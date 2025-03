Top-Priorisierungsrahmen für eine bessere Entscheidungsfindung

Der Unterschied zwischen erfolgreichen Menschen und wirklich erfolgreichen Menschen besteht darin, dass wirklich erfolgreiche Menschen zu fast allem Nein sagen.

Warren Buffet, amerikanischer Investor und Philanthrop

Ob Sie nun zu fast allem Nein sagen oder nicht, es gibt eine Sache, die Sie erfolgreich macht: Die bewusste Entscheidung, was Sie zu erledigen haben.

Mit anderen Worten: Die Priorisierung der Arbeit, die Sie zu erledigen haben, ist die Grundlage des Erfolgs.

Diese Maxime gilt insbesondere für die Produktentwicklung. In diesem Blogbeitrag erörtern wir, warum, wann und wie Sie bei der Entwicklung erfolgreicher Softwareprodukte Prioritäten setzen sollten.

Verständnis für Produktpriorisierungs-Frameworks

Die Produktpriorisierung ist ein strukturierter Ansatz, mit dem Teams Entscheidungen darüber treffen können, welche Features wann und warum entwickelt werden sollen.

In einem typischen Produktentwicklungsszenario gibt es Dutzende von Fehlern, Verbesserungen und Features, die die Aufmerksamkeit des Teams erfordern. Die Produktpriorisierung hilft den Teams, sich auf die wichtigen Arbeiten zu konzentrieren.

Beispiel: Nehmen wir an, Sie entwickeln eine mobile App, mit der Benutzer das Kartenspiel Solitaire spielen können. Die Benutzer verlangen vielleicht eine Schaltfläche zum Rückgängigmachen. Werbekunden könnten nach einer Möglichkeit fragen, Videos zwischen den Spielen einzufügen.

Die Leistung Ihrer App könnte es erfordern, dass Sie einige Features in kleinere Einheiten aufteilen. Das Produktteam hat vielleicht seine eigenen Vorstellungen von neuen Spiel-Features. Was erledigen Sie zuerst? Wie setzen Sie Prioritäten?

Gute Entwicklungsteams verwenden eine Reihe bewährter techniken zur agilen Priorisierung um Entscheidungen zu treffen. Diese Rahmenwerke bauen auf:

Zusammenarbeit : Der Rahmen bietet allen eine gemeinsame Grundlage für die Entscheidungsfindung und vermeidet unnötige Meinungsverschiedenheiten

: Der Rahmen bietet allen eine gemeinsame Grundlage für die Entscheidungsfindung und vermeidet unnötige Meinungsverschiedenheiten Konsistenz : Wenn derselbe Ansatz für alle verwendet wird feature-Priorisierung in jedem Sprint verwendet wird, haben die Teams langfristig Konsistenz und Vorhersagbarkeit

: Wenn derselbe Ansatz für alle verwendet wird feature-Priorisierung in jedem Sprint verwendet wird, haben die Teams langfristig Konsistenz und Vorhersagbarkeit Klarheit : Wenn das gesamte Team weiß, warum eine Entscheidung getroffen wird, gibt es eine strategische Ausrichtung auf die Produkt-Roadmap

: Wenn das gesamte Team weiß, warum eine Entscheidung getroffen wird, gibt es eine strategische Ausrichtung auf die Produkt-Roadmap Geschwindigkeit : Entscheidungen können mit Frameworks schneller getroffen werden, wodurch Meetings und anderes Hin und Her minimiert werden

: Entscheidungen können mit Frameworks schneller getroffen werden, wodurch Meetings und anderes Hin und Her minimiert werden Nachvollziehbarkeit: Rahmenwerke dienen auch als Aufzeichnungen über frühere Entscheidungen, was neuen Mitgliedern des Teams helfen kann, sich schnell einzufinden

All das ist großartig, aber was genau sind diese Rahmenwerke? 🤔

Finden wir es heraus.

Beliebte Frameworks für die Produktpriorisierung

Es gibt nicht das eine Framework für die Produktpriorisierung, das für alle am besten geeignet ist. Vielmehr gibt es je nach Situation, Ressourcen und zu treffenden Entscheidungen mehrere Frameworks, die von Produktentwicklungsteams verwendet werden. Im Folgenden finden Sie einige Schlüssel-Frameworks für die Priorisierung im Produktmanagement, die Ihnen auf Ihrem Weg helfen können.

1. MoSCoW-Methode

Die MoSCoW-Methode - kurz für must-have, should-have, could-have und won't-have - ist ein einfaches und leicht zu handhabendes Priorisierungssystem. Wie der Name schon sagt, hilft es Teams, Features in Kategorien einzuteilen:

Must have : Features, die nicht verhandelbar und entscheidend für das Meeting der Bedürfnisse des Benutzers sind

: Features, die nicht verhandelbar und entscheidend für das Meeting der Bedürfnisse des Benutzers sind Sollte haben : Notwendig, aber nicht so zeitkritisch wie die Must-Have-Features

: Notwendig, aber nicht so zeitkritisch wie die Must-Have-Features Könnte man haben : Good-to-have Features, auf die der Benutzer verzichten kann

: Good-to-have Features, auf die der Benutzer verzichten kann Wird nicht benötigt: Nicht wichtig genug, um auf dem Radar des Teams zu sein

Dies ist eine großartige Methode, wenn die Bedürfnisse des Benutzers klar sind und bei der Entscheidungsfindung im Vordergrund stehen. Bei der dynamischen Systementwicklungsmethode (DSDM), einem agilen Rahmen für die Durchführung von Projekten, wird MoSCoW als Rahmen für die Priorisierung bevorzugt.

Pros Cons Einfach und benutzerfreundlich Entscheidungen können ohne Daten über die Bedürfnisse der Benutzer willkürlich getroffen werden Gelöscht und kundenorientiert Leichte Überschätzung der Nummer von Must-Have-Features Auch für nicht-technische Teams geeignet Innerhalb jeder Kategorie ist eine weitere Priorisierung nicht möglich

Vor- und Nachteile der MoSCoW-Methode

2. RICE-Bewertungsmodell

RICE steht für Reichweite, Wirkung, Vertrauen und Aufwand. Das RICE-Priorisierung modell weist jedem dieser Parameter Werte zu und berechnet eine kombinierte Punktzahl, die darauf basiert, welche Features vorrangig zu behandeln sind.

Reichweite bezieht sich auf die Nummer der Personen/Benutzer, die von dem Feature betroffen sein werden (in einem bestimmten Zeitrahmen)

bezieht sich auf die Nummer der Personen/Benutzer, die von dem Feature betroffen sein werden (in einem bestimmten Zeitrahmen) Auswirkung bezieht sich auf das Ausmaß, in dem die Benutzer betroffen sein werden, und wird oft auf einer Skala von 0,25 bis 3 bewertet (wobei 3 eine massive Auswirkung darstellt)

bezieht sich auf das Ausmaß, in dem die Benutzer betroffen sein werden, und wird oft auf einer Skala von 0,25 bis 3 bewertet (wobei 3 eine massive Auswirkung darstellt) Vertrauenswürdigkeit bezieht sich auf den Grad der Sicherheit von Reichweiten- und Auswirkungsschätzungen, in der Regel als Prozentsatz dargestellt

bezieht sich auf den Grad der Sicherheit von Reichweiten- und Auswirkungsschätzungen, in der Regel als Prozentsatz dargestellt Aufwand ist die Menge an Arbeit, die das Feature erfordert, in der Regel in Personenmonaten geschätzt

Sobald Sie diese Nummern haben, berechnen Sie den RICE-Score nach der folgenden Formel.

RICE-Punktzahl = (Reichweite × Auswirkung × Zuverlässigkeit) / Aufwand

Der RICE-Wert gibt den potenziellen Wert des Features für das Geschäft im Verhältnis zum Aufwand für die Entwicklung an. Features mit höheren RICE-Werten werden priorisiert.

Pros Cons Berücksichtigt mehrere Faktoren bei der Entscheidungsfindung Kann kompliziert zu berechnen sein, insbesondere wenn es viele Features gibt Konfidenzwert gleicht Unsicherheiten bei der Schätzung aus Die Schätzung von Reichweite, Auswirkung, Aufwand usw. kann schwierig sein und führt zu willkürlichen Werten Stellt den Wert als Funktion des Aufwands dar (hilft auch bei der Messung der Investitionsrendite) Berücksichtigt keine Abhängigkeiten, die sich auf die Priorität auswirken können

Vor- und Nachteile des RICE-Bewertungsmodells

3. Kano-Modell

Ähnlich wie MoSCoW die Bedürfnisse der Benutzer berücksichtigt, priorisiert das Kano-Modell die Features nach der Kundenzufriedenheit. Dieses Modell wurde vom Qualitätsmanagement-Experten Noriaki Kano entwickelt und kategorisiert Features in folgende Kategorien:

Basics : Ohne diese Features wird der Kunde unzufrieden sein

: Ohne diese Features wird der Kunde unzufrieden sein Bedarf : Diese Features verbessern die Kundenzufriedenheit

: Diese Features verbessern die Kundenzufriedenheit Begeisterte: Diese gehen über das normale Maß hinaus, um den Kunden zu begeistern

Manchmal, produktvorgänge teams können auch zwei weitere Kategorien verwenden, z. B. "indifferente Qualität", d. h. Features, die die Kunden weder zufrieden noch unzufrieden stellen, und "umgekehrte Qualität", d. h. Features, die bei ihrer Implementierung zu Unzufriedenheit führen könnten.

Pros Cons Benutzerorientiert mit klarer Ausrichtung auf die Kundenzufriedenheit Priorisierungsprozess und Sammlung von CSAT-Daten können zeitaufwändig sein Kundenfeedback wird mit dem Kano-Fragebogen von echten Benutzern gesammelt Die befragten Kunden verstehen/vorstellen möglicherweise nicht die Features, die in Zukunft entwickelt werden sollen Verbindet Benutzererfahrung (UX) mit Produktqualität Konzentriert sich nur auf die Kundenzufriedenheit ohne Berücksichtigung von Aufwand oder Ressourcen

Vor- und Nachteile des Kano-Modells

4. Wert vs. Aufwand-Quadrant

Der Wert-gegen-Aufwand-Quadrant ist eine einfachere Version des RICE-Bewertungsmodells. Es vergleicht den Wert, der sich aus einem Feature ergibt, wie z.B. Umsatz, Gewinn, Kundengewinnung, Kosteneinsparungen usw. mit dem Aufwand, der mit der Entwicklung des besagten Features verbunden ist, einschließlich aller Risiken, Abhängigkeiten und der Komplexität.

Auf der Grundlage der Bewertung von Wert und Aufwand werden die Features in vier Quadranten eingeteilt, ähnlich wie bei der Eisenhower-Matrix. Die Features, die den höchsten Wert gegenüber dem Aufwand aufweisen, werden für die Entwicklung priorisiert.

Profis Kontra rückt den Geschäftswert in den Mittelpunkt und stellt eine Verbindung zwischen Produkt- und Entwicklungsteams her Wert und Aufwand können weit gefasst werden, was zu willkürlichen Schätzungen führt Hilft dabei, begrenzte Ressourcen und Aufwände den wertvollsten Aspekten zuzuordnen Der "Business-Wert" kann oft den Fokus von der Kundenerfahrung ablenken Einfache Anwendung für Business und technische Teams Da hoher und niedriger Aufwand oder Wert subjektiv sind, kann es zu Meinungsverschiedenheiten kommen, die Entscheidungen verzögern Tech Debt und Performance Features können aufgrund der Unfähigkeit, den Wert zu schätzen, zurückgestellt werden

vor- und Nachteile des Quadranten Wert vs. Aufwand_

ClickUp Matrix Vorlage für Prioritäten

Eine einfachere Version dieses Modells finden Sie in der ClickUp Matrix Vorlage für Prioritäten . Bei dieser Methode kategorisieren Sie Features anhand von zwei Dimensionen: Priorität und Wichtigkeit. Sie legen sie auf einer 2×2 Matrix visuell aus und gehen sie dann einzeln durch.

5. ICE-Bewertung

ICE ist, wie Sie vielleicht schon erraten haben, dem RICE-Bewertungsmodell ähnlich, mit kleinen Unterschieden. ICE steht für Impact, Confidence und Ease.

Auswirkung : Potenzieller Effekt oder Business-Wert des Features

: Potenzieller Effekt oder Business-Wert des Features Zuversicht : Gewissheit über die geschätzten Auswirkungen und die Einfachheit

: Gewissheit über die geschätzten Auswirkungen und die Einfachheit Leichtigkeit: Leichtigkeit, mit der dieses Feature unter Berücksichtigung der Risiken, Ressourcen und Komplexität entwickelt werden kann

ICE-Score = Auswirkung x Vertrauen x Leichtigkeit

Features mit höheren ICE-Werten haben Vorrang vor denen mit niedrigeren Nummern.

Pros Cons Einfacher als RICE zu berechnen und zu verwenden Auswirkungen und Leichtigkeit sind subjektiv, was zu willkürlichen Bewertungen führt Konfidenzwert hilft, Ungenauigkeiten bei der Schätzung zu kompensieren Konzentriert sich nicht direkt auf die Kundenbedürfnisse Verbindet den Wert des Geschäfts mit dem Aufwand der Entwicklung Was Sie als Auswirkung definieren, kann die Priorisierungsentscheidungen unverhältnismäßig stark beeinflussen

vor- und Nachteile von Ice Scoring

6. Opportunity-Bewertung

In Anlehnung an Anthony Ulwicks bahnbrechendes Buch "Outcome-driven innovation" stuft das Opportunity Scoring-Modell Features auf einer Skala nach Zufriedenheit und Wichtigkeit ein. Das eigentliche Ranking wird von den Kunden erledigt. Die Teams stellen den Kunden also zwei Fragen:

Wie wichtig ist ein Feature oder die Funktion, die es bietet?

Wie zufrieden ist der Kunde mit den aktuellen Lösungen, um das gleiche Ergebnis zu erzielen?

So lassen sich die Features ermitteln, die am wichtigsten sind, aber die geringste Zufriedenheit aufweisen. Diese können Sie dann priorisieren.

Profis Kontra Kundenorientiert, was die Chancen erhöht, einen geschäftlichen Wert zu schaffen Hängt vom Input eines Kunden ab, der eine Meinung über "Good-to-have"-Features haben kann oder auch nicht Umfragen für jedes Feature in der Produkt-Roadmap können sowohl für das Entwicklungsteam als auch für den Kunden mühsam sein Einfache Karte mit 2×2 Diagrammen zur visuellen Analyse

vor- und Nachteile der Opportunity-Bewertung

7. Story Mapping

Story Mapping ist ein Priorisierungsrahmen, der sich an der Reise des Benutzers durch das Produkt orientiert.

Einfach ausgedrückt: Produktmanagement-Teams erstellen Spalten für jeden wichtigen Meilenstein in der Reise des Benutzers.

Wenn Sie zum Beispiel das Spiel Solitaire entwickeln, könnten Ihre Spalten Login, Kartendesign, Einstellungen, Kartenstapel, Animationen zum Abschließen des Spiels usw. enthalten.

Unter jeder dieser Spalten listen die Teams die Features auf und ordnen sie nach ihrer Wichtigkeit für den Benutzer.

Der größte Nutzen des Story Mappings besteht darin, die Features im Minimum Viable Product (MVP) zu identifizieren. Wenn das Produkt jedoch einfach genug ist, kann dieser Rahmen auch über die MVP-Phase hinaus verwendet werden.

Pros Cons Fokussiert auf die User Journey, was eine maximale Abdeckung gewährleistet Wenn die User Journey vielschichtig und komplex wird, kann diese Methode ihre Einfachheit verlieren Einfach zu verwenden und visuell - es ist leicht, eine (buchstäbliche) Grenze zu ziehen, was man zu erledigen hat und was nicht. Vollständig intern fokussiert, berücksichtigt nicht den Wert des Geschäfts oder die Ressourcen Ermöglicht Teams, Prioritäten auf der Grundlage von Aktivitäten, Aufgaben und Unteraufgaben zu setzen

vor- und Nachteile des Storymappings

8. Kosten der Verzögerung

Alle oben genannten Frameworks konzentrieren sich auf die Vorteile des Features, wie z. B. den Wert für das Geschäft oder die Steigerung der Kundenzufriedenheit. Die Priorisierung der Kosten der Verzögerung stellt dies auf den Kopf.

Wenn Sie das Modell der Verzögerungskosten verwenden, priorisieren Sie Features auf der Grundlage der Konsequenzen, die sich ergeben, wenn sie nicht gebaut werden, d. h. was wird passieren, wenn der Kunde dieses Feature heute nicht hat? Oder wie viele neue Benutzer werden verloren gehen, wenn wir nicht über einige grundlegende Features verfügen?

Die Berücksichtigung der finanziellen Kosten und der Opportunitätskosten, die entstehen, wenn die Arbeit nicht erledigt wird, motiviert Teams dazu, die wichtigsten Dinge zuerst zu erledigen.

Profis Kontra Die Kosten, die entstehen, wenn etwas nicht erledigt wird, halten die Teams über die verpassten Möglichkeiten auf Trab Die monetären Werte, die den Features zugewiesen werden, können willkürlich sein und den gesamten Prozess kontraproduktiv machen Die Fokussierung auf die Kosten der Verzögerung kann zu negativen Gefühlen darüber führen, warum das Team das Produkt baut Die Fokussierung auf die Kosten der Verzögerung kann zu negativen Gefühlen darüber führen, warum das Team das Produkt baut Der Fokus des Teams wird auf Prozesseffizienz, Geschwindigkeit und Wert gelenkt

Vor- und Nachteile der Verzögerungskosten

Die obige Liste ist nur eine Auswahl der bekanntesten prioritization tools die derzeit für technische Teams zur Verfügung stehen. Basierend auf Ihrem Produkt, Ihrem Kunden und Ihren Anforderungen können Sie ein Framework wählen, das für Sie geeignet ist.

Zum Beispiel verwenden Teams das 100-Dollar-Test- oder Buy-a-Feature-Modell, wenn sie über konkurrierende Prioritäten . In jedem dieser Fälle entscheiden die Teams über die Prioritäten auf der Grundlage dessen, wofür sie ihre Budgets (100 $) ausgeben würden.

Wenn Sie neu in der Produktpriorisierung sind, können Sie mit einer einfachen Methode beginnen Eisenhower-Matrix . Es gibt Dutzende von vorlagen zur Prioritätensetzung aus denen Sie wählen können.

Unabhängig davon, welchen Rahmen Sie verwenden, gibt es einige Schlüssel-Faktoren zu beachten. Lassen Sie uns diese als nächstes untersuchen.

Auswahl des richtigen Priorisierungsrahmens

Es gibt nicht den einen, universell perfekten Priorisierungsrahmen. Wenn Sie Einfachheit brauchen, funktioniert das MoSCoW-Modell am besten. Wenn Sie nur über begrenzte Ressourcen verfügen, ist das Wert-gegen-Aufwand-Modell besser geeignet. Und wenn die Qualität Ihres Produkts im Vordergrund steht, ist das Kano-Modell hilfreich.

Die Wahl des richtigen Priorisierungsrahmens hängt also von einer Reihe von Faktoren ab, wie z. B. den folgenden.

Ziele

Was sind Ihre Business-Ziele? Was sind Ihre Produktziele? Wenn Sie sich in einer sehr frühen Phase befinden, könnte Ihr primäres Ziel darin bestehen, innerhalb einer bestimmten Frist ein MVP auf den Markt zu bringen.

In diesem Fall ist das User Story Mapping Framework die beste Wahl.

Ressourcen

Wenn Sie ein kleines Unternehmen mit begrenzten Entwicklungsressourcen sind, könnte Ihr Ziel darin bestehen, Features zu entwickeln, die mit einem Minimum an Ressourcen eine maximale Wirkung erzielen. Ihr Priorisierungsrahmen muss dies berücksichtigen.

In solchen Fällen ist das RICE-Modell oder die Matrix Wert vs. Aufwand am besten geeignet.

Reifegrad des Teams

Die beste Art, Prioritäten zu setzen, ist die Zusammenarbeit. Nicht immer verfügen wir jedoch über Teams, die die nötige Reife haben, um Schlüsselentscheidungen zu erledigen.

Ein Beispiel: Ein Team aus jungen Entwicklern ist vielleicht nicht in der Lage, die Grenze zwischen Aufwand und Wert für das Geschäft zu erkennen.

In solchen Fällen treffen die Produktmanager oft Entscheidungen im Namen des Teams. In diesem Fall sind Priorisierungs-Frameworks wie RICE oder Wert vs. Aufwand hilfreich, um dem Team die Gründe für Entscheidungen zu liefern.

Die meisten quantitativen Rahmenwerke wie RICE oder ICE stützen sich auf die Stärke der Daten.

Zum Beispiel muss man in der Lage sein, mit hinreichender Sicherheit zu berechnen, wie groß die Reichweite oder die Auswirkungen eines bestimmten Features sein könnten.

Wenn solche Daten nicht verfügbar sind, kann die Entscheidung willkürlich ausfallen und die Meinungen können sich überschlagen.

Wenn Sie nicht über die entsprechenden Daten verfügen, sind kollaborative Methoden wie MoSCoW oder Story Mapping die bessere Wahl.

Produktstrategie

Jede Organisation hat eine produktmanagement-Strategie . Ein Produkt möchte vielleicht eine Handvoll Features auf eine ansprechende Weise anbieten. Ein anderes möchte die App für alles sein und mit Features vollgestopft sein. Wieder ein anderes könnte sich darauf verlassen, was die Kunden erwarten. Eine gute Prioritätensetzung muss sich an der Produktstrategie orientieren.

Sobald Sie sich für eine Priorisierungsstrategie entschieden haben, ist es an der Zeit, diese effektiv umzusetzen.

Implementierung der Produktpriorisierung in realen Szenarien

Ein Priorisierungsrahmen ist lediglich ein Tool, das Sie bei der Entscheidungsfindung unterstützt. Ihr Erfolg hängt davon ab, wie konsequent und effektiv Sie das tool einsetzen. Dazu müssen Sie es in Ihrem Unternehmen gründlich mit einem Projektmanagement tool wie ClickUp für Product Teams . So geht's.

Identifizierung und Kategorisierung von Aufgaben

Eine gute Prioritätensetzung erfordert ein gutes Backlog. Bevor Sie irgendetwas zu erledigen haben, sollten Sie sicherstellen, dass Ihr Team ein solides Backlog mit den zu entwickelnden Features hat.

Backlog erstellen

Geben Sie jedem Backlog-Element einen differenzierten Namen und fügen Sie eine klare Beschreibung dazu hinzu. Diese vorlagen für die Aufgabenverwaltung bieten einen guten Ausgangspunkt.

Zu erledigen ist dies am besten mit einem Tool zur Aufgabenverwaltung wie ClickUp . Erstellen Sie eine Aufgabe für jedes Backlog-Element, fügen Sie eine Beschreibung hinzu, erstellen Sie benutzerdefinierte Felder und führen Sie eine klare Aufzeichnung aller Ideen.

ein dynamisches Backlog mit ClickUp Tasks

Aufgaben ansehen

Sehen Sie jetzt alle Ihre Aufgaben an einem Ort und vereinfachen Sie so die Entscheidungsfindung für jede einzelne Aufgabe. Die Listen-, Kalender- und Board-Ansichten von ClickUp sind dafür hervorragend geeignet. Sie helfen Ihnen dabei, Ihre Aufgaben zu visualisieren und ermöglichen es Ihnen, Features per Drag & Drop in Ihre Prioritätsbereiche zu ziehen.

Aufgaben kategorisieren

Kategorisieren Sie nun die Aufgaben, wenn Ihr Priorisierungsrahmen dies erfordert.

Wenn Sie sich zum Beispiel für das Story-Mapping-Modell entscheiden, müssen Sie Ihre Aufgaben unter jedem Meilenstein in der User Journey kategorisieren. ClickUp's Matrix-Vorlage für die Priorität von Aktionen bietet eine einfache Möglichkeit, Aufgaben nach Aufwand und Wirkung zu kategorisieren. Diese Vorlage vereinfacht Priorisierungsentscheidungen und bietet Klarheit über die nächsten Schritte.

Prioritäten und Eigentümer zuweisen

Sobald Sie die Grundlagen geschaffen haben, ist es an der Zeit, die Aufgaben in die von Ihnen gewählten Kategorien einzuordnen.

Priorisieren

Setzen Sie sich als Team zusammen, sehen Sie sich alle anstehenden Aufgaben an und ordnen Sie sie in die richtigen Prioritätsbereiche ein. Verwenden Sie ClickUp Aufgabe Prioritäten um die Prioritätsstufen direkt in der Box einzustellen.

sofort einsatzbereite Priorisierung in ClickUp

Darüber hinaus können Sie auch benutzerdefinierte Felder für personalisierte Prioritäten erstellen.

Zum Beispiel können Sie ein Benutzerdefiniertes Feld für die MoSCoW-Priorisierung erstellen und Optionen für "Muss", "Sollte", "Könnte" und "Möchte" haben.

Einen visuellen Ansatz für diesen Prozess finden Sie unter ClickUp's Vorlage für eine Prioritäten-Matrix . Mit dieser anfängerfreundlichen, anpassbaren Vorlage können Sie Features per Drag & Drop in eine 2×2 Matrix zur Priorisierung einfügen. Und was noch mehr ist? Sie können Ihren Ideenpool auch auf demselben Whiteboard verwalten.

Eigentümerschaft zuweisen

Weisen Sie den Mitgliedern Ihres Teams auf der Grundlage Ihrer Diskussionen die Verantwortung für Aufgaben zu.

Überprüfen und Anpassen der Prioritäten

Jeder Sprint ist eine Übung zur Priorisierung. Was im vorherigen Sprint nicht so wichtig war, kann schon bald wichtig werden. Die Eigentümer der Produkte müssen also anpassungsfähig bleiben, um die Reihenfolge der Prioritäten von Zeit zu Zeit zu überprüfen und anzupassen.

ClickUp macht das einfacher. ClickUp Dashboards bieten eine Ansicht des Fortschritts jeder Aufgabe in Echtzeit, so dass Sie die Prioritäten bei Bedarf überprüfen und anpassen können.

Wenn Sie zum Beispiel sehen, dass ein Feature mehr Zeit in Anspruch nimmt als veranschlagt, können Sie den RICE-Score schnell neu berechnen und die Prioritäten neu setzen.

berichterstellung über ClickUp Dashboards _Sprint

Mit ClickUp Automatisierungen können Sie auch Prozesse rationalisieren, um eine bessere Priorisierung und Lieferung zu unterstützen. Wenn zum Beispiel ein Feature zu lange dauert, kann der Eigentümer des Produkts benachrichtigt werden, um die Prioritäten neu zu setzen. Wenn etwas von einer unvollständigen Aufgabe abhängt, können die Entwickler benachrichtigt werden, um Anpassungen vorzunehmen. Oder wenn die Kundenzufriedenheit für ein bestimmtes Feature sinkt, kann es automatisch in der Prioritätenliste nach oben verschoben werden.

Mit all den Frameworks, Tools und Best Practices, die Sie beherrschen wie Sie Ihre Arbeit nach Prioritäten ordnen . Doch wie können Sie feststellen, ob es effektiv ist? Hier sind einige Ideen.

Messung des Erfolgs der Produktpriorisierung

Für viele Teams, priorisierung von Projekten ist eine subjektive Übung. Die Antwort auf die Frage, was als Nächstes gebaut werden soll, ist oft nur eine Vermutung. Selbst bei bewährten Rahmenwerken ist die Entscheidungsfindung bis zu einem gewissen Grad willkürlich.

Die einzige Möglichkeit, dies zu vermeiden, besteht darin, den Erfolg der Prioritätensetzung selbst zu überprüfen. Und so geht's.

Vergleich mit Zielen

Ein wichtiger Schlüssel für die Priorisierung von Features ist das Ziel des Geschäfts. Messen Sie den Erfolg Ihres Priorisierungsrahmens, indem Sie fragen, ob Sie die Ziele erreicht haben.

Wenn das Business-Ziel beispielsweise die Verbesserung der Kundenzufriedenheit ist und Sie das Kano-Modell verwendet haben, messen Sie den Anstieg der CSAT-Werte nach der Implementierung des Features.

Wert messen

Viele Priorisierungsmodelle wie RICE, ICE, Wert vs. Aufwand usw. basieren auf den Auswirkungen des Features auf das Geschäft. Der beste Weg, die Effektivität der Priorisierung zu messen, ist also die Nachverfolgung, ob der Wert tatsächlich realisiert wurde.

Wenn Sie zum Beispiel erwartet haben, dass die Zahl der Anmeldungen neuer Benutzer nach der neuesten Version mit Leistungsverbesserungen steigen würde, verwenden Sie ein Widget auf dem ClickUp Dashboard, um die Nachverfolgung ab dem Datum der Veröffentlichung des Features zu ermöglichen.

Wenn Sie ein Modell verwenden, das den Aufwand in die Priorisierungsentscheidungen mit einbezieht, können Sie auch die Nachverfolgung der Effizienz nutzen.

Vergleichen Sie zum Beispiel die geschätzte Zeit mit der tatsächlich benötigten Zeit, um sicherzustellen, dass die Daten, die Sie für die Priorisierung verwendet haben, so genau wie möglich sind.

Team-Leistung

Die Leistung und Zufriedenheit des Teams wird nicht immer gemessen. Fühlt sich das Team mit dem Priorisierungsrahmen überfordert? Nimmt es zu viel Zeit in Anspruch? Ist der Priorisierungsrahmen für die verfügbaren Ressourcen geeignet?

Um die Wirksamkeit Ihrer Prioritätensetzung zu messen, sollten Sie auch Ihr Team im Auge behalten. Führen Sie kurze Umfragen durch, um zu verstehen, wie sich die Priorisierung auswirkt workload-Management . Entsprechend anpassen.

Erfolg mit ClickUp priorisieren

Die Entwicklung großartiger Software hängt von einer Reihe von Faktoren ab: Kundenorientierung, technische Exzellenz, Verfügbarkeit von Ressourcen, eine klar definierte Strategie, der Markt und vieles mehr. Um diese Faktoren auszubalancieren und die Features zu entwickeln, die maximale Wirkung haben, benötigen Sie zwei Dinge: Den richtigen Priorisierungsrahmen und ein leistungsfähiges Tool zu dessen Umsetzung.

In diesem Blogbeitrag haben Sie einige der beliebtesten Priorisierungs-Frameworks kennengelernt, die von leistungsstarken Teams verwendet werden. Für effektive verwaltung von Prioritäten integrieren Sie Ihr Framework in Ihre Projektplanung mit der All-in-One-Plattform für Projektmanagement von ClickUp.

Nutzen Sie ClickUp, um Ihr Backlog zu dokumentieren, zu visualisieren, zu kategorisieren und zu priorisieren - für eine effektive Produktentwicklung. Testen Sie ClickUp heute kostenlos .