12 beste Bildschirmaufzeichnungssoftware für 2025 (Vorteile, Grenzen, Preise)

Sind Sie auch der Meinung, dass visuelle Darstellungen besser sind als Text und Audio? 👀

Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Gespräch mit Ihrem IT-Team und es gibt Anweisungen, wie man Schaltflächen findet und Einstellungen ändert.

Du fragst: "Wo? Häh? Ich seh's nicht!"

Wäre es nicht viel einfacher und angenehmer, die Bildschirme der anderen zu sehen, um die Fehlersuche zu erleichtern?

Deshalb sollten Sie einen Blick auf die beste Software zur Bildschirmaufzeichnung werfen.

Sie erspart Ihnen auf jeden Fall die langen Telefonate mit der IT-Abteilung 😉

In diesem Artikel entdecken wir die zwölf beste und kostenlose Bildschirmaufzeichnungssoftware mit ihren Vor- und Nachteilen und Preisen.

Lassen Sie uns einen großartigen Bildschirmrecorder finden, der kein Vermögen kostet!

Was macht eine gute Software für Bildschirmaufnahmen aus?

Jede Bildschirmaufzeichnungssoftware bietet verschiedene Features wie z.B.:

Erstellen eines Screencasts

Aufnahme von Systemtönen

Hinzufügen von Voice-over

aber woher weiß man, ob es **_das eines ist?

Überprüfen Sie zunächst, ob die Aufnahme- oder Bildschirmaufzeichnungssoftware:

Über eine integrierte Freigabeoption verfügt, so dass Sie Videos nicht als E-Mail-Anhang freigeben müssen

Einfach zu bedienen ist. Sie wollen keine Zeit damit verschwenden, YouTube Video-Tutorials anzuschauen, um zu verstehen, wie man das Tool benutzt!

Kann mehr erledigen als nur Videos aufzunehmen. Auf diese Weise müssen Sie keine Apps für verschiedene Zwecke horten

Mit diesen Punkten im Hinterkopf, lassen Sie uns einen Blick auf die Top-Picks für Screen-Recording-Software im Jahr 2021 werfen.

12 Beste Software für Bildschirmaufnahmen

Hier ist ein kleines Geheimnis über Bildschirmaufzeichnungssoftware:

Sie müssen nicht viel Geld ausgeben.

Hier finden Sie die beste Bildschirmaufzeichnungssoftware für die Anforderungen Ihres Unternehmens:

1. ClickUp

ClickUp ist eine der höchstbewerteten produktivität und Projektmanagement tools verwendet von produktiven Teams in kleinen und großen Unternehmen.

aber warum ist ein Projektmanagement tool auf dieser Liste?_

Weil ClickUp auch die beste kostenlose Software für Bildschirmaufnahmen ist! Clip in ClickUp ermöglicht es Ihnen, neben der Verwaltung Ihrer Projekte, der Zuweisung von Aufgaben und der Aufnahme von Bildern auch Bildschirmaufnahmen zu erstellen notizen .

Wenn das nicht nach "Bequemlichkeit" schreit, dann wissen wir nicht, was es ist!

Mit Clip können Sie:

Ihren gesamten Bildschirm, eine Registerkarte Ihres Browsers oder ein App-Fenster aufzeichnen

Stimme über ein Mikrofon hinzufügen

Aufnehmen mit keinem zeitlichen Limit

zeitlichen Limit Die Aufnahme für andere freigeben

Das ist noch nicht alles!

vergessen Sie nicht, dass ein ausgezeichnetes Bildschirmaufzeichnungsprogramm mehr als nur ein Rekorder sein sollte

Genau das ist ClickUp, und wir haben den Beweis dafür.

Die wichtigsten Features von ClickUp

A. Hinzufügen von Kontext zu Aufgaben mit Clip Aufnahmen

In einer ClickUp Aufgabe können Sie auf Clip über die Kommentare abschnitt.

Zeichnen Sie Ihren Bildschirm auf, um der jeweiligen Aufgabe einen Kontext zu geben. Verabschieden Sie sich vom Tippen endloser Absätze zur Beschreibung Ihrer Aufgabe. 👋

Manchmal ist es einfach effektiver, etwas zu zeigen als etwas zu erzählen, vor allem, wenn Sie ein visueller Lerner sind. 👀

Aufzeichnung des Bildschirms in ClickUp aus einer Aufgabe heraus mit Clip-Aufnahme

B. Chrome Erweiterung für Bildschirmaufnahmen und mehr

ClickUp's Chrome-Erweiterung ist vielseitig einsetzbar wie ein Schweizer Messer.

Es kann Ihnen helfen:

Screen Capture beim Surfen

Notizen hinzufügen

Lesezeichen für Websites setzen

Aufgaben erstellen und mehr

Sie können den Screenshot sogar direkt nach der Aufnahme bearbeiten, indem Sie das Feature zur Bearbeitung aktivieren.

Verwenden Sie die Chrome-Erweiterung von ClickUp, um während des Surfens Screenshots zu machen und das Bild direkt nach der Aufnahme zu bearbeiten

C. Bilder mit Anmerkungen versehen Prüfung Ob es sich um ein aufgenommenes Bild oder eine andere Art von Bild handelt, die Kommentierung ist mit ClickUp's Prüfung einfach.

Fügen Sie Kommentare zu dem Bild hinzu, an dem Sie Änderungen vornehmen möchten, und weisen Sie es der richtigen Person zu.

Ein Bild kommentieren und einem Mitglied des Teams mit dem ClickUp Prüfung Feature zuweisen

Was ist mit PDF-Anmerkung ? Auch das haben wir im Griff. 😎

Sie können direkt aus dem Space heraus Markierungen auf juristischen Dokumenten anbringen, Tippfehler hervorheben, Änderungen vornehmen und vieles mehr.

D. Schützen Sie Informationen mit Berechtigungen Ihr Website-Entwickler braucht die Gehaltsabrechnungsdaten der Mitarbeiter nicht zu sehen.

Ihre Clients brauchen keinen Zugriff auf Ihren internen Workflow.

Legen Sie Berechtigungen für jeden (einschließlich Gäste und Mitglieder) in ClickUp fest, um sensible Informationen zu schützen.

Anpassen der Einstellungen für Datenschutz und Freigabe in ClickUp Berechtigungen

E. Bringen Sie Apps und Websites zu ClickUp mit Ansicht einbetten Kopieren Sie einfach die URL oder HTML und fügen Sie sie ein, um Websites wie YouTube, Google Tabellen, Outlook Kalender und Loom insideClickUp anzuzeigen.

Sie müssen nicht mehr zwischen Registerkarten wechseln, um Ihre Workflows zu verwalten!

Kopieren und Einfügen der URL eines Google Docs, um es in ClickUp einzubetten

F. Weg mit langweiligen Texten mit Rich Text Bearbeitung Einfacher Text kann ein Schnarchfest sein, muss es aber nicht!

Verwenden Sie Banner, Überschriften, Tabellen, numerische Listen, italic, fett und mehr mit dem Rich Text Editing Feature in ClickUp.

Verwenden Sie die Symbolleiste oder Slash-Befehle, um Rich Text Bearbeitung in Ihre Kommentare und Aufgabenbeschreibungen einzufügen

G. Planen und organisieren mit Mindmaps Mindmaps in ClickUp helfen Ihnen, Ihre Ideen zu visualisieren und in Aktionen umzusetzen.

Skizzieren Sie Ihre Pläne und Arbeitsabläufe für Projekte oder zeichnen Sie sogar Beziehungen zwischen verschiedenen Aufgaben.

Zeichnen Sie Beziehungen zwischen Aufgaben mit Mindmaps, um Ihren Projektablauf in ClickUp zu visualisieren

Verwenden Sie Clip, um Ihren Bildschirm als Mindmap aufzuzeichnen und sie für Ihr Team freizugeben, anstatt ein Meeting abzuhalten.

Bonus: Ihr Team wird Sie auch dafür lieben, dass Sie weniger Meetings einberufen.

ClickUp Profis

Senden und empfangen Sie E-Mails direkt von ClickUp aus mit der E-Mail-ClickApp Einstellung Erinnerungen für Dinge, die Sie nicht verpassen wollen

Erstellen Aufgaben und Erinnerungen, auch wenn das WLAN im Offline-Modus Sehen Sie Ihre Arbeit so, wie Sie es wünschen mit ansichten Ansicht von Aufgabenbeschreibungen in Voller Bildschirm für umfangreiche Details und Informationen

Einfaches Verwalten aufgaben und ressourcen Verschiedene Einstellungen vornehmen prioritäten für Aufgaben auf der Grundlage ihrer Dringlichkeit

Nachverfolgung der für Aufgaben aufgewendeten Zeit mit Native Zeiterfassung Unmittelbar integrieren in Ihre bevorzugten Apps, darunter Calendly , Discord , und Outlook Nehmen Sie Ihre Arbeit mit, wohin Sie auch gehen mit ClickUp's mobilen App für iOS- und Android-Geräte

Bildschirmaufzeichnung von Windows-, Mac- und Linux-Systemen

ClickUp Beschränkungen

Keine Ansicht der Tabelle in der mobilen App (noch)

Unser Team arbeitet in acht verschiedenen Zeitzonen, um sicherzustellen, dass wir Ihre Vorschläge erfassen und Ihre Probleme lösen. 🌎 👩‍💻 ✅

Schauen Sie sich unbedingt unsere Website an entwicklungsfahrplan um zu sehen, was auf uns zukommt.

ClickUp Preise

ClickUp bietet einen Free Forever-Plan an. Der kostenpflichtige Plan beginnt bei nur $5/Benutzer pro Monat.

ClickUp Kundenbewertungen

Capterra : 4.7/5 (2200+ Bewertungen)

: 4.7/5 (2200+ Bewertungen) G2: 4.7/5 (3100+ Bewertungen)

2. Loom

Loom ist einer der besten Bildschirmrekorder, mit dem Sie Videos in hoher Qualität aufnehmen können.

warum macht es Spaß?

Die Betrachter können Ihre Videos kommentieren und darauf reagieren. Sie können auch sehen, wer Ihre Videos angeschaut hat!

Leider hat Loom limitiert video-Bearbeitung features.

Wenn Sie also mehr zu erledigen haben als das Zuschneiden von Videos oder das Erstellen von Miniaturansichten, ist diese Video-Editor- und Aufnahmesoftware nicht das Richtige für Sie.

vielleicht sollten Sie dieses Werkzeug Bildschirmaufnahme ganz aus Ihrer Liste der Optionen streichen?

Loom-Schlüssel-Features

GIF-Miniaturansichten erstellen

Archivieren Sie Ihre Videos

Unbegrenzte Konten für Ersteller

Loom Vorteile

Loom-Videos in ClickUp einbetten

Beschränken Sie die Ansicht von Videos auf bestimmte Personen

Integrieren Sie mit Gmail, Slack und Notion Loom Beschränkungen

Die Länge der Videoaufnahmen ist in der kostenlosen Version auf fünf Minuten limitiert

Die kostenpflichtigen Pläne sind teuer für ein Tool, das nur Features für Videoaufnahmen bietet

Die Desktop-App von Loom ist nicht mit der Linux-Plattform kompatibel

Loom Preise

Diese Bildschirmaufzeichnungssoftware hat einen kostenlosen Plan. Die kostenpflichtige Version beginnt bei 10 $/Benutzer pro Monat.

Loom Kundenbewertungen

Capterra : N/A

: N/A G2: 4.5/5 (100+ Bewertungen)

**Haben Sie Nachteile von Loom im Kopf?

Hier sind die top Loom Alternativen *_das können Sie in Betracht ziehen

3. OBS-Studio

OBS Studioist ein kostenloser Open-Source-Bildschirmrekorder.

Dank seines Supports für Live-Streaming-Screencasts auf Plattformen wie YouTube ist er ideal für alle Profis und sogar für Gamer.

Für einen kostenlosen Video-Recorder bietet OBS Studio eine ganze Reihe von Features, insbesondere im Vergleich zu anderen Tools für Bildschirmaufnahmen.

Wenn Sie jedoch nur schnell den Bildschirm aufzeichnen wollen, kann es verwirrend werden.

Die OBS Studio-Software bietet Overlays, einen Audiomixer, benutzerdefinierte Übergänge usw. Für jemanden, der keine umfangreichen Features für die Videobearbeitung benötigt, können diese Funktionen leider zu viel des Guten sein.

OBS Studio - die wichtigsten Features

Bietet Videoaufzeichnung undlive-Streaming Tastenkürzel zum Starten und Stoppen der Aufnahme, Umschalten zwischen Szenen usw.

Bietet Video-Aufnahme und -Mischung in Echtzeit

OBS Studio Profis

Open-Source-Software

Unterstützt Windows-, Mac- und Linux-Systeme

Videoerfassung im Vollbildmodus

OBS Studio Beschränkungen

Keine mobilen Versionen

Kann fehlerhaft sein

Kann schwierig zu verstehen sein

OBS Studio Preise

OBS Studio ist kostenlos.

OBS Studio Kundenbewertungen

Capterra : 4.6/5 (500+ Bewertungen)

: 4.6/5 (500+ Bewertungen) G2: 4.5/5 (50+ Bewertungen)

4. ScreenRec

ScreenRec ist eine sehr leichtgewichtige Software zur Bildschirmaufnahme und -erfassung für PC, Mac und Linux.

Mit einer extrem benutzerfreundlichen Oberfläche können Sie einfach durch Klicken und Ziehen Ihren Aufnahmebereich auswählen und auf Aufnahme (oder Snap) drücken. Sobald die Aufnahme beendet ist, wird automatisch ein Link erstellt und in Ihre Zwischenablage verknüpft.

Sie können Ihre Screenshots ganz einfach mit Anmerkungen versehen und Ihre Videos mit Mikrofon-Audio und einem Webcam-Overlay aufnehmen.

Zu erledigen, erhalten Sie sofort einen privaten Link, den Sie mit anderen teilen können. Denn ScreenRec lädt Ihre Videos während der Aufnahme auf Ihr privates Cloud-Konto hoch.

ScreenRec-Schlüssel-Features

Automatisch verknüpfter Link

Screenshot-Anmerkung

Webcam-Overlay mit Computer- und Mikrofon-Audioaufnahme

ScreenRec Vorteile

Die Aufnahmen sind stark verschlüsselt, so dass sie nicht heruntergeladen werden können

Sie können in 4k aufnehmen

Kann als mp4 exportiert werden

ScreenRec Beschränkungen

Videos können nicht bearbeitet werden

Kein direktes Hochladen auf Seiten zum Freigeben

Aufnahme kann nicht angehalten werden

Preise für ScreenRec

ScreenRec ist kostenlos.

ScreenRec Kundenbewertungen

Capterra: 5/5 (1 Bewertung)

G2: 4.9/5 (4 Bewertungen)

5. Screencast-O-Matic

Screencast-O-Matic ist ein weiterer kostenloser Screenrecorder, mit dem Sie Ihrem Screencast Untertitel hinzufügen können.

Außerdem können Sie gleichzeitig Bildschirm- und Webcam-Videos aufnehmen. Ideal, wenn Sie ein Video mit sich selbst und Ihrem Computerbildschirm aufnehmen möchten.

ist es also perfekt?

Nö.

Das tool hat ein 15-minütiges Video Limit für kostenlose Benutzer. Wenn Sie mehr brauchen, müssen Sie die kostenpflichtigen Pläne verwenden.

Diese Einschränkung ist unnötig, vor allem, wenn es andere bessere Screencasting- oder Online-Screenrecorder-Software gibt, die diese Limits nicht haben.

Screencast-O-Matic Schlüssel-Features

Nimmt Ihren Computerbildschirm und Ihre Webcam zusammen auf

Bietet ein Feature für benutzerdefinierte Miniaturansichten

Fügen Sie geschlossene Untertitel hinzu

Screencast-O-Matic Profis

Aufnahme bestimmter Bereiche oder des gesamten Bildschirms

Kostenpflichtige Versionen sind erschwinglich

Videos mit Passwort schützen

Screencast-O-Matic Beschränkungen

In der kostenlosen Version kann man nicht mehr als 15 Minuten aufnehmen

Kostenpflichtige Pläne haben keine kostenlose Testversion

Upgrade erforderlich, um das Wasserzeichen zu entfernen

Preise für Screencast-O-Matic

Screencast-O-Matic ist kostenlos erhältlich. Der kostenpflichtige Plan beginnt bei $1,65/Monat (jährliche Abrechnung).

Screencast-O-Matic Kundenbewertungen

Capterra : 4.6/5 (20+ Bewertungen)

: 4.6/5 (20+ Bewertungen) G2: 4.1/5 (40+ Bewertungen)

Clipchamp ist ein kostenloser Editor, mit dem Sie Videos für Unternehmen, Bildungseinrichtungen und kreative Zwecke erstellen und bearbeiten können.

Mit diesem Bildschirmrekorder erhalten Sie Zugang zu professionellen Bearbeitungstools wie einem grünen Bildschirm und den Grundlagen wie Trimmen und Zuschneiden.

gibt es etwas, das Clipchamp nicht beherrscht?

Ein Wort: Personalisierung.

Im Gegensatz zu anderen fertiggestellten Software-Suiten für die Videobearbeitung können Sie mit dieser Bildschirmaufzeichnungssoftware die Arbeitsabläufe bei der Videoaufnahme nicht personalisieren.

Clipchamp wichtigsten Features

Arbeiten Sie gemeinsam an Video-Projekten mit dem Clipchamp Teams Feature

Bietet gebrauchsfertige Vorlagen für Social Video Ads, Corporate Slideshows, etc.

Zugriff auf eine umfangreiche Video- und Audio-Stock-Bibliothek

Clipchamp-Profis

Unlimitedvideo-Produktion in der kostenlosen Version

Mit dem Online Video Editor können Sie Ihre Videos trimmen, schneiden, drehen, zuschneiden, etc.

Hinzufügen von Text, Audiospuren und Bildern zu Ihren Videos

Clipchamp Beschränkungen

Kein Cloud Media Backup in der kostenlosen Version

Limitierte Optionen für die Farbkorrektur

Die Dateiverwaltung kann bei Synchronisierung mit iCloud kompliziert sein

Clipchamp Preise

Clipchamp bietet einen kostenlosen Plan an. Der kostenpflichtige Plan beginnt bei 9 $/Monat.

Clipchamp Kundenbewertungen

Capterra : 4.6/5 (20+ Bewertungen)

: 4.6/5 (20+ Bewertungen) G2: N/A

7. Seifenkiste

Soapbox ist eine Software zur Bildschirmaufzeichnung, die als Chrome-Erweiterung funktioniert.

Sie bietet alle grundlegenden Features, um Ihren Bildschirm aufzunehmen, zu bearbeiten und freizugeben.

Wenn Sie Ihre Inhalte oder Produkte verkaufen möchten, können Sie mit dieser Aufnahmesoftware Videos erstellen, die Ihre Marketingaktivitäten unterstützen.

Allerdings können Sie sich selbst nicht sehen, wenn Sie den Bildschirm und die Webcam zusammen aufnehmen.

Wir würden uns wünschen, dass Soapbox ein wenig über den Tellerrand hinausschaut und dieses einfache Feature hinzufügt.🤦

Soapbox Schlüssel-Features

Video mit Screencast und Webcam zusammen aufnehmen

Hinzufügen von Elementen wie Folien oder anderen Videos

Erstellen von Miniaturansichten von Videos mit GIF-Loop oder Text-Overlay

Soapbox-Profis

Schnelles Exportieren von Videos in soziale Medien

Erstellen von Miniaturansichten für Videos

Unlimited Videos in der kostenlosen Version erstellen

Soapbox Beschränkungen

Begrenzte Features für die Bearbeitung nach der Aufnahme

Kein Branding für Video Seiten in der kostenlosen Version

Kostenpflichtige Pläne sind teuer

Preise für Soapbox

Soapbox hat einen kostenlosen Plan. Die kostenpflichtige Version beginnt bei $99/Monat.

Soapbox Kundenbewertungen

Capterra : 4.4/5 (10+ Bewertungen)

: 4.4/5 (10+ Bewertungen) G2: 4.2/5 (15+ Bewertungen)

8. ShareX

ShareX ist ein Open-Source-Bildschirmaufzeichnungs-, Dateifreigabe- und produktivität tool für Windows.

Sie können damit Bildschirme aufzeichnen, Videos drehen und sogar GIFs für soziale Medien erstellen.

was ist das Tolle an ShareX?

Es ist kostenlos, und es gibt kein zeitliches Limit für die Aufnahme von Videos.

was ist nicht so toll an ShareX?_

ShareX unterstützt die Bildschirmaufnahme der meisten Spiele im Vollbildmodus nicht.

Gamer können dieses Tool getrost von ihrer Liste streichen.

ShareX Schlüssel-Features

Bietet benutzerdefinierte Screenshot-Funktionen wie aktive Fenster, Scroll-Capture, Text-Capture, etc.

Mehrere Anmerkungs-Tools

Unterstützt verschiedene Upload-Methoden wie Datei-, Ordner- und URL-Upload

ShareX Vorteile

Unterstützt 80+ Plattformen zum Freigeben Ihrer Inhalte wie Twitter, Dropbox, Jira, etc.

Anpassbare Workflows

Kostenlose App ohne Werbung

ShareX Beschränkungen

Zu viele Optionen für Bildschirmaufnahmen können einen durchschnittlichen Benutzer verwirren

Keine Option zur Aufnahme von Audio innerhalb des Videos

Nur für Windows verfügbar

ShareX Preise

ShareX ist eine kostenlose Software für Bildschirmaufnahmen.

ShareX Kundenbewertungen

Kapitelra : N/A

: N/A G2: 4.8/5 (60+ Bewertungen)

9. Free Cam

Free Cam ist eine großartige Software für Ihr bildschirmaufzeichnung und Anforderungen an die Videobearbeitung.

Wie die meisten Konkurrenten ermöglicht diese App für Bildschirmaufnahmen die Aufnahme von Voice-Overs und Systemtönen und bietet grundlegende Tools für die Videobearbeitung.

Es ist also eine ziemlich gewöhnliche Aufnahmesoftware.

Außerdem sind die Optionen zur Audio- und Videobearbeitung nur in der Pro Version verfügbar.

Wenn Sie ein Upgrade in Erwägung ziehen, sollten Sie jetzt zuschlagen.

Es kostet Sie 227 $ pro Jahr!

Der Clou: Nur Windows-Benutzer können diese Screencast-Software verwenden.

Tut mir leid für Mac Benutzer. Sie müssen weiter nach einem alternativen Tool für die Bildschirmaufnahme und -bearbeitung suchen.

Free Cam - die wichtigsten Features

Markieren Sie den Cursor in einer Bildschirmaufnahme mit Klickgeräuschen

Benutzerdefinierter Bereich für die Bildschirmaufnahme

Schneiden Sie Ihre Video-Aufnahme

Free Cam Vorteile

Videos direkt auf YouTube hochladen

videoaufzeichnung in 720p HD-Qualität

Keine Wasserzeichen

Free Cam Limits

In der kostenlosen Version können Sie aufgenommene Videos nicht in ein MP4-Format exportieren

Sie können Aufnahmen nicht mit Kommentaren versehen

Features zur Videobearbeitung können schwer zu bedienen sein

Free Cam Preise

Free Cam hat einen kostenlosen Plan. Die kostenpflichtige Version kostet $227/Jahr.

Free Cam Kundenbewertungen

Capterra : N/A

: N/A G2: 4.5/5 (10+ Bewertungen)

10. Apowersoft Free Online Bildschirm Recorder

Free Online Screen Recorder von Apowersoft ist ein In-Browser-Bildschirmrecorder.

Es lohnt sich, diesen kostenlosen Rekorder auszuprobieren, egal ob Sie eine Präsentation, eine Software-Demonstration oder ein Tutorial aufnehmen möchten.

Obwohl es sich um ein In-Browser-Tool handelt, kann es mit seiner mit Optionen vollgepackten Leiste jeder Desktop-Aufnahmesoftware den Rang ablaufen. Sie können damit einen Video-Stream, eine Selbstdemonstration, einen Live-Chat usw. aufzeichnen.

Allerdings hat dieses kostenlose Tool seine Grenzen.

Zunächst einmal gelingt es manchmal nicht, Audio und Video zu synchronisieren.

Wenn Sie ein professioneller Gamer sind, ist es für die Aufnahme von Spielen nicht so gut geeignet.

Apowersoft Screen Recorder wird Ihren kraftvollen Spielzügen nicht gerecht. 🎮

Apowersoft Schlüssel-Features

Exportieren Sie Videos in verschiedenen Formaten, einschließlich MP4, WMV, AVI

Option zur gleichzeitigen Aufnahme von Audio und Video

Hinzufügen einer Webcam zur Bildschirmaufnahme

Aprowersoft Profis

Kein Limit für die Aufnahme

Flexible Bildschirmaufnahme

Videos in Echtzeit mit Kommentaren versehen

Apowersoft Beschränkungen

App neigt manchmal zu Abstürzen

Keine Integration mit anderen Apps für die Arbeit

Keine Möglichkeit, Berechtigungen einzustellen

Apowersoft Preise

Der Bildschirmrecorder von Apowersoft ist ein kostenloses tool.

Apowersoft Kundenbewertungen

Capterra : N/A

: N/A G2: N/A

11. Camtasia

Camtasia ist ein All-in-One TechSmith Capture Tool und Video Editor, mit dem Sie professionelle Videos auf Windows und Mac aufnehmen und erstellen können.

Sie können diese Software für Bildschirmaufnahmen verwenden, um Online-Lektionen, Tutorials, Produktdemos usw. zu erstellen.

Mit dem Editor können Sie auch Animationen und Effekte hinzufügen, um Ihre Videos interessanter zu gestalten. Sie können zum Beispiel trimmen, schneiden, zoomen und schwenken, Anmerkungen hinzufügen, usw.

Der Nachteil ist, dass es sich nicht um ein kostenloses tool handelt.

Es ist die teuerste Video-Aufnahmesoftware auf unserer Liste.

Die wichtigsten Features von Camtasia

Einfacher Drag-and-Drop Editor

Kostenlose Assets wie Videoeffekte, Bilder und Audios sind in der Camtasia Bibliothek verfügbar

Fügen Sie Quiz und Interaktivität zu Ihren Videos hinzu

Camtasia Profis

Vorgefertigte Vorlagen für Videos reduzieren die Bearbeitungszeit

Verwenden Sie Themen, um ein einheitliches Aussehen zu erhalten

Sofortiges Hochladen Ihres Videos auf YouTube, Vimeo usw.

Camtasia Beschränkungen

App braucht Zeit zum Laden

Audio neigt zu Aussetzern

Preise für Camtasia

Camtasia kostet $249,99 pro Benutzer.

Camtasia Kundenbewertungen

Camtasia : 4.6/5 (90+ Bewertungen)

: 4.6/5 (90+ Bewertungen) G2: 4.5/5 (500+ Bewertungen)

12. Tella

Tella ist ein neuer Bildschirmrecorder, der Ihren Videos mehr Persönlichkeit verleiht.

Die Aufnahme mit Tella ist flexibel. Sie können Ihren Bildschirm, die Kamera oder beides gleichzeitig aufnehmen. Es gibt auch einen Diamodus, sodass Sie direkt in Tella Dias präsentieren können.

Tella bietet auch tolle Anpassungsmöglichkeiten. Sie können Ihren Bildschirmaufnahmen eigene Hintergründe hinzufügen, Layouts und Kamerastile ändern und verschiedene Clips kombinieren. Außerdem können Sie Ihre Aufnahmen zuschneiden und ersetzen.

Wenn Sie jedoch eine fortgeschrittene Bearbeitung Ihrer Aufnahmen zu erledigen haben, ist Tella möglicherweise nicht das Richtige für Sie.

Die wichtigsten Features von Tella

Hinzufügen benutzerdefinierter Hintergründe & Ändern von Layouts

Kombinieren Sie mehrere Clips zu einem Video

Sofortiges Freigeben mit einem Link

Tella Profis

Läuft in jedem Browser (nichts muss heruntergeladen oder installiert werden)

Unbegrenzte Dauer der Aufzeichnung

Einfache Bearbeitung der Features

Tella Beschränkungen

Limitiert auf 10 Videos im Free-Plan

Der Free-Plan hat Wasserzeichen auf heruntergeladenen Videos

Keine mobile App

Preise für Tella

Tella Starter ist völlig kostenlos und Tella Pro kostet $19 pro Monat (für unbegrenzte Videos und ohne Wasserzeichen).

Tella Kundenbewertungen

Capterra : N/A

: N/A G2: N/A

Licht, Kamera, Bildschirm aufnehmen!

Erinnern Sie sich noch an die Zeit, als das Aufzeichnen von Bildschirmen nur etwas für Technikfreaks war? 🧙‍♀️

Nun, wir haben einen langen Weg hinter uns.

Jetzt gibt es viele Bildschirmaufnahmeprogramme, die Ihren Bildschirm mit einem Mausklick aufzeichnen.

Aber Sie müssen immer noch ein Screen-Recording-Tool auswählen, das Ihren Bedürfnissen entspricht.

Benötigen Sie kostenlose Bildschirmaufzeichnungsprogramme ohne Limit für die Aufnahme?

Ein Tool, mit dem Sie Sprache hinzufügen können?

Ein eingebautes Feature zum Freigeben?

Holen Sie sich all das in einem umfassenden Projektmanagement tool. Mit anderen Worten: Holen Sie sich ClickUp. 😊

