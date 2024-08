Agile Priorisierungstechniken: Beherrschung von Scrum & RICE-Methoden

Eines der Prinzipien von Agile ist die Einfachheit, zu der auch die "Kunst gehört, die Menge der nicht erledigten Arbeit zu maximieren" Eine effektive Methode, mit der agile Teams dies erreichen, ist die Priorisierung.

Agilität übergreifend, Scrum-Projektmanagement , Lean Development, Extreme Programming und anderen derartigen Entwicklungsmodellen ist die Prioritätensetzung ein grundlegender Bestandteil. Sehen wir uns an, was sie ist, wie sie funktioniert und wie Sie Ihre Arbeit mit einer guten agilen Priorisierung optimieren können.

Agile Priorisierung verstehen

Agile Priorisierung ist der Prozess der systematischen Bewertung und Einstufung von Aufgaben/Funktionen/Anforderungen auf der Grundlage von Geschäftswert, Kundenbedürfnissen, Abhängigkeiten, Risiken und Stakeholder-Feedback.

Warum ist agile Priorisierung wichtig?

Die Priorisierung bildet die Grundlage dessen, was agilen Teams während jeder Iteration zu bearbeiten. Dies hilft bei:

Auswahl von Funktionen, die einen maximalen Kundennutzen bieten

Entwicklung von Inkrementen, die den Kundenbedürfnissen entsprechen

Optimierung der Ressourcenzuweisung für das, was wichtig ist

Minderung von Projektrisiken durch frühzeitige und konsistente Lieferung hochwertiger Funktionen

Anpassung an Marktveränderungen

Wie unterscheidet sich die agile Priorisierung von traditionellen Entwicklungsplanungsmodellen?

Obwohl die Ergebnisse die gleichen sind, unterscheidet sich die agile Methodik grundlegend in ihrem Ansatz. Hier ist der Grund dafür.

Unterschiede zwischen traditioneller Priorisierung und agiler Priorisierung

Erfahren Sie mehr über die Unterschiede in ClickUp's Einsteigerhandbuch zu agilen Methoden .

Vier Prioritätsstufen

Bei den meisten Modellen ordnen die Teams ihre Aufgaben nach Prioritäten in vier Stufen.

Kritisch/dringend: Aufgaben, die aufgrund ihrer Wichtigkeit und Zeitempfindlichkeit sofortige Aufmerksamkeit erfordern

Hoch: Aufgaben, die wichtig, aber weniger zeitkritisch als kritische Aufgaben sind

Mittel: Aufgaben, die wichtig sind, aber bei Bedarf aufgeschoben werden können

Gering: Aufgaben, die weniger dringend oder kritisch sind als andere

Bevor wir uns damit befassen, wie Sie eine agile Priorisierungstechnik in Ihrem Team anwenden können, wollen wir uns ansehen, was sie beinhaltet.

Komponenten der agilen Prioritätensetzung

Bei der agilen Priorisierung werden verschiedene Komponenten berücksichtigt, um zu bestimmen, woran das Team arbeitet.

Kundenbedürfnisse: Die Bedürfnisse und Anforderungen des Kunden, wie sie sich aus UX-Forschung, Benutzerfeedback oder der Beobachtung von Tickets/Fehlerberichten ergeben

Markttrends: Entwicklung des Marktes, Trends, bewährte Verfahren und Sicherheitslücken

Geschäftswert: Umsatz, Rentabilität, Kundenzufriedenheit und andere geschäftliche Vorteile, die sich aus jeder Funktion ergeben

Benutzerfreundlichkeit: Alle Bedenken oder Lücken in der Fähigkeit des Kunden, das Produkt vollständig und effektiv zu nutzen

Abstriche: Was sollte das Team aufgeben, wenn es sich für eine bestimmte Funktion entscheidet?

Statistik: Agile Teams verwenden eine Reihe von statistischen Techniken wie die Pareto-Analyse, kosten-Nutzen-Analyse und Risikoanalysen, um Prioritäten zu setzen. Sie verwenden dabei auch verschiedene bewährte Modelle.

Priorisierungsmodelle in der agilen Entwicklung

Auch wenn die Entscheidungsparameter klar sind, kann es schwierig sein, Prioritäten zu setzen. UX-Forschung könnte zum Beispiel darauf hindeuten, dass Kunden zwei Dinge gleichermaßen verlangen - eine mobile App und Personalisierung. Wie kann man in solchen Situationen Prioritäten setzen?

Mithilfe der verschiedenen verfügbaren agilen Priorisierungsmodelle. Im Folgenden werden wir einige davon diskutieren.

1. Anforderungspriorisierungsmodell

Das Anforderungspriorisierungsmodell hilft bei der Bewertung und Einordnung von Funktionen auf der Grundlage ihrer Bedeutung, ihres Wertes und ihrer Auswirkungen auf die Projektziele.

In diesem Modell stufen die Teams die in Betracht gezogenen Funktionen in der Regel auf einer Skala von niedrig, mittel, hoch und dringend ein, basierend auf ihrem Potenzial, die Projektziele zu erreichen.

2. Kano-Modell

Das Kano-Modell priorisiert die Funktionen, die sich am stärksten auf die Kundenzufriedenheit auswirken werden.

Wie die meisten anderen Modelle konzentriert sich auch das Kano-Modell ausschließlich auf den Kunden. Es hilft den Teams, Funktionen mit hoher Zufriedenheit zu identifizieren, die dann durch eine Kosten-Nutzen-Analyse priorisiert werden können.

3. MoSCoW Priorisierung

Bei der MoSCoW-Priorisierung werden die Anforderungen in vier Prioritätsstufen eingeteilt: Muss-Haben, Sollte-Haben, Könnte-Haben und Möchte-nicht-Haben.

Mithilfe dieses Rahmens können Teams klar trennen zwischen Anforderungen, die sofort wichtig sind, und solchen, die erst langfristig entwickelt werden können. Es hilft auch bei agilen Kapazitätsplanung .

ClickUp's Vorlage für agiles Projektmanagement

4. Prioritäts-Poker

Auch als Planungspoker bekannt, ist Prioritätspoker eine spielerische Strategie, bei der jedes Teammitglied Karten verwendet, um die Zeit/Aufwand/Story-Punkte für jede Aufgabe im Product Backlog zu schätzen.

Durch die Einbeziehung der Schätzungen und Inputs aller Teammitglieder ist Prioritätspoker eine transparente Methode, um Gruppenentscheidungen zu treffen.

5. 100-Dollar-Test

Der 100-Dollar-Test ähnelt dem Prioritätspoker mit einigen Unterschieden. Jedem Teammitglied wird ein hypothetisches Budget von 100 Dollar zur Verfügung gestellt, das es auf der Grundlage des von ihm wahrgenommenen Wertes für Funktionen ausgeben kann. Es handelt sich um eine gewichtete Priorisierungsmethode, die sich gut für Gruppen eignet.

Das Hauptaugenmerk des 100-Dollar-Tests liegt auf dem Kundennutzen, was den Teams hilft, sich darauf zu konzentrieren, begrenzte Ressourcen auf Dinge zu verwenden, die einen maximalen ROI erzeugen.

6. Stapel-Ranking

Beim Stack-Ranking wird jede Aufgabe nach Priorität sortiert, wobei die wichtigsten Aufgaben den höchsten und die unwichtigsten Aufgaben den niedrigsten Rang erhalten. Für jeden Sprint zieht das Team Elemente mit hohen Rängen für die Entwicklung heraus.

Jedes Mal, wenn ein neues Element zum Backlog hinzugefügt wird, vergleicht der Product Owner es mit den bestehenden Aufgaben, weist ihm einen Rang zu und fügt es in die Prioritätsliste ein.

7. Kosten der Verzögerung

Das Priorisierungsmodell für die Kosten der Verzögerung konzentriert sich auf die Folgen und nicht auf die Vorteile.

Beim Modell der Kosten der Verzögerung quantifizieren die Teams die Auswirkungen der Verschiebung von Aufgaben oder Funktionen. Anschließend priorisieren sie die Aufgaben auf der Grundlage der potenziellen Kosten einer verzögerten Lieferung. Die Berücksichtigung der finanziellen Folgen einer Verzögerung hilft dabei, fundierte Entscheidungen über die Priorisierung und Ressourcenzuweisung zu treffen.

8. Prioritäten-Matrix

Die agile Prioritätenmatrix ist ein visuelles Werkzeug für Scrum-Teams um Aufgaben nach Wichtigkeit und Dringlichkeit zu priorisieren. Es vermittelt den Stakeholdern Prioritäten und gewährleistet die organisatorische Ausrichtung, indem es den Teams ein klares Bild der Prioritäten vermittelt und ihnen hilft, sich auf die Erledigung der Aufgaben mit dem höchsten Wert zu konzentrieren.

Nachdem Sie nun mit einigen agilen Priorisierungsmodellen vertraut sind, wollen wir uns nun einige weitere Techniken ansehen, die Sie in Ihrem Unternehmen anwenden können sprint-Planung besprechungen.

Ressourcen zuweisen und Sprints effektiv planen mit ClickUp's Workload-Ansicht

Agile Priorisierungstechniken

Einige der gängigsten Projektplanungstechniken wurden an die agile Arbeitsweise angepasst, um außergewöhnliche Ergebnisse zu erzielen. Einige der gebräuchlichen Techniken sind die folgenden.

Die Eisenhower-Matrix: 4 Quadranten Agiles Zeitmanagement

Die Eisenhower-Matrix unterteilt die Aufgaben in vier Quadranten: Dringend und wichtig, weder dringend noch wichtig, nicht dringend, aber wichtig, und dringend, aber nicht wichtig.

Dieses einfache Modell hilft Teams, die Antworten auf zwei Fragen zu klären: Ist es wichtig, dass die Aufgabe erledigt wird? Muss sie sofort erledigt werden?

RICE: Ausgewogene agile Priorisierungstechniken

RICE (Reach, Impact, Confidence, and Effort) ordnet die Funktionen nach ihren potenziellen Auswirkungen und ihrem Aufwand.

Reichweite: Wie viele Personen werden voraussichtlich in dem gegebenen Zeitrahmen erreicht?

Auswirkung: Wie viele Konversionen/Verkäufe/Aktionen erwarten Sie?

Zuversicht: Wie zuversichtlich sind Sie hinsichtlich Ihrer Schätzungen zu den beiden oben genannten Faktoren?

Aufwand: Wie hoch ist der Aufwand für die Fertigstellung dieser Funktion?

Gewichteter kürzester Auftrag zuerst [WSJF]

Die agile Philosophie geht davon aus, dass die Aufgaben mit dem höchsten Wert und der kürzesten Dauer zuerst abgeschlossen werden müssen. Der gewichtete kürzeste Auftrag zuerst baut auf dieser Theorie auf.

WSJF (Schätzung) = Relative Kosten der Verzögerung / relative Auftragsdauer

Wert vs. Komplexität/Aufwand-Matrix

Das Wert/Komplexität-Modell vergleicht einfach den potenziellen Geschäftswert (Umsatz, Gewinn, Kundengewinnung usw.) einer neuen Funktion mit dem Aufwand/Komplexität ihrer Entwicklung.

In diesem Modell werden die Optionen in vier Quadranten eingeteilt, wobei den Optionen mit hohem Wert und geringem Aufwand Vorrang eingeräumt wird.

Agile Prioritätensetzung in Scrum

Nur weil wir hier von "agiler" Priorisierung sprechen, heißt das nicht, dass sie nicht auch auf Softwareentwicklungsteams anwendbar ist, die andere Methoden anwenden.

Priorisierung in Scrum Agiles Scrum teams verwenden

vorlagen für die Prioritätensetzung und Techniken regelmäßig als Teil ihrer Arbeit. Die Teams ziehen in jedem Sprint Features/Bugs aus dem Product Backlog zur Bearbeitung. Die Entscheidungen darüber, welche Elemente aus dem Backlog gezogen werden, werden mithilfe einer agilen Priorisierungsmethode getroffen.

Verwenden Sie die ClickUp Priorisierungsmatrix-Vorlage, um Aufgaben auf der Grundlage ihrer Auswirkungen und ihres Aufwands zu bewerten

Hier bewertet der Product Owner die verfügbaren Aufgaben mit etwas Backlog Grooming. Er verwendet eines der Priorisierungsmodelle/-techniken, die wir unten besprechen, um die Aufgaben zu ordnen.

Wenn er beispielsweise das Kano-Modell verwendet, wird er sich die User Stories für die am meisten nachgefragten Funktionen ansehen. Wenn sie das WSJF-Modell verwenden, berücksichtigen sie die verfügbaren Personenstunden, um das Zeitmanagement zu optimieren.

Priorisierung in der schlanken Entwicklung

Bei der schlanken Softwareentwicklung geht Wertigkeit vor Volumen, Flexibilität und kontinuierliche Verbesserung. Die Priorisierung spielt eine Schlüsselrolle bei der Einhaltung dieser Grundsätze.

Sie hilft den Teams, die wertvollsten Aufgaben zu finden, anstatt nur die Geschwindigkeit zu erhöhen. Die regelmäßige Neupriorisierung trägt zur Anpassungsfähigkeit des Prozesses bei. Lean-Teams nutzen außerdem Überprüfungsbesprechungen, um den Priorisierungsprozess selbst zu verfeinern und so eine kontinuierliche Verbesserung in den gesamten Prozess zu integrieren.

Wenn Ihnen das wie eine Menge Theorie vorkommt, lassen Sie uns sehen, wie sie in der Praxis funktionieren.

Agile Priorisierung: Beispiele aus der Praxis

Die Priorisierung ist ein wesentlicher Bestandteil der agilen Softwareentwicklung. Sie hilft, die Spreu vom Weizen zu trennen. Sie ist in einer Vielzahl von Fällen nützlich und wertvoll. Im Folgenden wird eine Handvoll von ihnen besprochen.

Erreichen eines Minimum Viable Product (MVP)

Ein Minimum Viable Product (MVP) ist ein Produkt mit gerade so vielen Funktionen, dass es für einen frühen Anwender attraktiv ist, der es nutzen, die Idee validieren und sinnvolles Feedback geben kann.

Aber woher weiß man, welche Funktionen ein Produkt minimal lebensfähig machen? Hier können Priorisierungstechniken helfen.

Die Funktionspriorisierungsmatrix hilft bei der Bestimmung, welche Funktionen jetzt und welche später entwickelt werden müssen

WSFJ hilft bei der Ermittlung von Funktionen, die in kürzester Zeit den größten Nutzen bringen

Die Matrix Wert vs. Komplexität hilft bei der Identifizierung von Funktionen, die in kürzester Zeit den größten Nutzen bringen

Benutzerzentriertes Design in der agilen Priorisierung schaffen

Jedes agile Team hat die Absicht, ein benutzerzentriertes Design zu erstellen. Sie beginnen mit der Absicht, die Bedürfnisse des Kunden zu erfüllen. Doch mit der Zeit, wenn die Komplexität des Produktmanagements einsetzt, werden Budgets, Ressourcen und die Anforderungen des Wettbewerbs immer wichtiger. Dies kann dazu führen, dass die Teams abgelenkt werden.

Die agile Priorisierung bietet den Teams einen Rahmen, um auf dem eingeschlagenen Weg zu bleiben. Tools wie Personas, User Stories und Feedback-Sitzungen helfen dabei, den Fokus wieder auf den Kunden zu richten. Teams können Prioritätspoker spielen oder Story-Punkte aus ihrem 100-Dollar-Test an User Stories vergeben, von denen sie glauben, dass sie die größte Bedeutung haben werden.

Das Kano-Modell für Kundenzufriedenheit nutzen

Die Kundenzufriedenheit wird immer als ein postfaktisches Ereignis betrachtet. Unternehmen führen Umfragen durch, um den Grad der Zufriedenheit zu ermitteln, nachdem das Produkt/die Dienstleistung geliefert wurde. Dies verzögert Ihre Fähigkeit, agile Produkte zu entwickeln, die proaktiv die Bedürfnisse der Benutzer erfüllen.

Die agile Prioritätensetzung kehrt diesen Trend um. Sie zwingt die Teams dazu, sich auf Aufgaben zu konzentrieren, von denen sie glauben, dass der Kunde sie braucht und will. Das Kano-Priorisierungsmodell ist besonders effektiv, um ein benutzerzentriertes Design zu erstellen, indem es sich auf die Funktionen konzentriert, die die Kundenzufriedenheit am meisten beeinflussen.

Bestimmung des ROI in der agilen Produktentwicklung durch Prioritätensetzung

Die ganze Zeit haben wir über die Schaffung von Geschäftswert durch agile Priorisierung gesprochen. Eine der Methoden, mit denen Teams den Geschäftswert messen, ist der ROI. Am Ende eines jeden Sprints oder Quartals können sich die Teams fragen:

Welche neuen Funktionen haben zur Gewinnung neuer Kunden beigetragen?

Welche Funktionen werden am meisten genutzt und tragen zur Kundenzufriedenheit bei?

Welche Differenzierungsmerkmale führen zur Kundenbindung?

Auf diese Weise können Sie den ROI quantifizieren, aus vergangenen Entscheidungen lernen und weiterhin effektiv Prioritäten setzen.

Agile Prioritätensetzung für Sicherheitsfunktionen

Einer der wichtigsten Aspekte bei der Festlegung von Prioritäten für zu entwickelnde Funktionen ist das Verständnis ihrer Auswirkungen auf die Cybersicherheit. Certified Information Systems Security Professionals (CISSPs) identifizieren und priorisieren die sicherheitsrelevanten Funktionen, die die meiste Aufmerksamkeit benötigen.

Sie konzentrieren sich auf Sicherheitsfunktionen sowie auf die Sicherheitsaspekte jeder Funktion in Bezug auf Code, Netzwerk und Integrationen, um eine robuste Verteidigungslinie für den Kunden aufzubauen.

Bei diesen Prozessen profitieren agile Teams von einer Reihe von Vorteilen und stehen vor der Herausforderung, Prioritäten zu setzen. Schauen wir uns das an.

Vorteile der agilen Prioritätensetzung

Klarheit für mehr Kundenzufriedenheit: Die agile Priorisierung bringt das gesamte Team zusammen, um Entscheidungen darüber zu treffen, was für den Kunden wichtig ist. Dies schafft Klarheit im Denken, was zu konsistentem Handeln und damit zu einem reibungslosen Kundenerlebnis führt.

Zusammenarbeit: Die Prioritätensetzung ist keine Aufgabe für eine einzelne Person. Agile Teams kommen mit den Interessengruppen des Unternehmens zusammen, um gemeinsam Entscheidungen zu treffen. Dadurch wird die Zusammenarbeit gestärkt und eine gemeinsame Verantwortung geschaffen.

Fokus auf die Investitionsrendite: Agile Teams nutzen die Priorisierung, um ihren Fokus auf die Kapitalrendite auszurichten, sei es die Kundenvalidierung, der Umsatz oder die Rentabilität. Ein Team, das ein MVP entwickelt, könnte sich beispielsweise auf die minimal lebensfähigen Funktionen konzentrieren.

Anpassungsfähige und dynamische Änderungen: Wenn Teams die zu entwickelnden Funktionen für jeden Sprint priorisieren, können sie auf Marktanforderungen, Kundenbedürfnisse, Sicherheitsvorfälle oder Wendepunkte reagieren.

Retrospektiven: Fundierte Entscheidungen mithilfe von Priorisierungstechniken helfen bei der Überwachung der Leistung. In Retrospektiven können Teams die Absicht und die Ergebnisse diskutieren, um die zukünftige Vorgehensweise anzupassen. Mit der Zeit können sie agile Vorlagen für Wiederholbarkeit und Konsistenz.

erstellen Sie Sprints, die zwischen einer Woche und einem Monat dauern, mit dem agilen Ansatz von ClickUp

Herausforderungen der agilen Priorisierung und wie man sie überwindet

Zu viele Köche: Wenn Sie alle Stakeholder einbeziehen, kann das oft zu vielen Meinungen, unrealistischen Erwartungen und ungelösten Debatten führen.

Ein Product Owner oder Scrum Master muss klare Standards setzen, produktive Gespräche und Time-Box-Diskussionen erleichtern, um eine Entscheidung herbeizuführen.

Verwirrung im Kontext: Es kommt häufig vor, dass Teammitglieder dieselbe Funktion unterschiedlich verstehen, was dazu führt, dass jeder sie auf seine eigene Weise einstuft/priorisiert.

Produktverantwortliche müssen Zeit und Energie in den Aufbau eines klaren Kontexts investieren. Das Schreiben detaillierter User Stories, das Aufstellen von Akzeptanzkriterien und die Klärung der Bedeutung von "Muss" und "Soll" sind gute Möglichkeiten, dies zu erreichen.

Ausgewogenheit: Bei jeder Priorisierung kann es eine Herausforderung sein, kurzfristige Gewinne mit langfristigen Zielen in Einklang zu bringen.

Projektmanagement-Tools wie ClickUp Goals helfen dabei, eine klare Linie von einem zum anderen zu ziehen und gleichzeitig den Fortschritt zu verfolgen.

Setzen Sie Ziele und verfolgen Sie den Fortschritt mit ClickUp Goals

Ressourcenzuweisung: Anpassungsfähig zu sein, kann manchmal den Eindruck erwecken, dass wir auf einen beweglichen Zielpfosten hinarbeiten. Dies wirkt sich auf die Ressourcenzuweisung und die Moral des Teams aus.

Teammanager müssen proaktiv kommunizieren, damit die Teams die Vorteile der Anpassungsfähigkeit verstehen. Wenn Sie eine Entscheidung treffen, nehmen Sie das Team mit auf den Weg der Entscheidungsfindung, damit es versteht, warum diese wichtig ist.

Nachdem dies geklärt ist, erfahren Sie nun, wie Sie effektive agile Priorisierungsmethoden in Ihrem Unternehmen einführen können.

Agile Priorisierung implementieren

Agile Priorisierung ist im Grunde die Fähigkeit, klare und effektive Entscheidungen darüber zu treffen, was nicht getan werden soll. Dies kann zu Ängsten und Bedauern führen, die nur durch einen starken Prozess gemildert werden können.

Im Folgenden finden Sie eine Skizze des Prozesses, dem Sie folgen können.

Legen Sie Ihre Ziele fest

Ziele sind, wie der Name schon sagt, das, was Sie mit Ihrem Produkt erreichen wollen. Dies zu verstehen, hilft bei der Planung des richtigen Fahrplans und der Festlegung von Prioritäten. In dieser Phase sollten Sie auch Ihre Grenzen/Einschränkungen wie Budgets, Ressourcen, Zeitpläne usw. festlegen. ClickUp-Dokumente ist eine großartige Möglichkeit, dies qualitativ zu dokumentieren, und auf dieser Grundlage können Sie Ziele auf ClickUp-Ziele .

Mit ClickUp Docs dokumentieren Sie jedes Ziel mit Leichtigkeit

Identifizieren Sie Stakeholder

Gut projektpriorisierung braucht die richtigen Entscheidungsträger. Identifizieren Sie die Beteiligten und beziehen Sie sie in den Prozess ein. Zu den Beteiligten gehören in der Regel:

Geschäftsteam, Projektsponsor oder Kundenvertreter

Produkteigentümer

Scrum-Maskierer

Technische Teams

Am wichtigsten sind die Benutzer

Backlogs einrichten

Um Prioritäten zu setzen, brauchen Sie eine Reihe von Optionen. Die Produkt- und Sprint-Backlogs in der agilen/Scrum-Methodik sollen genau das ermöglichen.

Erstellen Sie eine Liste der in Betracht zu ziehenden Funktionen auf Das agile Projektmanagement-Werkzeug von ClickUp hilft, alle Aufgaben an einem Ort zu visualisieren. Nutzen Sie das ClickUp Whiteboard für die Zusammenarbeit. Ziehen Sie Funktionen per Drag & Drop in verschiedene Phasen mit der Kanban-Ansicht.

Mühelos zusammenarbeiten mit ClickUp-Whiteboards

Wählen Sie Ihr Priorisierungsmodell

Wie Sie oben gesehen haben, gibt es Dutzende von Möglichkeiten, wie Sie die Elemente für Ihren Sprint priorisieren können. Wählen Sie eine, die für Sie funktioniert. Binden Sie die Stakeholder ein und stellen Sie sicher, dass sie alle den Prozess verstehen. Führen Sie ein paar Probesitzungen zur Priorisierung durch, um eventuelle Kinderkrankheiten zu beseitigen.

Überprüfen und überarbeiten

Überwachen Sie die Ergebnisse Ihrer Priorisierung genau. Sammeln Sie Feedback von den Beteiligten und optimieren Sie kontinuierlich.

Sie wissen nicht, wo Sie anfangen sollen? Schalten Sie die ClickUp-Vorlage für agiles Scrum-Management und passen Sie sie nach Bedarf an.

Mit ClickUp Prioritäten setzen und erfolgreiche Produkte bauen

Bei jedem Priorisierungsrahmen geht es mehr darum, was nicht gebaut werden soll, als darum, was gebaut werden soll. Von der Eisenhower-Matrix bis zum MoSCoW-Modell geht es nur auf einer der vielen Ebenen darum, jetzt zu handeln.

Dennoch kämpfen Entwicklungsteams regelmäßig mit der agilen Priorisierung. Das Projektmanagement-Tool von ClickUp will genau das verhindern. Die umfassenden Funktionen von ClickUp für Software-Entwicklungsteams ermöglichen es Ihnen, das richtige Produkt auf die richtige Art und Weise zur richtigen Zeit zu entwickeln.

Feature-Listen, Aufgabentypen, Abhängigkeiten, Kanban-Board, Checklisten etc. sind allesamt darauf ausgelegt, Ihnen die Macht der Informationen zu geben, um Entscheidungen zu treffen.

Priorisieren Sie, was wichtig ist. Testen Sie ClickUp noch heute kostenlos .

FAQs zur agilen Priorisierung

1. Was ist das Priorisierungsmodell in Scrum?

Die Priorisierung in Scrum bezieht sich auf die Auswahl oder das "Ziehen" der richtigen Elemente aus dem Product Backlog, an denen während eines Sprints gearbeitet werden soll. Die am häufigsten verwendeten Modelle sind die risikobasierte, wertbasierte, chancenbasierte und abhängigkeitsbasierte Priorisierung.

2. Was ist die Methode der Priorisierung in Agile?

Bei der agilen Priorisierung werden verschiedene Methoden wie Kano, MosCoW, Prioritätspoker, Kosten der Verzögerung, RICE usw. verwendet.

3. Was ist die Prioritätsmatrix in Agile?

Die Prioritätsmatrix in Agile kategorisiert Aufgaben auf der Grundlage von Wichtigkeit und Dringlichkeit/Aufwand in einen Quadranten.

4. Was ist das Modell zur Priorisierung von Anforderungen?

Das Anforderungspriorisierungsmodell hilft bei der Bewertung und Einordnung von Funktionen auf der Grundlage ihrer Wichtigkeit, ihres Wertes und ihrer Auswirkungen auf die Projektziele.

5. Was ist die höchste Priorität in der agilen Methodik?

Die höchste Priorität in der agilen Methodik ist "kritisch" Wenn Sie ein anderes Priorisierungsmodell verwenden, wie z. B. MoSCoW, wäre Ihre höhere Priorität "must have"

6. Was ist die Priorisierung von Systemanforderungen?

Bei der Priorisierung von Systemanforderungen geht es darum, die wertvollsten Funktionen zu ermitteln, die Ihr System bieten muss. Dadurch wird vermieden, dass sich der Umfang vergrößert, minderwertige Elemente priorisiert werden, Ressourcen verschwendet werden usw.

7. Was wird bei Agile priorisiert?

Agile Teams setzen Prioritäten, was im nächsten Sprint/der nächsten Iteration entwickelt werden soll. Das können neue Funktionen, Erweiterungen oder Fehlerbehebungen sein.

8. Was sind die 4 Stufen der Priorisierung von Aufgaben?

Kritisch/dringlich, hoch, mittel und niedrig