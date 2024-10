die 12 besten Time Blocking Apps für 2024 (Preise, wichtigste Features, Bewertungen)

Im digitalen Zeitalter ist das Zeitmanagement entscheidend.

Egal, ob Sie ein vielbeschäftigter Berufstätiger, ein multitaskingfähiger Student oder ein fleißiger Freiberufler sind - ein effektives Zeitmanagement kann den Unterschied zwischen dem bloßen Überleben und echten Spitzenleistungen ausmachen. Eine Methode, die sich immer größerer Beliebtheit erfreut, ist das Blockieren von Zeit.

Bei dieser Technik wird der Tag in Zeitblöcke unterteilt, die jeweils einer bestimmten Aufgabe oder Tätigkeit gewidmet sind. Dies ist eine einfache, aber wirkungsvolle Methode, um den Tag zu organisieren, Ablenkungen zu minimieren und die Produktivität zu steigern.

Doch wie erledigt man das Blockieren von Zeit?

In diesem Artikel stellen wir Ihnen die 12 besten Apps zum Blockieren von Zeit vor, mit denen Sie 2024 die Kontrolle über Ihre Zeit und Produktivität übernehmen können!

Was ist Zeitblockierung und warum sollte man sie nutzen?

beim Zeitblockieren wird der gesamte Tag in Zeitblöcke aufgeteilt. Die Idee ist, eine bestimmte Aufgabe in einem bestimmten Zeitblock zu erledigen und sie innerhalb dieses Zeitrahmens abzuschließen.

Bei der Festlegung von Zeitblöcken müssen Sie jedoch auch die Komplexität der anstehenden Aufgaben berücksichtigen. So bleiben die Zeitblöcke realistisch, und Sie können sich auf eine Aufgabe nach der anderen konzentrieren.

Mit der Block-Methode können Sie alle oberflächlichen Arbeiten erledigen, die nicht viel Aufmerksamkeit erfordern, aber dennoch wichtig sind, wie z. B. die Beantwortung von E-Mails.

Apps zum Blockieren von Zeit sind einen Versuch wert, aber welche sind die besten Apps zum Blockieren von Zeit?

Finden wir es heraus.

Was macht eine gute App zum Blockieren von Zeit aus?

Eine ausgezeichnete Kalender App zum Blockieren von Zeit:

Zeigt Ihren Kalender und Ihre Aufgaben an einem Ort

Hat eine Drag-and-Drop-Option, um Ihre Aufgaben in den Kalender zu ziehen und Zeit zu blockieren

Einfache Benutzeroberfläche, mit der Sie schnell Zu erledigen-Listen erstellen können

Unterstützt aufgabenstapelung um ähnliche Aufgaben zusammenzufassen

Ermöglicht eine Tageseinteilung, damit Sie sich nur auf eine Aufgabe pro Tag konzentrieren können

Verhindert multitasking und Kontextwechsel für bessere Konzentration

Integriert mit Ihrem aktuellen Kalender App und projektmanagement tools

Nun, da Sie wissen, auf welche Features Sie sich konzentrieren sollten, wollen wir uns die besten Apps zum Blockieren von Zeit ansehen und was sie bieten.

12 beste Apps zum Blockieren von Zeit für 2024

1. ClickUp

Organisieren und Hinzufügen von Notizen zum Start einer Aufgabe mit ClickUp Project Time Tracking ClickUp ist einer der am höchsten bewerteten aufgabenmanagement und produktivität Apps die von produktiven Teams weltweit genutzt werden.

ClickUp geht über die typische App zum Blockieren von Zeit hinaus. Es ist die ultimative App zur Zeitplanung, mit der Sie Aufgaben per Drag & Drop in einem Kalender blockieren können. Sie können auch Zeitblöcke mit Zeitschätzungen, Zeiterfassung usw. erstellen.

Mal sehen, was Sie mit diesem Projektmanagement-Tool zu erledigen haben.

Mit ClickUp's Native Zeiterfassung können Sie Ihre Zeit für Aufgaben leicht nachverfolgen und sich auf die eigentliche Arbeit konzentrieren.

Außerdem ist diese planer für das Blockieren von Zeit hat einen Global Timer, um die Zeit von jedem Gerät aus zu starten oder zu stoppen und zwischen verschiedenen Aufgaben zu springen.

Und wenn Sie vergessen haben, die Schaltfläche "Start" zu drücken, kein Problem. Mit ClickUp können Sie die Zeit auch manuell protokollieren.

Sie können sogar die Arbeit nach der verbrauchten Zeit sortieren, Notizen zu den Einträgen hinzufügen und Beschreibungen anwenden, um die für verschiedene Aufgaben aufgewendete Zeit zu kategorisieren.

Mit ClickUp können Sie folgende Funktionen nutzen ClickUp's Time Blocking Vorlage um Aufgaben zu planen und Dinge zu erledigen.

Diese Vorlage herunterladen

Behalten Sie leicht den Überblick über Ihre Zeit und Ihren Zeitplan mit der Vorlage "Schedule Blocking Template" von ClickUp

Meeting ClickUp's Widgets für die Zeiterfassung . Mit diesen Widgets können Sie Ihr eigenes Dashboard zum Blockieren von Zeit erstellen. Diese Widgets umfassen Zeitschätzung, Zeiterfassung, Berichterstellung und Timesheets.

Diese Widgets umfassen:

A. Geschätzte Zeitschätzung Legen Sie Zeitschätzungen für Aufgaben fest, damit die Mitglieder des Teams die benötigten Stunden in ihren Kalendern blockieren können.

B. Zeiterfassung

Überprüfen Sie, ob die von Ihnen protokollierte Zeit mit den Zeitschätzungen übereinstimmt. So können Sie realistischere Zeitblöcke für zukünftige Aufgaben erstellen.

C. Zeiterfassung

Sehen Sie sich die geschätzte und die nachverfolgte Zeit an, um schnell zu vergleichen, ob Ihr Team innerhalb der festgelegten Zeitblöcke arbeiten kann.

D. Timesheet

Ansicht der nachverfolgten Zeit für eine bestimmte Woche, einen bestimmten Monat oder einen benutzerdefinierten Bereich. Sie können sich auch die Gesamtzeit für einen ausgewählten Bereich ansehen.

Schauen Sie sich das an *stimesheet templates* !

ClickUp Preise *Free Forever-Plan (am besten für den persönlichen Gebrauch)

Unlimited-Plan (am besten für kleine Teams ($7/Mitglied pro Monat)

(am besten für kleine Teams ($7/Mitglied pro Monat) Business-Plan (am besten für Teams mittlerer Größe ($12/Mitglied pro Monat)

(am besten für Teams mittlerer Größe ($12/Mitglied pro Monat) ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat verfügbar

ClickUp Kundenbewertungen

G2 : 4.7/5 (3.300+ Bewertungen)

: 4.7/5 (3.300+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,275+ Bewertungen)

2. Clockify

über Clockify Clockify ist eine gute Kalender App für intensive Arbeit. Sie können Aufgaben, Meetings, Ereignisse, etc. protokollieren und eine Zeiterfassung verwenden, um aufgaben nachverfolgen und deren Dauer.

Es ist jedoch schwierig, die Zeit der Aufgabe zu bearbeiten, wenn Sie vergessen haben, den Timer zu starten oder anzuhalten.

Die wichtigsten Features von Clockify

Kalender zur visuellen Nachverfolgung der Zeit und zum Protokollieren von Aktivitäten

Zeiterfassung, die wie eine Stoppuhr funktioniert

Timesheet zur Aufzeichnung wöchentlicher Aktivitäten

Rechnungserstellung auf Basis der nachverfolgten Zeit und Stundensätze

Clockify Preise

Sie können die Browser-Erweiterung oder App (Android, iOS) kostenlos herunterladen.

Clockify Kundenbewertungen

G2 : 4.4/5 (80+ Bewertungen)

: 4.4/5 (80+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (1,570+ Bewertungen)

Sieh dir das an Clockify Alternativen !

3. HourStack

über StundeStapel Mit der App zur Zeiterfassung HourStack können Sie Zeit für einen Tag oder eine Woche blockieren. Sie können sogar Aufgaben verschieben, um sie später zu bearbeiten.

Allerdings fehlt der App ein Dashboard Feature, um die Zeit Ihres Teams zu überwachen. Sie müssen die Daten exportieren, um Ihre Diagramme zu erstellen.

HourStack Schlüssel-Features

Zeiterfassung, die direkt aus dem Kalender gestartet wird

Individuelle und Team-Kalender-Ansichten

Zeitdiagramme und Visualisierungen für einen besseren Einblick

Mehrere Workspaces zur getrennten Verwaltung der Zeit von Clients oder Teams

Preise für HourStack

Beginnt bei $12/Benutzer pro Monat.

HourStack Kundenbewertungen

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.8/5 (10+ Bewertungen)

4. Sunsama

über SonnesamaSunsama ist eine App für die tägliche Planung und das Zeitmanagement die das Blockieren von Zeit mühelos macht. In der App können Sie Aufgaben aus Ihren bevorzugten Apps per Drag-and-Drop verschieben und die App sogar als Fokus-Booster verwenden.

Sunsama bietet ein zweiseitige Integration mit ClickUp so dass Sie alle ClickUp Aufgaben direkt von Sunsama aus durchsuchen und ändern können und umgekehrt!

Sunsama-Schlüssel-Features

Verschieben Sie nicht erledigte Aufgaben auf den nächsten Tag

Blockieren Sie Zeit für Aufgaben in anderen Apps zur Produktivität wie ClickUp, Trello oder Asana

Tägliche Nachverfolgung des Fortschritts im Team

Synchronisierung mit Ihrem Google- oder Outlook-Kalender

Sunsama Preise

Beginnt bei $16 pro Monat.

Sunsama Kundenbewertungen

G2 : 4.8/5 (5+ Bewertungen)

: 4.8/5 (5+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (10+ Bewertungen)

5. TimeCamp

über TimeCamp TimeCamp ist eine kostenlose App zum Blockieren von Zeit, mit der Sie die Produktivität nachverfolgen und Zeitschätzungen erstellen können.

Allerdings ist es schwierig, die Nachverfolgung manuell anzupassen, wenn Sie vergessen haben, den Timer zu stoppen. 🙊 ⏲

TimeCamp Schlüssel-Features

Nachverfolgung der Produktivität, um Einblicke in die aufgewendete Zeit zu erhalten

Timesheet zum Hinzufügen, Anpassen und Löschen von Zeiteinträgen

Vollständig automatisierte Zeiterfassung, einschließlich einerüberstunden-Rechner* Benutzerdefinierte Zeitberichte

TimeCamp Preise

TimeCamp hat einen kostenlosen Plan. Die kostenpflichtige Version beginnt bei $7/Benutzer pro Monat.

TimeCamp Kundenbewertungen

G2 : 4.7/5 (170+ Bewertungen)

: 4.7/5 (170+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (530+ Bewertungen)

Sieh dir das an TimeCamp Alternativen* !

6. Wegweiser

über Wegweiser bereits verwendet Trello für die Verwaltung von Aufgaben ?

Dann können Sie Ihre Trello-Karten auf der Planyway kalender.

Sie können Ihre Aufgaben in Trello blockieren und die Zeit in diesem Kalender nachverfolgen.

Diese App kann jedoch nicht offline genutzt werden.

Planyway Schlüssel-Features

Zeitschätzungen für Aufgaben einstellen

Vergleich der geschätzten mit der tatsächlich aufgewendeten ZeitTimesheet zur Zeiterfassung !

10. Fantastisch

über Fantastisch Fantastical ist eine iOS App für Aufgabenlisten mit Time-Blocking Features.

Sie können diese mit dem Apple Kalender auf Ihrem iPad oder iPhone verwenden, um aufgaben zu planen und andere wichtige Ereignisse. Sie können auch Erinnerungen für Ihre zeitlich geblockten Ereignisse erstellen.

Was ist nicht so toll an dieser Kalender App? Die kostenlose Version bietet begrenzte Features.

Fantastische Schlüssel-Features

Mehrere Ansichten für Tag, Woche, Monat oder Jahr

Kalender-Sets zur Gruppierung von mehreren Kalendern und Aufgaben-Listen

Vorlagen für das Blockieren von Zeiten zur Planung häufiger Ereignisse

Sie können die Verfügbarkeit von Kontakten prüfen und Zeiten blockieren, die für alle passen

Fantastische Preise

Es ist eine kostenlose App für Listen.

Fantastical Kundenbewertungen

G2 : 4.6/5 (5+ Bewertungen)

: 4.6/5 (5+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (10+ Bewertungen)

11. Im Uhrzeigersinn

über Im Uhrzeigersinn Clockwise ist eine kostenlose Kalender App, die als Chrome-Erweiterung .

Sie können damit Meetings planen, Arbeit über Zeitzonen hinweg verwalten und Zeitkonflikte lösen.

Manchmal neigt diese App zum Blockieren von Zeiten jedoch dazu, Kalenderereignisse zu duplizieren.

Die wichtigsten Features im Uhrzeigersinn

Free Free Blöcke von ununterbrochener Zeit mit Autopilot

Verschieben Sie flexible Meetings auf die am wenigsten störende Zeit

Automatisches Erstellen von Fokuszeiten für jede Woche

Messen Sie Fortschritte mit Zeitanalysen und E-Mails zur Überprüfung

Preise im Uhrzeigersinn

Clockwise bietet einen kostenlosen Plan an. Die kostenpflichtigen beginnen bei $5/Benutzer pro Monat.

Clockwise Kundenbewertungen

G2 : 4.8/5 (20+ Bewertungen)

: 4.8/5 (20+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (50+ Bewertungen)

12. Plan

über Plan Plan ist eine gute App zur Verwaltung von Aufgaben, die auch als zu erledigen-Liste .

Sie können sie sogar mit Google- und Outlook-Kalendern synchronisieren.

Aber wenn Sie bereits einen Aufgabenmanager verwenden, müssen Sie jede einzelne Aufgabe manuell übertragen.

Stellen Sie sich vor, Sie hätten 100+ Aufgaben, die Sie in diese Liste zu erledigen hätten. 🥴

Wer hat noch einen besseren Plan?

Schlüssel-Features des Plans

Kalender zum Hinzufügen von Agenden und zum Blockieren von Zeit

Ansicht der Zeitleiste durch Ziehen und Ablegen

Team-Feed zur Organisation von Unterhaltungen über die Arbeit

Integration mit JIRA, Zendesk, Salesforce und Github

Plan Preise

Es gibt einen kostenlosen Plan und einen kostenpflichtigen Plan ab 5 $/Benutzer pro Monat.

Plan Kundenbewertungen

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

Zeitblockierung: Die ultimative Zeitmanagement-Technik

Alle hier aufgelisteten Apps zum Blockieren von Zeit können Ihnen helfen, Ihren täglichen Zeitplan zu verwalten.

Einige eignen sich hervorragend für die Zeiterfassung. Andere Blockier-Apps können mehrere Kalender in eine App integrieren.

ClickUp kann das alles zu erledigen!

Egal, ob Sie eine Kalender App, einen abschließenden Aufgabenmanager oder eine hervorragende Zeitblocker App mit einem kostenlosen Plan suchen, ClickUp ist alles, was Sie brauchen.

Diese beste App zum Blockieren von Zeit bietet Native Zeiterfassung, um jede Minute, die Sie bei der Arbeit verbringen, zu verfolgen, eine Kalender-Ansicht, um Ihren Zeitplan anzupassen, und Start- und Fälligkeitsdaten, um klare Zeitrahmen zu schaffen.

Was hält Sie zurück? Kostenlos bei ClickUp anmelden heute!