote vs Google Docs Review (Funktionen, Preise)

Sie kennen den Schmerz erst, wenn Sie die wichtigsten Informationen auf einem Zettel notieren haftnotiz nur um ihn vor einem superwichtigen Treffen zu verlegen. 😫

das ist doch ein Kampf, den man führen kann, oder?

Wahrscheinlich haben Sie sich deshalb auf die Suche nach der besten App für Notizen gemacht.

Nun, Sie brauchen nicht weiter zu suchen.

Wir verschaffen dir einen Vorsprung mit einem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Evernote und Google Text & Tabellen vergleich.

Ja, es gibt andere Notiz-Apps wie Microsoft OneNote, Dropbox Paper, Microsoft Word und Apple Notes.

Evernote und Google Docs sind jedoch so ziemlich die Marktführer in diesem Bereich und haben eine riesige Nutzerbasis. Deshalb ist es wahrscheinlich eine gute Idee, damit zu beginnen, zu vergleichen, wie sie sich im Vergleich zueinander schlagen.

In diesem Artikel werden wir herausfinden, ob Evernote oder Google-Dokumente wird sich als die königliche Notizzettelmaschine durchsetzen! 👑

Wir schlagen auch eine leistungsstarke Alternative zu Google Docs und Evernote vor, die Sie noch heute ausprobieren können.

Fangen wir an.

Hinweis: Wir stellen Ihnen zunächst die wichtigsten Funktionen von Evernote und Google Text & Tabellen vor, um zu erklären, was jedes Tool bietet. Fühlen Sie sich frei zum Vergleich übergehen wenn das alles ist, was Sie brauchen.

Was ist Evernote?

Mit Evernote können Sie eine Idee festhalten, eine schnelle Notiz erstellen und unterwegs nach Notizen suchen. Man kann mit Sicherheit sagen, dass es ein Schwergewicht unter den Notizprogrammen ist! 💪

Hier sind einige der wichtigsten Funktionen von Evernote:

1. Web-Clipper

Du fragst dich bestimmt: ist ein Web-Clipper nicht ein ziemliches Standardmerkmal?

Jein.

Der Web Clipper von Evernote kann Webseiten, Artikel und PDF-Dateien ausschneiden. Das Tool kann auch ganze Seiten oder nur die gewünschten Abschnitte erfassen.

Das ist großartig. was ist das Besondere am Web Clipper von Evernote?🤔

Sie können Screenshots ohne ablenkende Werbung und Seitenleisten aufnehmen.

Keine lästige gezielte Werbung mehr in Ihren Screenshots!

Der Web Clipper hat auch eine Browser-Erweiterung (Chrome, Safari, Firefox und mehr), mit der Sie Dinge, die Sie im Web sehen, in Ihrem Evernote-Konto speichern können.

2. Suchfunktionalität

Im Gegensatz zu einer Haftnotiz kann eine App für Notizen alle Ihre Notizen speichern.

aber was ist, wenn Sie die benötigte Notiz nicht zur rechten Zeit finden?

Keine Sorge. Evernote sorgt dafür, dass Sie nicht auf eine Indiana-Jones-artige Suche nach Ihren Notizen gehen müssen.

Einem Schlüsselwort

Wo und wann sie erstellt wurde

Medienanhänge wie PDF-, Bild- und Audiodateien

Personen, die mit einer Notiz verbunden oder markiert sind

3. Audio-Notizen

mir ist nicht nach Tippen zumute meeting notes während eines wichtigen Ereignisses?

Kein Problem. Sie können Audio direkt in Evernote aufnehmen und speichern.

Mit der kostenlosen Version können Sie eine Dateigröße von bis zu 25 MB pro Notiz aufnehmen. Mit den kostenpflichtigen Versionen können Sie bis zu 200 MB pro Notiz aufzeichnen.

Wir haben uns die wichtigsten Funktionen von Evernote angesehen. Nun wollen wir sehen, was Google Text & Tabellen zu bieten hat.

Was ist Google Text & Tabellen?

Google Docs ist ein Online-Dokumentenverarbeitungsprogramm, das auch als Notizentool fungiert.

Als teil des Google-Arbeitsbereichs mit Google Text & Tabellen können Sie ein Google-Dokument mit anderen Personen in Echtzeit erstellen und formatieren.

Das bedeutet, dass Sie sich von verwirrenden E-Mail-Threads und stressigen Team-Interaktionen verabschieden können. 👋

Schauen wir uns einige der Funktionen von Google Docs an:

1. Versionsverlauf

Bei der Arbeit an größeren Projekten oder in einem Team ist es wichtig, den Überblick über die Änderungen an wichtigen Dokumenten zu behalten.

warum?

Vielleicht möchten Sie Ihr Team für seine Arbeit zur Rechenschaft ziehen oder in Zukunft auf die Änderungen zurückgreifen.

Mit einem Google-Dokument sind Sie nur einen Klick davon entfernt, den Versionsverlauf eines Dokuments anzuzeigen.

Sie können sehen, wer die Änderungen vorgenommen hat und wann. Bei Bedarf können Sie auch eine ältere Version des Google-Dokuments wiederherstellen.

2. Add-ons

Google Docs verfügt möglicherweise über eingeschränkte Funktionen zum Bearbeiten, Markieren, Projektmanagement usw.

Aber es gibt eine Lösung für diesen Nachteil.

Sie können die Funktionalität von Google Text & Tabellen erweitern, indem Sie einfach eine Anwendung eines Drittanbieters zu seinem Add-on-Menü hinzufügen.

Zu den beliebten Add-ons gehören Grammarly, Doc Builder, Mail Merge, Code Blocks usw.

3. Spracheingabe

sieht Ihr üblicher Arbeitstag so aus?👇

Zum Glück können Sie die Spracheingabefunktion des Tools nutzen, um Ihre Sprachnotizen in Text umzuwandeln.

Außerdem können Sie erweiterte Bearbeitungen mit gesprochenen Befehlen vornehmen.

Alles, was Sie brauchen, ist ein Gerät mit eingebautem Mikrofon, und schon können Sie loslegen! 🎤

Nun, da wir die wichtigsten Funktionen unserer Legenden unter den Notizgeräten vorgestellt haben, fragen Sie sich sicher, wer sich als König der Notizgeräte entpuppt.

Nun, es ist nur fair, einen detaillierten Vergleich anzustellen, um herauszufinden, wer diesen Kampf gewinnt.

Evernote vs. Google Docs

Schauen wir uns an, wie sich Evernote und Google Docs voneinander unterscheiden:

1. Kollaboration

Mit Ihren Notizentools sollten Sie Ihre Notizen schnell mit Ihrem Team teilen und in Echtzeit bearbeiten können.

A. Evernote

Mit Evernote können Sie Ihre Notizen mit jedem in Ihrem Team über eine E-Mail-Einladung teilen.

Es fehlt jedoch an Funktionen für die Zusammenarbeit, mit denen Sie gleichzeitig mit Ihrem Team an einer Notiz arbeiten können.

Nehmen wir an, zwei Personen arbeiten gleichzeitig an einer neuen Notiz. was passiert dann?

Evernote erstellt zwei verschiedene Kopien der Notiz! 🤦

Eines ist sicher. Die fehlenden Funktionen von Evernote für kollaborative Notizen stehen im Widerspruch zu seinen Chancen, das beste Tool für Notizen zu sein.

B. Google Docs

Google Docs hingegen ist führend bei der Zusammenarbeit im Team.

Der Hauptunterschied zwischen Evernote und Google Text & Tabellen liegt in den erweiterten Freigabefunktionen von Google Text & Tabellen. Mit Google Text & Tabellen können Sie Ihre Arbeit an eine bestimmte Person oder an Ihr gesamtes Team senden. Außerdem können Sie den Mitarbeitern erlauben, das Dokument anzusehen, zu kommentieren oder zu bearbeiten. Bei Evernote hingegen können die Nutzer nicht gleichzeitig an einem Dokument arbeiten.

Mit Funktionen wie Kommentaren, Nutzererwähnungen und automatischer Speicherung übertrifft Google Docs Evernote.

Aber es ist nicht alles toll hier. Google Text & Tabellen ist vollständig in Google Workspace integriert. Und wenn Sie kein Google-Nutzer sind, könnte dies problematisch sein.

2. Organisation von Notizen

Wenn Sie Ihre Notizen nicht effizient organisieren, kann es passieren, dass sie in einem Ordner verschwinden und nie wieder das Licht der Welt erblicken. 💁

A. Evernote

Sie können Ihre Notizen mit Hilfe von Notizbüchern, Notizbuchstapeln, Titeln und Tags in Evernote organisieren.

So machen Sie es:

Markieren Sie einzelne Notizen, um sie leichter zu identifizieren

Sammeln Sie ähnlich beschriftete Notizen in einem Notizbuch

Organisieren Sie zusammengehörige Notizbücher in einem Notizbuchstapel

B. Google Docs

Bringen wir es auf den Punkt. Google Text & Tabellen verfügt nicht über ein Organisationssystem. Im Gegensatz zur Hierarchie in Evernote hängt Google Text & Tabellen von den Google Drive-Ordnern ab, die Ihnen bei der Organisation Ihrer Notizen helfen.

Sie wissen, was das bedeutet.

Ohne sorgfältige Verwaltung kann dieses Tool ein absolutes Chaos verursachen. 😕

Diese Runde geht an Evernote.

3. Plattform-Kompatibilität

Vielleicht möchten Sie sich unterwegs Notizen auf Ihrem Handy machen oder bequem von Ihrem Laptop aus darauf zugreifen.

Deshalb ist es wichtig, die Kompatibilität eines Tools mit verschiedenen Geräten und Betriebssystemen zu prüfen.

A. Evernote

Die Evernote-App ist so gut wie mit allen Betriebssystemen kompatibel: macOS, Windows und Android.

Sie können Evernote auch auf Ihrem Apple-Gerät - iPhone, iPad und iPod touch - verwenden.

B. Google Docs

Google Text & Tabellen ist ein Teil von Google Workspace und kann wie jede andere Google-App auf verschiedenen Plattformen installiert werden. Dazu gehören Betriebssysteme wie Windows und Android.

Sie können die Google Docs-App auf einem Android- oder Apple-Gerät installieren.

Da beide Tools eine gute Plattformkompatibilität aufweisen, würden wir sagen, dass diese Runde unentschieden ausgeht. 🤝

4. Aufgabenverwaltung

was nützt uns eine Note, wenn wir daraus keine Aufgaben machen und ausführen können?

Schauen wir uns an, was unsere beiden Notizentools in dieser Hinsicht bieten.

A. Evernote

Während sich Evernote auf die Erstellung von Aufgabenlisten konzentriert, bietet es einige grundlegende aufgabenverwaltung funktionen. Dazu gehören das Einrichten von Erinnerungen, Fälligkeitsdaten und die Zuweisung von Aufgaben an Teammitglieder.

Aber (Warum gibt es immer ein Aber?) diese Aufgabenverwaltungsfunktionen sind nur Teil des kostenpflichtigen Profi-Plans von Evernote.

Das kostenlose Programm unterstützt nur die Erstellung von Notizen. Seufz.

B. Google Docs

Wie Evernote können Sie auch mit Google Docs Aufgabenlisten erstellen.

Aber das war's auch schon.

Es gibt keine andere Funktion, die Ihre Probleme bei der Aufgabenverwaltung direkt lösen kann.

Sie können jedoch Kommentare verwenden, um Ihren Teammitgliedern einige Aufgaben zuzuweisen. Aber das ist nur für ein kleines Team und eine begrenzte Anzahl von Aufgaben möglich.

Wir denken, dass es nicht fair ist, einem der beiden Notizentools Punkte für die Aufgabenverwaltung zu geben. 😥

5. Preisgestaltung

die Konkurrenz wird jetzt immer stärker

Evernote eignet sich zwar gut für die Organisation von Notizen, Google Docs bietet eine bessere Teamzusammenarbeit funktionen. Das letzte Wort hat die Preisgestaltung. 💰

A. Evernote

Evernote bietet drei Preisoptionen an:

Basic (kostenlos) Reichhaltige Formatierung Web-Clipper Synchronisierung von bis zu zwei Geräten pro Evernote-Konto Und mehr

Premium ($7,99/Monat) PDF-Anmerkungen Offline-Notizen Benutzerdefiniert vorlagen in Evernote Und mehr

Business ($14.99/Benutzer pro Monat) Verlauf der Teamaktivitäten Kollaboration in gemeinsamen Bereichen Team-Verwaltung Und mehr



B. Google Docs

Google Docs ist für Einzelpersonen kostenlos.

Aber für Unternehmen müssen Sie es zusammen mit anderen Google Workspace-Anwendungen kaufen.

Google Docs bietet drei Preisoptionen:

Business Starter Plan ($6/Nutzer pro Monat) videokonferenzen mit 100 Teilnehmern 30 GB Cloud-Speicherplatz/Nutzer Standard-Support Und mehr

Business Standard Plan ($12/Benutzer pro Monat) videokonferenzen mit 150 Teilnehmern 2TB Cloud-Speicherplatz/Benutzer Standard-Support (kostenpflichtiges Upgrade auf erweiterten Support) Und mehr

Business Plus Plan ($18/Benutzer pro Monat) videokonferenzen mit 250 Teilnehmern 5TB Cloud-Speicherplatz/Benutzer Verbesserte Sicherheitskontrollen Und mehr Vergleich Google Docs vs. Confluence! ### Google Docs Vs. Evernote auf Reddit



Wir haben Reddit genutzt, um zu sehen, wo die Leute bei Google Docs vs. Evernote landen. Wenn Sie suchen Google Docs vs. Evernote auf Reddit viele Nutzer sind sich einig, dass Evernote die richtige Wahl ist, wenn Sie ein spezielles Tool für die Erstellung von Notizen suchen:

"Ich verwende Evernote für alle Notizen, Artikel und Dinge, die wenig Organisation benötigen (z.B. die Notizbücher von Evernote sind ausreichend)."

Andere Redditors merken an, dass Google Docs eine bessere Option für das Verfassen langer Dokumente und Berichte ist:

"Google Docs ist für mich eher wie Word. Ich benutze es, um Dokumente und Berichte zu schreiben."

denkst du, was wir denken?

Für ein Werkzeug zur Erstellung von Notizen und Dokumenten mit vielen Einschränkungen erscheinen diese Preispläne unangemessen. 😐

Aus diesem Grund ist weder Evernote noch Google Docs das beste derzeit verfügbare Notizprogramm.

Lassen Sie uns kurz den Vergleich zwischen Google Text & Tabellen und Evernote rekapitulieren, um Ihnen zu zeigen, warum:

Sicher, Evernote und Google Text & Tabellen haben einige Vorteile.

Sie sind beide mit mehreren Plattformen kompatibel, abgesehen von der einfachen Notizenaufnahme.

Der Hauptunterschied zwischen Evernote und Google Text & Tabellen besteht darin, dass Evernote keine grundlegenden Funktionen für die Zusammenarbeit bietet und die kostenlose Version keine Funktionen für die Aufgabenverwaltung enthält. Google Docs hingegen fehlen wichtige Funktionen für die Organisation von Notizen und Aufgabenverwaltung.

Und die Preise... beide Tools sind einfach unangemessen.

Das fragen Sie sich wahrscheinlich:

Welches ist das beste Tool zur Erstellung von Notizen?

Hier ist es: Es ist ClickUp !

Laden Sie ClickUp herunter, um jederzeit und von jedem Gerät aus darauf zugreifen zu können

ClickUp ist eine der höchstbewerteten produktivität und Projektmanagement-Tools die von produktiven Teams verwendet werden in kleinen und großen Unternehmen.

sie fragen sich, wie dieses Projektmanagement und produktivitätswerkzeug_ _kann die beste Notizen aufnehmen app sein?_ ClickUp ist nicht nur irgendein Projektmanagement-Tool.

Es hat bessere Funktionen für Notizen und ist günstiger als beide Evernote und Google Docs. 😎

Hier sind einige der leistungsstarken Funktionen zum Erstellen von Notizen:

1. Machen Sie sich unterwegs Notizen mit Notizblock Mit ClickUp's Notepad können Sie so viele Notizen erstellen, wie Sie möchten.

Der Notizblock unterstützt Rich-Text-Bearbeitung ermöglicht das Hinzufügen von Überschriften, kursiver Schrift, numerischen Listen, Codeschnipseln, Hervorhebung der Syntax und mehr.

Aber das Tüpfelchen auf dem i ist, dass Sie jede Ihrer Notizen in umsetzbare Aufgaben umwandeln .

Organisieren Sie Ihre Gedanken sofort mit Rich Text Editing in ClickUp's Notepad

Damit können Sie eine Wissensdatenbank für Ihr gesamtes Team erstellen und diese schnell über einen Link teilen.

Es gibt keine Seitenbegrenzung, so dass Sie Ihrer Fantasie keine Grenzen setzen müssen!

Sie können Ihre Notizen auch ganz einfach organisieren, indem Sie Unterseiten innerhalb einer bestehenden übergeordneten Seite erstellen.

Bringen Sie Struktur in Ihre Notizen mit verschachtelten Unterseiten in ClickUp Docs

3. Verwandeln Sie Ideen in Aktionen mit Mind Maps Zeigen Sie Ihre kreative Seite mit den Mind Maps von ClickUp.

Mit dem Aufgabenmodus können Sie Ihre Ideen in Projekte, Aufgaben und Konzepte umwandeln.

Im Leerzeichenmodus hingegen können Sie Brainstorming betreiben und frei gestaltete Mind Maps zeichnen.

Brainstorming von Ideen und Zeichnen einer frei gestalteten Mind Map im Leermodus von ClickUp

Diese Funktionen können es mit jeder anderen App für Notizen aufnehmen, die einen schweren Stand hat.

Aber ClickUp's Genialität endet hier nicht! 😎

Wir sind mehr als nur ein Werkzeug zum Notizen machen. Hier ist eine Liste mit einigen nützlichen ClickUp funktionen :

Markdown-Unterstützung : macht Text fett, kursiv, unliniert, etc. mit der Tastatur

Multiplattform-Unterstützung : Sie haben die Qual der Wahl mit der ClickUp-App für Mobilgeräte (iOS- und Android-App), der Desktop-App (Windows, Linux und Mac) und der Web-App

Integrationen : direkte Integration mit einer Vielzahl von Apps wie Evernote , Google Assistent , Slack , etc.

Ansicht einbetten : andere Anwendungen wie Google Sheets und YouTube mit einer URL in ClickUp einbetten

Automatisierungen : Erstellen von benutzerdefinierten Kombinationen von Bedingungen , Auslöser , und Aktionen um Ihre Arbeit zu automatisieren

Google Drive-Anwendung : Google Drive Dokumente, Sheets, Slides, etc. erstellen, ohne ClickUp zu verlassen

Zugewiesene Kommentare : Verwandelt jeden Kommentar sofort in einen Aktionspunkt

E-Mail-KlickApp : Senden und empfangen Sie Ihre Emails direkt in ClickUp

Chat-Ansicht chat-Ansicht: Teilen Sie Updates, verlinken Sie Ressourcen und bringen Sie die Teamkommunikation an einen Ort

Dashboards velocity, Cumulative Flow, Burn Up Charts und mehr für agile und Scrum-Projekte verwenden

Google Kalender : Erstellen Sie ein Kalenderereignis mit jeder neuen ClickUp-Aufgabe, zusammen mit Details wie Fälligkeitsdaten und -zeiten.

ClickUp ist die Lizenz zum Notieren!

Es besteht kein Zweifel, dass Evernote und Google Docs gute Werkzeuge für die Erstellung von Notizen sind, aber sie haben beide einige gravierende Nachteile.

Sie sind beide unverhältnismäßig teuer und haben einige Einschränkungen in Bezug auf Organisation, Teamzusammenarbeit und Aufgabenmanagement-Funktionen.

Aber da ClickUp mehr als nur ein Projektmanagement-Tool ist, hat es mehr Funktionen als diese beiden Tools zusammen!

Mit einem funktionsreichen Kostenloser Forever-Plan diese Produktivitäts-App vereint die besten Funktionen für Aufgabenmanagement, Notizen und Teamzusammenarbeit (und mehr) in einer einzigen Plattform. Steigen Sie noch heute in den kostenlosen Plan von ClickUp ein um zu erfahren, wie sich eine königliche Notizenerfassung wirklich anfühlt! 👑

