Organisatorischer Stress: Arten, Anzeichen und wie man damit umgeht

Wenn Sie auf diesen Blogbeitrag geklickt haben, sind Sie wahrscheinlich gestresst. 🌎 Faktencheck: Angesichts des unbeständigen Arbeitsmarktes, anspruchsvoller neuer Rollen und Remote-/Hybrid-Arbeitsmodellen gibt es zu viele Faktoren, die die Arbeit heute beeinflussen. Und all diese Faktoren können zu organisatorischem Stress führen. In diesem Blogbeitrag bieten wir eine umfassende Einführung in das Thema organisatorischer Stress. Wir besprechen, wie man ihn an Ihrem Arbeitsplatz diagnostiziert, versteht und abschwächt. jährlich. Die Prävalenz stressbedingter Probleme wie Depressionen, Angstzustände, Beeinträchtigung des Immunsystems, Verdauungsprobleme usw. erhöht die Versicherungsprämien zusätzlich zu dem Verlust an Produktivität aufgrund von Krankschreibungen oder Krankenhausaufenthalten. Auf einer anderen Ebene verstärkt Stress auch die Auswirkungen schlechten Verhaltens. Instanz, Rauchen, Alkoholmissbrauch, übermäßiges Essen, Einnahme nicht verschreibungspflichtiger Medikamente usw. könnten zunehmen und eine weitere Welle von Gesundheitsproblemen verursachen.

Ausweitung der Auswirkungen Stress ist nicht ansteckend. Oder doch? Ein gestresster Mitarbeiter kann in seinem Team ein Klima der Feindseligkeit oder Gereiztheit schaffen. Wenn es sich um einen Manager handelt, kann sein Stress auf sein Team übergreifen. Mit der Zeit wird sich die Organisationskultur zu einer Kultur des Stresses und des Burnouts entwickeln. ### Reputationsverlust

Wenn eine Organisation ein feindseliges oder stressiges Umfeld ist, wird sich das schnell herumsprechen. Über Netzwerke wie LinkedIn, Reddit und Bewertungsportale für Unternehmen erfahren potenzielle Investoren, Mitarbeiter und Kunden von dem Stress, dem Ihre Teams ausgesetzt sind. Dies kann langfristig immense Auswirkungen haben.

