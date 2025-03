Die 10 besten KI-Transkriptionszusammenfassungen, die Ihnen Zeit sparen

Ich möchte weniger Zeit in Meetings verbringen und mehr Zeit dafür haben, Dinge zu erledigen. Damit bin ich nicht allein. Mitarbeiter verbringen durchschnittlich 11,3 Stunden pro Woche in Meetings (https://fellow.app/resources/state-of-meetings-2024). Das sind fast 30 % einer Arbeitswoche!

Lange Meetings führen oft zu Multitasking (doom scrolling, replying to emails and Slack messages). ist die "Alles-App für die Arbeit", die Projektmanagement, Wissensmanagement und Chatten kombiniert – alles mit KI, die Ihnen hilft, schneller und intelligenter zu arbeiten. Ich benutze ClickUp als undefined seit fast 2 Jahren bei der Arbeit. Es hat auch die Funktion meines und Dokumente, sodass alle Notizen zu Meetings organisiert und zugänglich sind. Wichtige Entscheidungen und Aufgaben werden in ClickUp erfasst, zugewiesen und nachverfolgt, wodurch der Workflow optimiert wird. Mit KI-generierten Zusammenfassungen und Aktionselementen, die automatisch in Ihren Chat-Kanälen gepostet werden, sorgt ClickUp AI Notetaker dafür, dass alle auf dem Laufenden bleiben und produktiv arbeiten können. Mir gefällt auch, wie undefined mir dabei hilft, meine Arbeit intelligenter und schneller zu gestalten, indem es klare Zusammenfassungen /%href/

und Schlüsselpunkte zu erstellen und nahtlos in Slack und meine E-Mails zu integrieren. Es ist wirklich ein All-in-One-Tool für KI-Transkription und -Zusammenfassung. Zusammenfassen von Transkripten, Dokumenten, Diskussionen, Threads mit Kommentaren und mehr mit ClickUp Brain

The . Diese Vorlage hilft Ihnen, den Überblick über jedes Meeting zu behalten und sich mit Tagesordnungen, Notizen, Listen mit zu erledigenden Aufgaben und detaillierten Protokollen auf bevorstehende Meetings vorzubereiten. #### Die besten Features von ClickUp Inhalte in mehr als 10 Sprachen übersetzen, darunter Englisch, Französisch, Spanisch, Arabisch und Chinesisch Text aus Ihrem Posteingang, ClickUp Dokumente, Aufgaben, Kommentare und Chats mit einem einzigen Klick zusammenfassen und so Zeit und Aufwand sparen Otter.ai erfasst Unterhaltungen in Echtzeit, sodass Sie nicht durch das Erstellen von Notizen aufgehalten werden. Nach jedem Meeting mussten wir uns zusammensetzen und analysieren, wer was gesagt hat (wenn wir uns nicht speziell Notizen gemacht haben). Was mir an der KI-Zusammenfassungsfunktion von Otter am besten gefallen hat, ist die Sprecheridentifikation. Sie ermöglicht es Ihnen auch, ein benutzerdefiniertes Vokabular zu erstellen, um Ihren Slang zu berücksichtigen, und stellt sicher, dass jede Unterhaltung genau erfasst wird, auch mit branchenspezifischen Begriffen.

Dank der Integration mit Plattformen wie Zoom, Google Meet und sogar Microsoft Teams nimmt Otter.ai automatisch an allen Meetings teil, transkribiert sie und erstellt benutzerdefinierte Zusammenfassungen. #### Die besten Features von Otter.ai Wiedergabe von Audio mit Geschwindigkeiten von 0,5x bis 3x für eine bequeme Überprüfung in Ihrem Tempo Notizen und Transkriptionszusammenfassungen einfach freigeben und gemeinsam mit Ihrem Team bearbeiten

Erstellen Sie Zusammenfassungen von Meetings im Gliederungsfenster, um schnell auf die Schlüsselpunkte zugreifen zu können. Greifen Sie jederzeit und überall auf Notizen und Transkriptionen zu, mit plattformübergreifender Verfügbarkeit im Web, auf iOS und Android. #### Otter.ai-Limits Unterstützt nicht den Export einer detaillierten Zusammenfassung in den Formaten PDF, DOCX oder TXT, was für einige Benutzer ein Problem darstellen könnte. * Die Genauigkeit der Transkription kann bei schlechter Audioqualität oder instabilen Verbindungen beeinträchtigt werden

Preise von Otter.ai *Free *Pro: 16,99 $/Monat pro Benutzer *Business: 30 $/Monat pro Benutzer *Enterprise: Benutzerdefinierte Preise #### Bewertungen und Rezensionen von Otter.ai *G2: 4,3/5 (über 200 Rezensionen) *Capterra: 4,5/5 (über 80 Rezensionen)

Mit nur wenigen Klicks können Sie detaillierte Anleitungen mit Screenshots, YouTube-Videos und Anmerkungen erstellen. Für mich und mein Team waren diese Anleitungen perfekt für die Schulung neuer Mitglieder des Teams und die Dokumentation von Workflows. Die benutzerdefinierte Anpassung dieser Anleitungen mit /href/ https://clickup.com/blog/how-to-use-ai-for-documentation// KI für die Dokumentation /%href/ mit unserem Branding hat für einen professionellen Touch gesorgt.

Sehen Sie, wer Ihre Leitfäden gelesen hat, und holen Sie sich Feedback von Ihren Mitarbeitern zu jeder Anleitung. #### Limits von Scribe Scribe bietet keine kostenlose Stufe an. Schlechte Audioqualität oder Rauschen in der Aufnahme können die Genauigkeit der Zusammenfassung beeinträchtigen. #### Preise von Scribe *Kostenlose Testversion: 30 Minuten kostenlose Transkription für den Einstieg *Pay-as-you-go: 10 $ pro Stunde

Monatliches Abonnement: 60 $ pro Benutzer *Jährliches Abonnement: 540 $ pro Benutzer (entspricht 45 $/Monat) *Lösungen für Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise #### Bewertungen und Rezensionen von Scribe *G2: 4,4/5 (über 150 Rezensionen) *Capterra: 4,5/5 (über 100 Rezensionen)

8. Descript (Best for editing videos quickly) /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-42-1400x887.png Descript: ai transcript summarizer /%img/ via undefined Wenn Sie sowohl mit der Produktion von Videos als auch von Audio arbeiten, werden Sie Descript lieben! Es handelt sich um ein All-in-One-Tool, mit dem Sie schreiben, aufnehmen, transkribieren, bearbeiten und zusammenarbeiten können – alles innerhalb einer intuitiven Benutzeroberfläche.

Anstatt sich auf die traditionelle Wellenformbearbeitung zu verlassen, die, glauben Sie mir, mühsam und technisch ist, transkribiert Descript Ihre Audiodaten in Text. Sie können Ihre Aufnahmen wie einen Artikel bearbeiten – Füllwörter wie "ähm" oder "äh" ausschneiden oder unangenehme Pausen mit einer einfachen Rücktaste entfernen. #### Die besten Features von Descript: * Bearbeiten Sie Audio und Video, indem Sie das Transkript mit dem intuitiven textbasierten Bearbeitungssystem modifizieren

Audio- und Videodateien schnell und präzise mit KI-gestützter Transkription transkribieren Text überlagern, um Voice-Over zu erstellen und Wörter zu ersetzen, ohne ganze Segmente neu aufnehmen zu müssen Audioqualität mit Studio Sound verbessern, Hintergrundgeräusche und Echo reduzieren Videoinhalte mit umfassenden Tools zur Videobearbeitung zuschneiden, neu anordnen und verbessern Untertitel in mehrere Sprachen übersetzen, um ein breiteres Publikum zu erreichen #### Descript-Einschränkungen * Steile Lernkurve

Exportfunktionen sind begrenzt Der Free-Plan hat begrenzte Transkriptionsminuten #### Descript-Preise Free Ersteller : 12 $ monatlich (wird jährlich in Rechnung gestellt) *Pro: 24 $ pro Monat (wird jährlich in Rechnung gestellt) *Enterprise: Benutzerdefinierte Preise #### Descript-Bewertungen und -Rezensionen *G2: 4,7/5 (über 1.500 Rezensionen)

Capterra: 4,6/5 (600+ Bewertungen) #### Was sagen Benutzer über Descript? > Descript erspart mir jede Woche stundenlange Arbeit, da ich damit Videos hochladen kann und innerhalb von Sekunden ein vollständiges Transkript erhalte. Anstatt stundenlang aufgezeichnete Webinare anzusehen, kann ich einfach das Transkript hochladen und überprüfen, um genau die Informationen zu erhalten, die ich benötige. Man kann sogar Füllwörter der Redner mit nur einem Klick aus dem Transkript entfernen, das ist echt cool! /href/ https://www.g2.com/products/descript/reviews/descript-review-10636235 Verifizierte G2-Bewertung /%href/ ### 9. Deepgram (Beste Text-zu-Sprache-Umwandlung mit hohem Durchsatz und minimaler Latenz)

via /href/ https://deepgram.com/ Deepgram /%href/ Was Deepgram auszeichnet, ist seine leistungsstarke Suite von APIs, die Entwicklern einen beispiellosen Zugang zu KI-Fähigkeiten im Bereich der Sprachausgabe bieten – von der Transkription bis zur Stimmungsanalyse. Es unterstützt über 30 Sprachen und eignet sich für verschiedene Anwendungen in mehreren Sprachen und Branchen.

Es ermöglicht Ihnen, benutzerdefinierte Modelle zu trainieren, die auf bestimmte Anwendungsfälle zugeschnitten sind, was bedeutet, dass Sie eine höhere Genauigkeit mit branchenspezifischer Terminologie erhalten und so sicherstellen können, dass Ihre Transkripte präzise sind. Es bietet einzigartige Stimmen, die für menschenähnliche Unterhaltungen optimiert sind (natürlicher Tonfall, Rhythmus und Pausen). #### Die besten Features von Deepgram * Maximale Kontrolle für Entwickler mit Optionen für Open-Source-, Closed-Source- oder Bring-Your-Own-LLMs

Unterbrechungen mit EOT-Erkennungsmodellierung (End-of-Thought) für reibungslosere Unterhaltungen bewältigen Über eine Stunde Audio in nur 12 Sekunden transkribieren Transkripte automatisch mit Interpunktion und Absätzen für eine einfache Lesbarkeit formatieren * Die Absicht des Sprechers während der gesamten Unterhaltung nachverfolgen, um absichtsbasierte Aktionen zu ermöglichen, die die Kundenzufriedenheit steigern

Limits von Deepgram Um die API von Deepgram in Ihre Workflows zu integrieren, benötigen Sie technisches Know-how, was für Nicht-Entwickler eine Hürde darstellen könnte. Die Qualität der generierten Zusammenfassungen kann von der Klarheit des Audios abhängen, achten Sie also darauf, wie klar Ihre Aufnahmen sind. #### Preise von Deepgram *Kostenlose Testversion: 200 $ in Guthaben (bis zu 45.000 Minuten)

Pay-as-you-go: 1,50 $ pro Stunde für die Transkription *Monatliches Abonnement: Ab 15 $ pro Monat für 10 Stunden Transkription *Enterprise: Benutzerdefinierte Preise #### Deepgram Bewertungen und Rezensionen *G2: 4,5/5 (100+ Bewertungen) *Capterra: 4,6/5 (50+ Bewertungen)

10. Fathom (Best for sales and customer success teams) /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-44-1400x1002.png Fathom: ai transcript summarizer /%img/ via undefined Fathom ist ein weiteres KI-gestütztes Transkriptionstool, das Ihre Meetings automatisch aufzeichnet, transkribiert und zusammenfasst. Was mir am besten gefallen hat, war der Fokus auf einen nahtlosen Workflow nach dem Meeting. Anstatt stundenlange Aufzeichnungen durchzugehen, können Sie sofort Aktionselemente oder Schlüsselpunkte herausziehen, was mir stundenlanges manuelles Notieren erspart.

Die Möglichkeit der Synchronisierung mit CRMs wie Salesforce und HubSpot macht es zu einem fantastischen Tool für Teams im Vertrieb und im Bereich Kundenerfolg. Sie können Anrufzusammenfassungen automatisch mit dem entsprechenden Kontakt in Ihrem CRM synchronisieren. #### Fathom best features Markieren Sie Schlüsselmomente während Anrufen und kategorisieren Sie sie mit benutzerdefinierten Tags wie "positiv" oder "Schwachstelle" Erhalten Sie eine sofortige Transkription in einem Format, das dem Chatten ähnelt, mit der Möglichkeit, zu bestimmten Momenten in der Aufnahme zu springen

Bearbeitung von Text oder Neuzuweisung von Sprechern nach Bedarf und Trimmen von Aufnahmen, um Pausen oder Abschweifungen zu entfernen Automatische Erstellung einer Liste mit Aufgaben, Entscheidungen und Vorschlägen für eine einfache Weitergabe und Umsetzung Entwurf von E-Mails zur Nachverfolgung mit einer Zusammenfassung der Unterhaltung und einem Link zur Besprechung Senden von Elementen für Maßnahmen direkt an produktive Apps wie Asana, Todoist und Slack, mit relevanten Clips der Besprechung im Anhang für den Kontext #### Einschränkungen von Fathom Die meisten erweiterten Funktionen sind nur in der Pro-Funktionalität verfügbar

Formate für Zusammenfassungen sind nicht anpassbar #### Fathom-Preise *Free forever: Kostenloser Zugriff auf grundlegende Features *Pro: 12 $ pro Benutzer und Monat *Business: 24 $ pro Benutzer und Monat *Enterprise: Benutzerdefinierte Preise #### Fathom-Bewertungen und -Rezensionen *G2: 4,8/5 (über 100 Rezensionen)

