Wie man ein Business Modell erstellt: Wichtige Schritte & Beispiele

Ein Business-Modell ist ein Rahmen, der Ihr Unternehmen antreibt und bestimmt, wie Sie Werte schaffen, liefern und erfassen. Es ist mehr als nur das Produkt oder die Dienstleistung, die Sie anbieten - es ist der strategische Ansatz, der Ihre Ideen in Profit verwandelt.

Von Abonnement-basierten Modellen, die konstante Einnahmen generieren, bis hin zu E-Commerce-Modellen, die direkt an den Verbraucher gerichtet sind und Bequemlichkeit bieten - das Business-Modell eines Unternehmens ist die Grundlage, die jede Interaktion und Erfahrung mit dem Kunden formt.

Es geht nicht nur darum, was Sie verkaufen, sondern auch darum, wie Sie es verkaufen - und das ist es, was letztendlich über Ihren langfristigen Erfolg entscheidet.

In diesem Leitfaden erfahren Sie, wie Sie ein Geschäftsmodell erstellen und wie das Verständnis und die Verfeinerung dieses Modells Ihnen einen Wettbewerbsvorteil auf dem Markt verschaffen kann. 🚀

Effektive Strategien, wie z.B. Verständnis der Einzelziele, Marktsegmentierung und die Rolle von Personas und Benutzererfahrungen, sind entscheidend für den Erfolg im Business Modeling 🎯

Ein Business Modell beschreibt, wie ein Unternehmen Werte schafft, liefert und erfasst und damit Gewinn, Wachstum, Kundenbindung und Innovation fördert 💡

zu den Schlüsseltypen von Business-Modellen gehören Abonnement, Franchise, Software-as-a-Service (SaaS), Business-to-Business (B2B), Marktplatz, eCommerce und Freemium, jedes mit seinem eigenen Zweck 📊

Der Prozess der Geschäftsmodellierung umfasst typischerweise die Definition von Zielen, die Identifizierung der Zielgruppe, die Klärung des Wertversprechens und die Verfeinerung des Ansatzes 📝

Die Verwendung der richtigen Tools und Vorlagen ist für die Erstellung erfolgreicher Business-Modelle unerlässlich. Instanz, ClickUp Docs, Whiteboards und Vorlagen helfen Ihnen beim Brainstorming und der Erstellung eines soliden Geschäftsmodells 🛠️

Geschäftsmodelle verstehen

Einfach ausgedrückt ist ein Business-Modell ein strategischer Plan, wie ein Unternehmen Geld verdienen wird. Das Modell beschreibt, wie ein Geschäft sein Produkt herstellt, es auf dem Markt anbietet und den Umsatz steigert.

Zu den Schlüsselkomponenten eines Business-Modells gehören:

Kundenbeziehungen : Konzentriert sich darauf, wie man dauerhafte Beziehungen pflegt und eine langfristige Kundenbindung aufbaut

: Konzentriert sich darauf, wie man dauerhafte Beziehungen pflegt und eine langfristige Kundenbindung aufbaut Wert-Angebot : Definiert, was Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung einzigartig, überzeugend und wertvoll für Ihre Kunden macht

: Definiert, was Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung einzigartig, überzeugend und wertvoll für Ihre Kunden macht Zielgruppe : Identifiziert Ihre idealen Kunden und ihre dringendsten Bedürfnisse

: Identifiziert Ihre idealen Kunden und ihre dringendsten Bedürfnisse Einnahmeströme : Erläutert, wie Ihr Business Einnahmen generiert

: Erläutert, wie Ihr Business Einnahmen generiert Kostenstruktur : Hebt die wichtigsten Betriebskosten Ihres Geschäfts hervor

: Hebt die wichtigsten Betriebskosten Ihres Geschäfts hervor Schlüssel-Ressourcen : Erläutert die wichtigsten Ressourcen - physisches, menschliches, finanzielles oder geistiges Eigentum -, die für Ihren Erfolg entscheidend sind

: Erläutert die wichtigsten Ressourcen - physisches, menschliches, finanzielles oder geistiges Eigentum -, die für Ihren Erfolg entscheidend sind Vertriebskanäle: Beschreibt, wie Sie mit Ihren Kunden in Verbindung treten und ihnen Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung anbieten

Durch die Definition dieser Elemente können Unternehmen einen klaren Weg zu Wachstum und Rentabilität einschlagen.

Unterschied zwischen Geschäftsmodell und Business-Plan

Ein Geschäftsmodell und ein Business-Plan klingen zwar ähnlich, unterscheiden sich aber in Umfang und Größe. Lassen Sie uns das im Detail verstehen.

Ein Geschäftsmodell definiert, wie ein Geschäft funktioniert. Es konzentriert sich auf die Bereitstellung von Werten und Einnahmeströmen.

Im Gegensatz dazu ist ein business-Plan ist ein detailliertes Dokument, in dem dargelegt wird, was das Geschäft erreichen will und wie es dies zu erreichen gedenkt. Der Plan enthält Angaben zum Markt, Finanzprognosen, betriebliche Einzelheiten usw.

Ähnlichkeiten zwischen Geschäftsmodell und Business-Plan

Zielsetzung Beide sind die grundlegenden Elemente eines Geschäfts und umreißen die Strategien, die erforderlich sind, um Rentabilität zu erreichen und den Kunden Werte zu liefern Unterliegende Elemente Beide umfassen Schlüsselelemente wie Wertangebot, Kundensegmente, Umsatzströme und Preismodelle mit unterschiedlicher Granularität Strategische Planung Beide erfordern detaillierte Marktforschung und -analyse für eine fundierte Entscheidungsfindung und strategische Planung Audienz Beide werden von internen Stakeholdern, wie z. B. Management Teams, und externen Parteien, wie z. B. Investoren und Kreditgebern, genutzt, um die Lebensfähigkeit und den strategischen Ansatz des Geschäfts zu bewerten Anpassungsfähigkeit Beide müssen regelmäßig überprüft und aktualisiert werden, um Änderungen der Bedingungen am Markt, der Ziele und Strategien des Geschäfts und der betrieblichen Zwänge zu berücksichtigen

Unterschiede zwischen einem Geschäftsmodell und einem Business-Plan

Features Geschäftsmodell 3. Flexibilität 1. Fokus Bietet eine umfassende Übersicht über das Wertversprechen des Geschäfts, die Kundengruppen, die Einnahmequellen und die Schlüsselaktivitäten Bietet eine umfassende Analyse aller Aspekte des Geschäfts, einschließlich Marktanalyse, operative Pläne, Geschäftsstrategien, Finanzprognosen usw. 2. Umfang Hilft bei der Formulierung und Prüfung der Geschäftsidee und vermittelt ein klares Verständnis davon, wie das Geschäft Werte schaffen und erfassen will Dient dazu, einen detaillierten Plan für die Geschäftstätigkeit zu erstellen, Investoren anzuziehen oder Finanzmittel zu sichern und die strategische Planung und Ausführung zu leiten 3. Flexibilität Reagiert schnell auf Veränderungen und kann sich leicht an Marktveränderungen und Rückmeldungen anpassen Ist aufgrund seines umfassenden Charakters eher starr 4. Wann wird es erstellt Wird häufig in den frühen Phasen eines Geschäfts erstellt und befolgt, um das Konzept zu validieren und verschiedene Möglichkeiten der Wertgenerierung zu erkunden Wird in der Regel erstellt, wenn eine externe Finanzierung angestrebt wird oder wenn ein detaillierter operativer Fahrplan erforderlich ist

Wussten Sie schon? Die Idee von Geschäftsmodellen ist nicht neu - schon im alten Rom gab es Systeme für den Handel mit Waren und die Erzielung von Gewinnen, die den Grundstein für moderne Geschäftsstrategien legten!

Betrachten Sie das Geschäftsmodell als konzeptionellen Rahmen und den Business-Plan als praktischen Leitfaden für die Umsetzung.

Die Rolle einzigartiger Werte in Geschäftsmodellen

Das Wertversprechen ist das Herzstück des Geschäftsmodells eines jeden Unternehmens.

Ein Wertversprechen ist ein Kernangebot, das eine taktische Lösung für bestimmte Kundenprobleme bietet. Außerdem hebt es Ihr Geschäft von dem Ihrer Konkurrenten ab und überzeugt Kunden davon, Transaktionen mit Ihnen durchzuführen.

Instanz Patagonia konzentriert sich zum Beispiel auf qualitativ hochwertige, langlebige und reparierbare Produkte und minimiert gleichzeitig die Umweltauswirkungen. Sein Wertversprechen umfasst Folgendes:

🌿 Umweltbewusstsein: Das Unternehmen verpflichtet sich, die Umwelt zu schützen und den CO2-Fußabdruck zu verringern.

🌿 Nachhaltigkeit: Es verwendet nachhaltige Praktiken wie das Recycling von Kleidung

🌿 Zugänglichkeit: Patagonia versucht, sein Produkt so vielen Menschen wie möglich zugänglich zu machen, indem es den Wert von Secondhand-Kleidung erhöht

Schließlich spiegelt sich der Wert des Unternehmens auch in seinem Leitbild wider: "Wir sind im Geschäft, um unseren Heimatplaneten zu retten. "

Arten von Business-Modellen

Business-Modelle können je nach Art des Geschäfts, der organisatorischen Ziele, der Einzelziele und der Branchen variieren.

Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über einige gängige Arten von Business-Modellen:

1. Geschäftsmodell mit Abonnement

Abonnement-Modelle konzentrieren sich auf die Erzielung wiederkehrender Einnahmen, indem sie von den Kunden eine regelmäßige Gebühr verlangen - monatlich, vierteljährlich oder jährlich.

Dieses Business-Modell macht die Einnahmen vorhersehbar und lebt von Kundenbindung und langfristigem Engagement.

Unternehmen, die dieses Business-Modell betreiben, legen großen Wert auf Kundenzufriedenheit und kontinuierliche Serviceverbesserung, um sicherzustellen, dass die Abonnenten langfristig gebunden bleiben. Die Pflege einer solchen Loyalität eröffnet auch Möglichkeiten zum Upselling von Premium-Stufen an Ihre treuesten Kunden.

✨ Hier einige prominente Beispiele:

Duolingo: Sie bieten kostenlosen Zugang zu Sprachlernmodulen mit einem kostenpflichtigen Abonnement für erweiterte Features wie Offline-Lektionen

Sie bieten kostenlosen Zugang zu Sprachlernmodulen mit einem kostenpflichtigen Abonnement für erweiterte Features wie Offline-Lektionen Netflix: Es bietet On-Demand-Streaming, bei dem die Kunden eine Abonnement-Gebühr für werbefreien Zugang zu einer umfassenden Bibliothek von Inhalten zahlen

Vor- und Nachteile des Geschäftsmodells des Abonnements

Pros ✅ Cons ❌ Garantiert vorhersehbare und wiederkehrende Einnahmeströme Die Kundenakquisitionskosten sind anfangs hoch. Eröffnet Möglichkeiten für Upselling oder die Einführung neuer Dienste Erfordert die kontinuierliche Bereitstellung von Werten, um Abonnenten zu halten Fördert die Kundentreue durch kontinuierliche Kundenbindung Kunden können jederzeit kündigen, wenn sie sich durch zu viele Abonnements überfordert fühlen

2. Franchise Geschäftsmodell

**Beim Franchising wird das Marken- und Betriebsmodell eines Geschäfts an Dritte lizenziert. Dies ermöglicht es Unternehmen, schnell zu skalieren, während Franchisenehmer von einem etablierten Markenruf profitieren

Der Erfolg dieses Modells hängt von einer starken business Prozess Management und Konsistenz über alle Speicherorte hinweg, die durch standardisierte Prozesse, umfassende Schulungen und strenge Qualitätsüberwachung ermöglicht werden.

**Es ist ein hervorragendes Modell für Geschäfte, die geografisch expandieren, ohne dass sie alle Filialen direkt besitzen

✨ Einige bekannte Beispiele sind:

Subway: Sie bieten Flexibilität bei der benutzerdefinierten Gestaltung von Menüs in Franchise-Elementen unter Beibehaltung der Kernbotschaft der Marke und der Prozesse

Sie bieten Flexibilität bei der benutzerdefinierten Gestaltung von Menüs in Franchise-Elementen unter Beibehaltung der Kernbotschaft der Marke und der Prozesse McDonald's: Das Unternehmen ist für seine globale Präsenz und seinen einheitlichen Service bekannt und steht beispielhaft für den operativen Erfolg des Franchise-Geschäftsmodells

Vor- und Nachteile des Franchise-Geschäftsmodells

Pros ✅ Cons ❌ Ermöglicht eine schnelle Geschäftsexpansion mit geringeren Kapitalinvestitionen in den Markenaufbau Franchisegeber haben weniger direkte Kontrolle über das Geschäft Erzielt konstante Einnahmen durch Franchisegebühren und Lizenzgebühren Dies kann zu Rechtsstreitigkeiten zwischen Franchisenehmern und Franchisegebern führen Gibt ein bewährtes Business-Rahmenwerk für Franchisenehmer frei Franchisenehmer-Fehlmanagement kann den Ruf der Marke gefährden

3. Software-as-a-Service-Modell (SaaS)

Das SaaS-Modell liefert ein Softwareprodukt, in der Regel über das Internet. Die Abonnementgebühr bietet eine lizenzierte Kopie der Software sowie laufenden Support und Updates.

Ein solches Modell macht die physische Installation oder die Eigentümerschaft an materiellen Elementen überflüssig und bietet mehr Komfort und Skalierbarkeit. Es erfordert einen Fokus auf Innovation und regelmäßige Feature-Updates, um die Bedürfnisse der Kunden zu treffen und den Marktanforderungen zu entsprechen. Die schnelle Verteilung der Produkte über Cloud-Plattformen vereinfacht die Einführung von Produktverbesserungen und Feature-Updates.

✨ Hier sind einige prominente Beispiele:

ClickUp: Es ist die "Alles"-App für die Arbeit, die Projektmanagement, Wissensmanagement und Kommunikation kombiniert, alles angetrieben durch KI

Es ist die "Alles"-App für die Arbeit, die Projektmanagement, Wissensmanagement und Kommunikation kombiniert, alles angetrieben durch KI Salesforce: Sie bieten Lösungen für das Management von Kundenbeziehungen (CRM) an, um Unternehmen bei der Optimierung von Vertrieb und Marketing zu unterstützen

Vor- und Nachteile des SaaS-Geschäftsmodells

Pros ✅ Cons ❌ Die geringen Vorlaufkosten für die Kunden fördern die Akzeptanz der Software Die Benutzerfreundlichkeit hängt stark von einer zuverlässigen Internetverbindung ab Bietet ein skalierbares Modell mit zentralisierten Updates und Wartung Erfordert kontinuierliche Entwicklung und Wartung, was ressourcenintensiv ist Generiert datengesteuerte Erkenntnisse durch Benutzeranalysen zur Verbesserung von Produkt/Dienstleistung Hoher Wettbewerb im SaaS Space erfordert eine starke Differenzierung

4. Business-to-Business-Modell (B2B)

Im B2B-Sektor wird ein Produkt oder eine Dienstleistung von einem Geschäft an ein anderes geliefert, anstatt den direkten Verkauf an Verbraucher zu ermöglichen.

Das Business-Modell eines B2B-Unternehmens erfordert ein hohes Maß an Vertrauen und langfristige Verpflichtungen. Gleichzeitig beinhalten B2B-Geschäfte oft komplexe Verkaufszyklen, benutzerdefinierte Produktanpassungen und langfristige Partnerschaften, die ein proaktives Beziehungsmanagement und eine effektive Kommunikation erfordern.

✨ Hier einige Beispiele:

Cisco: Das tool ist auf Netzwerkhardware und -softwarelösungen spezialisiert, die auf die Anforderungen von Unternehmen zugeschnitten sind

Das tool ist auf Netzwerkhardware und -softwarelösungen spezialisiert, die auf die Anforderungen von Unternehmen zugeschnitten sind Microsoft: Microsoft bietet zwar auch Produkte direkt für Verbraucher an, bietet aber auch Business tools wie Azure Cloud Services, um Unternehmen bei der Steigerung ihrer Produktivität und Skalierbarkeit zu unterstützen

Vor- und Nachteile des B2B-Geschäftsmodells

Pros ✅ Cons ❌ Verfügt aufgrund der Größe der Transaktionen über ein höheres Umsatzpotenzial Hat längere Zyklen und komplexe Entscheidungsprozesse Bietet die Möglichkeit, sich auf Nischenmärkte mit hoher Nachfrage zu spezialisieren Erfordert eine größere benutzerdefinierte Anpassung, was die Komplexität erhöht Baut langfristige Beziehungen durch Verträge auf Erfordert tiefgreifende Branchenkenntnisse, Fachwissen und Fachkompetenz

5. E-Commerce-Geschäftsmodell

**Das eCommerce-Geschäftsmodell konzentriert sich auf den Verkauf von Waren und Dienstleistungen über Online-Plattformen, Marktplätze oder spezielle Websites

Es zeichnet sich durch Bequemlichkeit und niedrige Betriebskosten aus und ermöglicht es den Kunden, von überall aus einzukaufen und von wettbewerbsfähigen Preisen zu profitieren. Als übergeordnetes Modell umfasst der E-Commerce Geschäftsmodelle, die im Internet gegründet wurden, den Direktvertrieb an Kunden (DTC) oder den Versandhandel.

✨ Einige bekannte Beispiele sind:

Shopify: Ermöglicht es Geschäften, eigene Online-Shops zu erstellen und eine eigene Online-Präsenz aufzubauen

Ermöglicht es Geschäften, eigene Online-Shops zu erstellen und eine eigene Online-Präsenz aufzubauen Amazon: Amazon ist die weltweit größte E-Commerce-Plattform, die alles von Büchern über Elektronik und Kleidung bis hin zu Lebensmitteln mit schnellen Lieferoptionen anbietet

Vor- und Nachteile des eCommerce-Geschäftsmodells

Pros ✅ Cons ❌ Zugang zu einem globalen Client-Stamm, der die Kundenreichweite erweitert Der E-Commerce-Sektor ist stark gesättigt, was aggressive Strategien erfordert Abhängigkeit von Online-Kanälen, um Besucher anzuziehen, Produkte zu bewerben und Transaktionen zu erleichtern Anfällig für Cyber-Bedrohungen und Datenschutzverletzungen Bequemlichkeit für Kunden, was das Umsatzpotenzial erhöht

🧠 Wussten Sie schon? Das älteste Geschäft der Welt ist Kongō Gumi, ein japanisches Bauunternehmen, das im Jahr 578 nach Christus gegründet wurde. Das Geschäft in Familienbesitz baute buddhistische Tempel und andere berühmte Gebäude.

How to Create a Business Model: Ein Schritt-für-Schritt-Leitfaden

Die Entwicklung eines erfolgreichen Business-Modells erfordert eine Mischung aus Vision, strategischem Denken, Forschung und Kreativität.

Hier ist eine schrittweise Anleitung:

Schritt 1: Definieren Sie Ihre Vision und Ziele

Beginnen Sie damit, die Vision und die Ziele Ihres Geschäfts zu skizzieren.

Um dies zu erledigen, fragen Sie sich selbst:

Was ist das kurzfristige Ziel? Was sind Ihre langfristigen Ziele?

Welches Problem wollen Sie lösen?

Wie werden wir Geld verdienen? Wen werden wir beauftragen?

Die Antwort auf diese Fragen sollte in jeder Phase des Geschäftsmodellierungsprozesses als Leitlinie dienen.

Eine klare Vision hilft Ihnen auch dabei, den Beteiligten, einschließlich Investoren, Mitarbeitern und Kunden, Ihren Zweck zu vermitteln, um eine bessere Ausrichtung und höhere Motivation zu fördern. Eine solche solide Grundlage stellt sicher, dass jede Entscheidung, die Sie treffen, mit den übergreifenden Zielen übereinstimmt.

Versuchen Sie es mit ClickUp Gehirn um eine Vision und Ziele für Ihr Unternehmen zu entwickeln.

Schritt 2: Identifizieren Sie Ihre Einzelziele

Nun folgt der Teil, in dem Sie den Markt durchforsten, um Ihr Einzelziel zu bestimmen.

Um dies zu erledigen, fragen Sie sich selbst:

Wer ist der Käufer, der Beeinflusser und der Blocker bei der Kaufentscheidung?

Welcher Altersgruppe/welchem Geschlecht gehört Ihre Einzelzielgruppe an?

Wie hoch ist ihr Einkommen?

Wo geben sie ihre Zeit und ihr Geld aus?

Wie technikaffin sind sie?

Sobald Sie durch Ihre Marktforschung einen kurzen Eindruck von Ihren Kunden gewonnen haben, müssen Sie tiefer eintauchen, um ihre Bedürfnisse, Vorlieben und Probleme zu verstehen.

**Um Ihre Erkenntnisse in die Tat umzusetzen, entwickeln Sie eine detaillierte Buyer Persona, die die Motivationen, Herausforderungen und Entscheidungsmuster Ihrer Zielgruppe widerspiegelt

Die Einteilung Ihrer Zielgruppe in Gruppen, die auf gemeinsamen Merkmalen basieren, wie z. B. Demografie, Verhalten, Geografie, Kaufkraft usw., ermöglicht es Ihnen, Ihren Vertriebs- und Marketingansatz je nach Kundenkohorte zu personalisieren.

Tools wie Umfragen, Interviews und Analysen bringen Sie näher an Ihren Einzelzielmarkt heran. So können Sie enge Beziehungen zu Ihren Einzelzielen aufbauen und die Produktentwicklung, Vertriebs- und Marketingkampagnen sowie die Bereitstellung von Dienstleistungen verbessern.

💡Friendly Reminder: Sobald Sie Ihre Einzelziele identifiziert haben, führen Sie Ihr Produkt auf dem Markt ein und fahren Sie mit der Befragung und Erforschung Ihrer Power-User fort. In der Anfangsphase eines Unternehmens wird das Produkt vielleicht von verschiedenen Segmenten gemocht, aber mit zunehmender Reife des Geschäfts können Sie die Champions und die Hauptbenutzer Ihres Angebots ermitteln.

Schritt 3: Formulieren Sie Ihr Wert-Angebot

Ihr Wertversprechen sollte deutlich machen, warum Kunden sich für Sie und nicht für Ihre Konkurrenten entscheiden sollten.

Einige gängige beispiele für Wertvorstellungen dazu gehören Kosteneinsparungen, erstklassige Qualität, Bequemlichkeit, innovative Ideen oder hervorragender Kundenservice. Konzentrieren Sie sich auf diese einzigartigen Vorteile, um Ihre Kunden zu überzeugen. Halten Sie sie kurz, messbar und an bestimmte Ergebnisse gebunden.

Anstatt beispielsweise einen "überragenden Service" als Ihr Wertversprechen zu präsentieren, können Sie es mit aussagekräftigen Metriken wie "24/7 Kundensupport mit einer Lösungsrate von 99 %" darstellen, um mehr Wirkung zu erzielen.

Manchmal kann das Wertversprechen je nach Kundensegment variieren. Instanz können budgetbewusste Kunden Ihre Preisstrategie mehr zu schätzen wissen.

Andererseits würden Kunden mit einem hohen verfügbaren Einkommen Bequemlichkeit, Komfort und Kundenservice höher bewerten als Kosteneffizienz. Stimmen Sie also das Wertversprechen auf die Eigenschaften der verschiedenen Kundensegmente ab, um einen breiteren Kundenstamm anzusprechen.

Schritt 4: Wählen Sie das richtige Business-Modell

Sie haben bereits mehrere Arten von Geschäftsmodellen kennengelernt, aus denen Sie wählen können. Es gibt traditionelle Geschäftsmodelle, wie produkt- oder dienstleistungsbasierte Modelle, und es gibt innovative Geschäftsmodelle, wie SaaS und eCommerce.

Stellen Sie sicher, dass Sie ein Modell wählen, das zu Ihrem Produkt/Dienstleistung und Ihrem Einzelziel passt. Instanz, das Abonnement-Modell wird wiederkehrende Einnahmen generieren.

Das Business-Modell sollte auch Skalierbarkeit und Rentabilität unterstützen. Beispiel: Das Freemium-Modell bietet preissensiblen Benutzern einen Wert und erweitert die Benutzerbasis mit ausreichenden Möglichkeiten, zahlende Kunden anzuziehen und zu konvertieren.

Schritt 5: Identifizierung von Einnahmeströmen

Als Nächstes müssen Sie festlegen, wie Ihr Geschäft Einnahmen generieren soll.

Einige typische Einnahmequellen sind:

Modell zur Freigabe von Einnahmen mit Schlüsselpartnern: Zusammenarbeit mit Partnern zur anteiligen Verteilung der Gewinne

Zusammenarbeit mit Partnern zur anteiligen Verteilung der Gewinne Direktverkauf: Verkauf von Produkten oder Dienstleistungen direkt an die Verbraucher

Verkauf von Produkten oder Dienstleistungen direkt an die Verbraucher Abonnementgebühren: regelmäßige Zahlungen für den laufenden Zugang zu Dienstleistungen

regelmäßige Zahlungen für den laufenden Zugang zu Dienstleistungen Werbeeinnahmen: Erzielung von Einnahmen durch die Schaltung von Anzeigen auf Ihrer Plattform

Erzielung von Einnahmen durch die Schaltung von Anzeigen auf Ihrer Plattform Lizenz- oder Franchisegebühren: Monetarisierung von geistigem Eigentum oder Markenwert

Monetarisierung von geistigem Eigentum oder Markenwert Provisionen oder Vermittlungsprovisionen: Erzielung eines Anteils an den Transaktionen auf Ihrer Plattform

Stellen Sie sicher, dass Ihr Einnahmemodell mit Ihrem Business, den Erkenntnissen der Marktforschung und den Kundenerwartungen übereinstimmt. Ziehen Sie eine Diversifizierung Ihrer Einnahmequellen in Betracht, um Risiken zu verringern und mehr Wachstumsmöglichkeiten zu schaffen.

Schritt 6: Erstellen Sie eine Karte mit den wichtigsten Ressourcen und Aktivitäten

In dieser Phase legen Sie die Ressourcen, Prozesse und Partner fest, die für die Umsetzung des Wertangebots erforderlich sind.

Dies beinhaltet:

Schlüsselpartnerschaften : Lieferanten, Verkäufer, Vertriebshändler usw.

: Lieferanten, Verkäufer, Vertriebshändler usw. Betriebliche Prozesse : Herstellung, Produkt-/Dienstleistungsbereitstellung, Vertrieb und Marketing usw.

: Herstellung, Produkt-/Dienstleistungsbereitstellung, Vertrieb und Marketing usw. Kritische Ressourcen: Talent, Technologie, geistiges Eigentum, Lieferketten usw.

Unterteilen Sie diese Einheiten in kurz- und langfristige Anforderungen, um ausreichend Zeit, Aufwand und Kapital zu investieren.

Ein Beispiel: Ein Einzelhändler priorisiert den Aufbau von Beziehungen zu Lieferanten, während sich ein SaaS-Geschäft auf die Entwicklung eines robusten technischen Teams konzentriert. Zu erledigen hilft auch, etwaige Lücken oder Engpässe zu erkennen, die zu einem reibungslosen Betrieb führen könnten.

Denken Sie daran, dass Sie sich nur auf die Schlüsselaktivitäten und -ressourcen konzentrieren sollten, die es ermöglichen, Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung zu erweitern.

Schritt 7: Erstellen Sie eine Kostenstruktur

Ohne eine solide Kostenstruktur fällt das gesamte Business-Modell in sich zusammen. Schließlich muss jedes Geschäft finanziell überlebensfähig, wenn nicht sogar rentabel sein!

Teilen Sie die Kosten in zwei Kategorien ein -fixe und variable Kosten

Die variablen Kosten hängen von der Marktentwicklung, den Geschäftsabläufen, den Lagerbeständen usw. ab. Das können Ausgaben für Produktion, Marketing, Rohstoffe usw. sein.

Zu den festen Kosten gehören Ausgaben wie Gehälter, Miete usw., die unabhängig vom Produktionsniveau konstant bleiben

Eine solche Kategorisierung hilft bei der Finanzplanung und bei Preisentscheidungen. Sie hilft auch bei der Einstellung eines realistischen Break-even-Punktes, an dem die Einnahmen den Ausgaben entsprechen. Führen Sie diese Übung in regelmäßigen Abständen durch, um Ineffizienzen und Einsparungen zu ermitteln.

Schritt 8: Verfolgen Sie eine doppelte Kundenstrategie

Jedes Business-Modell sollte eine zweifache Kundenstrategie haben - eine, um neue Kunden zu gewinnen, und eine zweite, um bestehende Kunden zu halten

Ihre Strategie zur Kundengewinnung und -bindung kann Folgendes beinhalten digitales Marketing kampagnen, Empfehlungsprogramme, Treueprogramme und außergewöhnlicher Kundensupport.

Das Objekt ist dabei die Pflege von bedeutungsvollen und langfristigen Beziehungen zu Ihren Kunden. Setzen Sie die beiden Strategien als komplementäre Kräfte ein, wobei die eine Ihren Kundenstamm erweitert und die zweite die Beziehungen vertieft, den Wert auf Lebenszeit erhöht und das organische Wachstum fördert.

Die Investition in die richtigen Tools und Vorlagen ist entscheidend für die effiziente Verwaltung und Verfeinerung Ihres Geschäftsmodells. Business Management Software kann verschiedene Aspekte des Modellierungsprozesses rationalisieren, von der Nachverfolgung wichtiger Metriken bis zur Leistungsanalyse.

Softwarelösungen wie ClickUp digitalisiert den gesamten Prozess und gibt Ihnen die Tools und Ressourcen an die Hand, um intelligentere, datengesteuerte Entscheidungen zu treffen.

Als all-in-one productivity tool, hilft es Ihnen, Aufgaben zu organisieren, Ziele einzustellen und den Fortschritt in Echtzeit zu überwachen, um sicherzustellen, dass jedes Element Ihres Geschäftsmodells abgestimmt und optimiert ist.

Außerdem bietet es Ihnen Zugang zu business Modell Vorlagen um Ihre Arbeitsprozesse zu rationalisieren. Schließlich geht es um eine Menge Planung und Ausführung, und Sie wollen ja nicht, dass etwas durch die Maschen fällt!

Business Model Canvas Vorlage

ClickUp's Business Model Canvas Wie man ein Business Modell erstellt

ClickUp's Business Model Canvas ist eine leistungsstarke Vorlage, die es Ihnen ermöglicht, Ihr Business-Modell zu skizzieren, zu analysieren und zu verfeinern. **Dieses Business Model Canvas ist ein strukturierter Rahmen, der die Schlüssel-Elemente - Wertversprechen, Kundensegmente, Umsatzströme und Kostenstrukturen - in einer einzigen Plattform darstellt

Ganz gleich, ob Sie ein neues Geschäftsmodell für ein Startup erstellen oder innovative Ideen für die Umgestaltung des Geschäftsmodells eines etablierten Unternehmens entwickeln möchten, diese Vorlage ist das perfekte tool, um Ideen zum Leben zu erwecken.

Ideal für: Unternehmer, Startups, Eigentümer von Kleinunternehmen, Produktmanager und Teams in Unternehmen, die ihre Geschäftsmodelle erstellen, verfeinern oder optimieren möchten.

Für etwas mehr Nische, haben Sie die Schlanke Leinwand vorlage für Startups, die sich auf die wichtigsten Metriken und Risiken oder die Whiteboard Vorlage für ein Business Modell für gemeinsames Brainstorming und Planen. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Optionen und starten Sie durch, ohne bei Null anfangen zu müssen.

💡Bonus-Tipp: Bei Verwendung von schlanke Canvas-Vorlagen stellen Sie sicher, dass Sie:

Definieren Sie Ihr Problem klar und deutlich, um Ihren Fokus scharf zu halten 🔍

Identifizieren Sie Ihre Kundensegmente, um die richtige Zielgruppe anzusprechen 🎯

Heben Sie Ihr einzigartiges Wert-Angebot hervor, um sich von der Konkurrenz abzuheben 💎

Erkennen Sie Schlüsselrisiken frühzeitig, um potenziellen Herausforderungen einen Schritt voraus zu sein ⚠️

Effektive Priorisierung der Ressourcen zur Maximierung der Wirkung 💪

Schritt 10: Testen, Analysieren und Optimieren

Die Perfektionierung Ihres Geschäftsmodells erfordert kontinuierliche Tests und Iterationen.

Testen Sie also Ihr Modell, indem Sie Pilotprogramme durchführen oder ein Minimum Viable Product (MVP) auf den Markt bringen. Sammeln Sie Kundenfeedback, analysieren Sie die Ergebnisse und passen Sie Ihre Strategie an, um die Abstimmung zwischen Ihrem Geschäft und Ihren Kunden zu verbessern.

Analysieren und Verbessern von Business-Modellen durch die Analyse von Wettbewerbern

Das Wissen, wie man ein Business-Modell erstellt, ist nur die halbe Miete. Die andere Hälfte dreht sich um die kontinuierliche Analyse und Optimierung des Geschäftsmodells, um mit den Markttrends, der Kundennachfrage und den organisatorischen Zielen Schritt zu halten.

In dieser Hinsicht kann die Beobachtung der Strategien Ihrer Wettbewerber wertvolle Erkenntnisse liefern. Diese Kombination ist der Schlüssel zu einem erfolgreichen Business-Modell. So können Sie vorgehen:

Untersuchungsobjekt Fragen, die Sie stellen sollten❓ Maßnahmen, die Sie ergreifen sollten 💪 Wert-Angebot Welches Problem löst das Unternehmen? Was ist ihr einzigartiges Wertversprechen? Warum entscheiden sich die Kunden für sie? Gehen Sie auf Lücken in den Angeboten der Wettbewerber ein, indem Sie Ihre einzigartigen Vorteile verstärken. Lösen Sie Probleme, die sie übersehen. Einnahmequellen Wie verdienen sie ihr Geld? Haben sie mehrere Einnahmequellen? Wie haben sie verschiedene Einnahmequellen in ihr Einkommensmodell integriert? Übernehmen oder adaptieren Sie ihre erfolgreichen Einnahmemodelle und führen Sie gleichzeitig neue und ergänzende Einnahmequellen ein. Zielmärkte Wer sind die Einzelziele? Welches sind einige gängige Kundensegmente? Sehen Sie ein unterversorgtes Kundensegment, das zu Ihren potenziellen Kunden werden kann? Entwickeln Sie gezielte Marketingkampagnen oder führen Sie neue Produkte/Features für unterversorgte Marktsegmente ein. Kostenstrukturen Wie hoch sind die Betriebskosten? Wer sind ihre Zulieferer/Lieferanten? Wie können sie ihre Rohstoffe, Prozesse, Technologien oder ihre Lieferkette kosteneffizienter gestalten? Stellen Sie kostensparende Methoden vor, die bei Wettbewerbern beobachtet wurden, z. B. bessere Lieferantenvereinbarungen oder effiziente Prozesse. Wie interagieren sie mit ihren Kunden zu erledigen? Welche Kanäle gibt es für Marketing, Vertrieb und Support, um Kunden zu unterstützen? Haben sie ein Kundenbindungsprogramm? Wenn ja, was ist das Besondere daran? Integrieren Sie herausragende Engagement-Strategien, die bei Ihrem Einzelziel Anklang finden, z. B. personalisierte Erlebnisse oder attraktive Treueprogramme. Leistungskennzahlen Wie schneidet der Wettbewerber bei den Metriken für Wachstum, Rentabilität und Marktanteil ab? Wie ist die allgemeine öffentliche Meinung über seine Marke? Setzen Sie Leistungsmaßstäbe auf der Grundlage der Leistungen der Wettbewerber und versuchen Sie, diese mit einzigartigen Innovationen zu übertreffen.

Eine solche detaillierte Konkurrenzanalyse ist gleichzeitig eine SWOT-Analyse Ihres Geschäftsmodells, mit der Sie ungenutzte Chancen entdecken, Schwächen beseitigen und Ihre Stärken ausbauen können!

➡️ Weiterlesen: Wie kann KI kleinen Geschäften helfen?

ClickUp Dokumente

In dieser Notiz hilft Ihnen ClickUp, Ihren Geschäftsmodellierungsprozess zu rationalisieren, indem Sie Ideen einfach dokumentieren, die Leistung nachverfolgen und datengestützte Entscheidungen treffen können.

Weitere Informationen

ClickUp Dokumente Wie man ein Business Modell erstellt

Zum Beispiel, ClickUp Docs erlaubt alle Ihre Business-Pläne, Wert-Angebote und Strategien zu zentralisieren. Dank der Features für die Zusammenarbeit in Echtzeit kann Ihr Team nahtlos Erkenntnisse freigeben, Ideen sammeln und Ihr Geschäftsmodell verfeinern.

ClickUp Whiteboards

Weitere Informationen

ClickUp Whiteboards Wie man ein Business Modell erstellt

ClickUp Whiteboards hilft Ihnen bei der Erstellung eines umfangreichen Geschäftsmodells, das Ihre Pläne und Ideen abbildet. Brainstorming von Kundensegmenten, Schlüsselaktivitäten und Einnahmequellen über ein visuelles, kollaboratives und interaktives Business Model Canvas

Wir behalten alle Business-Probleme an einem Ort und können uns auf jedes Problem gleichzeitig konzentrieren, indem wir es anklicken. Es hilft uns auch, unsere Aufgaben zu verwalten und die in bestimmte Aufgaben investierte Zeit nachzuverfolgen.

Shikha Chaturvedi, Business Analyst, Cedcoss Technologies Private Limited

ClickUp Aufgaben

beschreiben Sie jeden Aspekt des Geschäftsmodells als eigenen Aufgabentyp in ClickUp

Zusätzlich, mit ClickUp Aufgaben können Sie Ihren Business-Modell-Prozess in umsetzbare Aufgaben umwandeln. Legen Sie Fristen fest, weisen Sie Verantwortlichkeiten zu und verfolgen Sie den Fortschritt, damit Sie jeden Aspekt Ihres Geschäftsmodells gemeinsam entwickeln können.

💡Quick hack: Sie fragen sich, wie Sie das Beste aus Ihrem Geschäftsmodell herausholen können? Google Docs Vorlagen für Business-Pläne ?

Hier finden Sie einige Tipps:

Passen Sie die Vorlage an Ihre speziellen Bedürfnisse im Business an ✏️

Achten Sie auf eine klare und prägnante Sprache für ein besseres Verständnis 📄

Fügen Sie Diagramme und visuelle Darstellungen ein, um Schlüsselpunkte und Daten zu unterstützen 📊

Aktualisieren Sie das Dokument regelmäßig, wenn sich Ihr Geschäft weiterentwickelt 🔄

Strategischer Einsatz von Business-Modellen

Zu erledigte Business-Modelle sind der Motor für Strategie und Innovation, indem sie den Betrieb optimieren, gezielte Kampagnen durchführen und nachhaltiges Wachstum erzielen.

Hier erfahren Sie, wie Sie Geschäftsmodelle strategisch nutzen können:

Optimierung interner Prozesse : Optimieren Sie interne Prozesse, reduzieren Sie Ineffizienzen und optimieren Sie die Ressourcenzuweisung, um die Gesamtproduktivität zu steigern

: Optimieren Sie interne Prozesse, reduzieren Sie Ineffizienzen und optimieren Sie die Ressourcenzuweisung, um die Gesamtproduktivität zu steigern Detaillierte Marktforschung durchführen: Identifizieren und analysieren Sie Ihren Einzelzielmarkt, indem Sie eine gründliche Marktforschung durchführen, um die Kundenpräferenzen zu verstehen und sich über alle Trends und Muster im Klaren zu sein, die einer Änderung des Kaufverhaltens entsprechen

Identifizieren und analysieren Sie Ihren Einzelzielmarkt, indem Sie eine gründliche Marktforschung durchführen, um die Kundenpräferenzen zu verstehen und sich über alle Trends und Muster im Klaren zu sein, die einer Änderung des Kaufverhaltens entsprechen Kundensegmentierung durchführen: Marktsegmentierung in Geschäftsstrategien einbeziehen, indem Produkte, Dienstleistungen und Kampagnen entsprechend den Anforderungen verschiedener Kundengruppen benutzerdefiniert gestaltet werden, um eine höhere Kundenbindung und Konversionsrate zu erreichen

Marktsegmentierung in Geschäftsstrategien einbeziehen, indem Produkte, Dienstleistungen und Kampagnen entsprechend den Anforderungen verschiedener Kundengruppen benutzerdefiniert gestaltet werden, um eine höhere Kundenbindung und Konversionsrate zu erreichen Eine dynamische Strategie verfolgen : Setzen Sie auf eine dynamische strategie-Management-Modell das sich auf die Einführung neuer Produkte, Dienstleistungen oder Technologien konzentriert, um Geschäfte anpassungsfähig, widerstandsfähig, relevant und wettbewerbsfähig zu machen

: Setzen Sie auf eine dynamische strategie-Management-Modell das sich auf die Einführung neuer Produkte, Dienstleistungen oder Technologien konzentriert, um Geschäfte anpassungsfähig, widerstandsfähig, relevant und wettbewerbsfähig zu machen Differenzierung betonen: Konzentrieren Sie sich auf Unterscheidungsmerkmale wie betriebliche Effizienz, einzigartige Werte, kundenorientiertes Design usw., um sich von der Masse abzuheben

ClickUp Dashboards

Diesbezüglich, ClickUp Dashboards helfen Ihnen, eine klare Ansicht der Metriken Ihres Geschäfts zu erhalten. Nachverfolgung schlüssel-Leistungsindikatoren (KPIs) um rechtzeitig Anpassungen an Ihrem Geschäft vornehmen zu können.

Weitere Informationen

ClickUp Dashboards Wie man ein Business Modell erstellt

Auf diese Weise hilft es Ihnen:

Behalten Sie den Überblick über wichtige KPIs, um die Leistung Ihres Geschäfts in Echtzeit zu bewerten

Nutzen Sie visuelle Einblicke, um Ihre Strategien auf der Grundlage genauer, aktueller Informationen anzupassen

Leistungsdaten einfach zusammenstellen und für Ihr Team freigeben, um gemeinsam Entscheidungen zu treffen

Wir vereinfachen alle Prozesse unserer Abteilungen, indem wir Business-Intelligence-Plattformen, Mailing-Tools mit Automatisierung integrieren und KPIs, Formulare, Prozessdokumente und Abhängigkeiten in einer App (ClickUp) speichern.

Christian Gonzalez, Verwaltungskoordinator, Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara

ClickUp Gehirn

Weitere Informationen

ClickUp Brain Wie man ein Business Modell erstellt

ClickUp Gehirn nutzt KI, um Workflows zu verbessern, wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen und bessere Entscheidungen zu unterstützen. Es verfeinert Ihr Business-Modell, indem es Trends und Muster identifiziert, datengestützte Vorschläge unterbreitet und innovative Strategien empfiehlt, die auf Ihre Ziele abgestimmt sind.

So können Sie fundiertere, strategische Entscheidungen treffen, die Effizienz und Wachstum fördern.

➡️ Auch zu lesen: 8 beste tools für Startups

Fallstudien und Beispiele

Neben der Analyse von Wettbewerbern können Sie sich auch mit erfolgreichen business-Fälle für Anregungen zur Entwicklung eines guten Geschäftsmodells.

Hier finden Sie einige Beispiele aus der Praxis, die Sie inspirieren werden:

🛒 Amazon

Amazon ist ein Vorreiter des E-Commerce-Modells und hat dies erreicht, indem es sich auf Kundenfreundlichkeit, personalisierte Erfahrungen und betriebliche Effizienz konzentriert hat.

Der Einsatz fortschrittlicher Logistik und intelligenter Lagerverwaltung sorgt für schnelle Lieferzeiten, während der Prime-Abonnement-Service einen Streaming-Service bietet. Amazons unermüdliches Engagement für Innovationen, ob KI-gesteuerte Empfehlungssysteme oder autonome Lieferung, stärkt seine Position als Marktführer weiter.

💸 Geschäftsmodell: Amazons Business-Modell ist ein komplexer, vielschichtiger Ansatz, der E-Commerce, Cloud Computing, digitales Streaming und künstliche Intelligenz kombiniert.

Im Kern agiert Amazon als Online-Marktplatz, der Produkte direkt an Verbraucher verkauft und Drittanbietern die Nutzung seiner Plattform ermöglicht. Das Unternehmen hat jedoch weit darüber hinaus expandiert und bietet Cloud-Computing-Dienste über AWS, Streaming-Inhalte über Prime Video und die Entwicklung von KI-Technologien wie Alexa an.

🍿Netflix

Netflix machte Fortschritte im Geschäftsmodell des Abonnements, als es vom DVD-Verleih zum Streaming von Online-Inhalten überging

Es nutzte die Datenanalyse, um einen leistungsstarken Empfehlungsdienst für Inhalte zu entwickeln, der die Präferenzen der Benutzer genau abbildet. Es stärkte seine Marktposition mit originellen Programmen zur Erschließung unterversorgter Kundensegmente, insbesondere in regionalen Sprachen.

Geschäftsmodell: Es nutzt ein auf Abonnements basierendes Geschäftsmodell, um Gesamteinnahmen durch monatliche und jährliche Abonnements mit gestaffelten Preisen auf der Grundlage zahlreicher Features, einschließlich der Nummer von Bildschirmen und der Streaming-Qualität, zu erzielen.

🤝 Salesforce

Salesforce hat das SaaS-Modell revolutioniert. Seine Cloud-Dienste modernisierten CRM-Lösungen, indem sie die Notwendigkeit einer Vor-Ort-Installation von Software überflüssig machten.

Seine skalierbaren Preise und robusten Features sind für Geschäfte jeder Größe attraktiv. Im Laufe der Jahre, Hat sich das Business-Modell von Salesforce weiterentwickelt als Reaktion auf die sich ändernden Kundenbedürfnisse und die Marktdynamik. Ursprünglich ausschließlich auf CRM konzentriert, hat Salesforce sein Portfolio um einen breiten Bereich von Cloud-basierten Lösungen wie Marketing-Automatisierung, Analytik und Kundenservice erweitert.

Geschäftsmodell: Die Haupteinnahmequelle von Salesforce sind Abonnements für seine CRM-Plattform und zusätzliche Cloud-basierte Lösungen. Kunden zahlen eine monatliche oder jährliche Gebühr für den Zugang zu den Salesforce-Diensten, die in der Regel laufenden technischen Support und regelmäßige Software-Updates umfassen.

➡️ Weiterlesen: 37 Beispiele für SaaS, die Sie kennen sollten

Verwandeln Sie Ihr Business-Modell in eine Erfolgsgeschichte mit ClickUp

Der Prozess der Entwicklung des besten Business-Modells ist sowohl dynamisch als auch lohnend. Er definiert, wie Sie Werte liefern, und schafft die Einstellung für nachhaltiges Wachstum und Innovation.

Ein solches Bouquet an Vorteilen lässt sich jedoch nur erreichen, wenn Sie über die richtigen Tools verfügen, die Ihnen die Planung, Durchführung und Analyse des Prozesses erleichtern.

Genau hier kommt ClickUp ins Spiel. Mit seinem leistungsstarken aufgabenmanagement clickUp ermöglicht es Ihnen, Ihr Geschäftsmodell mit Hilfe von Karten, interaktiven Dashboards und Whiteboards zu planen, zu verfeinern und anzupassen, um maximales Wachstum zu erzielen. Es hilft Ihnen, Ihre Fortschritte zu visualisieren, Ihre Ziele im Auge zu behalten und Ihr Team für maximale Wirkung zusammenzubringen.

Sind Sie bereit, Ihr Geschäft vom Konzept zum Erfolg zu führen? Melden Sie sich noch heute für ClickUp an und beginnen Sie mit dem Aufbau des Geschäftsmodells, mit dem Sie Ihre Zukunft gestalten können!