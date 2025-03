So behalten Ihre Teams ihren grünen Status und bleiben auf Kurs

Der grüne Status in Microsoft Teams ist ein Signal an Ihre Organisation, das besagt: "Hallo, ich bin hier und verfügbar." Durch diesen aktiven Status wissen andere, wann Sie anwesend sind, was die Zusammenarbeit und Kommunikation erleichtert. Leider ändert die App Ihren Status unter bestimmten Bedingungen automatisch von grün (verfügbar) auf gelb (abwesend). Dies geschieht, wenn Ihr Computer im Leerlauf ist, wenn der Sperrbildschirm angezeigt wird, wenn er in den Ruhemodus wechselt oder wenn MS Teams im Hintergrund ausgeführt wird.

Entschlüsselung der Status von Microsoft Teams: Der grüne Status zeigt Verfügbarkeit an, wechselt jedoch automatisch zu "Abwesend", wenn Ihr Computer im Leerlauf ist, der Sperrbildschirm angezeigt wird oder Teams im Hintergrund ausgeführt wird. *Gute Umgangsformen wahren: In den meisten Organisationen gilt es als gute Etikette, den Status Ihres Teams auf "Aktiv" zu setzen, um eine reibungslose Kommunikation zu gewährleisten

Manuelles Festlegen des Status: Sie können Ihren Status in der App auf "Verfügbar" setzen, um zu verhindern, dass er auf "Abwesend" wechselt. Dies kann sowohl auf dem Desktop als auch auf Mobilgeräten erledigt werden. *Verhindern des Ruhezustands des Geräts: Die Einstellungen für die Energieverwaltung Ihres Geräts können so angepasst werden, dass es nicht in den Ruhezustand wechselt, sodass Ihr Status auch in Pausen aktiv bleibt. *Verwenden einer Statusmeldung: Eine benutzerdefinierte Statusmeldung kann Kollegen über Ihre Verfügbarkeit informieren und nach einigen Stunden gelöscht werden

Erwägen Sie ## Die einzelnen Einstellungen für den Status in Microsoft Teams verstehen Bevor wir besprechen, wie Sie Ihren Teams-Status grün halten können, sollten wir zunächst verstehen, was jede Statusoption bedeutet! *Verfügbar: Sie sind aktiv und kostenlos. Sie wechselt zu "Abwesend", wenn Ihr Computer gesperrt wird oder in den Leerlauf wechselt. *Beschäftigt: Sie konzentrieren sich, möchten aber dennoch Benachrichtigungen erhalten. *In einem Meeting oder In einem Anruf : Wird automatisch eingestellt, wenn Sie sich in diesen Aktivitäten befinden, es sei denn, "Nicht stören" ist aktiviert. *Nicht stören: Müssen Sie sich konzentrieren? Dies blockiert Benachrichtigungen für Sie. *Bin gleich zurück: Für den Fall, dass Sie kurz weggehen. *Erscheinen abwesend: Sie arbeiten, reagieren aber nicht sofort. *Erscheinen offline: Für den Fall, dass Sie Ihre Anwesenheit verbergen möchten, aber dennoch Nachrichten erhalten möchten So wählen Sie "Aktiv" in der Android/iOS-App von Teams auf dem Handy aus: Öffnen Sie Ihre Microsoft Teams-App Suchen Sie Ihr Profilsymbol in der oberen linken Ecke Klicken Sie darauf, um Ihre Einstellungen für den Status in Microsoft Teams zu öffnen Setzen Sie Ihren Status auf "Verfügbar" (grünes Symbol für den aktiven Status) Sie können Ihre Statuspräferenz auch in die Suchleiste von MS Teams eingeben und sie schnell ändern. Öffnen Sie die Microsoft Teams-App

## Die einzelnen Einstellungen für den Status in Microsoft Teams verstehen Bevor wir besprechen, wie Sie Ihren Teams-Status grün halten können, sollten wir zunächst verstehen, was jede Statusoption bedeutet! *Verfügbar: Sie sind aktiv und kostenlos. Sie wechselt zu "Abwesend", wenn Ihr Computer gesperrt wird oder in den Leerlauf wechselt. *Beschäftigt: Sie konzentrieren sich, möchten aber dennoch Benachrichtigungen erhalten. *In einem Meeting oder : Wird automatisch eingestellt, wenn Sie sich in diesen Aktivitäten befinden, es sei denn, "Nicht stören" ist aktiviert. *Nicht stören: Müssen Sie sich konzentrieren? Dies blockiert Benachrichtigungen für Sie. *Bin gleich zurück: Für den Fall, dass Sie kurz weggehen. *Erscheinen abwesend: Sie arbeiten, reagieren aber nicht sofort. *Erscheinen offline: Für den Fall, dass Sie Ihre Anwesenheit verbergen möchten, aber dennoch Nachrichten erhalten möchten Gehen Sie zur Suchleiste (oben in der Mitte) Geben Sie '/' (Schrägstrich) ein, um ein Menü mit verschiedenen Befehlen aufzurufen Wählen Sie Ihren Status aus dem Menü

🧠 Fun Fact: Wenn Sie auf mehreren Geräten bei Teams angemeldet sind, erfolgt eine Synchronisierung Ihres Status. Wenn Sie also auf Ihrem Computer als "Abwesend" markiert sind, wird dies auch in Ihrer mobilen App angezeigt. ### 2. Verhindern Sie, dass Ihr Gerät in den Ruhemodus wechselt. Die undefined empfiehlt, alle 25 Minuten eine fünfminütige Pause einzulegen, um eine bessere Beziehung zu den Aufgaben aufzubauen. Wenn Sie sich Sorgen machen, dass der Status Ihres Teams auf "Abwesend" wechselt, kann sich diese Beziehung natürlich verschlechtern, anstatt sich zu verbessern! Eine schnelle Möglichkeit, den Status Ihres Teams während der Pausen aktiv zu halten, besteht darin, die Energieeinstellungen Ihres Geräts so zu konfigurieren, dass es wach bleibt. Für Benutzer von Windows: * Öffnen Sie die Einstellungen über das Startmenü oder über die Windows-Taste

Navigieren Sie zu System > Energie und Akku. * Wählen Sie unter der Option Bildschirm-, Ruhezustand- und Standby-Zeitlimit die Option Nie oder wählen Sie die längste Dauer, um Ihr System wach zu halten /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-501-1400x857.png Für Windows Verhindern Sie, dass Ihr Gerät in den Ruhezustand wechselt /%img/

Für Benutzer eines MacBooks: Öffnen Sie die Einstellungen über das Apple-Symbol oben rechts auf dem Bildschirm. Klicken Sie auf die Option "Bildschirm sperren". Ändern Sie die Einstellungen für den Ruhezustand Ihres Geräts, indem Sie die Option "Bildschirm ausschalten" sowohl für den Netzadapter als auch für den Netzbetrieb auf die maximale Dauer einstellen. * 👀 Wussten Sie schon? Sie können die Dauer eines bestimmten Status in MS Teams einstellen. Nehmen wir an, Sie haben ein persönliches Meeting. Wählen Sie die Option "Nicht stören", um sie für ein paar Stunden zu aktivieren. Leider – Sie haben es erraten – funktioniert dies nicht, um Ihren Teams-Status zu aktivieren. ### 3. Statusnachricht in der App "Microsoft Teams" einstellen Es ist gut möglich, dass Ihre Kollegen bereits wissen, wie schwierig es ist, sich in Teams aktiv zu halten. Sie können Ihren Teil dazu beitragen, sie über Ihre Verfügbarkeit zu informieren, unabhängig vom Status in der App. * Öffnen Sie die App "Teams"

Klicken Sie auf Ihr Profilsymbol in der oberen rechten Ecke. Gehen Sie zur Option "Statusnachricht festlegen". Geben Sie eine Nachricht ein, um Ihre Verfügbarkeit zu bestätigen /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-503-1400x788.png Statusnachricht in der Microsoft Teams App festlegen /%img/

Es gibt noch einen weiteren Schritt, um diese Methode perfekt auszuführen. Idealerweise sollten Sie die Statusmeldung nach einer bestimmten Anzahl von Stunden löschen, damit Sie nicht permanent als verfügbar angezeigt werden! Gehen Sie zu "Statusmeldung löschen" nach der Option unter dem Textfeld Klappen Sie die Liste aus und wählen Sie eine Option aus, z. B. "Nie", "Heute", "1 Stunde", "4 Stunden" oder "Diese Woche" Speichern Sie Ihre Änderungen, indem Sie auf "Erledigt" klicken 👀 Wussten Sie schon? 2017 kündigte Microsoft an, dass Teams Skype for Business ersetzen würde, und signalisierte damit den Übergang von einer Messaging-Plattform zu einem Kommunikationstool für Unternehmen. Auch zu lesen: undefined einschränkungen bei der Verwendung von Teams Microsoft Teams ist ein äußerst beliebtes Tool – es kann sich rühmen, Die Plattform weist jedoch einige Einschränkungen auf, die die Kommunikation im Team erschweren können.

Im Gegensatz zu Plattformen, bei denen mehrere Tools gleichzeitig verwendet werden müssen, vereint ClickUp alles – Chats, Aufgaben und Dokumente – in einem einheitlichen Arbeitsbereich. Das intuitive Design, die anpassbaren Workspaces und die KI-gestützten Tools helfen Teams, organisiert, effizient und in Verbindung zu bleiben, unabhängig von ihrer Größe oder ihrem Standort.