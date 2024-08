Kostenlose Google Docs Vorlagen für Geschäftspläne

Ob Sie als Unternehmer versuchen, Ihre Angelegenheiten zu regeln, oder als Existenzgründer einen Finanzierungsantrag stellen, ein gut dokumentierter Geschäftsplan bringt Sie dem Unternehmenswachstum 30 % näher .

Aber es ist schwer, sich Zeit für Ihr Unternehmen zu nehmen und einen Plan von Grund auf zu dokumentieren. Wir verstehen das. Mit den Google Docs-Geschäftsplanvorlagen können Sie in wenigen Minuten einen effizienten Geschäftsplan erstellen. Sie bieten einen benutzerfreundlichen, professionell aussehenden Entwurf, um die Vision Ihres Unternehmens klar und professionell zu formulieren.

Sie enthalten voreingestellte Felder, eine Struktur und visuelle Elemente, die Sie in wenigen Minuten zu einem vollständigen Geschäftsplan ausfüllen können. Sie müssen nicht mehr auf eine leere Seite starren, sich fragen, wo Sie anfangen sollen, oder sich Gedanken über die richtige Formatierung machen.

In diesem Leitfaden haben wir eine Liste der besten kostenlosen Google Docs-Geschäftsvorlagen zusammengestellt, um Ihnen den Einstieg zu erleichtern. Anschließend stellen wir Ihnen eine robustere Alternative für die Erstellung von Geschäftsplänen vor - ClickUp.

Was macht eine gute Google Docs Businessplan-Vorlage aus?

Eine gute Google Docs-Geschäftsplanvorlage bietet eine Blaupause, um Ihr Geschäftskonzept und Ihren Zielmarkt zu dokumentieren, marketingpläne und Finanzprognosen.

Diese sind zwar ein Muss, aber hier sind die wesentlichen Elemente, die eine narrensichere Google Docs-Geschäftsplanvorlage ausmachen:

Intuitives Design : Wählen Sie eine Vorlage mit abgegrenzten Abschnitten, damit die Informationen für die wichtigsten Interessengruppen leicht zu verstehen und zu verarbeiten sind

: Wählen Sie eine Vorlage mit abgegrenzten Abschnitten, damit die Informationen für die wichtigsten Interessengruppen leicht zu verstehen und zu verarbeiten sind Umfassende Struktur : Die Vorlage deckt alle wichtigen Komponenten ab, die für die Präsentation Ihrer Geschäftsidee und Ihres Geschäftsplans erforderlich sind, wie z. B. die Geschäftsbeschreibung, die Marketingstrategien und die Zusammenfassung

: Die Vorlage deckt alle wichtigen Komponenten ab, die für die Präsentation Ihrer Geschäftsidee und Ihres Geschäftsplans erforderlich sind, wie z. B. die Geschäftsbeschreibung, die Marketingstrategien und die Zusammenfassung Anpassung und Flexibilität : Die Anforderungen verschiedener Unternehmen in unterschiedlichen Branchen variieren, und die Vorlage muss leicht anpassbar sein, damit sie zu Ihren Vorstellungen passt

: Die Anforderungen verschiedener Unternehmen in unterschiedlichen Branchen variieren, und die Vorlage muss leicht anpassbar sein, damit sie zu Ihren Vorstellungen passt Professionelle Ausstrahlung: Da Sie die Vorlage verwenden, um Ihr Unternehmen in einem formellen Rahmen zu präsentieren, sollte es sich um eine ausgewogene, gut organisierte und professionell wirkende Vorlage handeln

Suchen Sie nach einer Vorlage für einen Geschäftsplan, die all diese Kriterien erfüllt, damit Sie einen reibungslosen Ablauf gewährleisten können.

Google Docs Business Plan Templates

Wir haben die besten Businessplan-Vorlagen für Google Docs ausgewählt, damit Sie einen effektiven Businessplan erstellen können.

1. Google Docs Business Plan Layout-Vorlage

Über: Vorlage.net Wenn Sie nach einer übersichtlich gegliederten Vorlage suchen, die alle Aspekte Ihres Unternehmens beschreibt, Google Docs Geschäftsplan-Layoutvorlage ist Ihre ideale Wahl.

Die klare Struktur der Vorlage mit klar definierten Spalten wie "Über uns", "Mission", "Angebote" usw. macht es Ihnen und dem Publikum leicht, dem Plan zu folgen.

Eines der Highlights der Vorlage ist ein spezieller Abschnitt für Alleinstellungsmerkmale, der Ihr Unternehmen auf dem Markt einzigartig positioniert. Sie können auch Ihre Gründungskosten, Ihren Betriebsplan und Ihre Zielmarktforschung detailliert angeben, um einen ganzheitlichen Überblick über Ihr Unternehmen zu erhalten.

Es eignet sich perfekt für die Erstellung des Layouts Ihres Geschäftsplans, der dennoch ansprechend und spannend bleiben soll. Diese wachstumsplan-Vorlage können Sie Text, Tabellen und Diagramme kombinieren, um Ihren Geschäftsplan ansehnlicher zu gestalten und die Monotonie langer Absätze zu durchbrechen.

Die Kombination aus Härte, Klarheit und Fokus macht diese Vorlage zu einem Muss für alle Unternehmen.

2. Google Docs Druckbare Geschäftsplan-Vorlage

Über: Vorlage.net Diese druckbare Businessplan-Vorlage von Google Docs kombiniert moderne Ästhetik mit einem professionellen Format. Sie bietet einen umfassenden Überblick über das Unternehmen, von der Zusammenfassung bis hin zum KPI-Tracking.

Außerdem bietet es Platz für Ihr Leitbild, das durch eine gründliche Marktanalyse, Werbestrategien und Finanzprognosen untermauert wird. So können Sie die Frage nach dem "Wie" in Ihrer Zielvorstellung beantworten.

Das Beste daran ist, dass die Vorlage eine persönliche Note verleiht, indem sie Ihnen die Möglichkeit gibt, Ihr Managementteam vorzustellen und dessen Erfahrung zu zeigen, um Vertrauen und Wohlwollen in Ihrem Geschäftsplan aufzubauen.

Insgesamt ist die Vorlage ansprechend und einfach zu verwenden. Sie präsentiert Ihren Geschäftsplan in einer optisch ansprechenden und professionell kohärenten Weise.

3. Google Docs Vorlage für einen E-Commerce-Geschäftsplan

Über: Vorlage.net Diese 10-seitige vorlage für einen e-Commerce Businessplan ist für eCommerce-Unternehmen konzipiert. Sie ist strategisch so konzipiert, dass sie Ihren Geschäftsplan, einschließlich der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, in einer einfach zu navigierenden Weise präsentiert.

Die Vorlage deckt alle wesentlichen Details für ein E-Commerce-Unternehmen ab. Sie finden Abschnitte für Wettbewerbsanalyse, Marketing- und Vertriebsstrategie, Betriebsplan, Online-Präsenz, Lieferkettenmanagement und mehr.

Die Vorlage lässt sich flexibel skalieren und anpassen, wenn Ihr Unternehmen wächst oder sich auf einen anderen Plan umstellt.

Einschränkungen bei der Verwendung von Google Docs für die Unternehmensplanung

Die Verwendung von Google Docs-Vorlagen kann Zeit und Ärger sparen. Allerdings gibt es auch Einschränkungen, wie z. B.:

Gestaltungseinschränkungen : Die Google Docs-Vorlagen sind im Vergleich zu spezialisierter Businessplan-Software, wie z. B. ClickUp, von Designeinschränkungen umgeben

: Die Google Docs-Vorlagen sind im Vergleich zu spezialisierter Businessplan-Software, wie z. B. ClickUp, von Designeinschränkungen umgeben Herausforderungen bei der Zusammenarbeit : Obwohl sich Google Docs hervorragend für die Zusammenarbeit in Echtzeit eignet, kann die Schwierigkeit, mehrere Bearbeitungsversionen zu erstellen, die Nachverfolgung erschweren

: Obwohl sich Google Docs hervorragend für die Zusammenarbeit in Echtzeit eignet, kann die Schwierigkeit, mehrere Bearbeitungsversionen zu erstellen, die Nachverfolgung erschweren Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten : Obwohl es verschiedene Vorlagen gibt, mögen Sie vielleicht einige Aspekte der einen und andere der anderen. Trotz ihrer Flexibilität und Anpassungsmöglichkeiten haben diese Vorlagen starre Grundstrukturen, die die Anpassungsmöglichkeiten einschränken

: Obwohl es verschiedene Vorlagen gibt, mögen Sie vielleicht einige Aspekte der einen und andere der anderen. Trotz ihrer Flexibilität und Anpassungsmöglichkeiten haben diese Vorlagen starre Grundstrukturen, die die Anpassungsmöglichkeiten einschränken Ausgewählte Integrationen: Im Vergleich zu den mehr als 1000 Integrationen von ClickUp verfügt Google Docs nur über begrenzte Integrationsmöglichkeiten mit anderen Unternehmenstools und -systemen, was eine manuelle Dateneingabe und -aktualisierung erfordert, was einen vollständigen Überblick über das Projekt behindern kann

Im Vergleich zu den mehr als 1000 Integrationen von ClickUp verfügt Google Docs nur über begrenzte Integrationsmöglichkeiten mit anderen Unternehmenstools und -systemen, was eine manuelle Dateneingabe und -aktualisierung erfordert, was einen vollständigen Überblick über das Projekt behindern kann Eingeschränkte Funktionen: Google Docs fehlt es an fortschrittlichen Funktionen, wie sie in spezieller Projektmanagement-Software üblich sind, z. B. Automatisierung, KI-Integration, robustes Ressourcenmanagement und Gantt-Diagramme. Dies kann die Verwaltung größerer oder komplexer Projekte erschweren

Alternative Businessplan-Vorlagen von ClickUp

Während businessplan-Vorlagen für Google Docs sind in Ordnung, aber es gibt einen intelligenteren Weg, um Zielpläne und Vorschläge zu erstellen - ClickUp Templates.

Hier sind einige der besten Businessplan-Vorlagen von ClickUp:

1. ClickUp Business Plan Vorlage

Die Businessplan-Vorlage von ClickUp wurde entwickelt, um Ihnen bei der Erstellung und Verfolgung eines umfassenden Geschäftsplans zu helfen.

Im Kern ermöglicht Ihnen ClickUp ihren Business Case darstellen und verfolgen Sie die Fortschritte auf dem Weg zu den skizzierten Zielen. Diese Vorlage macht genau das! ClickUp Business Plan Vorlage soll Ihnen helfen, einen umfassenden Geschäftsplan zu erstellen und zu verfolgen. Er enthält klare Abschnitte, um Ihre Ziele zu definieren, den Zielmarkt und die Kunden zu ermitteln, den Fortschritt zu verfolgen, sich vor Risiken zu hüten und den Erfolg zu messen.

Und was noch mehr ist? Mit ClickUp können Sie auch alle geschäftsrelevanten Dokumente in digitaler Form speichern, um einen einfachen Zugriff zu gewährleisten und alles, was Sie brauchen, an einem Ort zu haben. Verwenden Sie ClickUp Dokumente um Ideen für Ziele zu sammeln und Feedback von Ihrem Team einzuholen.

Außerdem müssen Sie die Vorlage nicht allein verwalten. Sie können Ihre Teammitglieder zur Zusammenarbeit einladen oder die verschiedenen Ansichten, z. B. Status, Zeitleiste und Themen, nutzen, um Dinge anders zu sehen. Diese Vorlage herunterladen

2. ClickUp Business Plan Dokument Vorlage

ClickUp's Business Plan Document Template wurde entwickelt, um Ihnen bei der Erstellung und Verwaltung Ihres Geschäftsplans zu helfen.

ClickUp Business Plan Dokument Vorlage ist so konzipiert, dass Sie alles, was Sie zur Erstellung eines hervorragenden Geschäftsplans benötigen, an einem Ort finden. Sie können die Vorlage nutzen, um Ihren Geschäftsplan zu überarbeiten oder einen neuen zu erstellen.

Die Vorlage ist unterteilt in Unternehmensübersicht (Überblick, Mission und Vision), Marktanalyse (Problem, Lösung, Zielmarkt usw.), Vertriebs- und Marketingstrategie, operative Strategie und Meilensteine sowie Kennzahlen. Alles, was Sie tun müssen, ist, diese Informationen zu sammeln und alle Spalten der Reihe nach auszufüllen.

Mit dieser Vorlage können Sie einen klaren Fahrplan zum Erfolg mit messbaren Zielen und Vorgaben erstellen. Außerdem bietet sie eine detaillierte Aufschlüsselung der erforderlichen Ressourcen für jede Aufgabe, so dass Sie potenzielle Risiken vorhersehen und Notfallstrategien entwickeln können.

Die leistungsstarken Anpassungsfunktionen ermöglichen es Ihnen, alles an einem Ort zu sehen, zu aktualisieren und zu bearbeiten.

Sie können Ihrem Geschäftsplan-Dokument benutzerdefinierte Felder, Status und sogar benutzerdefinierte Ansichten hinzufügen, um einen Plan zu erstellen und seinen Fortschritt zu verfolgen.

Mit dieser Businessplan-Vorlage können Sie:

Markt- und Wettbewerbsforschung betreiben, um Einblicke in die Branche zu gewinnen

Eine Erklärung zu Mission, Vision und Werten formulieren, um den Zweck Ihres Unternehmens zu definieren

Ihre Produkte, Dienstleistungen und Zielkundensegmente detailliert beschreiben

Eine detaillierte Aufschlüsselung aller Ressourcen, die zur Erfüllung der einzelnen Aufgaben benötigt werden

Entwickeln Sie ein Budget und Finanzprognosen, um Kosten und Einnahmen abzuschätzen

Erstellen Sie eine Organisationsstruktur und einen Personalplan, um ausreichende Ressourcen zu gewährleisten

Bewertung potenzieller Risiken und Ausarbeitung von Strategien zur Risikominderung Diese Vorlage herunterladen ### 3. ClickUp Lean Business Plan Vorlage

ClickUp's Lean Business Plan Template wurde entwickelt, um Sie bei der effektiven Planung und Umsetzung Ihrer Geschäftsstrategie zu unterstützen.

Um ein großes Unternehmen aufzubauen, muss man konsequent kleine Schritte machen. Diese Vorlage hilft Ihnen, genau das zu tun. ClickUp Lean Business Plan Vorlage ermöglicht es Ihnen, einen prägnanten und gestrafften Geschäftsplan mit kleinen Schritten, Aufzählungspunkten und Tabellen zu erstellen. Sie eignet sich am besten, wenn Sie nicht die Zeit oder die Ressourcen haben, um einen vollständigen Geschäftsplan zu erstellen.

Obwohl die Vorlage schlank ist, deckt sie die notwendigen Details ab, um das Vertrauen der Beteiligten zu gewinnen, ohne sich in weitere Informationen zu verlieren. Sie ist in hohem Maße anpassbar, so dass Sie sie immer wieder überarbeiten können, um die Vollständigkeit zu gewährleisten und sich ändernden geschäftlichen Prioritäten gerecht zu werden.

In der Zwischenzeit vereinfacht die Tabellenansicht der Lean-Businessplan-Vorlage die Budgetierung. Damit können Sie eine Tabelle erstellen, in der die budgetvorschlag und weisen den Teammitgliedern Aufgaben und Zuständigkeiten zu.

Nutzen Sie die Prioritätenansicht, um einen Blick in Ihren Geschäftsplan zu werfen. So erhalten Sie vollständige Transparenz über Ihre Vision und die täglichen Abläufe und haben gleichzeitig eine einzige Quelle der Wahrheit für die Beteiligten und das Team, um diese Ziele zu erreichen geschäftsziele . Diese Vorlage herunterladen

4. ClickUp Business Launch Template

ClickUp's Business Launch Template wurde entwickelt, um Ihnen bei der Planung, Organisation und Verfolgung Ihres Geschäftsstarts zu helfen.

Die Gründung eines Produkt- oder Dienstleistungsunternehmens ist kein Kinderspiel, aber was wäre, wenn Sie während des gesamten Prozesses Unterstützung hätten? ClickUp Business Launch Template hilft Ihnen dabei, den Prozess nach der Markteinführung in überschaubare Aufgaben zu unterteilen und den Fortschritt der Aufgabe bis zum Abschluss in Echtzeit visuell zu verfolgen. ClickUp Meilensteine ist ein hervorragendes Add-on, das wichtige Aufgaben in Meilensteine umwandelt, um zu visualisieren, wie weit Ihre Projekte fortgeschritten sind. Es bietet einen strukturierten Ansatz für die Planung Ihres Geschäftsstarts und stellt sicher, dass keine Aufgaben übersehen werden. Die Straffung des Prozesses spart Zeit und Energie und bereitet Ihr Unternehmen auf den Erfolg vor.

Darüber hinaus ermöglichen ClickUp Chats die Echtzeit-Zusammenarbeit mit Ihrem Team an der Vorlage, was die Arbeit beschleunigt und durch mehrere Perspektiven unterstützt wird. Die Gantt-Diagramm in ClickUp ermöglicht es Ihnen, Aufgaben chronologisch zu planen und den Fortschritt über die Zeit zu verfolgen, so dass Sie immer auf dem Laufenden sind. Diese Vorlage herunterladen

5. ClickUp Business Proposal Vorlage

ClickUp's Business Proposal Template wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, jeden Schritt des Angebotsprozesses zu verwalten und zu organisieren.

Ganz gleich, ob Sie als Freiberufler Dienstleistungen anbieten oder als Unternehmen Produkte verkaufen, Ihr Geschäftsangebot ist der Schlüssel zu einem 10-fach schnelleren Geschäftsabschluss. Die Erstellung eines Angebots ist jedoch eine Herausforderung, wenn ein neuer Kunde an Ihre Tür klopft. ClickUp Business Proposal Vorlage spart Zeit mit einer vorgefertigten Vorlage, auf die Sie bei der Ausarbeitung Ihrer Geschäftsvorschläge zurückgreifen können. Sie gibt Ihnen die richtige Geschichte an die Hand, die in einer gut strukturierten Weise mit wichtigen Meilensteinen, klaren Zeitplänen und Zahlungsplänen präsentiert wird.

Die Struktur der Vorlage geht in die Tiefe und beantwortet alle Fragen Ihrer Leser. ClickUp-Automatisierung können Sie einmalige oder wiederkehrende E-Mails für Klienten und Kunden planen und so sicherstellen, dass Sie keine rechtzeitigen Angebotsnachfassungen verpassen. ClickUp Vorlagen für Geschäftsangebote verfügen über mehrere Ansichten, wie z. B. die Ansicht "Erste Schritte", die Sie bei der Vorbereitung auf die Erstellung Ihres Geschäftsvorschlags unterstützt, oder die Ansicht "E-Mail-Vorlagen" für die einfache Kommunikation mit Kunden. Diese Vorlage herunterladen

Effektive Business-Pläne kostenlos mit ClickUp Templates erstellen

Die Verwaltung von Geschäftsplänen ist ein unverzichtbarer Bestandteil aller Unternehmen; ob zu Beginn oder während einer Veränderung, sie sind unersetzlich.

Vorlagen für Geschäftspläne machen es einfach, alles an seinem Platz zu haben. Sie organisieren Ihre Informationen, stellen sicher, dass jeder Aspekt abgedeckt ist, und präsentieren sie in einem professionellen, leicht zu verstehenden Format. Wenn Sie diese Vorlagen zur Hand haben, können Sie bei der Erstellung des Geschäftsplans Zeit sparen und mit der eigentlichen Ausführung beginnen.

Die Vorlagen von ClickUp bringen Sie einen Schritt weiter: Sie können Zeitpläne erstellen, Aufgaben zuweisen und deren Fortschritt mit benutzerdefinierten Status und Ansichten verfolgen. Es gibt für alles eine Vorlage, egal ob es sich um einen Geschäftsplan, einen Vorschlag oder einen Start handelt.

Möchten Sie eine kostenlose Geschäftsplanvorlage aus unserer umfangreichen Vorlagengalerie? Registrieren Sie sich für ClickUp und machen Sie sich in kürzester Zeit auf den Weg, die besten Geschäftspläne zu erstellen.