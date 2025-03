Die 10 besten KI-Alternativen zu Glühwürmchen, die es 2025 zu entdecken gilt

Fireflies KI ist zweifellos eines der besten KI-Tools für virtuelle Meetings. Es dient als virtueller Assistent, der Notizen macht, Zusammenfassungen erstellt und die Zusammenarbeit erleichtert. Wenn Sie sich jedoch bei Fireflies anmelden, werden Sie möglicherweise von der überfüllten Oberfläche etwas enttäuscht sein. Und wenn Sie anfangen, es zu benutzen, werden Sie möglicherweise Ungenauigkeiten und Fehler in Ihren Meeting-Notizen feststellen.

Wenn Sie bereits mit diesen Problemen konfrontiert sind, sind Sie hier richtig. In diesem Blog finden Sie die 10 besten handverlesenen Fireflies-Alternativen. Lesen Sie bis zum Ende, um herauszufinden, welches dieser Tools alle Ihre Anforderungen erfüllt.

## ⏰Hier sind die Top 10 Fireflies AI-Alternativen: 1./%href/Fathom:Otter.ai:Avoma:Grain: Am besten geeignet für die Erstellung von Clips von Meetings und die Synchronisierung von Teams]() wurde der globale Markt für KI-Meeting-Assistenten im Jahr 2023 auf 1,95 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird bis 2031 voraussichtlich einen Wert von 11,88 Milliarden US-Dollar erreichen. Das Segment "Meeting Organizer" dominiert den Markt unter den verschiedenen Typen aufgrund seiner benutzerfreundlichen Benutzeroberfläche und der Integration mit beliebten Tools zur Steigerung der Produktivität. ## Fireflies KI-Alternativen auf einen Blick

Bevor wir tiefer eintauchen, hier ein kurzer Einblick in die Top 10 der tools, ihre Schlüssel-Features und die Geschäfte, für die sie am besten geeignet sind! | Fireflies KI-Alternativen | Herausragendes Feature | Am besten geeignet für | | ----------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------- |

| ClickUp | Erstellt ein Ökosystem für Meetings, in dem Sie Notizen machen, zusammenarbeiten, Inhalte freigeben und Aufgaben direkt aus den Notizen erstellen können | Fachleute, KMU und Unternehmen | | Fathom | Verfügt über eine benutzerfreundliche Benutzeroberfläche und ermöglicht es Ihnen, während eines Anrufs Highlights zu generieren | Teams in Unternehmen | | Otter.ai | Ermöglicht die automatische Erfassung von Bildern während der Bildschirmfreigabe | Persönliche Nutzung und kleine Teams |

| Avoma | Führt eine Analyse von Meetings und Anrufen durch, um deren Qualität zu verbessern | Große Teams in Unternehmen | | Grain | Ermöglicht es Ihnen, Segmente von Meetings zu Clips zusammenzufassen, diese freizugeben und bestimmte Personen mit Tags zu versehen | Mittlere bis große Unternehmen | | MeetGeek.ai | Erstellt detaillierte Zusammenfassungen und ermöglicht den Zugriff auf frühere Notizen zu Meetings | Persönliche Nutzung und kleine Teams |

| tl;dv | Generiert benutzerdefinierte KI-Berichte und Dashboards zur Ansicht aller Meeting-Einblicke an einem Ort | Mittlere bis große Teams | | Gong | Hilft bei der Nachverfolgung von Anrufen, der Prognose der Vertriebspipeline und der Analyse von Geschäften | Vertriebs- und RevOps-Teams großer Unternehmen | | Tactiq | Transkribiert Meetings in Echtzeit ohne Bot | Freiberufler und wachsende Teams |

| Chorus.ai | Erfasst Anrufe, gewinnt Erkenntnisse und analysiert Unterhaltungen, um die Wahrscheinlichkeit des Erfolgs eines Geschäftsabschlusses zu bestimmen | Vertriebs- und Umsatzteams großer Unternehmen | ## Die 10 besten Fireflies-KI-Alternativen ### 1. ClickUp (Bestes KI-gestütztes Tool für Meetings, Aufgaben und Zusammenarbeit) Transkribieren Sie Meetings, verwalten Sie Tagesordnungen und arbeiten Sie mit ClickUp zusammen

Sie suchen ein Tool, das weit mehr kann als nur Meetings aufzuzeichnen? Lernen Sie /href/ https://clickup.com/features/ai-notetaker KI-Notizfunktion /%href/ , die in Ihrem Kalender integriert ist! Dieses raffinierte tool erstellt Notizen für Sie, sodass Sie sich voll und ganz auf Ihre Meetings konzentrieren können. , das Meeting-Transkriptionen in Echtzeit zusammenfasst und generiert, sodass Sie Ihre ungeteilte Aufmerksamkeit dem Anruf widmen können. Wenn Sie nicht am Anruf teilnehmen können, kann Otter Ihnen die Schlüsselinformationen des Meetings liefern und sogar Elemente für die nächsten Schritte erstellen. Sie können auch nach bestimmten, mit Audio und Text synchronisierten Transkripten suchen und diese wiedergeben, bearbeiten und mit Bildern und Kommentaren versehen. #### Die besten Features von Otter.ai

Führen Sie Live-Unterhaltungen und asynchrone Updates zusammen und erhalten Sie Einblicke von Otter und Teamkollegen mit KI-Chat. Verwenden Sie Otter, um mehrere Sprecher zu identifizieren, Spaces in Transkripten für Pausen zu erstellen und Zeitstempel für jedes im Meeting besprochene Thema zu erhalten. Erfassen Sie automatisch Bilder, wenn Bildschirme freigegeben oder im Anruf geändert werden, um Kontext in Transkripten zu erhalten. #### Otter.ai-Limits * Manchmal zeichnet Otter.ai nicht die gesamten Anrufe auf

Die Transkriptionen sind oft sehr ungenau. Das Such-Feature ist fehlerhaft und die Navigation kann anfangs schwierig sein. #### Otter.ai-Preise Basic: Kostenlos *Pro: 16,99 $ pro Benutzer/Monat *Business: 30 $ pro Benutzer/Monat *Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Otter.ai *G2: 4,4/5 (280+ Rezensionen) *Capterra: 4,4/5 (80+ Rezensionen) #### Was sagen echte Benutzer über Otter.ai?

Es war günstig, aber es war sehr frustrierend, dass man die Transkriptionen doppelt überprüfen musste. Wenn das Audio klar und deutlich ist, funktioniert es gut, aber wenn es Hintergrundgeräusche oder Akzente gibt, wird es oft nicht richtig erkannt. Capterra-Bewertung ### 4. Avoma (Best for end-to-end meeting management) via undefined Während Fireflies AI hauptsächlich ein KI-Transkriptionstool ist, geht Avoma über grundlegende Transkriptionsdienste hinaus. Es handelt sich um ein Tool zur Verwaltung von Meetings, mit dem Sie Anrufe planen, Tagesordnungen für Meetings erstellenAvoma ist vor allem für seine Funktionen zur intelligenten Auswertung von Unterhaltungen bekannt und bietet eine tiefere Analyse Ihrer Meetings. Mit Avoma können Sie die Bewertung von Anrufen automatisieren, um die Qualität zu verbessern, Vertriebsteams mit Echtzeit-Antworten ausstatten und das Feedback und die Leistung Ihres Teams nachverfolgen. #### Die besten Features von Avoma Erhalten Sie Echtzeit-Transkripte von Anrufen und Meetings in über 60 Sprachen Erstellen Sie mit KI Folge-E-Mails, die Meetings zusammenfassen und die nächsten Schritte innerhalb weniger Minuten kommunizieren , das umfassende Features für die Vertriebsanalyse bietet, wie z. B. die Identifizierung von Schwachstellen bei Kunden, die Erfassung von Kundeninteraktionen, KI-Einblicke in den Zustand von Geschäften und vieles mehr. Das Tool vereint Vertriebs-, Produkt- und Marketingteams unter einem Dach. Während Vertriebsteams Anrufe nachverfolgen und Geschäfte analysieren können, können Marketing- und Produktteams mit Gong Kundenfeedback erfassen. Außerdem können sie das Tool auch zur Erstellung schneller Folge-E-Mails verwenden.

Gong hilft bei Prognosen, Pipeline-Management und Abwanderungsanalyse sowie bei der Transkription von Verkaufsgesprächen. Es bietet auch Empfehlungen zur Verbesserung von Verkaufsgesprächen und zur Verbesserung der Interaktion mit Clients. #### Gong beste Features Suche nach wichtigen Informationen in Verkaufsgesprächen, Telefonaten, E-Mails und Notizen Erstellen Sie 30-Sekunden-Zusammenfassungen, um über Geschäftsaktivitäten auf dem Laufenden zu bleiben * Erhalten Sie geschäftliche Einblicke in Preisverhandlungen, Erwähnungen von Wettbewerbern usw., um Risiken zu erkennen

Trends erkennen, Markteinblicke gewinnen und Chancen in Ihrer Vertriebspipeline mit Prognosen und Berichterstellung finden #### Limits von Gong Das Dashboard ist zu überladen und es gibt keine einfache Möglichkeit, die Schlüsselinformationen schneller zu filtern Es ist nicht möglich, mehrere Anrufe gleichzeitig herunterzuladen, was es für Unternehmen mit großen Datenmengen ineffizient macht * Der Self-Service-Onboarding-Prozess dauert lange, ohne dass das Gong-Team unterstützt

Einigen Benutzern zufolge ist Gong für kleine Unternehmen teuer. #### Gong-Preise Benutzerdefinierte Preise #### Gong-Bewertungen und -Rezensionen G2: 4,8/5 (über 6.000 Rezensionen) *Capterra: 4,8/5 (über 500 Rezensionen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Gong? > _Gong hat für unser Verkaufsteam einen großen Unterschied gemacht. Es ist großartig, um Anrufe zu überprüfen, zu sehen, was funktioniert, und voneinander zu lernen. Ich finde es toll, wie es Dinge wie Gesprächszeit und Einwände hervorhebt, damit wir unsere Anrufe wirklich verstehen können. Außerdem ist es mit unserem CRM verbunden, sodass sich alles an einem Ort befindet. Es war sehr hilfreich, um unseren Ansatz zu verbessern und Geschäfte schneller abzuschließen. Allerdings gibt es in Gong eine Menge Infos, und das kann anfangs etwas überwältigend sein. Es wäre schön, wenn sich das Dashboard einfacher filtern ließe, damit wir uns schneller auf die Schlüsselinformationen konzentrieren können. G2-Bewertung 🧠Wussten Sie schon? undefined

erfordern mindestens fünf E-Mails oder andere Formen des Kontakts. Mit KI-Tools für Meetings können Sie schnell und mit minimalem Aufwand Folge-E-Mails erstellen. ### 9. Tactiq (am besten für die automatisierte Echtzeit-Transkription) via /href/ https://tactiq.io/ Tactiq /%href/ Tactiq ist ein Meeting-Assistent, der Live-Meetings aufzeichnet, transkribiert und zusammenfasst, ohne dass ein Bot an Ihrem Meeting teilnimmt. Das tool bietet strukturierte Notizen, um Unterhaltungen nachzuverfolgen und Erkenntnisse zu gewinnen, die Sie bei Ihren nächsten Schritten unterstützen.

Es transkribiert Meetings in Echtzeit, ermöglicht es Ihnen, Notizen während Live-Anrufen hervorzuheben, und benachrichtigt die Teilnehmer über das Live-Transkript. Sie können auch Screenshots während des Meetings machen, Aktionselemente generieren, E-Mails nachverfolgen und benutzerdefinierte Einblicke mit personalisierten Abfragen der KI erhalten. #### Die besten Features von Tactiq Fügen Sie Screenshots zu Transkripten hinzu und wandeln Sie Transkripte in Zusammenfassungen, Rekapitulationen und Fortschrittsberichte um, um undefined Erhalten Sie Transkriptionsaufschlüsselungen nach Teilnehmern mit Sprecheridentifikation Stellen Sie Fragen, erstellen Sie Jira-Tickets und weisen Sie Aufgaben mit Tactiq KI zu #### Tactiq Limits Die Analysefunktion ist einfach Manchmal sind die Transkriptionswörter falsch Die kostenlose Version hat nur 10 Transkripte pro Monat #### Tactiq Preise

Free Pro : 12 $ pro Benutzer/Monat *Team: 20 $ pro Benutzer/Monat *Enterprise: benutzerdefiniert #### Tactiq-Bewertungen und -Rezensionen *G2: Nicht genügend Bewertungen *Capterra: Nicht genügend Bewertungen #### Was sagen Benutzer aus der Praxis über Tactiq?



Tactiq hat eine unglaubliche, aber einfache Funktion, die Meetings von vielen verschiedenen Online-Meeting-Plattformen wie Google, Microsoft und Zoom speichert und mithilfe von KI zusammenfasst. Ich glaube, dass wir uns in einer Zeit befinden, in der die meisten "KI-Technologien" überbewertet sind, daher ist der Preis absurd. Ich bin kein zahlender Benutzer, daher verwende ich nur kostenlose Transkriptionen und dann ClickUp AI, um alles zusammenzufassen. Kurz gesagt, es ist wirklich teuer. G2-Bewertung

📮ClickUp Insight: 83 % der Wissensarbeiter verlassen sich bei der Kommunikation im Team hauptsächlich auf E-Mails und Chats. Fast 60 % ihres Arbeitstages gehen jedoch durch das Wechseln zwischen diesen Tools und die Suche nach Informationen verloren. Mit einer App für alles bei der Arbeit wie undefined Ihr Projektmanagement, Ihre Nachrichten, E-Mails und Chats laufen alle an einem Ort zusammen! Es ist Zeit, zu zentralisieren und Energie zu tanken!

### 10. Chorus.ai (am besten für geschäftsbezogene Unterhaltung)

via /href/ https://www.zoominfo.com/products/chorus Chorus.ai /%href/ Chorus.ai bietet ähnliche Features zur Transkription wie Fireflies. Das Tool zeichnet Meetings auf, transkribiert sie und fasst sie zusammen, wobei die Sprecher identifiziert und Transkripte heruntergeladen werden können. Sie können auch Ausschnitte wichtiger Meeting-Segmente erstellen und diese direkt an die Teilnehmer senden.

Im Gegensatz zu Fireflies KI analysiert Chorus.ai Unterhaltungen jedoch in Echtzeit, um umsetzbare Erkenntnisse zu liefern, die in Verkaufsgespräche und Strategien einfließen. Das tool erfasst alle Unterhaltungen, einschließlich Anrufe, Videokonferenzen und E-Mails, und analysiert sie, um die Wahrscheinlichkeit von Geschäftsabschlüssen zu ermitteln. #### Chorus.ai beste Features * Transkribieren von Verkaufsgesprächen, Extrahieren von Erkenntnissen und Bewertung von Anrufaufzeichnungen, um ihre Wirkung zu bestimmen

Verwenden Sie interaktive Berichte und Dashboards, um Verkaufsgespräche, die Leistung von Mitarbeitern und Teams zu analysieren. Überprüfen Sie die aufgezeichneten Ansichten von Verkaufsgesprächen, um verbesserungswürdige Bereiche zu identifizieren. #### Einschränkungen von Chorus.ai In den Zusammenfassungen von Meetings fehlen detaillierte Informationen, sodass Benutzer die Transkripte erneut einsehen müssen, was frustrierend sein kann. Chorus wiederholt Elemente häufig in Zusammenfassungen, Zusammenfassungen und Aktionselementen, sodass gründliche Überprüfungen und Bearbeitungen unerlässlich sind. Die Anpassungsfunktionen für Berichte und Dashboards sind begrenzt

Die Software reagiert bei der Verarbeitung großer Datenmengen nur langsam, was sich auf die Leistung auswirkt. Chorus.ai-Preise Benutzerdefinierte Preise Bewertungen und Rezensionen zu Chorus.ai *G2: 4,5/5 (2.900+ Rezensionen) *Capterra: 4,5/5 (60+ Rezensionen) Was sagen Benutzer aus der Praxis über Chorus.ai?

sobald das Meeting vorbei ist, kann ich mein transkribiertes Meeting fertigstellen, um Schlüsselpunkte für Kollegen und andere freizugeben. Es ist kein zusätzlicher Zeitaufwand erforderlich, es ist ein Kinderspiel. Außerdem habe ich ein paar Videos transkribiert, die über meine Kamera aufgenommen wurden, und voila, es wurde in wenigen Minuten transkribiert!!! Aber selbst wenn man wertvolle Features hat, gibt es meiner Meinung nach noch ein paar Bereiche, die verbessert werden müssen. Instanz: Wenn ich einen neuen Benutzer bitte, der Plattform beizutreten, muss ich ihm aufgrund der komplexen und überwältigenden Benutzeroberfläche, die die Navigation erschwert, eine ausführliche Einführung geben. Die benutzerdefinierten Optionen der Plattform für Berichte und Dashboards sind ebenfalls begrenzt, was zu Leistungseinbußen führt, insbesondere bei großen Datenmengen. G2-Bewertung 📖 Mehr lesen: undefined ## Wählen Sie ClickUp als Ihren Meeting-Assistenten Meetings können Sie den ganzen Tag lang beschäftigen und kontraproduktiv sein, aber nicht, wenn Sie das richtige KI-Meeting-Tool haben, das die Hauptlast trägt. Es kommt also darauf an, die beste Fireflies-KI-Alternative für Ihr Geschäft auszuwählen.

Berücksichtigen Sie Ihre geschäftlichen Anforderungen, um das ideale Tool für effektive Meetings zu erhalten. Instanz: Wenn Sie ein kleines Team sind, das nach einem einfachen Transkriptionstool sucht, können Sie die KI-Features von Tactiq ausprobieren. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das die Qualität von Verkaufsgesprächen verbessern möchte, sollten Sie Avoma oder Chorus.ai in Betracht ziehen.

Wenn Sie nach einer App für alles suchen, ist ClickUp die richtige Wahl. Ob Sie Meetings aufzeichnen, Clips freigeben, Zusammenfassungen und Berichte erstellen oder Aufgaben für Projekte direkt aus Ihren Notizen erstellen möchten – ClickUp bietet alles! /href/ https://clickup.com/signup Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an /%href/ für produktivere Meetings!