So zeichnen Sie Ihren Browser-Bildschirm auf

Sie versuchen, ein komplexes technisches Problem mit einem Freund per Videoanruf zu klären. Sie erklären einen Schritt-für-Schritt-Prozess, aber Worte sind nicht genug.

Wäre es nicht toll, wenn Sie visuell demonstrieren könnten, was Sie meinen? Hier kommt die Bildschirmaufzeichnung ins Spiel.

Bildschirmaufnahmen sind ein wichtiges Tool für Online-Tutorials, Software-Demonstrationen und sogar für unternehmensvideos . Was ist besser als das Freigeben von Bildschirmen, fragen Sie? Es ist asynchron!

Keine Sorge - es ist einfacher als Sie denken.

In diesem Blogbeitrag führen wir Sie durch die einzelnen Schritte, stellen Ihnen einige der besten Bildschirmaufzeichnungssoftware vor und zeigen Ihnen, wie Sie damit alles von der Fehlerbehebung aus der Ferne bis zur asynchrone Video-Kommunikation viel einfacher.

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung

So nehmen Sie Ihren Browser auf:

Erweiterung mit Erweiterungen : Verwenden Sie Tools wie Loom oder Screencastify für erweiterte Features wie Anmerkungen und Webcam-Overlays

: Verwenden Sie Tools wie Loom oder Screencastify für erweiterte Features wie Anmerkungen und Webcam-Overlays Windows : Aktivieren Sie die Leiste (Einstellungen > Spielleiste) und drücken Sie Windows + G, um die Aufnahme zu starten

: Aktivieren Sie die Leiste (Einstellungen > Spielleiste) und drücken Sie Windows + G, um die Aufnahme zu starten macOS : Verwenden Sie Befehl + Umschalt + 5, um die Symbolleiste für die Bildschirmaufnahme aufzurufen und die Aufnahme zu starten

: Verwenden Sie Befehl + Umschalt + 5, um die Symbolleiste für die Bildschirmaufnahme aufzurufen und die Aufnahme zu starten Chrome OS : Drücken Sie Umschalt + Strg + Fenster einblenden oder verwenden Sie das Screen Capture Tool, um aufzunehmen

: Drücken Sie Umschalt + Strg + Fenster einblenden oder verwenden Sie das Screen Capture Tool, um aufzunehmen Öffnen Sie Ihre Registerkarte im Browser : Navigieren Sie zu der Registerkarte oder dem Inhalt, den Sie aufzeichnen möchten

: Navigieren Sie zu der Registerkarte oder dem Inhalt, den Sie aufzeichnen möchten Aufnahme starten : Verwenden Sie das integrierte Tool oder eine Verknüpfung, um die Aufnahme zu starten

: Verwenden Sie das integrierte Tool oder eine Verknüpfung, um die Aufnahme zu starten Aufnahme beenden : Beenden Sie die Aufnahme mit der Stopp-Schaltfläche des Tools oder einer bestimmten Verknüpfung

: Beenden Sie die Aufnahme mit der Stopp-Schaltfläche des Tools oder einer bestimmten Verknüpfung Speichern Sie Ihre Datei: Aufnahmen werden automatisch in Standard Ordnern gespeichert (z.B. Videos oder Filme)

Wie man einen Screen Recorder in Web Browsern verwendet

Hier finden Sie eine einfache Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Verwendung von Screen Recordern in verschiedenen Browsern.

Aufzeichnung in Google Chrome

Sehen wir uns zunächst an, wie Sie Ihren Google Chrome Browser unter Windows auf einfache Weise aufzeichnen können.

Aufzeichnung unter Windows OS

Für Windows-Benutzer gibt es ein integriertes Tool namens Windows Game Bar, mit dem Sie das Spiel und jede Anwendung auf Ihrem Computer aufzeichnen können, auch Chrome.

Im Folgenden erfahren Sie, wie Sie damit Ihre Chrome Registerkarten aufzeichnen können.

1. Aktivieren Sie die Leiste für Spiele

über Microsoft Windows Stellen Sie zunächst sicher, dass die Leiste für Spiele aktiviert ist. Um dies zu erledigen, gehen Sie zu Windows Einstellungen, suchen Sie nach Spielleiste und aktivieren Sie die Option "Spielclips und Screenshots aufzeichnen..." Dieser Schritt ist für die ersten Schritte unerlässlich.

2. Öffnen Sie Chrome und wählen Sie die Registerkarte

Sobald die Spieleleiste aktiviert ist, öffnen Sie Google Chrome und navigieren Sie zu derselben Browser Registerkarte oder Webseite, die Sie aufnehmen möchten.

3. Starten Sie das Game Bar Overlay

Drücken Sie die Windows-Taste + G, um das Game Bar-Overlay aufzurufen. In diesem Vorschaufenster können Sie die Einstellungen für die Aufnahme kontrollieren.

4. Aufnahme starten

Drücken Sie die rote Schaltfläche im Overlay, oder drücken Sie die Windows-Taste + Alt + R, um den Bildschirm aufzunehmen. So einfach geht's!

5. Aufnahme stoppen

Um die Aufnahme zu beenden, wiederholen Sie die Leiste und wählen Sie Stop, oder drücken Sie das gleiche Tastenkürzel, Windows-Taste + Alt + R, um die aufgezeichnete Sitzung zu beenden.

6. Finden Sie Ihr Video

Die Game Bar speichert Ihre Aufnahmen standardmäßig im Ordner Videos unter Captures. In den Leisten der Game Bar können Sie den Speicherort ändern und Video-Einstellungen wie Auflösung und Bildrate anpassen.

Die Windows Game Bar ist zwar ein grundlegendes Tool, aber eine einfache, integrierte Option für die Aufzeichnung Ihrer Chrome-Aktivitäten unter Windows 10 und 11. Perfekt für schnelle Aufnahmen, ohne dass Sie Software von Drittanbietern herunterladen müssen!

Lassen Sie uns nun besprechen, wie Sie das Gleiche auf einem Mac erledigen können.

Aufzeichnung unter MacOS

MacOS hat einen eingebauten Screenshot und bildschirmaufnahme tool. Es ist einfach zu bedienen und bietet Aufnahmen in hervorragender Qualität, die mit einer schnellen Verknüpfung auf der Tastatur zugänglich sind: Befehl + Umschalttaste + 5. Mit diesem Feature wird die Aufzeichnung Ihres Chrome Browsers zum Kinderspiel.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Ihre Chrome-Sitzung auf dem Mac aufzuzeichnen:

Öffnen Sie die Chrome Registerkarte oder Website, die Sie aufzeichnen möchten

Drücken Sie Befehl + Umschalttaste + 5, um die Symbolleiste für die Bildschirmaufnahme aufzurufen

über Apple Support

Klicken Sie auf die Schaltfläche Gesamten Bildschirm aufzeichnen oder wählen Sie Ausgewählten Bereich aufzeichnen aus dem Menü

oder wählen Sie aus dem Menü Sie können entweder das gesamte Chrome-Fenster auswählen oder einen benutzerdefinierten Teil des Bildschirms durch Ziehen auswählen

Klicken Sie auf die Schaltfläche Aufnehmen , um die Aufnahme des Videos zu starten

, um die Aufnahme des Videos zu starten Zu erledigen: Drücken Sie erneut Befehl + Umschalt + 5, um die Symbolleiste zu öffnen, und wählen Sie Stop

Das Video wird automatisch in Ihrem Ordner Filme auf dem Desktop gespeichert. Wenn Sie möchten, können Sie den Speicherort ändern, indem Sie die Screenshot-Einstellungen Ihres Macs anpassen.

➡️ Auch gelesen:die 10 besten Apps zur Bildschirmaufzeichnung für Mac

Aufzeichnung unter Chrome OS

Mit dem eingebauten Feature für Bildschirmaufnahmen können Sie Ihren Bildschirm auf einem Chromebook ganz einfach aufzeichnen.

Es gibt zwei Möglichkeiten, Ihren Bildschirm unter Chrome OS aufzuzeichnen: eine Verknüpfung mit der Tastatur oder das Screen Capture tool.

1. Verwendung der Verknüpfung mit der Tastatur

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Browser-Bildschirm schnell aufzuzeichnen:

Drücken Sie Umschalttaste + Strg + Fenster einblenden , um das Menü am unteren Rand Ihres Bildschirms aufzurufen

, um das Menü am unteren Rand Ihres Bildschirms aufzurufen Klicken Sie im Menü auf Bildschirm aufnehmen

Wählen Sie, ob Sie den gesamten Bildschirm, einen Teil des Bildschirms oder ein bestimmtes Fenster aufzeichnen möchten

2. Verwenden des Tools Bildschirmaufzeichnung

Wenn Sie etwas mehr Kontrolle wünschen, können Sie das Screen Capture tool verwenden:

Klicken Sie auf die Uhr in der unteren rechten Ecke, um das Panel Schnelleinstellungen zu öffnen

zu öffnen Wenn das Menü zugeklappt ist, klicken Sie auf den Pfeil nach oben in der rechten oberen Ecke. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche Screen Capture

über Chromebook

Am unteren Rand wird eine Symbolleiste angezeigt. Wählen Sie das Video-Symbol für die Bildschirmaufnahme (das Kamera-Symbol ist für Screenshots)

über Chromebook

Entscheiden Sie nun, ob Sie den gesamten Bildschirm, einen Teil des Bildschirms oder nur ein bestimmtes Fenster aufzeichnen möchten. Sie können auch auf das Zahnradsymbol klicken, um die Audioaufzeichnung ein- oder auszuschalten

Folgen Sie je nach Auswahl den folgenden Schritten, um die Aufnahme zu starten:

Ganzer Bildschirm : Klicken Sie auf eine beliebige Stelle des Bildschirms, um zu beginnen Teilweiser Bildschirm : Ziehen Sie die Maus, um den Bereich auszuwählen, den Sie aufnehmen möchten, und klicken Sie auf die Schaltfläche "Aufnahme" Fenster : Klicken Sie auf das Fenster, das Sie aufnehmen möchten, und die Aufnahme wird gestartet



Mit diesem integrierten Chrome-Bildschirmrekorder können Sie ganz einfach alles auf Ihrem Chromebook aufzeichnen, egal ob Sie Tutorials, Meetings oder kurze Demos aufzeichnen.

Wussten Sie schon? Eine aktuelle Studie zeigt, dass 64% der Büroangestellten glauben, dass asynchrone Kommunikation die Produktivität steigert. Und deshalb sollten Sie wissen, wie Sie Ihren Bildschirm aufzeichnen können!

Aufzeichnung mit Firefox

Hier können Sie die eingebaute Xbox Game Bar verwenden, um Ihren Firefox-Bildschirm aufzuzeichnen.

Außerdem ist es eine kostenloser Bildschirmrecorder ohne Wasserzeichen und macht es einfach, Aufnahmen zu verwenden und freizugeben.

Hier erfahren Sie, wie Sie mit der Xbox Game Bar loslegen können:

über WorkinTool

Drücken Sie Win + G , um das Overlay der Leiste zu öffnen

, um das Overlay der Leiste zu öffnen Klicken Sie auf das Audio-Symbol, um Ihre Einstellungen zu ändern

Klicken Sie auf das Symbol Aufnahme (Kamera) , und klicken Sie auf den weißen Aufnahmepunkt, um die Aufnahme zu starten

, und klicken Sie auf den weißen Aufnahmepunkt, um die Aufnahme zu starten Zu erledigen: Klicken Sie auf die Schaltfläche "Stopp" im Fenster Aufnahmestatus, um Ihre Aufnahme zu speichern

Die Xbox-Leiste ist jedoch nur unter Windows verfügbar. Außerdem sind die benutzerdefinierten Aufnahmeoptionen begrenzt; die Aufnahmen werden standardmäßig im MP4-Format gespeichert. Trotz dieser Limits ist es ein einfaches und effizientes Tool, um mit wenigen Klicks professionelle Aufnahmen zu erstellen!

Aufnahme mit zusätzlichen Browser-Erweiterungen

Sie können auch andere Browser-Erweiterungen oder Online-Tools ausprobieren, um erweiterte Features für Bildschirmaufnahmen zu erhalten. Diese Erweiterungen können zusätzliche Features bieten, z. B. die Aufnahme bestimmter Bereiche des Browser-Fensters oder die Planung von Aufnahmen.

Einige beliebte bildschirmschreiber Chrome Erweiterungen enthalten:

1. Loom

über Loom Dashboard Mit der Erweiterung für Google Chrome können Sie mit Loom schnell Bildschirme aufzeichnen und Videos freigeben, um effektiv zu kommunizieren.

Dieses Tool ist besonders an Arbeitsplätzen und in Einstellungen im Bildungswesen beliebt. Es wird häufig verwendet, um schnelle Nachrichten zu senden, Feedback zu geben oder Ideen durch Videos anschaulicher zu erklären.

Mit Loom können Sie Audio- oder Videoaufnahmen vom Bildschirm machen, Ihren Webcam-Feed aufnehmen oder beides für eine dynamischere Präsentation kombinieren. Ein Klick auf eine Schaltfläche genügt, um die Aufnahme zu starten. Zu erledigen ist das Freigeben ebenso einfach mit einem einzigen Klick.

Loom ist aufgrund seiner Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit die erste Wahl für schnelle, effiziente Bildschirmaufnahmen. Egal ob Sie unterrichten, erklären oder präsentieren, die intuitive Oberfläche von Loom macht das Aufnehmen und Freigeben von Ideen zum Kinderspiel.

2. Screencastify

über Screencastify Der Screencastify-Bildschirmrekorder ist eine einfache, benutzerfreundliche Chrome-Erweiterung, die sich perfekt für die Erstellung ansprechender Videos eignet. Lehrer, Studenten und Geschäfte nutzen es, um Video-Tutorials, Lehrvideos, Demos und sogar notizen aus Videos machen .

Dieses Tool erleichtert die Kommunikation und ist ideal für zusammenarbeit am Arbeitsplatz .

Damit können Sie gleichzeitig Videos von Ihrem Bildschirm, Ihrer Webcam oder von beiden aufnehmen. Es ist eine vielseitige Option für alle, die schnell und einfach Inhalte in Videoqualität erstellen möchten.

Pädagogen lieben Screencastify besonders wegen seiner interaktiven Features. Mit dem Tool können Sie Fragen zu Ihren Videos hinzufügen und unbegrenzte Analysen bereitstellen, was es einfacher macht, die Schüler einzubinden.

Wussten Sie schon? Sie können browserspezifische Aktionen wie Mausklicks oder das Scrollen von Seiten aufzeichnen. Das macht Bildschirmaufnahmen interaktiver und ist perfekt für Tutorials oder Software-Demos!

Vorteile und Features von Browser-basierten Screen Recordern

Wenn Sie Ihren Bildschirm aufzeichnen möchten, ohne sich mit komplizierter Software oder dem Herunterladen von Dateien auseinandersetzen zu müssen, sind browserbasierte Bildschirmaufzeichnungsgeräte die perfekte Lösung für Sie. Sie bieten viele Vorteile und Features, die sie sowohl für gelegentliche Benutzer als auch für Profis attraktiv machen.

Schauen wir uns das mal an:

Benutzerfreundlichkeit: Sie müssen keine sperrige Software herunterladen oder sich um komplizierte Setup-Prozesse kümmern. Öffnen Sie einfach Ihren Browser, installieren Sie die Erweiterung (falls erforderlich), und schon können Sie mit der Aufnahme beginnen

Sie müssen keine sperrige Software herunterladen oder sich um komplizierte Setup-Prozesse kümmern. Öffnen Sie einfach Ihren Browser, installieren Sie die Erweiterung (falls erforderlich), und schon können Sie mit der Aufnahme beginnen Geringer Ressourcenverbrauch: Diese Rekorder laufen direkt in Ihrem Browser und verbrauchen weniger Systemressourcen als herkömmliche Software. Sie werden keine Leistungseinbußen bemerken, insbesondere nicht beim Multitasking

Diese Rekorder laufen direkt in Ihrem Browser und verbrauchen weniger Systemressourcen als herkömmliche Software. Sie werden keine Leistungseinbußen bemerken, insbesondere nicht beim Multitasking Teilbarkeit: Da Ihr Video oft in der Cloud oder in einem leicht teilbaren Format gespeichert wird, können Sie Ihre Aufzeichnung mit nur einem Link oder ein paar Klicks an Kollegen oder Studenten senden

Da Ihr Video oft in der Cloud oder in einem leicht teilbaren Format gespeichert wird, können Sie Ihre Aufzeichnung mit nur einem Link oder ein paar Klicks an Kollegen oder Studenten senden Schnelles Feedback: Für Teams können Sie Videos sofort freigeben, um Feedback zu geben, Konzepte zu erklären oder detaillierte Anweisungen zu geben - ohne dass Sie Dateien manuell hochladen müssen

Bestimmte Features können jedoch bei der Wahl eines Browser-basierten Bildschirmaufzeichnungsgeräts den Unterschied ausmachen. Suchen Sie nach einem Programm, das Folgendes bietet:

🔎 Aufnahmeoptionen: Die Möglichkeit, Ihren Bildschirm, Ihre Webcam oder beides gleichzeitig aufzuzeichnen, ist unerlässlich. Mit einigen Tools können Sie auch bestimmte Bereiche oder Fenster aufzeichnen, was für Tutorials oder Demos nützlich sein kann, wie z. B video-Tutorial-Software 🔎 Audiosteuerung: Überprüfen Sie, ob Sie System- und Mikrofonton aufnehmen können. Dies ist wichtig, wenn Sie planen, Dinge während der Aufnahme zu erklären oder Ton für Demonstrationen zu benötigen

🔎 Bearbeitungstools: Einige browserbasierte Tools verfügen über integrierte Features zur Bearbeitung. Einfache Kürzungen, Anmerkungen oder Hervorhebungen können Ihre Aufnahme ansprechender und effektiver machen

🔎 Kein Wasserzeichen: Für ein professionelles Aussehen wählen Sie einen Bildschirmrecorder, der keine Wasserzeichen in Ihr Video einfügt

Vergleich zwischen herunterladbarer Software und Browser-basierten Optionen

Die Entscheidung zwischen herunterladbarer Software und browserbasierten Bildschirmrecordern kann Zeit und Aufwand erfordern. Beide haben ihre Vorteile, aber welcher ist der richtige für Sie?

Hier ist ein schneller Vergleich, der Ihnen bei der Entscheidung helfen soll, welcher am besten zu Ihnen passt!

Feature Downloadbare Software Browser-basierte Optionen Benutzerfreundlichkeit Erfordert Installation und Setup Keine Installation erforderlich; sofort einsatzbereit Offline-Funktionalität Funktioniert ohne Internetverbindung Erfordert eine Internetverbindung Leistung Bewältigt High-End-Aufnahmeaufgaben (z. B. Spiele, große Dateien) Kann bei ressourcenintensiven Aufgaben langsamer oder limitiert sein Erweiterte Features Bietet erweiterte Bearbeitung, Einstellungen und benutzerdefinierte Anpassungen Grundlegende Bearbeitungsfunktionen (falls vorhanden) Cloud-Integration Eingeschränkte Cloud-Features, erfordert oft manuelle Uploads Nahtlose Cloud-Integration und einfaches Freigeben Ressourcenverbrauch Kann ressourcenintensiv sein und das System verlangsamen Geringes Gewicht; läuft im Browser ohne nennenswerte Verlangsamung Kosten Häufig kostenpflichtig oder im Abonnement In der Regel kostenlos mit optionalen Premium-Features Zusammenarbeit Erfordert Datei-Uploads zum Freigeben Einfache Freigabe und Zusammenarbeit direkt über die Cloud Aufnahmeoptionen Umfangreiche Optionen, einschließlich hochwertiger Aufnahmemodi Bildschirm- und Webcam-Aufnahme (im Vergleich zur Software limitiert) Wasserzeichen Kann Wasserzeichen hinzufügen, es sei denn, Sie verwenden eine kostenpflichtige Version Die meisten kostenlosen Versionen fügen keine Wasserzeichen hinzu

🧠 Wissenswertes: Der erste Browser-basierte Bildschirm-Recorder (Camtasia) wurde 2004\ veröffentlicht. Damit konnten Benutzer einfache Webaktivitäten aufzeichnen, aber jetzt können Sie damit hochauflösende Videos mit erweiterten Bearbeitungstools im Browser aufnehmen!

Aufzeichnung Ihrer Browser-Bildschirme mit ClickUp

Mit ClickUp Clips können Sie kleine Videoschnipsel aufzeichnen

Wenn Sie auf der Suche nach einem erstklassigen Tool sind, um Bildschirmaufnahmen in professioneller Qualität zu erstellen, ClickUp ist das, was Sie brauchen! Der Bildschirmrekorder ist als Teil des projektmanagement plattform. ClickUp Clips ist eine der besten Software für Bildschirmaufnahmen mit der Sie auf einfache Weise hochwertige Videos per Link, E-Mail oder direkt in den Aufgaben und Projekten von ClickUp aufnehmen und freigeben können. Seine robusten Features und sicheren Freigabeoptionen machen es zu einer ausgezeichneten Wahl für Profis, die flexible, freizugebende Bildschirmaufnahmen benötigen.

Egal, ob Sie vor Investoren präsentieren, Kunden Details erklären oder mit Ihrem Team zusammenarbeiten, ClickUp Clips hat alles, was Sie brauchen.

Nehmen Sie schnell ein Video auf und geben Sie es mit ClickUp Clips für Ihr Team frei

Da Remote-Arbeit und hybride Arbeitsformen immer häufiger vorkommen, kann es eine Herausforderung sein, mit Ihrem Team auf der gleichen Seite zu bleiben. Mit Clips wird die Kommunikation jedoch effektiver.

Einbetten eines Clips direkt in ClickUp, Freigeben eines öffentlichen Links für Personen außerhalb Ihres Workspace oder Herunterladen des Videos für andere Zwecke

Wenn Sie einen Clip freigeben, sieht Ihr Team genau das, was Sie sehen. Das verhindert Missverständnisse und beschleunigt die Entscheidungsfindung. Die Freigabeoptionen sind ebenso vielseitig.

Sie können Clips direkt in ClickUp einbetten, einen öffentlichen Link an beliebige Personen senden oder das Video für eine breitere Nutzung herunterladen. Betrachter können sogar Kommentare zum Video hinzufügen und so Unterhaltungen über bestimmte Ideen anregen.

Jeder Kommentar ist mit einem Zeitstempel und einem Speicherort auf dem Bildschirm verankert, so dass Teams Klarheit erhalten, ohne dass der Text-Thread überhand nimmt. So wird sichergestellt, dass alle Beteiligten auf derselben Seite stehen, ohne Zeit zu verschwenden.

Taggen Sie Ihre Teammitglieder, um die Kommunikation in ClickUp Clips zu erleichtern

ClickUp geht mit seinem nativen KI-Tool noch einen Schritt weiter, ClickUp Gehirn mit diesem Feature können Sie die Schlüsselpunkte eines Videos überfliegen, mithilfe von Zeitstempeln zu bestimmten Momenten springen oder wichtige Textabschnitte kopieren. Es ist, als hätten Sie einen virtuellen Assistenten, der Ihre Videos in sofort umsetzbare Erkenntnisse verwandelt.

🍬 Bonus: Diese Kurzanleitung zeigt Ihnen wie Sie mit der Video-Transkription beginnen können .

Nutzen Sie ClickUp Brain für die Transkription Ihrer aufgezeichneten Video-Clips

ClickUp Brain speichert nicht nur Informationen, sondern macht sie auch leicht zugänglich. Mit ClickUp's Verbundene Suche können Sie ganz einfach nach Clip-Transkripten suchen und diese finden. Stellen Sie Fragen wie "Welche Clips gibt es über das Marketingprojekt?", und Sie finden sofort alle relevanten Videos.

Um tiefere Einblicke zu erhalten, können Sie Ihre Abfrage verfeinern. Fragen Sie: "Welche Produkte sollen im nächsten Quartal auf den Markt kommen?" und Sie erhalten eine detaillierte Zusammenfassung, die mit Clips und Dokumenten verknüpft ist. Diese Funktion nutzt das gesamte Potenzial Ihres Workspace-Wissens und stellt sicher, dass nichts Wichtiges verloren geht.

Stellen Sie Fragen und erhalten Sie relevante Antworten mit ClickUp Brain

ClickUp Clips und ClickUp Brain definieren neu, wie Teams zusammenarbeiten, kommunizieren und Wissen verwalten. Diese Tools vereinfachen Arbeitsabläufe, sorgen für mehr Klarheit und bringen Ihr Team näher zusammen - egal, wo es sich befindet.

➡️ Auch zu lesen:Clips - Die einfachste Art zu kommunizieren

Best Practices für Bildschirmaufnahmen

Um das Beste aus Ihren Bildschirmaufnahmen herauszuholen, ist es wichtig, einige Best Practices zu befolgen.

Diese sorgen dafür, dass Ihre Videos klar, ansprechend und leicht verständlich sind.

1. Planen Sie Ihre Aufnahme

Bevor Sie beginnen, nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um zu planen, was Sie zeigen möchten.

Wenn Sie zum Beispiel herausfinden wollen wie Sie sich selbst bei der Präsentation einer PowerPoint-Präsentation auf Video aufnehmen können überlegen Sie sich, welche Folien oder Schlüsselpunkte Sie behandeln werden. Wenn Sie eine klare Struktur im Kopf haben, läuft die Aufnahme reibungsloser ab und Ihr Video bleibt konzentrierter.

2. Machen Sie es kurz und bündig

Lange, langwierige Aufnahmen können die Aufmerksamkeit des Zuschauers verlieren. Achten Sie darauf, Ihre Videos kurz zu halten und komplexe Informationen in mundgerechte Abschnitte aufzuteilen.

Wenn Sie zum Beispiel ein Tutorial-Video für ein neues Feature erstellen, konzentrieren Sie sich auf eine Aufgabe nach der anderen, anstatt den Betrachter mit zu viel auf einmal zu überfordern.

Wussten Sie schon: Es gibt ein spezielles Phänomen, das als Bildschirmaufzeichnungsmüdigkeit bezeichnet wird - wenn Benutzer zu viele Bildschirmaufzeichnungen hintereinander ansehen, sinkt ihr Engagement. Daher ist es eine gute Idee, Ihre Aufnahmen kurz, knapp und ansprechend zu halten!

3. Gelöschter Ton ist der Schlüssel

Nichts ruiniert eine gute Bildschirmaufnahme schneller als ein schlechter Ton. Stellen Sie sicher, dass Ihr Mikrofon von hoher Qualität ist und richtig positioniert ist, um Hintergrundgeräusche zu vermeiden.

Achten Sie außerdem darauf, deutlich und in einem stetigen Tempo zu sprechen. Wenn Sie ein Unternehmensvideo oder eine professionelle Präsentation erledigen, lohnt es sich, in ein gutes Mikrofon zu investieren.

4. Vermeiden Sie überladene Bildschirme

Ein unübersichtlicher Bildschirm kann Ihre Zuschauer verwirren. Schließen Sie unnötige Registerkarten und Apps und räumen Sie Ihren Desktop vor der Aufnahme auf. So können Sie sich auf den Inhalt konzentrieren und Ihr Publikum wird nicht abgelenkt.

5. Verwenden Sie Anmerkungen und Hervorhebungen

Mit visuellen Hinweisen wie Pfeilen, Hervorhebungen oder Text können Sie die Aufmerksamkeit des Zuschauers lenken. Diese Tools sind besonders in Videos mit Anleitungen nützlich, wenn Sie die Aufmerksamkeit auf bestimmte Teile des Bildschirms lenken möchten.

Die meisten Tools für Bildschirmaufnahmen verfügen über integrierte Optionen für diese Features.

6. Testen Sie Ihre Einstellungen

Zu erledigen ist ein kurzer Test, bevor Sie auf die Schaltfläche "Aufnehmen" klicken. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Bildschirmauflösung, Ihre Audioeinstellungen und Ihre Kamera richtig funktionieren. Prüfen Sie auf Verzögerungen oder Störungen und stellen Sie sicher, dass Sie das aufnehmen, was Sie brauchen.

Es ist besser, Probleme frühzeitig zu erkennen, als sie erst nach der Aufnahme festzustellen.

7. Bearbeitung für mehr Klarheit

Nehmen Sie sich nach der Aufnahme etwas Zeit für die Bearbeitung Ihres Videos. Kürzen Sie unnötige Teile, entfernen Sie Fehler und straffen Sie den Flow. Das Hinzufügen von Untertiteln oder Untertiteln kann Ihr Video auch für ein breiteres Publikum zugänglicher machen, insbesondere bei Unternehmensvideos oder professionellen Einstellungen.

Zu erledigen? Einige Bildschirmrecorder ermöglichen es Ihnen, sensible Informationen in Ihren Aufnahmen unkenntlich zu machen, z. B. Passwörter, persönliche Daten oder vertrauliche Dateien, was es einfacher macht, die Dinge sicher und professionell zu halten.

8. Speichern in mehreren Formaten

Speichern Sie Ihre Aufnahmen schließlich im richtigen Format. Wenn Sie planen, das Video online freizugeben, sollten Sie es auf eine Plattform hochladen, die mehrere Formate unterstützt.

MP4 ist eine gängige Wahl für die meisten Plattformen, aber stellen Sie sicher, dass das Format Ihren Anforderungen entspricht.

Verbessern Sie Ihre Browser-Bildschirmaufzeichnung mit ClickUp!

Wenn Sie wissen, wie man Browser-Bildschirme aufzeichnet, kann das sehr hilfreich sein, um Tutorials zu erstellen, Produktdemos zu geben oder einfach Feedback zu Websites oder Apps freizugeben. Sie brauchen ein Tool, das diesen Prozess nahtlos und ohne unerwünschte Wasserzeichen oder komplizierte Setups ermöglicht.

An dieser Stelle kommt ClickUp ins Spiel! Es bietet einen kostenlosen Bildschirmrekorder, mit dem Sie alles in Ihrem Browser aufzeichnen können. Außerdem fügt er sich nahtlos in Ihren Workflow ein, sodass Sie nicht zwischen mehreren Tools umschalten müssen.

Mit dem ClickUp Bildschirmrekorder erhalten Sie qualitativ hochwertige Videoaufnahmen ohne störende Wasserzeichen. Starten Sie noch heute mit ClickUp für mühelose Bildschirmaufnahmen in Browsern! Viel Spaß beim Aufnehmen!