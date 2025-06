Jeder QA-Experte kennt den Druck, der durch enge Fristen und komplexe Features entsteht. Sie haben die Bugs behoben und die App funktioniert reibungslos, aber die Frage bleibt: Wird sie sich in der Praxis bewähren?

Was passiert, wenn Ihre App aufgrund eines Anstiegs der Benutzerzahl abstürzt? Oder verwirrt Ihr raffiniertes neues Feature die Benutzer, anstatt sie zu begeistern? Das ist der Unterschied zwischen funktionalen und nicht-funktionalen Tests

Funktionstests stellen sicher, dass Ihr Code das tut, was er soll. Nicht-funktionale Tests? Dabei geht es um Leistung, Sicherheit und Benutzererfahrung – also um die Dinge, die über den Erfolg oder Misserfolg einer Software in der Produktion entscheiden.

Lassen Sie uns die Details von funktionalen und nicht-funktionalen Tests erkunden und erfahren, wie beide Ihren Testprozess verbessern können.

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Kurz gesagt, hier sind die Unterschiede zwischen funktionalen Tests und nicht-funktionalen Tests: Parameter Funktionstests Nicht-funktionale Tests Fokus Validiert die spezifischen Funktionen und Features der Software Bewertung von Leistung, Benutzerfreundlichkeit, Sicherheit und anderen Qualitätsmerkmalen Zweck Stellt sicher, dass die Software die beabsichtigten Aktionen korrekt ausführt Stellen Sie sicher, dass die Software die gewünschten Leistungs- und Benutzererfahrungsstandards erfüllt Umfang Testen einzelner Funktionen oder Features, oft isoliert Testet das gesamte Systemverhalten, einschließlich der Handhabung verschiedener Bedingungen Testtyp Umfasst Unit-Tests, Integrationstests und Systemtests Umfasst Lasttests, Leistungstests, Stresstests und Sicherheitstests Ausführung Wird in der Regel vor nicht-funktionalen Tests durchgeführt. Wird nach den Funktionstests durchgeführt, um die Gesamtleistung der Software zu optimieren Anforderung Basierend auf spezifischen funktionalen Anforderungen der Clients Basierend auf nicht-funktionalen Anforderungen wie Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit Ausgabevalidierung Überprüfen Sie, ob bestimmte Funktionen die erwarteten Ergebnisse liefern Misst die Fähigkeit der Software, Leistung und Zuverlässigkeit unter verschiedenen Bedingungen aufrechtzuerhalten Durchführbarkeit manueller Tests Einfacher manuell durchzuführen mit vordefinierten Testfällen Erfordert oft spezielle Tools und Umgebungen für effektive Tests Als die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, erfüllt ClickUp alle Ihre Testanforderungen. Probieren Sie es jetzt kostenlos aus!

Was sind Funktionstests?

Funktionstests stellen sicher, dass jede Funktion einer Softwareanwendung wie in der Anforderungsspezifikation definiert funktioniert und alle funktionalen Anforderungen erfüllt. Dieser Prozess basiert auf Black-Box-Testmethoden, die sich auf Eingaben und erwartete Ergebnisse konzentrieren, ohne den internen Code zu analysieren.

Tester stellen Testdaten bereit, simulieren Benutzeraktionen und überprüfen, ob die Testergebnisse dem erwarteten Verhalten entsprechen.

Funktionstests tragen wesentlich zum agilen Testen bei und dienen dazu, das Was zu testen.

Wenn ein Benutzer sich anmelden, ein Produkt in seinen Warenkorb legen und nahtlos zur Kasse gehen kann, ist das ein Gewinn. Einige gängige Beispiele hierfür sind: Testen von Anmeldedaten

Validierung der Warenkorb-Funktionalität

Sicherstellen, dass Zahlungsgateways auf allen Geräten funktionieren

Überprüfen von Formularübermittlungen und E-Mail-Benachrichtigungen

Vorteile und Umfang von Funktionstests

Hier sind einige der wichtigsten Vorteile von Funktionstests:

Überprüfung der Softwarefunktionalität: Stellt sicher, dass das Softwaresystem wie erwartet funktioniert, und überprüft, ob jedes Feature die beabsichtigte Funktionalität für die Benutzer bietet

Verbesserung der Benutzererfahrung: Durch das Testen von Features wie Benutzeranmeldungen, Navigationsmenüs und Eingabeformularen wird eine benutzerfreundliche Erfahrung gewährleistet, sodass Endbenutzer ohne Verwirrung mit dem System interagieren können

Frühzeitige Erkennung von Fehlern: Durch gründliche Tests der Benutzerinteraktionen und des Systemverhaltens helfen Funktionstests dabei, Probleme frühzeitig im Entwicklungsprozess zu erkennen und zu dokumentieren, wodurch kostspielige Korrekturen später vermieden werden können

Support für die Validierung der Geschäftslogik: Es wird bestätigt, dass die Workflows der Anwendung mit den beabsichtigten Geschäftsanforderungen übereinstimmen, wodurch konsistente Ergebnisse für verschiedene Eingaben gewährleistet werden

👀 Wussten Sie schon? Die Testautomatisierung ist kein vollständiger Ersatz für manuelle Tests. Sie ist am effektivsten, wenn sie zusammen mit manuellen Methoden eingesetzt wird. Die Automatisierung beschleunigt zwar das Testen und erkennt bestimmte Fehler, kann jedoch nicht die menschlichen Erkenntnisse ersetzen, die für Aufgaben wie exploratives Testen erforderlich sind.

Arten von Funktionstests

Funktionstests lassen sich weiter in verschiedene Testarten unterteilen, die sich jeweils auf einen bestimmten Aspekt der Softwarefunktionalität konzentrieren.

1. Unit-Tests

Unit-Tests umfassen die Isolierung einzelner Komponenten oder Einheiten einer Softwareanwendung. Sie dienen dazu, zu überprüfen, ob jede Einheit, z. B. Funktionen oder Methoden, wie erwartet funktioniert.

In einer Taschenrechneranwendung könnten Unit-Tests beispielsweise überprüfen, ob die Funktionen für Addition und Subtraktion korrekte Ergebnisse liefern. Diese Methode wird häufig zusammen mit anderen Arten von Softwaretests eingesetzt, um eine gründliche Code-Analyse sicherzustellen.

2. Integrationstests

Integrationstests bewerten, wie gut verschiedene Module zusammenarbeiten – zum Beispiel, ob die Zahlungsabwicklung in einer Warenkorb-Anwendung nahtlos in das Inventarsystem integriert ist. Dieser Schritt ist für APIs und miteinander verbundene Systeme von entscheidender Bedeutung, um eine reibungslose Kommunikation zwischen den Komponenten zu gewährleisten.

3. Systemtests

Systemtests sind wie eine Ganzkörperuntersuchung für Ihre Software. Sie überprüfen, ob das gesamte Softwaresystem definierte funktionale Anforderungen erfüllt, beispielsweise in Bezug auf Leistung und Sicherheit. Die Verwendung von Vorlagen für Testfälle kann diese umfassende Testphase vereinfachen und sicherstellen, dass vor der Bereitstellung alles funktioniert.

4. Abnahmetests

Akzeptanztests stellen sicher, dass die Software den Erwartungen der Benutzer und den Geschäftsanforderungen entspricht. Ein wichtiger Teil davon sind Benutzerakzeptanztests (UAT), bei denen echte Benutzer das System in einer produktionsähnlichen Umgebung validieren. Diese abschließende Überprüfung stellt sicher, dass Ihre Anwendung startbereit ist und die Kundenanforderungen erfüllt.

Diese Phase hilft oft dabei, verbleibende Probleme zu identifizieren, die sich auf die Zufriedenheit der Benutzer oder die Geschäftsergebnisse auswirken könnten, und gewährleistet einen reibungslosen Übergang in die Produktion. Der Einsatz einer Software zur Fehlerverfolgung kann für eine erfolgreiche UAT von großem Vorteil sein.

Was sind nicht-funktionale Tests?

Nicht-funktionale Tests bewerten alle nicht-funktionalen Aspekte einer Softwareanwendung – wie Leistung, Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit –, die darüber entscheiden, wie gut sich das System unter realen Bedingungen verhält.

Während Funktionstests sicherstellen, dass die Schaltflächen der Fernbedienung funktionieren, überprüfen nicht-funktionale Tests, ob die Fernbedienung Stürze und die Verwendung bei schlechten Lichtverhältnissen übersteht und ohne Verzögerungen funktioniert.

Kann Ihre App beispielsweise Tausende von Benutzern gleichzeitig während eines Flash-Sales bedienen? Oder bricht sie unter Druck zusammen? Schützt sie sensible Daten vor potenziellen Bedrohungen der Sicherheit, wie z. B. Cyberangriffen? Diese Fragen sollen mit nicht-funktionalen Tests beantwortet werden.

Vorteile und Umfang von nicht-funktionalen Tests

Nicht-funktionale Tests bewerten, ob eine Anwendung die Erwartungen der Benutzer hinsichtlich Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit erfüllt. Sie bieten außerdem mehrere weitere wichtige Vorteile, darunter:

Verbesserte Benutzererfahrung: Durch die Bewertung von Aspekten wie Leistung, Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit stellen nicht-funktionale Tests sicher, dass die Software reaktionsschnell und einfach zu bedienen ist, was die Zufriedenheit der Benutzer erhöht

Geringeres Risiko: Es hilft, potenzielle Engpässe, Sicherheitslücken oder Stabilitätsprobleme zu identifizieren, bevor die Software live geht, und reduziert so das Risiko von Fehlern nach der Einführung

Verbesserte Leistung und Zuverlässigkeit: Nicht-funktionale Tests stellen sicher, dass die Software Spitzenlasten bewältigen, sich von Ausfällen erholen und unter verschiedenen Bedingungen stabil bleiben kann, was zu einem zuverlässigeren Produkt führt

Compliance und Einhaltung von Standards: Nicht-funktionale Tests stellen sicher, dass die Software Branchenstandards wie gesetzliche Anforderungen und Compliance-Richtlinien erfüllt, was für Branchen wie das Gesundheitswesen und die Finanzbranche von entscheidender Bedeutung ist

Arten von nicht-funktionalen Tests

Nicht-funktionale Tests umfassen verschiedene Arten, die jeweils dazu dienen, bestimmte Qualitätsmerkmale der Software zu überprüfen. Hier sind einige der gängigsten Arten:

1. Leistungstests

Leistungstests bewerten, wie gut eine Anwendung unter verschiedenen Lastbedingungen reagiert. Sie helfen dabei, Latenzen und Server-Reaktionszeiten zu identifizieren und sicherzustellen, dass die Software Benutzeranfragen effizient bearbeiten kann.

So kann beispielsweise die Messung der Ladegeschwindigkeit von Seiten oder der Reaktionszeiten unter verschiedenen Netzwerkbedingungen dazu beitragen, dass das System für die Anforderungen der Benutzer in der Praxis gerüstet ist.

2. Lasttests

Lasttests messen das Verhalten der Software unter erwarteten Lastbedingungen, wie z. B. einer bestimmten Anzahl von Benutzern oder Transaktionen. Sie stellen sicher, dass die Anwendung bei normaler Nutzung reaktionsschnell bleibt.

Eine neue E-Commerce-Plattform könnte mit 1.000 gleichzeitigen Benutzern getestet werden, um zu überprüfen, ob sie das Durchsuchen, Hinzufügen von Elementen zum Warenkorb und den Abschluss von Käufen ohne Leistungseinbußen bewältigen kann.

3. Stresstests

Stresstests belasten das System über seine normale Kapazität hinaus, um Schwachstellen und potenzielle Fehler zu identifizieren. Sie bewerten, wie sich das System unter extremen Bedingungen verhält, z. B. bei einem Anstieg der Benutzeraktivität oder der Dateneingabe, und tragen so dazu bei, dass es ohne Datenverlust ausfallsicher funktioniert.

Eine Video-Streaming-Plattform kann Stresstests unterzogen werden, um festzustellen, wie sie einen plötzlichen Anstieg der Zuschauerzahlen während eines Großereignisses bewältigt.

4. Usability-Tests

Usability-Tests konzentrieren sich auf die Benutzeroberfläche und die Benutzererfahrung und stellen sicher, dass die Software für Endbenutzer einfach zu bedienen und intuitiv ist. Dabei interagieren echte Benutzer mit der Software, um potenzielle Bereiche zu identifizieren, die zu Verwirrung oder Frustration führen können

Das Shopify-Team befragte beispielsweise den Experts Marketplace, um sicherzustellen, dass die Händlerprofile alle relevanten Informationen für Einstellungsentscheidungen enthielten. Aus den Interviews und Tests ging hervor, dass Händler im Voraus klare und prägnante Details benötigten. Shopify optimierte die Profile nach dem Testen und verbesserte so das Vertrauen der Benutzer und die Interaktionsraten.

5. Skalierbarkeitstests

Skalierbarkeitstests bewerten die Fähigkeit der Software, je nach Änderungen der Benutzerlast oder des Datenvolumens nach oben oder unten skaliert zu werden. Sie stellen sicher, dass das System ohne Leistungseinbußen wachsen kann.

Bei einer Cloud-basierten Anwendung können Skalierbarkeitstests das Hinzufügen von Ressourcen wie Servern umfassen, um sicherzustellen, dass die App auch bei steigendem Benutzeraufkommen reaktionsschnell bleibt.

6. Sicherheitstests

Sicherheitstests identifizieren potenzielle Schwachstellen und schützen die Software vor unbefugtem Zugriff und Datenverletzungen. Diese Art von Tests kann Penetrationstests und Code-Reviews umfassen, um Schwachstellen zu identifizieren, die ausgenutzt werden könnten.

In einer Instanz kann das Testen eines Online-Banking-Systems beispielsweise die Überprüfung auf Schwachstellen wie SQL-Injection-Angriffe oder schwache Authentifizierungsmechanismen umfassen.

Lesen Sie auch: Die besten Software-Tools für die Automatisierung von QA-Tests

Schlüsselunterschiede zwischen funktionalen und nicht-funktionalen Tests

Sowohl funktionale als auch nicht-funktionale Tests sind unerlässlich, um ein hochwertiges Softwareprodukt zu liefern.

Während funktionale Tests sicherstellen, dass die Kernfunktionen wie erwartet funktionieren, validieren nicht-funktionale Tests Aspekte wie Leistung, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit und stellen so sicher, dass Ihre Software unter realen Bedingungen effizient funktioniert.

Sehen wir uns die Schlüsselunterschiede zwischen den beiden an:

Parameter Funktionstests Nicht-funktionale Tests Fokus Validiert die spezifischen Funktionen und Features der Software Bewertung von Leistung, Benutzerfreundlichkeit, Sicherheit und anderen Qualitätsmerkmalen Zweck Stellt sicher, dass die Software die beabsichtigten Aktionen korrekt ausführt Stellen Sie sicher, dass die Software die gewünschten Leistungs- und Benutzererfahrungsstandards erfüllt Umfang Testen einzelner Funktionen oder Features, oft isoliert Testet das gesamte Systemverhalten, einschließlich der Handhabung verschiedener Bedingungen Testtyp Umfasst Unit-Tests, Integrationstests und Systemtests Umfasst Lasttests, Leistungstests, Stresstests und Sicherheitstests Ausführung Wird in der Regel vor nicht-funktionalen Tests durchgeführt. Wird nach den Funktionstests durchgeführt, um die Gesamtleistung der Software zu optimieren Anforderung Basierend auf spezifischen funktionalen Anforderungen der Clients Basierend auf nicht-funktionalen Anforderungen wie Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit Ausgabevalidierung Überprüfen Sie, ob bestimmte Funktionen die erwarteten Ergebnisse liefern Misst die Fähigkeit der Software, Leistung und Zuverlässigkeit unter verschiedenen Bedingungen aufrechtzuerhalten Durchführbarkeit manueller Tests Einfacher manuell durchzuführen mit vordefinierten Testfällen Erfordert oft spezielle Tools und Umgebungen für effektive Tests

👀 Wussten Sie schon? Wenn Sie weniger als 10 % Ihres Budgets für die Testautomatisierung ausgeben, liegen Sie deutlich hinter Ihren Mitbewerbern zurück.

Die Auswahl der richtigen agilen Testtools ist für die Gewährleistung der Anwendungsqualität und -zuverlässigkeit von entscheidender Bedeutung. Nachfolgend finden Sie eine kurze Übersicht über beliebte Tools für funktionale und nicht-funktionale Tests.

Funktionstest-Tools helfen dabei, zu überprüfen, ob Software gemäß den Anforderungen funktioniert, und stellen sicher, dass ihre Features korrekt funktionieren. Hier sind einige der beliebtesten Funktionstest-Tools:

Selenium: Ein Open-Source-Tool zur Automatisierung von Webanwendungstests über mehrere Browser und Betriebssysteme hinweg. Es unterstützt fortgeschrittene Skriptsprachen wie Java und Python und ist daher eine beliebte Wahl für komplexe Webtests

TestComplete: Dieses GUI-Testtool unterstützt automatisierte Tests für Web-, Mobil- und Desktop-Anwendungen. Es bietet Skriptfunktionen und lässt sich nahtlos in CI/CD-Pipelines integrieren, wodurch es sich ideal für UI-Tests eignet

Sauce Labs: Eine Cloud-basierte Plattform, die browser- und geräteübergreifende Tests mit Echtgerät-Funktionen unterstützt. Sie wird häufig für End-to-End-Tests verwendet und lässt sich gut in gängige Collaboration-Tools integrieren

Leapwork: Eine Automatisierungsplattform ohne Code, mit der Teams Tests mithilfe visueller Flussdiagramme erstellen können. Sie eignet sich für das Testen von Web- und Desktop-Apps, insbesondere für Teams mit begrenzten Programmierkenntnissen

Appium: Ein Open-Source-Framework zur Automatisierung von Tests für native, hybride und mobile Web-Apps. Es unterstützt plattformübergreifende Tests und lässt sich für eine breitere Abdeckung in Cloud-Dienste integrieren

Tools für nicht-funktionale Tests bewerten die Leistung, Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit einer Anwendung unter verschiedenen Bedingungen. Hier sind einige der beliebtesten Tools für nicht-funktionale Tests:

Meter: Ein Open-Source-Tool für Last- und Leistungstests. Es hilft bei der Analyse der Zuverlässigkeit und Reaktionsfähigkeit einer Anwendung unter unterschiedlichen Workloads

LoadRunner: Ein robustes Tool für Leistungstests, das hohe Benutzerlasten simuliert, um Engpässe zu identifizieren und die Skalierbarkeit von Anwendungen zu bewerten

NeoLoad: NeoLoad ist ideal für agile und DevOps-Umgebungen geeignet, automatisiert Lasttests für APIs und Anwendungen und lässt sich in CI/CD-Tools integrieren

Loadster: Dieses Tool für Lasttests simuliert reale Verkehrsmuster, um die Skalierbarkeit zu bewerten und die Leistung von Webanwendungen und APIs zu optimieren

Professional: Ein vielseitiges Lasttest-Tool für groß angelegte Szenarien, das umsetzbare Erkenntnisse zur Verbesserung der Anwendungsresilienz und Reaktionszeiten liefert WebLoadProfessional: Ein vielseitiges Lasttest-Tool für groß angelegte Szenarien, das umsetzbare Erkenntnisse zur Verbesserung der Anwendungsresilienz und Reaktionszeiten liefert

Lesen Sie auch: Agiles Projektmanagement: Prinzipien, Struktur und Methoden

Wie ClickUp bei der Verwaltung von Testprojekten hilft

In einem Software-Testprojekt ist das Jonglieren zwischen Aufgaben wie das Drehen von Tellern: Eine falsche Bewegung und alles fällt zusammen! Hier hilft ClickUp.

Nutzen Sie die agile Projektmanagement-Software von ClickUp, um Ihren idealen Workflow zu gestalten.

Verwalten Sie den gesamten Produktlebenszyklus von der Konzeption bis zur Markteinführung und erstellen Sie anpassungsfähige Produkt-Workflows, die die Zusammenarbeit im Team verbessern, Übergänge vereinfachen und den Informationsaustausch an einem zentralen Speicherort erleichtern.

Hier erfahren Sie mehr darüber, wie ClickUp Sie beim Management von Testprojekten unterstützen kann.

🚀 Verwenden Sie ClickUp, um Testaufgaben zu organisieren und zuzuweisen

Mit ClickUp Aufgaben können Sie Aufgaben erstellen, organisieren und Team-Mitgliedern zuweisen, um in jeder Phase des Testprozesses für Klarheit und Verantwortlichkeit zu sorgen.

Verwalten Sie Software-Testprojekte nahtlos mit ClickUp Aufgaben, indem Sie kritische Probleme priorisieren und lösen

Verwenden Sie benutzerdefinierte Status, um den Fortschritt von "Zu erledigen" bis "Getestet" zu verfolgen, und priorisieren Sie Aufgaben mit farbcodierten Stufen, um sich zuerst auf kritische Probleme zu konzentrieren. Nutzen Sie benutzerdefinierte Felder, um wichtige Details wie Testfall-Links oder Fehler-IDs einzufügen, während Sie verwandte Aufgaben verknüpfen, um Abhängigkeiten zu visualisieren und Engpässe zu vermeiden.

Durch das Hinzufügen von Aufgaben zu mehreren Listen können Sie funktionsübergreifende Workflows verwalten und sicherstellen, dass kein Detail übersehen wird.

💡 Profi-Tipp: Mit der Chrome-Erweiterung von ClickUp können Benutzer Aufgaben direkt über ihren Browser erstellen. Sie können schnell eine neue Aufgabe erstellen oder sie zu einer bestehenden Liste in ClickUp hinzufügen, indem Sie Text auf einer Webseite markieren. Dieses Tool zur Automatisierung des Browsers ermöglicht auch das Speichern von Webseiten, Bildern und Links direkt in ClickUp-Aufgaben, damit Sie später leicht darauf zurückgreifen können.

🚀 Verfolgen Sie Leistungsmetriken mit ClickUp Dashboards

Die Dashboards von ClickUp bieten Echtzeit-Einblicke in Ihre KPIs für die Softwareentwicklung.

Die Dashboards von ClickUp bieten Ihnen einen Überblick über den Fortschritt Ihrer Testaktivitäten

Verwenden Sie anpassbare Ansichten, um wichtige Metriken wie Sprint-Geschwindigkeit, Testabdeckung und Backlog-Status zu überwachen. Mit Features wie Gantt-Diagrammen für die Verwaltung von Roadmaps, Workload-Ansichten zur Identifizierung von Risiken und Engpässen sowie Zeiterfassung für abrechnungsfähige Arbeiten kann Ihr QA-Team Aufgaben einfach priorisieren und die Leistung optimieren.

🚀 Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben mit ClickUp Automatisierungen

ClickUp Automatisierungen vereinfachen wiederholende Aufgaben und ermöglichen es Ihnen, sich auf robuste Produkteinführungen zu konzentrieren. Sie können damit Aufgaben wie die Dateneingabe für Testfälle, die Durchführung von Regressionstests, die Überprüfung konsistenter UI-Elemente auf verschiedenen Geräten und die mühelose Durchführung von Datenvalidierungen erledigen.

Verwenden Sie ClickUp-Automatisierungen, um Aufgaben automatisch zuzuweisen, Kommentare zu veröffentlichen, Status zu ändern, Listen zu verschieben und vieles mehr

Mit über 100 vorgefertigten Vorlagen können Sie mit ClickUp gängige Workflows automatisieren, z. B. das Aktualisieren von Aufgabenstatus, das Zuweisen von Aufgaben, das Benachrichtigen von Teammitgliedern und das Verwalten von Projektübergaben.

Dynamische Mitarbeiterzuweisungen sorgen für Flexibilität, indem sie sich automatisch an Änderungen der Rollen im Team anpassen, während Integrationen mit beliebten Tools wie HubSpot, GitHub und Twilio externe Prozesse optimieren.

🚀Verwenden Sie benutzerdefinierte Felder, um bestimmte Testparameter nachzuverfolgen

Mit den benutzerdefinierten Feldern von ClickUp können Sie Ihren Workflow anpassen, um wichtige Testparameter wie den Schweregrad von Fehlern, den Testtyp, die Schritte zur Reproduktion und vieles mehr zu verfolgen. Sie können benutzerdefinierte Dropdown-Menüs erstellen, um verschiedene Fehlertypen zu verfolgen, numerische Felder für Schweregradbewertungen hinzufügen und sogar erweiterte Formeln verwenden, um Metriken wie die Fehlerbehebungszeit zu berechnen.

Hier sind einige der benutzerdefinierten Felder, die Sie erstellen können, um die Verwaltung Ihres Software-Testprojekts zu verbessern:

Fehlerdetails nachverfolgen: Fügen Sie Felder hinzu, um den Schweregrad eines Fehlers, die Art des Problems und die Schritte zur Reproduktion anzugeben, damit eine schnelle Lösung gefunden werden kann

Überwachen Sie den Fortschritt von Tests: Verwenden Sie benutzerdefinierte Status wie "In Überprüfung", "Gelöst" oder "Muss erneut getestet werden", um Phasen des Fehlerzyklus zu definieren

Optimierte Berichterstellung: Sortieren, filtern und erstellen Sie benutzerdefinierte Berichte, um Einblicke in Ihren Test-Workflow zu erhalten, von ungelösten Problemen bis hin zur Produktivität der Tester

Erweiterte Berechnungen: Vereinfachen Sie komplexe Metriken, indem Sie Werte wie die durchschnittliche Testausführungszeit oder die Fehlerdichte direkt in den Aufgaben berechnen

Integrieren Sie Tools wie LambdaTest für Browser-Kompatibilitätstests oder PractiTest für die Verwaltung von Testfällen und die Synchronisierung von Testdaten mit ClickUp. Mit diesen Integrationen können Sie Tests direkt durchführen und die Ergebnisse in ClickUp aufzeichnen.

👀 Wussten Sie schon? Mehr als 50 % Ihrer Kollegen haben QA-Teams mit mehr als 10 Testern (aber bedeutet das, dass sie agiler sind?)

🚀 Nutzen Sie ClickUp-Vorlagen für einen Vorsprung

ClickUp verfügt über eine Sammlung von Vorlagen für funktionale Spezifikationen und Fehlerberichte, mit denen Sie Testfälle verwalten, Probleme melden und Fehler nachverfolgen können.

Die ClickUp-Vorlage für das Testmanagement ist eine Komplettlösung für die Verwaltung von Testfällen, die Nachverfolgung von Fortschritten und die Qualitätssicherung in allen Projekten. Diese Vorlage unterstützt Testszenarien, Testfälle und Testläufe und ist damit ein unverzichtbares Tool für Entwicklungsteams, die zuverlässige Software liefern möchten.

Diese Vorlage herunterladen Verwenden Sie die ClickUp-Vorlage für das Testmanagement, um Ihren Testprozess zu zentralisieren und jeden Testfall mühelos nachzuverfolgen

Ob manuelles Testen oder die Integration automatisierter Tools – mit dieser Vorlage können Sie:

Planen und verwalten Sie Testfälle mit benutzerdefinierten Status wie "In Bearbeitung" und "Bereit zur Überprüfung"

Visualisieren Sie den Fortschritt von Tests mit detaillierten Ansichten und automatisierten Workflows

Arbeiten Sie nahtlos mit Ihrem Team an Bugs, Problemen und Feature-Anfragen zusammen

Außerdem priorisiert und behebt die Vorlage für die Nachverfolgung von Fehlern und Problemen von ClickUp Fehler schneller dank optimierter Workflows. Diese Vorlage macht Ihre Testprozesse effizienter und stellt sicher, dass Sie Probleme beheben, bevor sie sich auf den Endbenutzer auswirken.

Diese Vorlage herunterladen Die Vorlage für die Nachverfolgung von Fehlern und Problemen in ClickUp beschleunigt die Fehlerbehebung

Mit dieser Vorlage können QA-Teams:

Kategorisieren und priorisieren Sie Fehler anhand ihres Schweregrads und der geschäftlichen Anforderungen

Automatisieren Sie Nachverfolgungsprozesse für eine schnellere Identifizierung und Lösung

Fördern Sie die funktionsübergreifende Zusammenarbeit zwischen Support-, Engineering- und Produktteams

Die ClickUp-Vorlage für Testberichte vereinfacht die Erstellung detaillierter und umsetzbarer Testberichte. Mit der ClickUp-Vorlage für Testfälle können Sie außerdem Unit-, Integrations- und Systemtests organisieren und durchführen. Beide Vorlagen unterstützen manuelle Tests und gewährleisten die Übereinstimmung mit den funktionalen Spezifikationen, sodass Sie die Geschäftsanforderungen und Erwartungen der Benutzer erfüllen können.

Ich finde, es ist ein wirklich praktisches Tool, um alle Projekte und Clients zu verwalten. Wir haben verschiedene Teams bei ExpressTech, daher spart es viel Zeit und Ärger, wenn man weiß, wer an welchen Aufgaben arbeitet und was einem heute zugewiesen ist. Außerdem kann man die Phase festlegen, in der sich das Projekt gerade befindet, z. B. Entwicklung, Test, Überprüfung usw.

Ich finde, es ist ein wirklich praktisches Tool, um alle Projekte und Clients zu verwalten. Wir haben verschiedene Teams bei ExpressTech, daher spart es viel Zeit und Ärger, wenn man weiß, wer an welchen Aufgaben arbeitet und was einem heute zugewiesen ist. Außerdem kann man die Phase festlegen, in der sich das Projekt gerade befindet, z. B. Entwicklung, Test, Überprüfung usw.

Lesen Sie auch: Kostenlose Vorlagen für die Nachverfolgung von Problemen und Protokolle in Excel und ClickUp

Vereinfachen Sie das Testen und liefern Sie außergewöhnliche Software mit ClickUp

Tests sind ein wesentlicher Bestandteil des Softwareentwicklungsprozesses.

Beide Testmethoden, von Unit-Tests über Regressionstests bis hin zu Lasttests, sind entscheidend für die Identifizierung von Software-Schwachstellen und die Bereitstellung eines benutzerfreundlichen Systems.

Mit dem Software-Team-Projektmanagement von ClickUp können Tester auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Workflows entwerfen und so sicherstellen, dass jede Aufgabe dokumentiert, priorisiert und in Echtzeit nachverfolgt wird.

Von der Verwaltung von Testfällen und der Nachverfolgung von Testergebnissen bis hin zur Koordination von Benutzerakzeptanztests und der Gewährleistung reibungsloser Integrationstests – ClickUp bietet alles.

Melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an!