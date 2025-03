Die 10 besten Alternativen zu Streamlit, die es 2025 zu entdecken gilt

Streamlit ist eine Open-Source-Plattform zur Erstellung von Apps, die Python-Skripte in interaktive Webanwendungen umwandelt. Sie eignet sich hervorragend für Rapid Prototyping, schnelle Datenanalysen und die Erstellung von Demos für Machine-Learning-Modelle. So einfach und benutzerfreundlich Streamlit auch ist, es fehlen die Features, um skalierbare Anwendungen mit großen Datensätzen zu erstellen. Außerdem erschweren die starren Layouts, die grundlegenden Styling-Optionen, die begrenzten benutzerdefinierten Anpassungen und die Leistungsprobleme von Streamlit die Erstellung funktionsreicher Anwendungen.

Hier sind also die besten Streamlit-Alternativen, die Ihnen bei der einfachen Erstellung komplexer Anwendungen helfen. Diese Alternativen bieten mehr Flexibilität und Zusammenarbeit in Echtzeit.

Panel: Am besten für die Erstellung interaktiver Dashboards in Python 4. Anvil: Am besten für fortgeschrittene benutzerdefinierte Apps 5. Shiny for Python: Am besten für die Erstellung von Prototypen für Webanwendungen 6. Deepnote: Am besten für die Zusammenarbeit an Code in Echtzeit 7. Mercury Framework: Am besten für Benutzer von Jupyter Notebook 8. Taipy: Am besten für die Datenvisualisierung Datalore: Am besten für KI-Code-Unterstützung 10. PixelFree Studio: Am besten für Figma-Benutzer Für eine interaktive Datenvisualisierung ohne Code versuchen Sie es mit Genau wie Streamlit ist auch Dash by Plotly eine Open-Source-Plattform zur Erstellung interaktiver webbasierter Apps und Dashboards. Es handelt sich um ein Python-basiertes Framework für Datenwissenschaftler, das die Visualisierung und Aktualisierung von Daten in Echtzeit erleichtert.

Dash ist jedoch schneller als Streamlit und bietet Bereitstellungsoptionen für Unternehmen für produktionstaugliche Apps. Es verfügt auch über mehrere Integrationen – zum Beispiel lässt es sich in Python-Data-Science-Stacks wie Plotly und Pandas integrieren und hilft Ihnen so bei der Erstellung benutzerdefinierter Dashboards mit höherer Interaktivität. Sie können auch Google Tabellen in Dash integrieren, um ein

Automatisieren Sie die Analyse von Datensätzen und erhalten Sie KI-gestützte Erkenntnisse mit ClickUp Brain. Extrahieren Sie Schlüsselmuster, identifizieren Sie Korrelationen und erstellen Sie Zusammenfassungen komplexer Datensätze. Sie können die KI bitten, die Datentrends zur besseren Verständlichkeit in einfacher Sprache zu erklären. Darüber hinaus können Sie Berichte erstellen, Vorschläge auf der Grundlage historischer Trends erhalten und Anomalien erkennen, bevor sie sich auf Ihr Projekt auswirken.

Zusammenarbeit mit Stakeholdern in Echtzeit

Nutzen Sie ClickUp Docs und ClickUp Chat um gemeinsam an Apps, Code, Kontextdiagrammen und Workflows zu arbeiten. Mit ClickUp Docs können Sie Ihre Ressourcen für die App-Entwicklung, Anfragen zu Features und Feedback zentralisieren. Mit der Funktion zum Chatten können Sie die Kommunikation zwischen den Mitgliedern Ihres Teams optimieren, sodass niemand etwas verpasst.

Workflows optimieren und Routineaufgaben automatisieren

Optimierung von Workflows mit ClickUp Automatisierungen

Verwenden Sie die über 100 Automatisierungen zur Verwaltung von Routineaufgaben, Datenanalyse, Erstellung von Standardberichten und Verwaltung von Projektübergaben. Sie können Entwicklungs-Workflows wie Code-Reviews, Design-Freigaben, das Versenden von Benachrichtigungen über den Abschluss von Reviews, das Erstellen von Checklisten für die Bereitstellung und vieles mehr automatisieren.

Free Forever Unlimited : 7 $/Monat pro Benutzer *Business: 12 $/Monat pro Benutzer *Enterprise: Preis auf Anfrage *ClickUp AI: Für 7 $ pro Mitglied und Monat zu jedem kostenpflichtigen Plan hinzufügen ## Holen Sie sich die beste Streamlit-Alternative für Datenvisualisierung und App-Erstellung



Streamlit eignet sich hervorragend für die Erstellung datenzentrierter Anwendungen. Wenn Sie jedoch nach tools zur Erstellung dynamischerer und interaktiverer Anwendungen oder Dashboards suchen, sollten Sie unsere Liste der Streamlit-Alternativen in Betracht ziehen. Alle Alternativen sind gut, dienen jedoch spezifischen Zwecken. Wählen Sie zum Beispiel Taipy für bessere Front-End- und Back-End-Operationen, Dash für erweiterte interaktive Features und Gradio für die Erstellung von Demos.

Wenn Sie ein einfaches Datenvisualisierungstool mit leistungsstarken Features suchen, sollten Sie ClickUp in Betracht ziehen. Mit benutzerdefinierten Dashboards können Sie Daten anzeigen und analysieren, Workflows automatisieren und wichtige Erkenntnisse mit KI gewinnen, in Echtzeit zusammenarbeiten und in über 1000 Tools integrieren. Weitere Informationen zu ClickUp? undefined !